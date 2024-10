La Nati perd deux places ++ La folle série de Frick a pris fin

La Suisse perd deux places Les Suisses perdent des plumes au classement FIFA. Image: KEYSTONE/URS FLUEELER L'équipe de Suisse a perdu deux places dans le classement mondial de la FIFA publié jeudi pour l'avant-dernière fois de l'année. La sélection de Murat Yakin occupe désormais la 17e place. Cette perte de deux rangs fait suite à la défaite de la Suisse en Serbie (2-0) et au match nul contre le Danemark (2-2) lors des derniers matches de Ligue des Nations. Le haut du classement reste inchangé. L'Argentine, championne du monde, est toujours première, suivie de la France, de l'Espagne, de l'Angleterre et du Brésil.

La série de Lukas Frick interrompue Lukas Frick était blessé mercredi et a manqué un match de hockey pour la première fois depuis 2017 (archives). Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Après avoir participé à 418 matches consécutifs du Lausanne HC, Lukas Frick a vu sa série prendre fin mercredi. Le défenseur était blessé et absent lors de la victoire des Lions à Genève (3-2). Frick n'avait pas manqué un seul match de championnat avec les Vaudois depuis septembre 2017. Le hockeyeur de 30 ans rejoindra Davos la saison prochaine. La série record de matches consécutifs en Suisse est détenue par Ivo Rüthemann, qui avait disputé 523 matches pour Davos et Berne entre décembre 1995 et octobre 2005. Le record mondial est propriété de l'Américain Phil Kessel. Ce dernier a joué 1064 parties de suite en NHL entre 2009 et 2023, avec trois coupes Stanley à la clé.

Clint Capela et Atlanta commencent par une victoire Le no 1 de la dernière draft, Zaccharie Risacher (no 10), a fait ses débuts au sein de l'équipe de Clint Capela. Image: KEYSTONE/AP/Jason Allen Clint Capela a entamé sa 11e saison de NBA par une victoire. Face à Brooklyn, les Hawks d'Atlanta se sont imposés 120-116 mercredi pour les débuts du no 1 de la dernière draft Zaccharie Risacher. Aligné dans le cinq de base, Clint Capela est resté plutôt discret pour sa première cette saison. Il a compilé 6 points et 7 rebonds en 19'31 de jeu mais a souvent cédé sa place à Onyeka Okongwu. Le pivot de 23 ans s'est montré plus productif en inscrivant 28 points (11/12 au tir). Les Hawks, qui ont manqué la qualification pour les play-off la saison dernière, ont fait la différence dans le quatrième quart-temps face aux Nets. Devant son public, le meneur vedette Trae Young y a inscrit 12 de ses 30 points. Débuts de Risacher La rencontre a également été celle des débuts de Zaccharie Risacher. Le Français de 19 ans a parfaitement commencé son aventure américaine en réussissant un tir à trois points sur son premier ballon, avant de lever le pied. Moins en réussite (2/8 au tir au final), le numéro 1 de la dernière draft a terminé la partie avec un total de 7 unités et 1 rebond.

Lugano peut enchaîner, tâche ardue pour Saint-Gall Lugano et Saint-Gall disputent jeudi leur 2e match de Conference League. Les Tessinois se déplacent en République tchèque, tandis que les Brodeurs accueillent la Fiorentina, double finaliste sortant. La tâche s'annonce ardue pour Saint-Gall qui reste sur quatre matches sans victoire dont une large défaite lors de la première journée de Conference League, face au Cercle Bruges (6-2). Après leur revers à Bâle dimanche (2-1), les joueurs de Suisse orientale devront signer un véritable exploit pour battre la Fiorentina devant leur public (18h45). Vainqueur 3-0 à Thoune contre Helsinki, Lugano fait face à un défi de moindre taille contre les Tchèques de Mlada Boleslav (21h00). Les hommes de Mattia Croci-Torti seraient bien inspirés de se relancer après leur défaite à Yvedon dimanche (2-0). Une deuxième victoire en deux matches dans cette phase de ligue les mettrait en bonne position en vue d'une qualification pour la suite de la compétition.

