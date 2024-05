La Suisse s'incline face à la Suède ++ Inquiétude pour Zakaria

Xhaka et Leverkusen ont un pied en finale Robert Andrich célèbre son 2-0 à Rome Image: KEYSTONE/EPA/FABIO FRUSTACI Granit Xhaka et le Bayer Leverkusen ont un pied en finale de l'Europa League. Le Werkself est allé s'imposer 2-0 à Rome face à l'AS Roma en demi-finale aller. Le champion d'Allemagne a ouvert le score par Florian Wirtz à la 28e. Et même si les Romains ont eu davantage de possession de balle, ce sont les Allemands qui se sont montrés les plus dangereux. Et à la 73e, c'est Robert Andrich qui a doublé la mise d'une magnifique frappe en lucarne. Dans l'enchaînement de ce but, Granit Xhaka a écopé d'un carton jaune alors que les esprits se sont échauffés. La formation de Xabi Alonso a su maintenir ces deux buts d'écart qui s'avéreront très utiles la semaine prochaine à l'occasion du match retour dans une semaine. Mais les Allemands ont eu de la chance puisque dans les toutes dernières secondes, Tammy Abraham a manqué une immense occasion. Le buteur romain a réussi à placer sa tête au-dessus de la transversale alors que le but était vide. Dans l'autre demi-finale, Marseille et l'Atalanta ont fait match nul 1-1 au Vélodrome. Les deux réussites sont tombées en première mi-temps par Scamacca pour les Italiens et Mbemba pour les Olympiens.

La Suisse s'incline pour la 16e fois de suite contre la Suède Calvin Thürkauf félicité par ses coéquipiers sur l'unique but de la Suisse Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA La Suisse n'y arrive toujours pas contre la Suède. A Kloten, les hommes de Patrick Fischer se sont inclinés 2-1 face à la sélection de Sam Hallam en préparation au Mondial lors de l'Euro Hockey Tour. Affronter les Suédois pour la Suisse, c'est défier sa bête noire. Pour se rendre compte des "dégâts", il suffit de se rappeler que la dernière victoire suisse remonte au 7 avril 2016 à Ljungby. En préparation au Mondial à Moscou, les joueurs de Patrick Fischer avaient battu les Suédois 5-3. Et lors des grandes manifestations, il faut repartir en 2013 (!) à Stockholm lors de la phase de groupe du Mondial où les joueurs coachés par Sean Simpson avaient décroché l'argent. Ce revers subi jeudi dans la banlieue zurichoise est donc le 16e consécutif face au Tre Kronor. Mais tout n'est clairement pas à jeter. Tout s'est décidé en troisième période et dans les dix dernières minutes. Fabian Zetterlund a ouvert le score à la 52e sur un puck libre après une bonne défense de Fora sur Sörensen. Mais les Scandinaves ont surtout doublé la mise 57 secondes plus tard sur un lancer de Brodin freiné par Siegenthaler que Reto Berra a bêtement laissé filer entre ses jambières. Une belle première ligne Ce premier match du mois de mai offrait avant tout l'occasion de voir trois joueurs de NHL côté suisse. Seul le gardien Akira Schmid a passé la rencontre dans les tribunes. Sur la glace, Fischer a choisi de placer Philipp Kurashev à l'aile de Nico Hischier avec Calvin Thürkauf sur l'autre flanc. Cette première ligne fut celle qui s'est procuré les meilleures occasions. Lors du premier tiers, l'attaquant de Lugano a eu une bonne opportunité, même si la plus belle occasion fut pour Andres Ambühl à la 6e. Seulement le gardien Wallstedt a réalisé une magnifique déviation du gant. Nico Hischier a trouvé le poteau lors du tiers médian et Thürkauf a trouvé la transversale à la 47e. Le meilleur compteur suisse de la saison a réduit la marque à la 56e et redonné espoir aux spectateurs. Autre bonne triplette, celle composée de Bertschy, Richard et Scherwey. Un trio capable d'amener pas mal d'énergie et de vitesse. La Suisse va maintenant s'envoler pour la Tchéquie et Brno afin d'y disputer deux rencontres face à la Finlande et la Tchéquie ce week-end. Les joueurs vont rester en Tchéquie histoire de se préparer pour le Championnat du monde qui commence vendredi prochain contre la Norvège (16h20).

