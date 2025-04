La pole pour Verstappen ++ Winterthour bat GC

Préparation: La Suisse s'impose 5-2 face à la France La Suisse de Patrick Fischer a battu une deuxième fois la France, samedi à Marseille Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER L'équipe de Suisse a conclu sa deuxième semaine de préparation au championnat du monde sur un quatrième succès en autant de matches. Les hommes de Patrick Fischer ont battu la France une deuxième fois en 24 heures, s'imposant 5-2 samedi à Marseille. Comme vendredi (4-3), la Suisse a souffert face à l'équipe du coach Yorick Treille. Stéphane Charlin s'est ainsi montré décisif devant son filet au début du troisième tiers lorsque la France a bénéficié d'une supériorité numérique à la suite d'un surnombre, alors que le score n'était que de 3-2. La Suisse - qui alignait samedi un seul vice-champion du monde 2024, Sven Senteler - a accéléré la cadence après avoir "tué" cette pénalité. Et des buts de Mischa Ramel (50e) et de Marc Marchon (52e) lui ont permis de gérer la fin de match et d'éviter toute mauvaise surprise. A nouveau menée 2-1 Contrairement à la veille, la Suisse a pu ouvrir la marque, dès la 7e, sur un but de Tim Berni. La France a renversé la vapeur pour mener 2-1 - comme vendredi - grâce à des réussites d'Anthony Rech (16e, en "powerplay") et de Kevin Spinozzi (22e). Mais le deuxième but tricolore a eu le mérite de réveiller la sélection helvétique. Axel Simic a ainsi répliqué 69 secondes plus tard. Et si la Suisse avait dû patienter jusqu'au troisième tiers pour faire la différence vendredi, elle a pris les commandes dès la 31e samedi grâce à un superbe tir du poignet de Fabian Ritzmann. Et malgré un certain manque de réalisme, elle a su se mettre à l'abri.

Verstappen décroche sa 42e pole position en F1 Max Verstappen a décroché la pole à Jeddah Image: KEYSTONE/AP/Darko Bandic Le quadruple champion du monde en titre Max Verstappen (Red Bull) a décroché la pole position du GP d'Arabie saoudite, cinquième manche de la saison de F1. Les qualifications ont été marquées par l'accident du Britannique Lando Norris (McLaren). Max Verstappen a devancé l'Australien Oscar Piastri (McLaren) de seulement 10 millièmes de seconde pour signer sa 42e pole en Formule 1. Le Britannique George Russell (Mercedes) a pris la troisième position, à 113 millièmes du Néerlandais. Le leader du championnat Lando Norris a connu un accident lors de la troisième partie des qualifications. Il a perdu le contrôle de sa monoplace en passant à grande vitesse sur un vibreur au virage 5 et est allé taper dans le mur de l'autre côté de la piste, endommageant tout le côté gauche de sa McLaren. Norris, dont la sortie de piste a provoqué une interruption de la Q3, devrait s'élancer en 10e position sur la grille de départ du Grand Prix dimanche. "Je vais bien. Put... d'idiot", a dit à la radio l'Anglais, qui est en tête du championnat du monde avec 3 points d'avance sur Piastri et 8 sur Verstappen.

Winterthour revient à trois points de Grasshopper La joie des joueurs de Winterthour Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Winterthour n'est pas mort! La lanterne rouge de Super League a signé un succès vital contre Grasshopper samedi à Zurich (1-0) pour revenir à trois points de la place de barragiste. Stefanos Kapino a été le héros de cette victoire en détournant un penalty de Giotto Morandi à la 83e minute. La main de Silvan Sidler n'avait pas échappé à la VAR quelques instants plus tôt. L'unique but a été marqué par Nishan Burkart, qui a profité d'une interception manquée de Tim Meyer sur un long ballon. L'attaquant de 25 ans a trompé Justin Hammel d'un tir croisé dans le petit filet (48e) Ce résultat n'arrange ni GC ni Yverdon, qui voient donc Winterhour revenir à trois longueurs. Les Nord-Vaudois, qui se rendent à Bâle lundi et Sion (six points d'avance sur le dernier), qui se déplace à Saint-Gall, sont plus que jamais concernés par la lutte contre la relégation.

