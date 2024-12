La Suisse coule ++ Lugano réussit un joli coup

Malgré le but de l'honneur inscrit par Simion à la 56e, la Suisse continue donc d'afficher un bilan noir à domicile lors de l'Euro Hockey Tour. Elle tentera de signer sa première victoire et d'effacer le mauvais goût de cette défaite dans la bouche samedi à 18h contre la Tchéquie.

Les joueurs de Patrick Fischer ont perdu pied en 17 secondes entre la 32e et la 33e. Wallmark a d'abord nettoyé la lucarne de Charlin alors que la Suisse évoluait à nouveau avec un joueur de moins, puis quasiment dans l'enchaînement, Hartmann a pu jaillir et pousser le puck au fond au sein d'une arrière-garde helvétique dépassée. Afin de rendre cette deuxième période véritablement catastrophique, les Suisses ont pris le 4-0 de Bromé (38e) alors qu'ils étaient en supériorité numérique...

Médaillé de bronze aux Européens 2023 en petit bain dans la discipline, Bollin peut lorgner le podium dans une finale programmée vendredi à 18h12. "Je ne pense pas au podium, j'espère juste pouvoir nager le plus vite possible", a souligné celui qui fait désormais partie des 15 meilleurs performeurs mondiaux de l'histoire.

Mbappé, qui avait ouvert la marque dès la 10e minute d'un match finalement remporté 3-2 par son équipe, avait été remplacé par Rodrygo. Il "souffre d'une gêne au niveau des ischios (...) Il ne pouvait pas sprinter, ça lui faisait un peu mal et on a préféré le remplacer", avait expliqué son entraîneur Carlo Ancelotti après cette partie.

Freinée par des blessures à une cheville et à un pouce l'hiver dernier, la Vaudoise a donc d'ores et déjà prouvé qu'elle était à nouveau prête à en découdre au très haut niveau. La championne du monde 2013 et double médaillée de bronze olympique a cueilli jeudi son 74e podium à ce niveau (en 149 départs!), le 75e si l'on tient compte de la victoire obtenue par équipe en 2021 à Bakouriani.

Né et formé à Zoug, Zehnder (26 ans) a décroché deux titres de champion de Suisse avec l'EVZ, en 2021 et en 2022. Il a rejoint Zurich en 2023, et a fêté le printemps dernier sous le maillot du "Z" un troisième sacre en l'espace de quatre ans. Il en est à 11 points en 22 matches dans ce championnat 2024/25.

Même si Atlanta doit son succès au brio de ses arrières, Clint Capela a apporté sa pierre à l’édifice. Aligné durant 25’, le pivot genevois a inscrit 11 points et a cueilli 13 rebonds pour un différentiel de +6. Samedi, on lui demandera de sortir le grand jeu face à Giannis Antetokounmpo, l’arme fatale de Milwaukee.

Les Hawks ont assuré leur qualification pour les demi-finales dans la capitale du jeu à la faveur de leur succès 108-100 à New York face aux Knicks. Au Madison Square Garden, ils ont forcé la décision grâce, en premier lieu, à l’efficience de Trae Young, auteur de 22 points et de 11 assists. Trae Young aura surtout signé à lui seul un partiel de... 11-0 pour permettre son équipe de mener 73-66.

Clint Capela et les Hawks auront droit à leur week-end à Las Vegas. Atlanta s’est, en effet, qualifié pour le Final Four de la NBA Cup avec un choc samedi contre Milwaukee.

Steve Guerdat veut briller au CHI de Genève

Steve Guerdat affiche un double objectif avant le CHI de Genève. Il vise un quatrième succès à Palexpo tant dans la Finale du Top 10 (vendredi dès 21h00), que dans le Grand Prix dominical (14h30).

"Ce sont deux épreuves vraiment à part", a répété le vice-champion olympique 2024 et champion olympique 2012, comme chaque année avant ce concours si particulier à ses yeux. Il montera Venard de Cerisy le vendredi soir - où il aura notamment Martin Fuchs comme adversaire - et Dynamix dans un GP estampillé Grand Chelem.

"Venard a déjà gagné cette Finale du Top 10 (réd: l'an dernier), c'est un cheval qui a déjà gagné sur toutes les belles pistes du monde, qui est aussi très rapide sur les longs parcours. Spécialement à Genève où il a toujours très bien sauté", souligne le Jurassien, qui a accordé quelques minutes à Keystone-ATS en marge d'une conférence de presse la semaine passée.

"C'est pour ça que je trouve que le format du Top 10 lui convient assez bien", enchaîne-t-il. "Quant à Dynamix, je pense qu'à peu près tous les formats lui conviennent. Mais c'est elle qui a gagné le droit de sauter en Grand Chelem le dimanche après-midi et c'est ma meilleure jument, mon meilleur atout du moment."

Dynamix peut se mettre en jambes

C'est en effet en selle sur Dynamix de Belheme que Steve Guerdat a décroché l'argent olympique cet été au Château de Versailles, douze ans après avoir cueilli l'or avec Nino des Buissonnets à Londres. Et c'est déjà avec cette jument de onze ans qu'il était devenu pour la première fois champion d'Europe en individuel en 2023.

"C'est avec elle que j'ai envie de tenter ma chance devant notre public pour le Grand Chelem de Genève", explique encore Steve Guerdat, conscient que l'accumulation des parcours l'oblige à monter deux chevaux différents s'il entend prendre tous les risques pour jouer la gagne sur ces deux épreuves.

Dynamix aura néanmoins l'occasion de monter en puissance tout au long de ce 63e CHI de Genève. "Elle va avoir une entrée en compétition un peu plus light: elle va sauter deux épreuves jeudi et vendredi, sans essayer d'avoir un résultat, mais simplement pour se mettre en jambes afin d'être au meilleur de sa forme dimanche", précise-t-il.

"Un avant et un après Jeux olympiques"

S'il ne cache pas ses ambitions de victoire(s) à Genève, Steve Guerdat confesse avoir connu un petit coup de blues post-olympique. "Cela peut paraître un peu négatif de parler de coup de blues, ce n'est même pas forcément négatif, mais qu'on le veuille ou pas, il y a un avant et un après Jeux olympiques", glisse-t-il.

"Que les Jeux se soient bien passés ou pas, il y a un avant et un après JO. Quand on rentre à la maison après les Jeux, quand la pression commence à redescendre, que la fatigue commence à se faire ressentir un petit peu, on appuie sur un bouton reset et tout recommence à zéro", explique-t-il encore.

"Ce n'est pas forcément du vide", précise-t-il. "Mais c'est une situation qu'on ne peut pas vraiment prévoir. On ne sait pas quel résultat nous attend, et c'est là qu'on redescend un petit peu sur terre et qu'on ouvre les yeux. Dans mon cas, on les ouvre sur la fin de saison et les nouveaux objectifs qui se présentent", poursuit-il.

Bonheur

"J'ai la chance d'avoir une écurie très bien fournie. J'ai pu continuer à me présenter sur la plupart des plus belles compétitions, directement après Paris, et mes chevaux ont su répondre présent. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est faire mon sport dans les plus belles compétitions", lâche-t-il.

Mais comment fait-on pour garder sa motivation intacte ? "J'ai la chance de vraiment aimer ce que je fais. Les chevaux pour commencer, le sport ensuite. J'ai envie de dire que si j'ai un coup de blues, la chose qui me remonte le moral c'est de monter à cheval. Ce qui m'apporte le plus de bonnes ondes et le plus de bonheur, c'est ma famille, ma femme, ma fille et mes chevaux."