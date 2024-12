La Norvège en force ++ Daniel Yule sixième

Michael Liniger sera l'entraîneur de Zoug Assistant de Zoug, Michael Liniger va succéder à Dan Tangnes à la tête du club de Suisse centrale Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Zoug a trouvé le successeur à Dan Tangnes. C'est l'assistant Michael Liniger qui reprendra le poste à partir de la saison prochaine. Assistant du Norvégien depuis 2023, Liniger a signé un contrat qui court jusqu'en 2027. Il s'agit de sa première expérience comme coach principal en National League à 45 ans. L'Emmentalois a acquis de l'expérience en Swiss League au sein des GCK Lions. Liniger, qui a disputé plus de 700 matches en National League avec Langnau, Ambri et Kloten, faisait partie du staff de l'équipe de Suisse qui a décroché la médaille d'argent au Championnat du monde à Prague en mai dernier. Une fois à Zoug, il ne pourra plus combiner les deux. L'entraîneur actuel Dan Tangnes avait demandé en novembre, pour des raisons familiales, d'anticiper la fin de son contrat qui courait jusqu'en 2026. Le Norvégien, qui a rejoint les Zougois en 2018 et a remporté les titres de champion en 2021 et en 2022, a récemment signé un contrat avec les Suédois de Rögle.

Slalom d'Alta Badia: La Norvège domine, Yule 6e Daniel Yule va lutter pour une place dans le top 10 à Alta Badia Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati C'est la Norvège qui a dominé la première manche du slalom d'Alta Badia. Timon Haugan devance de 0''31 Atle Lie McGrath, alors que Daniel Yule occupe la 6e place à 1''18. Daniel Yule va-t-il enfin lancer sa saison en slalom? 22e, 13e et 20e des trois premières courses de la saison, le skieur du Val Ferret peut accrocher son premier top 10 de l'hiver. Sur une piste verglacée, le Valaisan a connu un début de manche difficile avant de trouver son "flow". Sur les deux derniers secteurs, Yule n'a égaré que 0''28. 8e, Loïc Meillard a un peu fait l'inverse de son compatriote. Plutôt bien parti, le skieur d'Hérémence a cédé du terrain sur le bas pour échouer à 1''44. Sans une grosse faute, Tanguy Nef aurait fait mieux que sa 15e place à 2''43. Point positif pour le Genevois, il sait limiter la casse malgré les erreurs. Ce fut plus difficile pour Luca Aerni, provisoirement 22e à 2''96. Vainqueur en 2020, Ramon Zenhäusern pointe lui au 25e rang provisoire à 3''47. Difficile de l'imaginer en seconde manche. Marc Rochat traverse pour sa part une période noire. Le Vaudois de 32 ans a encore une fois subi une élimination, la quatrième en autant de courses. En tête, on retrouve un duo norvégien composé de Timon Haugan et d'Atle Lie McGrath. Les deux Scandinaves ont repoussé la concurrence puisque Clément Noël, de retour après avoir manqué le slalom de Val d'Isère, accuse 0''99 de retard. Au 4e rang, ce sont Steven Amiez et Henrik Kristoffersen qui se partagent les honneurs franco-norvégiens.

Los Angeles s'incline à Washington Kevin Fiala alerte le gardien Logan Thompson. Image: KEYSTONE/AP/Terrance Williams Malgré la 13e réussite de la saison de Kevin Fiala, Los Angeles a concédé une 15e défaite. Les Kings se sont inclinés 3-1 à Washington qui évoluait sans Alex Ovechkin toujours blessé à la jambe. Kevin Fiala a signé le 1-1 à la 25e sur une séquence à cinq contre quatre. Il s’agissait de la première réussite des Kings en powerplay depuis six matches et dix tentatives infructueuses. Mais un doublé du Bélarus Aliaksei Protas a permis aux Capitals de s’imposer. Battu à trois reprises lors de ses quatre derniers matches, Los Angeles a subi pour la première fois de la saison deux défaites de rang. Mais troisième de la Pacific Division, il demeure dans une position enviable au classement.