Marcus Thuram terrasse le Young Boys à la 93e... Une défaite amère pour Meschack Elia (au premier plan) et les Young Boys. Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Rien ne sera épargné aux Young Boys cette saison. A la peine en championnat, les Bernois ont concédé une troisième défaite en trois matches en Ligue des Champions. La plus amère. Au Wankforf, les Young Boys se sont inclinés 1-0 devant l’Inter Milan sur une réussite de Marcus Thuram à la.. 93e minute. Sorti du banc, le Français a surgi au premier poteau pour reprendre un centre de Federico Di Marco. Le sort est bien cruel pour les Bernois. Même si David Von Ballmoos a arrêté un penalty au début de la seconde période, ils ne méritaient pas de perdre ce match. Surtout face à des Italiens qui n’ont pas tout fait pour le gagner sur une pelouse artificielle qu'ils n'ont pas su apprivoiser, Au coup d’envoi, les deux entraîneurs ne cachaient pas leur jeu. Pour Joël Magnin comme pour Simone Inzaghi, le match le plus important de la semaine était bien celui de dimanche, à Lugano pour les Bernois, face à la Juventus pour les Milanais. Ce large turnover a profité aux Young Boys qui auraient pu mener au score à la pause sans des sauvetages de Benjamin Pavard et de Yann Sommer sur des têtes d’Alan Virginius et de Lukasz Lakomy. Ces deux actions avaient été amenées par Jaouen Hadjam, ce latéral qui attaque à merveille mais qui défend parfois avec beaucoup trop de largesses. Von Ballmoos arrête un penalty Comme à la reprise avec une faute inutile sur Denzel Dumfries sanctionnée d’un penalty. Mais heureusement pour l’Algérien, David Von Ballmoos était à la parade sur la frappe de Marko Arnautovic pour conserver ce score de 0-0. Et pour rappeler qu'il demeurait bien le no 1 dans la cage bernoise malgré les ambitions clairement affichées par sa doublure Marvin Keller. A l’heure de jeu, les Young Boys passaient à leur tour tout près de l’ouverture du score. Plein axe, Joël Monteiro gagnait un ballon avant d’armer une frappe repoussée par le poteau droit de Sommer. Toujours invaincu depuis le début de cette Ligue des Champions, le Bâlois est accompagné par cette chance qui sourit souvent aux grands gardiens.

Ligue des champions: le Barça terrasse le Bayern Raphinha et Lewandowski ont fait mal au Bayern Image: KEYSTONE/AP/Emilio Morenatti Hansi Flick a joué un mauvais tour à son ancien club. Le technicien allemand a mené Barcelone à un succès de prestige 4-1 face au Bayern Munich lors du choc de la 3e journée de Ligue des champions. Auteur d'un triplé (1re/45e/56e), Raphinha a fait très mal à la défense bavaroise, qui s'est montrée bien friable. Kane a bien réussi à égaliser à 1-1 (18e), mais le Barça a repris les devants grâce à Lewandowski (36e), lui aussi un ancien du géant munichois. Le Bayern doit commencer à s'inquiéter un peu après une deuxième défaite consécutive dans la compétition. Les Catalans, pour leur part, ont bien réagi après leur revers inaugural à Monaco. Le maximum pour les Reds Liverpool a empoché une troisième victoire en autant de matches. Les Reds ont gagné 1-0 à Leipzig grâce à une réussite de Nunez (27e). Ils sont la seule équipe avec Aston Villa à comptabiliser le maximum de neuf points. Manuel Akanji et Manchester City n'ont pas éprouvé le moindre problème pour prendre la mesure du Sparta Prague, balayé 5-0. Benfica Lisbonne, avec Zeki Amdouni entré à la 65e, a été surpris à domicile par Feyenoord Rotterdam, qui l'a emporté 3-1 avec Jordan Lotomba titulaire. Après avoir battu le Real avant la pause internationale, Lille a réussi un très joli doublé en allant s'imposer 3-1 à Madrid sur la pelouse de l'Atlético. Le LOSC a déjà ainsi réussi sa campagne.

