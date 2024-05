La Nati commence bien ++ Récital de Pogacar

Patrick Fischer: "Ce sont trois points très importants" Tristan Scherwey inscrit le 4-1 face à la Norvège lors d'un 2e tiers bien maîtrisé Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER La Suisse a fait ce que l'on attendait d'elle en dominant la Norvège 5-2 en ouverture du Championnat du monde à Prague vendredi. Mais le sélectionneur Patrick Fischer veut corriger certaines choses. L'essentiel est acquis. Il ne fallait pas entrer dans ce Mondial avec des doutes. La Suisse aurait pu s'épargner certaines frayeurs, notamment lors du tiers inaugural, mais les joueurs ont su mettre un bon coup de collier au cours de la période médiane pour se mettre à l'abri et engranger trois points. "Ce sont trois points très importants", a d'ailleurs souligné Fischer, comme pour rappeler que la route vers les matches à élimination directe n'est pas un billard, mais bien un chemin à appréhender avec respect. Face à des Scandinaves qui ont crânement tenté leur chance lorsque la Suisse s'est relâchée, il a fallu serrer le jeu. "Les premiers matches au Mondial ne sont jamais faciles, a enchaîné Fischi devant la presse au terme de la partie. Il y a de la nervosité et pas mal de joueurs à intégrer en même temps. On n'a pas toujours été malins dans nos décisions avec le puck, mais dans le deuxième tiers cela s'est mieux passé parce qu'on a su forechecker et trouver le fond du filet." Mission accomplie donc, mais cela n'empêche pas d'avoir du travail dès samedi lors de l'entraînement. "Ce que l'on va devoir faire maintenant, c'est de recharger les batteries et de profiter de l'entraînement de demain pour corriger certaines petites choses et être prêt pour dimanche face à l'Autriche de Roger Bader." Jouer trop facilement Si la Suisse a pu vivre une fin de match relativement clame, c'est parce qu'elle a fait le nécessaire dans le deuxième tiers. Et si Roman (Josi) a été bon, c'est Romain (Loeffel) qui s'est signalé en inscrivant le 2-1. Un "i" dans le prénom qui fait toute la différence? "(il rigole) Je pense que si on regarde l'ensemble du match, il est vraiment bon Roman Josi et je pense que l'on ne peut qu'apprendre en jouant avec lui. D'un point de vue personnel, je suis heureux d'avoir pu aider à remettre l'équipe en selle après un premier tiers compliqué où l'on s'est mis tout seul dans la m... On menait au score et on a voulu jouer trop facilement et cela s'est retourné contre nous." Pour cette rencontre liminaire, Loeffel a fait la paire avec Jonas Siegenthaler. Un partenaire de jeu plutôt agréable à en croire le Neuchâtelois: "J'adore jouer avec lui. Il est un peu plus physique que moi, mais il est très intelligent, lit bien le jeu et bouge bien en zone d'attaque. Je pense qu'on est complémentaire." Il n'y avait logiquement aucune effervescence en zone mixte dans un camp suisse bien trop expérimenté pour commencer à bomber le torse. "Il faut garder cette réaction lors du deuxième tiers pour la suite et comprendre que ce n'est pas en jouant comme à la fin de la première période que l'on va ennuyer les grosses nations, conclut Romain Loeffel. On doit tous jouer de la même manière si l'on veut avoir du succès dans ce tournoi."

Simon Ehammer troisième à la longueur à Doha Simon Ehammer: une belle entame en Diamond League à Doha. Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Simon Ehammer a réussi sa première de l'année dans le cadre de la Diamond League. L'Appenzellois a pris la troisième place de la longueur à Doha. Simon Ehammer a réussi un saut à 8,30 m. Seuls le Jamaïcain Carey McLeod (8,52 m) et le Grec Miltiadis Tentoglou (8,36 m) ont sauté plus loin que l'Appenzellois. On rappellera qu'il avait enlevé l'an dernier le classement de la discipline en Diamond League à la faveur notamment de deux victoires. Son podium à Doha est le sixième de sa carrière dans le cadre de la Diamond League. Il a passé la ligne des 8 m pour la troisième cette année. Au Qatar, il est toutefois resté à 15 cm de son meilleur saut en 2024.

