La Nati domine la Hongrie +++ Xhaka et Sommer au camp d'entraînement

La Suisse assure le service minimum Ramona Bachmann fêtée pour son but sur penalty Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE L'équipe de Suisse féminine poursuit son parcours parfait en qualifications pour l'Euro 2025. A Bienne, la formation de Pia Sundhage a dominé la Hongrie 2-1. Trois matches, trois victoires, voilà pour le côté positif. Mais il a fallu s'employer pour la sélection de Pia Sundhage. Heureusement, les leaders de l'équipe ont fait le travail. Sortie à la 86e, Alisha Lehmann a réussi un excellent match. La Bernoise d'Aston Villa a ouvert la marque à la 27e d'une jolie frappe du gauche. Mais cette ouverture du score fut assez flatteuse pour des Suissesses qui ont eu de la peine lors des 45 premières minutes. Les Helvètes ont sué lorsque Dora Zeller a égalisé à la 57e, mais elles ont respiré quatre minutes plus tard quand cette même Zeller a causé un penalty transformé par Ramona Bachmann. Seraina Piubel aurait pu ajouter un troisième but, mais c'est le poteau qui a repoussé l'envoi de la joueuse de Zurich à la 88e. Pour rappel, les Suissesses sont qualifiées pour l'Euro 2025 qui aura lieu en Suisse l'été prochain. Elles se déplaceront mardi à Budapest pour la revanche.

Xhaka, Akanji et Sommer arrivés, Odermatt en visite Marco Odermatt, ici avec Zeki Amdouni et Manuel Akanji a pu faire quelques jonglages avec l'équipe de Suisse à St-Gall Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Manuel Akanji, Yann Sommer et Granit Xhaka ont rejoint le camp d'entraînement de l'équipe de Suisse. Et Marco Odermatt est passé dire bonjour. Outre Akanji, Sommer et Xhaka, Michel Aebischer, Remo Freuler, Dan Ndoye, Ricardo Rodriguez et Yvon Mvogo sont aussi présents au camp. Six joueurs sont encore attendus lundi. Gregor Kobel disputera samedi soir la finale de la Ligue des champions avec Dortmund contre le Real Madrid, les Luganais Uran Bislimi, Renato Steffen et Albian Hajdari seront en finale de la Coupe de Suisse dimanche, Andi Zeqiri jouera encore dimanche avec Genk pour une place en Coupe d'Europe et Noah Okafor a disputé un match amical en Australie avec l'AC Milan. Un invité de marque à l'entraînement Triple vainqueur du général de la Coupe du monde de ski alpin, Marco Odermatt a participé à l'entraînement de vendredi soir. Le Nidwaldien a répondu à l'invitation du sélectionneur Murat Yakin et s'est entraîné pendant 20 bonnes minutes sous une pluie battante. Une expérience particulière pour le Nidwaldien: "C'était super cool d'avoir un petit aperçu et de pouvoir échanger entre nous." En jonglant en cercle, "Odi" a prouvé qu'il était également doué techniquement loin des pistes. Xherdan Shaqiri lui a donné des conseils et Granit Xhaka lui a remis un maillot de l'équipe nationale portant son nom et floqué du numéro 10. Odermatt devrait porter son cadeau le 23 juin à Francfort, lorsqu'il soutiendra l'équipe de Suisse lors du duel contre l'Allemagne à l'Euro.

Swiatek ne tremble pas pour rejoindre les 8es Iga Swiatek n'a pas traîné sur le court Image: KEYSTONE/AP/Christophe Ena La no 1 mondiale et double tenante du titre Iga Swiatek s'est aisément qualifiée pour les 8es de finale de Roland-Garros. Elle a battu la Tchèque Marie Bouzkova 6-4 6-2. Pour le jour de son anniversaire - elle a eu 23 ans - la Polonaise n'a pas fait de cadeau à son adversaire, 42e mondiale et qui disputait le 3e tour du tournoi parisien pour la première fois de sa carrière en simple. Si la Tchèque a bien tenté de résister dans le premier set, alors que Swiatek avait breaké à deux reprises, c'est la no 1 qui a glané la première manche sur sa deuxième balle de set. Il y a eu encore moins de suspense dans le second acte, au cours duquel Iga Swiatek a rapidement pris le large, avant de s'imposer en 1h33. Mais elle a tout de même dû attendre sa quatrième balle de match.

