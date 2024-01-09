Las Vegas proche du titre ++ Le coach de Boca est mort

Las Vegas à un succès du titre en WNBA A'ja Wilson et les Aces sont à une victoire du titre en WNBA Image: KEYSTONE/AP/Rick Scuteri Las Vegas est à un succès du titre en WNBA. Les Aces mènent 3-0 face au Phoenix Mercury en finale des play-off après être allés s'imposer 90-88 mercredi en Arizona dans l'acte III.

La quadruple MVP A'ja Wilson a inscrit le panier de la victoire à la dernière seconde. Las Vegas, qui dispute sa quatrième finale en six saisons, aura l'occasion de décrocher un troisième titre après 2022 et 2023 dès vendredi lors du match 4. Cette finale se joue pour la première fois au meilleur des sept rencontres.

Impériale depuis le début des play-off, l'intérieure A'ja Wilson a encore assumé son statut et réussi une action décisive de grande classe qui va contraindre Phoenix à l'exploit pour renverser cette finale. Elle a ainsi conclu une nouvelle partie exceptionnelle avec 34 points, 14 rebonds, 4 passes décisives et 3 contres.

"Je voulais juste faire le boulot. La coach (Becky Hammon) a dessiné un système pour moi et m'a juste demandé de l'exécuter. Elle n'a pas eu besoin de trop détailler, j'avais compris la mission (...) on avait besoin de ce panier, je n'ai pas regardé qui était devant moi, peu importe", a commenté la championne olympique 2024 pour le diffuseur ESPN.



Décès à 69 ans de Miguel Angel Russo, entraîneur de Boca Juniors Miguel Angel Russo (ici en 2007) est décédé à l'âge de 69 ans Image: KEYSTONE/AP/Marcelo Hernandez L'entraîneur du célèbre club argentin Boca Juniors, Miguel Angel Russo, est décédé à l'âge de 69 ans.

"Miguel laisse une empreinte indélébile dans notre institution et sera toujours un exemple de joie, de chaleur et d'effort", a salué le club de Buenos Aires sur les réseaux sociaux en annonçant son décès mercredi.

Le dernier match de Boca Juniors auquel Russo a assisté remontait au 21 septembre. Son assistant Claudio Ubeda le remplaçait depuis. Le club n'a pas fourni de détails sur son état de santé. Selon les médias argentins, il aurait contracté une infection urinaire après avoir été diagnostiqué d'un cancer de la prostate en 2017.

Homme de peu de mots, cet ancien milieu de terrain (avec Estudiantes) a été entraîneur pendant plus de la moitié de sa vie et a un temps été considéré comme potentiel sélectionneur de l'équipe nationale argentine après des passages remarqués à Boca Juniors, Rosario Central et Estudiantes de la Plata.

S'il ne laisse pas un palmarès étendu, sa carrière a été marquée par des succès symboliques. A la demande de Maradona, il a été appelé pour diriger Boca Juniors, qu'il a mené à la victoire en Copa Libertadores en 2007, son plus grand succès en tant qu'entraîneur.

En Colombie, il est une idole pour avoir permis au club Millonarios de remporter le championnat en 2017, un jour après avoir subi une séance de chimiothérapie pour son cancer.

En juin, Miguel Angel Russo avait accepté d'entraîner Boca Juniors pour la troisième fois, quatre ans après avoir été limogé par le club.



Les Kings renversent les Golden Knights Los Angeles Kings ont renversé les Vegas Golden Knights mercredi en NHL Image: KEYSTONE/AP/John Locher Battus 4-1 par l'Avalanche mardi lors de la soirée d'ouverture de la saison de NHL, les Kings de Kevin Fiala n'ont pas tardé à réagir.

Los Angeles est allé s'imposer 6-5 aux tirs au but sur la glace des Vegas Golden Knights mercredi.

Cette partie a épousé un scénario improbable. Les Kings ont mené 2-0 après 11'57 puis 3-1 à la 34e minute, avant d'encaisser quatre buts consécutifs dont deux signés Pavel Dorofeyev (lequel a réussi un triplé mercredi). Ils ont parfaitement réagi dans les dix dernières minutes de jeu, Brandt Clarke marquant le 5-5 à 6'00 de la fin.

