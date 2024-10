La Premier pas chamboulée ++ Folle semaine pour Mpetshi Perricard

Formule 1: Ferrari gagne encore, cette fois avec Sainz Belle victoire pour Carlos Sainz Image: KEYSTONE/EPA/MARIO GUZMAN Ferrari est l'équipe en forme du moment en formule 1. Carlos Sainz a remporté le GP du Mexique devant Lando Norris (McLaren-Mercedes). Le podium a été complété par Charles Leclerc (Ferrari). La scuderia, qui avait réalisé le doublé dimanche dernier à Austin avec Leclerc vainqueur, a donc enregistré un nouveau succès. Sainz, qui s'était élancé de la pole position, a signé la quatrième victoire de sa carrière, la deuxième cette saison après l'Australie. L'Espagnol perdra sa place chez Ferrari la saison prochaine en raison de l'arrivée de Lewis Hamilton. Il roulera pour Williams-Mercedes, où ses chances de victoire seront bien moindres. Verstappen pénalisé La course a été marquée par divers incidents dans sa phase initiale, qui ont valu à Max Verstappen (Red Bull-Honda) deux fois 10 secondes de pénalité. Le Néerlandais, dont la conduite est souvent controversée, a envoyé Norris hors de la piste à deux reprises au 10e tour quand le Britannique a tenté de l'attaquer. Verstappen a cependant limité les dégâts en finissant au sixième rang derrière les Mercedes de Lewis Hamilton et George Russell. Au championnat, Max Verstappen conserve 47 points d'avance sur Norris. Il reste quatre Grands Prix au programme. Une fois encore, les Sauber-Ferrari ne sont pas parvenues à ouvrir leur compteur de points lors de cette saison bien terne pour l'écurie d'Hinwil. Valtteri Bottas a fini au 14e rang juste devant Guanyu Zhou.

Marseille se saborde face au PSG Joao Neves (à droite) a mis le PSG sur les bons rails au Vélodrome. Image: KEYSTONE/AP/Laurent Cipriani Le Paris SG a remporté dimanche le premier clasico de la saison à Marseille (3-0). Carton rouge, autogoal: rien n'est allé dans le sens des Phocéens, qui voient leur rival s'éloigner en tête de la L1. Mené 1-0 à la 7e minute à la suite d'un but de Joao Neves, l'OM s'est retrouvé à 10 contre 11 après l'expulsion précoce d'Amine Harit (20e). Le PSG a ensuite classé l'affaire avant la mi-temps, profitant d'un but contre son camp de Leonardo Balerdi (29e), puis d'une réussite de Bradley Barcola (40e). Avec cette victoire, Paris prend seul la tête du championnat de France, avec six points d'avance sur Marseille et trois sur Monaco, battu à Nice dimanche (2-1) malgré un but de Breel Embolo.

Premier League: pas de vainqueur dans le choc dominical Salah a encore une fois été décisif Image: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL Arsenal et Liverpool se sont séparés sur un nul 2-2 dans le choc de la 9e journée de Premier League. Ce résultat fait les affaires de Manchester City, désormais seul leader. Les Gunners, qui jouaient gros après leur revers à Bournemouth, ont mené deux fois après des réussites de Saka (9e) et Merino (43e) au cours d'une première mi-temps durant laquelle ils ont dominé. Les Reds ont égalisé une première fois sur une tête de van Dijk (18e). Timides offensivement avant la pause, ils ont haussé le rythme ensuite. Ils ont été récompensés avec le 2-2 inscrit par l'inévitable Salah, bien servi par Nunez (81e). Au classement, Manchester City totalise 23 points. Liverpool en compte un de moins alors qu'Arsenal accuse cinq longueurs de retard, tout comme Aston Villa et Chelsea.

