La Suisse bat l'Azerbaïdjan ++ Stricker prend la porte

11''20 pour Mujinga Kambundji sur 100 m Un bon chrono pour Mujinga Kambundji à Lucerne. Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Mujinga Kambundji (11’’20 sur le 100 m), Dominic Lobalu (7’37’’50 sur le 3000 m), Angelica Moser (4,60 m à la perche) et Annik Kälin (6,65m à la longueur) ont brillé à Lucerne. Deux jours après ses 10’’90 de La Chaux-de-Fonds, Mujinga Kambundji a enlevé le 100 m avant de prendre la troisième place du 200 m en 22’’61. La Bernoise effectuait à Lucerne son ultime sortie avant les Jeux de Paris. Dominic Lobalu, Angelia Moser et Annik Kälin ont également connu les délices de la victoire pour faire le plein de confiance avant les Jeux. A noter enfin la sixième place de Rachel Pellaud sur le 800 m. Avec un temps de 2’00’’78, l’athlète du FSG Bassecourt a signé le quatrième chrono de sa carrière.

La Suisse s'impose aisément devant l'Azerbaïdjan Viola Calligaris célèbre son but dans une rencontre sans histoire pour la Suisse. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT La Suisse a conclu par une victoire le tour préliminaire de l'Euro 2025. A Lausanne, elle a battu l’Azerbaïdjan 3-0 sur des réussites de Meriame Terchoun, Viola Calligaris et Ana-Maria Crnogorcevic. Déjà assurées de remporter leur groupe avant cette ultime rencontre à la Pontaise, les Suissesses ont parfaitement rempli leur mission dans ce tour préliminaire. Leur première place leur permet de retrouver la Ligue A de la Ligue des Nations. On rappellera que la Suisse était, bien sûr, qualifiée d’office pour l’Euro en tant que pays organisateur. Devant 2222 spectateurs, Meriame Terchoun a exploité une erreur de la gardienne pour ouvrir le score à la 25e minute et pour retrouver les chemins du filet en sélection après une longue attente de huit ans. Les deux autres buts sont sans doute tombés un peu tardivement (77e et 88e) pour affirmer que cette performance de l'équipe de Suisse fut vraiment aboutie.

Une élimination sans gloire pour Dominic Stricker Dominic Stricker: encore beaucoup de travail devant lui avant de retrouver la lumière. Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Dominic Stricker (ATP 175) reste encore loin du compte ! Après une reprise sur gazon bien laborieuse, le Bernois a déçu lors de son premier tour à Gstaad. Dans un duel de gauchers, Dominic Stricker s’est incliné 6-3 6-3 devant le Néerlandais Botic van de Zandschulp (ATP 87). Même s’il a bénéficié de quatre balles de break dans la seconde mange avant de céder son engagement à 4-3, le Bernois ne méritait pas vraiment un autre sort. Trop imprécis en retour, il a manqué de constance et de coffre pour prendre la main dans cette rencontre. Contraint à un repos forcé de près de six mois pour soigner son dos, le joueur de 21 ans a sans doute mesuré tout le chemin qui lui reste à parcourir pour retrouver la lumière. Il a encore un mois et demi devant lui pour monter en puissance avant d’aller défendre à New York les 205 points ATP qui avaient récompensé son accession l’an dernier en huitième de finale de l’US Open.

Un troisième bouquet pour Jasper Philipsen Une maîtrise totale pour Jasper Philipsen à Nîmes. Image: KEYSTONE/EPA Jasper Philipsen a remporté sa troisième victoire dans le Tour de France 2024. Le Belge s'est imposé au sprint lors de la 16e étape à Nîmes. Jasper Philipsen n'a pas été réellement inquiété dans la cité du Gard. Il est vrai que le maillot vert Biniam Girmay n'a pas disputé ce sprint après avoir été pris dans une chute lors du final. "Les victoires sont dures à avoir sur le Tour de France. Trois victoires, c'est un très bon résultat", a commenté le Belge qui garde une petite chance de gagner le maillot vert. Il s'est imposé devant l'Allemand Phil Bauhaus, qui collectionne les places d'honneur, et le Norvégien Alexander Kristoff. Tadej Pogacar conserve le maillot jaune avec 3'09'' d'avance sur Jonas Vingegaard et 5'19'' sur Remco Evenepoel. Au lendemain de la journée de repos, le Slovène, le Danois et le Belge n'ont vu aucun intérêt à engager le fer dans cette étape plate disputée sous une forte chaleur.

