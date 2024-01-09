Une quatrième défaite de rang pour les Grenat Jo Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Le choc psychologique espéré ne s’est pas produit. Trois jours après le renvoi de Thomas Häberli, le Servette FC a concédé une quatrième défaite de rang.

Malgré l’ouverture du score de Jérémy Guillemenot à la 12e minute, les Grenat se sont inclinés 3-1 au Stade de Genève devant le FC Utrecht en match aller du troisième tour préliminaire de la Ligue Europa. Surclassés après le repos par une équipe poussée par ses 2000 supporters, ils n’auront pratiquement rien à espérer au match retour aux Pays-Bas. Leur avenir européen, déjà bien plombé par leur élimination face au Viktoria Plzen, semble bien sombre avec la perspective d’un barrage en Conference League contre le Shakhtar Donetzk ou Panathinaïkos.

Appelé à assurer l’intérim à la tête de l’équipe avec Alexandre Alphonse, Bojan Dimic n’a pas pu faire de miracles. Privée de son patron Steve Rouiller blessé, sa défense a cédé à trois reprises en l’espace de dix minutes en seconde période. Elle a payé tout simplement le manque de rigueur des quatre joueurs alignés devant Joël Mall, désormais le gardien titulaire tant en Coupes d’Europe qu’en championnat.

Les autres secteurs de jeu sont à l’avenant. Timothé Cognat et Miroslav Stevanovic ont de plus en plus de peine à tenir la distance. Quant aux nouvelles recrues Giotto Morandi et Lamine Fomba, leur apport demeure bien modeste. S’il entend jouer à nouveau les premiers rôles en Super League, le Servette FC doit impérativement se montrer plus entreprenant sur le marché des transferts. Aujourd’hui, le constat est sans appel : le Servette FC est bien moins fort que la saison dernière. Ses renforts n’en sont pas et l’ombre d’une saison noire est de plus en plus envahissante.







Lausanne en bonne position Jamie Roche heureux après l'ouverture du score lausannoise Image: KEYSTONE/Valentin Flauraud Lausanne a fait un bon pas vers les play-off de la Conference League. Les Vaudois ont battu le FC Astana 3-1 lors du match aller du 3e tour qualificatif.

Avant d'avaler les 5500 kilomètres qui séparent la ville olympique de la capitale kazakhe, les Vaudois espéraient pouvoir sur un petit matelas. Mais pour cela, il fallait que les joueurs de Peter Zeidler marquent des buts.

Ce qu'ils ont fait dès la 24e grâce à Roche. Mieux, les Lausannois ont doublé la mise juste avant la mi-temps. Kaly Sène a profité d'une erreur de la défense adverse pour piquer le ballon dans le but.

Le LS a cependant eu très chaud en deuxième période lorsqu'Astana a trouvé le poteau et que le montant a gentiment redonné le ballon au portier Letica. Mais heureusement, les "Bleu et blanc" ont pu inscrire le 3-0 à la 72e. Le centre de Poaty a trouvé Ajdini qui a vu le ballon lui rebondir sur le tibia.

Ajdini aurait pu mettre son équipe définitivement à l'abri quelques minutes plus tard, mais l'attaquant du Kosovo a trop ouvert son pied.

Pire, à la 91e, c'est un coup de canon de Basic, heureux de ne pas avoir été expulsé en début de match, qui a permis à Astana de rentrer au Kazakhstan avec seulement deux buts de retard.



Neuf joueurs du PSG dont Dembélé dans la liste des 30 nommés Ousmane Dembelé parmi les favoris au Ballon d'Or Image: KEYSTONE/AP/Pamela Smith Neuf joueurs du PSG, dont Ousmane Dembélé, figurent dans la liste des 30 nommés pour le Ballon d'or, révélée jeudi. Le lauréat sera connu le 22 septembre.

Jamais un club n'avait eu autant de joueurs nommés que le PSG, auteur d'un quadruplé historique (Ligue des champions, Championnat de France, Coupe de France et Trophée des champions).

