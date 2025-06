La Nati face aux USA ++ L'Italie se reprend

"Nous sommes désormais sur la bonne voie" Gregor Kobel: un premier clean-sheet en équipe nationale ce soir à Nashville ? Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Gregor Kobel n'a toujours pas réussi à garder sa cage inviolée avec l'équipe de Suisse. Cela n'inquiète pas le successeur de Yann Sommer, pas aidé par les expérimentations défensives de Murat Yakin.

"Evidemment, c'est toujours agréable de ne pas encaisser de but. Mais je pense qu'il ne faut pas trop se focaliser là-dessus", a déclaré le Zurichois à la veille du match de la Suisse face aux Etats-Unis (mercredi 2h00 en Suisse).

Enjoué, le sourire aux lèvres, le gardien du Borussia Dortmund a répondu aux questions des journalistes suisses lundi dans le stade du Nashville Soccer Club. "J'ai déjà connu des phases similaires en club et tout à coup, j'enchaînais deux ou trois blanchissages", a-t-il signalé. "Et ce n'est pas comme si nous entrions sur le terrain avec comme seul objectif de ne pas encaisser de but. Avant tout, nous voulons gagner."

Avec douze défenseurs Depuis qu'il est devenu le portier numéro 1 de l'équipe de Suisse l'automne dernier, Gregor Kobel a joué avec douze défenseurs différents (latéraux inclus). Sur les sept matches qu'il a disputés, il n'a évolué que deux fois avec le même alignement défensif. Difficile dans ces conditions de développer des automatismes.

"C'est encore plus compliqué lors des matches amicaux, où certains joueurs entrent à la mi-temps, d'autres après 60 minutes, pour que tout le monde puisse jouer", a rappelé le Zurichois, qui préfère toutefois voir du positif dans cette longue partie de chaises musicales.

"J'ai pu faire connaissance avec plein de joueurs et découvrir leurs forces et leurs faiblesses. Tous ces essais m'ont permis d'acquérir pas mal d'expérience", a-t-il estimé. "Et je pense que nous sommes désormais sur la bonne voie."

Il prend ses marques Deux fois élu meilleur gardien du championnat allemand (en 2023 et 2024), finaliste de la Ligue des champions en 2024 avec le BVB (et meilleur portier de la compétition), Gregor Kobel est un gardien de classe mondiale. Mais il lui manque encore ce match référence avec la Suisse qui ferait taire tous les nostalgiques de Yann Sommer.

"Plus le temps passe et plus je me sens à ma place au sein de l'équipe nationale", a-t-il assuré. "Je pense que nous sommes dans une phase de transition et qu'il faut un peu de temps pour que nous se mette en place. Mais je me réjouis énormément de ce qui va arriver et de tout ce que je vais pouvoir accomplir avec ce maillot."

A la Coupe du monde des clubs Le gardien formé à Grasshopper devrait avoir une nouvelle occasion de briller face aux Etats-Unis. Il restera ensuite sur le sol américain pour y disputer la Coupe du monde des clubs avec Dortmund. Une compétition que Kobel, un peu moins critique que son compatriote Manuel Akanji (Manchester City), se réjouit de disputer.

"C'est une belle occasion d'affronter des équipes contre lesquelles nous n'aurions jamais pu jouer autrement", a-t-il souligné, excité à l'idée de défier Fluminense (Brésil), les Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) et Ulsan (Corée du Sud), entre le New Jersey et Cincinnati.

"Je me demande encore comment tout cela va se dérouler, mais je pense quand même que le tournoi en soi est une bonne chose. En termes de timing, c'est bien sûr un vrai défi pour nous, les joueurs, surtout quand on joue en équipe nationale. Il faudra voir comment nous allons gérer tout cela pour récupérer rapidement et être prêts pour la saison prochaine", a-t-il conclu.



Florida prend la main en finale de la Coupe Stanley Sam Bennett (à gauche) et les Panthers ont fait plier le portier des Oilers Stuart Skinner. Image: KEYSTONE/AP/Lynne Sladky Florida prend le dessus sur Edmonton. Victorieux 6-1 des Oilers lundi à domicile, les Panthers mènent désormais 2-1 en finale de la NHL.

