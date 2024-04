La Suisse bat encore la Lettonie ++ L'acte I pour Fribourg Olympic

La Suisse bat une seconde fois la Lettonie Reto Berra a fêté un blanchissage, samedi contre la Lettonie. Image: KEYSTONE/MANUEL GEISSER La Suisse a battu la Lettonie 4-0 à Kloten, au lendemain de son succès 5-1 contre le même adversaire à Lausanne. Ces deux victoires sont de bon augure dans la préparation du prochain Mondial. Avec les deux précédents succès obtenus contre la France, voilà les hommes de Patrick Fischer sur une série de quatre victoires. Au-delà des chiffres, la Suisse, davantage en jambes qu'une semaine auparavant a quelque peu rassuré à quinze jours de son premier match à Ostrava. La prestation de samedi a toutefois été légèrement moins positive que celle de la veille. Le power-play fonctionne toujours en courant alternatif, les occasions n’auront pas été légion et les pénalités trop nombreuses (cinq). On mettra davantage en exergue l’agressivité défensive des Helvètes qui a permis de réduire au minimum syndical les réelles chances lettones durant les deux premiers tiers et un box-play très efficace. Dans les buts, tant Leonardo Genoni (vendredi) que Reto Berra (samedi) ont dominé leur sujet. Enfin, l'arrivée du trio zougois Herzog-Senteler-Simion est un autre motif de satisfaction pour Patrick Fischer. Loeffel décisif Dans ce second duel en moins de 24 heures, la Suisse a ouvert la marque par Romain Loeffel (9e). Le Chaux-de-Fonnier s'est ensuite fait l'auteur de la passe décisive sur le 2-0, à 5 contre 4, de Dario Simion (34e). Herzog a signé le 3-0, en rupture, à la 45e, et Kessler a centré le but vide en fin de partie (60e). Dès jeudi, la Suisse disputera ses trois derniers matches d'avant-Mondial, contre la Suède, la Finlande et la République tchèque contre lesquelles l'équipe nationale n'a pas gagné cette saison.

L'acte I pour Fribourg Olympic Jonathan Kazadi (à droite) a été décisif lors du 17-0 réussi par le Fribourg Olympic, en première mi-temps contre Massagno (à gauche, Keith Clanton). Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Fribourg Olympic a idéalement entamé la finale des play-off de SBL, disputée au meilleur des cinq matches. Dans sa salle Saint-Léonard, l'équipe de Thibaut Petit a pris la mesure de Massagno (73-72). Favoris de cette finale, les Fribourgeois ont connu un début de partie très compliquée, le cinq de base des Tessinois jouant à la perfection en attaque durant les 8 premières minutes (24-12). Pas de quoi faire paniquer le collectif olympien... L’entrée en jeu de Jonathan Kazadi, doublé d’une rigueur défensive retrouvée, a ainsi permis à Fribourg de signer un partiel de 17-0 (29-24 à la 14e), effaçant du même coup un début de match poussif. Les deux équipes ont ensuite joué à un niveau identique. Même la faute disqualifiante subie par Isaiah Williams, à la 32e, n'est pas parvenue à rompre l'équilibre. Gêné par la défense de zone des visiteurs, Olympic est tout de même passé devant à la 39e, sur un tir primé de Roberto Kovac. Irrespirable, la dernière minute n'allait plus rien changé,

Masters 1000 de Madrid: Nadal prend une revanche Beau succès pour Nadal à Madrid Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez Rafael Nadal s'est offert une victoire encourageante 7-6 (8/6) 6-3 contre Alex de Minaur (ATP 11) au 2e tour du Masters 1000 de Madrid. Il a ainsi pris sa revanche contre l'Australien. Il a fallu 2h04 au vétéran espagnol, qui aura bientôt 38 ans, pour prendre la mesure de son adversaire. La semaine passée, Nadal s'était incliné face au même joueur 7-5 6-1 au 2e tour à Barcelone, le tournoi de sa reprise après plus de trois mois sans jouer. L'Espagnol aux 22 sacres en Grand Chelem, qui n'avait plus battu de joueur du top 20 depuis novembre 2022, a ainsi pris une belle revanche. A un mois de Roland-Garros (26 mai-9 juin), cette victoire est susceptible de faire remonter la cote de sa présence à Paris sur la terre chérie de ses quatorze triomphes. Dans la "Caja magica" toit fermé samedi après-midi, le temps d'un premier set à rallonge (76 minutes), "Rafa" a été plus qu'une légende en préretraite venue faire ses adieux à domicile