Les deux équipes ont finalement dû se départager dans le "shootout", où seul l'attaquant de L.A. Trevor Moore a trouvé la faille. Auteur d'un assist sur le premier but des Kings, Kevin Fiala n'est pas parvenu à transformer son essai. L'attaquant saint-gallois a terminé cette partie avec un bilan de -2. Dans le camp des Golden Knights, le gardien bernois Akira Schmid est resté sur le banc.

La soirée a aussi été marquée par le 400e but inscrit par Leon Draisaitl en saison régulière sous le maillot d'Edmonton. L'Allemand est le 111e joueur de l'histoire à atteindre cette barre des 400 réalisations. Les Oilers ont toutefois connu la défaite pour leur premier match de la saison, s'inclinant 4-3 aux tirs au but face à Calgary dans une "Battle of Alberta" déjà explosive.



Argentine-Porto Rico déplacé en Floride Le match amical entre l'Argentine de Lionel Messi et Porto Rico, initialement prévu le 13 octobre à Chicago, a été déplacé en Floride, a-t-on appris mercredi des organisateurs.

Cette décision a été prise sur fond de tensions politiques dans la grande ville du nord des Etats-Unis.

Sous la pression de Donald Trump, Chicago est le théâtre d'opérations de la police américaine de l'immigration, qui multiplie les raids pour interpeller des migrants en situation irrégulière. Le président américain a décrit la troisième ville du pays comme une "zone de guerre" et veut y appliquer la même solution qu'à d'autres villes démocrates: l'intervention de soldats, des gardes nationaux, dans les rues, chose très rare aux Etats-Unis. Deux cents d'entre eux sont récemment arrivés près de Chicago.

Le match entre Porto Rico, territoire américain, et l'Argentine, championne du monde en titre, devait avoir lieu le 13 octobre au Solder Field de Chicago, moins d'un an avant le Mondial 2026 organisé aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. Mais l'organisateur a annoncé que le match était "relocalisé" au Chase Stadium de Fort Lauderdale, près de Miami, et décalé au 14 octobre, sans donner d'explication.

C'est dans ce stade qu'évolue Messi avec son club de l'Inter Miami, au sein de la Ligue nord-américaine (MLS).



Dan Goethals: "La formation est au coeur de notre stratégie" L'ex-coach d'Union Neuchâtel Dan Goethals a pris ses fonctions de secrétaire général de Swiss Basketball en septembre. Il compte bien apporter la "patte Goethals" sur le basket suisse.

Depuis son arrivée à la présidence de la fédération, Andrea Siviero a mis en place une stratégie et plusieurs projets afin de développer la pratique du sport en Suisse. Avec la retraite d'Erik Lehmann, c'est désormais Dan Goethals qui sera chargé de la mise en oeuvre de la stratégie de "président", comme le Belge se plaît à appeler son supérieur.

"Je ne cherche pas à tout révolutionner", annonce d'emblée Goethals lors de la conférence de presse de Swiss Basketball. De fait, la révolution semble déjà être en cours: depuis 2024, la fédération annonce avoir ouvert 35 écoles de mini-basket, refondé les structures régionales et séparé les ligues masculine et féminine de basket "pour leur donner plus de poids" argumente Siviero, qui était le président d'Union lorsque Goethals y était entraîneur.

Avec des expériences en tant que coach à travers toute l'Europe, le secrétaire général arrive dans ses fonctions avec "l'envie de faire quelque chose avec tout le savoir que j'ai accumulé. Pour moi, la priorité du basket suisse est la formation", indique-t-il sans détour.

Et cela passe à la fois par plus de salles adaptées partout en Suisse, mais également par le fait d'avoir suffisamment d'entraîneurs pour encadrer la jeunesse. Le quotidien de Dan Goethals est aussi de se faire le double d'Andrea Siviero pour représenter le basket dans tout le pays.

Face à de nombreux défis "Je ne m'ennuie pas", confirme-t-il. Car en plus de gérer les défis d'infrastructures et d'encadrements en Suisse, le Belge doit aussi superviser les équipes nationales. Avec un mot d'ordre: "Sky is the limit!", confie "Big Dan".

