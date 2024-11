La Roma en crise ++ Naef et Bandecchi titrées

L'AS Rome, battue par Bologne, limoge dans la foulée Juric Ivan Juric n'a pas survécu longtemps à la défaite face à Bologne Image: KEYSTONE/EPA/RICCARDO ANTIMIANI L'AS Rome n'a pas perdu de temps. Moins d'une heure après sa défaite à domicile contre Bologne (3-2) dimanche, la Roma s'est séparée de son entraîneur Ivan Juric, arrivé en septembre en remplacement de Daniele De Rossi. "Nous voulons remercier Ivan Juric pour son travail lors des dernières semaines. Il a géré l'équipe dans un climat difficile avec un professionnalisme maximal", a indiqué la Roma dans son communiqué. "La recherche d'un nouvel entraîneur a déjà commencé et une annonce sera faite dans les jours à venir", a ajouté le club, suggérant ainsi que le sort de Juric était scellé avant ce match. Les dirigeants romains ont maintenant dix jours à la faveur de la trêve internationale pour trouver un nouvel entraîneur. Pour le remplacer, la Roma pourrait recruter l'ancien sélectionneur italien Robero Mancini qui vient de quitter son poste de sélectionneur de l'Arabie saoudite. Depuis son entrée en fonction mi-septembre, Juric, dont la nomination avait été vivement critiquée par les ultras romains, n'a remporté que trois victoires en championnat pour quatre défaites et un nul. La Roma a perdu quatre de ses cinq derniers matches en encaissant douze buts, dont cinq sur le terrain de la Fiorentina (5-1) le 27 octobre. Avec onze points de retard sur la 5e place, la Roma a quasiment perdu tout espoir de se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. Les choses se présentaient pourtant bien pour la Roma qui avait terminé la saison dernière à la 6e place sous la conduite de De Rossi, nommé en remplacement de Jose Mourinho en janvier.

Naef et Bandecchi titrées sur le circuit ITF Celine Naef a remporté son 7e titre ITF dimanche à Pétange Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Les Suissesses ont brillé sur le circuit ITF cette semaine. Celine Naef (WTA 209) et Susan Bandecchi (WTA 276) ont toutes deux cueilli le titre dimanche dans un ITF75 doté de 60'000 dollars. Celine Naef a triomphé à Pétange, au Luxembourg, où Belinda Bencic avait renoncé à disputer son quart de finale. La Schwtzoise de 19 ans a dominé la tête de série no 1 Océane Dodin (WTA 110) dimanche en finale. Elle s'est imposée 6-2 6-4 en 1h16' devant la Française, ex-no 46 du classement mondial. Ce titre, son septième sur le circuit secondaire, permettra à Celine Naef de gagner plus de 30 places dans la hiérarchie. Elle devrait figurer ce lundi au 173e rang, très proche de son meilleur classement (171e). Sacrée à Ismaming en Allemagne, Susan Bandecchi (26 ans) a elle aussi conquis son septième trophée estampillé ITF, le troisième de l'année. Mais la Tessinoise a dû batailler pour battre l'Ukrainienne Daria Snigur (WTA 158), tête de série no 2 du tableau, effaçant même une balle de match à 4-5 au troisième set sur son service. Susan Bandecchi, qui s'est imposée 6-7 (8/10) 6-2 7-5 dans cette finale, progressera pour sa part de près de 60 places au classement WTA. Elle se retrouvera aux alentours du 220e rang lundi, elle qui a déjà figuré en 164e position dans la hiérarchie mondiale (en mars 2022).

Ilyas Chouaref: l'homme providentiel Ilyas Chouaref: un festival face au FC Lucerne. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Après trois mois sans victoire en Super League, le FC Sion a sonné la fin de la récréation. A Tourbillon, les Sédunois se sont imposés 4-2 devant le FC Lucerne. Ce succès, qui met fin à un interminable de neuf matches, porte la griffe d'Ilyas Chouaref. Auteur d’un doublé et également à l’origine de l’ouverture du score de Dejan Sorgic à la 2e et de l’autogoal de Jesper Löfgren pour le 3-2 capital de la 61e minute, le joueur formé à Châteauroux a rappelé qu’il était bien le facteur X du FC Sion en l’absence d’Anton Miranchuk blessé. Face à une équipe qui avait oublié de défendre, il a réussi un véritable festival. Il convient également de saluer la performance de Liam Chipperfield. Titularisé pour la première fois en championnat cette saison, l’international M20 a, lui aussi, réussi le geste juste pour permettre à Sorgic de marquer. Le reste fut à l’avenant pour le fils de Scott. Mené 2-0 à la pause, Lucerne a opéré cinq changements à la mi-temps dont celui de Pascal Loretz, touché à la cheville, dans les buts. Mais c’est un joueur qui était là au coup d’envoi qui a remis le FC Lucerne à la hauteur du FC Sion. Buteur à la 49e et à la 59e – deux réussites magnifiques – Thibault Klidje pensait bien avoir porté un coup terrible au moral des Sédunois. Mais c’était sans compter sur une dernière inspiration de Chouaref, ce débordement de la 61e avec un centre parfait qui a amené Löfgren à commettre l’irréparable.