Dembélé, principal favori avec l'Espagnol du FC Barcelone Lamine Yamal, est accompagné par ses coéquipiers Désiré Doué, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz et Gianluigi Donnarumma.

Outre Yamal, 18 ans, le club catalan a trois autres nommés: Robert Lewandowski, Pedri et Raphinha.

Kylian Mbappé, meilleur buteur européen, figure pour la huitième fois dans la liste pour ce trophée qu'il n'a jamais remporté.

Il y aura d'ailleurs un nouveau Ballon d'or car les précédents lauréats (Rodri en 2024, Lionel Messi en 2023 et Karim Benzema en 2022) ne sont pas dans la liste.

La liste des 30 nommés:

Ousmane Dembélé (FRA/PSG), Gianluigi Donnarumma (ITA/PSG), Jude Bellingham (ENG/Real Madrid), Désiré Doué (FRA/PSG), Denzel Dumfries (NED/Inter Milan), Serhou Guirassy (GUI/Dortmund), Erling Haaland (NOR/Manchester City), Viktor Gyökeres (SUE/Arsenal), Achraf Hakimi (MAR/PSG), Harry Kane (ENG/Bayern), Khvicha Kvaratskhelia (GEO/PSG), Robert Lewandowski (POL/Barça), Alexis Mac Allister (ARG/Liverpool), Lautaro Martinez (ARG/Inter Milan), Scott McTominay (SCO/Naples), Kylian Mbappé (FRA/Real Madrid), Nuno Mendes (POR/PSG), Joao Neves (POR/PSG), Pedri (ESP/Barça) Cole Palmer (ENG/Chelsea), Michael Olise (FRA/Bayern), Raphinha (BRE/Barça), Declan Rice (ENG/Arsenal), Fabian Ruiz (ESP/PSG), Virgil van Dijk (NED/ Liverpool), Vinicius (BRE/Real Madrid), Mohamed Salah (EGY/Liverpool), Florian Wirtz (GER/Liverpool), Vitinha (POR/PSG), Lamine Yamal (ESP/Barça)



Un parcours accidenté cette année pour le Tour de Romandie féminin Richard Chassot a concocté un Tour de Romandie féminin très montagneux Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON La 4e édition du Tour de Romandie féminin débutera le 15 août avec un chrono inédit. Demi Vollering et Elise Chabbey assureront le spectacle sur trois étapes entre le Chablais vaudois et valaisan.

Après un Tour de France Femmes qui a battu des records d'audience et un Euro 2025 qui a attiré les foules dans les stades, le Tour de Romandie féminin (TDRF) espère surfer sur la vague en proposant un parcours montagneux. Pour sa quatrième édition, la boucle romande innove avec un contre-la-montre en côte de 4,4 km, une première dans l'histoire du TDRF. L'arrivée à Villars-sur-Ollon avec une pente régulière de 295m de dénivelé promet des premiers écarts, "sans tuer la course", a promis Richard Chassot en conférence de presse jeudi.

Montée décisive vers La Tsoumaz Suivra une étape de montagne de 123,2 km et près de 1650 m de dénivelé positif, avec en point d'orgue une montée sèche vers La Tsoumaz qui devrait être décisive pour le général. L'étape finale de 122,1 km et 1404 m de dénivelé, réparti sur cinq montées, se disputera autour d'Aigle. Elle a été pensée pour les attaques de baroudeuses, telles que la Genevoise Elise Chabbey qui a coché l'étape

Disputé avant les Mondiaux de VTT disputés en Valais, le TDRF doit s'adapter et fait exceptionnellement suite au Tour de France Femmes (TDFF) cette année. Elise Chabbey, qui a gagné le maillot à pois de l'épreuve, avoue ressentir une certaine fatigue. "J'effectue ce jeudi ma première sortie depuis le Tour, et je me sens encore en phase de récupération" a déclaré la Genevoise.