National League: Lausanne s'impose aux Vernets Les joueurs de Lausanne célébrent leur succès Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Le Lausanne HC a réussi un joli coup en allant s'imposer 3-2 aux Vernets contre Genève-Servette. Avant leur double duel en Ligue des champions, ce succès peut être important sur le plan mental. Les visiteurs vaudois ont été les plus vite en action, puisqu'ils ont pris l'avantage par Hügli (2e) et Sklenicka (11e) lors du premier tiers. Les Grenat ont réagi lors de la période intermédiaire, revenant à égalité grâce à des buts de Lennström (23e) et Vatanen (25e). Le LHC a repris les devants à la 32e grâce à Pajuniemi. Le score n'a plus bougé ensuite. Les Genevois ont sorti en vain leur gardien en fin de rencontre. Cette victoire permet à Lausanne de renforcer sa 2e place au classement alors que les Aigles restent au 12e rang. Dans l'autre derby de la soirée, les Langnau Tigers se sont imposés 2-1 ap face au CP Berne. La décision est tombée après 3'04 de temps supplémentaire grâce à Rohrbach en power play.

Stan Wawrinka paré pour une nouvelle semaine de folie Stan Wawrinka peut remercier le public bâlois qui n'a cessé de le pousser. Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS La magie peut s’opérer à nouveau ! Stan Wawrinka (ATP 169) s’apprête peut-être à vivre, comme il y a deux ans, une nouvelle semaine inoubliable à Bâle. Le Vaudois s’est ouvert les portes des huitièmes de finale à la faveur d’un succès 6-3 3-6 7-5 acquis un peu dans la douleur contre Adrian Mannarino (ATP 57). Saluée avec une immense ferveur par le public rhénan – on a cru qu’il avait gagné le simple décisif d’une finale de Coupe Davis -, cette victoire le lance parfaitement dans le tournoi avec un superbe défi ce jeudi à 16.00 face à Ben Shelton (ATP 23). Cette rencontre sera suivie de celle entre Dominic Stricker (ATP 258) et Holger Rune (ATP 14). Stan Wawrinka avait mille fois raison de redouter ce match. Le match piège par excellence face à Adrian Mannarino, ce gaucher atypique qui ne veut jamais connaître la veille le nom de son adversaire pour mieux le faire déjouer sans doute. Après avoir remporté les cinq premiers jeux après une entame à sens unique, le Vaudois a doucement perdu son latin. Il concédait un premier break, sans conséquence toutefois, à 5-1. Le jeu de service perdu au sixième jeu du second set a, en revanche, pesé très lourd. Il a remis Adrian Mannarino dans le match. Le Français a dû redouter un long moment que ce premier tour résume parfaitement les derniers mois d’errance qu’il traverse. Après avoir écarté une balle de break à l’entame de la dernière manche, Stan Wawrinka s’est avant tout appuyé sur son service pour faire la course en tête. A 6-5 0-15, il a armé un passing de revers pour se retrouver dans une position idéale. Deux points plus tard, il cueillait une seizième victoire à la Halle St. Jacques pour devenir à 39 ans et bientôt sept mois le joueur le plus âgé à gagner un simple aux Swiss Indoors depuis Jimmy Connors en 1991. Qui a dit que l’aventure était terminée ?