Une reprise en douceur pour Rafael Nadal Un premier tour sans histoire à Bastad. Image: KEYSTONE/EPA/ADAM IHSE Aucun souci pour Rafael Nadal (ATP 261) lors de son entrée en lice à Bastad. Le Majorquin a battu 6-3 6-4 Leo Borg (ATP 461), le fils de Björn dont la carrière ne décolle pas vraiment à 21 ans. Venu en Suède pour préparer les Jeux de Paris, Rafael Nadal a conclu ce premier tour en moins d'une heure et demie sans avoir concédé la moindre balle de break. Son huitième de finale contre le Britannque Cameron Norrie (ATP 42) dira si le camp d’entraînement effectué en Grèce avec l’Argentin Tomas Etcheverry a porté ses fruits. Battu au premier tour de Roland-Garros par le futur finaliste Alexander Zverev, Rafael Nadal a fait l’impasse sur la saison sur gazon pour continuer à se préparer sur terre battue. Champion olympique en 2008 à Pékin, le Majorquin estime avoir une belle carte à jouer à Paris.

Manuel Akanji dans le onze idéal de l'UEFA Manuel Akanki: l'UEFA a reconnu sa valeur. Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Héros malheureux du quart de finale contre l'Angleterre, Manuel Akanji figure dans le onze idéal de l'Euro dévoilé par l'UEFA. L'instance a retenu six Champions d'Europe espagnols dans son onze. Les quatre autres "étrangers" avec Akanji sont les Français Mike Maignan et William Saliba, l'Allemand Jamal Musiala et l'Anglais Kyle Walker. Les six représentants de la Roja sont Rodri, Lamine Yamal, Nico Williams, Dani Olmo, Fabian Ruiz et Marc Cucurella. Avec Akanji, Rodri et Walker, Manchester City compte trois joueurs dans ce onze. Victorieux de la Ligue des Champions, le Real Madrid n'a, en revanche, aucun de ses représentants retenu dans cette équipe idéale.

Ferrari continuera de motoriser Haas jusqu'à fin 2028 L'équipe Haas continuera avec Ferrari comme motoriste Image: KEYSTONE/AP/Joan Monfort Ferrari continuera de motoriser l'écurie de Formule 1 Haas au moins jusqu'à la fin de la saison 2028. L'équipe américaine l'a annoncé mardi. La prolongation du contrat entre l'écurie italienne et Haas, motorisée par la légendaire Scuderia depuis son arrivée sur la grille en 2016, "assure une stabilité à long terme du moteur pour l'équipe basée à Kannapolis en Caroline du Nord". Notamment dans le cadre de la nouvelle réglementation pour les unités de puissance à compter de 2026, a expliqué Haas dans un communiqué. A cette date, les moteurs, déjà hybrides depuis 2014, verront une augmentation de l'énergie électrique et utiliseront des carburants 100% durables. Outre Haas, Ferrari motorise actuellement sa propre écurie ainsi que Sauber, qui deviendra Audi en 2026. Au total, six motoristes sont annoncés sur la grille à cette date. Pour l'heure, Haas occupe la 7e place (sur 10) au championnat constructeurs, avec 27 points avant la 13e manche de la saison disputée ce week-end en Hongrie.