Reusser incertaine Au moment de désigner la favorite de l'épreuve, Demi Vollering fait figure d'épouvantail. La Néerlandaise a déjà remporté l'épreuve en 2023. Cette saison, elle a gagné le Tour d'Espagne et a terminé à la deuxième place finale du TDFF.

De son côté, la Bernoise Marlen Reusser, lauréate du Tour de Suisse, est incertaine à la suite de son forfait lors du Tour de France, où elle était malade. La Belge Lotte Kopecky, victorieuse sur les routes romandes l'an passé, aura de la peine à récidiver. La Belge vit une saison compliquée, à l'image de sa Grande Boucle où elle a été transparente.

Au total, les coureuses devront parcourir près de 250 kilomètres en trois jours. Deux équipes suisses figurent au départ, Roland et Nexetis. Cette dernière, nouvelle venue dans le monde du cyclisme professionnel, est la seule équipe du niveau continental à s'aligner sur la ligne de départ.



La championne du monde du super-G range ses skis Stephanie Venier montre fi Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT L'Autrichienne Stephanie Venier (31 ans) a annoncé la fin de sa carrière. En février, elle était devenue championne du monde de super-G à Saalbach-Hinterglemm.

La spécialiste de vitesse a remporté trois courses de Coupe du monde, soit deux descentes et un super-G. Aux derniers Mondiaux, elle avait aussi gagné le bronze en combiné par équipes avec Katarina Truppe. Stephanie Venier avait déjà récolté une médaille d'argent lors des Mondiaux de St-Moritz il y a huit ans.

Sa décision d'arrêter ne constitue pas une surprise. Elle avait déjà évoqué une possible retraite après son titre mondial, ne ménageant pas ses critiques sur le style de commandement de l'entraîneur en chef Roland Assinger.



Match de charité: les Suisses de NHL vendredi à Zurich Kevin Fiala a pris une belle initiative avec ce match de charité Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Kevin Fiala a mis sur pied un match de charité vendredi à Zurich. Une sélection de joueurs de NHL, avec de nombreux joueurs suisses, affrontera les Zurich Lions pour la bonne cause.

A l'exception de Roman Josi en convalescence, tous les Suisses évoluant en NHL feront partie de l'équipe de Fiala. L'argent récolté lors de la soirée sera destiné à l'hôpital des enfants de Saint-Gall ainsi que pour les sections juniors des Zurich Lions et d'Uzwil, soit les deux clubs dans lesquels l'international suisse a fait ses gammes.

Outre Fiala, Nico Hischier, Nino Niederreiter et compagnie, la sélection de NHL, dirigée par Patrick Fischer, évoluera aussi avec Andres Ambühl. Deux mois après sa retraite, le populaire quadragénaire enfilera encore une fois les patins.

Le duo de gardiens sera composé par Akira Schmid et l'ancien footballeur tchèque Petr Cech. Après sa carrière sur les pelouses, celui-ci a entamé une reconversion sur la glace dans le championnat britannique.



Super League: trois matches de suspension pour Edimilson Fernandes Trois matches de suspension pour Edimilson Fernandes Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Edimilson Fernandes a écopé d'une suspension de trois matches. Le milieu des Young Boys a été ainsi puni après le carton rouge reçu mercredi à Bâle.

L'international suisse va ainsi manquer les deux prochaines rencontres de Super League du club bernois, ce week-end à domicile contre Sion et le 31 août à Lugano. Il sera également absent en 32es de finale de la Coupe de Suisse le 17 août à Courtételle.

Mercredi au Parc Saint-Jacques, Edimilson Fernandes a donné une gifle à Dominik Schmid (Bâle) lors d'une échauffourée. L'arbitre Luca Cibelli l'a aussitôt expulsé. Bâle a gagné le match 4-1.



