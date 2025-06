Le 800 m d'Athletissima promet ++ Edmonton égalise

Fabio Christen reste chez Q36.5 jusqu'en 2027 Fabio Christen prolonge jusqu'en 2027 Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Fabio Christen et l'équipe professionnelle suisse Q36.5 prolongent prématurément leur collaboration de deux années supplémentaires jusqu'en 2027. C'est ce qu'a annoncé l'équipe vendredi.

Fabio Christen, 22 ans et frère aîné de Jan Christen, court depuis 2023 pour Q36.5. L'Argovien s'est récemment fait remarquer en remportant une étape du Tour de Slovénie. Christen fait partie de la sélection de son équipe pour le 88e Tour de Suisse qui commence dimanche.



Zeki Amdouni ne reste pas à Benfica Zeki Amdouni ne reste pas à Benfica Image: KEYSTONE/EPA LUSA Zeki Amdouni quitte Benfica. Les Portugais ont renoncé à lever l'option d'achat de l'attaquant genevois, comme l'a annoncé le club

L'international helvétique manquera donc la Coupe du monde des clubs avec Benfica et retourne à Burnley. Les Anglais avaient prêté Amdouni au Portugal l'été dernier après leur relégation en Championship et avaient fixé une option d'achat de 18 millions d'euros dans le contrat.

La saison dernière, Amdouni a marqué neuf buts pour Benfica, souvent comme remplaçant. Selon un message posté sur les réseaux sociaux, il serait volontiers resté à Lisbonne. A Burnley, il rejoint tout de même un club de Premier League puisque le club a réussi à remonter immédiatement dans la plus haute division du pays.



Filippo Inzaghi quitte Pise malgré la montée en Serie A Filippo Inzaghi quitte Pise Image: KEYSTONE/AP LaPresse L'Italien Filippo Inzaghi, ex-attaquant international reconverti entraîneur, quitte Pise un mois après une montée historique en Serie A. Le club l'a annoncé vendredi.

Le contrat de "Super Pippo", qui courait encore pour deux années supplémentaires, a été résilié d'un commun accord, a indiqué la formation toscane dans un communiqué.

L'ancien avant-centre de l'Italie, de l'AC Milan et de la Juventus, âgé de 51 ans, devrait rester en deuxième division en rejoignant Palerme, selon les médias italiens.

Palerme aurait versé près d'un million d'euros à Pise pour s'attacher les services d'Inzaghi. Le club sicilien, propriété de City Football Group (qui détient également Manchester City), vise lui aussi un retour en Serie A, selon la presse transalpine.

Pise a terminé deuxième de Serie B sous les ordres d'Inzaghi, décrochant ainsi une montée en première division pour la première fois en 34 ans.

Le club toscan, dont le stade Arena Garibaldi se trouve à l'ombre de la célèbre tour penchée de Pise, rejoint la Serie A en compagnie de Sassuolo et de Cremonese.

Alberto Gilardino, qui comme Inzaghi a remporté la Coupe du monde 2006 avec l'Italie, fait partie des candidats à sa succession à Pise, tout comme Marco Giampaolo, récemment limogé de Lecce.



Fribourg Olympic en Ligue des champions? Fribourg espère bien pouvoir revivre des émotions européennes Image: KEYSTONE/EPA ANA-MPA Et si Fribourg Olympic disputait tout de même la Ligue des champions? Selon le site frapp.ch, le club fribourgeois pourrait remplacer les Lions de Genève, pourtant tout frais champions de Suisse.

Vice-champion de Suisse, le club fribourgeois a déposé un dossier pour prendre part aux qualifications de la Ligue des champions à la place des Lions de Genève.

Comme l'a confirmé le président des Lions Thierry Moreno au site fribourgeois, Genève renonce à participer car la salle du Pommier ne peut pas accueillir de rencontres européennes.