Hüsler éliminé à Gstaad Marc Andrea Hüsler n'a pas passé le cap du premier tour à Gstaad Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Marc-Andrea Hüsler (ATP 226) au Swiss Open, c'est déjà fini. Le Zurichois a été battu au 1er tour 6-7 (3/7) 7-6 (7/2) 6-3 par le Serbe Hamad Medjedovic (ATP 122) sur la terre battue de Gstaad. Le gaucher de 28 ans n'avait pas pu terminer son match lundi en raison de la pluie et on peut dire que cette coupure ne lui a rien amené de bon. Dans le second set, Hüsler et son adversaire ont su conserver leur engagement avec une petite alerte pour le Zurichois à 2-2 avec deux balles de break à écarter. Dans le tie-break, Hüsler n'a jamais trouvé le bon timing. Frustré par la perte de cette manche, le grand gaucher a sombré en début de troisième set. Medjedovic a ainsi pu inscrire les treize (!) premiers points du set avant qu'Hüsler ne se resaisisse. Seulement le mal était fait et le Serbe a pu contrôler la partie pour conclure sur sa deuxième balle de match. Il affrontera la tête de série numéro un Stefanos Tsitsipas au 2e tour.

Gareth Southgate quitte son poste de sélectionneur de l'Angleterre Gareth Southgate quitte son poste de sélectionneur de l'équipe d'Angleterre Image: KEYSTONE/AP/Frank Augstein Le sélectionneur de l'équipe d'Angleterre, Gareth Southgate, a annoncé mardi qu'il mettait fin à ses fonctions. Ceci deux jours après la défaite face à l'Espagne en finale de l'Euro (2-1). "Le temps est venu de changer et d'ouvrir un nouveau chapitre. La finale de dimanche à Berlin contre l'Espagne était mon dernier match en tant que sélectionneur de l'Angleterre", écrit-il dans un message transmis par la fédération anglaise. Southgate était en poste depuis huit ans.

Mbappé fait ses premiers pas au stade Bernabeu Kylian Mbappé sera présenté à Bernabeu ce mardi devant les fans du Real Image: KEYSTONE/AP/Hassan Ammar Après le titre à l'Euro, place à Mbappé! L'attaquant français, déçevant à l'Euro, sera officiellement présenté mardi aux fans du Real dans le prestigieux stade Santiago-Bernabeu, à guichets fermés. Avec quelque 85'000 spectateurs attendus, la rencontre entre Mbappé et son nouveau public devrait battre le record établi il y a maintenant 15 ans lors de de la présentation de Cristiano Ronaldo. Les billets pour l'événement étaient gratuits, mais certains fans peu scrupuleux tentent de les revendre pour surfer sur l'engouement que suscite l'arrivée du nouveau "Galactique" madrilène, assurent des journaux espagnols. Si ses nouveaux partenaires ont repris l'entraînement lundi, le Français, qui paraphera officiellement son contrat de cinq ans avec Florentino Perez avant son entrée au stade Bernabeu à midi puis une conférence de presse, bénéficiera, lui, de quelques jours de repos supplémentaires. Le service médical madrilène aura toutefois à coeur de faire le point sur son nez, cassé lors du premier match de l'Euro, remporté dimanche par l'Espagne, qui avait justement éliminé la France en demi-finale. Pour Mbappé et le Real, c'est enfin la concrétisation d'un transfert longtemps espéré, attendu et repoussé. Depuis jeudi dernier, le maillot floqué du no 9 du joueur français - qui s'est toujours présenté comme un supporter de la Maison Blanche et de son prédécesseur à Madrid Cristiano Ronaldo - est en vente dans les boutiques du club, où le visage de "Kyks" s'étale partout. "Excitation" et "humilité" Parti libre du PSG, Mbappé arrive en Espagne après un Euro décevant sur le plan individuel (un but sur pénalty, une passe décisive), durant lequel il est resté dans l'ombre notamment de la nouvelle superstar du foot espagnol, le jeune ailier de Barcelone Lamine Yamal. Le joueur sort aussi d'une saison éprouvante avec le club parisien, marquée par les tensions autour de la non-reconduction de son contrat. Il avait du reste reconnu être "libéré" et "soulagé" après l'officialisation de son transfert dans la capitale espagnole début juin. "C'est un immense plaisir et un rêve qui se réalise. C'est le club où j'ai toujours rêvé d'être. J'y vais avec beaucoup d'excitation et beaucoup d'humilité", avait aussi commenté le capitaine des Bleus, 25 ans. A Madrid, il formera avec Vinicius Jr et Jude Bellingham un trio offensif qui fait déjà rêver les aficionados du club, qui a remporté le 1er juin dernier sa 15e Ligue des champions. Champion d'Espagne en titre, le Real Madrid débutera le championnat à Majorque, lors de la première journée de Liga disputée le week-end des 17 et 18 août. Les éventuels débuts à Bernabeu de la superstar française, auront lieu la semaine suivante, à l'occasion de la réception d'un des promus, le Real Valladolid (2e journée). Le Real s'attend à amortir ce transfert qui reste onéreux (salaire estimé à 15 millions d'euros net par saison et prime à la signature supérieure à 100 millions) grâce aux différentes retombées économiques apportées par le joueur français (contrats de sponsoring, vente de maillots, billetterie...). Mbappé, lui, espère remporter enfin une Ligue des champions, et le Ballon d'Or, deux objectifs qu'il a toujours clairement affichés.

