La Nati dames 24e à la Fifa ++ Finale Khachanov-Shelton

Classement FIFA dames: la Suisse 24e, l'Espagne en tête Geraldine Reuteler et la Suisse: un rang de perdu au classement FIFA Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT La première participation de la Suisse à un quart de finale de l'Euro dames n'a pas payé au dernier classement FIFA. La sélection de Pia Sundhage a reculé du 23e au 24e rang de la hiérarchie.

Malgré sa défaite en finale de l'Euro en Suisse, l'Espagne figure à nouveau en tête du classement, devant les Etats-Unis et la Suède, qui a progressé de trois places. L'Angleterre championne d'Europe se retrouve au quatrième rang et précède l'Allemagne, qui a perdu deux places.



Khachanov affrontera Shelton en finale à Toronto Ben Shelton affrontera Karen Khachanov en finale à Toronto Image: KEYSTONE/AP/Chris Young La finale du Masters 1000 de Toronto opposera Karen Khachanov à Ben Shelton. Le Russe a sorti la tête de série no 1 Alexander Zverev 6-3 4-6 7-6 (7/4) en demi-finale, en sauvant une balle de match.

Ben Shelton a également réalisé un bel exploit pour atteindre pour la première fois la finale d'un tournoi de cette importance. L'Américain a battu son compatriote Taylor Fritz, 4e mondial et finaliste du dernier US Open, 6-4 6-3 mercredi.

Shelton (ATP 7) a battu Khachanov (ATP 16) lors de leur seule confrontation au mois de mars à Indian Wells. Le gaucher de 22 ans est le plus jeune Américain à atteindre la finale d'un Masters 1000 depuis Andy Roddick en 2004, déjà à Toronto.

Khachanov (29 ans) a quant à lui écarté son premier top 10 de la saison pour atteindre une première finale en 2025. Le vice-champion olympique 2021 n'avait plus atteint la finale d'un Masters 1000 depuis son sacre à Paris-Bercy en 2018.



La sensation Mboko en finale contre Osaka Victoria Mboko jouera la finale à Montréal, face à Naomi Osaka Image: KEYSTONE/EPA/GRAHAM HUGHES Victoria Mboko (18 ans) a réussi l'exploit de se qualifier pour la finale du WTA 1000 de Montréal, où elle affrontera Naomi Osaka.

La jeune Canadienne a battu la Kazakhe Elena Rybakina 1-6 7-5 7-6 (7/4) en écartant une balle de match mercredi en demi-finale.

Mboko, 85e mondiale et invitée par les organisateurs, n'a donc plus qu'une marche à franchir pour remporter le troisième tournoi WTA 1000 auquel elle participe. Elle est portée par un public de plus en plus survolté.

Après avoir éliminé le no 2 mondial Coco Gauff en 8e de finale, la Canadienne a fini par venir à bout d'Elena Rybakina, 12e mondiale, en sauvant une balle de match à 5-4 dans une troisième manche dingue. Rybakina a servi deux fois pour le gain de cette partie au troisième set, à 5-4 puis à 6-5.

Seulement 350e mondiale fin 2024, Victoria Mboko réussit une grande année 2025 (quatre tournois gagnés sur le circuit secondaire, 3e tour à Roland-Garros) et fera son entrée parmi les 35 meilleures joueuses du monde à la fin du tournoi.

Ex-no 1 mondial, Naomi Osaka (27 ans) se retrouve en finale d'un tournoi de cette envergure pour la première fois depuis son retour de maternité début 2024. La Japonaise, 49e du classement WTA, n'a pas soulevé le moindre trophée depuis son sacre à l'Open d'Australie en 2021.

Osaka s'est débarrassée en deux sets (6-2 7-6) de la Danoise Clara Tauson (WTA 19), qui a laissé passer deux balles de deuxième manche dans un tie-break qu'elle a perdu 9/7. La Japonaise avait annoncé avant le tournoi la fin de sa collaboration avec l'entraîneur Patrick Mouratoglou, et travaille désormais avec Tomasz Wiktorowski.



