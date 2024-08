La saison de la confirmation pour Bologne ++ Küng et Schmid au départ

La saison de la confirmation pour Bologne L'Inter Milan de Yann Sommer remet sa couronne en jeu en Serie A. A Bologne, la cohorte helvétique entend poursuivre sur sa lancée avec un nouvel entraîneur, mais devra aussi gérer ses débuts en C1. Remo Freuler, Michel Aebischer et Dan Ndoye devront en effet s'adapter au style de jeu de Vincenzo Italiano, qui a remplacé Thiago Motta sur le banc. Ce dernier, après deux saisons terminées au 9e et au 5e rang avec Bologne, a répondu à l'appel de la Juventus. Avec Italiano, la formation d'Emilie-Romagne tient toutefois un homme qui a fait ses preuves dans le Calcio. Après avoir hissé le petit club de La Spezia pour la première fois de son histoire dans l'élite en 2020, le technicien de 46 ans a stabilisé la Fiorentina ces dernières saisons. Il a également mené la Viola en finale de la Conference League lors des deux derniers exercices. Qualifié en Ligue des champions pour la première fois depuis 59 ans, Bologne devra en revanche composer sans quelques-uns des hommes forts du dernier exercice. Les départs du défenseur Riccardo Calafiori à Arsenal, et de l'attaquant Joshua Zirkzee à Manchester United ont rempli les caisses (près de 90 millions d'euros à eux deux), mais il reste à voir si leurs remplaçants parviendront à les faire oublier. Freuler, Aebischer et Ndoye, qui se sont tous trois illustrés avec la Suisse lors de l'Euro, devraient à nouveau être des éléments-clés du système bolognais. A moins que le Vaudois ne change d'air avant la fin du mercato, lui qui est pressenti notamment du côté de l'Inter. Gare à la concurrence Vainqueurs du scudetto avec 19 points d'avance sur l'AC Milan la saison dernière, les Nerazzurri s'avancent comme favoris à leur propre succession. Leurs rivaux milanais, la Juventus et Naples, qui s'est renforcé après un exercice décevant, peuvent jouer les contradicteurs. Acteur majeur du titre intériste, Yann Sommer partira titulaire dans les buts, mais devra se méfier de la concurrence de Josep Martinez, recruté auprès de Genoa. Son entraîneur Simone Inzaghi peut compter sur un effectif fourni et enrichi par les arrivées de Davide Frattesi (Sassuolo), Piot Zielinski (Naples) et Marko Arnautovic (Bologne). Chez les Rossoneri, Noah Okafor aura une nouvelle fois fort à faire pour convaincre son nouveau coach Paulo Fonseca de lui donner du temps de jeu. Avec Rafael Leão, Luka Jovic, Christian Pulisic ou encore Alvaro Morata, qui a remplacé Olivier Giroud parti aux Etats-Unis, la concurrence s'annonce rude en attaque. Les trois autres Suisses engagés en Serie A joueront probablement le milieu ou la fin du classement. Simon Sohm, régulièrement aligné avec Parme, et Samuel Ballet, peu utilisé à Côme, ont fêté la promotion avec leur club, tandis que Nicolas Haas est revenu à Empoli après une saison décevante à Lucerne.

