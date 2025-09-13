La Suisse maintient l'espoir ++ Nottingham balayé

Bezzecchi remporte le sprint, Marc Marquez chute Marco Bezzecchi a gagné le sprint du GP de St-Marin Image: KEYSTONE/EPA/DANILO DI GIOVANNI L'Italien Marco Bezzecchi (Aprilia) a remporté samedi la course sprint du Grand Prix de Saint-Marin de MotoGP. Leader du championnat du monde, Marc Marquez (Ducati) est quant à lui tombé.

Parti en pole position, Marco Bezzecchi a effectué une course très solide. L'Italien l'a emporté devant l'Espagnol Alex Marquez (Ducati-Gresini/2e à 1''000) et son compatriote Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46/3e à 2''551).

Bezzecchi, qui a profité de la chute de Marc Marquez au 6e tour alors que ce dernier venait de prendre les commandes, a remporté sa deuxième victoire dans un sprint, et le deuxième succès de sa saison après le Grand Prix de Grande-Bretagne fin mai.

Marc Marquez reste néanmoins plus que solidement installé en tête du classement général. Sa marge sur son dauphin, son frère cadet Alex, est de 173 unités, alors qu'il ne restera que six week-ends de compétition à l'issue de ce GP de St-Marin.



Paul/Stricker gagnent le double, l'espoir demeure La joie de Dominic Stricker (de face) et de Jakub Paul après leur victoire en double Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER L'espoir d'une folle "remontada" subsiste pour l'équipe de Suisse de Coupe Davis.

La formation du capitaine Severin Lüthi n'est plus menée que 2-1 par l'Inde après la victoire du duo Jakub Paul/Dominic Stricker face à N Sriram Balaji/Rithvik Choudary Bollipalli en double samedi à Bienne (6-7 6-4 7-5).

Le Grison et son partenaire bernois se sont imposés 6-7 (3/7) 6-4 7-5, après être passés par tous les états d'âme dans le troisième match de cette rencontre du groupe mondial I. Ce succès tient en effet du miracle tant les deux Helvètes ont paru empruntés, surtout dans la première manche.

La paire helvétique - qui s'était retrouvée menée 5-2 après seulement 17 minutes de jeu ! - s'est retrouvée au bord du précipice à 4-4 40/A dans la deuxième manche. Dominic Stricker a sauvé cette balle de break, qui avait le poids d'une balle de match, d'un passing gagnant qui a touché la ligne de fond...

Jakub Paul et Dominic Stricker sont également revenus de loin dans la troisième manche, où ils ont concédé le premier break avant de se retrouver menés 1-3. Ils ont alors avant tout profité de la fébrilité de leurs adversaires pour renverser la vapeur et redonner espoir à leur équipe.

Le plus dur reste néanmoins toujours à faire pour l'équipe de Suisse. L'Argovien Jérôme Kym (ATP 155) n'a ainsi toujours pas le droit à l'erreur à l'heure d'affronter Sumit Nagal (ATP 290) dans le choc des numéros 1.



Dan Ndoye battu pour les débuts de Postecoglou Ange Postecoglou, ex-entraîneur de Tottenham, a raté ses débuts à la tête de Nottingham Forest (archives). Image: KEYSTONE/EPA/ANDY RAIN L'entraîneur australien Ange Postecoglou a raté ses débuts à la tête de Nottingham Forest. L'équipe de Dan Ndoye s'est inclinée 3-0 samedi sur la pelouse d'Arsenal en Premier League.

Nommé durant la trêve internationale en remplacement du Portugais Nuno Esperito Santo, limogé après des dissensions en interne, Postecoglou devra attendre avant d'imposer sa patte sur le jeu de Forest. Le club du centre de l'Angleterre a été largement dominé par les Gunners, qui ont fait la différence grâce à un doublé de Martin Zubimendi (32e/79e) et un but de Viktor Gyökeres (46e).

Aligné durant 90 minutes, Ndoye a livré une performance intéressante sur son flanc droit, même s'il ne s'est pas montré décisif comme lors de ses deux dernières sorties avec la Suisse (1 but, 2 assists). Il a plusieurs fois donné le tournis au latéral gauche d'Arsenal Riccardo Calafiori, son ancien coéquipier à Bâle et à Bologne.



Dames: Le bronze pour Alessandra Keller en cross-country Alessandra Keller a cueilli le bronze en cross-country classique Image: KEYSTONE/MAXIME SCHMID Sacrée mardi en short-track, Alessandra Keller a cueilli sa deuxième médaille dans les Mondiaux 2025 de VTT.