Classement FIFA dames: la Suisse 24e, l'Espagne en tête Geraldine Reuteler et la Suisse: un rang de perdu au classement FIFA Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT La première participation de la Suisse à un quart de finale de l'Euro dames n'a pas payé au dernier classement FIFA. La sélection de Pia Sundhage a reculé du 23e au 24e rang de la hiérarchie.

Malgré sa défaite en finale de l'Euro en Suisse, l'Espagne figure à nouveau en tête du classement, devant les Etats-Unis et la Suède, qui a progressé de trois places. L'Angleterre championne d'Europe se retrouve au quatrième rang et précède l'Allemagne, qui a perdu deux places.



Khachanov affrontera Shelton en finale à Toronto Ben Shelton affrontera Karen Khachanov en finale à Toronto Image: KEYSTONE/AP/Chris Young La finale du Masters 1000 de Toronto opposera Karen Khachanov à Ben Shelton. Le Russe a sorti la tête de série no 1 Alexander Zverev 6-3 4-6 7-6 (7/4) en demi-finale, en sauvant une balle de match.

Ben Shelton a également réalisé un bel exploit pour atteindre pour la première fois la finale d'un tournoi de cette importance. L'Américain a battu son compatriote Taylor Fritz, 4e mondial et finaliste du dernier US Open, 6-4 6-3 mercredi.

Shelton (ATP 7) a battu Khachanov (ATP 16) lors de leur seule confrontation au mois de mars à Indian Wells. Le gaucher de 22 ans est le plus jeune Américain à atteindre la finale d'un Masters 1000 depuis Andy Roddick en 2004, déjà à Toronto.

Khachanov (29 ans) a quant à lui écarté son premier top 10 de la saison pour atteindre une première finale en 2025. Le vice-champion olympique 2021 n'avait plus atteint la finale d'un Masters 1000 depuis son sacre à Paris-Bercy en 2018.



La sensation Mboko en finale contre Osaka Victoria Mboko jouera la finale à Montréal, face à Naomi Osaka Image: KEYSTONE/EPA/GRAHAM HUGHES Victoria Mboko (18 ans) a réussi l'exploit de se qualifier pour la finale du WTA 1000 de Montréal, où elle affrontera Naomi Osaka.

La jeune Canadienne a battu la Kazakhe Elena Rybakina 1-6 7-5 7-6 (7/4) en écartant une balle de match mercredi en demi-finale.

Mboko, 85e mondiale et invitée par les organisateurs, n'a donc plus qu'une marche à franchir pour remporter le troisième tournoi WTA 1000 auquel elle participe. Elle est portée par un public de plus en plus survolté.

Après avoir éliminé le no 2 mondial Coco Gauff en 8e de finale, la Canadienne a fini par venir à bout d'Elena Rybakina, 12e mondiale, en sauvant une balle de match à 5-4 dans une troisième manche dingue. Rybakina a servi deux fois pour le gain de cette partie au troisième set, à 5-4 puis à 6-5.

Seulement 350e mondiale fin 2024, Victoria Mboko réussit une grande année 2025 (quatre tournois gagnés sur le circuit secondaire, 3e tour à Roland-Garros) et fera son entrée parmi les 35 meilleures joueuses du monde à la fin du tournoi.

Ex-no 1 mondial, Naomi Osaka (27 ans) se retrouve en finale d'un tournoi de cette envergure pour la première fois depuis son retour de maternité début 2024. La Japonaise, 49e du classement WTA, n'a pas soulevé le moindre trophée depuis son sacre à l'Open d'Australie en 2021.

Osaka s'est débarrassée en deux sets (6-2 7-6) de la Danoise Clara Tauson (WTA 19), qui a laissé passer deux balles de deuxième manche dans un tie-break qu'elle a perdu 9/7. La Japonaise avait annoncé avant le tournoi la fin de sa collaboration avec l'entraîneur Patrick Mouratoglou, et travaille désormais avec Tomasz Wiktorowski.