Küng et Schmid pour la première fois au départ Deux coureurs suisses disputeront cette année le Tour d'Espagne, qui débute samedi au Portugal. Il s'agit de Stefan Küng et Mauro Schmid, qui s'aligneront sur la Vuelta pour la première fois. A la base, ce troisième grand tour de l'année ne figurait pas au programme du rouleur thurgovien. Mais ses problèmes de santé ces derniers mois l'ont fait réfléchir. A 30 ans, il est arrivé à la conclusion qu'il serait peut-être bénéfique de changer son approche. "J'ai expliqué à l'équipe mon idée de courir la Vuelta. On a vite trouvé un accord", explique-t-il à Keystone-ATS. L'alternative aurait été de disputer le Tour du Benelux, la Bretagne Classic et le championnat d'Europe, comme lors des dernières saisons. Küng admet ne pas avoir d'attirance particulière pour le Tour d'Espagne. "Je suis honnête, la Vuelta est le grand tour qui me parle le moins." Objectif: une victoire d'étape Durant sa carrière, le Thurgovien a déjà disputé onze tours de trois semaines, soit huit fois le Tour de France et trois fois le Giro. Son plan est-il d'utiliser la Vuelta afin de se mettre en forme avant les championnats du monde de Zurich à fin septembre? "Non, je suis déjà en bonne forme", dit-il. Küng n'a pas prévu de quitter les routes espagnoles de manière anticipée. "J'aimerais découvrir quelque chose de nouveau, avec le but de réussir." Une victoire d'étape est donc dans son collimateur. Et dès le premier jour, il aura une occasion d'y parvenir. Cette 79e édition commencera samedi à Lisbonne par un contre-la-montre de 12 km sur un parcours dénué de difficultés techniques. "L'objectif est la victoire, même si la concurrence s'annonce forte", remarque le Suisse. Les principaux candidats au premier maillot rouge de leader devraient être le Belge Wout van Aert, le Britannique Joshua Tarling, l'Américain Brandon McNulty et le Portugais Nelson Oliveira, qui sera très motivé devant son public. Tous quatre ont fini devant Küng lors du chrono des JO à Paris. Le Thurgovien espère réussir un gros coup et devenir le troisième Helvète après Alex Zülle (2000) et Fabian Cancellara (2009) à porter le maillot de leader de la Vuelta depuis le changement de millénaire. Pas exploité tout son potentiel Küng espère donc enfin gagner une fois sur un grand tour, mais toutes les planètes devront être alignées. Il a été récemment handicapé par une bronchite avant le Tour de Suisse, puis par des problèmes à l'estomac. "L'été ne s'est pas déroulé comme je l'avais prévu. J'ai toujours le sentiment de ne pas avoir pu exploiter tout mon potentiel." Au lieu d'une médaille olympique, il a dû se contenter de deux diplômes. "Mais je ne peux rien me reprocher. J'ai toujours dit que je voulais donner le maximum le jour J. Et dans les conditions qui étaient les miennes, il n'était pas possible de faire davantage." Mais le Thurgovien semble avoir enfin surmonté ses soucis physiques. "Il y a longtemps que je ne m'étais pas senti aussi bien", lance-t-il. De bon augure avant les échéances de ces prochaines semaines et mois... Deuxième Suisse en lice, Mauro Schmid (24 ans) découvre aussi l'épreuve, après deux participations au Tour d'Italie. En 2021, il avait remporté la 11e étape du Giro lors de sa première.

Monfils fait tomber Alcaraz Gaël Monfils a réussi un bel exploit Image: KEYSTONE/AP/Graham Hughes Grosse surprise à Cincinnati, où Gaël Monfils, 46e mondial, a renversé 4-6 7-6 (7/5) 6-4 Carlos Alcaraz (no 3), finaliste de l'épreuve l'an passé, vendredi au 2e tour du Masters 1000. C'est la première fois que le Français de 37 ans parvient à battre l'Espagnol plus jeune de 16 ans en trois confrontations. Monfils n'avait plus battu un joueur du top 3 depuis sa victoire aux dépens de Daniil Medvedev, alors no 1 mondial en mars 2022. C'était en 16e de finale d'Indian Wells, avant de concéder au tour suivant la première de ses deux défaites contre... Alcaraz, également vainqueur de leurs retrouvailles à Miami cette année. Selon l'ATP, Monfils est devenu le deuxième joueur le plus âgé à vaincre un membre du top 3, après Roger Federer, qui avait 38 ans lorsqu'il a battu Novak Djokovic aux Masters 2019. Aussi prestigieuse soit sa victoire, Monfils va devoir vite se tourner vers son 8e de finale, puisqu'il est programmé en soirée, face au Danois Holger Rune (16e).