Inquiétude pour Zakaria avant l'Euro Denis Zakaria: une blessure qui tombe mal Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Denis Zakaria (27 ans) ne jouera plus d'ici la fin de saison avec Monaco. L'international suisse est blessé aux ischio-jambiers et manquera les trois derniers matches de la saison de Ligue 1. Selon le club monégasque, qui a communiqué sur X, la participation de Zakaria à l'Euro 2024 en Allemagne cet été pourrait également être menacée. Voilà une nouvelle dont Murat Yakin se serait sans doute volontiers passé. Pour sa première saison avec Monaco, Denis Zakaria a souvent convaincu. Il a inscrit quatre buts en championnat.

Bayern Munich: toujours pas d'entraîneur pour la saison prochaine Ralf Rangnick n'a pas succombé aux sirènes bavaroises Image: KEYSTONE/AP/MATTHIAS SCHRADER Le Bayern Munich est toujours à la recherche d'un entraîneur pour la saison prochaine. Ralf Rangnick (65 ans) a refusé l'offre du club bavarois pour rester à son poste de sélectionneur de l'Autriche. Rangnick est sous contrat en Autriche jusqu'à la Coupe du monde 2026, et il a choisi de l'honorer. Les Bavarois n'ont ainsi pas encore trouvé de successeur à Thomas Tuchel, qui quittera son poste au terme de la saison. Avant Rangnick, Xabi Alonso et Julian Nagelsmann avaient aussi décliné la possibilité de diriger le "rekordmeister". L'Espagnol, qui a mené le Bayer Leverkusen à son premier titre de champion, continuera son travail dans le club. Quant à Nagelsmann, il a prolongé son aventure à la tête de l'équipe d'Allemagne.

NHL: Roman Josi parmi les trois nominés pour le Norris Trophy Roman Josi est l'un des meilleurs défenseurs de NHL Image: KEYSTONE/AP/GEORGE WALKER IV Roman Josi fait partie des trois nominés pour le Norris Trophy. Cette distinction récompense le défenseur de NHL le plus complet. Le Suisse des Nashville Predators a déjà gagné ce trophée en 2020. Cette saison, il est en concurrence avec Quinn Hughes (Vancouver Canucks) et Cale Makar (Colorado Avalanche). Josi (33 ans) a marqué 23 buts lors de la saison régulière, soit davantage que les deux autres nominés, mais ceux-ci ont un total de points plus élevé. C'est la troisième fois que le Suisse se retrouve parmi les trois candidats. En 2022, il avait fini deuxième derrière Makar. Le choix est fait par les journalistes spécialisés.

C'est aussi terminé pour Kevin Fiala Kevin Fiala press Image: KEYSTONE/AP/JASON FRANSON Comme pour Nino Niederreiter la veille avec Winnipeg, la page des play-off s’est refermée pour Kevin Fiala. Los Angeles a été éliminé comme l’an dernier par Edmonton. Sur la glace des Oilers, les Kings se sont inclinés 4-3 dans l’Acte V. Auteur d’un doublé en l’espace de 4’37’’au deuxième tiers pour permettre à Edmonton de mener 3-2, Leon Deraisatl a été l’homme du match. L’Allemand a bénéficié sur ses deux réussites d’une passe décisive de Connor McDavid, l’autre atout maître des Oilers. Auteur d’un assist pour le 4-3 bien trop tardif du Suédois Adrian Kempe à 2’18’’ de la sirène, Kevin Fiala n’a rien à se reprocher. Le St. Gallois a quitté la glace avec un bilan de +2. Cette élimination des Kings sert, bien sûr, les intérêts de l’équipe de Suisse. Elle pourra sans doute compter lors du prochain championnat du monde en la personne de Kevin Fiala d’un attaquant qui aura comptabilisé 73 points en saison régulière sans oublier les 2 inscrits en play-off. Toujours à l’Ouest, Vegas, le détenteur de la Coupe Stanley, est à un match de l’élimination. Battus 3-2 à Dallas, les Golden Knights sont, en effet, menés 3-2 dans cette série qu’ils avaient entamée par... deux victoires au Texas.

