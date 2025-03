La fierté de Vincent Sierro ++ Alvyn Sanches quitte le groupe

Premier but, "grande fierté" pour Vincent Sierro Vincent Sierro (10) se dit fier d'avoir marqué en équipe de Suisse Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Vincent Sierro a inscrit son premier but en équipe de Suisse vendredi face à l'Irlande du Nord (1-1). "Une grande fierté", pour le Valaisan, qui a découvert la sélection nationale sur le tard. "Le chemin par lequel je suis passé n'est pas forcément celui dont tout le monde rêve en étant petit. Mais ça fait partie de mon histoire et je suis très content d'avoir pu marquer ce premier but pour aider l'équipe", a réagi en zone mixte le milieu de terrain de 29 ans, qui fêtait vendredi sa 11e sélection. A Belfast, le capitaine du FC Toulouse a pleinement saisi l'opportunité offerte par les absences de Granit Xhaka (en congé paternité) et de son successeur annoncé Ardon Jashari (ménagé). Face aux Nord-Irlandais, il a sans doute été le meilleur des onze titulaires désignés par Murat Yakin, mais il a aussi permis à la Suisse d'éviter une défaite qui aurait fait tache en transformant en but un corner botté par Ricardo Rodriguez. "Muri" séduit Sa performance a en tout cas séduit son sélectionneur, qui a particulièrement apprécié le jeu long du Sédunois. "Il a d'emblée fait très bonne impression. Il comprend le jeu et arrive à l'accélérer", a applaudi Murat Yakin en conférence de presse d'après-match. "Et en plus il est habile de la tête, ce que je ne savais pas!" Le principal intéressé a toutefois rappelé que la Suisse ne pouvait se satisfaire de ce match nul. "On était venu pour la victoire, donc on n'est naturellement pas content de ne pas avoir gagné ce match amical", a regretté l'ancien joueur d'YB. "Après, il y a eu du positif: on a réussi à contrôler le jeu et on est resté patient. Mais il nous a manqué cette précision dans le dernier tiers du terrain pour créer des deux contre un, rentrer dans la surface et amener encore plus de danger", a-t-il complété. "Marquer beaucoup de buts" Une pelouse loin d'être à la hauteur du chaleureux accueil nord-irlandais et le manque d'automatismes entre certains joueurs qui ne se connaissaient pas voici une semaine peuvent expliquer en partie les difficultés rencontrées par les hommes de Murat Yakin. "Certes, c'était parfois difficile de jouer en une touche de balle, mais ce n'est pas une excuse. On doit s'améliorer", a nuancé Vincent Sierro. Le Valaisan espère sans doute étrenner une nouvelle fois le numéro 10 qu'il porte en l'absence de Granit Xhaka mardi à Saint-Gall face au Luxembourg. Un adversaire idéal pour permettre à la Suisse d'enfin retrouver une victoire qui la fuit depuis le dernier Euro et ce faste huitième de finale face à l'Italie. "On veut gagner devant nos fans en marquant beaucoup de buts. On va travailler ces prochains jours pour y arriver", a-t-il promis.

Alvyn Sanches quitte le rassemblement Alvyn Sanches s'est blessé en toute fin de match vendredi à Belfast. Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Touché à une jambe à la toute fin du match de l'équipe de Suisse vendredi en Irlande du Nord (1-1), Alvyn Sanches va rentrer à Lausanne. L'attaquant du LS doit effectuer des examens pour déterminer la nature exacte de sa blessure, informe l'ASF. Le joueur de 22 ans est sorti du terrain aidé par deux membres du staff à Belfast. Pas très optimiste en conférence de presse, Murat Yakin lui avait offert ses premières minutes sous le maillot helvétique en deuxième période. Il ne sera donc pas de la partie mardi face au Luxembourg.