Sinner en huitièmes de finale sans perdre un set Jannik Sinner facilement en huitièmes de finale à Paris Image: KEYSTONE/EPA/TERESA SUAREZ Le no 2 mondial Jannik Sinner, lauréat de l'Open d'Australie, a rallié les 8es de finale de Roland-Garros. Ceci sans perdre un set après sa victoire 6-4 6-4 6-4 face au Russe Pavel Kotov (56e). Son prochain adversaire sera soit le Français Corentin Moutet (79e), soit l'Autrichien Sebastian Ofner (45e). Il a suffi d'un break dans chaque set à Sinner pour faire la différence et s'imposer en 2h27. A l'inverse, l'Italien de 22 ans n'a jamais cédé son service tout au long de la partie. Il n'a eu à faire face qu'à une balle de break face au tombeur de Stan Wawrinka au tour précédent. Sinner a rendu une copie très à son avantage, avec 36 coups gagnants frappés contre seulement 21 fautes directes. Homme en forme de la première partie de saison, Sinner a été freiné par une hanche droite douloureuse au cours de la tournée sur terre battue. Il a déclaré forfait à la veille de son quart de finale à Madrid puis renoncé à jouer à Rome. En plus de l'Open d'Australie, le jeune Italien aux boucles rousses s'est imposé à Rotterdam et Miami en 2024 et est bien placé pour devenir no 1 mondial à l'issue de la quinzaine parisienne.

Lausanne HC: Djoos part, Sklenicka arrive Christian Djoos va rentrer en Su Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Le Lausanne HC a annoncé le départ du défenseur suédois Christian Djoos (29 ans). Le club vaudois a engagé le Tchèque David Sklenicka (27 ans) pour le remplacer. Djoos évoluait au LHC depuis 2023. Il a inscrit 34 points (4 buts) en 67 matches. Le Suédois a demandé à retourner dans son pays pour des raisons personnelles et familiales. Son souhait a été validé quand le club a pu trouver un remplaçant en la personne de Sklenicka, qui a signé pour une saison. Ce jouer a récemment évolué en Suède avec Brynas et au Kazakhstan avec Barys Astana. Il a disputé quatre championnats du monde avec son pays.

Edinson Cavani ne portera plus le maillot de la Celeste Cavani en 2021 avec le maillot de l'Uruguay Image: KEYSTONE/EPA EFE/RAUL MARTINEZ L'Uruguayen Edinson Cavani (37 ans) a annoncé mettre un terme à sa carrière internationale. Il veut se concentrer sur son club de Boca Juniors, en Argentine. En 136 sélections depuis 2008, Cavani a marqué 58 buts. Seul Luis Suarez s'est montré plus prolifique avec 68 réussites pour la Celeste. Edinson Cavani a participé à quatre Coupes du monde : Afrique du Sud 2010 où il a atteint les demi-finales, Brésil 2014, Russie 2018 et Qatar en 2022. Il a remporté la Copa América en Argentine en 2011. Avec son numéro 21 fétiche, il est le troisième joueur le plus capé de l'histoire de sa sélection, derrière Diego Godin (161) et Luis Suarez (137).

