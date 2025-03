Lausanne à la peine ++ Dur samedi pour en Bundesliga

CE à Apeldoorn: Annik Kälin gagne l'argent au saut en longueur Un sourire légitime pour Annik Kälin Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Annik Kälin a obtenu une troisième médaille pour la Suisse samedi aux Européens à Apeldoorn. La Grisonne a fini deuxième du saut en longueur avec un bond à 6m90, soit un record national en salle. Spécialiste des concours multiples, Annik Kälin (24 ans) a montré qu'elle pouvait titiller les meilleures aussi à la longueur. Elle a d'ailleurs amélioré son propre record de Suisse indoor de la discipline de 13 centimètres. Et il ne lui en a manqué de 4 par rapport à l'Italienne Larissa Iapichino, victorieuse du concours. Cette médaille constitue une belle récompense pour la Grisonne, qui a constamment progressé depuis sa médaille de bronze de l'heptathlon aux Européens de Munich en 2022. L'accession à un podium, après plus de deux ans d'attente et une frustrante 4e place olympique à Paris aussi en heptathlon, n'en est que plus belle.

CE à Apeldoorn: Moser s'envole et décroche de l'or Angelica Moser: en or à la perche Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Angelica Moser est devenue championne d'Europe de la perche à Apeldoorn. La Zurichoise, déjà titrée en plein air l'an passé à Rome, a confirmé avec brio lors des Européens en salle. Après avoir échoué une fois à 4m70 et 4m75, Angelica Moser (27 ans) a franchi une barre à 4m80 à son premier essai. Personne n'a réussi à faire aussi bien. L'argent est revenu à la Slovène Tina Sutej (4m75) et le bronze à la Française Marie-Julie Bonnin (4m70). Angelica Moser a ainsi égalé le record de Suisse indoor de Nicole Büchler. En plein air, sa meilleure performance est de 4m88. Samedi à Apeldoorn, elle a tenté en vain trois fois de franchir 4m89, quand elle était déjà assurée de l'or. La Zurichoise avait déjà été championne d'Europe indoor en 2021 à Torun, en Pologne.

Une septième réussite en championnat pour Zeki Amdouni Zeki Amdouni: un septième but pour le no 7 de Benfica. Image: KEYSTONE/EPA LUSA/FILIPE AMORIM Zeki Amdouni a inscrit son septième but dans le Championnat du Portugal. Le Genevois a ouvert le score lors du succès 3-0 à domicile de Benfica face au Nacional Madère. Le joueur prêté par Burnley a marqué à la 5e minute d’une frappe du gauche dans la surface imparable. Malade mercredi pour le huitième de finale aller de la Ligue des Champions perdu 1-0 par Benfica face au FC Barcelone, Zeki Amdouni a sans doute marqué des points. Mardi au Nou Camp, il peut, en effet, représenter une option intéressante pour l’entraîneur Bruno Lage. Le fait d’avoir été remplacé à la 68e minute contre le Nacional suggère qu’il bénéficiera d’un temps de jeu lors de ce match retour qui verra Benfica tenter une impossible remontada.

Européens à Apeldoorn: médaille d'argent pour Ehammer Simon Ehammer: une médaille d'argent et un record de Suisse Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Simon Ehammer a gagné la médaille d'argent lors des Européens indoor à Apeldoon. L'Appenzellois a totalisé 6506 points, soit un record de Suisse. Il n'a été battu que par le Norvégien Sander Skotheim. L'an dernier à Glasgow, quand Ehammer avait été champion du monde, Skotheim avait été tout près de le dépasser lors du 1000 m qui conclut la compétition. Mais cette fois, le Suisse ne disposait que de 50 points d'avance sur son rival avant l'ultime épreuve. Le Norvégien âgé de 22 ans a totalisé 6558 points et ainsi établi un nouveau record d'Europe. Ehammer visait à la fois l'or et le record au niveau continental. Il a dû se contenter de l'argent et d'un record de Suisse amélioré de 88 points.

