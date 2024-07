La flamme est à Paris ++ Bol claque un nouveau record

Renforcement des mesures face au Covid Le Covid est à nouveau très présent dans le peloton du Tour Image: KEYSTONE/AP/Jerome Delay Le Tour de France a renforcé les mesures de protection pour "limiter les risques sanitaires" face à la recrudescence du Covid 19. Le masque fait ainsi son grand retour. Le port du masque est désormais obligatoire pour toutes les personnes (organisateurs, invités, journalistes,...) "en contact avec les coureurs et les membres des équipes cyclistes" avant et après les étapes, ont indiqué les organisateurs d'Amaury Sport Organisation (ASO). Plusieurs coureurs, dont le Britannique Tom Pidcock et l'Espagnol Juan Aysuo, coéquipier du maillot jaune Tadej Pogacar, ont abandonné après un test positif au Covid. Pogacar avait déclaré avant le départ de la course avoir été lui-même touché par le virus à la mi-juin. Geraint Thomas, vainqueur du Tour en 2018, continue, lui, la course pour l'instant malgré des "symptômes légers". Plusieurs coureurs ont déjà recommencé à porter un masque depuis plusieurs jours, à l'image de Remco Evenepoel, troisième au général, qui a expliqué samedi le faire parce qu'en face de lui les journalistes ne le portaient pas.

La flamme entame sa traversée de Paris La flamme olympique traverse Paris en ce 14 juillet Image: KEYSTONE/EPA/JULIEN MATTIA À la Fête nationale s'est mêlée la fête olympique: la flamme olympique a entamé dimanche son parcours dans Paris, à l'issue du défilé du 14-Juillet. Le premier relais a été assuré par Thierry Henry, ex-icône des Bleus, 12 jours avant la cérémonie d'ouverture. La course de la flamme a débuté à 11h45 sur l'avenue Foch, en clôture d'une parade militaire au format réduit pour l'occasion. Dans le tableau final du défilé militaire, elle a fait son apparition dans la main du cavalier Thibaut Vallette, chef des écuyers du Cadre noir de Saumur et médaillé d'or à Rio en 2016. Le flambeau a ensuite été transmis devant la tribune présidentielle à un groupe de jeunes puis apporté sur les Champs-Élysées où Thierry Henry a démarré le relais. Sur la "plus belle avenue du monde", avec en perspective un grand drapeau français flottant sous l'Arc de Triomphe, le sélectionneur de l'équipe de France olympique de football, tout de blanc vêtu, a été le premier relayeur à brandir la flamme, applaudi par quelques centaines de spectateurs. La flamme doit parcourir le coeur de la capitale pendant presque 12 heures, jusqu'à l'Hôtel de Ville où elle devait passer la nuit avant de reprendre son voyage parisien qui s'achèvera lundi soir (20h45) place de la République, avec un concert gratuit. En deux jours, elle doit parcourir environ 60 kilomètres, portée par quelque 540 relayeurs - 200 dimanche, 340 lundi - et encadrée par 1600 policiers et gendarmes, parmi 18'000 forces de l'ordre mobilisées pour l'événement. Test grandeur nature Sur l'avenue des Champs-Élysées, son passage suscitait dimanche matin un intérêt très modéré de spectateurs plutôt venus pour les avions de la patrouille de France. Un test grandeur nature, à plus d'un titre, avant la cérémonie du 26 juillet qui présentera les mêmes défis: faire vibrer et rassurer sur l'aspect sécuritaire et logistique, dans un coeur de capitale qui s'agace déjà des perturbations de circulation. Parmi les relayeurs, des inconnus et de nombreuses personnalités, dont la sprinteuse Marie-José Pérec, l'humoriste Jamel Debbouze, le journaliste Gilles Bouleau... Tous les grands monuments parisiens auront droit à la flamme, à l'exception des sites de compétition (Concorde, Invalides, tour Eiffel), où les préparatifs empêchent son passage.

