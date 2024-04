Le 3x3 suisse est éliminé ++ Fabian Schär brille en club

Tstitsipas sort Sinner en demi-finale à Monte-Carlo Stefanos Tsitsipas peut rêver d'un 3e titre à Monte-Carlo Image: KEYSTONE/AP/Daniel Cole Sacré en 2021 et 2022 dans la Principauté, Stefanos Tsitsipas (ATP 12), disputera dimanche sa troisième finale à Monte-Carlo. Le Grec a sorti Jannik Sinner (ATP 2) en demi-finale samedi après-midi. Stefanos Tsitsipas s'est imposé 6-4 3-6 6-4 en 2h40' face au vainqueur de l'Open d'Australie, qui subit ainsi sa deuxième défaite de l'année en 27 matches disputés. Le Grec pourrait bien retrouver dimanche le no 1 mondial Novak Djokovic, qui doit affronter Casper Ruud dans la deuxième demi-finale. Jannik Sinner, dont le seul précédent échec de l'année avait été enregistré en demi-finale à Indian Wells face à Carlos Alcaraz, semblait pourtant avoir le match en main. L'Italien s'est ainsi procuré deux balles de double break à 3-1 dans le set décisif, avant de mener 4-2. Mais l'Italien a craqué sur le plan physique, souffrant même de crampes en fin de partie. Après avoir écarté 10 balles de break consécutives, il a cédé sur la 11e à 4-3. Stefanos Tsitsipas a fini en trombe, signant le break sur ses deux derniers jeux de retour pour s'adjuger les quatre derniers jeux du match.

La Suisse éliminée en phase de poule à Hong Kong Molteni (15) et la Suisse ont éliminés en phase de poule du TQO de Hong Kong Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT L'équipe de Suisse masculine a laissé filer sa première opportunité de décrocher un ticket pour le tournoi olympique de 3x3. Les Helvètes ont été sortis dès la phase de poules dans le TQO de Hong Kong, où un seul ticket par genre est attribué. Battus 22-15 par les Pays-Bas vendredi, Jonathan Dubas, Marco Lehmann, Gilles Martin et Westher Molteni ont pourtant battu successivement l'Autriche (19-18) puis Hong Kong (21-19) samedi. Mais ils connaissaient leur sort avant même d'affronter l'hôte de ce premier Tournoi de qualification olympique. La victoire arrachée sur le fil par l'Autriche face aux Pays-Bas (18-17) a en effet ôté tout espoir de qualification à la Suisse. Après avoir marqué 34 points dans ses deux premières sorties, la sélection helvétique ne pouvait plus espérer dépasser l'Autriche (2 victoires, 57 points inscrits) et les Pays-Bas (2 victoires, 55 points). Il lui aura manqué 1 panier au final... L'équipe de Suisse, qui devait sa place dans ce premier TQO au retrait d'Israël, peut toujours espérer se qualifier pour Paris 2024. Elle bénéficiera d'une deuxième opportunité à l'occasion du troisième TQO (16-19 mai à Debrecen), où trois tickets par genre seront attribués. Elle pourra alors aussi compter sur le renfort éventuel des joueurs de Fribourg Olympic Natan Jurkovitz et Jonathan Kazadi, pas disponibles en avril.

Angleterre: quatrième but de la saison pour Fabian Schär Isak ouvre le score pour Newcastle Image: KEYSTONE/EPA/PETER POWELL Fabian Schär continue de briller en Premier League. Le défenseur suisse a inscrit son quatrième but de la saison lors du large succès 4-0 de Newcastle contre Tottenham lors de la 33e journée. Schär a marqué le dernier but de la tête sur un corner botté par Gordon à la 87e. Les autres réussites des Magpies ont été l'oeuvre d'Isak (30e/51e) et de Gordon (32e). Ce revers cinglant constitue une mauvaise opération pour Tottenham dans la lutte en vue du top 4 qualificatif pour la Ligue des champions.