Lausanne n'y arrive plus Une défaite qui fait mal pour Koba Koindredi et le Lausanne-Sport. Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Le train du top-6 partira-t-il sans le Lausanne-Sport ? On peut le redouter après la nouvelle défaite des Vaudois, battus 3-0 à Berne par les Young Boys, qui les propulse du mauvais côté de la barre. Plus fringant dans le jeu que son adversaire, la formation de Ludovic Magnin a payé, une fois de plus fort, au prix fort son manque d’efficacité dans les deux surfaces. Elle a concédé les deux premiers buts sur des erreurs de Noë Dussenne et de Thomas Castella. Entre les bourdes de son capitaine et de son gardien, elle a bénéficié de deux chances en or pour revenir score. Mais Jamie Roche voyait tout d’abord sa reprise repoussée sur la ligne par Cedric Itten avant d’armer une frappe magnifique que Mavin Keller pouvait, du bout des doigts, dévier sur sa transversale. Avec cette deuxième défaite de rang qui survenait après deux nuls, le Lausanne-Sports file vraiment du mauvais coton. Une réaction impérative est attendue le week-end prochain à St. Gall. Sur le banc samedi à Berne, Karlo Letica retrouvera-t-il sa place dans la cage malgré la problématique autour de son contrat ? Baradji libère Yverdon A Yverdon en revanche, ce samedi a été profitable. Victorieux 2-1 du FC Winterhour, les joueurs de Paulo Tramezzani ont signé un succès sans prix. Acquis à onze contre dix sur une frappe merveilleuse dans le petit filet de Moussa Baradji au bout du temps additionnel. Le but du Français offre un matelas de 8 points aux Vaudois sur les Zurichois. La menace de la relégation directe se fait de plus en plus lointaine. Il leur reste, désormais, à ne pas perdre la lutte à trois pour la place de barragiste qui les oppose aux Geasshopppers et... au FC Sion qui ne les devancent plus que de deux points. Ce match a sans doute basculé à la 66e minute avec l’expulsion de Tobias Schättin. Le latéral du FCW a commis l’irréparable face à Anthony Sauthier à... 80 m de ses buts. Ecoper d’un carton rouge amplement justifié de cette manière est tout simplement impardonnable.

Bayern Munich, Bayer Leverkusen et Borussia Dortmund battus Un samedi aux allures de cauchemar pour Florian Wirtz et le Bayer Leverkusen. Image: KEYSTONE/EPA Dur samedi pour en Bundesliga pour les huitièmes de finaliste de la Ligue des Champions ! Le Bayern Munich, le Bayer Leverkusen et le Borussia Dortmund ont, tous les trois, perdu à domicile. Le Bayern s’est incliné 3-2 devant Bochum après avoir pourtant mené 2-0. L’expulsion de Joao Palhinha à la 43e minute fut le grand tournant de la rencontre. A dix contre onze avec une équipe largement remaniée par rapport à celle qui avait battu Leverkusen 3-0 trois jours plus tôt, le Bayern a presque logiquement laissé son adversaire retourner la situation. Le Bayer s’est, quant à lui, incliné 2-0 devant le Werder Brême. Granit Xhaka a été remplacé à la pause alors que Florian Wirtz est sorti peu avant l’heure de jeu en raison d’une blessure au pied droit. Le dernier épisode d’une semaine bien noire pour le champion en titre. Quant à Gregor Kobel et le Borussia, ils ont été battus 1-0 par Augsbourg sur une tête du Néerlandais Jeffrey Gouweleeuw. Avec cette dixième défaite, Dortmund pourrait se retrouver dimanche à 9 points d’une place en Ligue des Champions. Stergiou expulsé Enfin, le VfB Stuttgart où Fabian Rieder ne joue plus que les utilités continue de décevoir. Le VfB a dû se contenter d’un nul 2-2 à Kiev dans une rencontre marquée par l’expulsion de Leonidas Stergiou. L’ancien joueur de St. Gall a vu rouge à la 52e minute pour une faute de dernier recours qu’il a commise après une erreur tragique à la relance.

