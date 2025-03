La Nati avec 5 défenseurs ++ Vernon victorieux

Géant des finales de Coupe du monde: beau succès de LGB Une victoire de plus pour Lara Gut-Behrami Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Lara Gut-Behrami a conclu en beauté sa saison. La Tessinoise a remporté le géant des finales de Coupe du monde à Sun Valley. Elle a ainsi signé un troisième succès cet hiver. En tête après la manche initiale, Lara Gut-Behrami (33 ans) n'a pas craqué malgré une piste qui se détériorait en raison de la forte chaleur. Elle a conservé 0''14 d'avance sur Federica Brignone, la plus rapide en finale. L'Italienne s'est ainsi adjugée le globe de la spécialité, profitant de l'élimination en 1re manche de sa seule rivale, la Néo-Zélandaise Alice Robinson. Brignone a vraiment dominé l'hiver puisqu'elle a aussi remporté le classement général et celui de la descente. Un 100e podium Avec ce succès, son troisième de la saison et le 48e de sa carrière, Lara Gut-Behrami est entrée dans un club très fermé: elle est en effet monté sur le podium pour la 100e fois. Côté suisse, seule Vreni Schneider a fait mieux avec... 101 places dans le top 3. La Tessinoise s'est aussi imposée pour la 10e fois en géant. Elle est la première skieuse à avoir gagné au moins dix fois dans trois disciplines différentes, puisqu'elle compte 13 succès en descente et 24 en super-G. Wendy Holdener a pour sa part réussi son meilleur résultat de la saison en géant avec la 7e place. Camille Rast a été éliminée en finale. Le podium de cette course a été complété par la Suédoise Sara Hector, à 0''80 de la grande gagnante.

Murat Yakin aligne cinq défenseurs Stefan Gartenmann a été reconduit par Murat Yakin, mais cette fois au sein d'une défense à trois. Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Murat Yakin a opté pour une composition défensive pour défier le Luxembourg mardi à Saint-Gall. Cinq défenseurs sont titulaires, dont Lucas Blondel et Stefan Gartenmann. Le Danois de naissance a droit à une deuxième chance après sa performance en demi-tente vendredi en Irlande du Nord. Il évoluera au sein d'une défense à trois centraux aux côtés d'Eray Cömert et Ricardo Rodriguez. Miro Muheim et Lucas Blondel joueront les rôles de pistons. Vincent Sierro et Djibril Sow feront la paire au milieu du terrain, dans cette composition qui devrait s'apparenter à un 3-4-3. Andi Zeqiri forfait en raison d'une blessure musculaire, Murat Yakin a reconduit le même trident offensif qu'à Belfast: Dan Ndoye, Breel Embolo et Ruben Vargas. A noter qu'Yvon Mvogo gardera le but helvétique. Le Fribourgeois fêtera sa 11e sélection avec l'équipe de Suisse. La composition d'équipe: Mvogo; Gartenmann, Cömert, Rodriguez; Blondel, Sow, Sierro, Muheim; Ndoye, Embolo, Vargas.

Tour de Catalogne: Vernon gagne la 2e étape devant Brennan Ethan Vernon peut jubiler Image: KEYSTONE/EPA/Siu Wu Le Britannique Ethan Vernon a remporté au sprint la 2e étape du Tour de Catalogne à Figueres. Il a devancé son compatriote Matthew Brennan, qui reste en tête du classement général. Le coureur de l'équipe Israel-Premier Tech s'est imposé au sprint sur la ligne, juste devant Brennan et l'Australien Kaden Groves au terme d'une étape de 177 km longeant la célèbre Costa Brava. Mercredi, les coureurs vont prendre de la hauteur lors de la 3e étape entre Viladecans et La Molina, sur 218 km. Plusieurs ascensions figurent au menu, dont la montée finale (12,2 km à 4,4%) vers une arrivée jugée à 1694 m.