La chute libre inarrêtable du FC Lugano Tout va de travers au FC Lugano depuis des mois. La crise de résultats entamée au printemps se prolonge, et les Bianconeri veulent se relancer jeudi face à Celje en Conference League.

Le temps presse pour les hommes de Mattia Croci-Torti, qui semblent se diriger tout droit vers le crash. Des signes de désintégration totale étaient visibles dimanche à Sion, où Lugano a sombré dans les grandes largeurs (4-0), trois jours après sa défaite à Cluj au 2e tour qualificatif de l'Europa League et une semaine après son revers face au promu thounois (2-1).

La frustration des Luganais était plus que flagrante à Tourbillon, à l'image de Renato Steffen qui a passé ses nerfs dans une bouteille d'eau au moment de son remplacement. "Nous laissons l'adversaire marquer des buts trop facilement", s'est lamenté son entraîneur Mattia Croci-Torti. "Nous ne sommes même pas au niveau de la Super League. Si nous défendons de cette manière, nous ne gagnerons pas grand-chose".

Espoirs douchés Il y a six mois, les Tessinois étaient pourtant en tête du championnat et pouvaient légitimement rêver d'un quatrième titre de champion de Suisse. Ils étaient encore en lice en Coupe de Suisse et abordaient leur 8e de finale de Conference League - déjà face à Celje - dans la peau du favori.

Et puis tout s'est écroulé en l'espace de quelques semaines: élimination en quart de finale de la Coupe de Suisse face à Bienne, élimination en C4 après un match retour au scénario improbable et une série de défaites en Super League qui a sonné le glas des espoirs d'un premier sacre national depuis 1949.

Les arrivées à l'intersaison d'Ezgjan Alioski et de Kevin Behrens, deux renforts expérimentés, n'ont pas changé la dynamique. Croci-Torti, qui semble avoir perdu son flair, n'a pas encore trouvé la solution aux problèmes luganais. La priorité du technicien de 43 ans est toutefois de faire en sorte que ses joueurs retrouvent la volonté de défendre.

Reste à voir combien de temps Croci-Torti aura à disposition pour remettre son équipe sur les rails. S'il n'avait pas mené Lugano quatre fois de suite dans le top 4 (entre 2021 et 2024) et à la victoire en Coupe en 2022, il aurait peut-être déjà connu le même sort que Thomas Häberli à Servette.

Gestion questionnable Il convient toutefois de relever que ce marasme persistant n'est pas uniquement dû aux décisions du coach tessinois. Les mauvais résultats ont notamment coïncidé avec le départ en février du directeur sportif Carlos Da Silva, dont le successeur, l'Allemand Sebastian Pelzer, est le seul responsable des transferts.

Sur ce front, la situation est loin d'être idéale. Mattia Zanotti et Albian Hadjari, deux des meilleurs éléments défensifs ne jouent pas depuis le début de la saison car leur avenir n'a pas encore été réglé et leur potentiel départ tarde à s'officialiser.

La défense luganaise, en grande difficulté devant le gardien Amir Saipi, lui aussi sous le feu des critiques, aurait bien pu profiter de l'apport de ces deux joueurs. Leur absence révèle un manque de planification qu'on n'avait plus vu au FC Lugano depuis le passage sous pavillon étasunien en 2021.



Lausanne accueille Astana au 3e tour qualificatif Lausanne dispute le match aller du 3e tour qualificatif de la Conference League jeudi à la Tuilière (20h15). Les Vaudois font face à un habitué des rencontres européennes, le FK Astana.

La tâche s'annonce sans doute plus ardue que face au Vardar Skopje, que le LS a écarté au 2e tour. Après leur défaite 2-1 en Macédoine du Nord, les hommes de Peter Zeidler n'ont pas douté devant leur public en s'imposant 5-0 pour leur premier match européen à domicile depuis 2010.

Le FK Astana a lui éliminé le modeste club moldave du Zimbru Chisinau au tour précédent (3-1 sur l'ensemble des deux matches). Mais les Kazakhs disposent surtout d'un pedigree bien plus étoffé que le LS sur la scène continentale ces dernières saisons. Ils disputent chaque été depuis 2013 des matches de qualification et ont participé aux deux dernières phases de groupes et de ligue de la Conference League.