Mondiaux à Trondheim: pas de médaille pour les sauteurs suisses Un top 10 mais pas de médaille pour Deschwanden Image: KEYSTONE/EPA/Terje Pedersen Les Suisses sont restés loin du podium lors du saut au grand tremplin des Mondiaux de Trondheim. Gregor Deschwanden a été leur meilleur représentant avec un neuvième rang un peu frustrant. Deschwanden a effectué deux bonds à 129 et 133,5 m. Une prestation solide, mais qui ne lui a pas permis de pouvoir prétendre à la lutte pour les médailles. Killian Peier s'est classé 22e et Yanick Wasser 26e alors que Simon Ammann ne s'est pas qualifié pour la finale des 30 meilleurs. La victoire a souri au Slovène Domen Prevc, qui s'est posé à 138 et 140,5 m. Son deuxième saut a été le plus long de la journée. Il a devancé le Norvégien Marius Lindvik (138/139,5) et l'Autrichien Jan Hoerl (134/137).

Strade bianche: Pogacar s'impose malgré une chute Un nouveau succès en solitaire pour Tadej Pogacar Image: KEYSTONE/AP LaPresse Tadej Pogacar a remporté les Strade bianche pour la troisième fois de sa carrière. Le champion du monde slovène a ainsi rejoint au palmarès le Bernois Fabian Cancellara. Déjà vainqueur en 2022 et 2024, le phénomène Pogacar a donc réussi la passe de trois à Sienne. Il s'est imposé en solitaire malgré une chute dans une descente à 50 km du but. Ensanglanté à un coude et à une jambe côté gauche, cuissard déchiré, le Slovène a néanmoins lâché son dernier compagnon d'échappée, le Britannique Tom Pidcock, à 19 km du but. Il a passé la ligne avec 1'23 d'avance sur Pidcock. Le podium a été complété par le Belge Tim Wellens, coéquipier du vainqueur, à 2'11. Cancellara avait pour sa part gagné les Strade bianche en 2008, 2012 et 2016. Pogacar est le premier à aligner deux succès consécutifs sur les chemins blancs de la Toscane. La course féminine a été remportée en solitaire par la Néerlandaise Demi Vollering. Elle a est partie seule à 12 km de l'arrivée et a devancé sa compatriote Anna van der Breggen de 0'18 et la Française Pauline Ferrand-Prévot de 1'42. Meilleure Suissesse, Noemi Rüegg a pris la 9e place à 1'55. Vollering avait déjà gagné cette épreuve en 2023.

Un sixième titre pour Klaebo, sacré sur 50 km Johannes Hösflot Klaebo a réussi le Grand Chelem à Trondheim Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader Johannes Hösflot Klaebo a tout raflé dans "ses" Mondiaux à Trondheim. Le Norvégien a triomphé sur 50 km en skating samedi, cueillant ainsi son sixième titre en six courses masculines disputées dans ces joutes. Meilleur Suisse, Jason Rüesch s'est classé 18e. Déjà sacré en sprint individuel, sur le skiathlon, dans le 10 km classique, en sprint par équipe puis en relais, Klaebo a qui plus est décroché samedi l'unique grand titre manquant à son palmarès. Jamais encore il n'avait en effet triomphé sur la distance mythique des 50 km dans un grand championnat (Mondiaux ou Jeux olympiques). Klaebo a forcé la décision au sprint en devançant de 2''1 son dernier rival, le Suédois William Poromaa (2e), alors que la 3e place est revenue à un autre Norvégien, Simen Hegstad Krueger (à 8''5). Poromaa et Harald Östberg Amundsen (5e à 51''8) ont pourtant tout tenté pour distancer le vainqueur du jour, en vain. Côté suisse, Jason Rüesch a tenu le choc pendant un peu plus de 20 km avant de rentrer dans le rang. Il a concédé au final plus de sept minutes au héros de ces Mondiaux. Le Valaisan Candide Pralong s'est quant à lui classé 38e à plus de 11 minutes, alors que Jonas Baumann a abandonné.

