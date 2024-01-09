La CAN annonce un changement majeur ++ Hütter gagne

Calendrier: du changement annoncé pour la CAN Le ballon officiel de la CAN Image: KEYSTONE/EPA/JALAL MORCHIDI Dès 2028, la Coupe d'Afrique des Nations se disputera tous les quatre ans et non plus tous les deux ans. à partir de 2028. Ce changement vise à harmoniser le calendrier mondial.

Ce changement s'inscrit dans la volonté de restructurer le football sur le continent africain afin que son "calendrier dans le monde soit davantage harmonisé", a déclaré Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine (CAF). "En 2027 nous irons en Tanzanie, au Kenya et en Ouganda (les trois pays organisateurs, ndlr) et la CAN suivante aura lieu en 2028", a expliqué le patron de la CAF aux journalistes à Rabat samedi, à la veille du match d'ouverture de l'édition 2025 organisée au Maroc

Une nouvelle compétition, basée sur le modèle de la Ligue des Nations de l'UEFA et qui se tiendra tous les ans à partir de 2029, va parallèlement être créée. "Après la Coupe du monde des clubs de la FIFA en 2029, nous aurons la première Ligue des Nations africaines... avec plus de prize money, plus de ressources, plus de compétition", a détaillé Patrice Motsepe.

"Dans le cadre de cet arrangement, la CAN aura désormais lieu tous les quatre ans", a-t-il conclu. La CAN a lieu tous les deux ans depuis la toute première édition en 1957, mais au cours des quinze dernières années, son positionnement dans le calendrier mondial a souvent posé problème.



Von Allmen devant Odermatt, nouveau doublé suisse à Val Gardena Franjo von Allmen a pris sa revanche à Val Gardena en devançant Marco Odermatt lors de la 2e descente Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati Les descendeurs suisses ont une nouvelle fois frappé fort samedi à Val Gardena, signant comme jeudi un doublé.

Battu par Marco Odermatt pour 15 centièmes 48 heures plus tôt, Franjo von Allmen menait le bal après le passage de 50 concurrents avec 0''30 d'avance sur le Nidwaldien, deuxième.

Les deux hommes ont joué les funambules sur la Saslong, compensant quelques imprécisions par un engagement de tous les instants et leur capacité à toujours laisser aller les skis. Premier à s'élancer avec son dossard 6, Marco Odermatt a pris les commandes en 1'58''97 avec une marge de 0''82 sur le Zurichois Niels Hintermann (7e au final).

Le Nidwaldien, privé d'un 51e succès en Coupe du monde par le Tchèque Jan Zabystran vendredi dans un super-G où les dossards élevés étaient avantagés, n'a cette fois-ci pas eu le temps de se réjouir. Mais il saura se contenter de ce 96e podium en Coupe du monde.

Septième partant, Franjo von Allmen a réalisé une démonstration pour aller chercher sa quatrième victoire à ce niveau. Le "chien fou" bernois, qui triomphe pour la troisième fois dans la discipline-reine sur le Cirque blanc (la quatrième si l'on tient compte de son titre mondial de 2025), a ainsi réagi de la plus belle des manières après sa chute de la veille.

L'espoir zurichois Alessio Miggiano, 42e à s'élancer, a quant à lui pleinement profité d'une luminosité parfaite pour décrocher une superbe 5e place (à 1''04) pour son septième départ en Coupe du monde. Il a fait mieux que Justin Murisier, "puni" en devant partir avec le dossard 45 et 16e de cette course.

Alexis Monney a pour sa part chuté sans dommage apparent après 90 secondes de course, après avoir manqué totalement le passage d'une bosse. Peut-être à bout de forces pour sa troisième course en trois jours, le 3e de la descente des Mondiaux 2025 s'était déjà fait quelques frayeurs sur un saut.



Hütter s'impose en descente, les Suissesses larguées Cornelia Hütter a remporté samedi la descente de Val d'Isère Image: KEYSTONE/EPA Les Suissesses n'ont comme prévu pas tenu les premiers rôles dans la descente de Val d'Isère, remportée par Cornelia Hütter.

Les meilleures d'entre elles, Jasmine Flury et Delia Durrer, ont terminé ex-aequo au 18e rang.

En l'absence de Lara Gut-Behrami et de Corinne Suter, difficile d'envisager un exploit suisse en vitesse chez les dames. Brillante 6e du super-G de St-Moritz six jours plus tôt, Malorie Blanc est logiquement rentrée dans le rang. La Valaisanne a concédé 2''18 pour décrocher le 23e rang.

