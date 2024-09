Le Barça enchaîne ++ Lucerne éliminé

Quatre chocs de Super League en huitièmes de finale Qualifié par les poils à Nyon, Bâle recevra Sion en huitièmes de finale de la Coupe de Suisse Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Les 8es de finale de la Coupe proposeront quatre duels de Super League. Après sa victoire à la der à Nyon, Bâle recevra Sion avec l'intention de se qualifier pour les quarts comme l'an dernier. Yverdon n'aura pas la partie facile face à Lugano, finaliste de la Coupe ces trois dernières années. Lausanne se déplacera pour sa part à Winterthour. Le quatrième duel de Super League sera un derby zurichois entre GC et Zurich. Le FCZ a remporté les deux dernières rencontres en Coupe. Saint-Gall et YB sont a priori tombés sur des adversaires plus abordables. Les Brodeurs se rendront au Tessin pour affronter Bellinzone, pensionnaire de Challenge League, tandis que les Bernois iront à Schaffhouse, là aussi club de deuxième division. Aarau accueillera Etoile Carouge, et enfin Langenthal, club de 1re ligue, affrontera Bienne, issu de Promotion League. Les huitièmes de finale se dérouleront du mardi 3 au jeudi 5 décembre.

Le Barça poursuit son sans faute en Liga Lamine Yamal a signé un doublé pour le Barça dimanche Image: KEYSTONE/EPA/DAVID BORRAT Le FC Barcelone poursuit son sans faute en championnat d'Espagne. Porté par ses champions d'Europe espagnols Lamine Yama, Dani Olmo et Pedri, le Barça a signé dimanche une cinquième victoire en cinq journées en allant battre largement Gérone (4-1) dans le derby catalan. Le club blaugrana, qui a marqué 17 buts en cinq rencontres de Liga, se déplacera jeudi à Monaco en pleine confiance pour la première journée de la Ligue des champions. Gérone (7e avec 7 points) ira pour sa part à Paris mercredi sans certitude pour ses grands débuts en Coupe d'Europe. Le prodige Lamine Yamal (17 ans) a parfaitement lancé les siens avec un doublé en sept minutes (30e, 37e). Ses coéquipiers en sélection Dani Olmo et Pedri ont creusé l'écart en seconde période (47e, 64e) pour couronner une nouvelle prestation collective convaincante des hommes d'Hansi Flick. Gérone a sauvé l'honneur à la 80e.

Lucerne battu à Aarau Les joueurs d'Aarau jubilent après avoir sorti Lucerne en Coupe de Suisse Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Lucerne a été sorti en seizièmes de finale de la Coupe de Suisse. A Aarau, les joueurs de Mario Frick ont fini à dix, battus 1-0 par les Argoviens. Le troisième de Super League a donc cédé au Brügglifeld face au 9e de Challenge League. Comme les Servettiens, les Lucernois ont vu un de leurs joueurs rentré au vestiaire avant les autres. A la 70e, Donat Rrudhani a reçu un deuxième carton jaune et a été expulsé. Les Argoviens en ont profité à la 82e grâce à Yannick Touré, auteur de l'unique but. Le FC Aarau a également terminé la rencontre à dix, puisque Linus Obexer a également été expulsé à la 96e. Face au club de 2e ligue interrégionale Gambarogno-Contone, Bellinzone a eu chaud mais a tout de même pu passer l'épaule 2-1.

Le Belge Tim Merlier sacré champion d'Europe La course en ligne des Européens s'est jouée au sprint Image: KEYSTONE/EPA/OLIVIER MATTHYS Tim Merlier est devenu champion d'Europe sur route, dimanche à Hasselt dans le Limbourg belge. Le Belge a devancé au terme d'un sprint massif le Néerlandais Olav Kooij et l'Estonien Madis Mihkels. Meilleur Suisse, Fabian Lienhard a terminé 15e. Vainqueur pour la 14e fois cette saison, Tim Merlier succède au palmarès au Français Christophe Laporte, seulement 9e dimanche. Deuxième sprinter belge présent dans le final, Jasper Philipsen a échoué au pied du podium après avoir lancé son sprint de trop loin. Leader de l'équipe italienne, Jonathan Milan n'a quant à lui pu faire mieux qu'une 13e place. Ses coéquipiers avaient pourtant beaucoup travaillé pour annihiler les tentatives d'échappées, notamment celles du remuant Mathieu van der Poel (30e). Les Suisses n'ont pas pesé sur cette course, même si quatre d'entre eux faisaient partie du premier peloton de 31 coureurs classés dans le même temps que le vainqueur. Derrière Lienhard, Tom Bohli s'est classé 17e, Simon Pellaud 22e et Stefan Bissegger 26e.