Une 6e finale mondiale consécutive pou les Suissesses Le CC Aarau disputera dimanche sa 6e finale mondiale consécutive Image: KEYSTONE/AP/Lee Jin-man L'équipe de Suisse dames disputera dimanche à Uijeongbu sa sixième finale consécutive dans un championnat du monde. Le CC Aarau de la skip Silvana Tirinzoni, quadruple champion du monde de 2019 à 2023 puis médaillé d'argent en 2024, s'est imposé 4-2 face à la Chine en demi-finale. Tout s'est joué sur l'ultime pierre du dernier end d'une partie insipide pendant six manches. La skip chinoise Wang Rui a alors totalement manqué son affaire, jouant une pierre bien trop courte alors qu'elle aurait arraché le droit de disputer un end supplémentaire en atteignant le centre de la maison. No 4 suisse, Alina Pätz avait mis la Chinoise sous pression grâce à une dernière pierre parfaite, réussissant un double "take-out" avant d'aller se cacher derrière une garde pour prendre le point. Un point "volé" qui s'est avéré décisif après que les Suissesses avaient été contraintes de marquer un point dans le neuvième end pour mener 3-2. Le CC Aarau, qui affrontera en finale le Canada ou la Corée du Sud, s'est ressaisi au meilleur moment après avoir été piégé par la tactique ultra-défensive adverse. La Chine avait en effet obtenu six ends nuls consécutifs après avoir concédé deux points dans la première manche, réussissant un coup de deux au huitième end pour recoller. Mais Wang Rui a craqué au plus mauvais moment.

Une première pole position pour Oscar Piastri Oscar Piastri partira en pole dimanche à Shanghai Image: KEYSTONE/EPA/WU HAO Deuxième du sprint quelques heures plus tôt, Oscar Piastri (McLaren) a décroché samedi la pole position du GP de Chine programmé dimanche à Shanghai. L'Australien a devancé de 0''082 le Britannique George Russell (Mercedes) durant la troisième partie des qualifications. Oscar Piastri (24 ans le 6 avril) a cueilli sa première pole en Formule 1, six jours après une sortie décevante devant "son" public en ouverture de saison à Melbourne (9e). L'Australien visera dimanche un troisième succès dans la catégorie-reine du sport automobile, après les deux obtenus en 2024 (Hongrie et Azerbaïdjan). La deuxième ligne sera occupée par l'autre McLaren, celle du vainqueur de Melbourne Lando Norris (3e des qualifications à 0''152), et par la Red Bull du quadruple champion du monde en titre Max Verstappen. Le Néerlandais, 3e du sprint et 2e du GP d'Australie, a également concédé moins de deux dixièmes (0''176). Lewis Hamilton, qui a cueilli samedi son premier succès au volant d'une Ferrari en gagnant le sprint, a pour sa part signé le 5e temps (à 0''286), juste devant son coéquipier Charles Leclerc. Du côté des Sauber-Ferrari, Nico Hülkenberg (12e) s'élancera depuis la 6e ligne, Gabriel Bortoleto (19e) depuis la 10e et dernière.

Les Wizards battus 120-105 par Orlando Kyshawn George ( Image: KEYSTONE/AP/Nick Wass Washington a subi vendredi sa 54e défaite de la saison en 69 parties, la troisième d'affilée. Les Wizards se sont inclinés 120-105 à domicile face au Magic d'Orlando. Forfait mercredi face à Utah en raison d'une contusion au genou droit, Kyshawn George a été aligné dans le cinq de base des Wizards vendredi. Le "rookie" valaisan a cumulé 7 points, 8 assists et 4 rebonds pour un différentiel de -25. Tous les "starters" de Washington affichent d'ailleurs un bilan de -23 ou pire. Le Magic de Paolo Banchero (30 points, 8 rebonds et 5 passes décisives vendredi) a forcé la décision dans le troisième quart-temps. La franchise floridienne a alors réussi un partiel de 13-0 qui lui a permis de prendre 26 longueurs d'avance (88-62). La messe était dite.