Record d'Europe pour Bol: 50''95 sur 400 m haies Femke Bol n'en croit pas ses yeux après être passée pour la première fois sous les 51 secondes sur 400 m haies Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Femke Bol n'a pas fait le voyage de La Chaux-de-Fonds pour rien. La star néerlandaise a amélioré son record d'Europe du 400 m haies dimanche lors du meeting Resisprint pour le porter à 50''95. Les 1000 m d'altitude de la piste de La Charrière ont une nouvelle fois fait leur effet. Femke Bol (24 ans), qui s'entraîne sous la férule du Fribourgeois Laurent Meuwly, a battu d'une demi-seconde exactement son record continental établi en juillet 2023 à Londres. Sa venue à La Chaux-de-Fonds avait été officialisée la veille. La championne du monde 2023 et vice-championne du monde 2022 a signé tout simplement le troisième chrono de l'histoire sur 400 m haies féminin. Seule la reine Sydney McLaughlin-Levrone, que Femke Bol tentera de détrôner aux JO de Paris, a fait mieux: l'Américaine a couru en 50''65 lors des récentes sélections américaines pour retrancher 0''03 à son propre record du monde.

Deuxième titre de l'année pour Ritschard Alexander Ritschard a cueilli son 2e titre de l'année dans un Challenger dimanche à Salzbourg Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER A désormais 30 ans, Alexander Ritschard (ATP 175) joue le tennis de sa vie. Le Zurichois a cueilli dimanche à Salzbourg son deuxième titre de l'année dans un Challenger, le troisième au total. Tête de série no 8 sur la terre battue autrichienne, Ritschard s'est imposé 6-4 6-2 en 74 minutes en finale face au Français Kyrian Jacquet (ATP 239). Impérial dimanche, il a notamment battu cette semaine l'Argentin Federico Coria, 72e mondial et tête de série no 1. Alexander Ritschard avait déjà triomphé fin avril à Savannah, sur terre battue déjà, avant d'échouer en finale à Heilbronn en juin. Il gagnera une quarantaine de places dans la hiérarchie pour décrocher son meilleur classement. Désormais no 3 helvétique devant Dominic Stricker, il figurera parmi les 140 meilleurs joueurs du monde.

Pogacar peut assommer le Tour au Plateau de Beille Pogacar peut-il assommer le Tour dimanche? Image: KEYSTONE/AP/Bernard Papon Après avoir frappé un grand coup dans la première étape pyrénéenne, Tadej Pogacar peut-il assommer le Tour dimanche? Terrible, la 15e étape emmènera le peloton en haut du Plateau de Beille dimanche. Auteur d'un coup de maître dans la montée finale du Pla d'Adet, Pogacar compte à présent 1'57 d'avance sur son grand rival Jonas Vingegaard, incapable de suivre son attaque explosive samedi. Un matelas confortable, mais pas décisif, d'autant que le Danois, double vainqueur sortant de la Grande boucle, est persuadé que cette journée lui conviendra "peut-être mieux". Dans cette deuxième étape dans les Pyrénées, il faut aussi compter sur les coureurs français, qui voudront tout particulièrement s'illustrer entre Loudenvielle et le Plateau de Beille en ce jour de fête nationale. La journée proposera au peloton, qui a déjà la première étape pyrénéenne de la veille dans les pattes, pas moins de cinq cols, quatre de première catégorie et un hors catégorie. Et ça commence très fort avec le col de Peyresourde d'entrée (6,9 km à 7,8%), suivi des deux montées très raides, le col de Menté (9,3 km à 9,1%) et celui de Portet-d'Aspet (4,3 km à 9,6%). Après un bout de vallée, il restera ensuite encore le col d'Agnes (10 km à 8,2%) et la montée finale vers le Plateau de Beille (15,8 km à 7,9%) où les favoris devraient à nouveau s'expliquer.