Le PSG s'impose 4-1 au Havre pour débuter sa saison Macro Asensio et le PSG ont pris la mesure du Havre Image: KEYSTONE/EPA/MOHAMMED BADRA Le PSG a bien débuté sa saison. Le club parisien s'est imposé 4-1 au Havre en ouverture de la Ligue 1. Les Franciliens ont longtemps eu des difficultés à faire la différence en attaque en l'absence de Kylian Mbappé. Lee Kang-in en première période, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola et Randal Kolo Muani en fin de match, ont marqué pour le PSG, leader provisoire avant les autres rencontres du week-end.

Yverdon et Winterthour continuent Anthony Sauthier et Yverdon ont eu chaud à Chavannes Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO La Coupe de Suisse a commencé sans grande surprise. Réduit à 10, Yverdon a quand même battu Dardania Lausanne 3-0 et Winterthour a dominé Wettswil-Bonstetten 2-1 pour rejoindre les 16es de finale. L'expulsion de William Le Pogam à la 26e aurait pu perturber les Yverdonnois. Heureusement pour eux, ils ont su faire la différence en deuxième mi-temps face à un club de 2e ligue trop limité. Jessé Hautier et Boris Cespedes avec deux buts en deux minutes (50e/52e) et Kevin Carlos (72e), courtisé par Bâle et YB, ont fait trembler les filets. En 2023, les joueurs de Winterthour s'étaient assurés la qualification sur le terrain de Moos à Wettswil en marquant deux buts en fin de match. Cette fois-ci, un but contre son camp et une réussite du jeune Elias Maluvunu (20 ans) ont suffi pour battre le club de 1re ligue entraîné par Stephan Lichtsteiner. C'est la septième fois que Wettswil-Bonstetten se retrouve bloqué au premier tour de la Coupe de Suisse. A cinq reprises, le club a été battu par un adversaire de Super League. Les clubs de Challenge League ont fait le job. Wil (3-1 contre la 1re ligue Taverne) et Bellinzone (2-1 contre Kriens) ne se sont pas fait abuser par des adversaires de niveau inférieur.

La gymnaste roumaine Barbosu a récupéré sa médaille de bronze Ana Barbosu a récupéré sa médaille de bronze Image: KEYSTONE/AP/Vadim Ghirda La gymnaste roumaine Ana Barbosu a reçu vendredi à Bucarest sa médaille de bronze de l'épreuve individuelle au sol des JO de Paris. Celle-ci fut d'abord décernée à l'Américaine Jordan Chiles. Le 5 août, au 9e jour des compétitions olympiques, l'Américaine de 23 ans était montée sur la troisième marche du podium derrière la Brésilienne Rebeca Andrade, sacrée championne, et la superstar de la gym Simone Biles, médaillée d'argent. Ana Barbosu pensait pourtant avoir obtenu une meilleure note qu'elle, mais à la suite d'une réclamation, la note de Chiles avait été réévaluée à la hausse, lui permettant de dépasser la gymnaste roumaine. Saisie par la Roumanie, le Tribunal arbitral du sport (TAS) a jugé que la réclamation du camp américain avait été posée hors délais et a réattribué la troisième place à Barbosu. Recevant sa médaille loin des projecteurs de Paris, la gymnaste roumaine s'est dit "très heureuse et reconnaissante" tout en faisant part de sa tristesse devant cet imbroglio. "Nous autres gymnastes n'avons absolument rien fait de mal", a poursuivi la jeune Roumaine, 18 ans. La veille, Jordan Chiles avait jugé "injuste" le retrait de sa médaille et avait fait part de son accablement. Sa fédération, USA Gymnastics, a promis d'"explorer toutes les voies et processus d'appel possibles" pour que la gymnaste récupère sa médaille.

