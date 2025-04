Lausanne renverse Fribourg ++ Victoire pour le HC Ajoie

Le bonjour de Yann Sommer Yann Sommer à la parade devant Michael Olise. Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader Le Bayern a le bonjour de Yann Sommer ! Deux ans après une brève expérience en Bavière que l’on peut qualifier de "malheureuse", le Bâlois a rappelé à Munich qu’il était un tout grand gardien. Il a livré un match très propre pour s’avancer comme l’un des artisans du succès 2-1 de l’Inter Milan en match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions. Avec ce résultat, les Italiens se retrouvent dans une position extrêmement favorable avant le match retour mercredi prochain à San Siro. La manière avec laquelle ils ont su rebondir après l’égalisation de Thomas Müller à la 85e témoigne de leur très grande force de caractère. Ils ont forcé la décision à la 88e grâce au joker Davide Frattesi qui a surgi sur un centre de Carlos Augusto pour infliger au Bayern une première défaite à domicile en Ligue des Champions depuis quatre ans. Décisif en première période à quatre occasions et accompagné aussi par la chance avec un tir de Harry Kane sur le poteau, Yann Sommer a laissé une très grande impression. Il ne fut battu qu’à la 85e par une reprise à bout portant de Müller, curieusement "oublié" par Alessandro Bastoni. Rassurés par le calme de leur gardien, les Milanais avaient sorti la tête de l’eau pour marquer un but superbe à la 38e minute, avec cette frappe de l’extérieur sans contrôle du capitaine Lautaro Martinez après une remise magnifique de Marcus Thuram. Cette action d’école avait trouvé son origine avec un long dégagement de Yann Sommer. Le Real tombe de très haut A Londres, le Real Madrid est tombé de très haut. Battus 3-0 par Arsenal, les tenants du titre ont besoin d’un miracle – la remontada du siècle sans doute - au match retour à Bernabeu pour poursuivre leur route dans cette Ligue des Champions. Après avoir tenu le choc en première période, le Real a été crucifié par deux coups francs de Declan Rice (58e et 70e) et une réussite de Mikel Merino (75e). Toujours placé mais jamais gagnant, Arsenal peut croire que cette année sera peut-être son année dix-neuf ans après la finale perdue à Paris contre le FC Barcelone.

Lausanne renverse Fribourg en 3 minutes Ahti Oksanen jubile: il vient d'inscrire le 2-1. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Lausanne a remporté le 5e acte des demi-finales des play-off de National League. A Malley, les Lions ont pris le meilleur sur les Dragons 2-1 pour revenir à 2-3 dans la série. Profiter du momentum, voilà ce que Lausanne a su faire dans cette cinquième partie. Enfin, pourraient soupirer les Vaudois. Car il est vrai que les joueurs de Geoff Ward n'ont pas su transformer leurs périodes de domination en buts lors de cette série contre Gottéron. Si le LHC n'est pas parvenu à capitaliser sur ses temps forts au cours des quarante premières minutes, ce fameux momentum qui fait régulièrement la différence lorsque l'équipe avec le vent dans le dos trouve la faille lors des périodes de domination, les Vaudois se sont rattrapés dès l'entame du troisième tiers. Sur leur premier power-play, ils ont pu égaliser par Jäger à la 41e. Puis à la 44e, à la suite d'un excellent travail de Suomela derrière la cage fribourgeoise, c'est Oksanen qui a pu donner les devants aux Lions. La fin de match fut à nouveau stressante pour le public avec un LHC incapable de mettre le 3-1 et des Fribourgeois qui ont sorti leur gardien pour jouer en supériorité numérique dans les deux dernières minutes. En vain. Fribourg opportuniste Dans un style assez typique depuis le début de ces play-off, Fribourg a été le plus opportuniste. Les Dragons ont ouvert le score à la 14e sur une action qui n'avait pas forcément le poids d'un but à la base. Jan Dorthe a pu tirer pour forcer Kevin Pasche à un rebond et derrière c'est Samuel Walser qui a été le plus prompt. Cette action fut comme un reflet de cette demi-finale avec un LHC qui manque parfois d'un tout petit peu de réaction face à des Fribourgeois qui savent capitaliser sur par grand-chose. De leur côté, les Vaudois ont eu leurs chances. Après dix secondes (Riat), à la 2e (Pajuniemi), à la 5e (Kahun), puis deux fois Suomela (11e et 18e), mais Berra a dit non ou les Lions ont été peu adroits. Le tiers médian a vu des Lausannois tenter d'aller chercher cette égalisation. Sans succès. Les Fribourgeois ont une fois encore affiché un état d'esprit remarquable en mettant tout en oeuvre pour rendre la vie de Berra plus facile. Et lorsque ses coéquipiers se sont fait battre, le portier zurichois des Dragons s'est montré intraitable. Surtout en fin de période lorsque le puck a circulé dangereusement devant ses cages. Mais les Vaudois ont finalement été récompensés de leurs efforts dans la troisième période. Zurich prend les devants Dans l'autre demi-finale, Zurich s'est adjugé un troisième succès. Imbattables chez eux, les Lions ont dominé Davos 3-0 pour mener 3-2 dans la série et avoir une balle de match jeudi dans les Grisons. Tout s'est joué à la mi-match avec deux réussites en 68 secondes (30e et 31e) par Riedi et l'inévitable Andrighetto. Les joueurs de Marco Bayer ont clairement dominé les tirs dans les deux derniers tiers.