Andi Zeqiri forfait face au Luxembourg Andi Zeqiri (en blanc) a eu une occasion de marquer de la tête vendredi à Belfast. Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Murat Yakin devra composer sans Andi Zeqiri mardi soir à Saint-Gall pour le match amical de l'équipe de Suisse face au Luxembourg (20h45). L'attaquant souffre d'une blessure musculaire, annonce l'ASF. Entré en jeu à la 59e minute vendredi à Belfast contre l'Irlande du Nord (1-1), Zeqiri allait sans doute être aligné d'entrée par Murat Yakin à Saint-Gall. A voir si le sélectionneur bâlois reviendra sur ses plans de laisser Breel Embolo au repos ou si un autre joueur occupera la pointe de l'attaque helvétique.

Stan Wawrinka déroule à Naples Stan Wawrinka a cueilli sur la terre battue de Naples une deuxième victoire en 2025. Image: KEYSTONE/EPA/ROLEX DELA PENA Stan Wawrinka (ATP 168) a lancé parfaitement sa saison sur terre battue. Le Vaudois a signé un succès sans appel au premier tour du Challenger de Naples. Il s’est imposé 6-2 6-3 devant le Croate Borna Gojo (ATP 426) pour signer son deuxième succès de l’année. Stan Wawrinka n’a pas concédé la moindre balle de break. Il a ravi à quatre reprises le service de son adversaire dont le meilleur classement fut 102e mondial en mai 2023 pour s’imposer en seulement 63 minutes. La suite sera certainement bien plus compliquée pour Stan Wawrinka. Il devrait selon toute vraisemblance croiser la route d’un autre Croate en la personne de Borna Coric (ATP 112) qui vient de remporter trois Challengers à la suite, Lugano, Thionville et Zadar.

Timo Meier et Pius Suter étincelants Un but et un assist pour un Pius Suter brillant à Newark. Image: KEYSTONE/AP/Adam Hunger Timo Meier et Pius Suter ont décroché les deux premières étoiles lundi soir à Newawk. Mais malgré son doublé et son statut d’homme du match, Timo Meier a dû laisser la victoire à Pius Suter. Grâce à un but et un assist du Zurichois, Toronto s’est, en effet, imposé 4-3 au shootout face à New Jersey qui a concédé une troisième défaite de rang. Jonathan Lekkerimaki a inscrit le penalty décisif lors du shootout pour offrir aux Canucks une précieuse victoire qui leur permet de revenir à 3 points de la barre. Pius Suter a ouvert le score à la 11e pour son 21e but. L’ancien meilleur compteur de la National League a ensuite délivré un assist sur le 3-3 de Conor Garland à... 36’’ de la sirène pour son 36e point. Il a toutefois échoué au shootout tour comme Timo Meier. Avant son échec face au gardien Thatcher Demko, l’Appenzellois avait signé ses 21e et 22e buts de la saison. Nico Hischier, passeur sur le 2-1 de Meier à la 52e, a, pour sa part, comptabilisé un 57e point. Troisièmes de la Metropolitan Division, les Devils conservent encore un matelas de 7 points sur les Islanders et les Rangers. Mais une victoire mercredi à Chicago serait vraiment la bienvenue pour le capitaine Hischier et ses coéquipiers.

Une entorse de la cheville pour Kyshawn George Kyshwan George doit sans doute mettre une croix sur la fin de saison. Image: KEYSTONE/AP/David Zalubowski Nouveau coup d’arrêt pour Kyshawn George ! Le Valaisan s’est fait une entorse à la cheville gauche lors de la défaite 112-104 à domicile de Washington face à Toronto. Kyshawn George s’est blessé au début de la rencontre. Il est mal retombé après avoir lutté pour un rebond. Même s’il a regagné les vestiaires sans assistance, le Valaisan ne devrait pas rejouer d’ici le dimanche 13 avril, le jour du dernier match de la saison régulière des Wizards à Miami. Face aux Raptors, Washington a concédé une cinquième défaite de rang, la 56e en 71 matches. Le 1000e panier à 3 points réussi par Marcus Smart fut la seule note réjouissante de la soirée pour les Wizards.