La Suisse bat la Norvège pour bien lancer son tournoi La Suisse a entamé ce Championnat du monde de bon patin. Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER La Suisse a commencé le Championnat du monde à Prague par une victoire sur la Norvège. Les hommes de Patrick Fischer se sont imposés 5-2 sous l'impulsion de Roman Josi. L'entrée en lice dans une compétition majeure n'est jamais chose aisée. Surtout pour la Suisse avec Roman Josi en tête de gondole. Car si la présence du défenseur bernois a soulagé Patrick Fischer, elle a aussi ajouté de la pression sur le groupe et le staff. En gros, pas de droit à l'erreur. Dès les premiers coups de patins, on a bien vu ce pour quoi Josi est l'un des meilleurs arrières de la planète. Les lames donnent l'impression de ne jamais appuyer trop fort dans la glace. Le numéro 90 possède une aisance hallucinante. Cela ne l'empêche pourtant pas de ne pas être toujours bien placé, comme lors de cette scène de la 19e où la "ligne NHL" a bien failli concéder le 1-2. Avant cette occasion, les Suisses avaient subi l'égalisation de Vikingstad à la 15e. Ken Jäger, promu en deuxième ligne avec Niederreiter et Andrighetto, n'a pas semblé à l'aise sur cette séquence. Et c'est d'autant plus dommage que l'ouverture du score est tombée de la canne du tout nouveau champion de Suisse. Un tir précis qui a abusé le gardien Arntzen à la 12e. Un deuxième tiers maîtrisé Mais si Romain Loeffel a "volé" la vedette à Roman Josi en inscrivant le 2-1 à la 25e d'un joli lancer des poignets, c'est bien le capitaine des Nashville Predators qui a offert le 3-1 à Senteler à la 29e après une jolie danse au sein de l'arrière-garde scandinave. La Suisse a ensuite creusé l'écart grâce à Tristan Scherwey à la 34e. Les Norvégiens ont répondu par à-coups comme à la 40e, mais Leonardo Genoni a bien fermé la porte. Nino Niederreiter a ajouté une cinquième réussite en power-play dans le troisième tiers, alors que les Norvégiens ont eux aussi compté un but avec un homme de plus à la 59e. La Suisse va maintenant avoir un jour de repos avant d'affronter l'Autriche dimanche soir à 20h20 et la République tchèque à la même heure le lendemain. A noter que cette partie s'est déroulée devant 16'617 spectateurs. Une preuve, si besoin était, que la République tchèque est bel et bien un pays de hockey.

Un nouveau récital de Tadej Pogacar Tadej Pogacar a assommé le Giro. Image: KEYSTONE/EPA/LUCA ZENNARO Fantastique Tadej Pogacar ! Le Slovène a sans doute déjà pris une option décisive sur la victoire finale au Tour d’Italie. Tadej Pogacar a enlevé le premier chrono du Giro disputé sur 40,6 km entre Foligno et Pérouse. Il a forcé la décision lors de cette 7e étape dans l’ascension finale de Casaglia (1,3 km à 11,8 %) pour combler son retard sur Filippo Gana. Parti beaucoup plus tôt, le recordman de l’heure devançait le Slovène de 47’’au km 34. Sur la ligne, Tadej Pogacar s’est imposé avec une marge de 17’’ sur l’Italien pour signer un exploit qui rappelle sa victoire au Tour de France 2020 sur les pentes de La Planche-des-Belles-Filles. Geraint Thomas concédé 2’ sur le maillot rose. Autant dire que le Gallois, qui a perdu sa deuxième place du général au profit du Colombien Felipe Daniel Martinez, peut mettre une croix sur ses ambitions pour la victoire finale. Comme le reste du peloton d'ailleurs. Victorieux pour la 2e fois sur ce Giro, pour la 9e fois cette année et pour la 16e fois sur un grand Tour, Tadej Pogacar avait parfaitement préparé ce contre-la-montre. Sur la réserve lors des trois dernières étapes, le Slovène a conservé toute sa fraîcheur pour terrasser l’adversité dans l’ultime ascension.