L'Uruguay finit troisième grâce à Suarez Suarez s'est montré décisif dans le match pour la 3e place en Copa America Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER L'Uruguay a pris la 3e place de la Copa America. La Celeste a battu le Canada aux tirs au but (2-2, 4-3 tab) grâce à son vétéran Luis Suarez, qui a égalisé au dernier moment et marqué le penalty victorieux. "El Pistolero", 37 ans, a d'abord sauvé la mise dans les arrêts de jeu, à la 92e minute. Puis il a converti l'ultime tir au but des Uruguayens, parfaits dans l'exercice, alors que Koné et Davies ont échoué côté canadien. Son coéquipier Rodrigo Bentacur avait ouvert le score tôt (8e), mais les Canucks ont pris l'ascendant par l'intermédiaire de Koné (22e) et de David (80e). Le coaching aura été gagnant pour le sélectionneur de l'Uruguay Marcelo Bielsa, qui a sorti tôt Darwin Nunez (46e), décevant, pour lancer le vieillissant Suarez. "C'est un joueur de niveau supérieur, un grand camarade, et il a été pour nous tous un soutien énorme sur et en dehors du terrain", a déclaré Bielsa à propos de Suarez. L'entrée au même moment de Giorgian de Arrascaeta a aussi payé, puisqu'il a participé à la construction du but salvateur de la 92e et réussi son tir au but.

Euro 2024: l'Espagne et l'Angleterre s'affrontent ce soir en finale L'Euro 2024 tire sa révérence sur une finale en forme de feu d'artifice ce soir (21h00) à Berlin. Elle consacrera la renaissance de l'Espagne ou la résilience de l'Angleterre. Les supporters de la Roja et ceux des Three Lions vont animer l'Olympiastadion de leurs cris, leurs pleurs et leurs éclats de joie au bout d'un championnat mêlé de sentiments contraires. L'Espagne a traversé le tournoi en boulet de canon, transperçant ses adversaires à tour de rôle, que ce soit la Croatie, l'Italie, l'Allemagne et la France, dernière victime en date. L'équipe dirigée par Luis de la Fuente débarque dans la capitale allemande avec l'élan des puissants. "Nous sommes à 90 minutes de la gloire", a d'ailleurs lancé le meneur de jeu Dani Olmo. Rescapée En face, l'équipe d'Angleterre se présente en rescapée d'un parcours où elle a souvent trébuché, mais s'est toujours relevée, comme un funambule accroché au fil de son destin, qu'elle espère magique. Les vice-champions d'Europe n'ont remporté qu'un seul de leurs six matches dans les 90 premières minutes, le premier contre la Serbie, avant deux matches nuls (Danemark et Slovénie), une prolongation (Slovaquie), des tirs au but (Suisse) et une victoire acquise dans le temps additionnel contre les Pays-Bas. Au début, "nous n'avons pas joué notre meilleur football, il ne faut pas être un génie pour s'en rendre compte", a reconnu Ollie Watkins, attaquant remplaçant devenu buteur sauveur en demi-finale. Les Anglais ont été menés à chacun de leurs matches à élimination directe, certes, mais "nous avons montré notre solidarité, le fait que tout le monde est là en tant qu'équipe pour travailler dur et se serrer les coudes", a relevé le joueur d'Aston Villa. "Tâche énorme" L'Espagne a "été la meilleure équipe du tournoi et nous avons un jour de moins pour nous préparer, c'est donc une tâche énorme, mais nous sommes toujours là et nous nous battons", a complété Gareth Southgate. Le sélectionneur peut marcher dimanche dans les pas de Sir Alf Ramsey, le seul à avoir offert un titre au pays d'origine du football, en 1966 à l'issue d'une Coupe du monde organisée à la maison. L'Angleterre s'apprête à disputer la première finale de son histoire hors de son île, trois ans après avoir échoué tout près du but, à Wembley, où une séance de tirs au but manquée a vu l'Italie triompher. Les Espagnols, eux, cherchent à reprendre le fil de leur riche histoire européenne, rendue brillante par leurs trois étoiles décrochées en 1964, 2008 et 2012.