Regagner enfin Sevrée de victoire depuis ce faste huitième de finale de l'Euro 2024 contre l'Italie, la Suisse a l'occasion d'enfin se relancer mardi face au Luxembourg. Il est temps de regagner un match.. Murat Yakin n'accordera toutefois que peu d'importance au résultat de cette rencontre amicale à Saint-Gall, où le onze helvétique n'aura de loin pas l'allure d'une équipe-type. Déjà privé de ses deux principaux leaders Granit Xhaka (congé paternité) et Manuel Akanji (blessé), il a dû composer avec les forfaits de Zeki Amdouni (blessé) et de Remo Freuler (malade) la semaine dernière. Lundi en conférence de presse, le sélectionneur de l'équipe de Suisse a également annoncé qu'il se passerait des services d'autres cadres pour ce deuxième test de l'année. Ainsi, Gregor Kobel, Ricardo Rodriguez et Breel Embolo devraient être ménagés. Avec sept titulaires en moins, la formation alignée par le Bâlois n'aura donc que peu de chose à voir avec celle qui sera sur la pelouse le 5 septembre face au Kosovo, pour le premier match des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Blondel et Muheim titulaires "On ne peut pas parler de résultats maintenant. Nous voulons encore observer des joueurs que nous ne connaissons pas très bien pour nous préparer au mieux aux échéances de cet automne. C'est le message que je répète depuis le début de ce rassemblement, mais qui n'a pas bien été retranscrit", a déclaré Murat Yakin, qui a donné plusieurs indices concernant sa composition d'équipe. Sur les côtés de la défense, Lucas Blondel et Miro Muheim devraient remplacer Isaac Schmidt et Ricardo Rodriguez. Reste à savoir si Stefan Gartenmann aura droit à une seconde chance en défense centrale après une première cape en demi-teinte en Irlande du Nord vendredi (1-1), ou si Aurèle Amenda fêtera une deuxième sélection aux côtés de Cédric Zesiger. Embolo sur le banc - Andi Zeqiri aura sa chance à la pointe de l'attaque -, Murat Yakin devra également trouver un autre international à qui confier le brassard de capitaine. "Ce sera un joueur comptant entre 50 et 60 sélections", a glissé le Bâlois. Cela ne peut être que Denis Zakaria ou Ruben Vargas. Victoire historique A Belfast, la Suisse a eu de la peine à créer du danger dans les trente derniers mètres adverses. Elle sera une nouvelle fois opposée à un bloc bas mardi à Saint-Gall. Et rien ne dit que sa tâche sera plus aisée face à une formation luxembourgeoise qui a peut-être livré l'une des meilleures performances de son histoire samedi devant son public. Les hommes de Luc Holtz ont, en effet, battu la Suède 1-0 grâce à un but du défenseur Seid Korac sur corner. "C'était le meilleur match de football que j'ai vu au Luxembourg", a assuré le sélectionneur luxembourgeois, en poste depuis 2010, au micro de la télévision locale RTL. Sans sa nouvelle star Viktor Gyökeres mais avec ses attaquants de Premier League Alexander Isak et Anthony Elanga, la Suède, que la Suisse défiera deux fois cet automne, n'a pas su éviter le camouflet. Le Luxembourg avait d'ailleurs également tenu en échec l'Irlande du Nord en novembre (2-2). Le souvenir de 2008 Voilà pourquoi Murat Yakin n'a pas parlé de victoire impérative pour éviter une disette de neuf matches que l'équipe nationale n'a plus connu depuis près de quarante ans. D'autant plus que la Suisse a, elle aussi, déjà vécu une défaite humiliante face au Luxembourg en septembre 2008, à Zurich (2-1). Un revers qui n'avait pas empêché les hommes d'Ottmar Hitzfeld de se qualifier directement pour la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud. Depuis, les deux équipes ne se sont affrontées qu'à deux reprises, pour deux victoires helvétiques (3-0 en 2009, 1-0 en 2011).