Les deux paires féminines en quarts de finale Esmée Böbner et Zoé Vergé-Dépré sont en quarts de finale des Championnats d'Europe Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré et Anouk Vergé-Dépré/Joana Mäder se sont qualifiées pour les quarts de finale des Européens aux Pays-Bas. Les deux équipes se sont imposées 2-1. Böbner/Vergé-Dépré ont remporté leur match contre le duo allemand Sarah Schneider/Margareta Kozuch. Les Suissesses ont renversé la situation après avoir perdu le premier set 21-17. En quarts de finale, la Lucernoise et la Bernoise affronteront les Néerlandaises Katja Stam/Raïsa Schoon. Vérge-Dépré/Mäder ont copié les jeunes. Après un premier set décevant, perdu 21-14, la Bernoise et la Zurichoise ont renversé la situation et remporté le match face aux Italiennes Reka Orsi Toth/Giada Bianchi. En quarts de finale, les deux Suissesses retrouveront d'autres Transalpines avec la paire Valentina Gottardi/Marta Menegatti. Les quarts de finale des Suissesses se joueront vendredi soir. Victoires masculines Chez les messieurs, Quentin Métral et Yves Haussener se sont imposés face aux Polonais Piotr Kantor/Jakub Zdybek et se sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Métral/Haussener ont remporté le troisième set 16-14. Ils affronteront vendredi soir les Tchèques Jakub Sepka et Jiri Sedlak, deux adversaires contre lesquels ils ont perdu en deux sets lors du tour préliminaire. Marco Krattiger/Florian Breer ont fait de même un peu plus tard dans l'après-midi. Ils se sont imposés face aux Français Calvin Aye/Rémi Bassereau.

Xherdan Shaqiri de retour au FC Bâle Xherdan Shaqiri, ici lors de l'Euro 2024, foulera à nouveaux les pelouses de Super League. Image: KEYSTONE/DPA/MARIUS BECKER A 32 ans, Xherdan Shaqiri est de retour à Bâle, douze ans après son départ. L'ex-joueur du Chicago Fire a signé un contrat de trois ans avec son club formateur, a annoncé le FC Bâle vendredi. L'hypothèse de revoir Shaqiri jouer en Suisse s'est donc concrétisée, quelques jours après l'annonce de son départ de Chicago, où il évoluait depuis 2022. L'homme aux 125 sélections avec l'équipe de Suisse, qui a annoncé sa retraite internationale après l'Euro 2024, foulera donc à nouveau les pelouses de Super League. "Cela me remplit de fierté et je suis très heureux de pouvoir retourner dans ma ville natale aujourd'hui. Je suis profondément lié au club et à la région depuis mon enfance", a déclaré Shaqiri, cité dans le communiqué du FC Bâle. Il avait quitté le club en 2012 après 130 matches (23 buts) disputé sous le maillot rotblau. Après trois saisons au Bayern Munich, Shaqiri a découvert la Serie A avec l'Inter Milan, avant de rallier l'Angleterre où il a évolué à Stoke City, puis à Liverpool. Transféré à Lyon, il n'y a passé qu'une saison avant de s'envoler aux Etats-Unis. "Nous discutons avec Xherdan depuis des semaines et sommes extrêmement heureux que son retour à Bâle se soit enfin concrétisé", a expliqué le directeur sportif bâlois Daniel Stucki. "La signature n'a été possible - notamment d'un point de vue financier - uniquement car le FCB, mais surtout Xherdan lui-même, désiraient vraiment ce retour." A Bâle, Xherdan Shaqiri retrouve un club qui a connu une dernière saison compliquée, même si les Rhénans ont retrouvé quelques couleurs sous les ordres de Fabio Celestini. Septième du championnat après quatre journées, le FCB reste sur une victoire éclatante acquise à Genève contre Servette (6-0).