Teichmann gagne enfin Jil Teichmann a renoué avec la victoire sur le circuit WTA Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Jil Teichmann (WTA 211) a mis fin à sa longue disette et remporté à Palerme son premier match dans le tableau principal d'un tournoi WTA depuis octobre. La Biennoise a battu Mia Ristic 6-1 6-1. Le tirage au sort a été clément avec Teichmann en lui offrant la jeune qualifiée croate, qui n'a toujours pas gagné de match sur le circuit WTA. La jeune femme de 18 ans, 301e mondiale, n'a eu aucune chance pour son deuxième match à ce niveau et s'est inclinée en un peu plus d'une heure. La suite du parcours de Teichmann sur la terre battue sicilienne, où elle a fêté en 2019 l'une de ses deux victoires sur le circuit WTA, se poursuivra en huitièmes de finale soit contre la tête de série no 4, la Française Diane Parry (WTA 58), soit contre la qualifiée australienne Olivia Gadecki (WTA 168), qui s'affrontent mardi.

Olivier Giroud dit "adieu à l'équipe de France" Olivier Giroud dit au revoir à l'équipe de France Image: KEYSTONE/EPA/GEORGI LICOVSKI "Ma plus grande fierté et mon plus beau souvenir." L'attaquant français Olivier Giroud, meilleur buteur de l'histoire des Bleus, a dit lundi "adieu à l'équipe de France". "Le moment tant redouté est arrivé: celui de dire adieu à l'équipe de France", a-t-il écrit lundi sur son compte Instagram. Agé de 37 ans, Olivier Giroud, qui évoluera au Los Angeles FC la saison prochaine, avait annoncé en mai qu'il mettrait fin à sa carrière internationale après l'Euro. "Nous sommes devenus une bande de potes inséparables sous l'oeil attentif d'un homme: le coach, Didier Deschamps, que je remercie pour sa confiance. Malgré nos hauts et nos bas, il m'a permis de devenir le meilleur buteur de l'histoire des Bleus avec 57 buts en 143 sélections", a-t-il souligné lundi, alors qu'il a très peu joué lors de l'Euro 2024. "Ma carrière en équipe de France n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. J'ai douté parfois, souffert aussi des critiques mais au plus profond de moi, je n'ai jamais cessé d'y croire", a-t-il insisté. Principal victime du retour en sélection de Karim Benzema juste avant l'Euro en 2021, il avait perdu sa place de titulaire puis n'avait pas été convoqué pour le Final Four de la Ligue des nations, remportée par les Bleus à l'automne 2021. "Cette équipe de France que j'ai servie pendant 13 ans restera à jamais gravée dans mon coeur. Elle est ma plus grande fierté et mon plus beau souvenir", a assuré le joueur formé à Grenoble. Vainqueur du Mondial en 2018, finaliste en 2022, il est passé tout près d'un titre européen, échouant en finale en 2016 au Stade de France contre le Portugal de Cristiano Ronaldo (1-0 ap), et a été éliminé cette année en demi-finale de l'Euro par l'Espagne. Outre les trophées collectifs, l'attaquant laissera également une trace dans les statistiques puisqu'il a effacé des tablettes Thierry Henry, devenant lors de la Coupe du monde au Qatar en 2022 le recordman du nombre de buts inscrits en équipe de France. Cet exploit risque toutefois de ne pas survivre à l'appétit féroce de Kylian Mbappé, déjà 3e de ce classement avec 46 réalisations à seulement 25 ans. Après Hugo Lloris et Raphaël Varane fin 2022, c'est un autre pilier du groupe de Didier Deschamps, sacré champion du monde en 2018 en Russie, qui quitte la sélection.

