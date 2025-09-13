La Suisse battue par l'Inde ++ Coup double de Vingegaard

Challenger: Wawrinka à une victoire d'un premier titre depuis 2020 Stan Wawrinka, ici lors du dernier Swiss Open de Gstaad, est à une victoire d'un premier titre depuis 2020. Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Stan Wawrinka (ATP 149) jouera dimanche la finale du Challenger de Rennes. Vainqueur 7-6 (7/3) 6-2 de l'Allemand Patrick Zahraj (ATP 259), le Vaudois est à un match d'un premier titre depuis 2020.

L'ex-numéro 3 mondial n'a toujours pas lâché un seul set dans ce tournoi joué sur dur indoor. Il a mieux négocié le tie-break du premier set que son adversaire de 26 ans avant de dérouler son tennis dans la deuxième manche.

En finale, Wawrinka sera opposé au Français Hugo Gaston (ATP 128), tête de série numéro 1 du tournoi breton. Quatre mois après sa défaite en finale du Challenger d'Aix-en Provence, le quadragénaire a une nouvelle occasion de soulever un premier trophée depuis 2020 et sa victoire lors du Challenger de Prague.



Coupe Davis: la Suisse s'incline devant l'Inde à Bienne Le jeune Henry Bernet (18 ans) n'a rien pu faire face à Sumit Nagal. Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Le miracle n'a pas eu lieu pour l'équipe de Suisse de Coupe Davis face à l'Inde, samedi à Bienne. Son échec était consommé (3-1) après la défaite du "rookie" Henry Bernet face à Sumit Nagal.

Le pari un peu fou tenté par le capitaine Severin Lüthi, qui s'est privé de son no 1 en simple Jérôme Kym (ATP 155) samedi, n'a donc pas payé. Champion junior de l'Open d'Australie 2025, Henry Bernet (ATP 603) s'est logiquement incliné 6-1 6-3 devant l'ex-no 68 du classement mondial Sumit Nagal dans le quatrième match.

La nervosité du Bâlois de 18 ans était palpable. Il a d'ailleurs concédé d'entrée son service pour placer son adversaire sur les bons rails. Sumit Nagal - qui avait gagné le tirage au sort et choisi de recevoir - a réussi quatre breaks au total dans un match à sens unique qui n'a duré qu'une heure et une minute.

Mais Henry Bernet, qui jouait son premier simple chez les "grands", n'a rien à se reprocher. Le Rhénan est encore un peu tendre pour espérer faire douter un joueur aussi solide et expérimenté que Sumit Nagal (28 ans). Malgré sa bravoure et son talent, il n'a rien pu faire. Le mal était de toute manière déjà fait.



Vingegaard fait coup double à Bola del Mundo Jonas Vingegaard va remporter dimanche son premier Tour d'Espagne Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez Jonas Vingegaard a remporté la 20e et avant-dernière étape de la Vuelta avec une arrivée à Bola del Mundo (2251 m). Le Danois va enlever son premier Tour d'Espagne dimanche à Madrid.

Une étape avec cinq ascensions et plus de 4200 m de dénivelé. Cinq ascensions en forme de crescendo avec comme point d'orgue la montée à Bola del Mundo à 2251 m d'altitude avec trois derniers kilomètres terribles. Eh bien c'est le patron Jonas Vingegaard qui s'est imposé avec la manière sur la dernière grande étape de ces trois semaines de course.

Le Danois, menacé au général par Joao Almeida, n'a laissé le soin à personne de le priver de cette victoire de prestige en forme de point d'exclamation. Sans produire d'attaque dévastatrice mais en menant un train d'enfer, le double vainqueur du Tour de France (2022, 2023) a fait sauter un à un ses adversaires dans les trois derniers kilomètres, là où la pente avoisine parfois les 23%. Il a devancé Sepp Kuss de 11 secondes et Jay Hindley de 13. Almeida a fini 5e à 22 secondes.

A noter encore que des manifestants pro-palestiniens ont une nouvelle fois perturbé la course en tentant de bloquer le passage des coureurs à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée. Quelques dizaines de personnes se sont assises au milieu de la route pour tenter d'arrêter le peloton qui a réussi à se faufiler par les côtés. Certains militants ont alors commencé à courir vers les coureurs avant d'être appréhendés par les forces de l'ordre. La course a pu continuer normalement, même si les voitures suiveuses ont été arrêtées pendant quelques minutes.