Böbner/Vergé-Dépré en quart de finale Esmée Böbner (à droite) et Zoé Vergé-Dépré, ici lors du tournoi olympique à Paris, se sont qualifiées pour les quarts de finale des championnats d'Europe. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Esmée Böbner et Zoé Vergé-Dépré se sont qualifiées vendredi pour les quarts de finale des Européens de beachvolley. La paire helvétique a battu les Allemandes Schneider/Kozuch 17-21 21-16 15-9. Eliminées en quart de finale du tournoi olympique la semaine dernière, Böbner et Vergé-Dépré rebondissent bien aux Pays-Bas où elles sont encore invaincues. Face à leurs adversaires allemandes, têtes de série no 15, les Suissesses (no 7) ont concédé le premier set avant de dominer la suite de la partie. Elles affronteront les Ukrainiennes Hladun/Lazarenko ou les Néerlandaises Stam/Schoon pour une place en demi-finale.

Noah Rod ne jouera pas avant 2025 Noah Rod s'est bless Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Coup du pour Genève-Servette. Les Grenat devront jouer une bonne partie de la saison sans leur capitaine Noah Rod, qui n'est toujours pas remis de sa blessure à l'épaule gauche subie le 13 février. Le GSHC a informé vendredi dans un communiqué que la guérison de Rod prenait plus de temps que prévu, en raison de la "complexité de sa blessure" survenue lors d'un match en Ajoie. Le capitaine des champions d'Europe ne devrait pas patiner pas avant début 2025, dans le meilleur de cas.

L'Australienne Raygun déplore la haine "assez dévastatrice" La breakeuse Raygun a été la cible de nombreuses critiques après sa performance aux JO de Paris. Image: KEYSTONE/AP/Abbie Parr La breakeuse australienne Raygun est au centre des débats depuis sa performance aux Jeux olympiques de Paris. Elle dénonce la haine "assez dévastatrice" qui s'est déchaînée à son encontre sur le web. Rachael "Raygun" Gunn, 36 ans, chargée de cours à l'université de Sydney, a été ridiculisée par certains et acclamée par d'autres pour sa performance unique à Paris, où elle n'a remporté aucun de ses trois face-à-face avec d'autres B-Girls. Dans une vidéo postée jeudi depuis Bruxelles sur son compte Instagram, elle a remercié ses supporters et s'est dite heureuse de leur apporter un peu de joie. Mais elle a également déploré la vague de critiques à laquelle elle fait face. "Je n'avais pas réalisé que cela ouvrirait aussi la porte à tant de haine, ce qui a été franchement assez dévastateur", a-t-elle déclaré. "J'ai travaillé d'arrache-pied pour me préparer aux Jeux olympiques et j'ai donné tout ce que j'avais, vraiment." Les mouvements de Raygun, notamment son imitation d'un kangourou, et son survêtement aux couleurs de l'Australie ont été parodiés dans le monde entier, notamment par l'animateur de télévision américain Jimmy Fallon. Une pétition "trompeuse" Elle a fait l'objet de critiques et de moqueries beaucoup plus virulentes en ligne, remettant en cause le processus de sélection. Le Comité olympique australien (AOC) a ainsi dénoncé jeudi une pétition "vexatoire, trompeuse et intimidante" lancée sur Change.org. "En ce qui concerne les allégations et les informations erronées qui circulent, j'aimerais demander à tout le monde de se référer à la récente déclaration de l'AOC", a indiqué Mme Gunn dans sa vidéo. La pétition sur Change.org, qui a recueilli des dizaines de milliers de signatures exigeant des excuses publiques de la part de la danseuse, n'était plus disponible sur la plateforme vendredi. Alors qu'elle a pour l'instant décidé de rester quelque temps en Europe, Raygun a demandé aux médias de "cesser de harceler" sa famille, ses amis et la communauté du breakdancing. "Tout le monde a beaucoup souffert à cause de cette affaire, alors je vous demande de respecter leur vie privée", a-t-elle déclaré, promettant de répondre à d'autres questions à son retour en Australie, où elle a reçu le soutien du Premier ministre Anthony Albanese. Le break ne figurera pas au programme des prochains Jeux olympiques qui se tiendront à Los Angeles dans quatre ans.

