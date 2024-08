La star des Blue Jackets est décédée ++ Alinghi se loupe encore

Conference League: tirage difficile pour Saint-Gall Moise Kean et la Fiorentina viendront jouer à Saint-Gall Image: KEYSTONE/EPA/CLAUDIO GIOVANNINI Les deux clubs suisses qui disputeront la phase de ligue de Conference League ont été diversement gâtés par le sort. Le tirage est a priori plus difficile pour Saint-Gall que pour Lugano. Les Brodeurs auront notamment à se mesurer à la Fiorentina, le finaliste malheureux des deux dernières éditions. La venue du club italien devrait attirer la grande foule à Saint-Gall. Les autres adversaires qui devront se déplacer à l'est de la Suisse seront Vitoria Guimaraes et les Serbes de Backa Topola. Les matches à l'extérieur des Saint-Gallois auront lieu en Allemagne (Heidenheim), en Belgique (Cercle Bruges) et en Irlande du Nord (Larne). Lugano n'a pour sa part pas hérité de grand nom, mais d'adversaires plutôt abordables sur le papier du moins. Les matches à domicile, qui se joueront à Thoune, les verront recevoir La Gantoise, HJK Helsinki et les Chypriotes de Pakos. Les Tessinois mettront le cap à l'est: ils voyageront en Pologne (Legia Varsovie), en Tchéquie (Mlada Boleslav) et en Serbie (Backa Topola).

Alinghi se loupe encore Alinghi a eu beaucoup de peine à voler vendredi Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT La série noire continue pour Alinghi à la Coupe Louis Vuitton. Pour sa 2e régate, le bateau suisse a été laminé par le défi américain sur un plan d'eau de Barcelone aux vents capricieux. Un départ raté puis une manoeuvre manquée pour entamer le troisième bord et voilà les Suisses largués. Comme la veille face aux Français, les Helvètes ont dû jouer le rôle du chasseur. Un rôle qui ne leur a pas réussi puisqu'ils ont vu les Américains prendre rapidement une minute d'avance. Le pire fut donc à la fin du deuxième bord lorsque les Suisses ont dû "redécoller". Ils ont dû retrouver assez de vent pour que les foils soient à nouveau utilisables. Les conditions de vent ont en outre contraint les organisateurs à raccourcir la course à quatre bords au lieu des six initialement prévus. Ce deuxième revers place pour l'heure les Suisses au 5e et dernier rang. Pour rappel, il faut être dans les quatre premiers pour avoir le droit de disputer les demi-finales. Le vainqueur de ces régates préliminaires luttera en Suisse face à Team New Zealand pour aller chercher l'Aiguière d'Argent.

La star des Blue Jackets Johnny Gaudreau est décédée Johnny Gaudreau, ici sous le maillot de Calgary, est décédé Image: KEYSTONE/FR52664 AP/CRAIG LASSIG Le monde du hockey est en deuil. L'attaquant des Columbus Blue Jackets Johnny Gaudreau est décédé, comme l'a annoncé la franchise de NHL. Surnommé "Johnny Hockey", Gaudreau avait commencé sa carrière en NHL aux Calgary Flames. Il était rapidement devenu la star de son équipe. Après une saison incroyable en 2021/22 avec 115 points en 82 matches, l'Américain de 31 ans avait signé un contrat de 7 ans avec les Columbus Blue Jackets. Dernièrement, Gaudreau avait participé au Championnat du monde en Tchéquie avec les Etats-Unis. Il avait inscrit 11 points en 8 parties. Selon ce qui est rapporté sur X/Twitter, Johnny et son frère Matthew, également décédé, auraient été fauchés par une voiture dans le New Jersey alors qu'ils étaient à vélo.