CE à Rimini: Noe Seifert en bronze aux barres parallèles Belle m Image: KEYSTONE/EPA/OLIVIER MATTHYS Noe Seifert (25 ans) a obtenu la médaille de bronze aux barres parallèles lors des championnats d'Europe à Rimini. C'est le premier podium pour l'Argovien dans un grand rendez-vous international. Seifert a été crédité de 14,833 points pour sa prestation, qui a été d'un très bon niveau à part une petite hésitation à la sortie. Son choix de présenter un programme privilégiant la prudence a payé, car plusieurs candidats aux médailles ont pris plus de risques et ont connu la chute. L'Argovien a montré ses capacités en octobre dernier en se classant 8e du concours général aux Mondiaux à Anvers. Jamais un Suisse n'avait fait aussi bien depuis les années... 1950.

Premier League: cinquième but de la saison pour Amdouni Zeki Amdouni: un but qui vaut un point Image: KEYSTONE/AP/Rui Vieira Zeki Amdouni a inscrit son 5e but de la saison en Premier League. Entré en jeu à la 57e, il a égalisé sur penalty pour Burnley (87e), qui a obtenu le nul 1-1 à Old Trafford contre Manchester United. Ce point laisse encore quelques espoirs à Burnley d'éviter la relégation. Mais les hommes de Vincent Kompany devront accumuler des points lors de leurs trois derniers matches. Tenu en échec à West Ham 2-2, Liverpool a pour sa part abandonné ses minces dernières chances de titre.

Tour de Romandie: l'étape pour Carapaz, le maillot pour Rodriguez La joie de Richard Carapaz à Leysin Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Richard Carapaz (EF Education First) a enlevé la 4e étape du Tour de Romandie, entre Saillon et Leysin (151,7 km). Le maillot jaune passe sur les épaules de Carlos Rodriguez (Ineos). L’Equatorien a attaqué à un peu plus de 2 km de l'arrivée. Sur la ligne, il a devancé l'Allemand Florian Lipowitz et Rodriguez. Ce dernier endosse le maillot jaune de leader, à la veille de l'arrivée de la boucle romande, dimanche à Vernier (GE). L'Ibère se retrouve en tête du général avec 7’’ de marge sur le Russe Alexandr Vlasov et 9’’ sur Lipowitz Auteur de l’échappée du jour, le Français Clément Berthet a été rejoint par le peloton à 5,3 km de l’arrivée. Quelques secondes plus tard, Egan Bernal choisissait de durcir la course, faisant exploser le groupe de tête. Deux kilomètres plus tard, Carapaz faussait définitivement compagnie à tout le monde. Neuvième du général avant cette étape, Yannis Voisard a perdu le contact avec le peloton, à 7 km du but. Dans une mauvaise journée, le Jurassien a manqué une belle chance de terminer dans le top 10 de l’épreuve romande. Seulement 27e, il se retrouve désormais 22e au général, à 3’56’’.

MotoGP: Jorge Martin remporte le sprint du GP d'Espagne Belle victoire de Jorge Martin Image: KEYSTONE/EPA/Jose Manuel Vidal L'Espagnol Jorge Martin (Ducati-Pramac), leader du championnat du monde MotoGP, a remporté à Jerez le sprint du Grand Prix d'Espagne. La course a été marquée par de nombreuses chutes. Troisième sur la grille, le vice-champion du monde en titre a devancé son compatriote Pedro Acosta (GasGas-Tech3) et le Français Fabio Quartararo (Yamaha), qui s'était élancé depuis une très lointaine 23e place. Régulier depuis le début de la saison, Martin compte désormais 29 points d'avance sur son nouveau dauphin Acosta, impressionnant deuxième au général pour sa première saison dans l'élite. Victime d'une chute alors qu'il était en tête de la course, le poleman Marc Marquez (Ducati-Gresini) a finalement fini 7e après être remonté en selle. Sur le tracé de Jérez de la Frontera, de nombreux cadors n'ont pas vu la ligne d'arrivée parmi lesquels le double champion du monde sortant Francesco Bagnaia (Ducati). Son coéquipier chez Ducati Enea Bastianini, deuxième du championnat avant l'arrivée du paddock en Espagne, est aussi tombé, comme le Sud-africain Brad Binder (KTM) ou encore les Espagnols Alex Marquez (Ducati-Gresini) et Maverick Vinales, vainqueur du dernier GP il y a deux semaines aux Etats-Unis.