Tenant du titre, Servette tombe à Schaffhouse Schaffhouse est parvenu à sortir Servette en Coupe de Suisse Image: KEYSTONE/WALTER BIERI Réduit à dix à la 61e, Servette n'a pas passé le cap des seizièmes de finale de la Coupe de Suisse. Le tenant du titre a été battu 2-1 par Schaffhouse, pensionnaire de Challenge League. Le camouflet est rude pour les Genevois. Se faire sortir à ce stade de la compétition par un club de deuxième division, cela ne passe pas bien. Tout avait pourtant bien commencé pour les Servettiens. Une contre-attaque rapide emmenée par Kutesa, un service sur un plateau pour Guillemenot et voilà les Genevois devant après 11 minutes. Seulement c'est en deuxième mi-temps que les choses se sont gâtées. Tout d'abord à la 48e, lorsque Yoan Severin n'a pu éviter un autogoal en déviant malencontreusement un centre schaffhousois dans les buts de Joël Mall. Le défenseur français aurait pu se racheter à la 53e sur un très joli corner, mais son coup de tête a permis au gardien De Nitti de s'offrir une fantastique parade. Les affaires des hommes de Thomas Häberli se sont compliquées à la 61e lorsque Guillemenot a été prié de rentrer au vestiaire après avoir écopé d'un deuxième carton jaune. L'attaquant du SFC s'est laissé tomber trop facilement dans la surface de réparation. L'arbitre a sanctionné cette simulation et les Grenat ont dû finir la partie avec un homme de moins. Même en infériorité numérique, les Servettiens ont eu leur chance à la 78e sur un nouveau débordement de Kutesa, mais Alexis Antunes a trouvé un Schaffhousois sur sa route. Et à la 84e, ce sont les Alémaniques qui ont porté l'estocade. Marc Giger a pu dévier de la tête un bon centre venu de la droite pour offrir la qualification à ses couleurs.

Mené 4-0, Alinghi est au bord du précipice Alinghi est mené 4-0 par Britannia Image: KEYSTONE/EPA/Toni Albir Alinghi Red Bull Racing n'a plus le droit à l'erreur en demi-finale de la Coupe Louis Vuitton à Barcelone. Le défi suisse est mené 4-0 par Britannia après les deux premières journées, alors que cinq victoires suffisent pour passer en finale des Challengers. Certes, Alinghi a offert une plus nette résistance dans le quatrième duel, livré dimanche en fin d'après-midi. Mais le barreur Arnaud Psarofaghis et ses coéquipiers n'ont toujours pas trouvé le moyen de gêner le vainqueur du Round Robin Britannia et son quadruple champion olympique Ben Ainsle. Battu de 2'20 dans le premier match disputé dimanche, largement dominé dans les deux régates de samedi, Alinghi s'est incliné pour 48'' en conclusion du programme dominical. Le match no 3 avait été joué avant même la ligne de départ, Alinghi perdant tout espoir en manquant une manoeuvre après avoir évité de peu la collision. L'autre demi-finale semble également pliée. Les Italiens de Luna Rossa, qui avaient perdu la 1re place du Round Robin lors de l'ultime journée de la phase préliminaire lundi, ont eux aussi gagné leurs quatre régates du week-end. Battu de 2'' seulement dans le match no 4, American Magic a néanmoins les moyens de réagir.

Jil Teichmann décroche le titre à Ljubljana Jil Teichmann a cueilli le titre dans le WTA 125 de Ljubljana Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Jil Teichmann (WTA 182) a cueilli le titre dimanche sur la terre battue de Ljubljana. La gauchère de 27 ans s'est imposée 7-6 (10/8) 6-4 en 2h20' face à l'Espagnole Nuria Parrizas Diaz (WTA 94) en finale de ce Challenger WTA. Sacrée en mai à Santa Margherita di Pula sur le Circuit ITF, Jil Teichmann a soulevé dimanche son deuxième trophée de l'année, cette fois-ci dans un tournoi WTA 125. Sa belle semaine slovène lui permettra de pointer lundi aux alentours du 145e rang mondial, alors qu'elle figurait en 214e position à la fin juillet. Ex-no 21 mondial - c'était en juillet 2022, Teichmann s'est montrée la plus solide dans le "money time" face à une joueuse qui l'avait battue en quart de finale à Montreux la semaine précédente. Elle a ainsi toujours mené au score dans le jeu décisif, convertissant sa quatrième balle de set, et a gagné les trois derniers jeux de la seconde manche en gagnant 12 des 15 derniers points.