Contrairement aux deux premiers actes, qui s'étaient décidés en prolongations, ce troisième match du remake de la finale de 2024 a davantage ressemblé à un cavalier seul du champion en titre. Les Floridiens n'ont douté qu'une minute et 20 secondes, le temps que Sam Reinhart ne leur redonne deux buts d'avance après le 2-1 des Oilers en début de deuxième période.

Duel de goalies Avec six buteurs différents et trois réussites en power-play, les Panthers ont fait preuve d'efficacité face à un Stuart Skinner pas à son affaire. Le gardien d'Edmonton a laissé passer cinq des 23 tentatives auxquelles il a dû faire face avant d'être chassé de son but. En face, le portier russe de Florida Sergueï Bobrovsky a livré la marchandise en terminant la partie avec 32 arrêts (97%).

Après avoir pris deux longueurs d'avance en première période (Brad Marchand et Carter Verhaeghe), les joueurs de Paul Maurice se sont envolés lors du tiers médian avec les buts de Reinhart et de Sam Bennett. Aaron Ekblad et Evan Rodrigues ont corsé l'addition dans le troisième "vingt".

Les Oilers devront réagir dès jeudi lors du match 4 qui se déroulera à nouveau en Floride. L'an dernier, Connor McDavid et Cie étaient passés tout proche d'offrir au Canada une première Coupe Stanley depuis le dernier sacre de Montréal en 1993. Les joueurs de l'Alberta avaient craqué au septième match après avoir été menés 3-0 dans la série.



Une dernière audition à "Music City" Les joueurs de l'équipe de Suisse n'ont pas pu rater le visage de Roman Josi à Nashville. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Après l'Utah, direction le Tennessee. Face aux Etats-Unis mardi à Nashville (mercredi 2h00 en Suisse), la Suisse dispute son ultime match de préparation avant les qualifiers pour la Coupe du monde.

La sélection de Murat Yakin a quitté Salt Lake City dimanche avec le sentiment du devoir accompli. En battant le Mexique 4-2 dans des conditions loin d'être évidentes - chaleur d'une après-midi de juin au coeur des Rocheuses, pelouse plus adaptée à la pratique du football américain qu'à celle du "soccer", 40'000 supporters acquis à la cause de la "Tri" -, la Suisse a réussi le premier test de sa tournée américaine, même si tout n'a pas été parfait.

"Nous avons été efficaces. Le défi n'était pas évident face à une redoutable équipe mexicaine, mais nous l'avons relevé", a apprécié Murat Yakin en conférence de presse d'après-match. Le sélectionneur bâlois a par ailleurs donné des bonnes notes à ses joueurs, malgré une fébrilité défensive parfois palpable. "Tous ceux qui ont participé ont rempli leur mission", a-t-il jugé.

Chez Roman Josi Une mission qui se poursuit désormais à Nashville, où la moiteur du Sud des Etats-Unis a remplacé le temps sec du "Mountain West". En arrivant dans la capitale du Tennessee (et de la country), les joueurs de l'équipe de Suisse ont aperçu au moins un visage connu, celui de leur compatriote Roman Josi. Difficile de rater le capitaine et vedette des Nashville Predators, visible sur une gigantesque affiche ornant l'arène multifonctions située au coeur de "Music City".

Granit Xhaka et compagnie évolueront quant à eux dans le stade de l'équipe de MLS locale, le Nashville SC, situé au sud de la ville. Un "vrai" stade de football qui accueillera par ailleurs trois matches de la Coupe du monde des clubs, dont un des Boca Juniors de Lucas Blondel, et où la Suisse affrontera les Etats-Unis pour la première fois depuis 2021 et une victoire en amical à Saint-Gall (2-1).

Les USA sans leur étoile Les "Stars and Stripes" sont entraînés depuis septembre par l'Argentin Mauricio Pochettino. Mais l'homme qui avait emmené Tottenham en finale de la Ligue des champions en 2019 est déjà sous pression après trois défaites consécutives.

Battue par le modeste Panama (1-0) et le Canada (2-1) lors du "final four" de la Ligue des nations de la Concacaf, la sélection étasunienne s'est inclinée 2-1 devant la Turquie samedi dans le Connecticut. Les "Yanks" chercheront donc à se rassurer face à la Suisse, à quelques jours de disputer la Gold Cup, "l'Euro" de la Concacaf.