La Nidwaldienne s'est parée de bronze en cross-country samedi à Crans-Montana. Le titre est revenu à la favorite, la Suédoise Jenny Rissveds.

Alessandra Keller (29 ans) n'a rien à se reprocher à l'issue de cette course. Elle s'est accrochée tant bien que mal mais a fini par laisser filer Jenny Rissveds, impressionnante dans les différentes montées, puis la Néo-Zélandaise Samara Maxwell qui a décroché la médaille d'argent (à 18'' de la gagnante).

Au final, après les sept tours de 4,3 km, Alessandra Keller a concédé 56'' à Jenny Rissveds, qui s'offre à 31 ans son premier titre mondial dans l'élite. Elle a pu saluer ses supporters au moment de franchir la ligne d'arrivée, conservant 12'' d'avance sur la Britannique Evie Richards (4e).

Battue au sprint par Alessandra Keller en short-track, Jenny Rissveds était la femme à battre à Crans-Montana, et elle n'a pas failli. La Suédoise affiche également deux médailles olympiques à son palmarès: elle avait décroché le titre suprême en 2016 à Rio, puis le bronze l'an dernier à Paris.

Deux autres Suissesses ont terminé dans le top 10 samedi, Ramona Forchini (8e à 2'33) et Nicole Koller (10e à 2'58). La championne olympique 2021 Jolanda Neff n'a pu faire mieux que 15e, sa dauphine des Jeux de Tokyo Sina Frei se classant quant à elle 13e.



Kishane Thompson impressionne en séries du 100 m Kishane Thompson a fait forte impression dans les séries du 100 m Image: KEYSTONE/AP/Petr David Josek Alors que les doutes subsistaient sur son état de forme, Kishane Thompson a plus que rassuré en séries du 100 m samedi aux Mondiaux de Tokyo.

Le vice-champion olympique 2024 a remporté sa course avec une facilité déconcertante à la veille de la grande finale.

Aligné dans la deuxième série, le Jamaïcain a pris un bon départ le plaçant directement en tête de la course. Il a complètement relâché son effort à 30 mètres de l'arrivée, avant de tourner la tête à droite, puis à gauche, pour regarder le public avant de couper la ligne en 9''95.

En quête à Tokyo d'une première médaille mondiale, Kishane Thompson a effacé les doutes qui planaient autour de son état de forme depuis qu'il avait évoqué fin août une "gêne au tibia" le poussant à déclarer forfait pour les deux derniers meetings de l'été.

Dans la série suivante, le champion olympique Noah Lyles a terminé lui aussi en 9''95 mais il n'a pas du tout donné la même impression de facilité que son rival jamaïcain. Parti moyennement comme à son habitude, le showman américain a pris les devants dans la deuxième moitié de course et n'a pas relâché son effort.

Le surprenant Sud-Africain Girt Leotlela a réalisé le meilleur temps de ces séries en 9''87 (record personnel explosé). Aucun favori n'est passé à la trappe: le champion olympique du 200 m Letsile Tebogo s'est qualifié, tout comme son dauphin à Paris Kenny Bednarek ainsi que Marcell Jacobs, Oblique Seville et Akani Simbine.



Frey et Kora en demi-finales du 100 m, Kälin en échec à la longueur Géraldine Frey disputera les demi-finales du 100 m à Tokyo Image: KEYSTONE/AP/Eugene Hoshiko Les sprinteuses suisses ont maîtrisé leur sujet dans les séries du 100 m, samedi aux Mondiaux de Tokyo.

Géraldine Frey et Salomé Kora se sont toutes deux qualifiées pour les demi-finales. Annik Kälin a en revanche échoué en qualification à la longueur, où elle espérait jouer le podium dimanche.

En lice dans la première des sept séries, Géraldine Frey a réalisé 11''25. La Zougoise a fini 3e d'une course gagnée par l'Américaine Melissa Jefferson-Wooden (10''99). Salomé Kora a pour sa part pris la 2e place de la quatrième série, remportée par la championne olympique Julien Alfred en 10''93. La St-Galloise a couru en 11''23.

Les trois premières de chaque série se qualifiaient à la place. Le meilleur chrono a été l'oeuvre de Julien Alfred, devant la Britannique Daryll Neita (10''94). Les demi-finales, qui réuniront 24 athlètes, sont prévues dimanche dès 13h20 (heure suisse), alors que la finale aura lieu à 15h13.