Carton pour Olympic, les Lions et Pully Lausanne Le Fribourg Olympic de Thibaut Petit a maîtrisé son sujet samedi Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Fribourg et Pully Lausanne ont réussi un carton dans l'acte I des quarts de finale des play-off de SBL messieurs. Olympic et les Foxes se sont tous deux imposés de 30 points, respectivement face à Monthey Chablais (113-83) et aux Starwings (108-78). Vainqueur de la phase préliminaire, Olympic a entamé ces séries finales de la meilleure des manières en inscrivant 39 points dans le premier quart. Les hommes de Thibaut Petit menaient déjà 68-41 à la mi-temps, sous l'impulsion d'Eric Nottage (19 points dans les 20 premières minutes de jeu, 20 au final). Pully Lausanne a également survolé les débats samedi à la Vallée de la Jeunesse. Le meneur Bryan Colon a été le grand homme du match pour les Foxes avec ses 31 points (à 5/8 à 3 points). Dauphins d'Olympic en saison régulière, les Lions de Genève ont eux aussi imposé leur loi à domicile face à Union Neuchâtel (88-70). Une seule équipe a connu la défaite à domicile samedi, dans la série présumée la plus équilibrée. Quatrième de la phase préliminaire, Nyon a subi la loi du 5e Massagno (74-79) au Rocher. Yuri Solca (19 points) et Arkim Robertson (18 points, 17 rebonds) ont brillé dans le camp tessinois.

Alinghi se désengage de la Coupe de l'America Alinghi Red Bull Racing se désengage de la Coupe de l'America Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Alinghi ne participera pas non plus à la prochaine Coupe de l'America en 2027, a appris Le Temps. Le défi suisse n'est pas parvenu à trouver un accord avec le Defender, le Team New Zealand, regrette Alinghi Red Bull Racing. La nouvelle tombe à peine trois semaines après qu'Ineos Britannia avait annoncé renoncer à la 38e édition de la Coupe de l'America en raison de désaccords entre le défi britannique et l'équipe Athena Racing de son légendaire skipper Ben Ainslie. Les incertitudes sont donc grandes à deux ans de la prochaine édition. Le Defender doit notamment désigner la ville-hôte, après avoir appris que le gouvernement néo-zélandais refusait de soutenir financièrement sa tenue. Double vainqueur de la compétition (2003, 2007), Alinghi était revenu en 2022 associé à Red Bull Racing, avec un accord initial portant sur deux éditions. Le défi cher à Ernesto Bertarelli a été stoppé dès les demi-finales de la Coupe Louis Vuitton en septembre dernier à Barcelone, battu en sept régates par Britannia.

Miraculé, le Barça conforte sa première place Raphinha (au centre) a sauvé le Barça en inscrivant le penalty décisif à la 98e minute. Image: KEYSTONE/AP/Joan Monfort Mené 3-1, le FC Barcelone a arraché la victoire 4-3 samedi à domicile face au Celta Vigo. Il conforte ainsi sa position de leader de la Liga avant le match du Real Madrid dimanche. Quatre jours après sa défaite 3-1 à Dortmund, sans conséquence toutefois sur la qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions, le Barça a bien failli rechuter en championnat. Mais un penalty en fin de match de Raphinha (98e) a sorti les Catalans d'un très mauvais pas face au 7e du championnat. Un revers ou un match nul aurait ouvert la porte au Real, désormais à sept points de son grand rival, avant de recevoir dimanche (21h) l'Athletic, solide 4e de Liga et qualifié pour les demi-finales de la Ligue Europa. Éliminé mercredi en C1 par Arsenal, le Real mise à présent tout sur le championnat et la finale de la Coupe du Roi, qu'il disputera le 26 avril face au... Barça. Scénario fou Face au Celta Vigo, les Blaugrana ont ouvert le score via Ferran Torres (12e) avant de voir Yoel Lago s'offrir un remarquable triplé (15e, 52e et 62e). Mais en l'espace de cinq minutes, le Barça a recollé. Dani Olmo, parfaitement servi par Raphinha, a réduit le score (3-2, 64e). Puis Lamine Yamal, à peine entré en jeu, a adressé un centre tout aussi parfait à Raphinha pour l'égalisation (3-3, 68e). Le Brésilien a été le héros du match en transformant un penalty dans le temps additionnel (3-3, 98e).