Pour se qualifier au Mondial 2027 au Quatar, la Suisse doit tout d'abord terminer au pire 3e dans un groupe composé de la Turquie, de la Serbie et de la Bosnie. "Tu bas deux fois la Bosnie et tu passes", avance Goethals le sourire en coin. Ensuite, il s'agirait de franchir un 2e tour qualificatif.

S'il ne cache pas l'ampleur de la tâche à accomplir, notamment pour donner une viabilité financière aux clubs de SBL, il tient à nuancer le tableau: "Ne voyons quand même pas tout en noir. Dans d'autres pays, c'est la même chose. Le basket suisse n'est pas aussi mal que ce qu'on entend parfois", conclut-il.



Les premiers billets pour le Mondial distribués en Europe Huit équipes dont la France pourraient décrocher leur billet pour le Mondial 2026 lors de la fenêtre internationale qui s'ouvre jeudi.

Les projecteurs seront aussi braqués sur les deux matches d'Israël, qui s'annoncent sous haute tension en Italie et en Norvège, deux pays en pointe de la mobilisation contre la guerre à Gaza.

La Croatie, la France, la Slovaquie, l'Angleterre, la Norvège, le Portugal, l'Espagne et la Suisse, bien lancés, touchent déjà du doigt leur objectif de qualification. Seule la 1re place assure un ticket direct pour le Mondial 2026, organisé aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Les deuxièmes de chaque groupe devront en passer par des barrages.

C'est en revanche pour des raisons extra-sportives que les regards se porteront sur les deux matches d'Israël. Après la Norvège, où la présidente de la Fédération Lisa Klaveness plaide pour une exclusion de l'Etat hébreu des compétitions, les Israéliens se rendront en Italie mardi au moment où la mobilisation en faveur des Palestiniens prend de plus en plus d'ampleur et où ont été lancés des appels à l'annulation de la rencontre.

"Nous savons que nous devons jouer ce match, sinon nous perdrions 3-0 (sur tapis vert). Mais je vais le redire: c'est très triste de voir ce qui arrive à ces gens innocents, à ces enfants, cela brise le coeur de voir tout cela", a déclaré le sélectionneur Gennaro Gattuso mardi à la presse.

L'Italie, absente des deux dernières éditions de la Coupe du monde (2018 et 2022), occupe la 2e place du groupe I avec 9 points, à égalité avec Israël et à 6 longueurs de la Norvège, portée par les prouesses d'Erling Haaland. L'équipe de Stale Solbakken pourrait retrouver la scène mondiale pour la première fois depuis 1998.

Serbie-Albanie est l'autre affiche sulfureuse de cette fenêtre internationale. Initialement prévu à Belgrade le 11 octobre, ce match a été délocalisé à Leskovac, dans le sud du pays, pour des raisons de sécurité à la demande de l'UEFA.

En 2014, en match de qualification à l'Euro 2016, un drone portant un drapeau faisant la promotion d'une "Grande Albanie" avait survolé le terrain, déclenchant la colère des supporters serbes qui avaient envahi le terrain, entraînant l'interruption définitive du match. L'Albanie avait été déclarée vainqueur sur tapis vert (3-0).

Premiers qualifiés, Allemagne en danger Un mois après avoir battu l'Ukraine (2-0) et l'Islande (2-1), la France aborde elle ses deux prochains rendez-vous en sachant que deux victoires - contre l'Azerbaïdjan puis l'Islande - lui permettraient de se qualifier pour la Coupe du Monde.

La Slovaquie, en tête du Groupe A après sa victoire précoce en Allemagne, le Portugal leader du groupe F, la Suisse, qui cherchera à poursuivre sa série victorieuse contre la Suède et la Slovénie, et l'Espagne, 1re de son groupe, sont également en ballottage favorable.

Le groupe C, le plus disputé, devrait également se décanter au fil des rencontres d'octobre: le Danemark, leader, se frottera au Belarus, lanterne rouge, avant de recevoir la Grèce, troisième.

