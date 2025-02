La Suisse battue 3-0 par la Serbie en Coupe Davis

La formation du capitaine Severin Lüthi n'avait déjà pas remporté le moindre set samedi, Dominic Stricker et Jérôme Kym s'inclinant respectivement face à Pedro Martinez et à Roberto Carballes Baena. Les Helvètes devront donc lutter pour leur maintien dans le groupe mondial en septembre à l'occasion d'un barrage. L'Espagne affrontera elle le Danemark au 2e tour des qualifications.

Malheureusement pour lui, ce match "historique" à Pittsburgh s’est soldé par une défaite 3-0 provoquée notamment pas un but et un assist de Sidney Crosby. Après ce 33e revers en 51 matches, Nashville se retrouve à 14 points de la barre. Le capitaine Josi et ses coéquipiers ne verront pas les play-off cette saison à moins d’un véritable miracle.

Le Russe a inscrit le 4-4 pour le 877e but de sa carrière. Il l ne lui en faut plus que 18 pour battre le fabuleux record des 894 buts de Wayne Gretzky. Auteur de 24 buts cette saison, il est dans le bon rythme pour surpasser le Canadien ce printemps encore.

Les hommes de Paolo Tramezzani ont l'occasion de prendre sept points d'avance sur cette 12e place en cas de succès face aux Zurichois, désormais entraînés par Uli Forte, ex-coach de Neuchâtel Xamax. Cela fait toutefois plus de trois mois qu'Yverdon n'a plus goûté à la victoire (7 défaites, 3 matches nuls).

Malheureux il est vrai avec les poteaux de Kutesa (25e) et de Théo Magnin (64e), le Servette FC a confirmé l’impression laissée depuis la reprise. Les Grenat sont à bout de souffle avec un entraîneur Thomas Häberli et un directeur sportif René Weiler bien incapables d’insuffler un nouvel élan.

Au stade de Genève, ils ont été incapables de garder le score après le but de Dereck Kutesa (55e). Fébriles comme des juniors dès que les Zurichois sont sortis de leur réserve, les Grenat ont été crucifiés à la 86e minute sur une tête de Nikolas Muci qui a bénéficié d’un centre magnifique de Tomas Veron Lupi. Les deux entrants ont validé le coaching de Tomas Oral qui n’a pas encore perdu en sept matches depuis son intronisation à la place de Marco Schällibaum (2 victoires et 5 nuls).

Un autre but en supériorité numérique, marqué par le Finlandais Julius Nättinen dans le troisième tiers-temps (47e), a suffi au bonheur des Jurassiens. Ces derniers signent ainsi un troisième succès consécutif pour la première fois de la saison après leurs victoires à Genève mardi (4-2) et vendredi à Bienne (4-3 ap).

La superbe réduction du score de Morgan Poaty à la 61e minute a suscité le fol espoir d’une remontada qui a été malheureusement douché quelques secondes plus tard par l’incroyable raté d’Alban Ajdini. Il y avait pourtant quelque chose à faire face à des Bernois qui doivent leur salut au brio de Marvin Keller dans la cage et au début de match tonitruant de Monteiro. Face à ses anciennes couleurs, l’ailier valaisan a confirmé qu’il était capable de fantastiques fulgurances comme à Ténériffe en novembre dernier face à l’Espagne.

Sombre samedi pour le Lausanne-Sport et le FC Sion ! Les Vaudois et les Valaisans ont connu à nouveau l’infortune de la défaite qui rappelle combien leur début d’année est laborieux.

Lüthi: "L'Espagne était plus forte aujourd'hui"

Severin Lüthi garde forcément son optimisme avant la 2e journée du duel face à l'Espagne Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Capitaine de l'équipe de Suisse de Coupe Davis, Severin Lüthi ne pouvait que constater les dégâts après la première journée du 1er tour qualificatif face à l'Espagne.

"L'Espagne était plus forte aujourd'hui, il faut l'admettre", a-t-il concédé.

"Je retire toujours du positif quand on est mené au score, comme je vois également toujours des choses à améliorer lorsqu'on gagne. Mais il est clair qu'on espérait mieux", a poursuivi le Bernois, dont l'équipe est menée 2-0 à Bienne face à une solide formation ibère.

"Les occasions étaient là. Mais l'Espagne était plus forte aujourd'hui, il faut l'admettre", a glissé Severin Lüthi, pour qui le manque de confiance de Jérôme Kym et de Dominic Stricker n'est pas le seul facteur expliquant leurs difficultés dans les moments les plus chauds samedi.

"C'est une combinaison de plusieurs choses. La confiance en est une, bien sûr. Mais on voit aussi que les Espagnols (Pedro Martinez et Roberto Carballes Baena en l'occurrence) évoluent au plus haut niveau depuis de nombreuses années, alors que nous avons de jeunes joueurs qui connaissent plus de hauts et de bas", a-t-il expliqué.

"Lorsque nos joueurs auront trouvé cette constance au plus haut niveau, ils seront capables de gagner ce genre de matches", a encore souligné Lüthi, qui croit forcément encore en l'exploit dans cette rencontre. "Tout peut aller très vite si on gagne le double", pour lequel il devrait aligner Marc-Andrea Hüsler et Dominic Stricker.

"Bien sûr, il sera de toute manière très difficile de gagner les deux derniers simples. Mais la pression augmenterait sur les épaules des Espagnols si l'on venait à gagner le double. C'est notre objectif premier dimanche", a-t-il conclu.