Un rendez-vous que les Etats-Unis aborderont sans leur meilleur joueur, Christian Pulisic. L'attaquant de l'AC Milan a renoncé à l'appel de Pochettino, éreinté par la belle saison qu'il vient de conclure en Italie (17 buts, 10 passes décisives toutes compétitions confondues).

Défense toujours incertaine Murat Yakin peut lui compter sur ses cadres pour cette tournée américaine. Le sélectionneur devrait profiter de ce dernier match amical pour aligner une équipe similaire à celle qui défiera le Kosovo le 5 septembre pour la première des six rencontres de qualifications que livrera la Suisse en l'espace de trois mois.

Au rayon des inconnues, un poste est toujours à pourvoir en défense centrale aux côtés de Manuel Akanji. Après Cédric Zesiger, Stefan Gartenmann et Eray Cömert en mars, Yakin a lancé Aurèle Amenda contre le Mexique. Pas sûr que le jeune Biennois, très peu utilisé du côté de Francfort cette saison, n'ait déjà l'étoffe d'un titulaire en équipe nationale.

La situation est similaire sur le flanc droit de la défense, confié samedi au revenant Silvan Widmer après les expériences Isaac Schmidt et Lucas Blondel en début d'année. Un de ces deux hommes pourrait bien avoir une deuxième chance à Nashville après la performance en demi-teinte de l'Argovien à Salt Lake City.



L'Italie bat la Moldavie 2-0 sans convaincre L'Italie a assuré l'essentiel contre la Moldavie Image: KEYSTONE/EPA/ELISABETTA BARACCHI L'Italie, surclassée par la Norvège 3-0 vendredi a difficilement décroché sa première victoire des qualifications pour le Mondial 2026. Elle a battu la Moldavie 2-0, lundi à Reggio Emilia.

La Nazionale a dominé, comme attendu, la 134e nation au classement FIFA, mais il a fallu attendre la 40e minute pour que Giacomo Raspadori lui donne l'avantage.

Au retour des vestiaires, Andrea Cambiaso a doublé la mise (50e) pour offrir trois points importants à l'Italie qui a manqué les deux dernières phases finales de la Coupe du monde.

L'Italie (3 points) accuse toujours neuf longueurs de retard sur la Norvège, son principal rival pour la qualification directe et leader du groupe I, qui a poursuivi son sans-faute (12 pts) avec un succès 1-0 en Estonie.

La Squadra Azzurra, qui a disputé deux matches de moins que la Norvège, reprendra en septembre les qualifications avec un nouveau sélectionneur.

En poste depuis août 2023, Spalletti, en sursis depuis l'élimination de l'Euro 2024 dès les 8e de finale, va être licencié mardi et a dirigé la sélection italienne pour la dernière fois.

L'ancien entraîneur de Naples pourrait être remplacé par l'expérimenté Claudio Ranieri, 73 ans, qui a conduit l'AS Rome à la 5e place du Championnat d'Italie et qui a officiellement pris sa retraite fin mai.



Milan fait coup double Jonathan Milan s'est imposé à Issoire Image: KEYSTONE/EPA ANSA L'Italien Jonathan Milan a remporté la deuxième étape du Critérium du Dauphiné à l'issue d'un sprint massif lundi à Issoire. Il endosse le maillot jaune de leader.

En difficulté dans les petites bosses du Puy-de-Dôme, le colosse (1,96 m, 87 kg) de l'équipe Lidl-Trek a d'abord été sauvé par ses coéquipiers avant de survoler le sprint. Il s'est facilement imposé devant le Britannique Fred Wright (Bahrain) et le Néerlandais Mathieu van der Poel (Alpecin) pour prendre le maillot jaune.

Vainqueur de la première étape la veille, Tadej Pogacar, qui portait le jaune lundi, s'est appliqué à freiner dans les derniers mètres pour être bien certain de lâcher sa tunique au vainqueur et s'éviter ainsi la fatigue du protocole.

Le Slovène, qui compte évidemment le récupérer au plus tard dimanche au soir de la dernière étape, est désormais deuxième au général, dans le même temps que Milan, et avec deux secondes d'avance sur Van der Poel et quatre sur son grand rival, le Danois Jonas Vingegaard.