Lugano pour une revanche Reversé en Conference League après son élimination au 2e tour qualificatif de l'Europa League, Lugano accueille pour sa part les Slovènes du NK Celje jeudi à Thoune (20h30). Les Tessinois ont soif de revanche face à cette équipe qui les avait éliminés en 8es de finale de cette même compétition en mars.



Servette défie Utrecht à Genève Servette s'apprête à vivre son premier match de l'après-Thomas Häberli. En plein doute, les Grenat accueillent le FC Utrecht au 3e tour qualificatif de l'Europa League jeudi à Genève (20h30).

C'est avec un duo d'intérimaires à la barre - l'entraîneur adjoint Bojan Dimic et celui des attaquants Alexandre Alphonse - que le SFC aborde cette échéance capitale. Après leur élimination au 2e tour qualificatif de la Ligue des champions contre le Viktoria Plzen (3-2 sur les deux matches), les Grenat défient Utrecht, qui a facilement pris la mesure du Sheriff Tiraspol au tour précédent (7-2 sur la double confrontation).

Les Néerlandais disputent des qualifications européennes pour la première fois depuis 2019. L'équipe entraînée par Ron Jans est sur la pente ascendante après avoir terminé à la quatrième place de la dernière campagne d'Eredivisie.

Les Grenat seraient bien inspirés d'écarter Utrecht au terme de ce 3e tour dont le match retour est agendé au jeudi 14 août aux Pays-Bas. Ils joueraient ainsi les barrages de l'Europa League et seraient assurés de disputer, au pire, la phase de ligue de la Conference League.

Mais en cas d'élimination, Servette serait reversé en barrage de la C4, où il affronterait les Grecs du Panathinaikos ou les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk. La perspective de vivre un automne européen se réduirait encore un peu plus.



Super League: Shaqiri et le FCB trop forts pour les Young Boys Xherdan Shaqiri a fait très mal aux Young Boys Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Le FC Bâle a remporté le premier choc de la saison de Super League l'opposant aux Young Boys. Les Rhénans l'ont emporté 4-1 grâce notamment à Xherdan Shaqiri.

Muet lors des deux premiers matches de la saison, Shaqiri s'est bien rattrapé mercredi soir au Parc Saint-Jacques. Le capitaine bâlois a en effet inscrit les deux premiers buts de son équipe (39e/60e pen). Ce choc de la 4e journée, avancé en raison des obligations européennes des deux clubs, a tenu ses promesses. Il y a eu de l'intensité et du spectacle, mais aussi pas mal de nervosité.

YB a pris l'avantage à la 17e par Males, après une longue ouverture d'Edimilson Fernandes. L'attaquant a berné Vouilloz - que Ludovic Magnin a sorti à la pause - et battu Hitz au premier poteau. Mais le FCB ne s'est pas laissé abattre. Keller a d'abord réussi une parade superbe sur un tir de Shaqiri (38e). Dans la foulée, ce dernier a tiré du gauche sur le poteau, avant de marquer du droit quelques secondes plus tard.

Penalty et carton rouge

Le champion en titre a continué de dominer à la reprise. Il a pris l'avantage sur un penalty accordé par la VAR après une main d'Edimilson Fernandes. Ce dernier s'est ensuite accroché avec Schmid lors d'une échauffourée, ce qui lui a valu un carton rouge. Shaqiri n'a pas été perturbé par ces incidents, transformant en force son penalty.

Même en infériorité numérique, les Bernois ont tenté d'aller égaliser. Mais ils ont été surpris en contre par Kevin Carlos (75e), qui a assuré les trois points pour les Rhénans. Metinho a encore salé l'addition (91e).



La Suisse bat l'Ukraine 66-64 à Fribourg Selim Fofana a été le match winner des Suisses Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER La Suisse a fêté un premier succès dans le 2e tour pré-qualificatif de la Coupe du monde 2027. A Fribourg, dans le groupe D, elle s'est imposée 66-64 face à l'Ukraine.