Victorieuse sur cette même piste deux ans plus tôt devant Joana Hählen, Jasmine Flury ne pouvait espérer pareille issue pour sa quatrième course après ses 22 mois de pause forcée. La championne du monde 2023 de la discipline a perdu 1''72, se classant à égalité avec Delia Durrer.

Cornelia Hütter s'est quant à elle régalée sur la piste Oreiller-Killy. L'Autrichienne de 33 ans, impressionnante sur les parties de glisse, a devancé de 0''26 l'Allemande Kira Weidle-Winkelmann pour signer sa 10e victoire en Coupe du monde, la cinquième en descente.

Première puis 2e à St-Moritz, Lindsey Vonn a pour sa part terminé 3e (à 0''35) pour signer son troisième podium en trois descentes disputées cet hiver. Décidément impressionnante cette saison, la "quadra" américaine a pris le large en tête de la Coupe du monde de la discipline.

Goggia manque le coche Nettement en tête après une minute de course, Sofia Goggia a par ailleurs commis une erreur fatale qui lui a fait perdre toute sa vitesse et ses illusions. L'Italienne, qui aurait très certainement pris les commandes sans cette faute, a échoué à la 8e place à 0''62 de la gagnante.



Une 3e défaite pour le Thunder Anthony Edwards a brillé vendredi face au Thunder Image: KEYSTONE/AP/Matt Krohn Le Thunder a subi vendredi sa troisième défaite de la saison en NBA, la deuxième dans ses trois dernières sorties. Le champion en titre s'est incliné 112-107 sur le parquet de Minnesota.

Oklahoma City, qui reste largement en tête du classement avec ses 25 victoires, a subi les foudres d'Anthony Edwards. De retour après avoir manqué trois matches sur blessure, le champion olympique 2024 a sorti le grand jeu face au Thunder en cumulant 26 points, 12 rebonds, 3 assists, 3 interceptions et 2 contres.

Anthony Edwards a notamment inscrit un panier à 3 points décisif à 38''5 de la fin pour permettre aux Timberwolves de prendre l'avantage pour de bon (108-107). Il a dans la foulée contré un tir de la star d'OKC Shai Gilgeous-Alexander, meilleur marqueur du match avec ses 35 points.

Le pivot des Spurs Victor Wembanyama a par ailleurs réussi vendredi un 100e match consécutif avec au moins un contre à son actif. Le phénomène français a bloqué 2 tirs dans un match remporté 126-98 par San Antonio face à Atlanta. Seuls deux joueurs ont fait mieux dans l'histoire de la NBA: Dikembe Mutombo (116 matches d'affilée avec au moins un contre) et Patrick Ewing (145).



Joshua a eu besoin de six rounds pour éteindre Paul Anthony Joshua (à droite) n'a fait qu'une bouchée de Jake Paul Image: KEYSTONE/AP/Lynne Sladky Anthony Joshua n'a pas failli vendredi à Miami. L'ex-champion du monde des lourds a eu besoin de six rounds pour mettre K.O. le YouTuber devenu boxeur Jake Paul à l'issue d'un piètre spectacle.

Ce combat au contexte hors normes, diffusé par Netflix pour une bourse estimée à 184 millions de dollars, a paru bien démesuré une fois les hostilités engagées. L'Américain Jake Paul (28 ans) a présenté un niveau évidemment très inférieur à celui de son adversaire britannique.

Cet ex-trublion d'internet, devenu boxeur professionnel et promoteur, est apparu fuyant, s'est accroché à son adversaire, et a passé beaucoup de temps à terre, pas à cause des coups reçus mais à force de se jeter dans les jambes du Britannique pour éviter ses coups puissants.

Un an après sa piteuse victoire face à Mike Tyson, légende du noble art alors âgée de 58 ans, Jake Paul (1m85, 98 kg) s'est attaqué à un adversaire beaucoup plus jeune et plus dangereux avec Joshua (1m98, 110 kg), âgé de 36 ans, champion olympique en 2012 et champion du monde déchu de la catégorie reine des poids lourds.

Paul (14 combats, 12 victoires, 2 défaites) devait initialement affronter l'Américain Gervonta Davis, autre grand nom mais d'une catégorie de poids bien inférieure, mais a changé ses plans le mois dernier après les nouvelles accusations de violences domestiques lancées contre Davis.