Naef battue par Swiatek, la Suisse éliminée C Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Battue par la Pologne, la Suisse ne participera pas à la phase finale de la Billie Jean King Cup. Iga Swiatek a apporté samedi le troisième point à son pays en dominant Céline Naef 6-4 6-3. Malgré une belle entame de match et une réaction d'orgueil dans le deuxième set, la jeune Schwytzoise (18 ans) n'a pas réalisé l'exploit nécessaire à la Suisse samedi à Bienne. Très entreprenante, et profitant des imprécisions de la no 1 mondiale, Céline Naef a pourtant réalisé un break blanc dès le troisième jeune du match, avant de le confirmer avec autorité, laissant la Polonaise sur place lors de plusieurs échanges. Mais Iga Swiatek a montré pourquoi elle domine le circuit féminin depuis maintenant trois ans. Elle a ainsi récupéré sa mise en jeu et s'est adjugé la manche initiale sur sa première opportunité. Menée 4-0 dans le deuxième set, Céline Naef a bien signé le break à deux reprises pour se relancer, mais cela n'a pas suffi à faire douter la Polonaise. Direction les barrages Cette défaite en qualifications envoie l'équipe du capitaine Heinz Günthardt en barrages. Elle y affrontera une nation de l'échelon inférieur au mois de novembre avec l'objectif de garder sa place dans l'élite mondiale.

Nadal affrontera Cobolli pour son retour Nadal affrontera Flavio Cobolli à Barcelone pour son retour aux affaires Image: KEYSTONE/EPA/Enric Fontcuberta Rafael Nadal (37 ans), qui n'a plus joué en compétition depuis plus de trois mois, fera son retour sur la terre battue du tournoi ATP 500 de Barcelone la semaine prochaine. Le gaucher espagnol affrontera au 1er tour l'Italien Flavio Cobolli, selon le tirage au sort effectué samedi. Il mène 6-0 dans leur face-à-face. Le Majorquin aux 22 titres du Grand Chelem, redescendu à la 646e place mondiale, n'a plus joué sur le circuit depuis sa défaite en quart de finale à Brisbane le 5 janvier. Il a depuis déclaré forfait successivement à Doha, Indian Wells et Monte-Carlo, invoquant à chaque fois la même raison: "Mon corps ne me le permet pas."

La Suisse bat l'Autriche et conserve ses chances Westher Molteni (ici avec le Team Lausanne) et la Suisse ont signé une première victoire au TQO de Hong Kong (photo d'archives). Image: KEYSTONE/PIERRE ALBOUY L'équipe de Suisse de 3x3 peut toujours espérer obtenir son billet pour les JO de Paris ce week-end. A Hong-Kong, elle a remporté son deuxième match du tournoi qualificatif contre l'Autriche (19-18). La partie a pourtant très mal débuté pour les Suisses, rapidement menés 4-0. Il a fallu attendre deux lancers francs de Jonathan Dubas pour les voir inscrire leurs premiers points. L'équipe helvétique s'est ensuite accrochée et a profité des nombreuses fautes autrichiennes pour rester au contact. Un tir primé de Dubas a ensuite permis à la Suisse d'égaliser à 17-17, avant que Marco Lehmann n'offre la victoire à ses couleurs d'un lay-up décisif. Pour se qualifier pour les demi-finales, les Suisses devront s'imposer avec une bonne marge lors de leur troisième et dernier match de poule contre Hong-Kong. Cette rencontre est prévue à 14h50, heure suisse.

Une 5e défaite de suite pour Atlanta Capela (à gauche) s'est heurté à un Gobert (à droite) XXL Image: KEYSTONE/AP/Bruce Kluckhohn Atlanta a concédé une cinquième défaite consécutive vendredi en NBA. Clint Capela et les Hawks se sont inclinés 109-106 sur le parquet des Minnesota Timberwolves, co-leaders de la Conférence Ouest. Assuré de défier Chicago au 1er tour du "play-in" à l'Est, Atlanta a subi les foudres de Rudy Gobert vendredi. Le pivot français a cumulé 25 points, 19 rebonds et 5 contres dans une partie marquée par le retour de l'intérieur All Star de Minnesota, Karl-Anthony Towns (11 points), qui avait manqué les 18 derniers matches sur blessure. Clint Capela s'est en malgré tout bien sorti dans la raquette, réussissant 13 points et 11 rebonds pour un différentiel de +. Le Genevois est le huitième meilleur rebondeur de la ligue avec 10,6 prises par match, soit la même moyenne que le "rookie" français Victor Wembanyama.