En revanche, l'Allemagne, désormais 12e au classement mondial de la FIFA, doit relever la tête après des performances décevantes. Défaits 2-0 par la Slovaquie et malmenés par l'Irlande du Nord, les quadruples champions du monde affronteront le Luxembourg le 10 octobre, puis l'Irlande du Nord à Belfast trois jours plus tard.

Pour rebondir, le sélectionneur Julian Nagelsmann a effectué six changements dans son groupe de 24 joueurs, rappelant le défenseur central Nico Schlotterbeck et écartant l'attaquant Niclas Füllkrug.



Elvedi fait la paire avec Akanji Après une année compliquée, Nico Elvedi a retrouvé les faveurs du sélectionneur Murat Yakin. L'équipe de Suisse n'a plus encaissé de but depuis le retour du défenseur zurichois dans le onze titulaire.

Barré par Fabian Schär à l'Euro 2024, en perdition lors de la pénible campagne de Ligue des nations de l'automne dernier, pas convoqué lors du premier rassemblement de l'année en mars, Nico Elvedi voyait son futur en équipe nationale s'assombrir. Les observateurs et Murat Yakin lui-même, pris de court par la retraite internationale de Schär, ont longuement cherché l'identité du défenseur central qui allait accompagner le patron Manuel Akanji lors des cruciales qualifications pour la Coupe du monde 2026.

Les expériences Stefan Gartenmann, Cédric Zesiger, Eray Cömert et Aurèle Amenda, tous testés lors des rencontres amicales contre l'Irlande du Nord (1-1), le Luxembourg (3-0) et le Mexique (4-2) n'ont pas vraiment convaincu Yakin. Les trois premiers ne figurent d'ailleurs même plus dans le cadre, remplacés par les novices Luca Jaquez et Adrian Bajrami.

"Heureux" de retrouver sa place La solution, c'était bel et bien Nico Elvedi. L'arrière du Borussia Mönchengladbach a bien travaillé après sa non-convocation du mois de mars et a montré qu'il pouvait bel et bien faire la paire avec Akanji. D'abord lors du duel contre les Etats-Unis à Nashville (4-0), puis lors des deux premiers matches de qualification de septembre, contre le Kosovo (4-0) et la Slovénie (3-0) à Bâle.

La performance souveraine d'Elvedi contre les Slovènes et leur attaquant star Benjamin Sesko a marqué les esprits. C'est d'ailleurs lui qui a ouvert le score en reprenant de la tête un corner bien botté par Ruben Vargas, pour marquer son troisième but sous le maillot rouge à croix blanche.

"Cela n'aurait pas pu mieux se passer", reconnaît le défenseur de 29 ans depuis Saint-Gall, où la Suisse se prépare avant de s'envoler pour Stockholm. "Je suis très heureux d'avoir pu revenir sur le terrain et que l'entraîneur m'ait fait confiance."

Yakin croyait en lui A deux jours du duel contre la Suède (vendredi à 20h45), Nico Elvedi est revenu sur son automne 2024 cauchemardesque. Il avait écopé d'un carton rouge plus que sévère contre le Danemark (défaite 2-0) avant de concéder un but contre son camp à Leskovac face à la Serbie (défaite 2-0). En difficulté trois jours plus tard contre les Danois (2-2), il avait ensuite manqué le rassemblement de novembre pour cause de blessure.

"Beaucoup de choses ont joué en ma défaveur", affirme-t-il. "J'étais déçu de ne pas être là en mars, mais les discussions avec Murat ont toujours été bonnes. Il m'a dit que je devais continuer à travailler sur moi-même et il était persuadé que j'allais revenir plus fort. Et c'est exactement ce qui s'est passé."

Triple menace suédoise Vendredi à Solna, dans la banlieue de Stockholm, celui qui évolue à Gladbach depuis plus de dix ans aura fort à faire pour contrer les trois redoutables attaquants suédois. Viktor Gyökeres (Arsenal), Anthony Elanga (Newcastle) et Alexander Isak (Liverpool) formeront les principales menaces scandinaves, même si la Suède traverse de fortes turbulences après son entrée en lice ratée dans ces qualifications (un seul point récolté en deux matches).