Simulacre de boxe Les premiers rounds du combat ont offert un simulacre de boxe, les deux combattants n'échangeant presque aucun coup, Paul se défilant par tous les moyens, et Joshua (33 combats, 29 victoires, 4 défaites) se montrant peu entreprenant malgré une supériorité manifeste.

Après avoir été compté une première fois dans la 5e reprise, lors de laquelle il aura quand même asséné une belle droite à Joshua, Paul a fini par prendre la foudre lors du 6e round. Il s'est relevé une deuxième fois après avoir été compté, avant d'être définitivement mis K.O. d'un direct du droit.

"Ce n'était pas ma meilleure performance, a convenu Joshua au micro des organisateurs. Le but était de le mettre par terre, qu'il ait mal, ça a mis plus longtemps que prévu mais c'est fait. Il s'est bien défendu ce soir. Ca demande du courage. Il faut lui donner du respect pour avoir essayé, mais il a affronté un vrai combattant."

Joshua défie Fury Ex-roi des poids lourds à la carrière désormais entachée de nombreuses défaites, dont la dernière en septembre 2024 contre son compatriote Daniel Dubois, Joshua a profité du micro tendu pour lancer un défi à Tyson Fury, son fantasque compatriote lui aussi ex-champion des lourds, qu'il n'a jamais affronté. Fury avait annoncé en janvier prendre sa retraite, mais a déjà su revenir après une telle annonce.



Hischier décisif, les Devils victorieux Nico Hischier a réussi 2 assists vendredi à Salt Lake City Image: KEYSTONE/AP/Tyler Tate Nico Hischier a brillé vendredi en NHL. Le capitaine de New Jersey a signé deux assists dans un match gagné 2-1 par les Devils sur la glace du Mammoth de l'Utah.

Cette deuxième victoire consécutive a permis à la franchise de Newark de repasser au 3e rang de la Metropolitan Division.

Hischier a réalisé la passe décisive sur le 1-1, inscrit par Connor Brown à la 32e minute. Un rebond accordé par le portier du Mammoth Karel Vejmelka sur un tir du centre valaisan a ensuite permis à Stefan Noesen de marquer le but de la victoire à la 45e en supériorité numérique.

Ces deux assists permettent à Nico Hischier d'afficher désormais 450 points à son compteur personnel en saison régulière, en 562 parties disputées. Il en est à 28 points cette saison, dont 10 buts. Son compère zurichois Jonas Siegenthaler est resté "muet" vendredi, alors que Timo Meier est toujours absent pour raisons personnelles.

La soirée fut plus compliquée pour Nino Niederreiter et les Winnipeg Jets, qui se sont inclinés 3-2 à Denver face à Colorado pour subir une sixième défaite dans leurs sept derniers matches. L'attaquant grison, qui n'a pas réussi le moindre point dans ses dix dernières sorties, a terminé cette partie avec un bilan de -2.



Descente de Val Gardena: Odermatt veut sa 51e victoire Vainqueur jeudi de la descente sprint, mais battu par Jan Zabystran lors du Super-G de Val Gardena, Marco Odermatt veut sa revanche. Et ce dès samedi avec la vraie descente de la Saslong.

Vainqueur des deux dernières descentes italiennes, Odermatt sera le grandissime favori à sa propre succession. Dominateur lors de l'entraînement, le patron de la Coupe du monde va quand même devoir s'employer et prier que les conditions météorologiques n'avantagent pas trop les dossards élevés.

Car jeudi dans le Ciaslat, "Super Marco" a appuyé sur le champignon comme personne. Mais le Nidwaldien sait qu'il peut faire encore mieux. Sorti en Super-G mais 2e de la descente, Franjo von Allmen sera gonflé à bloc. Le champion du monde de la spécialité peut aussi profiter de la possible fatigue du skieur d'Hergiswil, qui aura encore le géant d'Alta Badia dimanche pour clore une fin de semaine dantesque.



Servette pour ne pas glisser, Sion déjà en pause Servette doit signer un exploit samedi à Bâle pour conclure son mauvais début de saison sur une bonne note. Le FC Sion, qui devait accueillir Winterthour à Tourbillon, est déjà en pause.

En soirée (20h30), les Grenat auront la lourde tâche de défier Bâle au Joggeli. Les Rhénans, même inconstants, n'ont plus perdu en championnat depuis le 9 novembre face à Lugano. De son côté, le club entraîné par Jocelyn Gourvennec reste sur un revers 4-2 contre Lugano. Neuvièmes, les Grenat sont sous la menace de Lucerne et GC.