Wimbledon: la même finale que l'an dernier La finale du simple messieurs de Wimbledon est la même que celle de l'an dernier. L'Espagnol Carlos Alcaraz défendra son titre face au Serbe Novak Djokovic, septuple vainqueur sur le gazon londonien. L'enjeu pour Alcaraz (ATP 3) est d'enfoncer le clou dans la brèche qu'il a ouverte l'an dernier dans la domination sans partage du Serbe à Wimbledon de 2018 à 2023: 34 matches gagnés d'affilée pour quatre titres. Pour remporter déjà à 21 ans son quatrième titre du Grand Chelem. Pour Djokovic, l'enjeu est plus directement historique. Car, comme à chaque fois qu'il dispute un tournoi du Grand Chelem, il joue pour les records. Dimanche, il visera à 37 ans un huitième titre à Wimbledon pour égaler le record de Roger Federer et porter à 25 son propre record de titres du Grand Chelem. D'ores et déjà, il jouera sa dixième finale au All England Tennis Club (à deux longueurs du record de Federer), la 37e en Grand Chelem (il améliore son propre record, Federer en a 31). Ce qui fait qu'une fois sur deux dans sa carrière, il est arrivé en finale des 75 Majeurs auxquels il a participé ! Dix dans trois Il est aussi le seul joueur de l'histoire, hommes et femmes confondus, à avoir joué dix finales dans trois des quatre Majeurs (Australie, Wimbledon, US Open). Après un premier semestre sans la moindre finale, un titre dimanche et tous les records qui vont avec donneraient en outre une tout autre couleur à la saison de Djokovic. Sa présence en finale relève du miracle et illustre ses capacités physiques et mentales hors normes. Le Serbe, opéré du ménisque droit le 5 juin, ne savait toujours pas quatre jours avant le début du tournoi s'il serait en mesure de le jouer. "Je ne voulais rien prouver à personne, je voulais simplement tout faire pour pouvoir jouer Wimbledon", explique-t-il en réfutant toute imprudence. "Je ne suis jamais allé à l'encontre des experts médicaux qui s'occupaient de ma récupération", assure-t-il en convenant qu'il a toujours fait "des efforts supplémentaires" par rapport à ce qui lui était demandé. "Désormais, je joue tout à fait librement et aussi bien que je peux", affirmait-il après sa victoire en demi-finale contre le trop tendre Lorenzo Sonego qu'il a écarté en trois sets. Mais c'est bien son tout meilleur niveau qu'il devra afficher s'il veut avoir une chance contre Alcaraz. "Wimbledon tire toujours le meilleur de moi, me motive pour être le plus fort possible", prévient-il cependant. En confiance En face, Alcaraz comme à son habitude s'éclate sur le court. "Je me sens très bien avant cette finale, j'ai un niveau de tennis vraiment très élevé, une grande confiance, je me déplace bien... Je suis suffisamment en confiance pour faire un très bon résultat dimanche", annonce-t-il. Car même s'il n'a pas encore montré son tout meilleur niveau de la quinzaine, il a su remporter ces matches où il ne se sentait pas à son maximum. Néanmoins, face au Serbe, il sait "à quoi (s') attendre" et il sait qu'il faudra être à son meilleur. Et bien qu'il assure ne pas se "voir en favori", Alcaraz rappelle que "chercher à gagner est dans (sa) nature".

Les Suissesses dominées en finale Anouk Vergé-Dépré (à g.) et Joana Mäder n'ont manqué que la dernière marche. Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Anouk Vergé-Dépré et sa coéquipière Joana Mäder ont courbé l'échine en finale du tournoi Elite16 de Vienne. Le duo suisse a été battu par les Allemandes Svenja Müller et Cinja Tillmann, 21-14 21-18. Dans le premier set, Vergé-Dépré/Mäder ont tenu le coup jusqu'à 13-15, mais dans le deuxième, elles n'ont plus gagné de point après le 18-18. La demi-finale précédente contre les Américaines Terese Cannon et Megan Kraft avait coûté beaucoup d'énergie. Après avoir perdu le premier set, les Suissesses se sont améliorées et ont remporté la partie 16-21 21-17 15-12.