Premier League: Liverpool en leader convaincant Mohamed Salah tient la grande forme cette saison Image: KEYSTONE/AP/Dave Shopland Liverpool a offert un joli cadeau de Noël anticipé à ses fans. Les Reds se sont imposés 6-3 à Londres contre Tottenham lors de la 17e journée de Premier League et ont conforté leur place de leader. Les visiteurs ont dominé la partie presque d'un bout à l'autre, semant régulièrement la panique dans la défense des Spurs. Ils ont marqué par Diaz (23e/85e), MacAllister (36e), Szoboszlai (45e) et l'inévitable Salah (54e/61e). Maddison (41e), Kulusevski (72e) et Solanke (83e) ont répliqué pour les Londoniens. Avec deux buts et deux assists, Salah a une fois encore pris une part prépondérante dans la victoire. L'Egyptien s'est installé en tête du classement des buteurs avec désormais 15 réussites, assorties de 11 passes décisives. Il est ainsi devenu le premier joueur de l'histoire de la Premier League à avoir comptabilisé plus de 10 buts et de 10 assists avant Noël. Avec ce succès, Liverpool compte quatre points d'avance sur Chelsea, qui a été tenu en échec 0-0 sur la pelouse d'Everton, et six sur Arsenal. Les Reds ont en outre joué une rencontre de moins que leurs rivaux.

Triplé des sauteurs autrichiens à Engelberg, Deschwanden 5e Gregor Deschwanden n'a cette fois pas pu monter sur le podium Image: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI Gregor Deschwanden n'a pas signé un nouveau podium à Engelberg. Le Lucernois a dû se contenter de la 5e place d'un concours dominical dominé par les Autrichiens, qui ont réalisé un superbe triplé. Deschwanden, 3e samedi, n'a certes pas démérité et effectué deux sauts très solides. Il s'est posé à 134 et 136 m, mais il lui a manqué 3,6 points pour monter sur la boîte. Deuxième Suisse en finale, le Vaudois Killian Peier a obtenu un joli 13e rang avec des bonds à 123 et 127,5 m. La victoire est revenue à Daniel Tschofenig, qui a atterri à 135 et 137,5 m. Il a précédé ses compatriotes Jan Hoerl (130/138,5 m) et Stefan Kraft (135/135 m).

Quatre à la suite pour Marco Odermatt Marco Odermatt est le patron à Alta Badia. Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati Un jour après sa victoire en descente à Val Gardena, Marco Odermatt a remporté le géant d'Alta Badia. Il signe son 41e succès en Coupe du monde et dépasse Pirmin Zurbriggen au panthéon du ski suisse. Et de quatre! Marco Odermatt a signé une quatrième victoire consécutive à Alta Badia, où personne ne semble en mesure de le battre. Troisième de la première manche, le Nidwaldien de 27 ans a réussi le meilleur chrono du second tracé pour s'imposer avec une marge conséquente sur le Français Léo Anguenot (+0''85) et le Norvégien Alexander Steen Olsen (+0''88). Après sa troisième place en super-G vendredi et sa victoire en descente à Val Gardena samedi, "Odi" a réussi un week-end presque parfait pour prendre le contrôle du classement général de la Coupe du monde avant le slalom prévu sur la Gran Risa lundi. Dauphin d'Odermatt, Anguenot (26 ans) a créé la surprise en signant le meilleur résultat de sa carrière. Et de quelle manière, puisqu'il n'était encore jamais entré dans le top 10 d'une épreuve de Coupe du monde. Le podium a été complété par Steen Olsen, vainqueur à Sölden en ouverture de saison. Loin derrière "Odi" Les autres Suisses n'ont pas connu pareille fête. Moins à l'aise en géant qu'en slalom cet hiver, Loïc Meillard a pris la 16e place (+2''42). Le skieur d'Hérémence n'a pas caché sa frustration au moment de rejoindre l'aire d'arrivée. Gino Caviezel (12e, +2''18), Luca Aerni (17e, +2''64) et Fadri Janutin (25e, +3''10) ont participé à la deuxième manche, comme Thomas Tumler, qui a été éliminé.

Fribourg-Gottéron limoge Pat Emond Pat Emond n'est plus l'entraîneur de Fribourg-Gottéron. Image: KEYSTONE/TIL BUERGY Révolution de palais au HC Fribourg-Gottéron ! L’entraîneur Pat Emond a été démis de ses fonctions dimanche, au lendemain d’une défaite 4-0 à Rapperswil. "Depuis le début de la saison, les résultats de l’équipe ne correspondent pas aux attentes", indique le club dans un communiqué. Après 31 matches, les Fribourgeois n’occupent, il est vrai, que la 11e place du classement avec 12 victoires contre 19 défaites. Ils ont, par ailleurs, été éliminés en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Ancien joueur du club et champion de Suisse à la tête du CP Berne en 2016, Lars Leuenberger devient l’entraîneur principal. Avant de s’effacer l’été prochain pour laisser la place à Roger Rönnberg qui possède déjà un contrat. La venue du Suédois a sans doute faussé la donne pour Pat Emond. Successeur de Christian Dubé depuis le printemps dernier, le Canadien n’était que de passage. Quelle autorité peut vraiment avoir un coach qui ne reste qu’une saison? Apparemment, elle n’était pas suffisamment prononcée pour amener ses joueurs à sortir de leur zone de confort. Lars Leuenberger dirigera pour la première fois ses nouvelles couleurs ce lundi à Zoug avant de disputer dès le 26 décembre la Coupe Spengler à Davos.