La belle revanche des Celtics Jaylen Brown (7) d Image: KEYSTONE/AP/Charles Krupa Boston tient sa revanche ! La meilleure équipe de la saison régulière a éliminé en cinq matches Miami au premier tour des play-off une année après être tombé au match VII face à ce même adversaire. Sur leur parquet, les Celtics s sont imposés 118-84. Ils ont forcé la décision d’entrée de jeu avec un premier quarter remporté 41-23. Boston sera opposé en demi-finale de Conference au vainqueur de la série qui oppose Cleveland à Orlando. Cleveland mène 3-2 avant le match VI de vendredi à Orlando. Privé de Jaime Jaquez Jr, de Jimmy Butler et de Terry Rozier, Miami n’avait pas les armes pour s’opposer à Boston. Le terrible 3 sur 29 du Heat derrière la ligne des 3 points a énormément pesé sur l’issue de la rencontre. A Los Angeles, Dallas a battu 123-93 les Clippers pour mener 3-2 dans la série. Avec ses 37 points, Luka Doncic a conduit les Mavericks à la victoire face à un adversaire qui a souffert du... 2 sur 12 au tir de James Harden.

Trois matches pour confirmer le renouveau L'équipe de Suisse dispute en cette fin de semaine ses trois derniers matches de préparation avant le championnat du monde, qui démarre le 10 mai. Les hommes du coach Patrick Fischer affrontent la Suède jeudi soir à Kloten (19h45), avant de se rendre à Brno pour défier la Finlande samedi et la Tchéquie dimanche. La Suisse doit confirmer en République tchèque l'embellie des deux dernières semaines. Après avoir perdu 13 matches d'affilée entre la fin de l'exercice 2022/23 et le début de la saison 2023/24, elle a enchaîné quatre succès consécutifs: deux face à la France, sans convaincre, et deux plus rassurants face à la Lettonie. La sélection helvétique retrouve cependant ce week-end des adversaires plus coriaces. Ces trois prochaines rencontres doivent aussi permettre aux joueurs estampillés NHL (Nico Hischier, Jonas Siegenthaler, Philipp Kurashev et Akira Schmid) de prendre leurs marques dans l'optique du championnat du monde. D'autres éléments moins cotés bénéficient quant à eux d'une dernière opportunité de prouver qu'ils ont leur place au Mondial. Mais les choses pourraient encore bouger: certains finalistes des play-off de National League devraient être convoqués, tout comme les premiers "battus" des play-off de NHL, à l'image de Nino Niederreiter.