La Suisse récolte deux médailles à Szeged Schäuble et Ahumada: nouveau titre européen Image: KEYSTONE/EPA/ANDREJ CUKIC La Suisse a récolté deux médailles à Szeged lors des championnats d'Europe. En poids légers, Raphaël Ahumada et Jan Schäuble ont conservé leur titre acquis l'an passé en deux de couple. Le quatre de couple suisse a pour sa part obtenu la médaille d'argent en Hongrie. Le quatuor composé de Maurin Lange, Scott Bärlocher, Jonah Plock und Dominic Condrau n'a été devancé que par l'embarcation italienne. Ce n'est que la deuxième médaille suisse dans cette discipline olympique depuis une autre en argent lors des Mondiaux 1990.

Les Schwaller au pied du podium en Suède Yannick Schwaller et son Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Déception pour Briar et Yannick Schwaller au Mondial de double mixte à Östersund. Les Soleurois échouent au pied du podium après s'être inclinés 6-5 face à la Norvège dans la petite finale. Les époux Schwaller ont montré deux visages bien distincts en Suède. Après avoir remporté leurs six premiers matches, ils n'ont remporté qu'une seule de leurs six dernières parties, le quart de finale contre l'Ecosse. Face à la Norvège (Kristin Skaslien/Magnus Nedregotten), le duo helvétique a mené 3-2 avant de concéder un coup de trois fatal dans le cinquième end. Avec seulement 71% de réussite sur leurs pierres, les Schwaller ne pouvaient espérer un meilleur sort. Mais leur 4e place constitue un excellent résultat dans l'optique d'une place aux JO 2026.

Les Mavericks savent aussi défendre Kyrie Irving décisif dans le troisième quarter. Image: KEYSTONE/AP/Tony Gutierrez Grâce à sa défense de fer, Dallas a fait la moitié du chemin. Les Mavericks mènent 2-1 dans leur série face aux Clippers après leur succès 101-90 lors de l’Acte III disputé au Texas. Sous l’impulsion de Luka Doncic à une passe décisive d’un triple double (22 points/10 rebonds/9 assists), Dallas a su réduire le rayon d’action James Harden, l’atout no 1 de la franchise de L.A. en raison de l’extrême discrétion affichée par Paul George et par Kawhi Leonard. Harden n’a inscrit que 7 points après la pause alors qu’il en avait marqué 14 en première période. Les 8 points inscrits par Kyrie Irving en l’espace seulement de 78’’ à la fin du troisième quarter ont également compté. Ils ont permis à Dallas de bénéficier d’un avantage de 11 points (78-65) à l’entame de l’ultime période . L’affaire était classée. Dans les autres rencontres de la soirée, Indiana , sur son parquet, a battu Milwaukee 121-118 en prolongation pour mener 2-1 dans la série. Privés depuis le début de ces play-off de Giannis Antetokounmpo touché au mollet, les Bucks joueront gros dimanche dans l’Acte IV qui se déroulera également à Indianapolis. A Phoenix, Minnesota s’est imposé 126-109 pour sa troisième victoire en trois rencontres dans une série bien déséquilibrée.

Pius Suter et Vancouver s'imposent à Nashville Pius Suter (24) à la lutte avec Alexandre Carrier. Image: KEYSTONE/AP/George Walker IV Pius Suter sera-t-il le seul Suisse toujours en vie après le 1er tour des play-off ? Le Zurichois patine dans une équipe qui gagne contrairement à Roman Josi, Kevin Fiala et Nino Niederreiter. Vancouver s’est, en effet, imposé 2-1 à Nashville pour mener 2-1 dans la série. Parfaitement protégés par leur gardien remplaçant Casey DeSmith, Pius Suter et les Canucks ont témoigné d’une réelle efficience. Vancouver est la première équipe depuis sept ans à avoir remporté une rencontre de play-off avec seulement... 12 tirs adressés vers la cage adverse. Pius Suter a été crédité d’un bilan neutre pour une présence de 12’38’’ sur la glace. Aligné durant... 30’31’’ dans le camp adverse, Roman Josi a terminé la rencontre sur un bilan identique. A Denver, Winnipeg et Nino Niederreiter se sont inclinés 6-2 face à l’Avalanche après avoir pourtant mené 2-1 à l’issue du deuxième tiers. Les Jets ont concédé trois buts en l’espace de 6 minutes, dont deux à quatre contre cinq, pour être menés désormais 2-1 dans la série. Nino Niederreiter a quitté la glace avec un bilan de -1 pour une présence de 12’59’’. Enfin à Los Angeles, Kevin Fiala et les Kings se sont inclinés 6-1 devant Edmonton. Mené 3-0 à l fin du premier tiers, Los Angeles a très vite été dépassé par des Oilers euphoriques qui possèdent avec Leo Draisaitl (2 buts et 1 assists) et Connor McDavid (1 but et 2 assists) deux attaquants inarrêtables. Kevin Fiala, crédité d'un bilan neutre, et ses coéquipiers sont menés 2-1 dans cette série.