Un troisième succès de rang pour le HC Ajoie Anttoni Honka (en blanc) se joue des d馭enseurs valaisans. Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Le HC Ajoie a sans doute fait le plus dur ! Victorieux 3-0 à Viège dans l’acte IV du playout, les Jurassiens n’ont plus vraiment de grandes craintes à nourrir pour leur survie au sein de l’élite. Après trois premiers matches très accrochés, le HC Ajoie a forcé la décision juste après la mi-match avec le 3-0 inscrit en supériorité numérique par Cédric Aeschbach. Auparavant, Matteo Romanenghi (11e) et Lilian Garessus (22e) avaient placé leur équipe sur la bonne orbite. Les Jurassiens bénéficient désormais de trois pucks de match dans cette série qui fut, dans un premier temps, bien celle de tous les dangers. Avec cette troisième défaite de rang, le HC Viège se retrouve face à une mission impossible. Pour obtenir leur promotion, les Valaisans devront s’imposer à deux reprises à Porrentruy. Et espérer que leur gardien Robin Meyer, contraint de quitter la glace à la 12e minute, soit en mesure de tenir sa place. Déjà privé du Suédois Adam Brodecki, Viège ne méritait pas d'accuser un tel coup du sort.

Un nul qui ressemble à une défaite Géraldine Reuteler ouvre le score pour la Suisse. La suite ne fut pas aussi lumineuse... Image: KEYSTONE/EPA/BRYNJAR GUNNARSSON La Suisse ne s'est pas franchement rassurée à Reykjavik. Tenue en échec par l'Islande sur le score improbable de 3-3, elle a dévoilé des failles inquiétantes à 85 jours de son entrée en lice à l’Euro. La formation de Pia Sundhage n'aurait jamais dû laisser échapper les trois points. Elle a, en effet, mené 2-0 après seulement 17 minutes de jeu grâce à des réussites de Géraldine Reuteler et de Smilla Vallotto avant d'être trahie par ses trop grandes largesses sur le plan défensif. Même si un improbable autogoal islandais leur a permis de mener 3-1 juste après la pause, les Suissesses ont témoigné d'une immense fébrilité face pourtant à des Islandaises qui étaient très largement à leur portée. L'expulsion de Géraldine Reuteler le jour de sa 75e sélection après un second avertissement dicté pour une simulation alors que le score était de 3-3 a bien sûr compliqué leur tâche en fin de rencontre. Elles n'ont pas pu vraiment aller chercher une première victoire lors de cette campagne qui leur aurait permis d'abandonner aux Islandaises la dernière place du groupe. Lors de ses deux derniers matches en France et à Sion face à la Norvège, la Suisse devra reprendre ce point de retard qu'elle accuse toujours sur l'Islande si elle entend échapper à la relégation directe. Il conviendra toutefois de retrouver une plus grande rigueur sur le plan défensif pour y parvenir. Après le match de Reykjavik, le chantier paraît immense. Il commence par le choix de la gardienne. Déjà à la peine vendredi contre la France à Saint-Gall, Elvira Herzog endosse une lourde responsabilité sur le premier des trois buts inscrits par Lea Vilhjalmsdottir. Gaëlle Thalmann n’a pas encore été vraiment remplacée...