Annik Kälin a en revanche manqué son affaire à la longueur. La Grisonne, qui a ressenti des douleurs au pied droit, a dû se contenter d'un essai valable, à 6m36, loin de la limite qualificative pour la finale (6m75). Elle n'a que cinq jours devant elle pour se refaire une santé avant l'heptathlon. Mais ses larmes versées à l'issue de la qualification en disaient long.



M23: Finn Treudler sacré en cross-country La joie de Finn Treudler, nouveau champion du monde M23 Image: KEYSTONE/MAXIME SCHMID Le dernier week-end des Mondiaux de VTT a démarré de manière idéale pour la Suisse. Finn Treudler s'est paré d'or dans l'épreuve de cross-country des moins de 23 ans samedi à Crans-Montana.

Battu de peu en short-track dans ces joutes valaisannes à Zermatt, où il a dû se contenter d'une médaille d'argent, Finn Treudler savoure sa revanche. Il s'est offert samedi un superbe cadeau, trois jours après son 22e anniversaire.

Le grand espoir zurichois a dominé les débats pour devancer de 54 secondes son dauphin, le Canadien Cole Punchard. Il s'agit même de sa troisième médaille dans ces Mondiaux, lui qui faisait partie de l'équipe "bronzée" en relais mixte.



Défaite historique pour les All Blacks face aux Springboks Damian Williamse et les Springboks ont corrigé les All Blacks samedi Image: KEYSTONE/AP/Marty Melvile L'Afrique du Sud a infligé à la Nouvelle-Zélande la plus grosse défaite de son histoire samedi à Wellington.

Les Springboks ont corrigé les All Blacks 43-10 lors de la 4e journée du Rugby Championship.

Un seul essai réussi, contre six pour les Sud-Africains: jamais battus par plus de 15 points en Nouvelle-Zélande, les All Blacks se sont littéralement écroulés sur leur pelouse maudite du Sky Stadium. Ils ont encaissé un 36-0 (!) en seconde mi-temps, cédant au passage aux Springboks leur place de numéro un mondial.

Plus grosse défaite à domicile des All Blacks (-33), qui n'avaient jamais été battus de plus de 15 points sur leur pelouse, cette défaite est même devenue la pire de l'histoire des hommes en noir avec le sixième essai de Pieter Steph du Toit à la 79e minute, transformé par Manie Libbbok.

La plus large défaite de la Nouvelle-Zélande remontait à l'été 2023 quand l'Afrique du Sud, déjà, l'avait battue 35-7 à Twickenham à Londres avant le Mondial 2023 en France.



Degen demande des réformes à l'ASF comme à la SFL David Degen ne m稍he pas ses mots envers l'ASF et la SFL Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX David Degen ne cache pas son insatisfaction par rapport à l'Association suisse (ASF) et à la Swiss Football League (SFL).

"Il y a cent sujets à aborder", déclare le président du FC Bâle dans une interview accordée aux journaux de Tamedia.

L'ancien international craint que la Suisse ne perde rapidement pied sur la scène internationale. "Nous avons perdu du terrain dans le développement de nos talents, même par rapport à des nations plus petites", explique-t-il.

Le président du champion de Suisse en titre fait référence à l'équipe de Suisse M17 qui "a perdu presque tous ses matches récemment", mais il passe sous silence la qualification pour la Coupe du monde 2025, pour une première participation depuis 2009.

David Degen s'en prend à la formation des entraîneurs. Il s'insurge contre le fait que, même en tant que joueur de l'équipe nationale, "dans le meilleur des cas, il faut cinq ans pour obtenir la licence UEFA Pro en tant qu'entraîneur".

Selon lui, un bon entraîneur est un leader qui a un bon feeling avec les gens, ce qui ne peut pas être transmis dans des cours. C'est pourquoi il plaide pour une promotion plus ciblée et pour une durée de formation plus courte.

En ce qui concerne la SFL, Degen demande d'une part moins de réglementation afin de pouvoir faire face à la concurrence internationale. "Cela se voit par exemple dans la taille des cadres, qui est limitée à 25 joueurs", souligne-t-il.

Il ne comprend pas non plus qu'en Suisse - un pays non membre de l'Union européenne - on fasse une distinction entre les étrangers de l'UE et les étrangers non membres de l'UE lors de l'octroi des licences. Un club est une entreprise dans un contexte de concurrence mondiale et non une entreprise artisanale régionale.