Super League: Saint-Gall ne garde pas Nsame et Diaby Jean-Pierre Nsame: un passage à Saint-Gall qui n'a pas vraiment convaincu Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Le FC Saint-Gall a annoncé deux départs lundi. Jean-Pierre Nsame et Abdoulaye Diaby ne feront plus partie à l'avenir de l'effectif des Brodeurs.

Le club a décidé de ne pas actionner l'option d'achat dont il disposait sur Nsame (32 ans), qui était prêté depuis la pause hivernale par le Legia Varsovie. Le Camerounais a marqué deux buts lors de son troisième match pour devenir le meilleur buteur de l'histoire de la Super League, à égalité avec Marco Streller. Mais il n'en a pas ajouté ensuite, entre baisse de forme et blessures.

Concernant Diaby (24 ans), dont le contrat arrivait à échéance, Saint-Gall a choisi de ne pas lui en proposer un nouveau. Le défenseur malien a disputé 50 matches en deux saisons avec les Brodeurs.



Genoa: Patrick Vieira restera sur le banc jusqu'en juin 2027 Patrick Vieira prolonge l'aventure avec Genoa Image: KEYSTONE/EPA/SERENA CAMPANINI Patrick Vieira a prolongé son contrat d'entraîneur du Genoa jusqu'en juin 2027, a annoncé le club. L'ancien international français occupe le poste depuis novembre 2024.

Vieira (48 ans), qui avait remplacé Alberto Gilardino sur le banc, était initialement sous contrat jusqu'en juin 2026. Le nom du champion du monde 1998 et champion d'Europe 2000 a notamment été évoqué pour prendre les commandes de l'Inter Milan en remplacement de Simone Inzaghi, mais le club milanais devrait porter son choix sur son ancien joueur Cristian Chivu.

"Nous sommes heureux et fiers de poursuivre notre parcours commun avec Patrick. Ensemble, nous voulons continuer à progresser avec stabilité et continuité. Ce que l'entraîneur a su transmettre à l'équipe ces derniers mois reflète pleinement l'ADN du Genoa", a expliqué dans un communiqué le directeur général du club Andres Blazquez.

"Je me sens bien au Genoa et à Gênes. Prolonger notre relation était la chose la plus naturelle à faire, il n'a pas fallu beaucoup de temps pour trouver un accord", a de son côté assuré Vieira.

A son arrivée, le Genoa était 17e de la Serie A. Le club au griffon a ensuite empoché sous sa direction 33 points en 26 journées et a rapidement assuré son maintien dans l'élite, avec douze points d'avance sur le 18e, Empoli, relégué.



ATP: Sinner a accru son avance sur Alcaraz dans la hiérarchie Jannik Sinner et Carlos Alcaraz: un duel d'anthologie dimanche à Paris Image: KEYSTONE/AP/Thibault Camus Jannik Sinner, perdant d'une finale d'anthologie à Roland-Garros, a néanmoins accru son avance au sommet de la hiérarchie mondiale sur Carlos Alcaraz. L'Espagnol a conservé son titre à Paris.

Sinner, qui avait été battu par le même Alcaraz en demi-finale l'an dernier, a gagné 500 points pour sa progression jusqu'en finale cette année. Pour sa part, son rival espagnol n'a fait que conserver les points acquis en 2024 sur la terre battue de la Porte d'Auteuil.

Derrière les deux nouveaux phénomènes du tennis mondial, Alexander Zverev reste sur la troisième marche du podium malgré une élimination sans lustre en quart de finale par le résistant Novak Djokovic. A 38 ans, le Serbe, qui n'a pu prendre le moindre set à Sinner en demi-finale malgré un très gros combat, progresse d'un rang à la 5e place. Il reste derrière le Britannique Jack Draper, qui gagne lui aussi un rang (4e), soit son meilleur classement.

Immense progression de Boisson Aryna Sabalenka et Coco Gauff, finaliste et vainqueur de Roland-Garros samedi, conservent les deux premières places du classement WTA publié lundi. La Française Loïs Boisson, immense surprise du tournoi, a fait un bond de 296 places pour atteindre le 65e rang.