Un renfort de choix pour Genève-Servette Markus Granlund: de Lugano à Genève. Image: KEYSTONE/TI-PRESS Champion olympique en 2022 avec la Finlande, Markus Granlund s’est engagé pour les deux prochaines saisons avec Genève-Servette. Il évoluait depuis deux ans à Lugano. Aux Vernets, l’attaquant de 31 ans retrouvera Sami Vatanen, Teemu Hartikainen et Sakari Manninen avec lesquels il a conquis l’or à Pékin. Sa carrière l’avait conduit en NHL, à Calgary, Vancouver et Edmonton, et en KHL à Ufa où il avait déjà évolué avec Manninen et Hartikainen. L’idée des dirigeants genevois est sans doute de reconduire ce trio offensif de premier ordre.

Les Panthers gagnent à New York Le buteur Anton Lundell face au gardien des RangersIgor Shesterkin. ( Image: KEYSTONE/AP/Frank Franklin II Florida n’a besoin que d’une victoire pour se hisser une deuxième année consécutive en finale de la Coupe Stanley. Les Panthers se sont imposés 3-2 à New York pour mener 3-2 dans la série. Anton Lundell a inscrit le 2-1 à la 51e minute face aux Rangers pour donner l’avantage à ses couleurs. Le 3-1 tombait à la 59e par Sam Bennett dans la cage vide avant qu’Alexis Lafreniere ne redonne un vain espoir aux Rangers à 50’’ de la sirène. Battus l’an dernier par Vegas en finale de la Coupe Stanley, les Panthers peuvent conclure cette finale de la Conférence Est-ce samedi à Sunrise lors de l’Acte VI. Samedi, les Rangers disputeront, pour la première fois depuis le début de ces séries finales, une rencontre dont l’enjeu sera leur survie. "Nous serons le dos au mur. Nous savons ce qu’il faut faire pour rester en vie", lâche leur capitaine Jacob Trouba.

Un nouveau récital de Luka Doncic Luka Doncic: personne ne joue mieux que lui au basketball aujourd'hui. Image: KEYSTONE/AP/Matt Krohn Incandescent Luka Doncic ! Auteur de 36 points, le Slovève a martyrisé Minnesota sur son parquet (124-103) pour envoyer Dallas en finale de la NBA, où il retrouvera Boston. Après le "sweep" (coup de balai) de Boston contre Indiana lundi (4-0), Dallas a achevé des finales de Conférence sans grand suspense avec un succès autoritaire pour une série pliée 4-1 contre Minnesota. Défaits en finale de Conférence Ouest par Golden State en 2022, Dallas retrouve la finale NBA pour la première fois depuis 2011 et le seul trophée de son histoire, alors dans le sillage de l'Allemand Dirk Nowitzki. Encore une fois, c'est un Européen qui commande à la destinée de la franchise texane avec le Slovène Luka Doncic, qui brille de mille feux dans ces play-off. Jeudi, il a réussi une démonstration, les Timberwoles pourtant réputés pour leur défense étant réduits à regarder les ballons voler et atterrir dans leur panier dès les premières minutes de la rencontre. Inarrêtable, Doncic comptait à lui seul plus de points que Minnesota à la fin du premier quart-temps (20 pour Doncic, 35 pour Dallas, 19 pour Minnesota). En tentant d'éteindre l'incendie, les Wolves ont libéré des espaces aux partenaires du Slovène, notamment à Kyrie Irving (36 points également), et n'ont jamais pu revenir dans la partie. La finale, qui débutera le 6 juin à Boston, s'annonce brûlante, notamment entre le bruyant public du Massachusetts et le meneur Kyrie Irving, qui avait quitté Boston en mauvais termes en 2019. Dans l'autre sens, le pivot letton Kristaps Porzingis, blessé depuis un mois, devrait faire son retour et apporter une menace supplémentaire à Boston, face à son ancienne franchise (2019-2022).