La FIFA nie avoir "imposé" le calendrier La FIFA de Gianni Infantino estime qu'elle n'a pas "imposé" le calendrier de la nouvelle Coupe du monde des clubs. Image: KEYSTONE/EPA/STRINGER La FIFA riposte au sujet du calendrier du Mondial des clubs 2025. Elle a répondu aux injonctions de l'Association mondiale des Ligues et de la Fifpro, niant avoir "imposé" le calendrier international. Dans une lettre adressée le 2 mai au président de la FIFA, Gianni Infantino, dont l'AFP a obtenu copie jeudi, les Ligues mondiales et la Fifpro, le syndicat mondial des joueurs, avaient soutenu que le calendrier des compétitions était désormais "au-delà de la saturation". Ils sommaient alors l'instance de modifier la programmation de la Coupe du monde des clubs, élargie à 32 équipes et qui doit se tenir du 15 juin au 13 juillet 2025 aux Etats-Unis. "Nous rejetons toute suggestion selon laquelle la FIFA 'imposerait' d'une manière ou d'une autre le calendrier international à la communauté du football sans consultation adéquate", leur a répondu le secrétaire général par intérim de la FIFA Mattias Grafstorm dans une lettre consultée par l'AFP. "Pas possible de satisfaire tout le monde" "En tant qu'instance dirigeante mondiale du football, nous avons le devoir et la responsabilité de concevoir et de mettre en oeuvre un calendrier international qui soit dans le meilleur intérêt du football mondial, y compris, entre autres, les intérêts des confédérations, des équipes nationales, des ligues, des clubs, des joueurs et, bien sûr, des fans de football. Vous comprendrez qu'il s'agit d'un exercice d'équilibre délicat et exigeant, et qu'il n'est pas toujours possible de satisfaire tout le monde à cet égard", a ajouté le dirigeant. La FIFA affirme ainsi avoir "mené à bien cet exercice de manière efficace et judicieuse" et indique que "toute suggestion selon laquelle elle ne le fait pas, ou ne l'a pas fait, n'est tout simplement pas étayée par les faits", précisant que le sujet du calendrier international avait été discuté à plusieurs reprises avec l'Association mondiale des Ligues de football et la Fifpro en 2021 et 2022. "Les principes stratégiques du calendrier international pour 2025-2030 ont été approuvés par le Conseil de la FIFA le 16 décembre 2022 et, par la suite, le calendrier lui-même a été approuvé par le Conseil de la FIFA le 14 mars 2023", poursuit l'instance qui invite l'Association mondiale des Ligues de football et la Fifpro à reprendre le "dialogue" avec elle.

Dominic Thiem rangera sa raquette à la fin de l'année Dominic Thiem a signé le plus grand succès de sa carrière en 2020, lorsqu'il a remporté l'US Open (photo d'archives). Image: KEYSTONE/AP/SETH WENIG Dominic Thiem mettra un terme à sa carrière à la fin de la saison. L'Autrichien de 30 ans l'a confirmé vendredi sur les réseaux sociaux. "J'ai une annonce très importante, triste et belle à la fois à vous faire: la saison 2024 sera ma dernière", a déclaré Thiem dans une vidéo postée sur son compte Instagram. Parmi les raisons derrière cette décision "mûrement réfléchie", il invoque l'état de son poignet mais aussi "un sentiment profond" qui l'anime depuis "un long moment". Thiem restera dans l'histoire comme l'un des joueurs de tennis les plus célèbres d'Autriche. Le Viennois a été seulement le troisième joueur de son pays à entrer dans le top 10 mondial. De mars 2020 à février 2021, il a occupé la troisième place, son meilleur classement en carrière. Champion à l'US Open 2020 Le droitier a remporté 17 titres sur le circuit ATP, dont un tournoi du Grand Chelem, l'US Open 2020. Ce succès à New York, le plus grand de la carrière de Thiem aura aussi été son dernier. Après une grave blessure au poignet droit contractée en juin 2021, il n'a plus jamais réussi à retrouver les sommets. Il n'a atteint qu'une seule finale sur le circuit depuis, perdue devant son public à Kitzbühel en juillet dernier. L'Autrichien était retombé entre-temps à la 352e place du classement ATP. Il est actuellement 117e mondial. Les spéculations croissantes ont incité Thiem à annoncer la fin de sa carrière. Sa tournée d'adieux devrait commencer à Roland-Garros, où il a atteint deux fois la finale, en 2018 et en 2019, toutes deux perdues face à Rafael Nadal.