Tour de France: Tadej Pogacar frappe un grand coup Tadej Pogacar: irrésistible samedi dans les Pyrénées Image: KEYSTONE/EPA Tadej Pogacar a remporté en solitaire la 14e étape du Tour de Frabce entre Pau et Saint-Lary-Soulan (152 km). Le Slovène a ainsi renforcé son maillot jaune de leader. Cette première étape dans les Pyrénées a donné lieu au duel attendu entre Pogacar, vainqueur de la Grande Boucle en 2020 et 2021, et le Danois Jonas Vingegaard, lauréat en 2022 et 2023. Tout s'est décidé dans l'ultime ascension de la journée (10,6 km à 7,8% de moyenne). Pogacar a attaqué à 4,6 km du sommet, et son rival n'a pas pu prendre sa roue. Vingegaard a ensuite régulièrement perdu du terrain pour terminer à 39 secondes du vainqueur, qui a gagné pour la 13e fois sur le Tour. Le Belge Remco Evenepoel a pris la troisième place à 1'10. Conséquence au général, Tadej Pogacar porte son avance sur Vingegaard à 1'57. Evenepoel se retrouve à 2'22. Le Slovène a donc vraiment frappé un grand coup samedi. Dimanche, la 15e étape proposera pas moins de cinq cols, quatre de première catégorie et un hors catégorie. Et ça commence très fort avec le col de Peyresourde d'entrée (6,9 km à 7,8%), suivi des deux montées très raides, le col de Menté (9,3 km à 9,1%) et celui de Portet-d'Aspet (4,3 km à 9,6%). Après un bout de vallée, il restera ensuite encore le col d'Agnes (10 km à 8,2%) et la montée finale vers le Plateau de Beille (15,8 km à 7,9%) où les favoris devraient s'expliquer une fois encore.

Krejcikova signe un retour triomphal à Londres A Londres, Barbora Krejcikova a signé son deuxième succès en Grand Chelem. Image: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL La Tchèque Barbora Krejcikova, 32e mondiale, a remporté samedi à Wimbledon son deuxième titre du Grand Chelem en battant en finale l'Italienne Jasmine Paolini (7e) 6-2 2-6 6-4. Krejcikova, 28 ans, avait remporté Roland-Garros en 2021. Ancienne N.2 mondiale, elle retrouvera lundi la 10e place du classement. Quant à Paolini, elle a ainsi perdu sa deuxième finale majeure d'affilée après Roland-Garros où elle avait été nettement dominée par Iga Swiatek. Elle sera 5e mondiale lundi, son meilleur classement. Krejcikova devient ainsi la première joueuse tchèque à remporter deux titres du Grand Chelem en simple dans deux Majeurs différents. Paolini, première Italienne à jouer la finale à Wimbledon, est aussi la cinquième joueuse depuis 1999 et la première depuis Serena Williams en 2016 à enchaîner les finales à Roland-Garros et Wimbledon. Départ canon Samedi dans le premier set, Krejcikova a immédiatement pris le match en mains avec un break confirmé pour mener 2-0. A 0/30 sur son second service, Paolini a enfin semblé trouver un début de solution: elle a marqué trois points d'affilée, mais a encore dû sauver deux balles de break avant de finalement sauver sa mise en jeu. Ce n'était que partie remise puisque la Tchèque a réussi le double break un peu plus tard pour mener 5-1. Avec le soutien appuyé du public, Paolini s'est accrochée, mais n'a pu refaire son retard dans cette première manche où elle a été complètement dominée. Etonnamment, c'est Paolini qui a pris les devants d'entrée dans la deuxième manche avec un break pour se détacher 3-0. Krejcikova est comme tombée dans une forme d'apathie dont a profité parfaitement l'Italienne. Paolini en tête dans l'ultime set En difficulté sur son service, la Tchèque a tenté par moments de redevenir plus agressive, de changer de rythme, de monter au filet, mais a commis trop de fautes et laissé Paolini égaliser à un set partout sur un double break. L'Italienne a donc entamé la manche décisive sur son service pour faire la course devant. Mais elle a craqué dans le septième jeu en offrant le break à son adversaire sur une double faute. Son adversaire tchèque a fini par conclure sur sa troisième balle de match et en ayant sauvé deux balles de débreak.