Crouser titré une 3e fois au poids, le 4x400 mixte aux USA Ryan Crouser la légende du poids Image: KEYSTONE/AP/Ashley Landis Le triple champion olympique du poids Ryan Crouser est entré un peu plus dans la légende. Il a décroché samedi soir à Tokyo son troisième titre mondial avec un jet à 22m34.

L'Américain de 32 ans, détenteur du record du monde, a pris la tête du concours dès son deuxième lancer à 21m99 avant d'enfoncer le clou à son cinquième essai, en lançant à 22m34 devant un public stupéfait. Parce qu'il faut dire qu'il n'avait plus lancé en compétition depuis près d'une année!

Avec un troisième titre mondial consécutif et trois titres olympiques de rang, Crouser entre encore un peu plus dans la légende de son sport. Derrière lui, le reste du podium a été indécis jusqu'au bout. Au cinquième essai, l'Italien Leonardo Fabbri et le Néo-Zélandais Tom Walsh ont tous les deux lancé à 21m94, prenant les 2e et 3e places provisoires.

Mais au sixième et ultime essai, le Mexicain Uziel Munoz a battu son record personnel avec 21m97 pour prendre la médaille d'argent. Fabbri termine en bronze tandis que Walsh est éjecté du podium, son deuxième meilleur jet étant moins bon que celui de l'Italien.

Les USA logiquement titrés Emmenés par Alexis Holmes, les Etats-Unis ont conservé samedi leur titre mondial sur 4x400m mixte en s'imposant devant les Pays-Bas de Femke Bol en 3'08''80, le même chrono qu'il y a deux ans à Budapest.

Le collectif américain composé de Bryce Deadmon, Lynna Irby-Jackson, Jenoah McKriver et Alexis Holmes a devancé les Néerlandais champions olympiques et les Belges.

Il y a deux ans à Budapest, les Américains avaient battu le record du monde de la discipline en poussant à la faute la Néerlandaise Femke Bol. En tête, Bol avait senti la dernière relayeuse américaine la rattraper et avait perdu l'équilibre avant de chuter à quelques mètres de l'arrivée.

Pour la dernière finale de cette première journée, c'est la Kényane Beatrice Chebet qui a logiquement enlevé le 10'000 m en 30'37''61. Derrière la double championne olympique en titre (5000 et 10'000), on retrouve l'Italienne Nadia Battocletti et l'Ethiopienne Gudaf Tsegay.



Bezzecchi remporte le sprint, Marc Marquez chute Marco Bezzecchi a gagné le sprint du GP de St-Marin Image: KEYSTONE/EPA/DANILO DI GIOVANNI L'Italien Marco Bezzecchi (Aprilia) a remporté samedi la course sprint du Grand Prix de Saint-Marin de MotoGP. Leader du championnat du monde, Marc Marquez (Ducati) est quant à lui tombé.

Parti en pole position, Marco Bezzecchi a effectué une course très solide. L'Italien l'a emporté devant l'Espagnol Alex Marquez (Ducati-Gresini/2e à 1''000) et son compatriote Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46/3e à 2''551).

Bezzecchi, qui a profité de la chute de Marc Marquez au 6e tour alors que ce dernier venait de prendre les commandes, a remporté sa deuxième victoire dans un sprint, et le deuxième succès de sa saison après le Grand Prix de Grande-Bretagne fin mai.

Marc Marquez reste néanmoins plus que solidement installé en tête du classement général. Sa marge sur son dauphin, son frère cadet Alex, est de 173 unités, alors qu'il ne restera que six week-ends de compétition à l'issue de ce GP de St-Marin.



Paul/Stricker gagnent le double, l'espoir demeure La joie de Dominic Stricker (de face) et de Jakub Paul après leur victoire en double Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER L'espoir d'une folle "remontada" subsiste pour l'équipe de Suisse de Coupe Davis.

La formation du capitaine Severin Lüthi n'est plus menée que 2-1 par l'Inde après la victoire du duo Jakub Paul/Dominic Stricker face à N Sriram Balaji/Rithvik Choudary Bollipalli en double samedi à Bienne (6-7 6-4 7-5).

Le Grison et son partenaire bernois se sont imposés 6-7 (3/7) 6-4 7-5, après être passés par tous les états d'âme dans le troisième match de cette rencontre du groupe mondial I. Ce succès tient en effet du miracle tant les deux Helvètes ont paru empruntés, surtout dans la première manche.

La paire helvétique - qui s'était retrouvée menée 5-2 après seulement 17 minutes de jeu ! - s'est retrouvée au bord du précipice à 4-4 40/A dans la deuxième manche. Dominic Stricker a sauvé cette balle de break, qui avait le poids d'une balle de match, d'un passing gagnant qui a touché la ligne de fond...