Les Preds écrasent les Blackhawks Josi et les Predators ont écrasé Chicago 5-1 vendredi Image: KEYSTONE/AP/Erin Hooley Roman Josi a remporté le "derby" suisse programmé vendredi en NHL. Les Predators ont même écrasé 5-1 les Blackhawks de Philipp Kurashev, lequel a sauvé l'honneur pour Chicago. Assuré de disputer les play-off depuis mardi, Nashville a survolé les débats dans l'Illinois avec 40 tirs cadrés contre 26 pour les Blackhawks. L'homme du match fut Filip Forsberg, qui a signé un triplé pour devenir avec 46 réalisations l'unique détenteur du record de buts sur une saison dans l'histoire de la franchise. Roman Josi a quant à lui été crédité d'une passe décisive sur le 4-0, marqué dès la 30e minute par Jason Zucker en supériorité numérique. Le défenseur bernois, qui en est à 81 points dans cet exercice 2023/24, a ainsi atteint la barre des 60 assists pour la deuxième fois après 2021/22 (73 assists, 96 points au total). Philipp Kurashev affiche quant à lui 53 points à son compteur personnel. L'attaquant bernois a signé son 18e but de la saison à la 37e minute au cours d'une double supériorité numérique, d'une reprise directe sur un décalage du prodige Connor Bedard. Moser va déménager La soirée de vendredi fut par ailleurs animée pour Janis Moser, même s'il est resté "muet" dans un match gagné 3-2 après prolongation par Arizona face à Edmonton. Selon ESPN notamment, les joueurs des Coyotes ont appris avant cette partie que leur franchise devrait être relocalisée dès la saison prochaine à Salt Lake City, en Utah.

DeChambeau, Scheffler et Homa se partagent la tête après 2 tours Scottie Scheffler est l'un des trois co-leaders du Masters d'Augusta Image: KEYSTONE/EPA/JUSTIN LANE Les Américains Bryson DeChambeau, Scottie Scheffler et Max Homa se partageaient la tête du Masters d'Augusta à l'issue du deuxième tour vendredi. La légende Tiger Woods a pour sa part passé le cut. DeChambeau, lauréat de l'US Open 2020, Scheffler, vainqueur du Masters en 2022, et Homa, ont rendu respectivement des cartes de 73, 72 et 71 pour terminer le tour à - 6, avec deux longueurs d'avance sur le Danois Nicolai Hojgaard, seul quatrième. Sous une brise gênante, Tiger Woods a passé le cut à Augusta pour la 24e fois consécutive, un record. La veille, le "Tigre" avait assuré que "le corps va bien", lui qui à 48 ans se remet d'une opération à la cheville droite subie en avril 2023 et souffre toujours de douleurs liées à son accident de voiture de 2021. "C'était très difficile (...) C'était un bon défi. J'ai dû reculer plusieurs fois. Je n'avais jamais vécu ça à Augusta avant", a déclaré de son côté Bryson DeChambeau à propos des conditions de jeu de vendredi. Même son de cloche chez le no 1 mondial Scottie Scheffler, qui s'est néanmoins dit "fier" de son tournoi jusque-là. "J'ai vraiment bien frappé la balle", s'est pour sa part félicité l'invité-surprise Max Homa, lui aussi "fier" de sa performance et de sa gestion du parcours. Woods 22e Quant à Tiger Woods, il pointe au 22e rang (+1), fort de son nouveau record, dépassant Gary Player et Fred Couples. "Je vais envoyer un message à Freddy et le titiller un petit peu", s'est amusé le "Tigre", qui participe à son premier Majeur depuis avril 2023 et son opération de la cheville. Plus bas dans le classement pointe le no 2 Rory McIlroy qui, à + 4 (35e), voit le seul Majeur qui manque à son palmarès s'éloigner encore une fois. Le tenant du titre, l'Espagnol Jon Rahm, qui peut devenir en cas de succès le quatrième joueur à remporter deux Masters consécutifs après Woods, Jack Nicklaus et Nick Faldo, a dégringolé au 44e rang (+ 5).