L'aventure hongroise de Simona Waltert s'arrête Simona Waltert n'a pas passé le premier tour à Budapest Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE L'aventure de Simona Waltert (WTA 248) en Hongrie a pris fin lundi au premier tour. La Grisonne de 23 ans a été battue par la Russe Maria Timofeeva (WTA 103) 7-5 7-6 (7/3). Après avoir passé deux tours de qualification, Waltert a donc trouvé plus forte qu'elle sur la terre battue de Budapest. La Grisonne peut s'en vouloir, elle qui menait 4-1 dans le premier set et qui a même bénéficié d'une balle de set à 5-4. Dans la deuxième manche, elle a remonté un score de 4-1 pour mener 5-4, avant de s'incliner au tie-break 7/3 sans avoir eu véritablement sa chance.

Un bail de quatre ans pour Murat Yakin Murat Yakin prolongé pour 4 ans par l'ASF Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA L’avenir de l’équipe de Suisse s’inscrira jusqu’en 2028 avec Murat Yakin. L’Association Suisse de Football (ASF) et le sélectionneur ont en effet signé un nouveau bail de quatre ans. Ce contrat comporte toutefois une clause de retrait si l’équipe de Suisse ne parvenait pas à se qualifier pour la Coupe du monde 2026. Dans une telle hypothèse, une discussion serait alors menée entre les deux parties pour statuer sur le bien-fondé de respecter le contrat initial. "Dans les limites du raisonnable" "Notre volonté est d'œuvrer dans la continuité avec Murat Yakin et Giorgio Contini", assure le président de l’ASF Dominique Blanc. Il convient de préciser que le contrat de Giorgio Contini, l’assistant de Murat Yakin, ne court que sur deux ans. "Cette prolongation est méritée pour Murat Yakin et pour Giorgio Contini", poursuit Dominique Blanc. Le président n'a pas voulu apporter des précisions quant aux modalités financières de ces nouveaux baux. "Nous sommes restés dans les limites du raisonnable", assure-t-il toutefois. Murat Yakin se dit "fier" de poursuivre l’aventure. "Nous ferons tout pour que nos prochaines campagnes soient aussi fructueuses, lâche-t-il. L’équipe de Suisse a un véritable potentiel. On vient de le voir à l’Euro. Nous n’avons pas été loin de réussir quelque chose de grand. Ne pas jouer la finale de dimanche contre l’Espagne m’a fait mal..." Quel gardien? On en saura plus en septembre D’ici le 5 septembre, date du match à Copenhague contre le Danemark pour les trois coups de la Ligue des Nations, Murat Yakin devra régler l’épineux problème des gardiens. Yann Sommer, qui fêtera ses 36 ans à la fin de l’année, laissera-t-il sa place à Gregor Kobel qui piaffe d’impatience? "Un dialogue va s’instaurer avec les intéressés pour clarifier la situation d’ici septembre", promet le sélectionneur. Murat Yakin a appris à 14h30 ce lundi qu’il devra désormais composer sans Xherdan Shaqiri. Le Bâlois a bien sûr salué la carrière du joueur de Chicago Fire qui a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale. "C’est sa décision. Je la regrette. Il fut encore décisif lors de l’Euro, souligne Murat Yakin. Il restera comme l’un des plus grands joueurs de l’histoire du football suisse. Je dois le remercier pour tout ce qu’il a accompli. Sur un plan personnel, je dois avouer que son pied gauche m’a, match après match, toujours émerveillé." Considéré comme "un modèle pour la jeunesse du pays" par Dominique Blanc, Xherdan Shaqiri aura sans doute droit très vite à un hommage de la part de l’ASF. Pourquoi pas le dimanche 8 septembre à Genève à l’occasion de la venue des Champions d’Europe espagnols? Comme pour lui signifier que c’est bien tout un pays qui veut le célébrer.