Xhaka: "On va tout donner pour ramener la coupe" Mais qui arrêtera le Bayer Leverkusen de Granit Xhaka? Image: KEYSTONE/DPA/MARIUS BECKER Le Bayer Leverkusen a une nouvelle fois frappé au dernier moment jeudi pour préserver son incroyable invincibilité. Granit Xhaka et Cie joueront la finale de l'Europa League contre l'Atalanta Bergame. Mené après 66 minutes sur deux penalties marqués par Leandro Paredes contre le cours du jeu, Leverkusen a réussi à inverser la tendance, comme très souvent cette saison. Le "Werkself" a poussé dans les dix dernières minutes et dans le temps additionnel pour arracher le match nul (2-2) et conserver sa série de 49 matches sans défaite cette saison toutes compétitions confondues. "On ne sait pas nous-mêmes comment on a fait pour être menés 2-0", a déclaré Granit Xhaka à l'issue de la rencontre, au micro du diffuseur allemand RTL. "Avant d'encaisser le premier but, on a eu des occasions très franches et en seconde période on a eu des grosses chances de marquer. Mais c'est toujours comme ça dans le football, quand on ne les met pas devant, on les prend derrière", a souligné le Bâlois. Son équipe est toutefois parvenue à marquer dans les arrêts de jeu pour la douzième fois de la saison. "Réussir à revenir contre une telle équipe et ne pas perdre, c'est fantastique. Encore une fois, cette volonté en plus de marquer un but, c'est tout simplement incroyable", s'est réjoui Xhaka. Deux finales pour un triplé Après les deux dernières journées de championnat qu'il est assuré de remporter depuis plusieurs semaines, le Bayer Leverkusen jouera la finale de l'Europa League le 22 mai à Dublin contre l'Atalanta Bergame. Trois jours plus tard, les hommes de Xabi Alonso joueront une autre finale, celle de la Coupe d'Allemagne, contre Kaiserslautern (2e division). "Une finale, on y va pour gagner. Ça va être une autre équipe italienne qui est très bien en place tactiquement. On va tout donner pour ramener la coupe à Leverkusen", a conclu Xhaka.

Les New York Rangers toujours invaincus en play-off Il faudra être fort pour réussir à stopper les Rangers dans ces séries éliminatoires. Image: KEYSTONE/AP/Chris Seward Les Rangers ont signé un septième succès consécutif en play-off de la NHL jeudi. Les New Yorkais ont battu Carolina en prolongation et mènent désormais 3-0 en demi-finale de la Conférence Est. A Raleigh (Caroline du Nord), les Rangers ont bien réagi à une égalisation tardive des Hurricanes. Déjà passeur décisif sur le 1-0 de Jake Guentzel en première période, Andrei Svechnikov a arraché la prolongation à moins de deux minutes de la sirène finale alors que son compatriote et coéquipier Pior Kotchetkov avait délaissé le filet des Canes. Mais c'est un autre joueur russe, Artemi Panarin, qui a forcé la décision en faveur des Rangers. L'attaquant de la meilleure équipe de la saison régulière a placé une subtile déviation qui a laissé Kotchetkov bien malheureux après seulement 1'43'' en "overtime". Dallas égalise A l'Ouest, Dallas a remis les compteurs à égalité après avoir concédé le premier match de sa demi-finale contre Colorado, non sans une belle frayeur. Les Stars se sont imposés 5-3 alors qu'ils menaient 4-0 à l'entame du troisième tiers-temps. Deux buts de Miro Heiskanen en supériorité numérique, une réussite de Roope Hintz et surtout le 4-0 inscrit par les Texans avec un homme de moins sur la glace auraient dû avoir raison de l'Avalanche, mais les vainqueurs de la Coupe Stanley 2022 ont fait preuve d'une belle réaction d'orgueil. Revenus à 4-3, ils sont poussés pour égaliser avant de concéder un cinquième but dans leur cage abandonnée.