Une nouvelle désillusion pour Casper Ruud Casper Ruud: une petite victoire en seulement en trois ans à Bâle... Image: KEYSTONE/EPA/GEORGIOS KEFALAS Casper Ruud (ATP 8) n’y arrive toujours pas à Bâle ! Le triple champion de Genève et le double champion de Gstaad a connu une nouvelle désillusion aux Swiss Indoors. Eliminé par Stan Wawrinka en 2022 au premier tour et par Dominic Stricker l’an dernier, le Norvégien, tête de série no 2 du tableau, a chuté à nouveau d’entrée de jeu. Il s’est incliné 6-3 3-6 6-3 devant Roberto Bautista Agut (ATP 45). A 36 ans, le Valencien a trouvé un second souffle. Titré dimanche à Anvers, il a toujours eu un coup d’avance dans ce premier tour le plus attendu du tournoi face à Caspar Ruud, lequel devra aller chercher la semaine prochaine à Paris-Bercy les points qui lui manquent pour assurer sa présence au Masters de Turin Si Caspar Ruud peut se croire maudit à Bâle, l’air du Rhin fait toujours le plus grand bien à Félix Auger-Aliassime (ATP 19). Le double tenant du titre a cueilli un onzième succès de rang à la Halle St. Jacques. Il s’est imposé 7-5 6-1 devant l’Argentin Sebastian Baez (ATP 26). Prochaine étape pour le Canadien : un huitième de finale ce jeudi contre le Français Giovanni Mpteshi Perricard (ATP 50), le joueur qui possède sans doute aujourd’hui la première balle la plus dévastatrice.

Aleksander Kilde ne skiera pas cet hiver en compétition Kilde lors de sa terrible chute à Wengen en janvier Image: KEYSTONE/AP/ALESSANDRO TROVATI Aleksander Kilde (32 ans) ne skiera pas cet hiver. Le Norvégien a indiqué sur Instagram qu'il allait devoir subir prochainement une nouvelle opération à une épaule. Cela signifie que le spécialiste de vitesse, vainqueur de la Coupe du monde 2020 et de quatre petits globes en descente et super-G, doit faire l'impasse sur la saison qui débute ce week-end à Sölden. Kilde s'était gravement blessé en janvier lors d'une chute à Wengen, peu avant l'arrivée. Le Norvégien avait notamment été touché à une jambe et à une épaule. Cet été, une infection à l'épaule lui a causé de nouveaux problèmes. Mais il est sur le bon chemin, et c'est la raison pour laquelle une nouvelle opération est possible. A moyen terme, rien ne devrait empêcher le vainqueur de 21 courses de Coupe du monde de revenir à la compétition l'hiver prochain.

Andreas Sander atteint d'une maladie grave Andreas Sander lors de la descente de Wengen en janvier dernier (archives). Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le skieur allemand Andreas Sander a révélé mercredi souffrir d'une grave maladie cellulaire. Le vice-champion du monde de descente en 2021 ne sait pas quand il pourra remonter sur les skis. Lors de la journée de récupération du matériel de la fédération allemande de ski, Sander, 35 ans, a indiqué qu'on lui avait diagnostiqué un dysfonctionnement mitochondrial. Les mitochondries, composants et fournisseurs d'énergie des cellules humaines, ne fonctionnent pas correctement chez lui. L'Allemand a d'ores et déjà exclu de prendre le départ de la première descente de l'hiver à Beaver Creek (6 décembre). Il est impossible de prédire si et quand il pourra à nouveau skier en compétition. Affaibli, Sander est désormais à l'arrêt forcé. "Je ne fais que me promener. Et lorsque je me promène, je dois parfois m'asseoir, car mon corps est tout simplement trop fatigué", a-t-il expliqué.

Courtois et Rodrygo blessés et incertains pour le Clasico Thibaut Courtois a déjà raté deux matches début octobre en raison d'une légère blessure. Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez Les joueurs du Real Madrid Thibaut Courtois et Rodrygo sont très incertains pour le Clasico contre Barcelone samedi. Ils ont été touchés lors de la victoire contre Dortmund en Ligue des champions. Le portier belge souffre d'une blessure à l'adducteur gauche, selon un communiqué du club madrilène publié mercredi sans précision sur la durée de son absence. Selon la presse espagnole, il est d'ores et déjà forfait pour le Clasico face au FC Barcelone samedi et devrait manquer entre dix et quinze jours de compétition. L'attaquant brésilien Rodrygo, sorti touché en fin de match mardi face à Dortmund (5-2), est lui aussi très incertain pour cette rencontre, même si le Real n'a pas encore communiqué officiellement. Son entraîneur Carlo Ancelotti a parlé après le match d'une "blessure musculaire", sans donner plus de détails.

