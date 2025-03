La Suisse battue par le Canada ++ Doublé McLaren en Chine

L'argent du 60 m haies pour Ditaji Kambundji Ditaji Kambundji (à droite) battue pour l'or pour seulement un centième. Image: KEYSTONE/AP/Vincent Thian Ditaji Kambundji a remporté sa première médaille dans un championnat du monde. Aux mondiaux en salle de Nanjing, la Bernoise a cueilli l’argent sur le 60 m haies. Elle a signé un chrono de 7’’73 pour ne s’incliner que pour un centième devant la ressortissante des Bahamas Devynne Charlton, tenante du titre. Ditaji Kambundji a pleinement justifié en Chine son statut de Championne d’Europe. Titrée à Apeldoorn il y a deux semaines en 7’’67, la Bernoise a su, une fois de plus, tirer son épingle du jeu dans une finale qui a vu les six premières séparées seulement par 4 centièmes. Elle offre à la Suisse une quatrième médaille dans ces mondiaux en salle après l'or de sa soeur Mujinga sur 60 m, l'argent d'Annik Kälin à la longueur et le bronze d'Angelika Moser à la perche. Audrey Werro à 1 centième de la médaille Audrey Werro n’a malheureusement pas connu la même réussite. La Fribourgeoise a échoué au pied du podium du 800 m pour un... centième. Elle a été passée sur la ligne par la Portugaise Patricia Silva. "Je suis contente de ma place. Mais la frustration est bien là. Elle me passe sur la ligne, souligne Andrey Werro. J’ai livré une bonne course. J’étais toujours bien placée. C’est parti très vite. Il y a ensuite de la fatigue dans les jambes. J’ai essayé de tenir jusqu’au bout." Simon Ehammer n’a, en revanche, pas vraiment brillé. L’Appenzellois a dû se contenter de la neuvième place du concours de la longueur avec 7,99 m.

Les croisés pour Alvyn Sanches Alvyn Sanches à terre vendredi à Belfast. Image: KEYSTONE/EPA/ANTHONY ANEX Les craintes étaient malheureusement fondées. Touché vendredi lors des derniers instants de la rencontre Irlande du Nord – Suisse (1-1), Alvyn Sanches sera sur le flanc pendant de longs mois. Le Lausanne-Sport informe que son joueur souffre d’une lésion complète du ligament croisé antérieur du genou. L’encadrement du club est mobilisé autour d’Alvyn Sanches et l’accompagnera lors des différentes étapes qui lui permettront de retrouver les terrains, précise le Lausanne-Sport. Agé de 22 ans, Alvyn Sanches s’est affirmé cette saison comme l’atout maître du Lausanne-Sport. Sa première sélection vendredi récompensait justement ses performances. Le demi a suscité ces derniers mois l’intérêt de plusieurs clubs étrangers. Son transfert était programmé lors du prochain mercato estival. Cette blessure à Belfast remet malheureusement tout en question.

La Suisse tombe encore face au Canada Le dépit de Silava Tirinzoni. Image: KEYSTONE/AP/Lee Jin-man Les Suissesses n’ont pas couronné un parcours que l’on peut vraiment qualifier d’exemplaire au Championnat du monde d’Uijeongbu. Elles se sont inclinées 7-3 en finale devant le Canada. La décision dans cette finale est tombée dans le huitième end. Alina Pätz n’a pas su négocier sa dernière pierre pour offrir un coup de deux à l’adversaire. Au neuvième end, la formation de la skip Rachel Homan pouvait marquer un septième point. Devant l’ampleur du score, Silvana Tirizoni et ses coéquipières ont préféré abandonner. Les Suissesses n’ont jamais vraiment maitrisé leur sujet dans cette finale. Elles ont commis trop d’erreurs pour inquiéter les Canadiennes. Le coup de deux réussi au quatrième end n’a de loin pas suffi. Déjà l'an dernier, les Canadiennes avaient damé le pion en finale à la Suisse qui était alors la quadruple tenante du titre. A ce jour, Rachel Homan demeure une énigme pour Silvana Tirizoni qui n’est encore jamais parvenue à la battre. La skip canadienne avait déjà infligé aux Suissesses leur unique défaite lors du round robin de ce Championnat du monde en Corée du Sud. Le Canada remporte un 19e titre mondial chez les femmes. Quant à la Suisse, elle a cueilli une 19e médaille dans cette compétition, la quatrième en argent qui s’ajoute aux dix médailles d’or et aux cinq de bronze.