Barrage: Tout reste à faire entre Thoune et GC Thoune compte sur sa solidité à domicile pour retrouver la Super League vendredi soir lors du match retour du barrage. GC s'appuie lui sur le courage aperçu au match aller. Si les Sauterelles peuvent encore y croire après le 1-1 du match aller, c'est aussi en partie grâce aux yeux de lynx de Fedayi San. L'arbitre vidéo et son collègue ont vu la faute de main que presque personne d'autre n'avait sans doute remarquée dans les arrêts de jeu. Le penalty transformé par les Zurichois va peut-être sauver leur saison. Ce 1-1 rend GC optimiste. "Nous nous en sommes sortis avec un œil au beurre noir, a imagé Amir Abrashi. Mais nous devons faire très attention. Ce ne sera pas une partie de plaisir." Grasshopper doit profiter davantage de ses actions offensives qu'au match aller. "Il faut plus de présence dans la surface de réparation", a exigé le capitaine. Thoune si solide à domicile A Thoune, les Zurichois pourront compter sur le soutien de leurs supporters. Selon le club de Super League, les 1800 billets mis à disposition ont trouvé preneurs en une demi-heure. Deux trains spéciaux conduiront les supporters zurichois à Thoune vendredi. Dans la Stockhorn Arena, GC devra s'imposer - éventuellement après des prolongations ou des tirs au but - pour ne pas être relégué en Challenge League comme en 2019. Seulement les statistiques montrent à quel point il est difficile de gagner à Thoune. Seul Lucerne y est parvenu en Coupe et après des prolongations. En championnat, les Bernois ont remporté 15 de leurs 18 matches à domicile et ont concédé 3 nuls pour un goal-average de 45-12. Déçus de ne pas avoir pu quitter le Letzigrund avec la victoire, les Bernois ont pu retrouver le sourire en sachant qu'ils allaient disputer ce match retour dans leur antre. "Nous savons que nous sommes forts à domicile et que nous nous présenterons en pleine confiance", a déclaré le buteur Marc Gutbub. Une victoire thounoise signifierait le retour en Super League après quatre ans à l'étage inférieur.

Weiler et Servette veulent conclure en beauté leur saison Le 58e match d’une saison pas comme les autres sera-t-il le dernier de René Weiler à la tête du Servette FC ? A quelques heures de la finale de la Coupe de Suisse contre le FC Lugano, cette interrogation est devenue brûlante. Le successeur d'Alain Geiger ne repartira pas pour un tour s'il n'est pas davantage associé à la politique sportive du club. René Weiler a, ainsi, été meurtri par le départ de Chris Bedia à l'Union Berlin dans les dernières heures du mercato de janvier. "Nous n'avons pas eu le temps de nous retourner", déplore-t-il. Sans son buteur, Servette n'avait alors plus vraiment les armes pour s'immiscer vraiment dans la lutte pour le titre. "Compte tenu des circonstances, nos résultats cette saison tiennent du miracle", souligne René Weiler, qui s'est entretenu mardi avec Keystone-ATS. Ce terme de miracle n'est, c'est vrai, pas trop fort avec les limites d'un contingent qui n'ont pas permis à l'entraîneur de doubler comme il l'entendait tous les postes. "Je regarde Lugano et je me dis que Mattia Croci Torti peut, lui, aligner pratiquement deux équipes", souffle René Weiler. Mais l'entraîneur sait aussi que son équipe a des ressources. "Les joueurs ont fait un très beau boulot cette saison, dit-il. Il y a eu, certes, ce trou en avril avec ces quatre défaites de rang contre Winterthour, le SLO, Zurich et Bâle. Mais lorsque je regarde notre parcours depuis le mois de juillet, on ne peut être que fier du chemin accompli. » Une immense attente Il reste bien sûr à René Weiler et à ses joueurs à conclure en beauté cette saison qui a vu la grande foule venir enfin au stade. Les deux rencontres à guichets fermés contre les Rangers et la Roma ont suscité en ville un engouement autour du Servette FC que l'on n'avait plus ressenti depuis près de 40 ans, ces soirs de grâce si merveilleusement décrits dans le film "Servette mon enfance". René Weiler n'avait, ainsi, pas traversé de tels moments à Genève lors de ses deux saisons comme joueur au milieu des années nonante. "C'est vrai, il s'est passé quelque chose ces derniers mois", sourit-il. Le Zurichois mesure ainsi pleinement l'attente du peuple grenat. Cela fait vingt-trois ans que le Servette FC n'a plus gagné le moindre titre. Et dimanche au Wankdorf, les Genevois affrontent une équipe contre laquelle ils n'ont jamais perdu cette saison en quatre rencontres et qu'ils viennent de battre 2-0 samedi au Tessin. "Ce match de samedi, on l'oublie, évacue René Weiler. Il y a une chose qui est acquise dans nos têtes: pour gagner cette finale, nous devrons livrer une performance de très haut niveau."