Le bronze pour Angelica Moser à Nanjing Angelica Moser s'est parée de bronze à Nanjing Image: KEYSTONE/EPA/JESSICA LEE Angelica Moser s'est parée de bronze samedi dans les Mondiaux en salle de Nanjing, malgré une cheville gauche endolorie. La perchiste zurichoise a effacé une barre à 4m70, devançant au nombre d'essais la Britannique Molly Caudery (4e). Sacrée deux semaines plus tôt aux Européens d'Apeldoorn avec 4m80, Angelica Moser ne pouvait guère espérer mieux en Chine après avoir subi une entorse à une cheville. Elle a serré les dents pour aller chercher sa première médaille dans un grand championnat intercontinental. Quatrième aux JO de Paris 2024, 4e des deux dernières éditions des Mondiaux en salle, Angelica Moser a souffert pour son entrée en lice à 4m45, où elle a dû s'y reprendre à trois fois. Elle a ensuite passé 4m60 et 4m70 dès sa première tentative, ce qui lui a permis de devancer la tenante du titre Molly Cauldery (4m70 aussi, mais effacés à son deuxième essai). Le titre est revenu à la Française Marie-Julie Bonnin, qui est la seule à avoir franchi 4m75 dans ce concours (record national égalé), alors que la Slovène Tina Sutej a cueilli l'argent avec 4m70. Les deux femmes avaient respectivement terminé 3e et 2e aux Européens d'Apeldoorn. Werro en finale A noter aussi la brillante qualification d'Audrey Werro pour la finale du 800 m, qui est programmée dimanche. La Fribourgeoise, victime d'une chute en finale aux Européens, s'est imposée en patronne dans la deuxième demi-finale. Elle a signé le meilleur chronio de ces demies (2'01''11). Mujinga Kambundji et Géraldine Frey ont quant à elles décroché leur ticket pour les demi-finales du 60 m, prévues dans l'après-midi en Suisse. La Bernoise a remporté sa série sans forcer en 7''20 (6e au total), alors que la Zougoise s'est qualifiée au temps (20e en 7''26).

Même sans Messi, l'Argentine gagne encore Thiago Almada a offert la victoire à l'Argentine vendredi en Uruguay Image: KEYSTONE/EPA/RAUL MARTINEZ L'Argentine a signé une neuvième victoire dans les qualifications sud-américaines pour le Mondial 2026. Les champions du monde se sont imposés 1-0 vendredi en Uruguay, sur un but du Lyonnais Thiago Almada, et continuent de pointer seuls largement en tête. Avec 28 points et 15 longueurs d'avance sur la 7e place qualificative pour un barrage à cinq journées de la fin, l'Argentine pourrait donc officialiser sa qualification pour la Coupe du monde organisée en 2026 aux Etats-Unis, Canada et Mexique dès mardi, avec la réception du Brésil. Sans Lionel Messi, revenu à la compétition avec son club de l'Inter Miami après une gêne musculaire mais qui, à 37 ans, semble avoir préféré ne pas prendre de risques, l'Argentine a clairement peiné dans l'animation offensive face au bloc bas uruguayen. C'est sur un tir enroulé de l'intérieur du droit d'Almada que l'Albiceleste a pu forcer la décision à 68e minute. L'Argentine tenait sa revanche de la défaite (2-0) à domicile (la seule) en novembre 2024 à la Bombonera de Buenos Aires contre ces mêmes Uruguayens, beaucoup trop passifs vendredi dans leur stade du Centenario.

Alcaraz chute d'emblée à Miami Alcaraz a été sorti dès son entrée en lice à Miami Image: KEYSTONE/EPA Carlos Alcaraz a été sorti vendredi dès son entrée en lice au 2e tour du Masters 1000 de Miami. Novak Djokovic s'est en revanche qualifié pour le 3e tour. Le dernier match en session nocturne a réservé une grande surprise au Hard Rock Stadium, avec la défaite du no 3 mondial Carlos Alcaraz contre David Goffin (ATP 55) 5-7 6-4 6-3. "Bataille, bataille, bataille, sur chaque point": les encouragements de Juan Carlos Ferrero, entraîneur d'Alcaraz, face à la mauvaise soirée de son protégé n'y ont rien fait. Le Belge lui a été supérieur. Vainqueur du tournoi floridien en 2022 et quart de finaliste la saison passée, Alcaraz aura donc connu un "doublé du soleil" décevant après son élimination en demi-finale à Indian Wells la semaine passée. Le tout alors qu'il faisait figure de favori de ces tournois en l'absence du no 1 mondial Jannik Sinner, suspendu par l'antidopage. Novak Djokovic a lui tenu son rang et signé sa première victoire en simple depuis près de deux mois et un quart de finale de gala remporté contre Carlos Alcaraz à l'Open d'Australie. L'homme aux 24 tournois du Grand Chelem, six fois titré à Miami, a battu 6-0 7-6 (7/1) l'Australien Rinky Hijikata (ATP 86) et jouera au 3e tour contre l'Argentin Camilo Ugo Carabelli (ATP 65).