Nonobstant les doutes consécutifs à la défaite de samedi 73-60 en Slovaquie lors de leur entrée en lice, les protégés du coach Ilias Papatheodorou ont su relever la tête. Ils ont mené au score dès le début de la rencontre, prenant trois fois sept points d'avance.

Mais les Ukrainiens se sont accrochés, surtout dans une phase finale très serrée. Ils ont égalisé à 61-61 à 1'24 de la sirène. Un panier à trois points de Dylan Ducommun à 30 secondes de la fin a ensuite été gommé par un autre shoot primé des Ukrainiens huit secondes plus tard. La décision a été faite par Selim Fofana, auteur du panier décisif à une seconde du terme de la partie. Fofana a été le meilleur réalisateur suisse avec 18 points.



Euro dames: la Suisse en mauvaise posture dans les qualifications Lauren Bertolacci: malgré ses encouragements, la Suisse a été battue 3-0 Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT L'équipe de Suisse a subi une nette défaite en qualification de l'Euro dames (groupe A). A Wiesbaden, les protégées de Lauren Bertolacci ont en effet perdu 3-0 face à l'Allemagne.

Après une première manche dans laquelle elles n'ont quasiment pas existé (25-10), les Suissesses ont un peu relevé la tête ensuite. Elles ont été battues 25-17 lors du deuxième set avant de s'accrocher en vain au début de la manche décisive, finalement aussi perdue 25-17.

Leur objectif de prendre au moins un point durant cette rencontre de la deuxième phase de qualification n'a donc pas été atteint, avec un revers 3-0 comme à l'aller. Il faudra dès lors absolument gagner 3-0 ou 3-1 dimanche à Schönenwerd contre la Finlande, troisième équipe de ce groupe A. Mais cela ne pourrait même pas être suffisant, en fonction des résultats dans les autres groupes.



MLS: les Vancouver Whitecaps engagent Thomas Müller Thomas Müller a été une figure centrale du Bayern Munich pendant longtemps Image: KEYSTONE/DPA/UWE ANSPACH Thomas Müller (35 ans) poursuivra sa carrière en MLS. L'attaquant qui a fait toute sa carrière au Bayern Munich s'est engagé avec les Vancouver Whitecaps, a-t-il annoncé avec le club.

Le contrat de Müller au Bayern était arrivé à expiration à fin juin, sans renouvellement. Champion du monde avec l'Allemagne en 2014, Thomas Müller a notamment gagné deux fois la Ligue des champions avec son club de toujours, avec qui il a aussi fêté treize titres de champion en Bundesliga.

Son contrat avec Vancouver court jusqu'à fin 2026. Les Suisses Scott Sutter, Davide Chiumiento et Alain Rochat ont par le passé porté le maillot des Whitecaps.



L'AC Milan a engagé Ardon Jashari pour cinq ans Ardon Jashari est arrivé mercredi à Milan Image: KEYSTONE/AP/Marco Ottico Le milieu de terrain helvétique Ardon Jashari rejoint l'AC Milan en provenance du Club Bruges. Les Italiens vont payer 39 millions d'euros aux Belges pour l'enrôler.

Jashari a signé un contrat de cinq ans avec le club lombard. Il s'agit du troisième transfert le plus cher pour un joueur suisse après celui de Granit Xhaka de Borussia Mönchengladbach à Arsenal en 2016 (46 millions) et le tout récent de Dan Ndoye de Bologne à Nottingham Forest (42 millions).

Formé à Lucerne, Jashari, qui vient de fêter ses 23 ans, est parti à Bruges l'été dernier. Il s'est tout de suite imposé en inscrivant 3 buts et en délivrant 4 passes décisives en 35 matches de championnat. Il a aussi découvert la Ligue des champions avec son club. Le milieu de terrain compte quatre sélections en équipe de Suisse.

A Milan, où il portera le numéro 30, Jashari va retrouver son compatriote Noah Okafor. Il pourra également apprendre de Luka Modric, débarqué du Real Madrid pour un dernier défi.