Alinghi, entre humilité et optimisme L'AC75 d'Alinghi en pleine action Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Alinghi se prépare depuis plus de deux ans en vue de la 37e Coupe de l'America. Au sein du défi suisse, on se sait capable de monter en puissance tout au long du Round Robin de la Coupe Louis Vuitton. L'humilité est de mise, l'optimisme aussi. "Etonnamment, il y a de la place pour s'améliorer tout au long des régates. Et même si nous trouvons les clés dès le début du Round Robin, il y aura toujours d'autres choses à chercher à améliorer pour la suite", lâche ainsi le régleur Yves Détrey, qui s'est confié à Keystone-ATS jeudi matin, avant la première "vraie" régate. "Il faut être en mesure de s'améliorer constamment, parce que les autres le sont également. J'estime que c'est une constante montée en puissance pour arriver jusqu'au bout", poursuit Yves Détrey, qui comme tout l'équipage suisse n'ose pas imaginer quitter l'aventure dès le 8 septembre soit avant même les demi-finales de la Coupe Louis Vuitton. "Impatients de faire un peu mieux" "Nous pouvons toujours nous améliorer", abonde Rodney Ardern, manager des marins. "Nous avions quelques éléments que nous n'étions pas tout à fait prêts à mettre sur le bateau. Là, nous avons apporté quelques modifications, avec de nouveaux équipements. Nous sommes impatients de faire un peu mieux", lâche-t-il, évidemment sans préciser la nature des modifications. "ll est toujours possible d'améliorer les choses en peu de temps, en quelques jours", poursuit le Néo-Zélandais, vainqueur de l'Aiguière d'Argent au sein de l'équipage d'Alinghi en 2003 et en 2007. Mais "la difficulté du protocole est qu'il faut déclarer les changements avant même d'avoir terminé le tour précédent", souligne-t-il. "Nous avons donc dû annoncer notre configuration pour cette semaine au milieu de la précédente, ce qui ne laisse pas beaucoup de temps pour des changements majeurs. Mais nous savions ce que nous devions faire et nous l'avons fait dans le temps imparti. Soyez sûrs que cela nous permettra d'aller plus vite", assure Rodney Ardern, qui a également répondu à Keystone-ATS jeudi matin. Humilité Les débuts difficiles dans le Round Robin, avec une défaite subie d'entrée jeudi après-midi face à l'adversaire présumé le plus faible, le défi français, tempèrent cependant les ardeurs de l'ambitieuse équipe helvétique. Et ne font que renforcer un sentiment général d'humilité. "On est bien évidemment humble par rapport à nos concurrents. On sait qu'ils ont tous leurs faiblesses, mais aussi qu'ils sont tous très rapides. Nous aussi, nous avons beaucoup de progrès à faire", souligne encore Yves Détrey, conscient que tout n'est pas entre leurs mains. "Chaque détail compte. Notre performance est une chose, mais il y a aussi la fiabilité du bateau. Il y a également la météo, qui peut jouer un rôle important", précise-t-il, rappelant que les conditions météorologiques vont beaucoup varier ces prochains jours et ces prochaines semaines. "La difficulté, c'est d'avoir un bateau qui puisse être performant au mois d'août et au mois d'octobre, alors qu'on est pile dans une période de transition au niveau des conditions météo. La première semaine de régate va nous le prouver: il y aura peut-être un petit peu plus de vagues, un peu moins de vent", ajoute Yves Détrey. "On va revenir fort" "Avec les conditions instables de ces jours, c'est difficile de trouver comment gérer au mieux le parcours et de choisir la bonne direction. La vitesse du vent varie, il y a aussi des différences de pression", explique pour sa part le météorologue d'Alinghi Juan Vila, qui s'est confié à Keystone-ATS jeudi matin. Un mauvais départ, comme celui pris face au défi français, peut s'avérer rédhibitoire. "On sait que le départ représente une bonne partie de la régate. On a toujours une chance de revenir sur le parcours, mais c'est plus difficile dans des conditions instables et variables", poursuit l'Espagnol, dans un français quasi parfait. "Il faut être prêt à tout. Mais on a travaillé dur pour être bon dans tous les domaines, et on va revenir fort dans les prochaines courses", assure ce Catalan de naissance, qui a tenu un rôle majeur dans la conception de l'AC75 "BoatOne", le bateau de course d'Alinghi pour cette compétition. Le temps presse Le vainqueur de cette Coupe de l'America ne sera connu que dans quelque sept semaines, à l'issue d'un duel prévu dès le 12 octobre entre le double tenant du titre, la Team New Zealand, et le vainqueur de la Coupe Louis Vuitton. C'est donc à ce moment-là qu'il s'agira d'être au sommet de son art. Mais il s'agit aussi d'être suffisamment performant dès maintenant pour éviter la 5e place du Round Robin de la Louis Vuitton, dans lequel Alinghi a épuisé un joker en perdant le premier des huit duels prévus face aux quatre autres Challengers. Le défi suisse y parviendra-t-il? Réponse le 8 septembre.