George Foreman, légende des poids lourds, est mort à 76 ans George Foreman est décédé à l'âge de 76 ans Image: KEYSTONE/AP/CHARLES REX ARBOGAST Légende des poids lourds, George Foreman est mort à 76 ans, a annoncé sa famille vendredi. L'ancien champion du monde était entré dans l'histoire de la boxe après sa défaite face à Mohamed Ali lors du mythique combat "Rumble in the Jungle" en 1974 à Kinshasa. "C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de notre bien-aimé George Edward Foreman Sr, qui s'en est allé paisiblement le 21 mars 2025, entouré par ses proches", écrit sa famille dans un communiqué. "Un humaniste, un olympien, un double champion du monde, il était grandement respecté. Il était une force du bien, un homme de discipline, de conviction, un protecteur de son héritage, qui s'est battu sans relâche pour préserver son nom, pour sa famille." George Foreman, à la puissance surhumaine, était devenu une première fois champion du monde en 1973 en battant Joe Frazier, après avoir été champion olympique en 1968 à Mexico. Foreman avait été battu par Mohamed Ali en 1974 à Kinshasa devant près de 100'000 spectateurs, terrassé par l'endurance, la tactique, et la roublardise d'avant-combat de son adversaire, qui s'était mis tout le public dans la poche. L'affrontement est resté comme l'un des plus grands combats de l'histoire, par son niveau et sa férocité. Foreman avait raccroché les gants à 28 ans, entrant en religion, avant de remonter sur les rings dix ans plus tard pour un retour spectaculaire. Après deux échecs pour un nouveau titre, il était redevenu champion du monde en 1994 à 45 ans face à Michael Moorer, avant d'arrêter définitivement en 1997 à 48 ans.

Bencic lourdement battue par Svitolina à Miami Belinda Bencic a été battue dès le 2e tour à Miami Image: KEYSTONE/EPA/JOHN G. MABANGLO Belinda Bencic (WTA 45) a été lourdement battue au 2e tour du WTA 1000 de Miami. La St-Galloise s'est inclinée 6-1 6-2 devant l'Ukrainienne Elina Svitolina (WTA 22) vendredi en fin d'après-midi. Ecrasée 6-1 6-1 par la championne d'Australie Madison Keys en quart de finale à Indian Wells, Belinda Bencic a donc subi un deuxième échec cuisant en moins de dix jours. Vendredi à Miami, elle n'a pourtant inscrit que 4 points de moins que son adversaire en retour de service dans une partie qui n'a duré que 72 minutes. La championne olympique de Tokyo 2021 fut une proie beaucoup trop facile pour Elina Svitolina, laquelle a converti les cinq occasions qu'elle s'est offertes à la relance tout en effaçant les trois balles de break que son adversaire s'est procurées. Belinda Bencic n'a en outre gagné que 18% des points disputés derrière sa deuxième balle de service.

Hamilton remporte le sprint du GP de Chine Lewis Hamilton a remporté le sprint du GP de Chine Image: KEYSTONE/EPA/WU HAO / POOL Le Britannique Lewis Hamilton a remporté samedi la course sprint du Grand Prix de Chine, deuxième manche de la saison sur 24. Il s'agit de la première victoire du septuple champion du monde avec Ferrari, qu'il a rejoint en début d'année. Auteure d'un très bon départ depuis la pole position, la nouvelle recrue de la Scuderia a mené de bout en bout cette course de 19 tours (contre 56 pour le GP dimanche). Hamilton a devancé de près de 7 secondes l'Australien Oscar Piastri (2e), le tenant du titre néerlandais Max Verstappen se classant quant à lui 3e. "Je me suis senti très à l'aise aujourd'hui (...), je ne ressens pas de pression, je sais que l'équipe veut gagner et que cela signifie tout pour elle", a savouré le vainqueur pour son deuxième week-end au côté de la légendaire écurie italienne, qu'il a rejointe en début d'année après douze saisons chez Mercedes. Lewis Hamilton a ainsi offert à Ferrari sa première victoire sur une course sprint. Son compatriote George Russell (Mercedes) et le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) complètent le Top 5 de cette course qui offre des points au championnat: de 8 points pour le premier à 1 pour le 8e. L'autre McLaren, celle du leader au championnat Lando Norris, a terminé à la 8e position. Sixième sur la grille de départ, le Britannique a commis une erreur dans les premiers instants de la course, rétrogradant dans la hiérarchie. Au général, Norris reste tout de même en tête mais voit revenir Verstappen à 2 points. Les Sauber loin du compte Les Sauber-Ferrari ont par ailleurs manqué leur affaire dans ce sprint, six jours après la belle 7e place de Nico Hülkenberg dans le GP inaugural en Australie. L'Allemand s'est classé 19e et avant-dernier de ce sprint, juste derrière son coéquipier brésilien Gabriel Bortoleto.