Manuel Akanji fait son retour au jeu Manuel Akanji est à nouveau opérationnel après deux mois sans jouer (archives). Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Manuel Akanji a à nouveau foulé une pelouse après deux mois d'absence. Le défenseur de l'équipe de Suisse est entré en jeu lors de la victoire de Manchester City sur la pelouse d'Everton samedi (2-0). Touché à une cuisse lors du barrage aller de la Ligue de champions contre le Real Madrid le 11 février, Akanji a été introduit à la 88e minute en remplacement de Kevin De Bruyne, alors que City menait 1-0 après un but du jeune Nico O'Reilly (20 ans). Mateo Kovacic a marqué le 2-0 dans les arrêts de jeu. Cette victoire permet aux Cityzens de dérober au moins provisoirement le 4e rang de la Premier League à Nottingham Forest, qui affronte Tottenham lundi. Cette saison, les cinq premiers du classement se qualifieront pour la Ligue des champions.

Une passe décisive et la victoire pour Manzambi L'entraîneur du SC Fribourg Julian Schuster a offert une première titularisation au Genevois Johan Manzambi dimanche (archives). Image: KEYSTONE/DPA/TORSTEN SILZ Johan Manzambi s'est montré décisif lors de la victoire de Fribourg contre Hoffenheim (3-2) samedi en Bundesliga. L'attaquant formé au Servette FC a signé une passe décisive sur l'ouverture du score. A la 28e minute, l'international M21 a réussi une subtile déviation qui a permis à Lucas Höler d'ouvrir le score. Ce dernier a ensuite offert la victoire à Fribourg à la 57e alors qu'Hoffenheim était revenu à 2-2 dans le temps additionnel de la première période. Une semaine après avoir marqué son premier but en Bundesliga à Mönchengladbach (2-1), Johan Manzambi (19 ans) fêtait sa première titularisation avec Fribourg, qu'il a rejoint en janvier 2023. Cette victoire, conjuguée au match nul de Leipzig face à Kiel (1-1), permet au club de la Forêt-Noire de revenir à un point de la 4e place, synonyme de Ligue des champions. Le Bayern n'est plus très loin du titre Large vainqueur d'Heidenheim (4-0), le Bayern Munich a de son côté conforté sa première place en prenant provisoirement 9 points d'avance sur le Bayer Leverkusen. Granit Xhaka et ses coéquipiers jouent dimanche sur la pelouse de Sankt Pauli. Il restera quatre journées à disputer à l'issue du week-end pascal.

La Suisse bat la Suède 3-2 dans le match pour la 5e place L'équipe de Suisse de Colin Muller a terminé 5e du Mondial 2025 Image: KEYSTONE/MANUEL GEISSER Comme l'an dernier, l'équipe de Suisse dames doit se contenter d'un 5e rang dans le championnat du monde. Humiliées (7-0) par les Tchèques jeudi en quart de finale, les joueuses de Colin Muller ont su relever la tête pour battra la Suède 3-2 dans le match pour la 5e place samedi à Ceske Budejovice. Les années se suivent et se ressemblent donc pour les Suissesses. Egalement en ce qui concerne le scenario de ces joutes: comme lors du Mondial 2024 à Utica, elles ont perdu leurs cinq premières rencontres avant de sauver l'honneur dans le match de classement. Alina Müller et ses coéquipières, qui n'avaient marqué qu'un seul but dans leurs cinq premières parties en République tchèque, ont retrouvé au meilleur moment leur efficacité. Elles ont pourtant été menées deux fois au score par la Suède, qui a en outre dominé les débats (36 tirs cadrés, contre 23 pour les Suissesses). La grande dame du match fut Rahel Enzler. L'attaquante de Zoug, auteure du 1-1 en supériorité numérique à la 18e, a marqué le but de la victoire à trois secondes de la fin du deuxième tiers. Elle a également signé la passe décisive sur le 2-2 inscrit par Lara Stalder à la 36e.

Popovich a eu une nouvelle alerte médicale mais récupère bien Gregg Popovich a eu une nouvelle alerte mais r Image: KEYSTONE/AP/ERIC GAY Gregg Popovich a été hospitalisé après une alerte médicale alors qu'il était au restaurant mardi, avant de rentrer chez lui où il récupère bien. L'entraîneur emblématique des San Antonio Spurs est en convalescence depuis son AVC en novembre. Le site internet TMZ, spécialisé dans l'actualité des célébrités, a été le premier à indiquer que l'entraîneur de 76 ans avait été évacué sur une civière et transporté à l'hôpital, précisant que sa vie n'était pas en danger. ESPN, citant une source anonyme, a rapporté que "Popp" était rentré chez lui et récupérait bien. A la tête des Spurs depuis 1996, Gregg Popovich y a remporté cinq titres NBA (1999, 2003, 2005, 2007, 2014). Il est l'entraîneur ayant le plus de victoires en NBA (1412 en saison régulière et 170 en play-off). Il a également conduit les Etats-Unis au titre olympique à Tokyo en 2021 avant d'être intronisé dans le Temple de la Renommée deux ans plus tard. Victime d'un "léger AVC" le 2 novembre, selon les mots des Spurs, Popovich avait déclaré fin février son intention de rester à l'écart des parquets jusqu'au terme de la saison pour poursuivre sa convalescence. Son adjoint Mitch Johnson assure l'intérim à la tête de l'équipe, qui a fini la saison régulière à la 13e place de la Conférence Ouest et ne participera pas aux phases finales.