Jakub Paul et Dominic Stricker sont également revenus de loin dans la troisième manche, où ils ont concédé le premier break avant de se retrouver menés 1-3. Ils ont alors avant tout profité de la fébrilité de leurs adversaires pour renverser la vapeur et redonner espoir à leur équipe.

Le plus dur reste néanmoins toujours à faire pour l'équipe de Suisse. L'Argovien Jérôme Kym (ATP 155) n'a ainsi toujours pas le droit à l'erreur à l'heure d'affronter Sumit Nagal (ATP 290) dans le choc des numéros 1.



Dan Ndoye battu pour les débuts de Postecoglou Ange Postecoglou, ex-entraîneur de Tottenham, a raté ses débuts à la tête de Nottingham Forest (archives). Image: KEYSTONE/EPA/ANDY RAIN L'entraîneur australien Ange Postecoglou a raté ses débuts à la tête de Nottingham Forest. L'équipe de Dan Ndoye s'est inclinée 3-0 samedi sur la pelouse d'Arsenal en Premier League.

Nommé durant la trêve internationale en remplacement du Portugais Nuno Esperito Santo, limogé après des dissensions en interne, Postecoglou devra attendre avant d'imposer sa patte sur le jeu de Forest. Le club du centre de l'Angleterre a été largement dominé par les Gunners, qui ont fait la différence grâce à un doublé de Martin Zubimendi (32e/79e) et un but de Viktor Gyökeres (46e).

Aligné durant 90 minutes, Ndoye a livré une performance intéressante sur son flanc droit, même s'il ne s'est pas montré décisif comme lors de ses deux dernières sorties avec la Suisse (1 but, 2 assists). Il a plusieurs fois donné le tournis au latéral gauche d'Arsenal Riccardo Calafiori, son ancien coéquipier à Bâle et à Bologne.



Dames: Le bronze pour Alessandra Keller en cross-country Alessandra Keller a cueilli le bronze en cross-country classique Image: KEYSTONE/MAXIME SCHMID Sacrée mardi en short-track, Alessandra Keller a cueilli sa deuxième médaille dans les Mondiaux 2025 de VTT.

La Nidwaldienne s'est parée de bronze en cross-country samedi à Crans-Montana. Le titre est revenu à la favorite, la Suédoise Jenny Rissveds.

Alessandra Keller (29 ans) n'a rien à se reprocher à l'issue de cette course. Elle s'est accrochée tant bien que mal mais a fini par laisser filer Jenny Rissveds, impressionnante dans les différentes montées, puis la Néo-Zélandaise Samara Maxwell qui a décroché la médaille d'argent (à 18'' de la gagnante).

Au final, après les sept tours de 4,3 km, Alessandra Keller a concédé 56'' à Jenny Rissveds, qui s'offre à 31 ans son premier titre mondial dans l'élite. Elle a pu saluer ses supporters au moment de franchir la ligne d'arrivée, conservant 12'' d'avance sur la Britannique Evie Richards (4e).

Battue au sprint par Alessandra Keller en short-track, Jenny Rissveds était la femme à battre à Crans-Montana, et elle n'a pas failli. La Suédoise affiche également deux médailles olympiques à son palmarès: elle avait décroché le titre suprême en 2016 à Rio, puis le bronze l'an dernier à Paris.

Deux autres Suissesses ont terminé dans le top 10 samedi, Ramona Forchini (8e à 2'33) et Nicole Koller (10e à 2'58). La championne olympique 2021 Jolanda Neff n'a pu faire mieux que 15e, sa dauphine des Jeux de Tokyo Sina Frei se classant quant à elle 13e.



Kishane Thompson impressionne en séries du 100 m Kishane Thompson a fait forte impression dans les séries du 100 m Image: KEYSTONE/AP/Petr David Josek Alors que les doutes subsistaient sur son état de forme, Kishane Thompson a plus que rassuré en séries du 100 m samedi aux Mondiaux de Tokyo.

Le vice-champion olympique 2024 a remporté sa course avec une facilité déconcertante à la veille de la grande finale.

Aligné dans la deuxième série, le Jamaïcain a pris un bon départ le plaçant directement en tête de la course. Il a complètement relâché son effort à 30 mètres de l'arrivée, avant de tourner la tête à droite, puis à gauche, pour regarder le public avant de couper la ligne en 9''95.