Lausanne doit digérer, mais se trouve sur la bonne voie Geoff Ward a pu oeuvrer dans la sérénité cette saison Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Mardi soir à Zurich, Lausanne a vu sa saison prendre fin au bout du suspense lors de l'acte VII de la finale de National League. Mais le LHC a prouvé qu'il était sur le bon chemin. Tous les sportifs le disent: "Une finale ne se joue pas, elle se gagne." Mais pour Lausanne, cette finale perdue n'a pas un goût aussi amer que ça. Parce que le club a dû se relever après la gouvernance des années Svoboda. Après avoir manqué de peu les play-off l'année passée, les Vaudois ont travaillé sereinement sous la houlette de Geoff Ward. Le sexagénaire canadien et son staff ont su mettre sur pied une équipe qui a donné du fil à retordre à Zurich en finale. Fust et ça fonctionne Avec une marge de manoeuvre restreinte en raison des nombreux (gros) contrats signés par son prédécesseur, le directeur sportif John Fust a réalisé de l'excellent travail. Le recrutement des deux défenseurs suédois Christian Djoos et Lawrence Pilut s'est révélé être un coup de maître. La signature du gardien Connor Hughes en provenance de Fribourg également. Même si le Tchèque Simon Hrubec a finalement eu le dernier mot avec notamment deux blanchissages, le Canado-Suisse a été très solide et termine la finale avec plus de 92% d'arrêts. Et lorsque Hughes s'est blessé durant la saison, les Vaudois n'ont pas paniqué en allant chercher un portier étranger. Ils ont préféré faire confiance à leur jeune gardien Kevin Pasche qui a magnifiquement tenu la baraque. De très bons attaquants suisses Autre point qui a permis au LHC de finir la saison à la 3e place et d'avancer dans les play-off, l'émergence des joueurs suisses ou à licence suisse comme Tim Bozon. Le Grison Ken Jäger a, lui, parfaitement complété la ligne de Bozon et Michael Raffl. Ses 27 points en 51 matches de saison régulière constituent un nouveau record pour lui. Avec 37 points (18 buts) en 50 matches, puis 11 points dont 6 buts en 19 rencontres de play-off, Damien Riat semble quant à lui enfin exploiter son plein potentiel. Jason Fuchs n'a pas battu son record de points, mais ses 15 buts en saison régulière ont fait énormément de bien à son équipe. Il termine top scorer de sa formation avec 13 points en 19 matches de play-off. Il a inscrit trois buts, dont celui de la 107e minute contre Fribourg lors de l'acte II de la demi-finale. Mention également au jeune Théo Rochette. Plus discret en finale avec un but en sept parties, le jeune attaquant de 22 ans a réussi la transition chez les pros. Il termine cette saison avec 39 points en 66 rencontres au total. Un effectif solide Avec l'entier de sa défense signée jusqu'en 2025, Lausanne a encore un peu de marge, même si John Fust va tenter de conserver ses meilleurs éléments. En attaque, Cody Almond, Michael Raffl, Jiri Sekac et Miikka Salomäki arrivent en fin de contrat. A voir si leur avenir se conjugue toujours avec Lausanne. La conférence de presse agendée vendredi permettra peut-être d'avoir de plus amples informations quant au contingent vaudois pour la saison prochaine. Celle-ci ne sera en effet pas de tout repos avec la Champions League. Geoff Ward et son staff essaieront de ne pas faire comme Bienne. Les Seelandais ont eu de la peine à digérer leur défaite au septième match de la finale contre Genève la saison passée, et n'ont dû leur participation aux play-off qu'à un incroyable sprint final, en sortant notamment les Servettiens lors du play-in.

Vainqueur du PSG 1-0, Dortmund prend une petite option Niclas Füllkrug félicité par ses coéquipiers Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader Dortmund a pris une petite option sur une éventuelle participation à la finale de la Ligue des Champions. A domicile, le Borussia a battu le PSG 1-0 en demi-finale aller. L'avantage est minime, mais il existe. Devant leur public, les Allemands ont inscrit l'unique but de la rencontre par Niclas Füllkrug, qui a par ailleurs bien ennuyé la défense parisienne. Dans le plus pur esprit des bombers, l'Allemand de 31 ans a frappé à la 36e. Sur une superbe ouverture de Nico Schlotterbeck, l'ancien attaquant du Werder a parfaitement contrôlé la passe en profondeur avant de battre Donnarumma. Le portier italien s'est bien rattrapé juste avant la pause en empêchant le 2-0 sur une reprise de Sabitzer. En début de deuxième période, c'est plutôt Gregor Kobel que l'on a vu. Et qui a eu de la chance. Le gardien zurichois a été sauvé à deux reprises par ses montants à la 51e. C'est tout d'abord son poteau gauche qui a repoussé une magnifique frappe enroulée de Kylian Mbappé. Puis dans l'enchaînement, c'est son poteau droit qui a privé Achraf Hakimi de l'égalisation. Dortmund n'est pas passé loin du 2-0 en seconde mi-temps avec deux grosses occasions pour Füllkrug (60e et 66e), mais le buteur a mal cadré ses envois. Paris a encore eu quelques chances, mais les joueurs offensifs de Luis Enrique ont manqué de précision, comme ce tir d'Ousmane Dembélé à la 80e qui est passé juste au-dessus de la transversale. Les deux équipes se retrouveront mardi au Parc des Princes pour le match retour.