La chute libre inarrêtable du FC Lugano Tout va de travers au FC Lugano depuis des mois. La crise de résultats entamée au printemps se prolonge, et les Bianconeri veulent se relancer jeudi face à Celje en Conference League.

Le temps presse pour les hommes de Mattia Croci-Torti, qui semblent se diriger tout droit vers le crash. Des signes de désintégration totale étaient visibles dimanche à Sion, où Lugano a sombré dans les grandes largeurs (4-0), trois jours après sa défaite à Cluj au 2e tour qualificatif de l'Europa League et une semaine après son revers face au promu thounois (2-1).

La frustration des Luganais était plus que flagrante à Tourbillon, à l'image de Renato Steffen qui a passé ses nerfs dans une bouteille d'eau au moment de son remplacement. "Nous laissons l'adversaire marquer des buts trop facilement", s'est lamenté son entraîneur Mattia Croci-Torti. "Nous ne sommes même pas au niveau de la Super League. Si nous défendons de cette manière, nous ne gagnerons pas grand-chose".

Espoirs douchés Il y a six mois, les Tessinois étaient pourtant en tête du championnat et pouvaient légitimement rêver d'un quatrième titre de champion de Suisse. Ils étaient encore en lice en Coupe de Suisse et abordaient leur 8e de finale de Conference League - déjà face à Celje - dans la peau du favori.

Et puis tout s'est écroulé en l'espace de quelques semaines: élimination en quart de finale de la Coupe de Suisse face à Bienne, élimination en C4 après un match retour au scénario improbable et une série de défaites en Super League qui a sonné le glas des espoirs d'un premier sacre national depuis 1949.

Les arrivées à l'intersaison d'Ezgjan Alioski et de Kevin Behrens, deux renforts expérimentés, n'ont pas changé la dynamique. Croci-Torti, qui semble avoir perdu son flair, n'a pas encore trouvé la solution aux problèmes luganais. La priorité du technicien de 43 ans est toutefois de faire en sorte que ses joueurs retrouvent la volonté de défendre.

Reste à voir combien de temps Croci-Torti aura à disposition pour remettre son équipe sur les rails. S'il n'avait pas mené Lugano quatre fois de suite dans le top 4 (entre 2021 et 2024) et à la victoire en Coupe en 2022, il aurait peut-être déjà connu le même sort que Thomas Häberli à Servette.

Gestion questionnable Il convient toutefois de relever que ce marasme persistant n'est pas uniquement dû aux décisions du coach tessinois. Les mauvais résultats ont notamment coïncidé avec le départ en février du directeur sportif Carlos Da Silva, dont le successeur, l'Allemand Sebastian Pelzer, est le seul responsable des transferts.

Sur ce front, la situation est loin d'être idéale. Mattia Zanotti et Albian Hadjari, deux des meilleurs éléments défensifs ne jouent pas depuis le début de la saison car leur avenir n'a pas encore été réglé et leur potentiel départ tarde à s'officialiser.

La défense luganaise, en grande difficulté devant le gardien Amir Saipi, lui aussi sous le feu des critiques, aurait bien pu profiter de l'apport de ces deux joueurs. Leur absence révèle un manque de planification qu'on n'avait plus vu au FC Lugano depuis le passage sous pavillon étasunien en 2021.



Lausanne accueille Astana au 3e tour qualificatif Lausanne dispute le match aller du 3e tour qualificatif de la Conference League jeudi à la Tuilière (20h15). Les Vaudois font face à un habitué des rencontres européennes, le FK Astana.

La tâche s'annonce sans doute plus ardue que face au Vardar Skopje, que le LS a écarté au 2e tour. Après leur défaite 2-1 en Macédoine du Nord, les hommes de Peter Zeidler n'ont pas douté devant leur public en s'imposant 5-0 pour leur premier match européen à domicile depuis 2010.