Fritz domine Medvedev en deux sets au Masters Fritz a survolé les débats face à Medvedev Image: KEYSTONE/AP/Antonio Calanni Taylor Fritz a pris un départ de rêve dans les ATP Finals de Turin. L'Américain a dominé Daniil Medvedev 6-4 6-3 dans le match d'ouverture du groupe Ilie Nastase. Demi-finaliste en 2022 pour sa seule précédente participation à ce Masters, Fritz n'a laissé aucune chance au Russe dans une rencontre qui n'a duré que 80 minutes. Intraitable sur son engagement (9 aces, 0 double faute), il n'a pas concédé le moindre jeu de service, effaçant les quatre balles de break auxquelles il a fait face. Daniil Medvedev fut, lui, bien vulnérable sur sa mise en jeu. Il a certes claqué 8 aces mais a commis autant de doubles fautes, concédant un break dans chaque set face au finaliste du dernier US Open. Et il n'a gagné que 14 points au total sur le service de son adversaire. Grâce à cette victoire, Taylor Fritz a peut-être déjà pris une option sur la qualification pour les demi-finales dans une poule qui semble promise au no 1 mondial Jannik Sinner. Il affrontera mardi le vainqueur du duel programmé dimanche soir entre Sinner et l'Australien Alex De Minaur.

Un terrible choc pour Dan Ndoye Dan Ndoye évacué sur une civière. Image: KEYSTONE/AP/Gregorio Borgia Immense coup dur pour Dan Ndoye ! A Rome, le joueur de Bologne a quitté la pelouse face à la Roma sur une civière après avoir percuté le poteau de la cage romaine. A la 21e minute, Dan Ndoye a tenté de dévier un centre de Riccardo Orsolini. Le Vaudois a malheureusement été trop court et il n’a pas pu éviter un choc très violent. Même si aucun diagnostic n’a déjà été posé, il semble bien improbable de le voir disputer les deux prochaines rencontres de l’équipe de Suisse, vendredi contre la Serbie à Zurich et lundi prochain face à l’Esopagne à Ténériffe.

Pas de revanche pour l'équipe de Suisse Une défaite sans appel pour Patrick Fischer et la Suisse. Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER 168 jours après la défaite en finale du Championnat du monde, la Suisse n’est pas parvenue à prendre sa revanche. A Helsinki, la République tchèque lui a, à nouveau, damé le pion. La formation de Patrick Fischer s’est inclinée 5-2 devant ses bourreaux de Prague lors de l’ultime rencontre du premier volet de la saison de l’Euro Hockey Tour. Au lendemain de son succès 4-3 face à la Suède au shootout, elle fut, cette fois, très loin du compte. La contre-performance de Stéphane Charlin a pesé lourd dans la balance. Coupable sur les deux premières réussites adverses, le portier de Langnau a dû céder sa place après la période initiale à Gilles Senn. Les absences de Dean Kukan, Christian Marti, Denis Malgin et Sven Andrighetto, libérés par Patrick Fischer pour rejoindre les Zurich Lions avant le huitième de finale de la Ligue des Champions mardi en Allemagne, ont également pesé. Le quatuor a laissé un vide qui n’a pas été comblé. Giancarlo Chanton et l’éternel Anders Ambühl ont inscrit les deux réussites suisses. Le défenseur du Genève-Servette a signé le 1-1 d’un lancer magnifique à la 13e. Déjà buteur contre la Finlande jeudi, le Soleurois de 21 ans a marqué des points lors de ce rassemblement. Quant à Anders Ambühl, il a marqué le 3-2 à la 44e pour rappeler, le jour de sa...338e sélection, qu’il demeurait à 41 ans un joueur incontournable.