Atlanta battu en prolongation par Miami Trae Young et les Hawks ne joueront pas les play-off Image: KEYSTONE/AP/Brynn Anderson Les Hawks de Clint Capela ne disputeront pas les play-off de NBA. Atlanta s'est incliné 123-114 après prolongation face à Miami vendredi à domicile dans le dernier match du play-in de la Conférence Est. L'exploit de Miami est de taille: depuis la création des barrages en 2020/21, c'est la première fois qu'une équipe classée au 10e rang de sa Conférence parvient à se qualifier pour les play-off. Les Hawks sont quant à eux privés pour la deuxième saison de suite des séries finales. Vendredi, le Heat a une nouvelle fois pu compter sur Tyler Herro, auteur de 38 points à Chicago au 1er tour du play-in, pour faire la différence. Le meneur a inscrit 30 points, avec notamment deux paniers primés capitaux dans une prolongation dominée par son équipe, ajoutant 8 rebonds et 7 assists. Les Hawks, toujours privés de Clint Capela (blessure à une main), étaient pourtant revenus de loin dans cette rencontre. Mené de 17 points au deuxième quart (45-28), Atlanta a arraché la prolongation sur un "lay-up" de Trae Young à 1''3 du "buzzer", non sans avoir pu prendre 6 longueurs d'avance à 5'06 de la fin (98-92). C'est donc Miami qui aura le redoutable honneur d'affronter Cleveland au 1er tour des play-off. A l'Ouest, c'est Memphis qui se frottera au vainqueur de la saison régulière, le Thunder d'Oklahoma City. Les Grizzlies ont décroché leur ticket en s'imposant 120-106 face aux Dallas Mavericks d'Anthony Davis (40 points) vendredi.

Match amical: la Suisse gagne sans convaincre contre la France Pas de quoi trop jubiler pour Patrick Fischer Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER L'équipe de Suisse s'est imposée 4-3 sans convaincre contre la France à Marseille en match de préparation. Elle a fait la différence dans l'ultime période en marquant trois fois. Les réussites helvétiques ont été inscrites par Fazzini (26e), Baragano (44e), Simic (48e) et Moy (49e). Malgré une domination souvent écrasante, les visiteurs ont dû patienter avant de concrétiser. Ils ont même tremblé dans les dernières minutes quand Gallet a ramené les Bleus à une longueur (59e). Sur une glace marseillaise en mauvais état, qui ne favorisait pas une circulation rapide du puck, les Suisses n'ont pas été en mesure de montrer leur meilleur visage. Ils ont souvent manqué de précision, mais aussi d'intensité dans leurs actions. Les hommes de Patrick Fischer ont ainsi été menés deux fois par un adversaire accrocheur, mais au niveau inférieur. Ils ont eu le mérite de savoir hausser le rythme lors du dernier tiers, ce qui leur a finalement permis d'assurer l'essentiel. Les deux équipes seront à nouveau aux prises samedi au même endroit dès 20h00.

Flèche brabançonne: Remco Evenepoel s'impose pour son retour L'émotion d'Evenepoel après son succès Image: KEYSTONE/EPA/OLIVIER MATTHYS Remco Evenepoel a réussi sa rentrée. Pour sa première course de l'année, le double champion olympique belge a remporté la Flèche brabançonne au sprint devant son compatriote Wout van Aert. Sérieusement blessé au début décembre après être rentré dans une portière d'une voiture de la Poste, Evenepoel (25 ans) a ainsi démontré avoir déjà retrouvé une très bonne condition. C'est de bon augure avant l'Amstel Gold Race dimanche et les classiques ardennaises de la semaine prochaine. Sur la ligne d'arrivée à Overijse, au sud de Bruxelles, Remco Evenepoel a dominé van Aert dans l'emballage final, même si le spécialiste de cyclocross a refusé les relais dans les deux derniers kilomètres. Meilleur Suisse, Jan Christen a pris la 6e place. Il est arrivé avec le peloton à 27 secondes du vainqueur.