Le Real Madrid arrache le nul à Las Palmas Vinicius Junior et le Real ont dû se contenter d'un nul à Las Palmas Image: KEYSTONE/AP/Gabriel Jimenez Mené 1-0 dès la cinquième minute de jeu, le Real Madrid a arraché le nul (1-1) jeudi sur la pelouse de Las Palmas en clôture de la troisième journée de Liga. Le champion d'Espagne et d'Europe en titre, bousculé par des Canaris sans complexe et inspirés, a égalisé en seconde période sur un pénalty de Vinicius Junior (69e, 1-1) pour s'éviter une première défaite de la saison. Trop friables et imprécis, les Madrilènes, tenus en échec pour la deuxième fois en trois rencontres, ne sont que 4es au classement à quatre longueurs du FC Barcelone (1er). Kylian Mbappé, qui s'est à nouveau beaucoup montré mais a manqué de réussite devant le but, devra donc encore patienter pour débloquer son compteur dans son nouveau championnat et faire taire les premières critiques de la presse espagnole. Le capitaine de la France a été le premier à se mettre en évidence dans la partie (4e), avant d'assister à l'ouverture du score des locaux sur un superbe mouvement collectif conclu par Alberto Moleiro (5e, 1-0).

Alcaraz battu en trois sets par van de Zandschulp Carlos Alcaraz s'est incliné dès le 2e tour à New York Image: KEYSTONE/AP/Frank Franklin II Carlos Alcaraz (no 3) a pris la porte dès le 2e tour à l'US Open. Le vainqueur de l'édition 2022 s'est incliné 6-1 7-5 6-4 devant le Néerlandais Botic van de Zandschulp (ATP 74) jeudi soir à New York. Sacré à Roland-Garros puis à Wimbledon cet été, Carlos Alcaraz s'arrête donc à deux titres consécutifs en Grand Chelem. L'Espagnol de 21 ans, qui était devenu le plus jeune no 1 mondial de l'histoire après son sacre de 2022 à Flushing Meadows, est passé à côté de son match dans le Stade Arthur Ashe jeudi. "Carlitos", qui avait pété les plombs à Cincinnati face à Gaël Monfils pour son unique tournoi de préparation disputé après sa finale perdue aux JO de Paris, a fait illusion dans les deuxième et troisième sets en effaçant à chaque fois un break concédé rapidement. Mais il n'a jamais pu croire en un "comeback". Alcaraz - qui n'est jamais parvenu à s'imposer après avoir été mené deux sets à zéro - ne fut que l'ombre de lui-même dans une première manche où il a cumulé 8 fautes directes sans lâcher le moindre coup gagnant. Il a mieux résisté dans les deux sets suivants, mais a cédé à chaque fois dans le "money time". "Je suis sans voix (...) Dès le premier point j'ai cru en mes chances. J'ai bien défendu. J'ai gagné beaucoup de points au filet, mon entraîneur voulait que je sois plus agressif. J'ai stressé un peu, mais pour battre ce genre de joueur il faut être extrêmement calme", a commenté sur le court Botic van de Zandschulp, ex-no 22 mondial qui avait atteint les quarts de finale à New York en 2021. Medvedev assure Double lauréate du tournoi (2018, 2020), Naomi Osaka (WTA 88) a elle aussi été éliminée au 2e tour. La Japonaise s'est inclinée 6-3 7-6 (7/5) devant la Tchèque Karolina Muchova (WTA 52). Revenue sur le circuit en janvier après sa pause maternité, elle avait déjà été stoppée au 2e tour de Roland-Garros et de Wimbledon. Sacré en 2001 à Flushing Meadows - où il a aussi atteint la finale en 2019 et en 2023, Daniil Medvedev (no 5) a en revanche aisément franchi le 2e tour. Le Russe a dominé le Hongrois Fabian Marozsan 6-3 6-2 7-6 (7/5) jeudi soir, malgré un service peu efficace (10 double fautes, 47% de premières balles, 4 breaks concédés). Il affrontera l'Italien Flavio Cobolli (no 31) samedi en 16e de finale.