L'Inter Miami de Messi éliminé au 1er tour des play-off Messi et l'Inter Miami ont Image: KEYSTONE/EPA L'Inter Miami de Lionel Messi a été éliminé à la surprise générale au 1er tour des play-off de MLS. La franchise floridienne a été battue 3-2 à domicile par l'Atlanta United samedi. Le club de l'Argentin de 37 ans faisait pourtant figure de favori, fort du meilleur bilan du championnat nord-américain à l'issue de la saison régulière avec un record de points. De son côté, Atlanta n'avait fini que neuvième de la Conférence Est, obtenant la dernière place de barragiste. L'Inter avait pris l'avantage dès la 17e minute grâce à Matias Rojas, mais l'attaquant d'Atlanta Jamal Thiaré a renversé la vapeur en trois minutes en enchaînant deux buts (19e et 21e). Il a fallu attendre la 65e et un coup de casque de Messi pour voir les deux équipes à nouveau ex aequo. Avant qu'Atlanta ne reprenne l'avantage à la 76e, cette fois définitivement, sur une tête de Bartosz Slisz. En l'absence du milieu espagnol Sergio Busquets, blessé, Messi et son compère en attaque Luis Suarez n'ont pas semblé au mieux. Le coup de sifflet final a jeté un froid dans le stade, où beaucoup espéraient voir l'Inter avancer jusqu'à sa première Coupe de la MLS. Lionel Messi et les siens pourront nourrir des regrets, eux qui ont tiré presque trois fois plus que leurs adversaires et cadré plus du double de tentatives, en plus d'avoir largement dominé la possession. De son côté, Atlanta défiera Orlando en demi-finale de la Conférence Est.

Capela brille mais Atlanta s'incline face à Chicago Capela (15) et les Hawks ont été battus par les Bulls samedi Image: KEYSTONE/AP/John Bazemore Atlanta a subi samedi sa 7e défaite en 11 matches disputés cette saison en NBA. Les Hawks se sont inclinés 125-113 à domicile face aux Chicago Bulls, malgré une performance de choix de Clint Capela. Aligné durant 26 minutes, Capela a cumulé 20 points - son record cette saison - et 9 rebonds dont 5 captés en phase offensive. Meilleur marqueur de son équipe à égalité avec Jalen Johnson, l'intérieur genevois affiche par ailleurs un différentiel de -2 au terme de cette partie. Une partie que les Hawks ont longtemps dominée, comptant jusqu'à 18 longueurs d'avance (44-26 à la 15e) et menant encore de 8 points à l'entame du dernier quart-temps (98-90). Mais les Bulls, qui restaient sur quatre défaites consécutives, ont renversé la vapeur grâce à un partiel de 14-3 signé à l'entame de l'ultime période.

Un 14e succès en 15 matches pour les Jets Niederreiter (62) et les Jets ont gagné 14 de leurs 15 premiers matches cette saison Image: KEYSTONE/AP/FRED GREENSLADE Vainqueurs 4-1 de Dallas samedi, les Jets de Nino Niederreiter ont décroché samedi leur 14e succès en 15 matches. Il s'agit du meilleur début de saison de l'histoire de la NHL. Winnipeg, qui a signé des séries de huit et de six victoires d'affilée, est la première équipe à gagner 14 de ses 15 premières parties. Le record était détenu par les Nordiques de Québec de 1994/95, les Senators d'Ottawa de 2007/08 et l'Avalanche du Colorado de 2013/14, qui en étaient restés à 13 succès en 15 matches. Face aux Dallars Stars, les Jets ont forcé la décision grâce aux 32 arrêts de leur gardien Connor Hellebuyck, qui a encaissé le 4-1 à 1'22 de la fin du match. Hellebuyck en était alors à 191 minutes et 47 secondes passées sans avoir encaissé le moindre but, un record pour la franchise. Niederreiter est quant à lui resté "muet" samedi. Les Predators de Roman Josi ont pour leur part mis fin à une série de trois défaites en dominant Utah 4-0. Le défenseur bernois a réussi deux assists pour atteindre la barre des 10 points dans cet exercice 2024/25, au cours duquel Nashville n'a gagné que 5 de ses 15 premiers matches. Jonas Siegenthaler fut par ailleurs le seul Suisse à s'illustrer dans le camp des Devils, qui ont décroché sur la glace des New York Islanders leur troisième victoire consécutive (4-3 ap) après avoir été menés 3-1. Le défenseur zurichois, auteur de son premier but de la saison deux jours plus tôt, a réussi un assist samedi. Suter marque en vain Pius Suter a pour sa part marqué son cinquième but dans ce championnat 2024/25. Mais le Zurichois n'a guère célébré cette réussite, tombée en supériorité numérique à 54 secondes de la fin d'un match que les Vancouver Canucks ont perdu 7-3 à domicile face à Edmonton.