Super League: Grasshopper sous pression Marco Schällibaum prendra place pour la première fois ce soir dès 18h30 sur le banc de Grasshopper lors de la 32e journée de Super League. Il affrontera Lugano, club qu'il a dirigé par le passé. GC (11e/30 points), qui reste sur une série de deux points pris en sept matches, est sous pression. Mais affronter Lugano (3e/53 pts) ne constitue pas une tâche facile: les Tessinois suivent une tendance très favorable avec six succès et un nul. Ils sont assurés de figurer du bon côté de la barre après la 33e journée. A 18h30 aussi, le Lausanne-Sport (8e/37 pts) accueillera le FC Zurich (4e/48 pts). Les Vaudois voudront confirmer leurs récents bons résultats contre un FCZ qui est bien placé pour lui aussi basculer dans le Championship Group. La soirée sera conclue par la rencontre entre Saint-Gall (6e/44 pts) et Yverdon (9e/37 pts). L'enjeu sera surtout important pour les Brodeurs, qui n'ont qu'un point d'avance sur Lucerne dans la lutte pour la 6e place.

Céline Naef craque et la Suisse se retrouve dos au mur Céline Naef aura une deuxième chance demain face à la no 1 mondiale Iga Swiatek. Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Passée proche de l'égalisation, Céline Naef a finalement craqué face à la Polonaise Magdalena Frech 7-6 (10/8) 5-7 3-6. La Suisse n'a plus le droit à l'erreur dans ce match de qualification. La jeune Schwytzoise (18 ans, WTA 148) a pourtant réalisé deux premières manches de très bonne facture contre une adversaire bien mieux classée qu'elle (WTA 52). Elle a fait preuve de beaucoup d'agressivité et a multiplié les coups gagnants, avant de commettre de trop nombreuses erreurs directes. Après avoir remporté la première manche au tie-break, la Suissesse a réalisé le coup parfait en s'emparant du service de son adversaire à 4-4 dans le deuxième set. Elle n'a toutefois pas réussi à conclure et a ensuite craqué et concédé les trois jeux suivants ainsi que le set. Malgré un break concédé dès le premier jeu de la manche décisive, la Polonaise s'est montrée plus solide sur la fin pour finalement s'imposer après 2h54' de jeu. Avec cette deuxième défaite après celle de Simona Waltert contre Iga Swiatek plus tôt dans l'après-midi, les joueuses d'Heinz Günthardt se retrouvent dos au mur. Elles tenteront de renverser la vapeur samedi. En cas de succès de Céline Naef face à Iga Swiatek, Simona Waltert défiera Magdalena Frech, avant un potentiel double décisif.