La trêve hivernale est arrivée plus tôt que prévu pour le FC Sion. La SFL a annoncé vendredi que son match prévu samedi face à Winterthour à Tourbillon était renvoyé à une date ultérieure. La raison? Un virus qui a décimé les rangs zurichois.



Descente de Val d'Isère: duel Vonn-Goggia Duel de légendes pour la descente de Val d'Isère samedi sur la piste Oreiller-Killy. Lindsey Vonn et Sofia Goggia devraient jouer les premiers rôles et les Suissesses le rôle de spectatrices.

Vonn-Goggia, on se croirait revenu en 2018 lors des JO de Pyeongchang. A l'époque, Goggia avait remporté l'or et l'Américaine le bronze. Ce ne sera pas sur une piste olympique cette fois-ci, mais en prévision du rendez-vous de février à Cortina.

Bluffante à St-Moritz, Lindsey Vonn a réussi à 41 ans l'un des plus grands exploits du sport. Sa mission se poursuit et avec son coach Aksel Lund Svindal, la dame aux 83 succès en Coupe du monde dispose d'un allié de poids.

Côté suisse, les entraînements n'ont pas permis de distinguer une athlète capable de se glisser au moins dans le top 10. Avoir comment les anciennes Joana Hählen et Jasmine Flury vont se comporter, ainsi que la Valaisanne Malorie Blanc.



Lausanne fait plier Ajoie, Genève manque sa reprise Les Lausannois ont dû cravacher pour s'imposer en Ajoie. Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Le Lausanne HC a eu besoin de la prolongation pour venir à bout d'Ajoie vendredi (4-3). La reprise de la National League été plus compliquée pour Genève, battu par Langnau 4-1.

Le retour d'Antti Suomela a souri au LHC, qui s'est imposé 4-3 après prolongation à Porrentruy. Après un premier tiers riche en occasions des deux côtés, Jeremy Wick a poussé le puck au fond en supériorité numérique (15e), mais Drake Caggiula lui a rapidement répondu (18e).

La 17e réalisation de la saison de Théo Rochette a donné l'avantage aux Lions (22e). Mais après plusieurs occasions jurassiennes, Kyen Sopa a fait plier une deuxième fois Kevin Pasche (32e).

Alors que le LHC pensait repartir avec les trois points grâce à un joli festival de Jason Fuchs (51e), Killian Mottet a trouvé la lucarne de Pasche pour égaliser à 1'10 du terme. Caggiula s'est finalement offert un doublé en prolongation pour offrir un sixième succès consécutif aux Vaudois.

Genève battu pour sa reprise Derick Brassard a vécu des débuts cauchemardesques avec Genève-Servette. En plus d'avoir vu sa nouvelle équipe être vaincue par Langnau (4-1), le Canadien est sorti sur blessure après 35 minutes de jeu.

Des buts d'Harri Pesonen (14e) et Juuso Riikola (19e) ont mis Langnau devant. La réduction du score de Marco Miranda (41e) n'a rien changé, puisque Flavio Schmutz et Pesonen ont scellé le score dans la cage vide lors de la dernière minute.

Pluie de buts pour Fribourg Fribourg-Gottéron a quant à lui vécu un match fou au Tessin. Les Fribourgeois ont vaincu Ambri en prolongation (6-5).

Alors qu'ils menaient 2-0 après un peu plus de trois minutes et des buts de Sprunger et Biasca, les Dragons ont vu les Léventins revenir à 2-2 dans la minute qui a suivi.

Les Fribourgeois ont ensuite couru après le score lorsque Diego Kostner a donné l'avantage aux Biancoblù (13e), avant que les deux équipes ne jouent au chat et à la souris, prenant tour à tour l'avantage jusqu'à atteindre la barre des dix buts dans le match (5-5). C'est finalement Michael Kapla qui a offert la victoire aux siens en supériorité numérique.

Zoug trop fort pour Bienne Bienne n'a rien pu faire à Zoug, où il s'est incliné 4-0. Il a fallu attendre la 26e minute pour voir l'ouverture du score, tombée de la canne de Gregory Hofmann, l'homme en forme côté zougois. Sven Senteler a fait le break (46e), puis Kovar (49e) et Tatar (56e) ont scellé le score, infligeant à Bienne une cinquième défaite sur ses six derniers matches.