Cleveland piège le favori Boston et égalise dans la série Donovan Mitchell et les Cavaliers ont donné du fil à retordre aux Celtics lors du match no 2 de la demi-finale de Conférence Est. Image: KEYSTONE/AP/Steven Senne Favori des play-off à l'Est, Boston s'est incliné jeudi dans le deuxième match de sa demi-finale de Conférence contre Cleveland. A domicile, les Celtics ont été battus 94-118 par les Cavaliers. Le large succès acquis par les hommes de Joe Mazzulla lors du match no 1 (120-95) aurait pu laisser penser que Cleveland n'allait pas faire le poids dans cette série. Mais c'était sans compter sur la précision de Donovan Mitchell derrière l'arc. L'arrière a en effet réussi quatre tirs primés lors du 3e quart-temps qui ont permis aux Cavs de prendre un avantage décisif. Jaylen Brown (0/6) et Derrick White (1/8) ont fait preuve d'une certaine maladresse dans cet exercice à l'image de tous les Celtics (22,9% à trois points, contre 46,4% pour Cleveland). La série se déplace désormais en Ohio, où les Cavaliers tenteront de conserver l'avantage du parquet désormais acquis. Première défaite du Thunder A l'Ouest, la série de victoire d'Oklahoma City a pris fin jeudi. Battu 110-119 par Dallas, qui recolle à 1-1 dans cette demi-finale de Conférence, le Thunder a concédé une première défaite dans ces play-off. Devant son public vêtu de bleu, le dauphin de Nikola Jokic au vote du MVP, Shai Gilgeous-Alexander, s'est démené (33 points, 12 rebonds, 8 assists) mais n'a pas pu empêcher ce premier revers. Luka Doncic et PJ Washington, insolents de réussite à trois points (63%) ont propulsé les Mavs vers un succès mérité, bien aidés par la défense et la distribution de Kyrie Irving (11 assists).

Patrick Fischer et la Suisse sous pression La Suisse attaque le Championnat du monde à Prague dès aujourd'hui (16h20) face à la Norvège. Et Patrick Fischer se sait attendu au tournant après trois éliminations rageantes en quarts de finale. Les projecteurs ne sont peut-être pas tous braqués sur Patrick Fischer, mais le Zougois est davantage sous pression que par le passé. Parce que sous sa houlette et hormis le premier Mondial à Moscou en 2016, la Suisse a toujours atteint les quarts de finale. Mais la médaille d'argent de Copenhague semble bien lointaine. Les échecs répétés en quarts de finale face à des adversaires abordables (deux fois l'Allemagne et une fois les Etats-Unis) lors des trois dernières éditions, après des phases de groupe bien maîtrisées, ont fragilisé la situation du Zougois. Heureusement, la Suisse pourra s'appuyer sur Roman Josi, libéré mercredi par Nashville. Avec l'un des meilleurs défenseurs du monde à la baguette, les choses changent. Josi n'a plus porté le chandail à croix blanche depuis la défaite mortifiante en quarts à Kosice en 2019. Mais avec lui sur la glace, c'est tout le groupe qui se trouve bonifié, puisqu'il peut négocier sans ciller entre 25 et 30 minutes de glace par rencontre. La Suisse peut aussi compter sur Nico Hischier, Nino Niederreiter et Philipp Kurashev, tous estampillés attaquants de NHL. De quoi atteindre les quarts dans un groupe cependant plus relevé que d'habitude. La Suisse se retrouve en effet avec trois "gros": le Canada, la Finlande et la Tchéquie. Les autres nations sont le Danemark, la Norvège, l'Autriche et la Grande-Bretagne. Le premier test aura lieu le lundi 13 mai avec le match face aux Tchèques.

Super League: Lausanne veut se mettre à l'abri du barragiste Le Lausanne-Sport accueille vendredi le FC Bâle en Super League (20h30). Avec sept points d'avance sur la place de barragiste, le LS n'est pas entièrement à l'abri d'un retour de Grasshopper. Les hommes de Ludovic Magnin doivent relever la tête une semaine après la déroute subie à Yverdon. Au Stade municipal, ils ont coulé dans les vingt premières minutes, se sont rapidement retrouvés menés 3-0 et n'ont pu que sauver l'honneur en deuxième mi-temps. Face à des Bâlois invaincus depuis quatre matches et qui les devancent désormais d'un point au classement, les Lausannois pourront s'appuyer sur leur public de la Tuilière devant lequel ils n'ont plus perdu depuis le 3 février (trois victoires et deux nuls). S'il venait toutefois à s'incliner, le LS devrait alors compter sur Lucerne pour empêcher Grasshopper de trop se rapprocher. Un succès des Sauterelles et une défaite des Vaudois réduirait l'écart entre les deux équipes à quatre points, à trois journées du terme du championnat.