"Je les connais un peu, même si je n'ai encore jamais joué contre eux. Ce sont vraiment trois excellents joueurs. Je vais encore regarder quelques vidéos pour voir comment ils jouent, quels sont leurs points forts et leurs points faibles, afin que nous soyons parfaitement préparés", promet Elvedi.



L'Egypte valide sa qualification pour la CdM 2026 Mohamed Salah (ici sous le maillot de Liverpool) emmènera l'Egypte au Mondial 2026 Image: KEYSTONE/EPA/VINCE MIGNOTT L'Egypte s'est qualifiée mercredi pour la Coupe du Monde 2026 aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada. Les Pharaons ont validé leur ticket en battant Djibouti 3-0 à Casablanca.

Les buts de l'Egypte ont été inscrits par Ibrahim Adel (8e) et Mohamed Salah (13e et 84e). L'Egypte, qui s'était largement imposée 6-0 à l'aller, participera ainsi à la quatrième phase finale de son histoire après 1934, 1990 et 2018.

La sélection de l'ancien joueur de Neuchâtel Xamax Hossam Hassan est assurée de terminer en tête du groupe A des qualifications africaines, avec 23 points cumulés en neuf parties. Elle a remporté sept matches, concédant simplement deux nuls.

Les coéquipiers de Mohamed Salah, la star de Liverpool qui a inscrit neuf buts dans ces éliminatoires, devaient s'imposer pour garantir leur qualification, et ce quel que soit le résultat des autres matches de la neuvième et avant-dernière journée.

Les Pharaons rejoignent la Tunisie et le Maroc, déjà qualifiés dans la zone Afrique. Pour la première fois, neuf représentants africains participeront au Mondial en 2026. Il pourrait même y en avoir un dixième après les barrages intercontinentaux.



Cristiano Ronaldo, premier footballeur milliardaire Cristiano Ronaldo est le premier footballeur milliardaire Image: KEYSTONE/EPA/Robert Hegedus Cristiano Ronaldo est le premier footballeur à avoir atteint le statut de milliardaire, selon le dernier indice des milliardaires de Bloomberg.

La fortune du Portugais de 40 ans, toujours en activité, est estimée à 1,4 milliard de dollars américains.

Ronaldo rejoint dans ce club très fermé des sportifs milliardaires des légendes telles que les basketteurs Michael Jordan, Magic Johnson et LeBron James, le golfeur Tiger Woods et l'ancien tennisman bâlois Roger Federer.

La dernière étape sur le chemin de "CR7" vers le club des milliardaires a été la prolongation de son contrat avec son club saoudien Al-Nassr en juin dernier, qui lui rapporterait 400 millions de dollars. Selon Bloomberg, Ronaldo a gagné plus de 550 millions de dollars en salaires entre 2002 et 2023, auxquels s'ajoutent des contrats publicitaires lucratifs avec Nike, Armani ou Castrol.



Sergio Conceiçao nouvel entraineur d'Al-Ittihad Sergio Concei軋o rejoint Al-Ittihad Image: KEYSTONE/AP/GREGORIO BORGIA Le Portugais Sergio Conceiçao s'est engagé avec Al-Ittihad, le champion en titre d'Arabie Saoudite, a annoncé mercredi le club de Jeddah dans une vidéo postée sur son compte X.

Le coach portugais était libre de tout contrat depuis son départ de l'AC Milan en mai.

"La victoire n'est pas un choix. C'est ce qui nous définit. Les adversaires peuvent changer et leurs alliés tomber, le champion demeure. Il est le maître du jeu. Je suis Sergio Conceicao, je suis venu pour construire la gloire avec Al-Ittihad" est-il dit dans cette vidéo qui ne précise ni le montant, ni la durée du contrat du technicien lusitanien.

Ancien entraîneur du FC Nantes, Sergio Conceiçao (50 ans) remplace le Français Laurent Blanc, limogé par Al-Ittihad le 28 septembre après une défaite 2-0 contre Al-Nassr, le club de Cristiano Ronaldo. Al-Ittihad, le club de Karim Benzema et N'golo Kanté, qui a réalisé le doublé Coupe-Championnat la saison passée, est actuellement 3e du championnat saoudien.