Critères plus stricts D'autre part, Degen souhaite des critères économiques plus stricts pour l'admission en Super League. Selon lui, les clubs promus avec une base de supporters modeste nuiraient plutôt qu'ils ne profiteraient à l'attractivité de la Super League. Il estime que la Challenge League devrait être exploitée de manière semi-professionnelle afin de créer de la place pour la relève suisse.

Interrogé par Tamedia sur le fait que le FC Bâle pourrait presque aligner deux équipes sur le terrain avec des professionnels étrangers dans l'effectif, David Degen a répondu: "Mais ce sont des joueurs étrangers de qualité."



Les premiers titres pour Evan Dunfee et Maria Perez Evan Dunfee a décroché samedi son 1er titre mondial Image: KEYSTONE/AP/Petr David Josek Evan Dunfee et Maria Perez ont remporté samedi matin le 35 km marche en ouverture des championnats du monde de Tokyo. Le Canadien et l'Espagnole se sont imposés respectivement en 2h28'22 et 2h39'01.

Quatrième des derniers Mondiaux à Budapest en 2023, Dunfee (34 ans) a devancé le Brésilien Caio Bonfim (2h28'55) et le Japonais Hayato Katsuki (2h29'16) et décroche son premier titre mondial. Il avait terminé 3e en 2019 à Doha du 50 km marche (épreuve qui n'est plus disputée).

En retrait en début de course, le Canadien a progressivement refait son retard en profitant notamment de la pénalité imposée à l'Equatorien David Hurtado. "C'est un rêve qui devient réalité. J'ai le même coach depuis que j'ai 10 ans et l'objectif était depuis le début de devenir un jour champion du monde", a réagi Dunfee.

Quelques minutes plus tard, c'est l'Espagnole Maria Perez, double championne du monde sur 20 et 35 km en 2023, qui s'est imposée chez les femmes. En tête la majeure partie de la course, elle a largement devancé la championne olympique italienne de 2021 Antonella Palmisano (2h42'24) et l'Equatorienne Paula Milena Torres (2h42'44).

"Je me suis battue jusqu'au bout, je n'avais plus du tout de jus", a lâché l'Espagnole en zone mixte. "Maintenant, je vais me reposer pour le 20 km (samedi 20 septembre) car je veux être compétitive sur cette distance aussi."

Forte humidité En raison des fortes chaleurs annoncées, le départ commun de la course avait été avancé à 7h30 heure de Tokyo. Les athlètes se sont élancés sous un ciel gris et des températures acceptables (autour de 26 degrés) malgré la forte humidité.



Ditaji Kambundji doit franchir un nouveau palier Constante tant dans ses chronos que dans les classements obtenus, Ditaji Kambundji a déjà frappé fort en 2025.

Mais la Bernoise de 23 ans devra franchir un nouveau palier pour jouer les premiers rôles aux Mondiaux de Tokyo sur 100 m haies, où elle sera en lice dès dimanche avec une finale programmée lundi.

Quand une sœur Kambundji a l'occasion de réaliser un coup d'éclat, cela se passe généralement bien. Ce fut le cas en mars dernier, lorsque les deux soeurs sont revenues des Européens en salle d'Apeldoorn et des Championnats du monde indoor de Nanjing avec l'or et l'argent pour chacune d'elles. Quatre épreuves, quatre médailles.

Paradoxalement, Mujinga Kambundji (33 ans) a plus fait les gros titres que sa cadette durant la saison estivale, alors que la médaillée de bronze du 200 m des Mondiaux 2019 ne court pas en compétition. Sa maternité aura repoussé au second plan médiatique les performances de Ditaji Kambundji.

Pourtant, celle-ci semble mûre pour un plus grand exploit en plein air. Souvent proche de son record de Suisse (12''40, un temps qui lui avait permis de se parer d'argent aux Européens 2024 à Rome), elle l'a égalé à Zurich pour prendre la 2e place de la finale de la Ligue de diamant. Un rang qui témoigne de ses ambitions pour Tokyo.

Le record doit tomber Avec 12''40, la championne d'Europe et vice-championne du monde en salle du 60 m haies n'est toutefois "que" numéro 10 dans la liste des engagées pour le grand rendez-vous nippon. "12''40, ça ne suffit plus pour être devant", souligne Ditaji Kambundji, qui s'est confiée à Keystone-ATS à l'occasion du Weltklasse de Zurich.