Thimothé Cognat: "On paie le résultat du match aller" Thimothéé Cognat (au premier plan) à la lutte avec Kiernan Dewsbury-Hall. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON "On paie ce soir le résultat du match aller !" Thimothé Cognat et les Servettiens le reconnaissent : la qualification a été perdue jeudi dernier à Stamford Bridge avec cette défaite 2-0. "Si nous avions marqué à Londres, nous serions allés en prolongations. Et aussi, Chelsea aurait abordé ce match retour avec moins de confiance, rage le demi français. Mais au final, nous battons Chelsea et ce n’est pas rien." Le public genevois l’a bien compris. Il a fêté ses joueurs comme des héros après cette inutile victoire qui scelle leur destin européen. "Nous concédons un penalty un peu bête. Mais nous sommes parvenus toutefois à renverser le cours du match. Et nous sommes même passés devant, poursuit Thimothé Cognat. Sur la fin, nous avons les occasions pour marquer le 3-1. Mais cela s’est joué sur des millimètres. Nous avons aussi pêché dans le dernier geste. Le terrain était un peu "compliqué". Et il y avait aussi cette chaleur ce soir. C’était dur de trouver de la fraîcheur. Mais nous devons être heureux d’avoir rendu le public fier de nous."

Conference League: belle mais inutile victoire genevoise La joie de Crivelli après le 2-1 Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Malgré une performance aboutie et le réveil de ses attaquants, le Servette FC n’a pas signé l’impossible exploit devant Chelsea. Il n’aura manqué qu’un petit but pour le toucher du doigt. Une semaine après la défaite 2-0 à Stamford Bridge, les Grenat se sont imposés 2-1 au Stade de Genève sur des réussites de Jérémy Guillemenot et d’Enzo Crivelli. Chelsea, qui avait ouvert le score très tôt, s’en tire à bon compte. Déjà bien heureux de s’imposer par deux buts d’écart jeudi dernier, les Londoniens ont vraiment été bousculés dans ce match retour. Enzo Maresca et ses joueurs n’avaient peut-être pas songé un seul instant que leurs adversaires parviennent à se sublimer ainsi. Il n’y aura donc pas d’automne européen pour le Servette FC comme l’an dernier. Les Grenat doivent désormais reprendre la main en championnat après les deux défaites concédées à Lugano et devant le FC Bâle. Dimanche à Winterthour, la victoire sera impérative pour lancer une nouvelle série vertueuse. Le sang-froid de Guillememot Mené au score bien trop à la 13e sur un nouveau penalty transformé par Christopher Nkunku après une faute bien inutile de Keigo Tsunemoto, le Servette FC a eu l’immense mérite de ne pas renoncer malgré l’ampleur de la tâche. Au fil des minutes, les Grenat sont sortis de leur réserve pour signer le 1-1 à la 32e. Préféré à Crivelli à la pointe de l’attaque, Guillemenot exploitait un service en or de Dereck Kutesa pour battre d’une frappe croisée Filip Jörgensen. L’ancien Saint-Gallois a témoigné sur cette action du sang-froid du buteur qui lui faisait cruellement défaut ces derniers temps. L’autre choix fort arrêté par Thomas Häberli fut la titularisation de Joël Mall dans la cage à la place de son capitaine Jérémy Frick. L’international chypriote a réussi une première parade magnifique devant le Champion du monde Enzo Fernandez avant de s’interposer devant Nkunku à la 34e et devant Noni Madueke à la 41e pour donner raison à son entraîneur. Le 2-1 des entrants A la reprise, Joël Mall était toujours le meilleur Servettien avec deux nouvelles parades face à Guiu (51e) et Mudryk (53e). Mais il devait ensuite céder la vedette aux deux entrants, Miroslav Stevanovic et Crivelli. Un centre du Bosnien trouvait la tête du Français pour le 2-1 de la 72e. Servette avait gravi la moitié de son Everest et il lui restait encore près de 20 minutes pour atteindre le sommet. Malgré le soutien du public dont la ferveur souligne que Genève peut être aussi une terre de football, les Grenat ne pouvaient inscrire le but qui les aurait emmenés en prolongations. Le feu d'artifice tiré par la tribune nord à la 89e fut une belle manière de prendre congé de l'Europe.