Invitée à intégrer le tableau principal un an après avoir été opérée des ligaments croisés du genou gauche, Boisson (22 ans) a joué le tournoi parisien en tant que 361e mondiale. Mais elle a aligné les surprises jusqu'à se hisser en demi-finale en battant notamment Jessica Pegula (toujours 3e mondiale lundi) en huitièmes et Mirra Andreeva (toujours 6e) en quarts avant de chuter face à Gauff.

Iga Swiatek, triple tenante du titre pour un total de quatre succès sur la terre parisienne depuis 2020, a encore perdu deux places (7e) après son élimination en demi-finale face à Sabalenka.



Le Thunder gronde et égalise à 1-1 contre les Pacers Shai Gilgeous-Alexander (à gauche) et le Thunder ont bien réagi après le crève-coeur de l'acte I. Image: KEYSTONE/AP/Kyle Phillips Oklahoma City a pris une large revanche après avoir perdu le premier match de la finale NBA face aux Indiana Pacers à la dernière seconde. Le Thunder s'est imposé 123-107 à domicile dimanche.

Toujours escorté par son bouillant public, le Thunder a cette fois offert une fin heureuse à ses supporters, dans le sillage de son MVP Shai Gilgeous-Alexander, aux statistiques encore à la hauteur de son nouveau statut (34 points, 5 rebonds, 8 passes, 4 interceptions, 1 contre). Le MVP canadien a ainsi inscrit 72 points lors de ses deux premiers matchs de finale NBA, une réussite inédite.

"SGA" n'a connu aucun trou d'air, multipliant les tirs réussis à mi-distance et faisant planer une menace constante, tout en sachant distribuer aussi vers ses coéquipiers. Pour preuve, outre "SGA", quatre autres joueurs de son équipe ont inscrit 15 points ou plus (Alex Caruso, 20, Jalen Williams, 19, Aaron Wiggins, 18 et Chet Holmgren, 15), une première en finale NBA depuis Toronto en 2019.

Haliburton moins en vue En face, les Pacers ont été moins adroits de loin qu'au premier match (14 sur 40 à 35% contre 46% jeudi) et ont subi lorsque les titulaires étaient au repos. Le meneur Tyrese Haliburton, terreur des fins de match lors de ces play-off, a été relativement discret (17 points, 6 passes).

A la différence du premier match, qui avait vu Haliburton inscrire le panier de la victoire dans la dernière seconde après une remontée de 15 points des Pacers, Indiana a un peu mené en début de rencontre, mais a vu le Thunder s'envoler lors du deuxième quart-temps.

Cette série au meilleur des sept rencontres se déplace désormais à Indianapolis, pour les matchs 3 et 4 mercredi et vendredi.



Une deuxième Ligue des Nations pour le Portugal L'arrêt décisif de Diogo Costa. Image: KEYSTONE/AP/Michael Probst Six ans après son succès à Porto contre les Pays-Bas, le Portugal a enlevé la Ligue des Nations. A Munich, il a battu l'Espagne, tenante du titre, 5-3 aux tirs au but.

On en était resté à 2-2 après 120 minutes. Le capitaine de la Roja Alvaro Morata a été l'unique frappeur à ne pas marquer lors de cette séance. L'envoi du joueur du Galatasaray a été détourné par Diogo Costa. Ce gardien né en Suisse s'avance comme le héros de la soirée avec cette parade décisive. Il avait également été à son avantage lors des 120 minutes d'une rencontre malgré les deux bus encaissés.

L’Espagne a mené à deux reprises au score lors du temps réglementaire avec les réussites de Martin Zubimendi (21e) et de Mikel Ovarzabal (45e). Mais la Roja n’a pas été en mesure d’enfoncer le clou. Emmenés par un Nuno Mendes parfois irrésistible, les Portugais n’ont jamais abdiqué.

Le latéral du PSG signait le 1-1 sur un exploit personnel à la 26e avant d’offrir le 2-2 à Cristiano Ronaldo à la 61e. Buteur pour la 138e fois en sélection, CR7 n’a toutefois pas participé à la séance des tirs au but. Une gêne musculaire a conduit à son remplacement à la 88e.

A noter enfin la bonne performance de Sandro Schärer. Le meilleur arbitre suisse a su tenir son match malgré une nervosité palpable qui a saisi les joueurs au fil des minutes.