Piastri s'impose devant Norris à Shanghai Oscar Piastri a remporté dimanche son 3e GP en Formule 1 Image: KEYSTONE/AP Auteur samedi de sa première pole position en Formule 1, Oscar Piastri (McLaren) a remporté le Grand Prix de Chine dimanche à Shanghai. L'Australien de 23 ans, 2e du sprint la veille, a devancé son coéquipier britannique Lando Norris. Ce dernier reste en tête du championnat. Décevant en ouverture de saison devant son public (9e), Oscar Piastri a cueilli sept jours plus tard son troisième succès en F1 après les deux obtenus la saison passée en Hongrie et en Azerbaïdjan. L'Australien a devancé de 9''748 Lando Norris, qui a sauvé de justesse la 2e place devant George Russell (Mercedes). Le quadruple champion du monde en titre Max Verstappen (Red Bull) a pris la 4e place au lendemain de son 3e rang dans la course sprint. Charles Leclerc (Ferrari) s'est quant à lui classé 5e, juste devant son nouveau coéquipier Lewis Hamilton qui avait offert à la Scuderia son premier succès dans un sprint samedi. Ce deuxième GP de la saison n'a pas souri aux pilotes Sauber-Ferrari, une semaine après que Nico Hülkenberg avait décroché une superbe et inattendue 7e place à Melbourne. L'expérimenté allemand a terminé 18e et avant-dernier, juste derrière son coéquipier brésilien Gabriel Bortoleto.

Capela devrait manquer la fin de la saison régulière Clint Capela est blessé à la main gauche Image: KEYSTONE/FR171890 AP/ROB GRAY Le Genevois Clint Capela ne rejouera sans doute plus durant cette saison régulière en NBA. Une IRM a révélé une blessure ligamentaire à un métacarpe de la main gauche, ont annoncé les Hawks. L'état de santé du jeune papa sera réévalué dans trois à quatre semaines, a précisé la franchise d'Atlanta qui disputera son dernier match de saison régulière le 13 avril. Capela (30 ans) n'a joué que 55 matches durant cet exercice 2024/25, perdant par ailleurs sa place dans le cinq de base au profit d'Onyeka Okongwu. En son absence, les Hawks ont cueilli un succès de prestige samedi soir. Atlanta a dominé les Golden State Warriors 124-115 grâce notamment aux 22 points, 12 rebonds et 6 assists d'Okongwu. Vainqueur de six de ses huit derniers matches, la franchise géorgienne est toujours 7e de la Conférence Est.

Les Kings terrassent les Hurricanes Kevin Fiala (22) a marqué samedi son 26e but de la saison Image: KEYSTONE/AP/Alex Gallardo Les Kings de Kevin Fiala ont mis fin avec la manière à la série de huit victoires des Hurricanes. La franchise de Los Angeles a écrasé Carolina 7-2 samedi en NHL pour cueillir un septième succès dans ses huit dernières sorties. Auteur d'un assist, son 21e de la saison, sur le 6-0 inscrit par Quinton Byfield à la 29e minute, l'attaquant saint-gallois Kevin Fiala a marqué le 7-1 à la 59e pour sa 26e réussite dans cet exercice 2024/25. Quatre autres joueurs des Kings ont réussi 1 but et 1 assist dans cette partie. Cette victoire, leur 38e de la saison en 68 sorties, permet aux Kings de conforter leur 3e place dans la Pacific Division avec 85 points. Los Angeles possède 8 longueurs d'avance sur le 4e de cette Division, Calgary, qui affiche le 9e meilleur bilan de la Conférence Ouest et est pour l'heure privé de play-off. La soirée fut plus difficile pour les "Swiss Devils", même si le Valaisan Nico Hischier a atteint pour la deuxième fois la barre des 30 buts en une saison samedi. New Jersey s'est incliné 3-2 à domicile face à Ottawa, subissant ainsi une troisième défaite dans ses quatre derniers matches. Le capitaine Nico Hischier a permis aux Devils de revenir à 2-1 à la 28e minute, en supériorité numérique, mais les Senators d'Ottawa ont repris deux longueurs d'avance 91 secondes plus tard, toujours en supériorité numérique. Le 3-2 est tombé trop tard, à 24 secondes de la sirène finale. Timo Meier est resté "muet" samedi chez les Devils. Les Rangers à 6 points des Devils New Jersey, qui doit composer sans Jonas Siegenthaler au moins jusqu'au terme de la saison régulière, devra lutter jusqu'au bout pour atteindre les play-off. Les Devils sont toujours 3es de la Metropolitan Division mais leur marge sur leurs plus proches poursuivants, les New York Rangers, n'est plus que de 6 unités.