Berne arrache un 7e match Marc Marchon et Berne ont égalisé à 3-3 dans la série Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Il y aura un septième acte entre Fribourg et Berne en quarts de finale des play-off de National League. Les Ours ont battu les Dragons 4-3 ap grâce à Aaltonen à la 71e. Le coup est dur pour Fribourg, très dur. Les joueurs de Lars Leuenberger avaient fait juste une bonne partie de la rencontre, mais les individualités bernoises ont su se réveiller au meilleur des moments. En l'absence d'Austin Czarnik, Miro Aaltonen a vraiment endossé son costume de leader. Et son entente avec Merelä fait mal aux Dragons. Difficile pourtant pour Fribourg de mieux commencer cette rencontre. 6e minute, Sandro Schmid bondit sur un rebond juteux laissé par Philip Wüthrich après un tir de Sörensen et la patinoire explose. Rebelote 86 secondes plus tard lorsqu'un lancer lointain de Walser termine au fond de la cage bernoise. On se dit alors que le train Gottéron est lancé et que rien ne peut plus l'arrêter. Mais c'était sans compter sur une relance approximative de Bertschy parfaitement exploitée par la ligne de parade des Ours et conclue par Aaltonen (9e). Le tiers médian fut riche en actions dangereuses, dont un penalty de Sörensen à la 32e. Seulement contrairement au match II, le Suédois n'a pas battu le gardien. Pire, un peu plus de trente secondes après cette occasion manquée, c'est Marc Marchon qui a pu égaliser dans un angle impossible. Mais les Fribourgeois ont pu profiter d'une des nombreuses pénalités bernoises pour reprendre les devants à la 38e. Malade pour l'acte V, Yannick Rathgeb a retrouvé sa place et adressé un tir ultra précis qui a fini dans la lucarne de Wüthrich. Cependant Fribourg a accordé davantage d'espaces aux Bernois et sur un face-à-face avec Berra, Marchon a pu inscrire un doublé et niveler la marque (47e). Durant la prolongation, les deux équipes ont semblé attendre le faux-pas adverse. Bertschy aurait pu être le héros de son canton, mais Wüthrich a sorti l'arrêt au bon moment. Puis Aaltonen est passé par là. Ce sera donc un septième match qui aura lieu mercredi dans la capitale. Revenu de 1-3 à 3-3 dans la série, Berne a le vent dans le dos. Mais Fribourg n'a certainement pas dit son dernier mot et peut toujours compter sur un Reto Berra irréprochable.

Tour de Catalogne: la 1re étape pour Matthew Brennan Matthew Brennan s'impose de justesse Image: KEYSTONE/EPA/Siu Wu Le Britannique Matthew Brennan (19 ans/Visma) a remporté au sprint la 1re étape du Tour de Catalogne à Sant Feliu de Guixols. Il a revêtu le premier maillot de leader (vert et blanc) de la course. Cette étape de 178 km a été rendue difficile par une pluie quasi constante, qui a rendu les routes glissantes notamment dans les descentes. Le finish a été très spectaculaire. Parti à 1,5 km de la ligne, le Néerlandais Tibor Del Grosso semblait destiné à signer son premier succès en World Tour. Mais il a coincé dans la rampe finale et s'est fait dépasser... à moins de cinq mètres de la ligne par Brennan et son coéquipier chez Alpecin Kaden Groves. Une issue bien cruelle pour le double champion du monde espoirs de cyclocross (2024 et 2025). Mardi, la 2e étape mènera le peloton de Banyoles à Figueres sur 176 km. Deux ascensions figurent au menu du jour, mais loin de l'arrivée. Cette étape pourrait donc sourire aux sprinters.