Manchester City vise un cinquième titre consécutif Manchester City fait une fois encore figure de favori pour la nouvelle saison de Premier League, qui débute ce soir. Un cinquième titre consécutif semble possible, voire probable. L'exercice 2024/25 s'est ouvert le week-end dernier avec un premier trophée pour les Citizens de Pep Guardiola. Ils ont remporté le Community Shield à Wembley contre Manchester United. La victoire a été acquise aux tirs au but, le penalty décisif étant inscrit par Manuel Akanji. Le défenseur suisse a ainsi pris une petite revanche sur le sort, lui qui avait été le seul à échouer contre l'Angleterre lors du quart de finale de l'Euro. Cette saison sera vraisemblablement la dernière de Guardiola sur le banc du club. En huit ans, le technicien catalan a remporté la bagatelle de 18 trophées. La liste pourrait bien encore s'allonger d'ici l'été prochain. Seul Arsenal peut menacer City Selon les experts et les bookmakers, Manchester City ne semble avoir qu'un rival vraiment crédible dans la lutte au titre, soit Arsenal. Les Gunners attendent depuis 20 ans un 14e titre de champion. L'an dernier, ils ont mis la pression jusqu'au bout sur les Mancuniens. Un cran derrière, il s'agira de s'assurer une place dans le top 4. Liverpool, où Arne Slot aura la lourde tâche de faire oublier Jürgen Klopp, peut y prétendre même si les Reds n'ont pas (encore?) recruté le moindre joueur lors du mercato. Manchester United, à l'opposé, a beaucoup engagé et espère surfer sur la vague de son succès en FA Cup en mai dernier. Aston Villa, aussi très dépensier, nourrit également des ambitions certaines. Tottenham, Chelsea et le Newcastle de Fabian Schär (32 ans) - qui évolue avec les Magpies depuis 2018 - ont aussi l'espoir de se mêler à cette lutte pour les places européennes. Après une campagne de recrutement XXL, West Ham se doit aussi de s'établir dans la première moitié du tableau. Incertitudes pour Mbabu et Amdouni Un troisième joueur suisse figure - pour l'instant - dans l'effectif d'un club de Premier League, en l'occurrence Kevin Mbabu à Fulham. Mais ses perspectives d'être aligné semblent bien minces. Le Genevois devrait donc être transféré ou prêté, comme la saison dernière où il a passé six mois à Augsburg. Zeki Amdouni n'évoluera plus en Premier League, Burnley ayant été relégué en Championship. Mais rien ne permet d'affirmer que l'avenir de l'international suisse continuera de s'écrire avec les Clarets. Trois autres Helvètes batailleront en deuxième division, à savoir Christian Fassnacht (Norwich), Michael Frey (Queens Park Rangers) et Anthony Racioppi (Hull City).

