La presse espagnole encense le Real ++ Sommer met une note à Kobel

"Immortels", titrent en coeur les quotidiens espagnols AS et El Mundo. "Le Real Madrid remporte sa quinzième Ligue des champions grâce à un énorme souffle final contre un Dortmund supérieur en première mi-temps" résume AS.

Oblique Seville a collectionné les places d'honneur lors des derniers grands championnats: 4e du relais 4x100 m des Jeux olympiques à Tokyo en 2021 et du 100 m des Mondiaux en 2022 et 2023. Samedi, sa course limpide lui a permis de dompter Lyles, champion du monde en titre, à qui il a jeté un regard de défi sur la ligne.

Battus par Vegas au stade ultime des play-off de NHL un an plus tôt, les Panthers ont sorti les Rangers en six matches en finale de la Conférence Est.

Ligue des champions: Kobel déçu, mais fier quand même

Gregor Kobel intervient sur un coup franc de Kroos Image: KEYSTONE/AP/Dave Shopland

Le gardien suisse Gregor Kobel a exprimé sa déception après la défaite du Borussia Dortmund en finale de la Ligue des champions. Mais il s'est aussi dit fier du parcours de l'équipe.

Gregor Kobel (Borussia Dortmund/sur ZDF): "Pour le moment, on est tout simplement déçu, après un tel match, après les chances que l'on a eu de marquer. C'est extrêmement décevant. Contre le Real Madrid, on ne se crée pas énormément d'occasions, on sait qu'ils peuvent être dangereux. On a eu nos occasions, c'est clair que sur l'une ou l'autre, on doit en faire plus. A la fin, ils montrent leurs qualités. Actuellement, on est très déçus, mais c'est à 100% un grand résultat d'avoir atteint la finale. Je suis fier de l'ensemble de l'équipe, on a réalisé une très belle campagne de Ligue des champions, on a montré que l'on pouvait jouer au plus haut niveau à l'international. J'espère que chacun d'entre nous est fier, qu'il y a beaucoup à prendre, que l'on peut rivaliser au plus haut niveau."

Thibaut Courtois (Real Madrid/sur Blue Sport): "Je suis si heureux. Pour moi, c'était déjà une victoire que d'être sur le terrain. Gagner la finale après cette saison horrible avec ma blessure au ligament croisé n'en est que plus beau. La première mi-temps a été vraiment dure, Dortmund a très bien joué. A la mi-temps, l'entraîneur a changé quelques réglages et c'est mieux allé ensuite. On s'est dit qu'on ne pouvait pas jouer plus mal et qu'on avait passé le plus dur."

Jude Bellingham (Real Madrid/sur TNT Sports et DAZN): "J'ai toujours rêvé de jouer ce genre de matches. C'est la meilleure soirée de ma vie. J'ai de la peine à trouver mes mots. Je dois être honnête, le Borussia a été bien meilleur en première mi-temps et aurait pu mener deux ou trois à zéro."