Masarova tombe avec les honneurs à Miami Rebeka Masarova s'est inclinée en 16es de finale à Miami Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Rebeka Masarova (WTA 168) est tombée les armes à la main dans le WTA 1000 de Miami. Issue des qualifications, la Bâloise s'est inclinée 6-4 3-6 6-3 en 16e de finale face à la tenante du titre, l'Américaine Danielle Collins (WTA 15) samedi. Victorieuse en deux sets secs de la vice-championne olympique Donna Vekic (WTA 19) au tour précédent, Rebeka Masarova n'est donc pas parvenue à enchaîner un deuxième exploit consécutif en Floride. Le coup n'est pas passé loin, même si Danielle Collins ne lui a pas laissé la moindre ouverture au troisième set. La Bâloise de 25 ans, qui représente à nouveau la Suisse depuis cette année après avoir défendu les couleurs de l'Espagne, ne s'est en effet pas procuré la moindre balle de break dans la manche décisive. Elle n'a inscrit que 5 points à la relance dans ce dernier set, concédant le break décisif dans le quatrième jeu. Cette accession au 3e tour du tableau principal permettra à Rebeka Masarova de gagner environ 25 places dans la hiérarchie mondiale. Elle a obtenu son meilleur classement, un 62e rang, en décembre 2023, et a quitté définitivement le top 100 en juillet 2024.

L'argent pour Annik Kälin à la longueur L'émotion d'Annik Kälin, vice-championne du monde en salle de la longueur Image: KEYSTONE/EPA Annik Kälin a offert à la Suisse une troisième médaille dans les Mondiaux en salle de Nanjing. La Grisonne a décroché l'argent à la longueur dimanche matin, grâce à un saut mesuré à 6m83. Déjà en argent aux Championnats d'Europe d'Apeldoorn deux semaines plus tôt dans la discipline, Annik Kälin a su saisir sa chance en l'absence notamment des deux autres médaillées européennes, Larissa Iapichino et Malaika Mihambo. Elle avait atterri à 6m90, un nouveau record de Suisse, aux Pays-Bas. Spécialiste des disciplines multiples, la médaillée de bronze de l'heptathlon des Européens 2022, 4e aux JO de Paris 2024, devait initialement s'aligner sur le pentathlon ce week-end à Nanjing. Mais elle ne se sentait pas encore physiquement prête à enchaîner les cinq épreuves sur une journée. Dimanche, seule l'Américaine Claire Bryant (6m96) a fait mieux qu'elle. La journée a également bien commencé pour la championne d'Europe du 60 m haies en salle, Ditaji Kambundji. La Bernoise a passé sans problème l'écueil des séries en signant le 5e temps, en 7''85, loin de son chrono d'Apeldoorn (7''67). Les demi-finales sont programmées à 12h35 heure suisse, la finale à 14h01. Deux autres Helvètes joueront les médailles lors de l'ultime session de ces championnats du monde indoor 2025. L'Appenzellois Simon Ehammer disputera la finale de la longueur dès 12h40 (heure suisse), alors que la Fribourgeoise Audrey Werro sera en lice en finale du 800 m dès 13h54.