Pogacar pour une première Premier Monument de la saison samedi avec Milan-Sanremo. Contrairement à de nombreuses autres courses auxquelles il participe, Tadej Pogacar n'est pas le seul favori de "La Primavera". Avec Milan-Sanremo, la première grande classique cycliste de l'année figure au programme ce samedi. Contrairement à de nombreuses autres courses auxquelles il participe, Tadej Pogacar n'est pas le seul favori de "La Primavera". Une victoire à Sanremo manque ainsi toujours à l'immense palmarès de Pogacar qui, outre trois victoires dans le Tour de France et un Giro d'Italia, comprend de nombreux succès dans de grandes courses d'un jour comme le Tour de Lombardie (4 victoires), Liège-Bastogne-Liège (2) et le Tour des Flandres (1). Parmi les Monuments du cyclisme, il ne manque au champion du monde que Paris-Roubaix et Milan-Sanremo. Sur la Riviera italienne, le Slovène de 26 ans s'est classé à chaque fois dans les cinq premiers au cours des trois dernières années. En 2024, il a sprinté pour la troisième place derrière le Belge Jasper Philipsen, qui a chuté dans une course mercredi dans son pays, et l'Australien Michael Matthews. Pogacar va attaquer dans le Poggio "Je suis prêt et je connais très bien le final du parcours. Nous devons rendre la course de samedi aussi difficile que possible", a déclaré Pogacar. Cela laisse présager une attitude très offensive de l'équipe UAE et de son leader pour les montées de la Cipressa et du Poggio prévues en fin de course, et pour la courte descente qui suivra vers la Via Roma. Outre Pogacar, le Néerlandais Mathieu van der Poel (vainqueur en 2023), le Danois Mads Pedersen (4e en 2024) et le Britannique Tom Pidcock, en forme, sont souvent cités comme candidats à la victoire dans "La Classicissima". Les espoirs des Italiens de pouvoir célébrer leur première victoire depuis 2018 (Vincenzo Nibali) reposent sur les épaules du rouleur Filippo Ganna (2e en 2023) et du sprinter Jonathan Milan. Six Suisses au départ Six coureurs suisses seront au départ, soit trois de plus que l'année dernière. Stefan Küng était alors le Suisse le mieux classé à Sanremo (23e). Les chances d'un résultat de premier plan du Thurgovien seront toutefois bien meilleures dans quelques semaines au Tour des Flandres et sur Paris - Roubaix. L'offensif Mauro Schmid, vainqueur de la Cadel Evans Great Ocean Race en janvier, participe quant à lui pour la première fois à Milan-Sanremo. Sur la liste de départ se trouvent également Silvan Dillier, Fabio Christen, Alexandre Balmer et Fabian Lienhard, lesquels seront clairement occupés à aider leurs leaders respectifs. Première chez les femmes Alors qu'il s'agit de la 116e édition pour les hommes, les femmes disputeront leur première "Primavera" avec un parcours de 156 km entre Gênes et Sanremo. La Néerlandaise Demi Vollering et la championne du monde Lotte Kopecky seront les grandes favorites. Pour la Belge, ce sera la première course de la saison, alors que Vollering a déjà gagné trois fois cette année. Côté suisse, Noemi Rüegg (23 ans) a déjà prouvé sa bonne forme cette année. En janvier, la Zurichoise a remporté le Tour Down Under disputé sur trois jours en Australie avant de terminer 3e de la Great Ocean Race. Après une pause en février, elle s'est classée récemment dans le top 10 lors des Strade Bianche (9e) et du Trofeo Alfredo Binda (6e). De quoi afficher certaines ambitions samedi.

