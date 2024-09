La grève des joueurs est proche ++ Jordan Chiles fait appel

Champion d'Europe cet été avec l'Espagne, Rodri assure que la qualité du spectacle est en jeu. "Si les gens veulent voir un meilleur football, il faut qu'on puisse se reposer", a-t-il déclaré. Dit autrement, "plus le nombre de matches augmente, plus le niveau et la qualité baissent".

Au début du mois, le syndicat mondial des footballeurs, la FIFPro, a réclamé des mesures de protection pour les joueurs, soumis à une charge de travail excessive dans un calendrier qui ne cesse de s'allonger. Rodri ne peut pas "donner un chiffre exact" de matches à jouer sur une saison, mais "60 ou 70, non. Entre 40 et 50 matches, un joueur peut évoluer au plus haut niveau. Ensuite, vous diminuez, car ce n'est pas possible de maintenir son niveau physique".

"Si vous posez la question à n'importe quel joueur, il vous le dira, c'est une opinion générale parmi les joueurs, ce n'est pas juste l'avis de Rodri", a-t-il répondu aux médias avant d'affronter l'Inter Milan, mercredi à Manchester. "Si cela continue comme ça, à un moment, on n'aura pas d'autres choix", a-t-il dit à propos d'une possible grève des joueurs.

Le milieu défensif s'exprimait devant la presse à la veille du premier match des "Citizens" en Ligue des champions, dont la nouvelle formule prévoit huit matches et non plus six avant la phase à élimination directe. Le calendrier, qu'alourdira davantage encore la Coupe du monde des clubs l'été prochain, devient insoutenable, à écouter l'Espagnol, qui a disputé près d'une soixantaine de matches en 2023-2024, club et sélection confondus.

"Pour ajouter à ce crève-coeur, les attaques raciales spontanées sur les réseaux sociaux sont fausses et extrêmement blessantes. J'ai mis tout mon coeur et toute mon âme dans ce sport et je suis tellement fière de représenter ma culture et mon pays", a-t-elle écrit sur les réseaux sociaux.

Jordan Chiles, 23 ans, avait d'abord fini 3e de l'épreuve du sol à la faveur d'une révision de sa note, lui permettant de dépasser la Roumaine Ana Barbosu. L'équipe de Roumanie a contesté la décision devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) et obtenu gain de cause, au titre que Chiles avait demandé quatre secondes trop tard la réévaluation de son score. Le CIO a donc rendu le bronze à Barbosu.

Buteur patenté du LHC, Damien Riat en veut encore plus

Meilleur buteur de Lausanne la saison passée avec 24 réussites en 69 matches, Damien Riat veut aller encore plus haut. Devenu père juste avant l'été, le Genevois traverse une période rose.

Avant le dernier exercice, Damien Riat donnait l'impression de ne pas être parvenu à dévoiler tout son potentiel. Buteur droitier de talent, il n'avait jamais dépassé les 12 buts en saison régulière, alors qu'il avait une fois inscrit un quadruplé avec Bienne.

Et puis la saison passée, ce fut le déclic, l'exercice de la révélation. En saison régulière, l'attaquant vaudois a inscrit 37 points (18 buts) en 50 rencontres pour terminer 27e meilleur compteur de la ligue. En 19 parties de play-off, il a ajouté 11 points (6 buts).

Fin de contrat en 2025

Avec une pareille fiche, on l'imaginait déjà dans l'avion pour Prague, prêt à participer au Championnat du monde, là où la Suisse est allée cueillir une magnifique médaille d'argent. Sauf que non, Damien Riat est resté en Suisse pour assister à la naissance de son premier enfant.

"C'est un incroyable bonheur, je n'aurais jamais imaginé que ça nous apporte autant de bonheur à ma femme et à moi, raconte-t-il. On gère plutôt bien. Ma femme s'occupe souvent de la petite, ce qui fait que j'ai la chance de pouvoir me reposer. Je la remercie pour ce sacrifice et de faire en sorte que tout se passe bien pour moi sur la glace."

Devenu un pion essentiel de l'attaque des Lions à 27 ans, Damien Riat s'est mis en valeur. Sous contrat avec Lausanne cette saison, le Genevois ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait après la saison à venir. Si Jason Fuchs a prolongé son bail avec le LHC, Tim Bozon et Damien Riat ne l'ont pas encore imité.

Et a priori, cela ne dérange pas le numéro 9 du LHC de ne pas avoir déjà dessiné les contours de son futur. "Cela se passe bien en ce moment, confie-t-il. Je suis conscient de ce que je peux amener à une équipe. Je n'ai pas de pression, je vis au jour le jour et on verra la suite."

La culture du travail

Passé tout proche du premier titre de son histoire au printemps dernier avec cette défaite 2-0 lors du septième match à Zurich, le LHC ambitionne forcément de franchir cette dernière étape, comme le rappelle Riat: "Je dirais qu'on a goûté à ce que c'était d'avoir un titre, mais là on a envie du gâteau au complet. On est tous arrivé prêt et avec des ambitions. On veut y aller. Après cette défaite contre Zurich, c'était dur, mais c'était un mal pour un bien, car on a appris et pris de l'expérience."

Avec un staff compétent et inchangé, quel est le mot d'ordre de cette saison? "Faire confiance au processus, note Riat. On a vu que notre manière de jouer gênait nos adversaires. On est structuré avec un staff qui fait du très bon boulot au niveau des détails. La mentalité est d'aller gagner chaque match et de jouer de la bonne manière. Il y a cette culture du travail et de ne jamais rien lâcher."