Jannik Sinner s'avance en favori Noè Ponti comme un poisson dans l'eau Image: KEYSTONE/EPA/ALEX PLAVEVSKI L'ère post "Big Three" a également commencé dans les ATP Finals, dont l'édition 2024 démarre dimanche à Turin. Le favori se nomme logiquement Jannik Sinner. Pour la première fois depuis 2001, le Masters se déroule sans Roger Federer, Rafael Nadal ni même Novak Djokovic. Le Serbe de 37 ans aurait pu participer à ce tournoi qu'il a remporté à sept reprises mais il a décidé de mettre fin à sa saison. Jannik Sinner est lui assuré de boucler l'année à la 1re place mondiale. Il a cueilli sept titres - dont l'Open d'Australie, l'US Open et trois Masters 1000 - en 2024, et sa marge sur son dauphin Alexander Zverev est supérieure à 3600 points. Zverev en outsider no 1 Rival annoncé de Sinner pour les années à venir, Carlos Alcaraz a lui aussi brillé cette année. Le plus jeune no 1 mondial de l'histoire a décroché les deux autres titres du Grand Chelem, signant un fabuleux doublé Roland-Garros/Wimbledon en battant Novak Djokovic en finale sur le gazon londonien. Mais l'Espagnol de 21 ans est - comme toujours jusqu'ici - en perte de vitesse au bout d'une saison où il en a trop fait. Il a certes cueilli un titre cet automne, à Pékin en dominant Jannik Sinner en finale qui plus est. Mais il ne fait même pas figure de favori dans sa poule à Turin, ce statut revenant à Alexander Zverev. Sacré dans le Masters 1000 de Paris, Zverev est d'ailleurs l'outsider no 1 dans ce Masters. A 27 ans, l'Allemand est toujours en quête d'un premier trophée majeur. Mais il est à l'aise dans les ATP Finals, qu'il a déjà remportées à deux reprises, en 2018 à Londres et en 2022 pour la première édition disputée à Turin.

Sion doit renouer avec la victoire La 14e journée de Super League se conclut dimanche. Privé de victoire en championnat depuis le 10 août, Sion accueille notamment le FC Lucerne dès 14h15. Auteurs d'un début de saison plus que prometteur avec 9 points conquis dans les quatre premières journées, les Sédunois couchent sur une série de neuf matches sans victoire en Super League (quatre défaites et cinq nuls). Ils pointent au 9e rang, avec six points de plus que la lanterne rouge Winterthour. Le mal semble profond sur le plan offensif: la troupe de Didier Tholot n'a inscrit que six buts dans ses neuf dernières rencontres de Super League. Lucerne a pour sa part marqué six fois dans ses trois derniers matches de SL. Il reste sur un succès 2-0 face à GC qui lui permet de se retrouver 5e à trois points de la tête. Co-leader de la Super League avant cette 14e journée, Lugano se déplace pour sa part à Berne pour y défier Young Boys à 16h30. Les deux équipes ont connu la défaite sur la scène européenne cette semaine, Lugano s'inclinant même lourdement jeudi à Backa Topola. Le dernier match de cette journée verra Grasshopper accueillir St-Gall.