Le FK Astana a lui éliminé le modeste club moldave du Zimbru Chisinau au tour précédent (3-1 sur l'ensemble des deux matches). Mais les Kazakhs disposent surtout d'un pedigree bien plus étoffé que le LS sur la scène continentale ces dernières saisons. Ils disputent chaque été depuis 2013 des matches de qualification et ont participé aux deux dernières phases de groupes et de ligue de la Conference League.

Lugano pour une revanche Reversé en Conference League après son élimination au 2e tour qualificatif de l'Europa League, Lugano accueille pour sa part les Slovènes du NK Celje jeudi à Thoune (20h30). Les Tessinois ont soif de revanche face à cette équipe qui les avait éliminés en 8es de finale de cette même compétition en mars.



Servette défie Utrecht à Genève Servette s'apprête à vivre son premier match de l'après-Thomas Häberli. En plein doute, les Grenat accueillent le FC Utrecht au 3e tour qualificatif de l'Europa League jeudi à Genève (20h30).

C'est avec un duo d'intérimaires à la barre - l'entraîneur adjoint Bojan Dimic et celui des attaquants Alexandre Alphonse - que le SFC aborde cette échéance capitale. Après leur élimination au 2e tour qualificatif de la Ligue des champions contre le Viktoria Plzen (3-2 sur les deux matches), les Grenat défient Utrecht, qui a facilement pris la mesure du Sheriff Tiraspol au tour précédent (7-2 sur la double confrontation).

Les Néerlandais disputent des qualifications européennes pour la première fois depuis 2019. L'équipe entraînée par Ron Jans est sur la pente ascendante après avoir terminé à la quatrième place de la dernière campagne d'Eredivisie.

Les Grenat seraient bien inspirés d'écarter Utrecht au terme de ce 3e tour dont le match retour est agendé au jeudi 14 août aux Pays-Bas. Ils joueraient ainsi les barrages de l'Europa League et seraient assurés de disputer, au pire, la phase de ligue de la Conference League.

Mais en cas d'élimination, Servette serait reversé en barrage de la C4, où il affronterait les Grecs du Panathinaikos ou les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk. La perspective de vivre un automne européen se réduirait encore un peu plus.



Super League: Shaqiri et le FCB trop forts pour les Young Boys Xherdan Shaqiri a fait très mal aux Young Boys Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Le FC Bâle a remporté le premier choc de la saison de Super League l'opposant aux Young Boys. Les Rhénans l'ont emporté 4-1 grâce notamment à Xherdan Shaqiri.

Muet lors des deux premiers matches de la saison, Shaqiri s'est bien rattrapé mercredi soir au Parc Saint-Jacques. Le capitaine bâlois a en effet inscrit les deux premiers buts de son équipe (39e/60e pen). Ce choc de la 4e journée, avancé en raison des obligations européennes des deux clubs, a tenu ses promesses. Il y a eu de l'intensité et du spectacle, mais aussi pas mal de nervosité.

YB a pris l'avantage à la 17e par Males, après une longue ouverture d'Edimilson Fernandes. L'attaquant a berné Vouilloz - que Ludovic Magnin a sorti à la pause - et battu Hitz au premier poteau. Mais le FCB ne s'est pas laissé abattre. Keller a d'abord réussi une parade superbe sur un tir de Shaqiri (38e). Dans la foulée, ce dernier a tiré du gauche sur le poteau, avant de marquer du droit quelques secondes plus tard.

Penalty et carton rouge

Le champion en titre a continué de dominer à la reprise. Il a pris l'avantage sur un penalty accordé par la VAR après une main d'Edimilson Fernandes. Ce dernier s'est ensuite accroché avec Schmid lors d'une échauffourée, ce qui lui a valu un carton rouge. Shaqiri n'a pas été perturbé par ces incidents, transformant en force son penalty.

Même en infériorité numérique, les Bernois ont tenté d'aller égaliser. Mais ils ont été surpris en contre par Kevin Carlos (75e), qui a assuré les trois points pour les Rhénans. Metinho a encore salé l'addition (91e).