Lobalu "explose" le record de Suisse du 5000 m de Ryffel Dominic Lobalu (ici lors du GP de Berne) a battu le record de Suisse du 5000 m jeudi à Oslo Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Le "vieux" record de Suisse du 5000 m n'aura comme prévu pas résisté bien longtemps à Dominic Lobalu. Le St-Gallois a réalisé 12'50''90 jeudi soir à Oslo dans une course ultra-rapide pour battre de plus de 16'' la marque qui avait permis à Markus Ryffel de se parer d'argent aux JO de Los Angeles 1984 (13'07''54). Autorisé à représenter la Suisse depuis le 10 mai, Dominic Lobalu a donc signé une rentrée plus que convaincante sur 5000 m, sa distance fétiche. L'ancien réfugié sud-soudanais a terminé 7e d'une course remportée par l'Ethiopien Hagos Gebrhiwet en 12'36''73, deuxième chrono de l'histoire derrière les 12'35''36 de Joshua Cheptegei. Lobalo, qui s'alignera sur 5000 et sur 10'000 m lors des Européens de Rome, a même battu son record personnel jeudi soir (12'52''15 réalisés en 2022). Pas moins de 15 athlètes ont d'ailleurs réalisé leur meilleur temps absolu dans cette course, dont les 13 premiers ont terminé sous les 13 minutes. A noter que ces 12'50''90 sont également synonyme de limite qualificative pour les Jeux de Paris. Mais Dominic Lobalu n'est pas encore assuré de pouvoir participer à ces JO, même si Swiss Athletics a bon espoir qu'il bénéficie de la même autorisation que pour les Européens de Rome.

Piqué inculpé à son tour dans une affaire de corruption Piqué a été incuplé dans une affaire de corruption Image: KEYSTONE/EPA EFE/TONI ALBIR La justice espagnole a annoncé jeudi qu'elle enquêtait sur Gerard Piqué pour son rôle dans la délocalisation de la Supercoupe d'Espagne en Arabie saoudite. Cette délocalisation lui rapporterait, via sa société Kosmos, quatre millions d'euros par an. La juge chargé de l'affaire pour corruption autour de contrats irréguliers conclus par la Fédération espagnole (RFEF) a estimé dans une ordonnance transmise à l'AFP que cette commission annuelle envers Kosmos était potentiellement frauduleuse. Alors encore joueur du FC Barcelone, Gerard Piqué avait servi en 2019 d'intermédiaire via sa société dans l'accord de délocalisation de la Supercoupe d'Espagne moyennant quelque 40 millions d'euros par an. Ce contrat est au coeur de cette enquête qui secoue le football espagnol, où l'ex-président de la RFEF Luis Rubiales et son successeur Pedro Rocha, sont tous les deux mis en examen. Irrégularités L'enquête porte sur des "irrégularités" présumées dans les contrats signés par la RFEF au cours des cinq dernières années. Elle a donné lieu à de nombreuses perquisitions en mars au siège de la Fédération ou encore dans des domiciles de Luis Rubiales. Déjà menacé de deux ans et demi de prison pour agression sexuelle sur la championne du monde Jenni Hermoso à l'issue de la finale du Mondial 2023, Rubiales avait nié avoir reçu de l'argent de manière "irrégulière" dans cette autre procédure. Des enregistrements de conversations entre Luis Rubiales et Gerard Piqué diffusés en 2022 par la presse avaient pourtant révélé que les deux hommes avaient bien évoqué des commissions de plusieurs millions d'euros. Cette affaire, qui met en cause plusieurs dirigeants et ex-collaborateurs de la RFEF, a poussé le gouvernement espagnol à mettre l'instance sous tutelle "dans l'intérêt" du pays, futur co-organisateur du Mondial-2030 avec le Maroc et le Portugal. Reconversion Gérard Piqué, l'un des joueurs espagnols les plus titrés de l'histoire, s'est reconverti en homme d'affaires avant même la fin de sa carrière, avec sa société Kosmos, organisatrice de la nouvelle version de la Coupe Davis, mais aussi de la Kings League, un championnat de football amateur à 7 diffusé sur la plateforme Twitch et censé révolutionner le sport.