Un miracle pour Carlos Alcaraz Carlos Alcaraz: une finale inoubliable pour son cinquième titre en Grand Chelem. Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Indestructible Carlos Alcaraz ! L’Espagnol a cueilli très certainement l’un des titres du Grand Chelem les plus miraculeux de l’histoire du tennis.

Il a conservé sa couronne à Roland-Garros à l’issue d’une finale qui restera dans les annales. Carlos Alcaraz s’est imposé 4-6 6-7 (4/7) 6-4 7-6 (7/3) 7-6 (10/2) face au no 1 mondial Jannik Sinner après de 5h29’ de match pour la finale la plus longue du tournoi. Sa cinquième victoire lors de sa cinquième finale dans un tournoi du Grand Chelem n’a tenu qu’à un fil. Il a, en effet, écarté trois balles de match à 5-3 0-40 au quatrième set avant de réussir une bien improbable remontada.

Le joueur de Murcie a su exploiter pleinement le manque de relâchement de son adversaire au moment de conclure. Mais il aussi témoigné d’une force de caractère extraordinaire, avec ce refus de céder alors que tout semblait perdu face à ce Jannik Sinner, cet animal à sang froid que l’on pensait invincible.

Une fois revenu à deux manches partout, Carlos Alcaraz n’était toutefois pas au bout de ses peines même s’il devait signer le break d’entrée au cinquième set. Malgré ce physique qui le lâche trop souvent dès que les matches dépassent les 3h30’ de jeu, Jannik Sinner a eu l’immense mérite de se battre jusqu’à son dernier souffle. Mené 5-3, il revenait à 5-5 avant de se retrouver à nouveau à deux points de la victoire à 6-5 sur le service d’Alcaraz. Le dos au mur une seconde fois, Carlos Alcaraz sortait alors des coups presque magiques pour reprendre la main et conclure peut-être la plus belle finale de Roland-Garros sur un passing en coup droit.

Carlos Alcaraz conserve ainsi sa couronne à Roland-Garros. Victorieux des Masters 1000 de Monte-Carlo et de Rome, le protégé de Juan Carlos Ferrero n’aura concédé qu’une seule défaite cette année sur terre battue, face à Holger Rune en finale de l’ATP 500 de Barcelone. Il va sans doute prendre le temps de savourer cette incroyable victoire avant de tenter la passe de trois à Wimbledon.



Murat Yakin: "Une base de 6-7 joueurs" Jannik Sinner redonnera-t-il à l'Italie 49 ans après Adriano Panatta un titre à Roland-Garros ? Image: KEYSTONE/AP/Christophe Ena La tournée de la Suisse donne l'occasion à Murat Yakin de trouver l'ossature de son équipe. Après la victoire contre le Mexique samedi (4-2), le Bâlois veut trouver une base plutôt qu'un onze type.

"J'aimerais avoir trouvé 6-7 joueurs qui formeront la base de l'équipe", a déclaré Murat Yakin, en faisant référence aux qualifications de la Coupe du monde 2026 qui débuteront en septembre. Le Bâlois estime que l'incertitude liée à la période des transferts et les préparations tronquées qui peuvent en résulter l'empêchent de plancher dès maintenant sur une équipe type qui affronterait le Kosovo à Bâle le 5 septembre.

"Il reste trois mois avant cette échéance et les états de formes de chacun peuvent changer", a justifié Yakin. "La fenêtre internationale de septembre a toujours été problématique. C'est pourquoi nous devons faire en sorte d'avoir un cadre élargi et compétitif."

Sierro en fait-il partie?

Gregor Kobel, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez, Granit Xhaka, Remo Freuler, Breel Embolo et Dan Ndoye seront vraisemblablement les noms cochés en priorité par le sélectionneur. Titularisé pour la troisième fois de suite en équipe de Suisse, Vincent Sierro semble également devenir petit à petit un homme fort de "Muri."

"A chaque fois qu'il a débuté ou qu'il est entré en jeu, il a toujours été constant et solide. Il sait où il doit se positionner, il est très intelligent et combine bien avec Granit et Remo", a jugé Yakin, visiblement convaincu par les performances du Valaisan, lequel a "de bonnes chances" d'intégrer cette fameuse "base".