Lausanne a retrouvé quelques certitudes Jason Fuchs et le Lausanne HC veulent croire que rien n'est encore perdu. Image: KEYSTONE/TIL BUERGY Lausanne a retrouvé un peu de confiance. Malgré une deuxième défaite (3-2 a.p.), les Vaudois ont montré qu'ils avaient les armes pour rivaliser avec Zurich en finale des play-off de National League. On pouvait se demander si le lourd revers concédé presque sans discussion par le LHC à domicile mardi lors du premier acte (3-0) était annonciateur d'une finale à sens unique. Ce potentiel scénario a même pris de l'épaisseur jeudi après un début de match poussif et l'ouverture du score zurichoise, dans une patinoire aux allures de forteresse imprenable, où le "Z" n'a plus perdu en play-off depuis plus de deux ans. Mais Lausanne n'a pas coulé. Mieux, il a rapidement répliqué pour prendre les devants, indiquant ainsi aux 12'000 spectateurs, dont Roger Federer et ses deux fils, qu'il n'allait pas abdiquer si vite. Cette belle réaction, conjuguée à une certaine domination dans le troisième tiers-temps après l'égalisation de Sven Andrighetto, n'a toutefois pas suffi aux Lausannois pour remettre les compteurs à zéro dans cette finale, la faute au but décisif de Jesper Frödén tombé après deux minutes de prolongation. "Pas mal de positif" "Nous nous devions de réagir après cette première défaite et je crois que nous avons montré que nous étions vraiment dans la série. Nous pouvons être satisfaits de notre match, il y a pas mal de positif en tirer", a commenté Aurélien Marti en zone mixte à l'issue de ce deuxième acte. Le défenseur du LHC a toutefois reconnu que ce revers encaissé après avoir mené au score était "encore plus frustrant" que le premier. "Nous nous sommes bien battus, mais cela n'a pas suffi. Il va falloir élever encore d'un cran notre niveau si nous voulons revenir dans cette finale", a-t-il ajouté. Geoff Ward a lui aussi apprécié la réaction de ses joueurs, même s'il a regretté les erreurs qui leur ont finalement coûté la victoire, comme ce mauvais repli qui a vu trois Zurichois faire face à deux Lausannois sur le but de Frödén. "Nous ne pouvons pas nous tirer une balle dans le pied comme cela. Il ne s'agit pas de malchance, mais bien d'un manque d'exécution et de mauvaises prises de décision. Le hockey et un sport juste et les choses arrivent pour une raison", a estimé l'entraîneur canadien du LHC. Encore battu en prolongation Si le vainqueur de la saison régulière peut se satisfaire d'avoir fait vaciller Zurich dans son antre en l'emmenant jusqu'en prolongation, chose qu'il n'avait pas réussi à faire lors de la finale de l'an dernier perdue en sept matches, son incapacité de s'imposer en "overtime" interroge. Pour la quatrième fois depuis le début des play-off, Lausanne a en effet courbé l'échine après la fin du temps réglementaire (une fois contre Langnau, deux contre Fribourg-Gottéron et une contre Zurich). "Pour être honnête, je n'avais même pas réalisé cela. Mais nous n'y accordons aucune importance", a toutefois soutenu Aurélien Marti. Les Lausannois n'ont pas non plus réussi à stopper Andrighetto, déjà buteur lors de l'acte I, et qui a marqué son 9e but des séries. Le centre zurichois a noirci la feuille des compteurs pour la 22e fois en 13 matches de play-off... De quoi se demander si le LHC ne devrait pas durcir le traitement réservé à "Ghetto". "Vous devriez poser la question aux joueurs", a répondu Geoff Ward devant les médias. "Nous aimerions bien le tenir en laisse, mais c'est un bon hockeyeur. Et les bons joueurs finissent toujours pas se démarquer." Samedi, devant son public, le LHC devra faire en sorte de limiter l'impact de l'attaquant de l'équipe de Suisse, qui fait flotter un air de danger à chaque fois qu'il s'empare du puck. Les Lions vaudois n'ont de toute façon plus le choix. Avec leurs certitudes retrouvées, ils doivent tout faire pour éviter une troisième défaite qui les placerait devant un défi pratiquement insurmontable.