Pléthore de projets pour Swiss Basketball Swiss Basketball et son président Andrea Siviero veulent gagner en visibilité et en crédibilité Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO La fédération suisse veut gagner en visibilité et en crédibilité. Son président Andrea Siviero a souligné la volonté de développer le sport en Suisse lors d'une conférence de presse mercredi.

L'argent mondial remporté par l'équipe de Suisse masculine de 3x3 a été mis à l'honneur dans les locaux de Swiss Basketball à Fribourg. Andrea Siviero les a pris en exemple, à moins de trois ans des prochains Jeux olympiques à Los Angeles.

La fédération a annoncé mettre sur pied des sélections nationales M21 et M23 en 3x3 afin de préparer la relève, a précisé le nouveau secrétaire général de Dan Goethals. L'objectif est d'atteindre à terme les 30'000 licenciés en Suisse, et d'augmenter la part féminine qui représente pour l'heure un quart des licences.

L'organisation du Mondial M19 masculin à Lausanne et la 8e place finale de l'équipe de Suisse a fait "gagner ses lettres de noblesses pour l'organisation d'évènements importants" selon Goethals. Pour preuve, la fédération s'est décidée à se positionner pour organiser l'Euro féminin 2029 en Romandie.

Le déplacement du Centre national de Lausanne à Macolin a permis de faire passer le nombre d'adolescents entraînés de 9 à 16. Son pendant féminin est remis à plus tard, faute de financement, regrette toutefois Swiss Basketball.

La fédération compte sur l'augmentation du nombre de personnes pratiquant le basket et sur la recherche de sponsors pour financer le développement du sport. "Lancer des projets et montrer qu'on sait les gérer nous rend crédibles, et ça nous aide à trouver de nouvelles ressources financières", indique Dan Goethals.



Le joueur d'Elche Rafa Mir mis en examen pour viol Rafa Mir a Image: KEYSTONE/EPA EFE L'attaquant du club d'Elche Rafa Mir a été mis en examen pour viol, a-t-on appris mercredi auprès du tribunal de la région de Valence.

Le joueur espagnol, prêté par le Séville FC, est accusé d'avoir violé à deux reprises une jeune femme rencontrée en discothèque en septembre 2024 et qu'il avait ramenée chez lui.

Un autre footballeur, le Chilien Pablo Jara, est également poursuivi pour agression sexuelle "sans pénétration" sur une autre femme, le même soir au domicile de Rafa Mir. "Il existe des indices et non de simples soupçons indiquant que Rafa M.V. a agressé sexuellement à deux reprises l'une des deux jeunes femmes que lui, Pablo J.G. et un autre ami avaient rencontrées avant dans une discothèque de Valence", ont indiqué des sources judiciaires.

"Les faits se sont déroulés dans la nuit du 1er septembre 2024 au domicile du joueur", à Bétera, près de Valence, "notamment dans la piscine et dans une salle de bain", ont-elles précisé.

Pablo Jara est lui mis en examen pour agression sexuelle et agression physique envers une seconde jeune femme, les faits s'étant également produits dans la piscine de la maison de Rafa Mir.

Les deux joueurs sont convoqués pour une "déclaration" le 13 octobre, mais la comparution de Rafa Mir aura lieu par visioconférence, à la demande de son avocat.

Le joueur de 28 ans avait été arrêté le 2 septembre 2024 après la plainte des deux femmes et avait passé deux nuits en garde à vue avant d'être remis en liberté. Il avait admis avoir eu des relations sexuelles, mais avait affirmé qu'elles étaient consenties.

Son club de l'époque, Valence, ne l'avait pas licencié mais l'avait sanctionné de deux matches de suspension et lui avait imposé une amende.



Ambri-Piotta: Luca Cereda et Paolo Duca démissionnent Luca Cereda n'est plus l'entraîneur d'Ambri. Image: KEYSTONE/MANUEL GEISSER Tremblement de terre en Léventine ! L'entraîneur d'Ambri-Piotta Luca Cereda et son directeur sportif Paolo Duca ont annoncé leur démission lors d'une conférence de presse extraordinaire mercredi.