Piastri s'impose, McLaren prend le pouvoir Oscar Piastri s'est imposé à Bakou dimanche, devant Charles Leclerc Image: KEYSTONE/AP/Sergei Grits Oscar Piastri (McLaren) a remporté le GP d'Azerbaïdjan en devançant de 10''910 le poleman Charles Leclerc (Ferrari), 2e. Leader du championnat du monde, Max Verstappen (Red Bull) s'est classé 5e. Le Néerlandais a à nouveau été devancé par son dauphin au général, Lando Norris (McLaren/4e). Red Bull a d'ailleurs perdu la tête du classement des constructeurs au profit de McLaren après l'accrochage en toute fin de GP entre son pilote Sergio Perez, à qui la 3e place a longtemps semblé promise, et la Ferrari de Carlos Sainz. Le podium est finalement complété par George Russell (Mercedes). Les monoplaces de l'écurie Kick Sauber-Ferrari ont pour leur part échoué une nouvelle fois loin des points dans ce Grand Prix, le 17e de la saison. Le Chinois Guanyu Zhou s'est classé 15e, juste devant son équipier finlandais Valtteri Bottas.

Hamilton et Ocon partiront de la voie des stands Lewis Hamilton partira depuis la voie des stands dimanche à Bakou Image: KEYSTONE/EPA/ALI HAIDER Lewis Hamilton (Mercedes) et Esteban Ocon (Alpine) partiront finalement depuis la voie des stands dimanche dans le GP d'Azerbaïdjan, ont annoncé leur équipe. Le Britannique devait s'élancer en 7e position, alors que le Français était initialement 19e sur la grille. Mercedes a notamment décidé d'installer une nouvelle unité de puissance sur la monoplace de Hamilton, au-delà des quotas autorisés par saison. Ces changements ont été effectués sous régime de "parc fermé", quand les écuries n'ont pas le droit de toucher aux F1, sauf à obtenir une autorisation que Mercedes n'avait pas. A 13h, le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) partira en pole position pour la quatrième fois consécutive dans les rues de Bakou. Max Verstappen, qui a 62 points d'avance sur Lando Norris avant cette 17e manche sur 24, sera 6e sur la grille.

"Canelo" Alvarez conserve ses ceintures mondiales Canelo Alvarez reste le roi des super-moyens Image: KEYSTONE/AP/John Locher Saul "Canelo" Alvarez a conservé ses trois ceintures mondiales des poids super-moyens samedi à Las Vegas. La superstar mexicaine a battu par décision unanime l'Américain Edgar Berlanga. Le natif de Guadalajara a ainsi infligé sa première défaite à Berlanga (22 victoires), qu'il a envoyé au tapis dans le troisième round. Alvarez, 34 ans, signe un 62e succès (39 par KO) pour deux nuls et autant de revers. De quoi garder ses ceintures WBA, WBO et WBC en catégorie super-moyens.