Le PSG favori, mais Monaco et Marseille veulent y croire La Ligue 1 reprend ses droits ce soir. Une fois encore, le chemin du titre passera par le PSG. Mais la concurrence nourrit quelques espoirs. Après avoir perdu en l’espace de douze mois ses trois stars Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain peut-il rentrer dans le rang ? Cette interrogation nourrit bien tous les débats avant la reprise de la Ligue 1. Le départ au Real Madrid de Kylian Mbappé, sextuple meilleur buteur du championnat, ouvre le jeu. A Monaco et à Marseille, on veut croire que le titre est à nouveau possible. Les Monégasques ne l’ont plus gagné depuis 2017 grâce notamment à la classe inouïe d’un junior nommé Kylian Mbappé, les Phocéens depuis 2010 avec Didier Deschamps à leur tête. Mais avec plus de 150 millions d’euros dépensés cet été sur le front des transferts, le PSG possède une force de frappe unique qui lui confère toujours une longueur d’avance. Denis Zakaria taille patron Cette saison 2024/2025 sera-t-elle celle de tous les bonheurs pour Denis Zakaria et Breel Embolo ? Promu capitaine, le Genevois doit, en effet, s’imposer comme le leader de cet AS Monaco qui retrouve cette saison la Ligue des champions. Blessé pendant l’Euro jusqu’au quart de finale contre l’Angleterre - il a disputé les 23 dernières minutes de ce funeste quart de finale -, il sera sur le terrain le premier relais d’Adi Hütter. A lui de canaliser une équipe trop souvent inconstante, mais qui pourra s’appuyer à nouveau sur un Embolo en pleine possession de ses moyens après une saison 2023/2024 quasiment "blanche". La non-reconduction du contrat de Wissam Ben Yedder lui permet en quelque sorte de prendre les clés de l’attaque. Un troisième Suisse est appelé à tenir un rôle important. Philipp Köhn retrouve, en effet, sa place dans la cage en raison de la blessure à la cheville du Polonais Radoslaw Majecki. Titulaire l’an dernier avant de tout perdre en février sur un coup franc de... Vincent Sierro, celui qui fut le quatrième gardien de l’équipe de Suisse au Qatar lors de la Coupe du monde 2022 a deux moins devant lui pour immiscer le doute dans l’esprit de son entraîneur. Ulisses Garcia prié d'aller voir ailleurs A Marseille, l’avenir d’Ulisses Garcia est bien plus sombre. Le Genevois ne figure pas dans les plans du nouvel entraîneur Roberto De Zerbi et a été prié de trouver un nouveau club moins de six mois après son arrivée. A Marseille où le mouvement est perpétuel, on a fait une sorte de banco avec De Zerbi qui a signé un contrat en or de trois ans. L’ancien mentor de Brighton a, surtout, validé l’arrivée de Mason Grenwood qui s’est relancé la saison dernière à Getafe après avoir été contraint de quitter Manchester United en raison des accusations de violences conjugales portées à son encontre. A mi-terrain, le Danois Pierre-Emile Höjbjerg, venu de Tottenham, aura, comme Zakaria à Monaco, la lourde tâche de veiller au bon équilibre de l’équipe. Objectifs modestes Vincent Sierro est l’autre capitaine suisse de la Ligue 1. Avec Toulouse, le Valaisan poursuit des objectifs plus modestes. Une place dans la première partie du tableau suffira au bonheur de l’équipe de la ville rose. A Nice, Jordan Lotomba devra, lui, se battre pour regagner une place de titulaire qu’il a perdue avec la venue de Jonathan Claus, "chassé" de Marseille sans la moindre élégance. Enfin à Montpellier dans un club qui est contraint de miser sur la stabilité, Becir Omeragic veut confirmer une première saison réussite. A 22 ans, le défenseur genevois est sans aucun doute un joueur sur lequel va compter Murat Yakin.

Lugano assuré de disputer une phase de groupes Les Luganais célèbrent le but décisif de Hadj Mahmoud (à droite) en prolongations. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Lugano jouera une phase de groupes européenne cet automne. Les Tessinois ont arraché le nul jeudi à Thoune face au Partizan Belgrade (2-2 ap), au 3e tour qualificatif de l'Europa League. L'avantage d'un but acquis par les bianconeri en Serbie la semaine passée s'est avéré décisif. Car les hommes de Mattia Croci-Torti auraient bien pu tout perdre dans ce match retour. Ce sont eux qui ont cédé les premiers, juste avant la pause, avant que Renato Steffen ne redonne l'avantage à ses couleurs à la 48e. Mais un but du Partizan à la 67e et l'expulsion d'Albian Hajdari à la 88e ont mis les Luganais en bien mauvaise posture. L'égalisation de Mahmoud en prolongation (111e) leur a toutefois offert la voie des play-off de l'Europa League, où ils affronteront les Turcs de Besiktas, quelques semaines après leur double confrontation contre Fenerbahce en Ligue des champions. En cas de défaite, ils seraient reversés en phase de groupes de la Conference League. Zurich éliminé Comme prévu, l'aventure européenne du FC Zurich a quant à elle pris fin au Portugal. Après leur défaite 3-0 concédée à domicile face au Vitoria Guimaraes, les Zurichois ont été battus 2-0 au match retour et sont éliminés de la Conference League.