Champion du monde en titre, Jorge Martin va faire son retour Jorge Martin s'était blessé lors des essais d'avant-saison à Sepang, en Malaisie (archives). Image: KEYSTONE/AP/KIEN HUO Jorge Martin (Aprilia) fera son retour ce week-end lors du Grand Prix du Qatar, a annoncé mardi son équipe. L'Espagnol a dû faire l'impasse sur les trois premières courses de la saison. "J'ai une énorme envie de revenir sur la piste et je suis heureux de pouvoir au moins essayer de courir au Qatar", déclare le champion du monde en titre, pas encore tout à fait rétabli de sa blessure à la main gauche. "Je ne sais pas où j'en suis physiquement - je ne suis clairement pas à 100%. On va essayer de faire de notre mieux et de progresser petit à petit", ajoute-t-il, précisant n'être "même pas sûr de pouvoir terminer la course", longue de 22 tours sur le circuit de Lusail (5,4 km). "Sa participation (...) reste conditionnée à l'approbation de la délégation médicale du championnat du monde MotoGP", prévient par ailleurs Aprilia. Blessé en Malaisie Martin, qui s'était blessé lors des essais de pré-saison à Sepang (Malaisie) et avait dû être opéré début février, avait connu une nouvelle chute qui avait nécessité une nouvelle intervention à la main gauche fin février, juste avant la manche inaugurale de la saison en Thaïlande. Après son forfait sur les trois premières courses, l'Espagnol a peu de chances de pouvoir conserver son titre mondial cette saison. Son compatriote Alex Marquez (Ducati-Gresini) occupe actuellement la tête du classement des pilotes avec 87 points, juste devant son frère et sextuple champion du monde Marc Marquez (Ducati) et l'Italien Francesco Bagnaia (Ducati), titré en 2022 et 2023.

Lausanne et Fribourg-Gottéron lancent un appel au calme Diverses altercations ont eu lieu entre les supporters lausannois et fribourgeois depuis le début de la demi-finale. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Opposés en demi-finale des play-off de National League, Lausanne et Fribourg lancent un appel au calme. La série a été marquée par plusieurs altercations entre les supporters des deux équipes. "Le hockey romand mérite une fête à la hauteur des passions", écrivent les deux clubs romands dans un communiqué publié sur leurs sites internet respectifs. "Prenons tous de la hauteur, encourageons nos couleurs mais respectons pleinement celles de l'adversaires. Oui à la rivalité, non aux débordements", peut-on encore lire dans ce texte commun. Lors de l'acte III jeudi à Lausanne, des tensions ont éclaté entre des supporters du LHC et certains suiveurs des Dragons n'ayant pas pris place dans le secteur visiteur, a constaté Keystone-ATS. A l'issue du match, des ultras lausannois ont aussi brièvement fait face aux forces de l'ordre sur le parvis de la patinoire. Les provocations entre les supporters des deux camps se sont poursuivies deux jours plus tard à Fribourg. Selon lematin.ch, les forces de l'ordre ont notamment fait l'usage de spray au poivre pour disperser des supporters du LHC à l'issue du match.ch

Les Jets de Nino Niederreiter établissent un record L'entraîneur des Jets Scott Arniel (en haut à gauche) fait du bon boulot à Winnipeg. Image: KEYSTONE/AP/JOHN WOODS Les Jets de Winnipeg ont signé leur 53e victoire de l'exercice lundi en battant les Saint-Louis Blues à domicile (3-1). Jamais la franchise du Manitoba n'avait vécu une telle saison régulière en NHL. Les Jets de Winnipeg ont signé leur 53e victoire de l'exercice lundi en battant les Saint-Louis Blues à domicile (3-1). Jamais la franchise du Manitoba n'avait vécu une telle saison régulière en NHL. Nino Niederreiter et ses coéquipiers se sont ainsi relancés après leur défaite concédée samedi à Salt Lake City face au Utah Hockey Club (4-1). Ils l'ont fait de belle manière, ne concédant que 15 tirs face à un adversaire qui restait pourtant sur une série de douze (!) victoires consécutives. Le succès des Jets a été acquis grâce à des buts de Morgan Barron, Alex Iaffalo et Adam Lowry (cage vide). Nino Niederreiter n'a pas noirci la feuille des compteurs lors de cette victoire historique de la meilleure équipe de la saison en NHL. Moser gagne, Fiala perd Le Lightning de Tampa Bay, qui est également assuré de participer aux play-off, s'est aussi imposé lundi. L'équipe du défenseur seelandais Janis Moser a signé une probante victoire face aux New York Rangers, au Madison Square Garden (5-1). Kevin Fiala et les Kings de Los Angeles ont en revanche connu la défaite dans l'antre du Kraken (2-1). A Seattle, l'attaquant saint-gallois n'a pas été décisif, mais ce revers ne devrait pas avoir de conséquences fâcheuses, les Californiens ayant déjà obtenu leur billet pour les séries éliminatoires ce week-end.