"Mais j'ai un record personnel dans les jambes et je veux le réussir à Tokyo", ajoute-t-elle, confortée dans cette idée par sa constance. Avec un niveau de base aussi élevé, le coup d'éclat ne semble être qu'une question de temps. Et tout a été entrepris pour que son pic de forme intervienne à la mi-septembre.

Interrogée sur son potentiel, la détentrice du record d'Europe du 60 m haies en salle (7''67) tient le même discours que ses rivales. "Je ne me fixe pas de temps comme objectif, cela créerait une limite dans ma tête. Je me laisse surprendre par moi-même. Et à Tokyo, c'est le classement qui compte. Là aussi, je peux me faire confiance", glisse-t-elle.

Une concurrence très forte Déjà finaliste mondiale en 2023 à Budapest (7e), Ditaji Kambundji aurait sans doute fait aussi bien aux JO de Paris 2024 si elle avait été en pleine possession de ses moyens physiques. Douze mois plus tard, d'autres sont poursuivies par la malchance: la Française Cyréna Samba-Mayela et la Portoricaine Jasmine Camacho-Quinn, respectivement 2e et 3e à Paris, ont ainsi renoncé sur blessure.

Mais la concurrence est immense parmi les sprinteuses de haies. Les quatre Américaines en lice, avec en tête la championne olympique Masai Russell (12''17 en 2025, soit le 2e chrono de l'histoire), ont toutes couru plus vite que la Bernoise cette année. Tout comme le trio de Jamaïcaines ou la Néerlandaise Nadine Visser (12''28).

A Tokyo, il s'agira - selon l'expression chère aux sportives et sportifs - d'aborder les choses étape par étape. Il ne faudra ainsi se rater ni en séries dimanche (dès 4h08 heure suisse), ni en demi-finales lundi (dès 14h05) pour espérer jouer les médailles lundi à 15h20.

Un deuxième type de constance est ainsi exigé, sur le plan technique. Et là aussi, Ditaji Kambundji a beaucoup progressé, se montrant désormais bien plus stable et solide que durant ses années juniors dans le franchissement des haies. "Maintenant, je regarde assez sereinement ses courses", souligne d'ailleurs sa soeur Mujinga, qui sera sa première supportrice.



Alfred, Thompson, Lyles: six stars prêtent à briller sur 100 mètres Le roi et la reine du sprint seront désignés dimanche à l'issue du 100 m des Championnats du monde de Tokyo. Six stars sont particulièrement prêtes à briller sur la piste japonaise.

Sans Mujinga Kambundji ni Ajla Del Ponte, qui avaient participé à la finale olympique sur cette même piste en 2021, difficile de voir un représentant de Swiss Athletics sur le devant de la scène dimanche (finale dames à 15h13, messieurs à 15h20, heure suisse). Seules Géraldine Frey et Salomé Kora défendront les couleurs suisses, mais leur parcours devrait s'arrêter lors des séries. L'occasion de jeter un oeil sur les principaux candidats à l'or mondial.

Alfred, après Paris Le paysage de l'île de Sainte-Lucie, pays d'origine de Julien Alfred - et du hurdleur bâlois Jason Joseph -, se distingue par deux pitons jumeaux. Après son sacre olympique à Paris, Alfred veut elle aussi se construire un deuxième monument sportif à Tokyo. Lors du 100 m du Weltklasse, elle n'a laissé aucun doute sur son état de forme en s'imposant en 10''76 après avoir dû faire une pause en milieu de saison. Face aux médias à Zurich, la sprinteuse de 24 ans n'a pas voulu donner d'informations sur ce qui l'avait freinée après son début d'année convaincant.

Jefferson-Wooden, la "MPM" Les espoirs des Etats-Unis reposent sur Melissa Jefferson-Wooden, bronzée aux JO de Paris. La sprinteuse de Caroline du Sud a retrouvé son meilleur niveau cette année en signant le meilleur chrono de la saison à l'occasion des "trials" américains. En fusant sur la ligne droite en 10''65, elle a réalisé la 5e performance de l'histoire.

Melissa Jefferson-Wooden et Julien Alfred ne se sont affrontées qu'une seule fois cette année, lors du meeting de Prefontaine. L'Américaine s'était imposée de justesse. Si les deux championnes se présentent dans leur meilleure forme, la lutte pour l'or risque d'être très serrée dimanche.