Dans les autres rencontres de la soirée, le leader Davos s'est imposé à Berne (3-2 ap) et Kloten a battu Rapperswil 5-2.



Stan Wawrinka prendra sa retraite en 2026 Stan Wawrinka fera ses adieux au monde du tennis en 2026. Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Stan Wawrinka prendra sa retraite sportive à la fin de l'année 2026. Le Vaudois de 40 ans, ex-no 3 mondial et vainqueur de trois tournois du Grand Chelem, l'a annoncé vendredi sur ses réseaux sociaux.

"Chaque livre a besoin d'une fin. Il est temps d'écrire le dernier chapitre de ma carrière de joueur de tennis professionnel", a annoncé le Suisse dans un message publié sur ses réseaux sociaux.

Toujours capable de coups d'éclat sur le circuit, comme lors des derniers Swiss Indoors de Bâle, Wawrinka a malgré tout reculé ces dernières années dans la hiérarchie mondiale. En 2025, il a alterné entre les tournois Challengers et ceux auxquels il était invité.

L'actuel 157e mondial disputera donc une ultime saison en 2026, la 25e de sa carrière professionnelle. Nul doute qu'il aura l'occasion de faire ses adieux au monde du tennis lors de nombreux tournois à travers la planète.



Bellinzone reste en Challenge League Les fans de Bellinzone pourront continuer de soutenir leur équipe en Challenge League (archives). Image: KEYSTONE/TI-PRESS Bellinzone ne sera pas exclu de la Challenge League. La SFL a annoncé vendredi que la licence du club tessinois pour la saison actuelle avait été confirmée par l'instance de recours.

La ligue informe dans son communiqué que l'AC Bellinzone a finalement fourni les documents financiers nécessaires à la validation de la vente du club au nouveau propriétaire, Juan Trujillo Velasquez.

Pour rappel, le 9 décembre dernier, la commission des licences avait refusé de valider la licence du club tessinois, lui retirant ainsi le droit de jouer en Challenge League, avant donc ce recours fructueux.



Super League: le match Sion - Winterthour renvoyé Didier Tholot et ses joueurs ne joueront pas samedi. Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO La trêve hivernale arrive plus tôt que prévu pour le FC Sion. La SFL a annoncé que son match de samedi face à Winterthour était renvoyé en raison d'un virus qui a décimé les rangs zurichois.

"La direction de la Swiss Football League a validé la demande du FC Winterthour, après que le club ait fourni les certificats médicaux de 8 joueurs malades, atteints du même virus", écrit la SFL vendredi dans un communiqué.

La ligue précise qu'une équipe peut demander un tel report dès que six joueurs sont atteints d'un même virus. Prévu samedi à 18h00 à Tourbillon, ce match sera donc joué en 2026, à une date qui devra être définie.



Super-G de Val Gardena: Zabystran souffle la victoire à Odermatt Jan Zabystran en voyant qu'il est en tête du Super-G de Val Gardena Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati Immense surprise lors du Super-G de Val Gardena. Le Tchèque Jan Zabystran a profité des conditions pour devancer de 0''22 Marco Odermatt.

Même lui n'arrivait pas à y croire, voir du vert avec son dossard 29 et devant Marco Odermatt. Et pourtant c'est bien ce qui s'est produit à Val Gardena, sur l'une des seules pistes qui permettent ce genre de coup d'éclat.

Avec une 8e place en mars à Kvitfjell comme meilleur résultat, Zabystran a logiquement décroché son premier podium à 27 ans, et de quelle manière!

Marco Odermatt ne pensait certainement pas à un tel scénario en coupant la ligne et en voyant qu'il venait d'améliorer le chrono de Justin Murisier d'1''05. Vainqueur de la descente sprint la veille, "Super Marco" était forcément favori dans une discipline où improvisation et feeling sont essentiels. Depuis qu'il est sur le circuit, le Nidwaldien n'a jamais dompté la Saslong en configuration Super-G. Il faudra attendre l'année prochaine. Giovanni Franzoni complète le podium provisoire après 38 concurrents.

Largué en descente, Stefan Rogentin se sent mieux en Super-G. Il est pour l'heure 7e. L'un des deux "chiens fous" Alexis Monney occupe le 11e rang, tandis que Franjo von Allmen a connu l'élimination et a bien failli se faire mal.

Justin Murisier est 19e, Arnaud Boisset 26e.