La "semaine parfaite" de Mpetshi Perricard aux Swiss Indoors Giovanni Mpetshi Perricard (à droite) a battu l'Américain Ben Shelton (à gauche) en finale à Bâle. Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Tout a réussi à Giovanni Mpetshi Perricard cette semaine aux Swiss Indoors de Bâle. Le Français de 21 ans y a décroché le premier ATP 500 de sa jeune carrière. "C'est incroyable, c'était une semaine parfaite pour moi, du lundi au dimanche. J'ai été très bon dans tous les secteurs du jeu", a-t-il déclaré à Keystone-ATS après sa victoire en finale contre l'Américain Ben Shelton (6-4 7-6). Après s'être fait un nom au début de l'été en remportant le titre à Lyon (ATP 250) et en atteignant les 8es de finale à Wimbledon, le Français a connu quelques mois plus compliqués. "Il faut regarder pourquoi ça a marché ici et pas ces dernières semaines. La défaite de la semaine passée (réd: au premier tour à Anvers) m'a beaucoup servi car le contenu était là. Je savais que je pouvais être dangereux si je réglais quelques trucs", a-t-il expliqué. Ascension fulgurante Interrogé sur son ascension fulgurante (il a commencé la saison au 205e rang et sera 31e lundi), Mpetshi Perricard a plaisanté sur l'existence d'une "recette magique". "J'ai commencé l'année avec objectif d'atteindre le top 100 et j'ai eu un déclic dans les Challenger, où j'ai pu structurer mon jeu et comprendre comment j'allais pouvoir battre les meilleurs sur le circuit ATP", a-t-il dit. L'ambitieux lyonnais ne compte en tout cas pas s'arrêter en si bon chemin. "Je ne me fixe aucune limite. Quand on est petit on a toujours des rêves. Le mien était de gagner des tournois du Grand Chelem. Je suis toujours un gosse qui essaie de rêver et je vais tout faire pour les réaliser", a-t-il conclu

Zurich renforce son statut de leader Le top-scorer des ZSC Lions Derek Grant a offert la victoire aux siens contre Berne. Image: KEYSTONE/PostFinance/TIL BUERGY Zurich a signé son 13e succès de la saison en battant Berne en prolongation (4-3) dimanche. Les champions en titre ont trois points d'avance sur Lausanne en tête du classement de National League. A Zurich, le but victorieux est venu de la canne de Derek Grant après 3'30 de prolongation. L'ailier canadien du "Z" a trompé le portier bernois Adam Reideborn pour inscrire son 8e but de l'exercice. Une victoire à deux points qui aurait pu en rapporter trois aux hommes de Marc Crawford, eux qui menaient 3-0 peu avant la deuxième sirène. Mais un but du Finlandais Waltteri Merelä (39e) et un doublé de Yanick Sablatnig (42e, 46e) sont venus remettre les Ours à égalité avec les Lions. Zurich, qui a remporté huit de ses neuf derniers matches, poursuit malgré tout son excellente entame de saison. Seul Fribourg et Kloten (aux tirs au but) ont réussi à faire tomber le champion depuis le début de l'exercice.

Super League: Servette gagne le match au sommet Dereck Kutesa a fait très mal au FC Zurich Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Servette a pris la tête de la Super League au terme de la 11e journée. Les Grenat ont gagné 3-1 le match au sommet au Letzigrund contre un FC Zurich qui n'a pas fait le poids. Les deux premiers buts sont venus des pieds de Dereck Kutesa (32e/51e), le meilleur buteur du championnat. Intenable, l'attaquant a été l'élément déterminant pour les visiteurs, qui ont encore augmenté leur avance grâce à un magnifique coup franc de Stevanovic (65e). Les Zurichois ont été timorés et décevants, incapables de se montrer dangereux jusqu'au but de l'honneur signé Perea à la 90e. L'absence de Marchesano, leur joueur le plus créatif, a pesé lourd. Ce succès sans appel permet à Servette de compter deux points d'avance sur le FCZ et Lugano. YB battu Les Tessinois ont pour leur part dominé les Young Boys 2-0. Ils ont fait la différence en première mi-temps en marquant par Aliseda (18e) et Mahmoud (33e). 10e, YB reste ainsi englué du mauvais côté de la barre, avec six points de retard sur Saint-Gall. L'effet espéré du changement d'entraîneur n'est pour le moment pas très spectaculaire.