La dernière danse de Fraser-Pryce Dix fois championne du monde, Shelly-Ann Fraser-Pryce tirera sa révérence à Tokyo à 38 ans, après 20 années passées au plus haut niveau. La Jamaïcaine disputera ses neuvièmes Mondiaux, 18 ans après ceux de ses débuts, déjà au Japon, à Osaka en 2007.

Après des JO décevants à Paris, où Shelly-Ann Fraser-Pryce avait déclaré forfait juste avant les demi-finales, la quintuple championne du monde du 100 m est parvenue à décrocher son billet en se classant troisième des "trials" jamaïcains. Mujinga Kambundji croisera les doigts pour Fraser-Pryce, laquelle a prouvé qu'il était possible de retrouver les sommets après la naissance de son fils en 2017.

L'énigme Thompson Le Jamaïcain Kishane Thompson, qui n'est passé qu'à cinq millièmes de l'or olympique l'été dernier, tentera de décrocher son premier titre mondial à Tokyo. Le sprinteur de 24 ans peut ajouter à ses arguments de favori sa meilleure performance mondiale de l'année (9''75) et ses trois victoires face à Noah Lyles cette saison. Mais le Jamaïcain n'arrive pas dans les meilleures dispositions au Japon après avoir dû renoncer aux derniers meetings de Ligue de diamant en raison d'un tibia douloureux.

Lyles vise le doublé Le tenant du titre vise à nouveau le doublé 100 m - 200 m qu'il avait réalisé lors des derniers Mondiaux de Budapest. Un doublé qu'il n'avait pas réussi à confirmer à Paris en 2024, battu par le Botswanais Letsile Tebogo sur le demi-tour de piste. Malgré l'absence de son rival Thompson, le showman floridien n'a pas retrouvé confiance sous le déluge d'Athletissima, où il a été battu par Oblique Seville, un autre candidat aux médailles. Lyles aura donc vraiment du mal à battre les Jamaïcains, qui veulent à nouveau faire de l'un des leurs l'homme le plus rapide du monde.

Simbine, le métronome Personne ne mériterait davantage de monter sur le podium du 100 m que le Sud-Africain Akani Simbine. Toujours placé, jamais médaillé, l'athlète de 31 ans a participé à sept finales mondiales, terminant cinq fois dans le top 5. Modèle de régularité, Simbine court sous les 10 secondes depuis onze ans, sans interruption.



Super League: Servette vise une première victoire Le Servette FC a l'occasion d'enfin lancer sa saison samedi sur la pelouse du FC Zurich (18h00). Avant-derniers de Super League, les Grenat n'ont toujours pas gagné le moindre match en championnat.

Les joueurs de Jocelyn Gourvennec restent sur un match nul arraché sur le gong face à Lucerne (2-2), juste avant la trêve internationale. Le FCZ pourrait bien être l'adversaire idéal pour enfin réussir un match plein, tant les Zurichois semblent sur courant alternatif depuis le début de la saison.

Toujours leader surprise du championnat, Thoune accueillera de son côté le FC Bâle (18h00) de Xherdan Shaqiri pour un premier test qui permettra de juger la capacité des Bernois à jouer les premiers rôles cette saison. Une contre-performance du champion bâlois risque en revanche de provoquer bien du remous sur les bords du Rhin.

Dauphin de Thoune, Saint-Gall cherchera à enfoncer un peu plus le FC Lugano lors du match de samedi soir (20h30). Dans le camp tessinois, une nouvelle défaite prolongerait une crise qui semble inarrêtable depuis le début de l'année 2025.



Mondiaux: Alessandra Keller pour un doublé Les premiers Mondiaux réunissant toutes les disciplines du VTT se terminent ce week-end en Valais, avec les courses de cross-country "classique" en point d'orgue.

Les dames en découdront samedi dès 14h, à Crans-Montana, sur un circuit de 4,4 km qui mènera au lac de Chermignon. Tenante du titre, la Néerlandaise Puck Pieterse sera à nouveau l'une des principales candidates à l'or. La Suédoise Jenny Rissveds et la Néo-Zélandaise Samara Maxwell sont les autres favorites logiques.

Côté suisse, les espoirs reposeront avant tout sur les épaules d'Alessandra Keller. La Nidwaldienne aborde qui plus est cette épreuve en pleine confiance et l'esprit libéré, après s'être parée d'or mardi à Zermatt en short-track. La St-Galloise Nicole Koller devrait aussi avoir son mot à dire.