Brignone sur sa lancée en géant, Rast 8e Federica Brignone savoure son 9e succès de la saison Image: KEYSTONE/EPA/Pontus Lundahl Federica Brignone poursuit sur sa lancée. L'Italienne a cueilli samedi à Are son troisième succès consécutif en Coupe du monde de géant, devançant de 1''36 sa dauphine néo-zélandaise Alice Robinson (2e). Côté suisse, Camille Rast a terminé 8e et Lara Gut-Behrami 9e. En tête après la première manche, Federica Brignone a décroché son neuvième succès de la saison, le cinquième en géant. Mais elle n'a pas récupéré le dossard rouge de la discipline: elle abordera le géant des finales de Sun Valley avec 20 points de retard sur Alice Robinson, qui s'est offert son sixième podium d'affilée en géant. La championne du monde 2025 de géant a en revanche creusé un peu plus l'écart au général grâce à sa 36e victoire obtenue sur le Cirque blanc. Sa marge sur sa dauphine Lara Gut-Behrami est désormais de 322 unités, alors que les deux femmes n'ont plus que six courses à leur programme durant cet exercice 2024/25. Lara Gut-Behrami, qui restait sur une 2e place en géant à Sestrières, a donc manqué le coche samedi. La Tessinoise, 13e sur le premier tracé, a quelque peu redressé la barre en seconde manche après avoir pourtant perdu un bâton. Mais elle peut se concentrer sur sa quête d'un sixième globe de super-G. Touchée à une hanche lors de sa chute en slalom à Sestrières deux semaines plus tôt, Camille Rast s'est quant à elle pleinement rassurée en accrochant la 8e place. La Valaisanne jouera gros dimanche en slalom en Suède, elle qui accuse 39 points de retard sur la Croate Zrinka Ljutic dans la Coupe du monde de la spécialité. Shiffrin éliminée Troisième Suissesse présente en finale, Wendy Holdener s'est classée 16e. Vanessa Kasper, 40e de la première manche avec le dossard 38, et Delphine Darbellay, 41e avec le no 51, avaient échoué à un peu plus d'une demi-seconde du top 30. A noter par ailleurs l'élimination de Mikaela Shiffrin sur le premier parcours.

Nouveau triplé suisse en descente Comme à Crans-Montana, Franjo von Allmen a emmené un triplé helvétique en descente à Kvitfjell Image: KEYSTONE/EPA/Cornelius Poppe Battus par Dominik Paris vendredi, les descendeurs suisses ont mis les choses au point samedi à Kvitfjell en signant un nouveau triplé dans la discipline-reine. Franjo von Allmen (23 ans) a cueilli la victoire en devançant de 0''28 Marco Odermatt et de 0''38 Stefan Rogentin, relançant ainsi ses actions au classement de la spécialité. Quatrième la veille après avoir perdu du temps sur un saut trop enlevé, Franjo von Allmen a décroché son troisième succès sur le front de la Coupe du monde, la deuxième en descente après celle obtenue à Crans-Montana deux semaines plus tôt. Comme sur le Haut-Plateau, le Bernois emmène un triplé helvétique. Le champion du monde 2025 de la discipline prive ainsi - provisoirement - Marco Odermatt d'un deuxième globe consécutif de descente. Mais la marge du Nidwaldien sur son unique rival au classement de la spécialité est de 83 unités avant l'ultime descente de la saison, programmée le 22 mars à Sun Valley. Cinquième vendredi, Alexis Monney a en revanche commis trop d'imprécisions pour se mêler à la lutte pour le podium. Le Fribourgeois, 11e à 1''12, conserve la 3e place de la Coupe du monde de descente mais avec seulement 9 points d'avance sur le Slovène Miha Hrobat (4e samedi). Le Bagnard Justin Murisier, seulement 15e vendredi, s'est quant à lui bien repris en se hissant dans le top 10 (9e). Intouchable 24 heures plus tôt dans une course où Odermatt et Rogentin avaient déjà terminé respectivement 2e et 3e, l'Italien Dominik Paris a par ailleurs dû se contenter d'une 6e place.