Josi: "Nous savons que ce ne sera pas facile" Roman Josi est arrivé à Prague mercredi après-midi et s'est entraîné pour la première fois avec l'équipe de Suisse jeudi. Il est bien plus qu'un atout. Après l'entraînement, Roman Josi est arrivé de bonne humeur en zone mixte, là où les journalistes peuvent s'entretenir avec les joueurs. Il était certes déjà un peu essoufflé, raconte-t-il, car il n'avait décollé de Nashville que mardi soir, heure locale, et qu'il avait auparavant foulé la glace pour la dernière fois vendredi soir lorsqu'il avait été éliminé avec les Predators par les Vancouver Canucks en huitièmes de finale des play-off de NHL. Malgré une déception légitime, Roman Josi se dit d'ailleurs satisfait de sa saison en Amérique du Nord. "Au début nous étions inconstants, mais nous avons trouvé le chemin du succès", souligne le Bernois, qui n'a pas seulement eu de nombreux nouveaux coéquipiers, mais aussi un nouvel entraîneur (Andrew Brunette) et un nouveau manager général (Barry Trotz). "Cool de réinventer mon jeu" Le no 59 des Predators a d'ailleurs eu besoin d'un temps d'adaptation en raison du nouveau système de jeu offensif des Predators. Il a d'abord dû s'habituer à avoir moins longtemps le puck sur sa palette, car Brunette exige des défenseurs qu'ils le passent le plus rapidement possible aux attaquants. "C'était cool de réinventer mon jeu d'une certaine manière", lâche Josi, qui a réussi parfaitement ce changement: en 82 matches de saison régulière, il a marqué 23 buts et délivré 62 assists pour être le troisième défenseur le plus prolifique de la Ligue derrière Quinn Hughes (92 points) et Cale Makar (90). En récompense, il fait partie pour la troisième fois des trois finalistes pour le Norris Trophy, qu'il avait remporté en 2020 et qui est décerné au meilleur défenseur de la saison régulière. "C'est bien sûr un grand honneur, mais ce qui me rend le plus fier, c'est que nous sommes parvenus à former une équipe", déclare Josi, qui a disputé sa septième saison en tant que capitaine des Predators. Ne pas trop en faire Roman Josi veut bien sûr mettre ses qualités de leader au service de l'équipe de Suisse. Mais il souligne qu'il ne prendra pas constamment la parole, qu'il restera lui-même et qu'il écoutera son instinct. "Je verrai bien ce qu'il faut faire", souligne-t-il à la veille d'entamer le Mondial face à la Norvège. "Nous avons une grande confiance en nous, mais nous savons que ce ne sera pas facile. Il est important de prendre un bon départ dans le tournoi", explique-t-il. "J'ai le sentiment que nous disposons d'un très bon mélange", ajoute-t-il pour décrire un groupe qui comprend des joueurs techniques et rapides, mais aussi des "guerriers". Josi, qui participe pour la première fois depuis 2019 à un championnat du monde, partage sa chambre avec Nino Niederreiter, avec qui il est ami depuis longtemps. "Il a un peu ronflé la nuit dernière, mais c'est cool avec lui", sourit-il à propos du Grison qui, comme lui et Reto Berra, faisait partie de l'équipe médaillée d'argent du Mondial en 2013 et en 2018.