Le deuxième super-G finalement annulé Un seul super-G aura pu se tenir à Saint-Moritz ce week-end. Image: KEYSTONE/TIL BUERGY Le deuxième super-G dames de Saint-Moritz prévu dimanche n'aura pas lieu. La faible visibilité et le vent ont finalement eu raison de la course après plusieurs reports, a annoncé la FIS. Un grand soleil le samedi, un temps des plus maussades le dimanche. Il est apparu très tôt que la tenue de la deuxième course en Engadine allait être compliquée. Initialement prévu à 11h00, le départ a été repoussé trois fois avant que la course ne soit finalement annulée. Lara Gut-Behrami, deuxième du premier super-G samedi, devra attendre avant de lutter pour un nouveau podium cette saison. On ne sait pas encore si et où cette course sera reprogrammée. La prochaine étape de la Coupe du monde féminine se déroulera à Semmering, en Autriche, les 28 et 29 décembre. Un géant et un slalom sont au programme.

Marco Odermatt sur le podium provisoire Maroc Odermatt n'a concédé que 19 centièmes au leader Filip Zubcic. Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati Marc Odermatt est en course pour un troisième podium en trois jours en Italie. Le Nidwaldien a signé le 3e temps de la première manche du géant d'Alta Badia dimanche, à 0''19 du leader Filip Zubcic. Après sa 3e place en super-G vendredi et sa victoire samedi en descente à Val Gardena, le triple vainqueur du gros globe de cristal aura l'occasion de monter à nouveau sur la boîte à partir de 13h30. Mais il devra se méfier d'Henrik Kristoffersen, qui le talonne à la 4e place. Le meilleur temps de manche a été réalisé par Filip Zubcic, qui a pleinement profité de son dossard numéro 2. Le Norvégien Alexander Steen Olsen, 2e à 0''05, vise lui aussi la victoire sur la Gran Risa. Moins à l'aise en géant qu'en slalom cette saison, Loïc Meillard est pour l'instant 10e, à 1''01 de Zubcic. Thomas Tumler (15e, +1''46), Fadri Janutin (16e, +1''58) et Gino Caviezel (19e, +1''91) participeront aussi à la deuxième manche. C'est moins sûr pour Luca Aerni (23e, +2''57) et Justin Murisier (25e, +2''80).

Clint Capela et Kyshawn George battus Clint Capela (à gauche) et Atlanta ont cédé face aux Grizzlies. Image: KEYSTONE/AP/Mike Stewart Les deux Suisses de NBA ont connu la défaite samedi. Clint Capela et Atlanta ont été battus 128-112 par Memphis, tandis que Washington a perdu 112-101 à Milwaukee. Privés de leur meneur star Trae Young et Onyeka Okongwu, les Hawks ont payé une première mi-temps catastrophique qu'ils ont terminée avec 24 points de retard sur des Grizzlies pourtant eux aussi diminués par l'absence de Ja Morant. Seul De'Andre Hunter a dépassé la barre des 20 points (26) du côté d'Atlanta. Clint Capela a inscrit 8 points et capté 8 rebonds en 18'40 de jeu pour un différentiel de -4. Avec cette deuxième défaite consécutive, la franchise géorgienne retrouve un bilan négatif (14 v, 15 d) Washington a, pour sa part, rechuté après avoir signé une rare victoire vendredi devant Charlotte. Les Wizard ont concédé leur 22e défaite de la saison sur le parquet des Bucks, qui jouaient sans Giannis Antetokounmpo ni Damian Lillard. Les vainqueurs de la NBA Cup ont pu se reposer sur Bobby Portis (34 points) pour faire la différence lors du deuxième quart-temps. Ayant débuté sur le banc, Kyshawn George a finalement joué plus de 22 minutes. Il a rendu une fiche de 7 points, 4 rebonds, 1 assist et 1 contre pour un bilan neutre.