GP de Chine: Tous à la poursuite de McLaren Sorti vainqueur du chaos il y a une semaine pour le coup d'envoi de la saison de Formule 1, Lando Norris espère récidiver ce week-end en Chine. Le Britannique bénéficiera de conditions plus habituelles pour confirmer le statut de favorite de son écurie McLaren. Deux ans et demi que le microcosme de la F1 n'avait pas connu ça: à Shanghai, le paddock voit débarquer un pilote autre que Max Verstappen dans le costume de leader au championnat. En Australie dimanche dernier, le quadruple champion du monde en titre, deuxième de la course, a cédé son fauteuil à Lando Norris après 1029 jours consécutifs passés au sommet de la hiérarchie - un record. "Nous avons fait une bonne course, mais nous n'étions pas assez rapides pour gagner", a reconnu jeudi le Néerlandais, victorieux l'an dernier en Chine au volant de sa fusée Red Bull, qui a depuis perdu de sa superbe. Les McLaren sont "performantes à tous les niveaux, c'est un fait", a-t-il encore dit. Depuis les premiers tours de roue de l'année, McLaren fait figure d'équipe à battre. Derrière, Red Bull semble pour l'instant davantage en concurrence avec Ferrari, vice-championne en titre, et Mercedes. Sur le tracé de Melbourne, l'écurie anglaise était bien partie pour signer un doublé - Norris devant son coéquipier Oscar Piastri - mais la pluie en a décidé autrement. Parti à la faute sur une piste glissante, l'Australien est resté bloqué un long moment dans l'herbe et a terminé à une lointaine 9e place. En dépit de cette erreur, McLaren fait pour l'instant honneur à son statut de championne en titre, tandis que Ferrari, très attendue avec sa recrue Lewis Hamilton, est, elle, passée à côté de sa première course de l'année. Pour ses débuts avec la Scuderia, le septuple champion du monde - encore en rodage - a terminé 10e derrière son coéquipier Charles Leclerc, 8e.

Merelä maintient Berne en vie Benjamin Baumgartner et Berne ont pu lever les bras au ciel Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Fribourg a manqué une première balle de match en quarts de finale des play-off de National League. Les Dragons se sont inclinés 3-2 ap à Berne, mais ils mènent toujours 3-2 dans la série. Berne peut dire merci à Merelä. Le top scorer a dévié un puck d'Aktell en power-play à la 80e pour conserver un espoir de qualification pour les demi-finales. Et dire que cinq minutes plus tôt, le Finlandais se faisait attraper le menton par le coude de Julien Sprunger... Avec le nez rougi, Merelä a joué les rennes pour guider les Ours vers la victoire. A noter que pour la troisième fois à Berne, la rencontre s'est décidée dans le temps supplémentaire. Dans la lignée de leur domination dans l'acte IV, les Bernois ont pris les devants, mais il a fallu un peu de temps. Sur un joli rush de Lehmann, c'est Baumgartner qui a pu tromper Berra (11e). Quelques instants plus tard, c'est Merelä qui a pu subtiliser le puck à Gunderson pour se présenter seul face à Berra, mais le portier de Gottéron a eu le dernier mot. Et alors que l'on imaginait un retour aux vestiaires avec un Berne menant 1-0, Fribourg a pu égaliser de manière assez incroyable par Linden Vey à huit secondes de la fin du tiers après plusieurs cafouillages. Depuis le début de ce quart de finale, Fribourg sait profiter de la moindre occasion offerte par son adversaire. C'est précisément ce qui s'est passé à la 39e lorsque Sörensen a pu s'échapper alors que la pression des Ours se faisait assez forte. Le Suédois a battu Wüthrich pour donner l'avantage à ses couleurs. En manque de réussite, Berne a finalement pu égaliser par Aaltonen qui a sauté sur un rare rebond accordé par Berra. Un 2-2 tombé après 50 secondes dans le troisième tiers. Comme à son habitude depuis le début de cette série, Berra s'est montré sous son meilleur jour. Et notamment à la 70e en frustrant Vermin qui arrivait devant lui. La série repart à Fribourg avec un acte VI programmé lundi soir. Lars Leuenberger doit espérer retrouver Rathgeb, annoncé malade en ce samedi soir. Car il aura besoin de toutes les forces pour contrecarrer un éventuel retour des Ours.

Quatrième globe de l'hiver pour Odermatt Marco Odermatt n'a pas eu à en découdre pour s'adjuger le globe de la descente Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Les descentes de la finale de la Coupe du monde de Sun Valley ont finalement été annulées en raison des conditions météorologiques, après plusieurs reports. Marco Odermatt s'adjuge donc le globe de la spécialité chez les messieurs, tout comme Federica Brignone chez les dames. Le Nidwaldien, dont la marge sur son dauphin et compatriote Franjo von Allmen était confortable (83 points), n'a donc pas eu à s'employer pour conquérir son deuxième globe de cristal consécutif dans la discipline. Le Fribourgeois Alexis Monney complète un superbe triplé helvétique au classement final de la descente. Déjà assuré avant la finale de triompher au général, en super-G et en géant, Marco Odermatt a donc réalisé la même razzia que lors de l'exercice 2023/24 avec quatre globes. Le Nidwaldien aux 45 succès en Coupe du monde en est désormais à 13 globes au total, dont 9 dans les différentes disciplines. Chez les dames, Federica Brignone a ajouté un deuxième globe à sa collection 2024/25 après son sacre au général. L'Italienne pourrait en ajouter un troisième dimanche en super-G, où sa marge sur la Tessinoise Lara Gut-Behrami est de 5 points, et même un quatrième en géant où elle accuse 20 longueurs de retard sur Alice Robinson.