Leverkusen en finale de l'Europa League face à l'Atalanta Xhaka (à gauche) et Leverkusen ont dû s'arracher pour préserver leur invincibilité Image: KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK Le Bayer Leverkusen est toujours invaincu cette saison. Vainqueurs 2-0 à l'aller à Rome, Granit Xhaka et ses équipiers ont arraché le nul 2-2 face à l'AS Rome en demi-finale retour de l'Europa League. Ils se frotteront à l'Atalanta en finale le mercredi 22 mai à Dublin. Le "Werkself" est revenu de loin avant de porter sa série d'invincibilité à 49 matches (40 succès, 9 nuls). Mené 2-0 après que Leandro Paredes avait transformé deux penalties (43e, 66e), Leverkusen a arraché la qualification à la 83e puis le nul à la... 97e grâce à un but de Stanisic et à une passe décisive de Xhaka. Le Bayer, dominateur mais inefficace jusqu'au 0-2, avait profité d'une bévue du portier adverse pour réduire la marque sur un autogoal. Impérial jusque-là, Mile Svilar s'est en effet "troué" sur une sortie aérienne à la suite d'un corner. La Roma a joué ensuite son va-tout, cédant au bout des arrêts de jeu. Une première pour l'Atalanta Leverkusen, qui a marqué plus de 25% de ses buts dans le dernier quart d'heure cette saison, n'a cependant rien volé. Le club allemand vivra donc la troisième finale européenne de son histoire, après son sacre en Coupe de l'UEFA en 1988 et sa défaite en finale de la Ligue des champions 2002 face au Real Madrid. L'Atalanta disputera pour sa part sa première finale sur la scène continentale. Les Bergamasques ont battu l'OM 3-0 dans un match retour qu'ils ont nettement dominé, après avoir fait match nul 1-1 au Vélodrome une semaine plus tôt. L'Olympiacos en finale de Conference League Qualifiée depuis la veille, la Fiorentina connaît par ailleurs son adversaire de la finale de la Conference League. La Viola se frottera à l'Olympiacos Le Pirée, qui a battu une deuxième fois Aston Villa dans l'autre demi-finale (2-0, 4-2 à l'aller). L'Olympiacos, qui a pu compter sur un Ayoun El Kaabi en feu (cinq buts au total en demi-finale!) est simplement la deuxième équipe grecque à atteindre une finale européenne après le Panathinaïkos en 1970/71. Il évoluera pratiquement à domicile en finale, celle-ci étant prévue le 29 mai dans le stade Agia Sofia d'Athènes.

La FIFA sommée de changer le calendrier du Mondial des clubs 2025 Infantino est sommé de revoir le calendrier du Mondial des clubs Image: KEYSTONE/AP/DARKO BANDIC L'Association mondiale des Ligues de football et la Fifpro ont sommé la FIFA de revoir le calendrier de la nouvelle Coupe du monde des clubs en 2025. Elles menacent d'engager une procédure judiciaire. Dans une lettre adressée le 2 mai au président de la FIFA, Gianni Infantino, dont l'AFP a obtenu copie jeudi, les Ligues et la Fifpro (le syndicat mondial des joueurs) soutiennent que le calendrier des compétitions de football est désormais "au-delà de la saturation". La future Coupe du monde des clubs, disputée à 32 équipes, est actuellement programmée du 15 juin au 13 juillet 2025. Ces changements de calendrier ont créé un "préjudice économique" pour les ligues nationales et ont poussé les joueurs "au-delà de leurs limites". Elles demandent au Conseil de la FIFA de reprogrammer la Coupe du monde des clubs et de rouvrir les discussions sur le calendrier international pour la période allant jusqu'à 2030. "Si la FIFA refuse de s'engager formellement à résoudre les problèmes susmentionnés lors de son prochain Conseil, nous nous verrons contraints de conseiller nos membres sur les options qui s'offrent à eux, à la fois individuellement et collectivement, pour protéger leurs intérêts de manière proactive", indiquent les opposants. "Ces options comprennent une action en justice contre la FIFA, pour laquelle nous avons demandé l'avis d'un expert extérieur", écrivent-ils. En harmonie Dans un communiqué, la FIFA a fait valoir que "les dates du Mondial des clubs ont été fixées de manière à ce qu'elles soient en harmonie avec le calendrier international, afin de laisser suffisamment de temps entre la finale du tournoi et le début de la saison dans de nombreux championnats nationaux". En outre, "un minimum de trois jours de repos entre les matches devrait être garanti afin de préserver le bien-être des joueurs", poursuit la fédération internationale. Mais les Ligues et la Fifpro accusent la FIFA de "prendre continuellement des décisions unilatérales qui profitent à ses propres compétitions et intérêts commerciaux, tout en affectant négativement les ligues nationales et les joueurs". Ils ajoutent: "Sur une longue période, la FIFA a ignoré les tentatives répétées des ligues et des syndicats de s'engager sur cette question".