Nico Hischier et Timo Meier s'illustrent Nico Hischier a brillé face aux Penguins de Pittsburgh. Image: KEYSTONE/AP/Adam Hunger Les New Jersey Devils ont signé une probante victoire face à Pittsburgh samedi en NHL devant leur public (3-0). Nico Hischier et Timo Meier ont marqué. Le capitaine des Devils a même été impliqué sur les trois buts de son équipe. Il a été crédité d'un assist, comme Meier, sur l'ouverture du score signée Stefan Noesen à la 38e minute. Le joueur de centre a ensuite inscrit son 17e but de la saison dans le troisième tiers-temps, avant de distiller sa 15e passe décisive à l'Appenzellois, buteur dans la cage vide. Nico Hischier a été honoré par la troisième étoile du match, la première ayant été donnée à Noesen et la deuxième au portier Jacob Markström, qui a stoppé les 18 tirs auxquels il a fait face. C'est la quatrième victoire en cinq matches pour des Devils en forme. Niederreiter et Suter passeurs Nino Niederreiter a lui aussi connu un succès tranquille avec Winnipeg face à Minnesota (5-0). Le Grison a participé au 3-0 des Jets, délivrant un assist sur ce but marqué par Neal Pionk en power-play. Malgré une passe décisive sur l'égalisation de Vancouver en fin de match contre Ottawa, Pius Suter n'a de son côté pas fêté de victoire. Les Canucks ont plié après 15 secondes de prolongation face aux Sénateurs, vainqueurs de leur sixième match de rang (5-4 ap).

Usyk bat encore Fury et conserve ses ceintures mondiales Usyk (à gauche) a été plus précis que Fury. Image: KEYSTONE/AP/Frank Augstein L'Ukrainien Oleksandr Usyk a de nouveau battu le Britannique Tyson Fury samedi à Ryad. Il s'est imposé aux points par décision unanime, et conserve ses ceintures WBA, WBC et WBO des lourds. Plus précis, l'Ukrainien de 37 ans a imposé son rythme et touché Fury à plusieurs reprises avec son crochet gauche. Il s'est vu attribuer la victoire 116-112 par les trois juges. Lors du match aller disputé le 18 mai dernier, déjà dans la capitale saoudienne, Usyk s'était imposé par décision partagée. Il était devenu à cette occasion champion unifié de la catégorie reine, un exploit qui n'avait plus été réalisé depuis 25 ans. Cette fois-ci, seules trois ceintures étaient en jeu, Usyk ayant depuis libéré son titre IBF. L'Ukrainien, devenu un symbole de son pays, reste ainsi invaincu en 23 combats. De son côté, Fury, qui affichait un avantage de 25 kilos sur son adversaire, subit la deuxième défaite de sa carrière (34-2-1).

Marco Odermatt peut enchaîner en géant Au lendemain de sa victoire en descente à Val Gardena, Marco Odermatt à l'occasion d'enchaîner un troisième podium en trois jours. Il sera le favori du géant d'Alta Badia dimanche. La station des Dolomites accueille deux épreuves techniques après les deux courses de vitesse disputées vendredi et samedi à Val Gardena. Troisième en super-G et vainqueur en descente sur la Saslong, Odermatt est en forme dans les Dolomites. "Odi" est comme à la maison à Alta Badia où il n'a plus terminé hors du top 5 depuis 2018. La saison dernière, il avait remporté les deux géants organisés dans la station italienne. Loïc Meillard cherchera aussi à briller dimanche, lui qui n'est pas encore monté sur le podium en géant cette saison. Mais peut-être que le slalom de lundi lui conviendrait mieux après être monté sur la boîte à Levi et à Val d'Isère dans cette discipline.

Roman Josi: un assist et une victoire pour sa rentrée Roman Josi (à gauche) s'interpose devant Warren Foegele. Image: KEYSTONE/AP/George Walker IV Roman Josi a signé un retour gagnant. Après quatre matches suivis depuis les tribunes en raison d'une blessure au bas du corps, le Bernois a retrouvé les délices de la victoire. Sur sa glace, Nashville s'est, en effet, imposé 3-2 devant le Los Angeles de Kevin Fiala. Les Predators ont forcé la décision grâce à une réussite de Nick Blankenburg après 1’03’’ de jeu dans la prolongation. Passeur sur le 2-0 de Jonathan Marchessault à la 34e, Roman Josi a comptabilisé son 24e point d’une saison qui reste, malgré cette dixième victoire, bien compliquée. A 11 points de la barre, les Predators ont vraiment besoin d’un miracle pour disputer les séries finales.