Décimé, Lausanne n'a pas encore dit son dernier mot Lausanne veut y croire. Malgré deux défaites de suite en prolongations et une infirmerie qui ne désemplit pas, le LHC espère refaire son retard dans sa demi-finale des play-off de National League face à Fribourg-Gottéron. "Si vous jetez un oeil à la série, Fribourg n'a marqué que deux buts de plus que nous. Ces deux buts ont été marqués en deuxième prolongation. C'est une demi-finale extrêmement serrée, et c'est ça la beauté des play-off." Geoff Ward, l'entraîneur canadien des Lions vaudois, ne paraissait pas vraiment abattu après la défaite de ses hommes samedi à Fribourg (4-3 ap). Mené 3-1 dans la série, le LHC n'a plus le choix. Le vainqueur de la saison régulière doit à tout prix s'imposer mardi à Malley (20h00) pour garder ses chances de disputer une deuxième finale consécutive. "Nous pourrions très bien être en train de mener 3-1, mais c'est la réalité des play-off: il faut réussir le dernier tir", reprend Geoff Ward, qui n'avait pas grand-chose à reprocher à ses joueurs, revenus au score à cinq secondes de la fin du temps réglementaire. "Ce n'est pas comme si nous n'étions pas satisfaits de notre façon de jouer. Nous avons joué un bon match de hockey. Nous avons eu des occasions de marquer le dernier but. Nous ne l'avons pas fait, c'est comme ça." Une "guerre d'attrition" Tout comme celui de Gottéron, qui a déjà perdu son maître à jouer suédois Lucas Wallmark ainsi que son défenseur Maximilian Streule au cours de cette série, l'effectif lausannois se réduit à vitesse grand V. Les deux formations se livrent une "guerre d'attrition", pour reprendre les mots du défenseur américain de Fribourg Ryan Gunderson. L'Autrichien Michael Raffl, Michael Hügli et Tim Bozon sont blessés depuis l'acte III et réévalués au jour le jour. Et samedi, Stefan Rüegsegger et Fabian Heldner n'ont pas terminé un match qu'Aurélien Marti, malade, n'a pas disputé. Geoff Ward espère pouvoir récupérer l'un ou l'autre de ces hommes mardi pour un acte V déjà décisif. "Nous ne voyons pas au-delà de cette partie. La seule chose à faire, c'est de se retrousser les manches pour gagner un match", déclare le mentor du LHC. Pas abattus par deux dénouements cruels en prolongations, les Lions veulent croire en leurs chances de renverser la mise. "Nous ne sommes pas au fond mentalement. Perdre 10-0 ou 4-3, à la fin, c'est une défaite", assure l'attaquant Benjamin Bougro. "Cette série est à notre portée. Fribourg ne l'a pas encore gagnée."

C1: Arsenal reçoit le Real Madrid, l'Inter en visite à Munich Les deux premiers quarts de finale aller de la Ligue des champions figurent au programme ce soir dès 21h00. A Londres, Arsenal défiera le Real Madrid, tenant du trophée. Tous deux classés au 2e rang de leurs championnats respectifs, les Gunners et les Merengue restent sur une prestation mitigée ce week-end. Arsenal a été tenu en échec 1-1 sur la pelouse d'Everton, alors que le Real a subi un inattendu revers à domicile contre Valence (2-1). L'autre match se déroulera à Munich où le Bayern recevra l'Inter Milan du gardien suisse Yann Sommer. L'ancien portier de l'équipe nationale retrouvera un stade qu'il connaît bien pour avoir évolué six mois avec le club bavarois en 2023, contribuant au titre en Bundesliga.

L'assist de l'année pour Fabian Schär La saison de tous les bonheurs pour Fabian Schär et Newcastle. Image: KEYSTONE/AP/Alastair Grant Fabian Schär a signé l’assist de l’année lors du large succès 3-0 de Newcastle à Leicester. Il a armé une frappe juste avant la ligne médiane sur la transversale pour le 2-0 de Jacob Murphy. L’ancien défenseur de l’équipe de Suisse a vu la position très avancée du portier danois Mads Hermansen avant d’armer son tir. Murphy a eu la bonne idée de suivre l’action pour marquer le 2-0 à la 10e minute presque sans opposition. A la faveur de ce succès, Newcastle, récent vainqueur de la Coupe de la Ligue, se hisse à la quatrième place du classement. Cette saison 2024/2025 s’annonce peut-être comme celle de tous les bonheurs pour Fabian Schär et ses coéquipiers.