Conference League: Saint-Gall jouera la phase de groupes Zigi intervient devant un attaquant de Trabzonspor Image: KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN MERZ Le destin européen de Saint-Gall s'est décidé aux tirs au but sur la pelouse de Trabzonspor. Les Brodeurs l'ont emporté 1-1 ap, 5-4 tab et joueront donc la phase de groupes de Conference League. Après le 0-0 du match aller, le retour n'a pas non plus permis de départager les deux équipes. Saint-Gall a ouvert le score par Schmidt (31e), mais les Turcs ont répliqué grâce à une tête d'Enis Destan (52e), le seul à parvenir à tromper Zigi dans cette double confrontation. Lors des prolongations, Trabzonspor est passé tout près du 2-1 sur un coup franc de Trezeguet renvoyé par la transversale (110e). Dans la séance des tirs au but, les cinq Saint-Gallois ont tous marqué alors que Savic, dernier tireur des Turcs, a envoyé le ballon sur la barre. Les Brodeurs ont ainsi réussi un très bel exploit et continueront donc leur parcours en Europe cet automne.

Europa League: Lugano battu par plus fort que lui Ciro Immobile: deux buts contre Lugano Image: KEYSTONE/EPA/ERDEM SAHIN Lugano n'a pas réussi d'exploit en play-off retour d'Europa League. A Istanbul, les bianconeri ont perdu 5-1 contre Besiktas (3-3 à l'aller). Les Tessinois sont ainsi reversés en Conference League. Quand Vladi, servi par Aliseda, a signé le 1-1 contre le cours du jeu à la 59e, Lugano a peut-être cru que le hold-up était possible. Mais les hommes de Mattia Croci-Torti ont vite déchanté. Besiktas a marqué trois fois en six minutes par Gedson Fernandes (65e), Rafa Silva (70e) et Immobile (71e), lequel avait ouvert le score dès la 7e. Le score a été encore salé par Salih Uncan (92e). Le verdict de cette rencontre est totalement justifié. Les Turcs ont largement dominé dès les premières minutes et auraient pu prendre le large bien plus tôt. Mais Saipi a réussi plusieurs parades et Papadopoulos a sauvé deux fois sur sa ligne, laissant ainsi l'espoir s'installer dans les esprits. Mais la réalité a fini par s'imposer.

Swiatek perd un seul jeu au 2e tour à New York Iga Swiatek a perdu un seul jeu dans son 2e tour à New York Image: KEYSTONE/AP/Julia Nikhinson Iga Swiatek (no 1) n'a pas perdu son temps jeudi à New York. La Polonaise a infligé son premier 6-0 du tournoi à la Japonaise Ena Shibahara (39e mondiale en double mais 217e en simple), qu'elle a écrasée 6-0 6-1 au 2e tour de l'US Open. Swiatek (23 ans), lauréate à Flusing Meadows en 2022, affrontera la Russe Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 27) ou l'Italienne Elisabetta Cocciaretto (WTA 65) samedi pour tenter de se hisser en huitièmes de finale de cette dernière levée du Grand Chelem de l'année. Pour la 68e fois de sa carrière sur le circuit principal, Iga Swiatek a infligé à son adversaire un 6-0. Dans le deuxième set, Ena Shibahara a sauvé trois balles de break avant de remporter son premier jeu, pour égaliser à 1-1, et d'obtenir une ovation du public. Le cavalier seul de Swiatek a ensuite repris.