Olympic va devoir attendre mercredi 18 juin pour savoir si son dossier trouve grâce aux yeux des instances européennes. La Basketball Champions League peut refuser le dossier d'un club qui n'a pas remporté le titre. Mais les Fribourgeois ont de jolies saisons dans cette compétition. La saison passée, Olympic avait été jusqu'en quarts de finale d'Europe Cup pour perdre contre le PAOK Salonique.



Pat Burgener va courir pour le Brésil Pat Burgener va courir pour le Brésil Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Comme Lucas Pinheiro Braathen! Le snowboardeur vaudois Pat Burgener ne portera plus les couleurs de la Suisse, mais celles du Brésil.

Le Conseil de la FIS a approuvé vendredi la demande de changement de nationalité sportive du snowboardeur de 31 ans.

Swiss-Ski avait préalablement approuvé sa demande de changement. Comme l'a communiqué la fédération, Burgener ne fera plus partie de l'équipe nationale après l'approbation du changement de nationalité et s'entraînera également en dehors des structures de Swiss-Ski.

Pendant de nombreuses années, Burgener a été l'une des figures de proue de l'équipe de Suisse de snowboard en half-pipe. Il a remporté la médaille de bronze lors des Championnats du monde 2017 à la Sierra Nevada et 2019 à Park City.



Un 800 m messieurs qui promet beaucoup Emmanuel Wanyonyi avait ébloui la Pontaise en 2024 Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON L'une des grandes courses de la 50e édition d'Athletissima le 20 août sera le 800 m messieurs. Avec les trois hommes les plus rapides du moment, dont le champion olympique kényan Emmanuel Wanyonyi.

Ceux qui étaient présents à la Pontaise l'an dernier se souviennent de l'incroyable course et du duel entre Wanyonyi et le Canadien Marco Arop, son dauphin aux JO de Paris pour un centième!

Aérien et poussé par le public lausannois, Wanyonyi (20 ans seulement) avait effectué ses deux tours de piste en 1'41''11 pour devenir le deuxième homme le plus rapide du monde sur la distance, derrière l'immense David Rudisha, recordman du monde en 1'40''91.

Avec les Mondiaux de Tokyo en septembre, il y a fort à parier que les athlètes seront tous dans une excellente forme sur le tartan magique de la Pontaise. Et Marco Arop, champion du monde il y a deux ans à Budapest devant Wanyonyi, aura à coeur de défendre son titre face à celui qui est devenu très rapidement l'héritier de Wilson Kipketer et Rudisha. Le champion d'Europe français Gabriel Tual essaiera lui aussi de se battre pour la victoire.

Le concours de la longueur sera l'un des points forts du meeting avec les suspects usuels que sont le double champion olympique Miltiadis Tentoglou et l'Appenzellois Simon Ehammer qui a bondi à 8m34 à Götzis. Les deux hommes se méfieront de l'Italien Mattia Furlani, auteur lui de 8m37 plus tôt dans la saison.

Les spectateurs vaudois auront également la chance de voir la championne olympique du 100 m, Julien Alfred. La sprinteuse de Sainte-Lucie s'alignera sur 200 m, une distance où elle détient la meilleure performance de l'année en 21''88.



Leon Draisaitl relance la finale de la Coupe Stanley Leon Draisaitl: un but qui va peut-黎re changer le destin de cette finale de la Coupe Stanley. Image: KEYSTONE/AP/Nathan Denette Tout reste à faire dans la finale de la Coupe Stanley ! Victorieux 5-4 de Florida à Sunrise, Edmonton a égalisé à 2-2 dans la série pour bénéficier par ailleurs à nouveau de l’avantage de la glace.

Les Oilers ont forcé la décision grâce à une réussite de Leon Draisaitl après 11’18’’ de jeu dans la prolongation. Buteur pour la 11e fois dans ces séries finales, l’Allemand a trompé en backhand le gardien Sergei Bobrovsky qui aurait sans doute pu mieux faire sur cette action.