Le vainqueur du Tour de Romandie devrait être connu à Leysin Zinal, Thyon, Villars-sur-Ollon... Les ascensions finales de l'étape-reine du Tour de Romandie font souvent figure de juge de paix du classement général. Cela devrait être une nouvelle fois le cas samedi à Leysin, une habituée de l'épreuve. C'est en effet la 7e fois qu'une étape de la boucle romande se terminera sur les hauteurs d'Aigle. La dernière arrivée dans la station vaudoise remonte à 2017, également lors de la 4e étape du samedi. Simon Yates s'était alors imposé dans un sprint à deux devant Richie Porte et endossé le maillot jaune, mais il l'avait rendu à l'Australien le lendemain après le contre-la-montre final. Lors de la dernière édition, l'autre jumeau Yates, Adam, avait pour sa part conservé son bien après l'avoir dérobé à son coéquipier Juan Ayuso à Thyon lors de l'étape-reine. L'homme qui enfilera la tunique jaune sur le podium samedi devrait selon toute vraisemblance lui aussi la conserver jusqu'au terme du Tour, dimanche à Vernier. "Un autre défi pour les organismes" Mathias Frank connaît bien les pentes du Tour de Romandie. L'ancien grimpeur suisse, retraité depuis 2021 et désormais directeur sportif de la formation Swiss Cycling, a pris onze fois le départ du TdR durant sa carrière. "Ces ascensions sont différentes de celles des grands tours, elles sont généralement plus courtes et aussi plus fraîches. C'est un tout autre défi pour les organismes", témoigne celui qui avait terminé 8e du Tour de France 2015. L'arrivée à Leysin, le Lucernois l'a vécue. Mais ce n'est pas celle qui l'a le plus marqué. "Je retiens plutôt celle de Villars-sur-Ollon, par où nous sommes souvent passés, et aussi lors de certains contre-la-montre. C'est l'ascension qui représente le Tour de Romandie à mes yeux et qui est aussi devenue un rendez-vous du Tour de Suisse", dit-il. Quant à celles qu'il préférait éviter quand il parcourait les routes romandes au sein du peloton, Mathias Frank n'hésite pas à citer Thyon, théâtre d'arrivées souvent dantesques. "Pour le coup, celle-ci est très longue et très dure (réd: 20 km à 7,6% de moyenne). L'année dernière, j'étais bien content d'être au chaud dans la voiture sans devoir la faire à vélo", rigole-t-il. "Imposer un tempo élevé" Samedi, la météo et la pente seront plus clémentes. "La montée de Leysin n'est pas trop raide et plutôt roulante (14 km à 6% de moyenne). C'est possible de rester dans les roues pendant un long moment, mais cela dépendra du rythme imposé en tête de peloton. Celui qui voudra faire la différence devra mettre son équipe devant et imposer un tempo élevé", analyse Mathias Frank. Reste à savoir si la décision se fera lors de l'ascension finale, ou si des premières manoeuvres auront lieu plus tôt dans la journée, comme dans la montée d'Ovronnaz, plus courte et intense (9 km à 9%). Son placement à 100 km de la ligne d'arrivée paraît toutefois trop lointain pour que des favoris s'essaient à partir à l'attaque. Le scénario devrait en revanche être différent de celui de la 2e étape, où un gros peloton s'est présenté au pied des Marécottes, à la poursuite de cinq fuyards. Le groupe des favoris devrait être bien moins garni à Aigle, au pied de la dernière difficulté du jour, et du Tour.