Giovanni Mpetshi Perricard triomphe à Bâle Giovanni Mpetshi Perricard a décroché le deuxième titre de sa carrière à Bâle. Image: KEYSTONE/AP/Georgios Kefalas Trente-sept ans après Yannick Noah, un Français triomphe à nouveau aux Swiss Indoors. Giovanni Mpetshi Perricard a remporté le tournoi bâlois en battant l'Américain Ben Shelton, 6-4 7-6 (7/4). Le colosse français de 21 ans (203 cm, ATP 50) a conclu une semaine parfaite à la Halle St-Jacques pour décrocher son deuxième titre sur le circuit ATP après celui obtenu chez lui à Lyon en mai. Comme lors de ses quatre premiers matches, il n'a pas concédé un seul break dimanche en finale face au gaucher Shelton (ATP 23), d'un an son aîné. Le natif d'Atlanta n'avait lui non plus pas perdu sa mise en jeu avant cette finale, mais il l'a rapidement concédée à 1-1 dans le premier set. Shelton n'a ensuite rien pu faire face à l'arme fatale du Lyonnais, son service. 109 aces Avec 22 aces - dont certains sur deuxième balle et contre seulement deux doubles fautes - Mpetshi Perricard a dégoûté l'Américain. Il s'est d'ailleurs offert le titre sur un ace, son 109e de la semaine (21, 22, 27, 17 et 22 lors de chaque match). Le Français, qui a éliminé le double vainqueur sortant canadien Félix Auger-Aliassime en quart de finale, n'a même concédé aucune balle de break durant cette finale. Avec son revers à une main, il s'est même souvent montré plus solide que Shelton dans l'échange. Et dans le jeu décisif de la deuxième manche, il a été imperturbable. Alors qu'il avait commencé l'année au 205e rang mondial, Giovanni Mpetshi Perricard se situera aux alentours de la 30e place du classement ATP lundi. Une ascension qui pourrait bien se poursuivre à l'occasion du Masters 1000 de Paris-Bercy la semaine prochaine.

Super League: Sion attend un succès depuis le 10 août Yannick jubile après avoir inscrit le 2-2 Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Sion ne sait plus gagner. Lors de la 11e journée de Super League, les Valaisans ont concédé le nul 2-2 chez eux contre Saint-Gall, après avoir mené à deux reprises. Sevré de victoire depuis le 10 août, le FC Sion continue d'avancer au ralenti. Les hommes de Didier Tholot ont pourtant mené deux fois grâce à un doublé de Sorgic (9e/29e), mais les Brodeurs ont réussi à revenir avec des réussites de Geubbels (15e) et Yannick (84e). Les Sédunois ont manqué le coche en ratant plusieurs occasions favorables sur des contres, dont un tir sur la barre de Kronig dans les arrêts de jeu. La partie s'est conclue dans la confusion après une bagarre au terme de laquelle le gardien sédunois Fayulu et l'attaquant saint-gallois Geubbles ont été expulsés.