Une dernière fête pour célébrer l'équipe de France Paris 2024 a fait l'objet d'une ultime fête samedi Image: KEYSTONE/EPA/ED JONES / POOL Après l'été à succès des Jeux de Paris, plusieurs centaines d'athlètes français ont défilé samedi sur les Champs-Elysées. Plus d'une centaine a été décorée lors d'une ultime fête olympique qui s'est conclue par un concert géant en forme de florilège. Pour l'occasion, la vasque s'est envolée une dernière fois depuis le jardin des Tuileries, teintée cette fois de bleu, de blanc et de rouge sur l'air de "La foule" d'Edith Piaf. Dès le début de l'après-midi, au milieu d'un important dispositif de sécurité, des milliers de spectateurs se sont massés sur le haut de l'avenue parisienne pour rendre hommage aux héros de l'été, comme le nageur Léon Marchand, quatre fois médaillé d'or. En milieu d'après-midi, la parade a démarré sous le soleil par un feu d'artifice tricolore autour de l'Arc de Triomphe, comme celui qui avait inauguré la cérémonie d'ouverture sur la Seine le 26 juillet. Les fameuses mascottes Phryges se sont dandinées sur le podium avant que les volontaires et les membres du comité d'organisation défilent. Le designer de la torche et de la vasque olympique, Mathieu Lehanneur, ainsi que Thomas Jolly directeur artistique des cérémonies, et le président du comité d'organisation Tony Estanguet étaient de la partie. Sorte de marraine de ces JO de Paris, la championne olympique Marie-José Pérec, qui avait allumé la vasque avec le judoka Teddy Riner, a déclaré samedi la gorge nouée et les yeux mouillés: "Ce soir, c'est terminé". Riner en costume cravate Plus de 300 olympiens et paralympiens étaient présents samedi, au sein d'un défilé rassemblant au total entre 8000 et 10'000 personnes. Le président de la République Emmanuel Macron a ravivé la flamme du soldat inconnu en présence du président du CIO Thomas Bach. La patrouille de France a fait le show dans le ciel dégagé de Paris. Ensuite, 118 médaillés ont été décorés sur une scène autour de l'Arc de Triomphe par d'anciens sportifs (Didier Deschamps, Youri Djorkaeff...), d'élus comme la maire de Paris Anne Hidalgo, ou de membres du gouvernement démissionnaires comme Gérald Darmanin ou Amélie Oudéa-Castéra. Emmanuel Macron a notamment décoré Léon Marchand, Félix Lebrun, Antoine Dupont ou encore Aurélie Aubert, médaillée d'or de boccia. Avec sa troisième médaille d'or en individuel, Teddy Riner, en costume cravate, a été élevé au grade de commandeur de l'Ordre national du mérite. Cette tradition de décorer les médaillés remonte aux Jeux d'hiver d'Innsbruck en 1964. Avec 16 titres et 64 médailles, la France a réalisé à domicile les meilleurs JO de son histoire, et atteint son objectif d'être dans le top 5 des nations.

Messi de retour avec un doublé et un assist Messi (10) a brillé pour son retour en MLS samedi Image: KEYSTONE/AP/Marta Lavandier Lionel Messi s'est fendu d'un doublé et d'une passe décisive samedi pour son retour de blessure avec l'Inter Miami en MLS. L'Argentin est impliqué sur tous les buts de son équipe, victorieuse 3-1 contre Philadelphie. Le no 10 n'avait plus joué depuis le succès final de l'Argentine en Copa America contre la Colombie le 14 juillet en raison d'une blessure à la cheville. Il fallait même remonter au 1er juin pour voir Messi sous les couleurs de l'Inter Miami, privé de sa star pendant huit matches de championnat. L'octuple Ballon d'or, âgé de 37 ans, s'est remis dans le bain sans attendre. Il a enfilé deux pions en quatre minutes (26e, 30e) et délivré une passe décisive pour Luis Suarez au bout du temps additionnel (98e), alors que Philadelphie menait 1-0 depuis la 2e minute. "La vérité, c'est que je suis un peu fatigué (...) La chaleur et l'humidité à Miami n'aident pas non plus mais je voulais vraiment revenir, j'étais éloigné des terrains depuis longtemps", a réagi "La Pulga" après la rencontre. L'Inter Miami est toujours de loin la meilleure équipe de MLS, comptant dix points de plus que son dauphin Cincinnati en Conférence Est et autant de longueurs d'avance sur le Los Angeles Galaxy, dans la Conférence Ouest, à six journées de la fin du championnat régulier.

Deux penalties pour le Real Madrid Kylian Mbappé félicité par ses coéquipiers Image: KEYSTONE/EPA/JUAN HERRERO Deux penalties ont permis au Real Madrid de battre la Real Sociedad 2-0 à San Sebastian lors de la 5e journée de La Liga. Vinicius et Mbappé ont marqué. Les hommes de Carlo Ancelotti ont donc dû compter sur des phases arrêtées en deuxième mi-temps (58e et 75e) pour l'emporter en pays basque. Ce succès permet aux Merengue de revenir à un point du Barça. Les Catalans affrontent Gérone dimanche après-midi.