En revanche, Ardon Jashari devra sans doute encore un peu attendre avant de devenir un cadre de l'équipe de Suisse. Pressenti pour débuter dans l'entrejeu en compagnie de Xhaka, le meilleur joueur du championnat belge a fait son apparition à la mi-temps en remplacement du Bâlois.

"J'ai parlé vendredi avec Ardon et je lui ai dit qu'il entrerait à son poste préférentiel, celui de numéro 6", a expliqué Yakin, qui semble donc plutôt voir le Zougois comme le remplaçant du capitaine de l'équipe de Suisse. "Ardon est très réaliste et raisonnable. Il sait qu'il doit encore travailler pour mériter sa place."

Rieder toujours apprécié

Malgré sa saison compliquée en club, Fabian Rieder continue d'avoir les faveurs du sélectionneur. Le Bernois a disputé l'intégralité de la rencontre face au Mexique. "Il est toujours à fond, j'aime sa volonté de courir, ses idées. Son but est venu récompenser sa performance", a apprécié Yakin.

Le forfait de Denis Zakaria a par contre changé les plans du Bâlois, qui avait clairement annoncé vouloir faire du Genevois un titulaire en défense centrale. Aligné avec Manuel Akanji, Aurèle Amenda a eu besoin d'un peu de temps pour entrer dans le match en raison de son manque de rythme (deux titularisations avec Francfort cette saison).

Après Cédric Zesiger, Stefan Gartenmann et Eray Cömert en mars, le Biennois a lui aussi pu montrer ce dont il était capable. Mais Gregor Kobel aimerait sans doute voir un peu de stabilité devant lui pour lui permettre d'enfin signer un premier blanchissage sous le maillot de l'équipe de Suisse.



Ligue des nations: la troisième place pour les Français Un but et un assist pour Mbappé Image: KEYSTONE/EPA La France a pris la troisième place de la Ligue des nations. A Stuttgart, elle a battu l'Allemagne 2-0 dans la petite finale grâce à des buts de Mbappé (45e) et Olise (84e).

Les Allemands ont payé cher leur manque d'efficacité. Ils ont en effet dominé en première mi-temps, sans parvenir à concrétiser plusieurs occasions nettes. Juste avant la pause, Mbappé a donné l'avantage aux Bleus contre le cours du jeu.

Le capitaine s'est ensuite mué en passeur sur le 2-0 inscrit en contre par Olise. Les Français ont été plus dominants en seconde période et auraient pu l'emporter plus nettement.



Cross country: trois Suisses sur le podium Mathias Flückiger finit 2e dans la boue à Leogang Image: KEYSTONE/MAXIME SCHMID Les Suisses se sont mis en évidence à Leogang en cross country avec trois places sur le podium: Mathias Flückiger (2e) et Fabio Püntener (3e) côté masculin, et Ramona Forchini (3e) chez les dames.

La course messieurs a vu la première victoire à ce niveau du Tchèque Ondrej Cink, pourtant déjà âgé de 34 ans. Le vétéran bernois Flückiger (36 ans), hors du top 10 lors des trois premières courses de la saison, a réussi un joli retour parmi les meilleurs. Quant à l'Uranais Püntener (25 ans), c'est la première fois qu'il monte sur le podium.

La performance d'ensemble des Suisses a été renforcée par Lars Forster (5e), Filippo Colombo (6e) et Vital Albin (9e). Nino Schurter a lui terminé 11e.

Meilleur résultat égalé pour Forchini

Ramona Forchini a égalé son meilleur résultat en Coupe du monde. La cycliste du Toggenburg a pris la 3e place juste devant la Saint-Galloise Jolanda Neff.

Disputée dans des conditions difficiles, avec de la boue, cette épreuve a permis à Ramona Forchini de s'illustrer. Son précédent podium datait d'un peu moins de trois ans à Andorre. Jolanda Neff a aussi convaincu avec cette place d'honneur. La championne olympique de Toyko 2021 n'a plus gagné en Coupe du monde depuis trois ans. Une troisième Suissesse a terminé dans le top 10, à savoir Nicole Koller (8e).

La victoire est revenue à la Néerlandaise Puck Pieterse, qui a précédé de plus d'une minute la Néo-Zélandaise Samara Maxwell.