Cette rencontre a épousé un scénario bien improbable. Les Panthers ont, en effet, mené 3-0 après le premier tiers-temps pour provoquer le remplacement de Stuart Skinner par Calvin Pickard dans la cage d’Edmonton. Le gardien no 2 des Oilers devait réussir 18 arrêts pour favoriser l’incroyable remontada de son équipe. Edmonton n'a-t-il pas comblé son retard dans le deuxième tiers avant de prendre l’avantage à la 54e grâce à Jake Walman ?

Mais Sam Reinhart pouvait égaliser à 20’’ de la sirène pour conduire à une troisième prolongation en quatre matches dans cette finale. Une prolongation qui a souri aux Oilers pour une page d’histoire. Edmonton est, ainsi, la première équipe à gagner une rencontre de Coupe Stanley à l’extérieur après avoir été mené de trois buts depuis Montréal face à Seattle en.... 1919. Après une telle victoire, les Oilers s’avancent comme les favoris de l’Acte V qui aura lieu samedi sur leur glace d’Edmonton.



La journée parfaite de J.J. Spaun J.J. Spaun en tête de l'US Open après la première journée. Image: KEYSTONE/EPA/JARED WICKERHAM L'Américain J.J. Spaun a terminé en tête la première journée de l'US Open. Il a rendu une carte de 66, soit 4 sous le par, sur le difficile parcours d'Oakmont en Pennsylvanie.

J.J. Spaun a égalé le meilleur score réussi sur un premier tour d'US Open sur ce parcours, celui d'Andrew Lawry en 2016. Il devance d'un coup le Sud-Africain Thriston Lawrence, et de deux coups les Coréens Kim Si-woo et Im Sung-jae, ainsi que l'Américain Brooks Koepka, qui a rentré un putt de près de 13 mètres pour un eagle au no 4.

Grand favori du troisième Majeur de l'année, le no 1 mondial américain Scottie Scheffler a souffert pour se placer en 49e position, à sept coups de Spaun. Le tenant du titre américain Bryson DeChambeau a rendu la même carte, alors que Rory McIlroy, récent vainqueur du Masters, a fait encore moins bien (62e à huit coups de la tête).

La journée a été marquée par le 4e "albatros" (un trou réussi en trois coups de moins que le par) de l'histoire de l'US Open, par l'Américain Patrick Reed au trou no 4, un par 5 expédié en deux coups. C'est même le premier albatros en Majeur depuis Nick Watney lors de l'US Open 2012.



Dominic Lobalu améliore son record de Suisse du 5000 m Dominic Lobalu: 10e du 5000 m d'Oslo mais avec un record de Suisse Image: KEYSTONE/TIL BUERGY Même s'il n'a pas pesé sur la course, Dominic Lobalu n'a pas quitté Oslo les mains vides. Il a amélioré de 3 centièmes le record de Suisse du 5000 m qu'il avait établi l'an dernier sur la même piste.

Dominic Lobalu a signé un chrono de 12'50''87 pour terminer au dixième rang. La course a été remportée par l'Américain en 12'45''27, à près de 10 secondes du record de monde de l'Ougandais Joshua Cheptegeil (12'53''36) que les organisateurs de ces Bislett Games rêvent de voir battu jeudi soir.



Record personnel pour Timothé Mumenthaler à Oslo Timothé Mumenthaler sur le podium à Oslo. Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Champion d'Europe du 200 m, Timothé Mumenthaler n'a pas raté ses grands débuts en Diamond League. A Oslo, le Genevois a battu son record personnel sur sa distance de prédilection.

Il a été crédité d'un temps de 20''27 pour prendre la deuxième place d'un 200 m remporté par le Cubain Reynier Mena en 20''20. Timothé Mumenthaler a couru un centième plus vite que lors de sa finale européenne victorieuse à Rome il y a une année.

A Oslo, Timothé Mumenthaler a notamment battu Andre De Grasse, le Champion olympique de Tokyo 2021. Avec 20''33, le Canadien complète le podium de ce 200 m.