Tour de France: Tom Pidcock renonce en raison du Covid-19 Tom Pidcock: un abandon qui tombe mal avant les JO Image: KEYSTONE/EPA Le Britannique Tom Pidcock (Ineos Grenadiers) a quitté le Tour de France samedi au matin de la 14e étape. La décision a été prise en raison de "symptômes de Covid-19", a annoncé son équipe. "Tom présente des symptômes de Covid-19 et, sur les conseils de notre équipe médicale, va maintenant rentrer chez lui pour se rétablir", a écrit la formation Ineos Grenadiers sur X. Vainqueur au sommet de l'Alpe d'Huez sur le Tour de France 2022, Pidcock était 35e du classement général à 54:40 du leader Tadej Pogacar. Le Britannique avait terminé deuxième de l'étape des chemins blancs autour de Troyes dimanche, derrière le Français Anthony Turgis. Pidcock doit participer aux JO de Paris où il s'alignera sur route dans la course en ligne et en VTT.

Vergé-Dépré/Mäder se hissent en finale Anouk Vergé Dépré (à g.) et Joana Mäder peuvent conclure leur parcours viennois en beauté. Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Anouk Vergé-Dépré et Joana Mäder vont jouer pour la victoire au tournoi Elite16 à Vienne. En demi, le duo suisse a réalisé une belle remontée contre les Américaines Terese Cannon et Megan Kraft. Après avoir perdu le premier set, les Suissesses sont montées en puissance et ont remporté ce duel 16-21 21-17 15-12. Il s'agit de leur première participation à une finale depuis l'introduction des tournois Elite16 comme niveau de compétition le plus élevé. Pour le duo, c'est également une maigre consolation pour avoir manqué les Jeux olympiques de Paris. La finale dans la capitale autrichienne les opposera samedi dès 17h30 aux Allemandes Svenja Müller et Cinja Tillmann. Note : 1ère version, sera adaptée après la finale

Un coup à jouer pour les Suisses à Gstaad Stan Wawrinka: le bon air de Gsaad l'inspirera-t-il à nouveau ? Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Le Swiss Open de Gstaad 2024 sera bien le tournoi des Suisses ! Quatre d’entre eux sont admis directement dans le tableau principal du tournoi ATP 250 de l’Oberland qui débutera lundi. Stan Wawrinka (ATP 95), Leandro Riedi (ATP 137). Dominic Stricker (ATP 149) et Marc-Andrea Hüsler (ATP 229) auront vraiment une carte à jouer dans un tableau dont les deux premières têtes de série sont Stefanos Tsitsipas (ATP 11) et Ugo Humbert (ATP 16). Le Grec et le Français seront les hommes à battre dans un tournoi qui a dû déplorer les forfaits de dernière minute de Hubert Hurkacz (ATP 7), Alex de Minaur (ATP 9), Tommy Paul (ATP 13) et Nicolas Jarry (ATP 20). Tête de série no 8 d’un tournoi dont il fut le finaliste il y a... dix-neuf ans, Stan Wawrinka affrontera le Slovaque Lukas Klein (ATP 128). Leandro Riedi sera opposé au Français Grégoire Barrère (ATP 130), Dominic Stricker au Néerlandais Botic van de Zandschulp (ATP 97) et Marc-Andreas Hüsler au Serbe Hamad Medjedovic (ATP 126). Comme les têtes de série no3 Félix Auger-Aliassime (ATP 17) et no 4 Tomas Etcheverry (ATP 31), Stefanos Tsitsipas et Ugo Humbert sont exemptés du premier tour. Tsitsipas pourrait entamer son tournoi face à Hüsler si ce dernier s’impose contre Medjedovic. A noter enfin que le tenant du titre Pedro Cachin (ATP 117) affrontera au premier tour Matteo Berrettini (ATP 59) , vainqueur du tournoi en 2018.