Curry prolonge avec les Warriors jusqu'en 2027 Stephen Curry a prolongé jusqu'en 2027 avec les Warriors Image: KEYSTONE/AP/Mark J. Terrill Bourreau de la France en finale des JO de Paris, Stephen Curry va prolonger d'une saison son contrat avec les Golden State Warriors. L'arrière américain de 36 ans est désormais lié à la franchise californienne jusqu'en 2027, a rapporté le média américain ESPN jeudi. En 2021, Stephen Curry avait signé un contrat jusqu'en 2026, dont le montant s'élevait à 215,4 millions de dollars. Selon ESPN, cette prolongation permettra au champion olympique de toucher 62,6 millions de dollars supplémentaires. Curry a toujours évolué aux Warriors, franchise qui l'avait drafté en 2009. Il a remporté quatre titres NBA (2015, 2017, 2018, 2022) et détient le record du plus grand nombre de tirs à trois points en NBA avec 3747 paniers primés réussis.

Transferts: Burnley prête Zeki Amdouni au Benfica Lisbonne Zeki Amdouni n'aura pas porté longtemps le maillot de Burnley Image: KEYSTONE/AP/JON SUPER Zeki Amdouni (23 ans) change de climat. Burnley l'a prêté pour la saison au Benfica Lisbonne. L'attaquant suisse disputera ainsi la Ligue des champions au lieu de batailler en 2e division anglaise. Amdouni avait été transféré de Bâle à Burnley l'été dernier pour plus de 18 millions d'euros. Mais il n'a pas su vraiment s'imposer avec seulement 5 buts en 26 apparitions en Premier League avec Burnley, qui n'a pas échappé à la relégation. Au Benfica, entraîné par l'Allemand Roger Schmidt, le Suisse aura notamment pour coéquipiers Angel Di Maria, Renato Sanches, Nicolas Otamendi ou encore l'ancien attaquant bâlois Arthur Cabral. Amdouni sera le troisième Suisse à évoluer au Benfica après Haris Seferovic et Loris Benito. Seferovic a laissé de bons souvenirs aux supporters du club pour lequel il a inscrit 74 buts en 178 matches.

Sinner déroule au 2e tour à New York Jannik Sinner n'a lâché que 6 jeux dans son 2e tour Image: KEYSTONE/AP/Julia Nikhinson En difficulté mardi dans son 1er tour, Jannik Sinner s'est aisément qualifié pour le 3e tour de l'US Open jeudi après-midi à New York. Le no 1 mondial n'a lâché que six jeux face à Alex Michelsen. Sans doute perturbé par l'annonce la semaine dernière de son double contrôle antidopage positif, Jannik Sinner avait souffert pour son entrée en lice à Flushing Meadows, concédant un set face à Mackenzie McDonald. Il s'est remis très vite sur la bonne orbite, dominant le 49e mondial Alex Michelsen 6-4 6-0 6-2 dans le Stade Arthur Ashe. Le vainqueur du dernier Open d'Australie avait tout à craindre de ce 2e tour, même s'il avait battu l'Américain 6-4 7-5 deux semaines plus tôt à Cincinnati où il avait cueilli le titre. Alex Michelsen a en effet brillé la semaine passée à Winston-Salem, atteignant la finale. Jannik Sinner (23 ans) a d'ailleurs souffert au premier set, concédant à deux reprises son service, les deux fois juste après avoir signé lui-même le break. Mais il a su élever son niveau de jeu dans le "money time", remportant huit jeux d'affilée pour faire passer le score de 4-4 à 6-4 6-0. L'Italien affiche désormais un bilan de 32 succès pour 2 défaites sur dur en 2024. S'il parvient à faire abstraction du tumulte engendré par son contrôle positif, il devrait être le principal adversaire de Novak Djokovic. Son 3e tour face à Christopher O'Connell (ATP 87) devrait en tout cas n'être qu'une formalité. Hurkacz éliminé Un premier membre du top 10 a par ailleurs connu la défaite jeudi dans le simple messieurs. Adversaire potentiel de Carlos Alcaraz (no 3) en quart de finale, le Polonais Hubert Hurkacz (no 7) a même été lourdement battu par l'Australien Jordan Thompson (ATP 32): il s'est incliné 7-6 (7/2) 6-1 7-5.