Une absence qui va faire jaser Alisha Lehmann a-t-elle encore sa place en équipe de Suisse ? Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI L’Euro s’éloigne pour Alisha Lehmann. Elle ne figure pas dans le nouveau cadre retenu par Pia Sundhage. Déjà absente en février, elle voit ses chances de disputer l’Euro se réduire encore. L'attaquante de la Juventus n'est pas la seule à rester en rade. Cette triste réalité vaut aussi pour Coumba Sow et Riola Xhemaili. Appelée à la dernière minute en février, Sandrine Mauron n’a également pas été retenue dans cette sélection initiale. La Vaudoise peut, elle aussi, nourrir quelques craintes pour l’Euro 2025. Pour affronter la France le 4 avril à St-Gall et l’Islande le 8 avril à Reykjavik pour deux rencontres comptant pour la Ligue des Nations, Pia Sundhage a, ainsi, reconduit en grande partie les joueuses qui avaient affronté l’Islande (0-0) et la Norvège (1-2). On notera toutefois le retour de Svenja Fölmli après une longue absence et la première sélection de la joueuse de l’Espanyol Barcelone Laia Ballesté.

La Nouvelle-Zélande n'a pas failli Une troisième Coupe du monde pour la Nouvelle-Zélande. Image: KEYSTONE/EPA/BRIAN STEWART La Nouvelle-Zélande s'est qualifiée pour la Coupe du monde 2026. Elle a battu la Nouvelle-Calédonie 3-0 en finale du tournoi de la zone Océanie, chez elle à Auckland. Les All Whites participeront ainsi à leur troisième Mondial après 1982 (trois défaites) et 2010 (trois matchs nuls). Le Mondial 2026 sera co-organisé par les Etats-Unis, le Canada et le Mexique du 11 juin au 19 juillet. Les Néo-zélandais ont dominé outrageusement la partie, mais sans parvenir à ouvrir le score en première période. Puis, à la 54e minute, ils ont perdu leur joueur vedette Chris Wood, l'attaquant de Nottingham Forest. Mais finalement, ils ont réussi à fracturer la défense adverse juste après l'heure de jeu et ont affirmé leur supériorité lors de la dernière demi-heure du match. Le défenseur vétéran de 36 ans Michael Boxall a surgi pour marquer de la tête son premier but en sélection (61e). Kosta Barbarouses, le remplaçant de Wood, a lobé le gardien néo-calédonien Rocky Nyikeine (66e), avant qu'Eli Just, également entré en jeu, ne termine le travail (81e). Tous les espoirs de la Nouvelle-Calédonie de disputer pour la première fois la Coupe du monde ne sont toutefois pas encore perdus. Les Cagous, classés 152e sur 210 par la Fifa, vont en effet participer à un barrage intercontinental, un tournoi regroupant six nations qui déterminera les deux dernières équipes qualifiées. L'élargissement du Mondial à 48 équipes permet à la Nouvelle-Zélande, 89e au classement Fifa, d'être directement qualifiée pour la première fois après avoir remporté les éliminatoires de la zone Océanie, profitant aussi du rattachement de l'Australie à la Confédération asiatique de football depuis 2006. Outre les trois pays organisateurs, elle rejoint ainsi le Japon, première nation à avoir décroché son billet sur le terrain jeudi dernier.

Huit sur neuf pour Kevin Fiala et les Kings Kevin Fiala (à gauche) à la poursuite de Jakub Lauko. Le Saint-Gallois sait aussi défendre. Image: KEYSTONE/AP/William Liang La fête continue pour les Kings ! Victorieux 7-2 de Boston sur sa glace, le Los Angeles de Kevin Fiala a cueilli son huitième succès en neuf rencontres. Face à des Bruins qui ont concédé une sixième défaite de rang, Kevin Fiala s’est invité avec une certaine retenue à la table du festin. La contribution du Saint-Gallois fut, en effet, plutôt modeste avec un seul point à son crédit, une passe décisive pour le 5-2 de Quinton Byfield à la 45e. Avec son total de 48 points, le Saint-Gallois demeure le deuxième compteur suisse de la NHL derrière les 56 points de Nico Hischier. La défaite fut, en revanche, au rendez-vous pour Janis Moser et Tampa Bay. Le Lightning s’est incliné 4-2 à Vegas, un revers qui ne compromet en aucun cas ses chances de disputer les séries finales. Le défenseur seelandais a accusé un bilan de -1 pour un temps de jeu de 13’03’’.