En quête à Tokyo d'une première médaille mondiale, Kishane Thompson a effacé les doutes qui planaient autour de son état de forme depuis qu'il avait évoqué fin août une "gêne au tibia" le poussant à déclarer forfait pour les deux derniers meetings de l'été.

Dans la série suivante, le champion olympique Noah Lyles a terminé lui aussi en 9''95 mais il n'a pas du tout donné la même impression de facilité que son rival jamaïcain. Parti moyennement comme à son habitude, le showman américain a pris les devants dans la deuxième moitié de course et n'a pas relâché son effort.

Le surprenant Sud-Africain Girt Leotlela a réalisé le meilleur temps de ces séries en 9''87 (record personnel explosé). Aucun favori n'est passé à la trappe: le champion olympique du 200 m Letsile Tebogo s'est qualifié, tout comme son dauphin à Paris Kenny Bednarek ainsi que Marcell Jacobs, Oblique Seville et Akani Simbine.



Frey et Kora en demi-finales du 100 m, Kälin en échec à la longueur Géraldine Frey disputera les demi-finales du 100 m à Tokyo Image: KEYSTONE/AP/Eugene Hoshiko Les sprinteuses suisses ont maîtrisé leur sujet dans les séries du 100 m, samedi aux Mondiaux de Tokyo.

Géraldine Frey et Salomé Kora se sont toutes deux qualifiées pour les demi-finales. Annik Kälin a en revanche échoué en qualification à la longueur, où elle espérait jouer le podium dimanche.

En lice dans la première des sept séries, Géraldine Frey a réalisé 11''25. La Zougoise a fini 3e d'une course gagnée par l'Américaine Melissa Jefferson-Wooden (10''99). Salomé Kora a pour sa part pris la 2e place de la quatrième série, remportée par la championne olympique Julien Alfred en 10''93. La St-Galloise a couru en 11''23.

Les trois premières de chaque série se qualifiaient à la place. Le meilleur chrono a été l'oeuvre de Julien Alfred, devant la Britannique Daryll Neita (10''94). Les demi-finales, qui réuniront 24 athlètes, sont prévues dimanche dès 13h20 (heure suisse), alors que la finale aura lieu à 15h13.

Annik Kälin a en revanche manqué son affaire à la longueur. La Grisonne, qui a ressenti des douleurs au pied droit, a dû se contenter d'un essai valable, à 6m36, loin de la limite qualificative pour la finale (6m75). Elle n'a que cinq jours devant elle pour se refaire une santé avant l'heptathlon. Mais ses larmes versées à l'issue de la qualification en disaient long.



M23: Finn Treudler sacré en cross-country La joie de Finn Treudler, nouveau champion du monde M23 Image: KEYSTONE/MAXIME SCHMID Le dernier week-end des Mondiaux de VTT a démarré de manière idéale pour la Suisse. Finn Treudler s'est paré d'or dans l'épreuve de cross-country des moins de 23 ans samedi à Crans-Montana.

Battu de peu en short-track dans ces joutes valaisannes à Zermatt, où il a dû se contenter d'une médaille d'argent, Finn Treudler savoure sa revanche. Il s'est offert samedi un superbe cadeau, trois jours après son 22e anniversaire.

Le grand espoir zurichois a dominé les débats pour devancer de 54 secondes son dauphin, le Canadien Cole Punchard. Il s'agit même de sa troisième médaille dans ces Mondiaux, lui qui faisait partie de l'équipe "bronzée" en relais mixte.



Défaite historique pour les All Blacks face aux Springboks Damian Williamse et les Springboks ont corrigé les All Blacks samedi Image: KEYSTONE/AP/Marty Melvile L'Afrique du Sud a infligé à la Nouvelle-Zélande la plus grosse défaite de son histoire samedi à Wellington.

Les Springboks ont corrigé les All Blacks 43-10 lors de la 4e journée du Rugby Championship.

Un seul essai réussi, contre six pour les Sud-Africains: jamais battus par plus de 15 points en Nouvelle-Zélande, les All Blacks se sont littéralement écroulés sur leur pelouse maudite du Sky Stadium. Ils ont encaissé un 36-0 (!) en seconde mi-temps, cédant au passage aux Springboks leur place de numéro un mondial.

Plus grosse défaite à domicile des All Blacks (-33), qui n'avaient jamais été battus de plus de 15 points sur leur pelouse, cette défaite est même devenue la pire de l'histoire des hommes en noir avec le sixième essai de Pieter Steph du Toit à la 79e minute, transformé par Manie Libbbok.