Cereda et Duca, le duo à la tête du club tessinois depuis 2017, ont invoqué une rupture de confiance avec leur président Filippo Lombardi pour justifier leur départ. Selon différents médias, ce dernier envisageait de les remplacer et aurait rencontré en secret un entraîneur en début de semaine.

"Nous avons pris un coup de poignard dans le dos après nous être battus pendant de nombreuses années côte à côte", a déclaré Paolo Duca devant les médias, à côté de Lombardi et Cereda. "Nous avons cherché le dialogue, mais au lieu de nous dire les choses en face, le club a pris d'autres décisions."

Président d'Ambri depuis 2009, Lombardi s'est publiquement excusé. "Je suis en colère contre moi-même. Je n'ai pas compris que le lien très fort qui reliait Luca Cereda et Paolo Duca demandait d'aborder cette situation sportive compliquée de façon différente", a-t-il dit, ajoutant qu'il était prêt à remettre son mandat.

Huit ans en poste Avec seulement deux victoires lors de ses douze premiers matches de National League Ambri traversait une période difficile. Mais les dirigeants du club léventin avaient toujours maintenu leur confiance en Cereda, malgré les échecs répétés à atteindre les play-off ces dernières saisons (dernière apparition en 2019).

Luca Cereda avait pris la tête d'Ambri-Piotta en 2017, à l'âge de 35 ans, et était l'entraîneur en poste depuis le plus longtemps parmi les 14 coachs de National League. Il est le troisième homme fort limogé depuis le début de la saison après Jussi Tapola (CP Berne) et Yorick Treille (Genève-Servette).

En attendant qu'un successeur soit désigné, Lombardi a indiqué que les assistants Eric Landry et René Matte dirigeraient l'équipe.



Charlie Dalin a remporté Vendée Globe atteint d'un cancer Charlie Dalin a remporté le dernier Vendée Globe en seulement 64 jours. Image: KEYSTONE/EPA Le navigateur Charlie Dalin a révélé mercredi qu'il avait bouclé et remporté le dernier Vendée Globe en janvier alors qu'il souffrait d'un cancer. Il raconte son combat dans un livre à paraitre jeudi.

Dans "La Force du Destin", le marin de 41 ans relate ce qui était déjà un exploit - il a pulvérisé en 64 jours le record de cette course autour du monde en solitaire et sans escale - mais qui atteint encore une autre dimension à la lumière de cette maladie dont il souffre, et qu'il avait décidé de taire jusqu'alors.

"C'est sûr que ça compliquait un peu la tâche d'avoir cet intrus à bord", a expliqué Charlie Dalin à l'AFP. "Aujourd'hui je vois ça comme une double victoire, sur la course et surtout sur tout ce qui m'est arrivé."

Le skipper de l'écurie Macif, considéré comme l'un des meilleurs marins hauturiers français, revient aussi dans ce livre coécrit avec le journaliste Didier Ravon sur son parcours depuis l'enfance, sa découverte de la voile et ses premières années en tant que professionnel de la course au large.

Etat "stable" Aujourd'hui, confie-t-il, les signaux médicaux sont "stables", mais il a "perdu énormément de poids". "Je ne suis plus en état de faire de la course au large. Ma carrière est entre parenthèses mais je garde espoir de revenir un jour, peut-être sur des transatlantiques", a expliqué Dalin.

Cette tumeur stromale gastro-intestinales (GIST) lui avait été diagnostiquée à l'automne 2023 à quelques jours du départ de la Transat Jacques Vabre, à laquelle il avait renoncé. Après une pause de quelques mois, il avait pu reprendre la compétition grâce à un traitement d'immunothérapie efficace.

Sans annoncer publiquement sa maladie, de peur que le sujet ne prenne le pas sur son projet sportif, il avait finalement réussi à prendre le départ de son deuxième Vendée Globe en novembre 2024, en changeant sa façon de naviguer et de récupérer à bord.

Il a remporté la course en janvier après 64 jours d'une navigation unanimement saluée par ses pairs. Après son arrivée, il a choisi de ne pas faire mention de son cancer jusqu'à la publication de ce livre qui revient également sur l'ensemble de sa carrière.