Géant: Brignone en tête après la 1re manche, Rast 11e Federica Brignone a signé le meilleur temps de la 1re manche à Are Image: KEYSTONE/AP/Giovanni Auletta Federica Brignone est en course pour un troisième succès consécutif en Coupe du monde de géant. Victorieuse à deux reprises à Sestrières, l'Italienne a signé le meilleur temps de la première manche à Are. Meilleure Suissesse, Camille Rast pointe au 11e rang. Deuxième du classement de la discipline avant cette course à 40 points d'Alice Robinson, Federica Brignone a devancé de 0''34 sa compatriote Soffia Goggia (2e) et de 0''36 la Norvégienne Thea Louise Stjernesund (3e). La championne du monde 2025 a pleinement profité de son dossard 1 sur une piste qui a rapidement marqué. Partie avec le dossard 2, Alice Robinson a en revanche manqué son affaire. La Néo-Zélandaise a concédé 0''65 sur Brignone pour se retrouver à la 5e place. Elle pourrait bien céder la tunique rouge de leader du classement de la discipline au terme de la 2e manche (dès 12h30). Côté suisse, Camille Rast est aux portes du top 10, à 1''22 de Brignone et à sept dixièmes de la 4e place occupée par Lara Colturi. Touchée à la hanche lors de sa chute à Sestrières il y a deux semaines, la Valaisanne avait annoncé la veille qu'elle tenterait sa chance sur la neige suédoise. Lara Gut-Behrami a quant à elle lâché 1''26 pour se classer au 13e rang. La Tessinoise devra sortir le grand jeu sur le second parcours pour ne pas voir Federica Brignone s'envoler au classement général de la Coupe du monde. Wendy Holdener est quant à elle hors du top 15.

31 points, 21 rebonds et 22 assists pour un Nikola Jokic historique Nikola Jokic ( Image: KEYSTONE/AP/David Zalubowski Nikola Jokic est rentré dans l'histoire de la NBA vendredi. L'intérieur serbe de Denver est devenu le premier joueur à réussir un match à plus de 30 points, 20 rebonds et 20 assists. Jokic a cumulé 31 points, 21 rebonds et 22 passes décisives dans un match remporté 149-141 après prolongation par les Nuggets face aux Phoenix Suns. Ces 22 assists constituent un record pour le triple MVP de la NBA, et un record absolu pour un pivot. C'est la septième fois de la saison que Nikola Jokic cumule plus de 15 points, 15 rebonds et 15 passes décisives en un match. Il en est à 29 "triple double" depuis le début de l'exercice 2024/25, et à 149 au total en saison régulière depuis ses débuts en NBA.

Alexander Zverev chute dès son entrée en lice Alexander Zverev a été sorti dès son entrée en lice à Indian Wells Image: KEYSTONE/EPA/JOHN G. MABANGLO Tête de série no 1 du tableau, Alexander Zverev a été sorti dès son entrée en lice au Masters 1000 d'Indian Wells. Le no 2 mondial s'est incliné 4-6 7-6 (7/5) 7-5 en 3h07' face au Néerlandais Tallon Griekspoor (ATP 43) vendredi au 2e tour. En l'absence du no 1 mondial Jannik Sinner, suspendu trois mois par l'antidopage, Alexander Zverev avait pu imaginer rattraper l'Italien au classement. Mais depuis sa finale perdue à l'Open d'Australie fin janvier, l'Allemand a enchaîné les mauvais résultats en Amérique du Sud puis vendredi. "J'y ai pensé au début (à la place de no 1) mais désormais c'est moins le cas parce que je joue trop mal", a souligné Zverev. "Je vais devoir retrouver mon jeu avant de penser à cela, pour devenir no 1 mondial il faut gagner des tournois. Je travaille beaucoup à l'entraînement, mais je ne trouve pas l'étincelle", a ajouté celui qui restera no 2 à l'issue du tournoi. C'est la première fois depuis 2017 et Andy Murray que la tête de série no 1 du tournoi masculin est éliminée dès son premier match dans le désert californien. Tallon Griekspoor, lui, n'avait jamais réussi à battre un joueur du top 5 mondial en 18 tentatives, et avait été dominé par Zverev à six reprises jusqu'ici (une seule victoire), dont quatre l'an passé. Un autre membre du top 5 masculin est par ailleurs passé à la trappe vendredi. Triple vainqueur du Geneva Open, Casper Ruud (ATP 5) a été terrassé par l'Américain Marcos Giron (ATP 48) 7-6 (7/4) 3-6 6-2. Le Norvégien avait atteint les quarts de finale l'an passé à Indian Wells.