Des mesures contre les comportements déplacés pendant les matches Des mesures pourront être prises contre les fauteurs de trouble à Roland-Garros Image: KEYSTONE/AP/Aurelien Morissard La directrice de Roland-Garros Amélie Mauresmo a annoncé jeudi que des mesures étaient prises pour tenter d'empêcher les comportements déplacés de supporters La Française, qui a réagi après les plaintes notamment d'Iga Swiatek et David Goffin, souhaite néanmoins que le public puisse manifester sa joie. "On est heureux de voir qu'il y a une ambiance, des émotions et que les spectateurs sont au rendez-vous. En revanche, on sera intransigeants sur le respect des joueurs, sur le respect du jeu. S'il y a le moindre comportement au-delà de la limite, ça sera la sortie", a-t-elle affirmé, tout en reconnaissant qu'arriver "à identifier la personne, ce n'est pas toujours évident". Dons consignes ont ainsi été passées pour "faire en sorte qu'il y ait cette ambiance, cette énergie, cet engouement, ça c'est très positif, mais que les limites soient respectées", a-t-elle insisté. Ainsi, l'alcool sera désormais interdit dans les gradins et la sécurité ainsi que les arbitres seront beaucoup plus sévères à l'encontre des fauteurs de trouble, a souligné Mauresmo. Appréciation Une personne prise à lancer quelque chose sur un joueur - Goffin s'est plaint qu'un spectateur lui a lancé un chewing gum lors de son match du 1er tour contre le Français Giovanni Mpetshi-Perricard - sera ainsi immédiatement évacuée. "Il n'y aura pas d'hésitation", a précisé Amélie Mauresmo. Pour une personne qui chahutera, la directrice du tournoi laisse à l'arbitre de la partie la liberté d'apprécier la situation, tout en lui demandant de se montrer plus sévère. "Il y aura forcément des situations où ce sera de l'appréciation. Jeter quelque chose sur un joueur, c'est out, on sort. S'exprimer en cours de point, c'est non, on va essayer de limiter ça au maximum. Les arbitres, ils ont des consignes encore plus serrées, encore plus précises sur le fait qu'effectivement, il faut tenir son public. C'est un peu le rôle de l'arbitre aussi de gérer ça", a dit Mauresmo. Faire attention "J'ai simplement dit ce que je pensais après mon match (contre Mpetshi-Perricard) et j'ai été surpris de voir autant de gens derrière moi, des joueurs, des entraîneurs, qui me soutenaient", a réagi Goffin après son élimination au 2e tour jeudi. "Je ne savais pas que ça allait prendre de telles proportions, au point que le tournoi prenne des mesures. Ça a changé dans les dernières années, a-t-il estimé. Quand c'est plus chaque année, il faut faire attention. Jusqu'où ça va ? Jusqu'où ça peut aller ? le public dans les stades de foot, ça peut aller très loin. Je ne pense pas que ça ait sa place dans le tennis."