Aksel Lund Svindal va entraîner Lindsey Vonn Lindsey Vonn esp鑽e briller l'hiver prochain Image: KEYSTONE/AP/ROBERT F. BUKATY Lindsey Vonn a engagé l'ancien skieur norvégien Aksel Lund Svindal comme entraîneur. L'Américaine est sortie de sa retraite l'hiver dernier après plus de cinq années de coupure.

"Intégrer Aksel dans mon équipe pour cette saison semble être une étape naturelle et incroyablement excitante. Nous avons partagé tant d'histoires sur la montagne, de l'entraînement à la victoire en Coupe du monde", a expliqué Lindsey Vonn (41 ans), citée dans un communiqué de son équipementier de skis.

"Au fil des années d'entraînement et de course ensemble, Lindsey et moi avons construit beaucoup de confiance et de respect. Je sentais que je pouvais avoir un impact rapidement. J'ai été un peu surpris lorsque Lindsey m'a appelé, mais surtout honoré", a souligné Svindal.

Un énorme atout Leur collaboration a débuté cet été, lors d'un stage d'entraînement au Chili. "Sa connaissance du sport, en particulier en ce qui concerne l'équipement et la stratégie de course, est inégalée et j'ai toujours apprécié ses idées. L'avoir officiellement dans mon équipe alors que nous visons les Jeux olympiques de Cortina est un énorme atout", a apprécié Vonn.

Vonn et Svindal, respectivement quadruple et double lauréats de la Coupe de monde, ont été les deux stars de la discipline dans les années 2010, sur et en dehors de la piste. L'Américaine, championne olympique de descente (2010) a signé 82 victoires en Coupe du monde, le Norvégien, double champion olympique (super-G en 2010 et descente en 2018), s'imposant à 36 reprises.



Fritz domine Rublev pour passer en demi-finale Taylor Fritz est en grande forme depuis le début de l'été. Image: KEYSTONE/AP/Frank Gunn L'Américain Taylor Fritz a dominé le Russe Andrey Rublev 6-3 7-6 (7/4) mardi en quart de finale du Masters 1000 de Toronto. II affrontera son compatriote Ben Shelton pour une place en finale.

Fritz (27 ans, ATP 4), finaliste du dernier US Open, est en grande forme. Depuis début juin il a été titré à Stuttgart, à Eastbourne, a atteint les demi-finales de Wimbledon avant de se qualifier à Toronto pour sa 7e demi-finale en Masters 1000, la deuxième de l'année après Miami.

Fritz jouera pour une place en finale contre son compatriote Shelton (22 ans, ATP 7), tombeur de l'Australien Alex de Minaur (ATP 8) en deux manches, 6-3 6-4. L'autre demi-finale opposera l'Allemand Alexander Zverev (ATP 3) au Russe Karen Khachanov (ATP 16).

Les deux premiers du classement mondial, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, avaient déclaré forfait pour le tournoi canadien, tout comme Novak Djokovic.



Naomi Osaka fonce dans le dernier carré Naomi Osaka est de retour à son meilleur niveau. Image: KEYSTONE/AP/Christinne Muschi Naomi Osaka jouera les demi-finales du tournoi WTA 1000 de Montréal. La Japonaise s'est facilement imposée contre l'Ukrainienne Elina Svitolina 6-2 6-2 mardi.

Osaka (27 ans, WTA 49) n'a eu besoin que de 69 minutes pour se défaire de l'Ukrainienne âgée de 30 ans, 13e mondiale, titrée à l'Open du Canada en 2017. L'ex-numéro 1 mondiale, quatre fois vainqueur en Grand Chelem, retrouve ainsi les demi-finales d'un tournoi WTA 1000 pour la première fois depuis son retour de maternité en janvier 2024.

La Japonaise avait annoncé avant le tournoi canadien la fin de sa collaboration avec l'entraîneur français Patrick Mouratoglou, et travaille désormais avec le Polonais Tomasz Wiktorowski. Elle disputera sa demi-finale contre la Danoise Clara Tauson, gagnante plus tôt dans la journée face à l'Américaine Madison Keys 6-1 6-4.

L'autre demi-finale opposera la Kazakhe Elena Rybakina (WTA 9) à la jeune Canadienne Victoria Mboko (18 ans, WTA 85).