Triplé norvégien dans le géant de Sölden, Caviezel 9e La Norvège a fêté un triplé dans le géant de Sölden Image: KEYSTONE/AP/Marco Trovati Les Norvégiens ont frappé fort dans le géant de Sölden en signant le triplé, Alexander Steen Olsen s'imposant devant Henrik Kristoffersen et Atle Lie McGrath. Meilleur Suisse, Gino Caviezel s'est classé 9e, alors que le néo-Brésilien Lucas Pinheiro Braathen a terminé 4e. En tête après la première manche, Steen Olsen a maîtrisé ses nerfs sur le second parcours pour s'imposer avec 0''65 d'avance sur Kristoffersen et 0''66 sur McGrath. Il cueille ainsi à 23 ans sa deuxième victoire en Coupe du monde, après avoir enlevé le slalom de Palisades Tahoe en février 2023. La Norvège, dont le dernier triplé remontait au super-G de Val Gardena en décembre 2015, peut même se permettre de fêter un quadruplé. Lucas Pinheiro Braathen, qui défend désormais les couleurs du Brésil, a déjà démontré qu'il jouerait les premiers rôles cette saison: il a gagné 15 places en deuxième manche. Tumler manque le coche Marco Odermatt éliminé en première manche et Loïc Meillard forfait pour cette course, on comptait sur Thomas Tumler pour jouer les leaders. Le Grison, 3e de la finale de Saalbach en mars, a brillé sur le premier parcours (4e). Mais il a manqué son affaire en seconde manche (28e et moins bon chrono). Tumler, qui restait sur cinq top 10 consécutifs dans la discipline, se classe 14e. Il laisse même le statut de meilleur Suisse à Gino Caviezel, qui a gagné une place l'après-midi après avoir pourtant commis une grosse faute en seconde manche. Justin Murisier, 25e sur le premier tracé, a en revanche su lâcher les chevaux en finale. Le Bagnard a gagné huit places pour se terminer 17e. A l'inverse, Livio Simonet a reculé du 24e au 27e rang après une seconde manche manquée. Dernier Suisse qualifié pour la manche finale, Fadri Janutin (17e le matin) a été éliminé. La remontada de Braathen Parmi les "revenants", Lucas Pinheiro Braathen (24 ans) s'est donc logiquement montré le plus rapide après seulement un an d'absence. Le Norvégien a même réussi une performance de choix: 19e sur la manche initiale avec le dossard no 41, il a signé tout simplement le meilleur chrono sur le second parcours. Marcel Hirscher (35 ans), 28e de la première manche avec le dossard 34, a quant à lui terminé 23e et inscrit 8 points pour son retour aux affaires. Le néo-Néerlandais a souffert en fin de parcours sur les deux manches, 2051 jours après son dernier départ en Coupe du monde (le 17 mars 2019).

Loïc Meillard renonce au géant, Odermatt éliminé Loïc Meillard a renoncé à prendre le départ à Sölden Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Comme Lara Gut-Behrami la veille, Loïc Meillard a renoncé au dernier moment à s'aligner dans le géant d'ouverture de la saison à Sölden. Le skieur d'Hérémence, vainqueur dans la discipline en finale de la Coupe du monde à Saalbach en mars, s'est bloqué le dos lors de l'échauffement selon Swiss-Ski. Son forfait intervient alors que le maître Marco Odermartt a connu l'élimination sur le premier tracé. Le Nidwaldien, porteur du dossard no 1, a commis une faute sur le ski intérieur à mi-course.

Bagnaia s'impose devant Martin en MotoGP Bagnaia est revenu à 17 points de Martin au championnat du monde Image: KEYSTONE/EPA/RUNGROJ YONGRIT Le championnat du monde de MotoGP est à nouveau relancé. Vainqueur du GP de Thaïlande dimanche, le double tenant du titre Francesco Bagnaia est revenu à 17 points du leader Jorge Martin, 2e à Buriram. Parti en pole position sur une piste détrempée, Francesco Bagnaia (Ducati) a longtemps été à la lutte avec Marc Marquez (Ducati) en tête de la course. Mais l'Espagnol est parti à la faute dans un virage à 13 tours de la fin, chutant en roulant sur le vibreur. La voie était alors libre pour Francesco Bagnaia, qui a fêté son neuvième succès dominical de la saison. Jorge Martin (Ducati) s'est contenté de gérer durant la deuxième moitié de la course pour terminer à 2''905. Troisième, Pedro Acosta (GasGas) a concédé 3''800 au vainqueur. Le titre mondial se jouera donc lors des deux derniers week-ends de la saison, dans une semaine en Malaisie puis les 16/17 novembre à Valence. Avec les 12 points attribués aux vainqueurs des sprints, ce sont pas moins de 37 points par étape qui peuvent être marqués. Ogura sacré en Moto2 En Moto3, Noah Dettwiler n'a pu faire mieux que 23e. Le Bâlois a concédé plus de 40 secondes au vainqueur, le champion du monde colombien David Alonso, qui a triomphé pour la 12e fois en 18 courses disputées cette saison. En Moto2, le Japonais Ai Ogura s'est quant à lui assuré le titre en terminant 2e dimanche.