Parme va retrouver la Serie A après trois ans d'absence Simon Sohm, ici avec la Suisse, est promu en Serie A avec Parme Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Parme, leader du Championnat d'Italie de 2e division, va retrouver l'élite après trois ans d'absence. Ceci grâce à son nul 1-1 à Bari mercredi. A deux journées de la fin de la saison, Parme totalise 74 points, soit sept de plus que Venise, 3e, qui ne peut donc plus la devancer. Le but qui a assuré le retour en Serie A de Parme a été inscrit par le Français Ange-Yoan Bonny (50e). Parme où ont notamment évolué l'Italien Gianluigi Buffon, le Français Lilian Thuram, l'Argentin Hernan Crespo ou encore le Brésilien Adriano n'a jamais été sacré champion d'Italie. Mais le club d'Emilie-Romagne a remporté trois éditions de la Coupe d'Italie (1992, 1999, 2002), la Coupe des vainqueurs de Coupe, la défunte C2 (1993) et la Coupe de l'UEFA, actuelle Europa League, à deux reprises (1995, 1999). Parme pourrait être accompagné dans l'élite par Come, 2e à trois points du leader. Le troisième billet pour la Serie A sera attribué à l'issue de barrages opposant six équipes. Seule pour le moment une des trois équipes reléguées de Serie A est connue: il s'agit de la Salernitana, lanterne rouge du Championnat d'Italie.

Alcaraz, double tenant du titre, battu en quarts par Rublev Carlos Alcaraz s'est incliné face à Jan-Lennard Struff à Madrid Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez Carlos Alcaraz, no 3 mondial et double tenant du titre, a été renversé en quarts de finale du Masters 1000 de Madrid par le no 8 mondial Andrey Rublev 4-6 6-3 6-2. Et ce en à peine deux heures. Alcaraz lançait sa saison sur terre battue dans la capitale espagnole, après un mois sans compétition, la faute à son avant-bras droit douloureux qui l'avait contraint à renoncer à Monte-Carlo et Barcelone. Pour une place en finale, Rublev affrontera soit l'Américain Taylor Fritz (13e), soit l'Argentin Francisco Cerundolo (22e), opposés dans la soirée. Au tour précédent la veille, Alcaraz s'en était sorti de justesse, au bout de quasi trois heures, contre l'Allemand Jan-Lennard Struff (24e) 6-3 6-7 (5/7) 7-6 (7/4) dans une réédition de la finale 2023. Dans la "Caja magica" de Madrid toit fermé mercredi après-midi, le jeune Espagnol, bras droit enserré dans un manchon protecteur comme depuis le début du tournoi, s'est montré loin de son meilleur niveau à partir du deuxième set en accumulant fautes et choix discutables. Au contraire, Rublev a été de plus en plus percutant, au service et à l'échange. Le protégé de Juan Carlos Ferrero, qui n'avait acté sa participation que la veille de son entrée en lice, aura néanmoins joué quatre matches sur la terre battue espagnole. Il est désormais attendu à Rome, le dernier Masters 1000 sur ocre avant Roland-Garros (26 mai-9 juin), qui débute la semaine prochaine. Alcaraz restait sur quatorze matches gagnés consécutivement à Madrid. En quatre participations, il n'y avait jusque-là connu qu'une seule fois la défaite, en 2021 face à Rafael Nadal, précisément le jour de ses 18 ans. Son élimination intervient justement au lendemain de celle de Nadal, battu lui en huitièmes de finale mardi soir pour sa toute dernière participation au tournoi madrilène, à 37 ans.