La Suisse toujours incapable de gagner Patrick Fischer et la Suisse ont essuyé une nouvelle défaite en match amical Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Et de onze. L'équipe de Suisse a enchaîné une onzième défaite consécutive en s'inclinant une deuxième fois en 24 heures contre la Slovaquie à Hummené, cette fois 5-3. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, ce ne sont que des matches de préparation. Alors oui, il ne sert à rien de pousser des cris d'orfraie en voyant les deux dernières performances de l'équipe nationale en préparation du Championnat du monde à Prague. Si les revers face à des nations du gotha mondial comme la Finlande, la Suède ou la Tchéquie peuvent être comprises, celles face à un adversaire plus modeste comme la Slovaquie (3-0 jeudi) ont de quoi bousculer les plus fervents supporters. La Suisse a bien réagi à la suite de l'ouverture du score de Martin Fasko-Rudas après 51 secondes. Deux tirs de défenseurs ont fait mouche. Le premier par Samuel Kreis à la 3e et le second en power-play par Simon Le Coultre à la 14e. Seulement les hommes de Patrick Fischer ont une fois encore commencé la période médiane de la pire des façons. Ils ont ainsi encaissé deux buts en l'espace de 17 secondes entre la 21e et la 22e! Lantosi et Fasko-Rudas, à nouveau, ont pu tromper le portier de Langnau, Stéphane Charlin. La situation s'est compliquée lorsque Lantosi a donné deux longueurs d'avance aux siens à la 44e. Et le 3e but signé Tyler Moy à la 58e ne fait que renforcer le sentiment d'une prise de conscience trop tardive, puisque les Slovaques ont pu inscrire le 5-3 dans la cage vide. Les Suisses vont rentrer au bercail et préparer deux matches à domicile contre la France les 19 et 20 avril à Bâle. Il conviendra de ne pas manquer ces deux rendez-vous. A voir également si le sélectionneur va procéder à des coupes pour intégrer des joueurs de Zoug et Fribourg, récemment éliminés en demi-finales des play-off, ou s'il va donner quelques jours de repos avant d'envoyer son ordre de marche.

Djokovic en demi-finale du tournoi de Monte-Carlo Novak Djokovic a souffert de la chaleur sur le court Rainier III. Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER Novak Djokovic s'est qualifié vendredi pour les demi-finales à Monte-Carlo, qu'il n'avait plus atteintes depuis son titre en 2015. Il a éliminé l'Australien Alex De Minaur 7-5 6-4. "J'ai souffert, mais je suis content d'être passé", a reconnu vendredi le no 1 mondial en regrettant le niveau peu élevé de la partie. "Aucun de nous deux n'a joué à un bon niveau et ça a tourné à la bataille physique", a-t-il souligné. Les statistiques confirment son analyse: Djokovic a commis 26 fautes directes pour 13 points gagnants et De Minaur 28 fautes directes pour 19 points gagnants. En particulier dans le deuxième set, sur les dix jeux joués, sept se sont terminés par des breaks: Djokovic a conservé sa mise en jeu deux fois et De Minaur une seule. Sinner contre Tsitsipas A partir du milieu du second set, le Serbe a en outre semblé souffrir physiquement, en particulier de la chaleur. Mais il a tenu le coup. "Une victoire est une victoire et je suis content de me qualifier pour les demies. Je n'ai pas eu de bons résultats dans ce tournoi depuis huit ans: c'est la première fois que je gagne trois matches d'affilée ici depuis huit ans", s'est-il félicité. En demi-finale, "Nole" affrontera le vainqueur du duel opposant Ugo Humbert à Casper Ruud. L'autre match du dernier carré verra s'affronter Jannik Sinner, vainqueur de Holger Rune plus tôt dans l'après-midi (6-4 6-7 6-3), et Stefanos Tsitsipas, qui a de son côté écarté Karen Khachanov en deux sets (6-4 6-2).

Simona Waltert s'incline d'entrée face à Iga Swiatek Iga Swiatek a aisément disposé de Simona Waltert (de dos) pour offrir le premier point à la Pologne à Bienne. Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Simona Waltert s'est logiquement inclinée lors du premier simple du match de qualification de la Billie Jean King Cup contre la Pologne. Face à Iga Swiatek, la Suissesse a cédé en deux sets 3-6 1-6. Rapidement breakée dans les deux manches, Waltert (WTA 158) n'a pas fait le poids face à la numéro 1 mondiale, même si elle n'a pas démérité. Elle a notamment ravi le service de Swiatek lors de la première manche, mais cela n'a pas suffi à faire douter la Polonaise. Le deuxième simple prévu dans l'après-midi opposera Céline Naef (WTA 148) à Magdalena Frech (WTA 52). La jeune Schwytzoise (18 ans) tentera de ramener la Suisse à égalité à Bienne.