Leon Avdullahu file en Bundesliga Leon Avdullahu (en blanc) au duel avec le Biennois Lion de Oliveira lors de la fnale de la Coupe de Suisse. Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Le FC Bâle perd – déjà – l’un des artisans de son doublé. Agé de 21 ans, le demi Leon Avdullahu s’est engagé avec Hoffenheim, 15e du dernier championnat de Bundesliga.

International M21 à six reprises, Leon Avdullahu était dans son rôle de demi défensif l’un des rouages essentiels de Fabio Celestini. Arrivé au FCB en 2018 en provenance du FC Soleure, Leon Avdullahu s’est engagé pour un contrat de "longue durée" selon le club allemand. Le montant du transfert n’a pas révélé. Les médias allemands évoquent une somme de 8 millions d'euros.



Jake Stewart le plus rapide à Mâcon Une étape sans histoire pour le peloton du Dauphiné. Image: KEYSTONE/EPA/EDDY LEMAISTRE Jake Stewart a remporté la cinquième étape du Critérium du Dauphiné. Le Britannique s'est imposé à l'issue d'un sprint massif à Mâcon.

Cinquième de la première étape dimanche à Montluçon, le coureur d'Israel Premier Tech a décroché la première victoire de sa carrière dans une course World Tour. Il a devancé le Français Axel Laurence et le Norvégien Soren Waerenskjold.

Porteur du maillot jaune depuis sa victoire écrasante dans le contre-la-montre de la veille, Remco Evenepoel a chuté dans le dernier kilomètre mais il a pu repartir sans difficulté. Le Belge a été classé dans le temps du vainqueur de l'étape.

Remco Evenepoel conserve sa tunique de leader avant les trois dernières étapes disputées dans les Alpes où il devrait être à la lutte avec Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar pour la victoire finale. La bataille s'annonce royale entre les trois grands favoris du prochain Tour de France.



Marlen Reusser bat Demi Vollering à Gstaad Marlen Reusser (à gauche) bat Demi Vollering sur la ligne à Gstaad. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Marlen Reusser a frappé un grand coup lors de la 1ère étape du Tour de Suisse. A Gstaad, elle a réglé au sprint sa compagne d'échappée Demi Volleiring.

Avec ce succès de prestige face à la Néerlandaise, la gagnante de l'épreuve l'an dernier, la Bernoise endosse bien sûr le maillot de leader. Demi Vollering a été la seule en mesure de suivre Marlen Reusser dans la descente du col du Jaun.

La Bernoise a porté son attaque à 64 km de l’arrivée. Sur la ligne, le duo a devancé d’une minute et demie la gagnante du Tour de France Katarzyna Niewiadoma. Noemi Ruëgg et Elise Chabbey ont pris respectivement les sixième et septième places à 2’14’’ de Marlen Reusser.

Marlen Reusser espère défendre son maillot vendredi lors de l’étape longue de 161,7 km entre Gstaad et Oberkirch, au bord du lac de Sempach. Victorieuse du Tour de Suisse en 2023 mais forfait l’an dernier pour des raisons de santé, Marlen Reusser semble plus forte que jamais à 33 ans.



Ramona Bachmann ne disputera pas l'Euro Ramona Bachmann: son absence va peser pour l' Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Coup dur pour l'équipe de Suisse ! En préparation pour l'Euro, Ramona Bachmann s'est blessée au genou et ne pourra pas participer à la compétition. Elle souffre d'une déchirure aux ligaments.

La joueuse de 34 ans, qui porte les couleurs de Houston, était le facteur X pour la coach Pia Sundhage. Même si elle n'était pas encore au top de sa forme, la Lucernoise ambitionnait de profiter des semaines de préparation pour aider la sélection au mieux.

Celle qui compte 153 matches avec la Suisse et 60 buts a participé à deux Coupes du monde et à deux Euros. Celui en Suisse aurait été le bouquet final.