Mathieu van der Poel était le plus fort Mathieu van der Poel le plus fort à Sanremo Image: KEYSTONE/EPA/Roberto Bettini Mathieu van der Poel a remporté Milan-Sanremo, le premier Monument de la saison. Il a devancé l'Italien Filippo Ganna et un Tadej Pogacar ultra-offensif à l'issue d'une course palpitante. Le Néerlandais Mathieu van der Poel a remporté Milan-Sanremo, le premier Monument cycliste de la saison, samedi. Il a devancé l'Italien Filippo Ganna et un Tadej Pogacar ultra-offensif à l'issue d'une course palpitante. Après 2023, il s'agit de la deuxième victoire dans la Primavera pour Van der Poel qui a résisté à plusieurs attaques de Pogacar. Le Slovène, à l'offensive dès la Cipressa, a tout essayé pour le décrocher, mais en vain, se faisant même souffler la deuxième place par un Ganna d'une résilience admirable. Grâce à ce succès, van der Poel revient à hauteur du Slovène et de Fabian Cancellara avec 7 Monuments à son palmarès. Prochain Monument, le Tour des Flandres le 6 avril. Van der Poel est le tenant du titre, alors que Pogacar s'était imposé en 2023.

Mujinga Kambundji sacrée sur 60 m, comme en 2022 Mujinga Kambundji a cueilli samedi son 2e titre mondial sur 60 m en salle Image: KEYSTONE/EPA/JESSICA LEE Mujinga Kambundji a cueilli samedi à Nanjing son deuxième titre mondial sur 60 m en salle. Déjà sacrée en 2022, la Bernoise de 32 ans s'est imposée sur le fil en 7''04, devançant de 0''02 la championne d'Europe italienne Zaynab Dosso (2e). Cette médaille est la 11e conquise par la star de l'athlétisme suisse dans un grand rendez-vous international élite. Elle s'était pourtant montrée plus rapide deux semaines plus tôt lors des Européens d'Apeldoorn, où elle avait dû se contenter de l'argent en 7''02 soit à 0''01 de Zaynab Dosso. Mais Mujinga Kambundji a remporté la course qu'il fallait cet hiver, certes en restant loin du chrono qui lui avait permis de se parer d'or en 2022 (6''96). Son accélération fut remarquable, alors que sa grande rivale Zaynab Dosso s'est quelque peu désunie dans les derniers mètres. Troisième - comme aux Européens, la Luxembourgeoise Patrizia van der Weken échoue d'ailleurs à 0''01 de l'Italienne.

Duplantis sacré pour la 3e fois d'affilée Armand Duplantis s'est contenté de 6m15 samedi à Nanjing Image: KEYSTONE/EPA La star du saut à la perche Armand Duplantis a décroché samedi son troisième titre mondial consécutif en salle. Le Suédois a franchi 6m15 dès son premier essai, sans tenter ensuite de battre son propre record du monde (6m27). Dans un concours plein de rebondissements, "Mondo" Duplantis s'est imposé mais a été plus bousculé que d'habitude par ses adversaires, notamment par le Grec Emmanouil Karalis qui a effacé 6m05 - nouveau record national - dès son premier essai. L'Américain Sam Kendricks complète le podium avec 5m90. Autre star, Jakob Ingebrigtsen a remporté le 3000 m en 7'46''09 devant l'Ethiopien Berihu Aregawi (7'46''25) et l'Australien Ky Robinson (7'47''09). Il s'agit du premier titre mondial en salle pourle Norvégien, champion olympique du 5000 m à Paris, qui vise à Nanjing un doublé 1500/3000 m comme celui qu'il a réalisé il y a deux semaines lors des Européens en salle aux Pays-Bas.