"Le Bayer a quelque chose en plus", reconnaît De Rossi Daniele De Rossi admire ce que réalise le Bayer Leverkusen Image: KEYSTONE/EPA ANSA/GIUSEPPE LAMI L'entraîneur de l'AS Rome Daniele De Rossi a fait part de son admiration pour le Bayer Leverkusen de Granit Xhaka, que son équipe affronte jeudi en demi-finale aller de l'Europa League. "C'est une équipe qui a quelque chose en plus", a-t-il déclaré mercredi. "Il y a quelque chose de grand dans cette équipe, car elle joue bien, elle a de très bons joueurs, elle est dirigée par un excellent entraîneur (Xabi Alonso), l'un des meilleurs au monde selon moi, elle a quelque chose en plus", a déclaré Daniele De Rossi en conférence de presse. "Ils sont champions d'Allemagne, ils sont conscients qu'ils peuvent gagner des titres, peut-être plus que nous, mais on peut les battre", a-t-il poursuivi. Avant la demi-finale aller de Ligue Europa, jeudi au Stade olympique, le Bayer est invaincu cette saison, avec un impressionnant bilan, toutes compétitions confondues, de 38 victoires et huit nuls. "C'est une équipe qui a conscience de ses forces et qui sait qu'elle peut toujours renverser la situation, même quand cela semble impossible. Mais c'est aussi une particularité de mon équipe, elle se bat jusqu'à la dernière minute, elle a beaucoup de coeur", a insisté De Rossi. "Pas le même Bayer" Sous la direction de l'ancien international italien, qui a succédé à José Mourinho mi-janvier, la Roma, battue aux tirs au but en finale de la C3 la saison dernière par Séville, a repris des couleurs en championnat, en passant de la 9e à la 5e place. Elle n'a concédé que quatre défaites, toutes compétitions confondues. De Rossi s'est refusé toutefois à affirmer que son équipe avait un avantage psychologique sur le Bayer Leverkusen qu'elle avait éliminé de l'Europa League à ce stade de la compétition il y a tout juste un an (1-0 à Rome, 0-0 à Leverkusen). "Ce n'est pas le même Bayer Leverkusen, il était moins fort, il n'avait pas cette confiance", a-t-il prévenu. "Mais cela va être une belle partie d'échecs au niveau tactique, cela va être amusant", a conclu De Rossi.

Tour de France: Egan Bernal annonce sa participation Egan Bernal lors du prologue du r Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Le Colombien Egan Bernal a annoncé sa participation au prochain Tour de France (29 juin-21 juillet). Il avait gagné l'épreuve en 2019 avant d'être victime d'un grave accident en janvier 2022. "J'en ai terminé avec la première partie de saison, désormais en Colombie pour quelques jours afin de préparer un bon Tour de France!!", a écrit le coureur d'Ineos sur son compte Instagram. Agé de 27 ans, Egan Bernal s'était révélé aux yeux du grand public en remportant en 2019 Paris-Nice, le Tour de Suisse et, surtout, le Tour de France. Il avait ensuite décroché un autre grand Tour, s'imposant lors du Giro en 2021. Pas loin de perdre la vie En janvier 2022, il avait toutefois été victime d'un grave accident à l'entraînement, en Colombie, qui avait failli lui coûter la vie. De retour dans les pelotons l'an dernier, Bernal a connu une saison difficile, loin de ses performances d'avant son accident. Il a toutefois bien mieux débuté 2024, terminant en mars le Tour de Catalogne à la 3e place du classement derrière le Slovène Tadej Pogacar et l'Espagnol Mikel Landa. Avant de rentrer en Colombie, il a fini dimanche le Tour de Romandie en 10e position.