Un but phénoménal de Dan Ndoye Dan Ndoye: un petit chef-d'oeuvre contre le Napoli. Image: KEYSTONE/AP/Massimo Paolone La cote de Dan Ndoye a encore monté. Le Vaudois a inscrit un but phénoménal lors du nul de Bologne face au Napoli (1-1) pour marquer les esprits. Et susciter l’intérêt des plus grands clubs européens. Dan Ndoye a répondu à l’ouverture du score de Zambo Anguissa à la 65e minute. Le Vaudois a surgi sur un centre du Danois Jens Odgaard pour réussir une sublime "Madjer" du gauche qui a filé juste dessous la transversale. Désormais auteur de 8 buts cette saison en Serie A, Dan Ndoye a confirmé lundi soir qu’il avait bien franchi un cap. Avec ce point, Bologne souffle la quatrième place à la Juventus. Quant au Napoli, il accuse toujours trois longueurs de retard sur l’Inter.

Slalom: titre national pour Marc Rochat et Selina Egloff Un premier titre de champion de Suisse de slalom pour Marc Rochat Image: KEYSTONE/EPA/ANTONIO BAT Marc Rochat et Selina Egloff ont décroché la médaille d'or en slalom à St-Luc. Ils ont été sacrés lundi en conclusion des championnats de Suisse. Grâce à une deuxième manche de feu, le Vaudois Marc Rochat (32 ans), sixième après la manche initiale, a décroché son premier titre de champion national. Il a précédé de 0''10 le Valaisan Ramon Zenhäusern et de 0''25 Matthias Itten. Le Genevois Tanguy Nef, qui s'est illustré cet hiver en Coupe du monde, a dû se contenter du 8e rang à 1''32. Selina Egloff (23 ans) a pour sa part provoqué la surprise en s'imposant chez les dames. L'athlète du cadre B a devancé Anuk Brändli de 0''22 et Mélanie Meillard de 0''32. Mélanie Meillard menait après le premier parcours, mais elle a été battue en finale. Selina Egloff avait jusqu'ici un sixième rang en slalom aux championnats de Suisse 2019 comme meilleur résultat.

Une montagne de regrets pour Stan Wawrinka Stan Wawrinka: une d馭aite qui fait mal... Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER Stan Wawrinka (ATP 163) ne s’offrira pas une jolie douceur cette semaine à Monte-Carlo. Battu sur le fil par Alejandro Tabilo (ATP 32), le Vaudois ne défiera pas Noval Djokovic (ATP 5) au 2e tour. Battu 1-6 7-5 7-5 par le gaucher chilien, Stan Wawrinka peut nourrir une montagne de regrets. Auteur d’un début de rencontre parfait, il a eu sa chance aux deuxième et troisième sets. Dans la deuxième manche, il a ainsi galvaudé une occasion en or à 5-5 15-30 avec une erreur en coup droit alors qu’il avait pris un réel ascendant dans l’échange. Dans la troisième, il a mené 3-1 avant de perdre quatre jeux d’affilée. Revenu à 5-4, il écartait une première balle de match sur son service avant de bénéficier d’une balle de break au jeu suivant qui aurait pu tout changer... Ce film de match rappelle combien Stan Wawrinka est passé très près de la victoire. Même si son adversaire a traversé un début d’année plutôt "compliqué", ce premier tour joué dans le vent et le froid de la Principauté où il avait cueilli le titre il y a onze ans déjà confirme que le Vaudois joue à nouveau un très bon tennis. A 40 ans désormais bien sonnés, il présente un niveau de jeu qui doit lui permettre d’obtenir des résultats probants lors de cette campagne sur terre battue. Elle se poursuivra la semaine prochaine à l’ATP 500 de Barcelone.

Suisse: Marc Marchon rejoint le groupe Marc Marchon a rejoint la s閘ection suisse Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Patrick Fischer a appelé un nouvel attaquant pour la première phase de la préparation aux Mondiaux. Marc Marchon (Berne) a ainsi rejoint lundi l'équipe dans sa base de Kloten. Initialement, Marchon n'avait pas été retenu en raison d'une blessure. Mais des examens complémentaires ont montré que le joueur était finalement apte. Son coéquipier au CP Berne, le défenseur Romain Loeffel, doit pour sa part différer son arrivée. Légèrement blessé, il arrivera dans la sélection la semaine prochaine. Les Suisses disputeront deux matches de préparation à Herisau contre la Slovaquie jeudi et vendredi.