Olympic pour un sextuplé Olympic vise un sixième titre national consécutif. Les Fribourgeois partent avec les faveurs du pronostic face à Massagno dans une finale des play-off de SBL qui démarre samedi. Vainqueur de la phase préliminaire avec une seule défaite au compteur et six victoires de plus que son dauphin Massagno, sacré en Coupe de la Ligue puis en Coupe de Suisse, Olympic vit une première saison remarquable sous la houlette de Thibaut Petit. Mais seul un sacre en championnat la rendra parfaite. Le technicien belge a pour l'heure repris là où son prédécesseur Petar Aleksic s'était arrêté l'an dernier, avec une domination sans partage. Ou presque: Olympic a entamé sa saison en Suisse sur un échec en SuperCoupe face à... Massagno, qui allait ensuite infliger aux Fribourgeois leur seule défaite de la phase préliminaire. Ce duel est d'ailleurs le dernier en date entre les deux équipes, qui se sont aussi affrontées en demi-finale de SBL Cup cette saison. Massagno s'est imposé 90-76 le 17 février grâce notamment aux 16 points, 8 rebonds et 4 assists d'Isaiah Williams. Depuis, les deux formations n'ont subi qu'une seule défaite en championnat. Olympic et Massagno ont conclu la saison régulière en trombe, avant de s'imposer 3-0 au 1er tour des play-off face respectivement à Nyon et à Pully Lausanne. Fribourgeois et Tessinois ont ensuite tous deux perdu un match en quart de finale, où ils étaient opposés aux Lions de Genève et à Union Neuchâtel. Les frères Mladjan en mission La profondeur de banc des Fribourgeois, si précieuse sur la scène nationale, pourrait à nouveau faire pencher la balance. Thibaut Petit s'appuie sur un trio helvétique Kazadi-Jurkovic-Cotture parfaitement rodé, ainsi que sur un Eric Nottage percutant (11,9 points, 5,4 assists et 4,7 rebonds par match en play-off). Le coach tessinois Robbi Gubitosa, qui avait mené le club à son premier trophée la saison passée (SBL Cup 2022/23), compte quant à lui notamment sur deux hommes en mission. Les frères Dusan (37 ans) et Marko Mladjan (31 ans) espèrent en effet toujours offrir un premier titre national à leur club de coeur. Un remake Le temps presse pour eux. Mais il semble ne pas avoir d'emprise: l'aîné tourne à 16,4 points par match dans ces play-off, avec 41,3 % de réussite à 3 points, le cadet à 11 points de moyenne. Avec le duo Clanton/Ballard dans la raquette, le "supporting cast" semble par ailleurs mieux armé qu'en 2022/23. Les deux équipes se retrouvent pour la troisième fois dans les séries finales depuis que les frères Mladjan sont revenus à Massagno à l'été 2019. Battus 2-0 en demi-finale en 2021, les Tessinois s'étaient inclinés 3-1 en finale en 2023, un an après un cuisant échec en demi-finale face à Neuchâtel. Leur heure a-t-elle sonné? Tout n'est cependant pas rose du côté de Massagno à l'heure d'entamer cette finale. Disqualifié mardi à Neuchâtel, Marko Mladjan sera suspendu au moins pour l'acte I samedi, apprend-on dans La Liberté. Quant au meneur Yuri Solca, il est sur la touche en raison d'une blessure à un genou.

Sion vise une 15e finale de Coupe, de préférence face au SFC Après une longue attente de 13 ans, la finale de la Coupe de Suisse du 2 juin sera-t-elle à nouveau romande ? A Sion et à Genève, la perspective de retrouver son meilleur ennemi au Wankdorf fait tourner les têtes. Samedi, ce sont ainsi 15'000 spectateurs qui se presseront à Tourbillon pour le grand défi du FC Sion. L'équipe qui n'a gagné qu'un point sur douze face à FC Thoune en Challenge League affronte sans doute la meilleure formation de Suisse du moment. Le FC Lugano vient, en effet, de cueillir 25 points sur 27 en Super League. Avec le retour des blessés et un Renato Steffen qui s'est imposé comme le grand patron de son onze, Mattia Croci-Torti a bâti une équipe qui peut vraiment viser le doublé cette saison. Rien donc ne devrait s'opposer à la présence de Lugano en finale de la Coupe de Suisse pour la troisième année consécutive. Sauf que tout peut se produire à Tourbillon avec un FC Sion qui a été capable de marcher sur les Young Boys il y a deux mois en quart de finale. Après la défaite 1-0 à Thoune lundi, Christian Constantin a poussé son traditionnel coup de gueule présidentiel pour inciter ses joueurs et le public à se dépasser. Sion devra emballer le match L'unique chance du FC Sion sera d'emballer le match, de contraindre les Luganais à sortir de leur zone de confort. Si la rencontre n'épouse pas une sorte de scénario improbable, on voit mal comment les Sédunois pourraient signer l'exploit. Leur défense concède bien trop d'occasions. Redoutables dans le jeu de rupture, les Luganais sauront trouver les espaces pour punir l'adversaire. Mais Christian Constantin et son entraîneur Didier Tholot veulent croire que la magie de la Coupe peut opérer une fois de plus. Qu'une quinzième finale, face à Winterthour ou à Servette, sera au bout de la nuit.