Les Dodgers mènent 2-0 face aux Yankees Shohei Ohtani s'est blessé à une épaule dans le match 2 des World Series Image: KEYSTONE/EPA/ALLISON DINNER Les Los Angeles Dodgers mènent 2-0 face aux New York Yankees dans les World Series, la finale de la MLB. Mais la franchise californienne craint pour sa superstar, le Japonais Shohei Ohtani, blessé à une épaule samedi à LA dans un match no 2 remporté 4-2. Dave Roberts, le manager des Dodgers, a parlé d'une "petite subluxation de l'épaule gauche". Un examen IRM devrait permettre d'en savoir plus. Roberts s'est toutefois déjà montré confiant quant à la possibilité pour Ohtani de participer au reste de la série. Au cours de la septième manche, Shohei Ohtani a quitté le terrain en se tenant le bras gauche avec le coude plié. Le Japonais de 30 ans est devenu cette saison le premier joueur à réaliser 50 "homeruns" et 50 bases volées en un championnat. Freddie Freeman, qui avait brillé lors du premier match des World Series, s'est de nouveau montré décisif samedi à Los Angeles. Le troisième match de la série aura lieu lundi à New York, qui accueillera également les actes IV et - si besoin - V. Quatre victoires sont nécessaires pour remporter le titre.

Triplé et record du parcours pour Patrick Lange Patrick Lange a remport Image: KEYSTONE/DPA/ARNE DEDERT L'Allemand Patrick Lange a remporté pour la troisième fois le championnat du monde d'Ironman à Hawaii. Même une frayeur due à un contact avec une méduse dans la portion de natation ne l'a pas empêché de triompher, avec qui plus est un nouveau record du parcours à la clé. Lange (38 ans) s'est imposé en 7h35'53 au terme des 3,86 km de natation, des 180,2 km de vélo et des 42,2 km de course à pied. Il a devancé de plus de 7' son dauphin, le Danois Manus Ditlev, pour s'imposer pour la troisième fois à Hawaii après 2017 et 2018. L'Allemand a ainsi amélioré de plus de 4' le record du parcours détenu par le Norvégien Gustav Iden depuis 2022.

Une deuxième (lourde) défaite pour George et les Wizards Kyshawn George (18) et les Wizards ont subi la loi de Cleveland samedi Image: KEYSTONE/AP/John McDonnell Washington a subi une deuxième lourde défaite en deux matches joués à domicile dans cette saison NBA. Battus 122-102 par le champion en titre Boston jeudi, Kyshawn George et les Wizards ont été dominés 135-116 par les Cleveland Cavaliers samedi soir. Sorti du banc, Kyshawn George a été au final le deuxième joueur le plus utilisé par son coach Brian Keefe, derrière l'arrière français Bilal Coulibaly (meilleur marqueur des Wizards avec 23 points en 35' de jeu). L'ailier valaisan a griffé le parquet durant 27 minutes. Le "rookie" de 20 ans n'a rentré aucun tir (0/7) mais a inscrit 2 points grâce à un 2/4 sur la ligne des lancers-francs. Et il n'a pas été avare en efforts: il s'est fait l'auteur de 4 rebonds, 4 passes décisives et 4 contres pour un différentiel de -2. La saison s'annonce tout de même bien compliquée pour des Wizards en reconstruction, même si ces lourdes défaites ont été subies face à deux des favoris de la Conférence Est. Après avoir bouclé la pire saison de l'histoire de la franchise (15 victoires, 67 défaites en 2023/24), ils affichent un triste -39 au cumul des scores.