Marlen Reusser va mieux, et change d'équipe La championne d'Europe 2023 de contre-la-montre va rouler pour une nouvelle équipe en 2025 (archives). Image: KEYSTONE/EPA ANP/VINCENT JANNINK Marlen Reusser donne des nouvelles réjouissantes. Atteinte d'un Covid long, la coureuse suisse progresse dans son processus de guérison. Elle annonce également un changement d'équipe. Après trois années passées au sein de l'équipe néerlandaise SD Worx Protime, Reusser roulera désormais pour la formation espagnole Movistar. La Bernoise de 33 ans a signé un contrat valable jusqu'à fin 2027. Une nouvelle ère s'ouvre ainsi pour la triple championne d'Europe du contre-la-montre. En raison d'une fatigue chronique due à un Covid long, Reusser avait renoncé aux Jeux olympiques de Paris et aux championnats du monde de Zurich. "Sur la bonne voie" "Je suis enfin sur la bonne voie et j'envisage l'avenir avec beaucoup d'optimisme", déclare Reusser, citée dans un communiqué de Movistar publié mercredi. "Dans ma nouvelle équipe, nous avons tous la même vision de ce que nous pouvons réaliser ensemble. J'ai le sentiment qu'il y règne une atmosphère propice à mon développement et à l'exploitation de mon potentiel" La Bernoise de 33 ans se réjouit de la confiance accordée par son ancien et son nouvel employeur. "Cette maladie assez grave a remis beaucoup de choses en question pour moi. Il y a eu des moments où j'ai sérieusement douté de pouvoir un jour remonter sur un vélo, mais tout le monde a cru en moi", affirme-t-elle.

Le champion Boston étrille New York en ouverture de la saison Les Celtics de Jayson Tatum (à droite) ont réussi leur entame de saison face à New York. Image: KEYSTONE/EPA/CJ GUNTHER Les Boston Celtics, sacrés champions au printemps, ont donné le ton de la nouvelle saison NBA. Ils ont écrasé les New York Knicks (132-109) mardi à domicile pour l'ouverture du championnat. Après la traditionnelle cérémonie de remise des bagues et la découverte de leur 18e bannière de champion, les Celtics ont débuté la saison comme ils avaient terminé la précédente, en trombe, sans laisser de chance à leurs adversaires. Le premier panier de la saison a été marqué de loin par Jayson Tatum (37 points, 10 passes), intenable, et a lancé une partie à sens unique où les "C's" ont broyé les Knicks avec 29 tirs à trois points réussis sur 61 tentatives (mais en manquant les 13 dernières !), un record NBA égalé. Boston, qui avait remporté en juin la finale 4-1 contre Dallas après avoir déjà dominé la saison régulière, a de nouveau pu compter sur Derrick White (24 points) ou encore le MVP de la dernière finale Jaylen Brown (23 points), auteur d'un dunk puissant en milieu de deuxième quart-temps. LeBron et Bronny James sur le parquet Homme de tous les records, LeBron James, qui débute à 39 ans sa 22e saison NBA (un record partagé avec Vince Carter), a une nouvelle fois marqué l'histoire. En famille cette fois, en disputant au plus haut niveau un match de basket avec son fils Bronny (20 ans), qui entame sa carrière. A Los Angeles contre les Timberwolves du Minnesota, Bronny est entré sur le parquet pour sa première suivi de son père. Il a capté un rebond en trois minutes de jeu, tandis que LeBron a inscrit 16 points et participé à la victoire des Lakers (110-103).