George Foreman, légende des poids lourds, est mort à 76 ans George Foreman, à gauche sur le cliché, est entré dans la légende de la boxe après sa défaite contre Mohamed Ali, à droite, lors du mythique "Rumble in the Jungle" le 30 octobre 1974 à Kinshasa (archives). Image: KEYSTONE/AP/RICHARD DREW Le boxeur américain George Foreman, légende des poids lourds, est mort à 76 ans. Il était entré dans l'histoire de la boxe suite à sa défaite face à Mohamed Ali lors de son combat en 1974 à Kinshasa. "C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de notre bien-aimé George Edward Foreman Sr, qui s'en est allé paisiblement le 21 mars 2025, entouré par ses proches", écrit vendredi sa famille dans un communiqué. "Un humaniste, un olympien, un double champion du monde, il était grandement respecté. Il était une force du bien, un homme de discipline, de conviction, un protecteur de son héritage, qui s'est battu sans relâche pour préserver son nom, pour sa famille." George Foreman, à la puissance surhumaine, était devenu une première fois champion du monde en 1973 en battant Joe Frazier, après avoir été champion olympique en 1968 à Mexico. "Combat dans la jungle" Le boxeur, originaire d'un quartier défavorisé noir de Houston, avait été battu par Mohamed Ali en 1974 dans le fameux "combat dans la jungle" du 30 octobre 1974 à Kinshasa devant près de 100'000 spectateurs, terrassé par l'endurance, la tactique et la roublardise d'avant-combat de son adversaire, qui s'était mis tout le public dans la poche. L'affrontement est resté comme l'un des plus grands combats de l'histoire de la boxe, par son niveau et sa férocité. Foreman avait raccroché les gants à 28 ans, entrant en religion, avant de remonter sur les rings dix ans plus tard pour un retour spectaculaire. Après deux échecs pour un nouveau titre, il était redevenu champion du monde en 1994 à 45 ans face à Michael Moorer, avant d'arrêter définitivement en 1997 à 48 ans.

Murat Yakin: "Une bonne impression dans l'ensemble" Murat Yakin est plutôt satisfait de la performance de ses joueurs à Belfast. Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Malgré le résultat nul, Murat Yakin a évalué positivement la performance de ses joueurs face à l'Irlande du Nord. Sa défense expérimentale est montée en puissance après un début de match fébrile. "L'équipe m'a fait bonne impression dans l'ensemble. C'était important de voir un maximum de joueurs à l'oeuvre. C'est avec ce genre de match qu'on peut construire quelque chose", a déclaré le sélectionneur de l'équipe de Suisse en conférence de presse d'après-match. "Pas facile sur ce terrain" "Il y avait naturellement un peu de nervosité en début de match et il manque encore des automatismes. Mais petit à petit, nous avons pris le jeu à notre compte", a évalué Yakin, qui aurait tout de même préféré voir son équipe évoluer sur une pelouse en meilleur état que celui du Windsor Park. "Nous n'avons pas tout réussi, mais ce n'était pas si facile sur ce terrain", a-t-il ajouté. En l'absence de Manuel Akanji, c'est le néophyte Stefan Gartenmann qui a occupé le poste de central droit aux côtés de Cédric Zesiger, qui ne jouait que son cinquième match en équipe de Suisse. Isaac Schmidt a lui aussi porté le maillot helvétique pour la première fois. Le Vaudois, préféré à Lucas Blondel, a montré de belles choses sur son côté droit, lui qui évolue la plupart du temps au poste de latéral gauche. "Je suis très satisfait et très heureux de sa performance aujourd'hui. Il a gagné presque tous ses duels, même en attaque", a apprécié le sélectionneur. Inquiétude pour Sanches Mais si la défense a plutôt livré une bonne performance malgré son manque d'automatismes, l'attaque helvétique a pêché dans la créativité offensive face au bloc bas nord-irlandais. "Nous avons eu trois ou quatre bonnes occasions de marquer un deuxième but mais nous avons manqué de précision", a regretté Yakin. Le sélectionneur a aussi déploré la sortie en toute fin de match d'Alvyn Sanches. Le joyau du LS, qui a effectué ses premiers dribbles avec l'équipe de Suisse, a été touché à un genou. "J'espère vraiment que ce n'est rien de grave, mais ça ne sent pas très bon", a lâché le Bâlois, le visage amer.