La plus large défaite de la Nouvelle-Zélande remontait à l'été 2023 quand l'Afrique du Sud, déjà, l'avait battue 35-7 à Twickenham à Londres avant le Mondial 2023 en France.



Degen demande des réformes à l'ASF comme à la SFL David Degen ne m稍he pas ses mots envers l'ASF et la SFL Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX David Degen ne cache pas son insatisfaction par rapport à l'Association suisse (ASF) et à la Swiss Football League (SFL).

"Il y a cent sujets à aborder", déclare le président du FC Bâle dans une interview accordée aux journaux de Tamedia.

L'ancien international craint que la Suisse ne perde rapidement pied sur la scène internationale. "Nous avons perdu du terrain dans le développement de nos talents, même par rapport à des nations plus petites", explique-t-il.

Le président du champion de Suisse en titre fait référence à l'équipe de Suisse M17 qui "a perdu presque tous ses matches récemment", mais il passe sous silence la qualification pour la Coupe du monde 2025, pour une première participation depuis 2009.

David Degen s'en prend à la formation des entraîneurs. Il s'insurge contre le fait que, même en tant que joueur de l'équipe nationale, "dans le meilleur des cas, il faut cinq ans pour obtenir la licence UEFA Pro en tant qu'entraîneur".

Selon lui, un bon entraîneur est un leader qui a un bon feeling avec les gens, ce qui ne peut pas être transmis dans des cours. C'est pourquoi il plaide pour une promotion plus ciblée et pour une durée de formation plus courte.

En ce qui concerne la SFL, Degen demande d'une part moins de réglementation afin de pouvoir faire face à la concurrence internationale. "Cela se voit par exemple dans la taille des cadres, qui est limitée à 25 joueurs", souligne-t-il.

Il ne comprend pas non plus qu'en Suisse - un pays non membre de l'Union européenne - on fasse une distinction entre les étrangers de l'UE et les étrangers non membres de l'UE lors de l'octroi des licences. Un club est une entreprise dans un contexte de concurrence mondiale et non une entreprise artisanale régionale.

Critères plus stricts D'autre part, Degen souhaite des critères économiques plus stricts pour l'admission en Super League. Selon lui, les clubs promus avec une base de supporters modeste nuiraient plutôt qu'ils ne profiteraient à l'attractivité de la Super League. Il estime que la Challenge League devrait être exploitée de manière semi-professionnelle afin de créer de la place pour la relève suisse.

Interrogé par Tamedia sur le fait que le FC Bâle pourrait presque aligner deux équipes sur le terrain avec des professionnels étrangers dans l'effectif, David Degen a répondu: "Mais ce sont des joueurs étrangers de qualité."



Les premiers titres pour Evan Dunfee et Maria Perez Evan Dunfee a décroché samedi son 1er titre mondial Image: KEYSTONE/AP/Petr David Josek Evan Dunfee et Maria Perez ont remporté samedi matin le 35 km marche en ouverture des championnats du monde de Tokyo. Le Canadien et l'Espagnole se sont imposés respectivement en 2h28'22 et 2h39'01.

Quatrième des derniers Mondiaux à Budapest en 2023, Dunfee (34 ans) a devancé le Brésilien Caio Bonfim (2h28'55) et le Japonais Hayato Katsuki (2h29'16) et décroche son premier titre mondial. Il avait terminé 3e en 2019 à Doha du 50 km marche (épreuve qui n'est plus disputée).

En retrait en début de course, le Canadien a progressivement refait son retard en profitant notamment de la pénalité imposée à l'Equatorien David Hurtado. "C'est un rêve qui devient réalité. J'ai le même coach depuis que j'ai 10 ans et l'objectif était depuis le début de devenir un jour champion du monde", a réagi Dunfee.

Quelques minutes plus tard, c'est l'Espagnole Maria Perez, double championne du monde sur 20 et 35 km en 2023, qui s'est imposée chez les femmes. En tête la majeure partie de la course, elle a largement devancé la championne olympique italienne de 2021 Antonella Palmisano (2h42'24) et l'Equatorienne Paula Milena Torres (2h42'44).

"Je me suis battue jusqu'au bout, je n'avais plus du tout de jus", a lâché l'Espagnole en zone mixte. "Maintenant, je vais me reposer pour le 20 km (samedi 20 septembre) car je veux être compétitive sur cette distance aussi."

Forte humidité En raison des fortes chaleurs annoncées, le départ commun de la course avait été avancé à 7h30 heure de Tokyo. Les athlètes se sont élancés sous un ciel gris et des températures acceptables (autour de 26 degrés) malgré la forte humidité.