Justine Mettraux et Alan Roura visent un top 10 Le Vendée Globe s'élance dimanche des Sables-d'Olonne avec trois Suisses au départ. Justine Mettraux et Alan Roura ne font pas partie des favoris, et un top 10 constituerait déjà une belle réussite. Quarante navigateurs et navigatrices - 6 femmes et 34 hommes - s'attaquent à ce tour du monde en solitaire et sans escale. Parmi eux, trois Suisses: Alan Roura, Justine Mettraux et Oliver Heer. Si le dernier nommé, premier Suisse allemand à participer au Vendée Globe, tentera avant tout de boucler l'Everest des mers, les deux autres peuvent prétendre à un joli classement... s'ils parviennent à éviter les embûches. Les deux Genevois ne disposent pas d'un bateau de dernière génération. Leurs monocoques respectifs - TeamWork et Hublot - ont déjà été mis à l'épreuve lors du dernier Vendée Globe lorsqu'ils étaient skippés par d'autres navigateurs, mais ne disposent pas forcément des dernières avancées technologiques. Encore un Français? Comme lors des 9 premières éditions, la victoire devrait revenir à un Français (ils sont 26 au départ), à moins que l'Allemand Boris Hermann ou les Britanniques Samantha Davies et Sam Goodchild ne créent la surprise. Yannick Bestaven, vainqueur en 2021 au terme d'une arrivée rocambolesque a l'occasion de devenir le premier navigateur à remporter deux éditions consécutives. Mais comme lors de la dernière édition, Bestaven s'élancera avec le statut d'outsider. Charlie Dalin, dauphin en 2021, fait office de favori, tout comme Jérémie Beyou, Louis Burton et Thomas Ruyant. Ce dernier reste sur deux succès à la Transat Jacques Vabre (en 2021 et 2023) et sur la Route du Rhum (2022).

Steve Rouiller: "Chaque point compte" Steve Rouiller se contente de ce point contre le FC Zurich. Image: KEYSTONE/WALTER BIERI "Le championnat est long. C’est un marathon..." Steve Rouiller a le sens de la mesure. A ses yeux, les deux points perdus par le Servette FC contre le FC Zurich sont un moindre mal. "Chaque point compte, poursuit le défenseur. La frustration de ne pas gagner est, c’est vrai, bien là. Mais nous tenions à réagir après le derby perdu à Lausanne. Je pense que nous y sommes parvenus. Face au FC Zurich, nous avons montré que nous avions du répondant. Nous sommes allés dans les duels. Ce point, je le prends donc." Même si on n’est pas obligé de le croire, Steve Rouiller affirme qu’il "ne faut pas regarder le classement". "C’est tellement serré. Cela peut changer tous les week-ends", dit-il. Il admet toutefois que la prochaine échéance sera importante, le déplacement du 24 novembre à Bâle où il faudra effacer le terrible 6-0 à la Praille du premier match contre les Rhénans. "A nous de bien récupérer et de bien préparer ce match", souffle le Valaisan qui sait que le Servette FC se doit de frapper un grand coup au Parc St. Jacques pour s’avancer comme un véritable candidat au titre.

Le Servette FC tenu en échec Apre bataille entre le Servette FC de Timothé Cognat (à droite) et le FC Zurich de Nikola Katic. Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Six jours après sa performance désolante à Lausanne, le Servette FC n’a pas retrouvé le chemin de la victoire en Super League. Les Grenat ont été tenus en échec (1-1) par le FC Zurich samedi à Genève. Suivi par 11'348 spectateurs, ce choc au sommet de la 14e journée n’a pas vraiment tenu toutes ses promesses. Entre un Servette FC dominateur mais qui a traversé plusieurs moments faibles et un FC Zurich bien trop minimaliste, il était difficile de demander la lune. Ce résultat ne lèse pas vraiment le SFC. Les Grenat ont eu le bonheur de revenir à la hauteur du FCZ juste avant la pause grâce à une réussite de Timothé Cognat, presque tombée de nulle part. Ils avaient concédé l’ouverture du score à la 39e minute, la faute à une frappe enroulée de Bledian Krasniqi sur laquelle Jérémy Frick a peut-être accusé un temps de retard.une frappe enroulée de Bledian Krasniqi sur laquelle Jérémy Frick a peut-être accusé un temps de retard. Un raid de 80 m Appelé à nouveau en équipe de Suisse, Dereck Kutesa aurait pu être le grand homme du match, celui qui aurait donné la victoire et la première place provisoire au classement au Servette FC. Le no 17 a tout d’abord signé un raid de près de 80 m à la 1ère minute pour être à deux doigts d’inscrire le but de l’année. Il devait ensuite bénéficier de trois autres chances en or. Même si Yannick Brecher a sorti deux grands arrêts pour lui barrer la route, Dereck Kutesa n’a pas témoigné de toute l’efficience voulue dans le dernier geste. Avec ce point, le FC Zurich occupe seul la tête du classement avant le déplacement dimanche de Lugano à Berne. A Genève, le FCZ a confirmé que sa grande force était bien un potentiel sur le plan physique rarement atteint en Suisse. Il y a vraiment beaucoup de muscles et de centimètres dans la formation de Ricardo Moniz. Il lui reste à jouer un chouia de plus au football.