Le Barça privé de ses supporters ++ Celine van Till en argent

Une pancarte raciste prive le Barça de ses supporters à Belgrade Le Barça sera privé de ses supporters lors de son prochain match de Ligue des champions à Belgrade (archives). Image: KEYSTONE/AP/JOAN MONFORT L'UEFA a condamné vendredi Barcelone à évoluer sans supporter lors de son prochain match de Ligue des champions à l'extérieur. Une pancarte raciste exhibée par des supporters à Monaco en est la cause. Lors de cette rencontre de la première journée de la C1, remportée 2-1 par Monaco, des supporters barcelonais avaient exhibé une pancarte "Flick Heil", en écho au "Sieg Heil" des nazis, et en référence à l'entaîneur allemand du club espagnol, Hansi Flick. Le Barça "respectera et appliquera cette sanction lors du match de la quatrième journée de l'UEFA Champions League contre l'Étoile Rouge à Belgrade", a-t-il réagi dans un communiqué. La peine est accompagnée d'une amende d'environ 9400 francs. "Le FC Barcelone rejette toute forme d'apologie de la violence et, comme le stipulent les articles 3 et 4 de ses statuts, veille à la protection et à la promotion de la Déclaration universelle des droits de l'homme contenue dans la Charte internationale des droits de l'homme proclamée par les Nations unies", rappelle-t-il aussi. "Le club renforcera ses moyens actuels et prendra toutes les mesures additionnelles nécessaires pour éviter que de tels faits ne se reproduisent à l'avenir, et pour sanctionner ceux qui en sont les auteurs", conclut-il.

Celine van Till remporte l'argent après l'or Celine Van Till (à gauche) a été battue par la Danoise Emma Lund lors de la course sur route. Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Celine van Till a remporté vendredi la médaille d'argent lors de la course sur route des Mondiaux de Zurich en catégorie T2. C'est la deuxième médaille de la Genevoise, déjà sacrée sur le chrono. La Romande de 33 ans a franchi la ligne d'arrivée après 31,8 km, avec une minute de retard sur Emma Lund. La Danoise, déjà championne olympique, a réussi à conserver son titre mondial. Double médaillée d'argent lors des Jeux paralympiques, celle qui est aussi membre du Grand Conseil genevois a donc fait encore mieux lors de ces Mondiaux zurichois. Il s'agit de la huitième médaille pour la Suisse lors de ces championnats, dont six sont à mettre sur le compte du paracyclisme.

Trois des meilleurs marins du pays unissent leurs forces Elodie Mettraux, Alan Roura et Simon Koster formeront dès 2025 la Swiss Offshore Team. Une véritable équipe de Suisse de voile en haute mer qui espère briller sur les plus grandes compétitions. "La voile suisse vit un véritable âge d'or. Il y a un vrai dynamisme dans tous les domaines et des talents qui n'attendent que de s'exprimer", déclare Alan Roura dans un communiqué publié vendredi. "Nous voulons nous inscrire dans cette dynamique positive avec notre projet." "Nati de la voile" L'objectif de cette autoproclamée "Nati de la voile": participer aux plus grandes courses du calendrier IMOCA, en solitaire, en duo et en équipage, mais aussi former les jeunes navigateurs et navigatrices du pays. En ce qui concerne la compétition, la première phase du projet s'articulera autour du bateau actuel d'Alan Roura, Hublot. Le Genevois de 31 ans prendra d'ailleurs le départ de son troisième Vendée Globe le 10 novembre sur cet IMOCA auparavant barré par le Britannique Alex Thomson. En 2025, la Swiss Offshore Team pourrait faire ses débuts sur ce bateau lors de The Ocean Race Europe. Cette course par équipage en cinq étapes partira de Kiel, au nord de l'Allemagne, pour rallier les bouches de Kotor, au Monténégro, en passant par la Manche et le détroit de Gibraltar. En parallèle, des phases de sélection devraient être organisées pour grossir les rangs de cette équipe ambitieuse. Voile en haute mer, Coupe de l'America, olympisme et mêmes "simples marins d'eau douce": tous les profils sont visés pour venir renforcer Alan Roura, Elodie Mettraux et Simon Koster. Deux IMOCA Dans un deuxième temps, l'équipe envisage d'acquérir ou de construire un deuxième IMOCA, plus performant encore que l'actuel monocoque de Roura. "Cela nous permettra de pouvoir toujours naviguer quand l'un d'entre eux sera en chantier", précise le Genevois. A terme, l'une de ces deux embarcations pourrait être dédiée à un équipage de jeunes talents formés au sein de l'équipe, tandis que la plus performante serait celle des professionnels. Ces deux bateaux pourraient même concourir ensemble lors de The Ocean Race 2027, l'un des principaux objectifs de la Swiss Offshore Team. Il faut encore convaincre Les instigateurs informent toutefois qu'ils doivent encore réunir les fonds nécessaires pour mener à bien cette entreprise ambitieuse. Ils espèrent convaincre de potentiels partenaires dans les semaines à venir, mais disent ne pas imaginer "que le projet puisse rester à quai".

Wawrinka battu dès le 1er tour Wawrinka a subi vendredi sa 15e défaite en 21 matches disputés en 2024 Image: KEYSTONE/EPA/JUSTIN LANE Stan Wawrinka (ATP 233) a chuté d'entrée vendredi à Pékin. Le Vaudois de 39 ans s'est incliné 6-3 6-4 devant le "lucky loser" russe Roman Safiullin (ATP 69) au 1er tour de l'ATP 500 disputé dans la capitale chinoise. Forfait sur blessure pour le Challenger de St-Tropez deux semaines plus tôt, Stan Wawrinka a donc entamé sa tournée asiatique sur une défaite, sa 15e en 21 matches disputés cette année (Challengers inclus). Il a pourtant eu sa chance face à Roman Safiullin pour son premier match depuis l'US Open, où il avait aussi chuté d'entrée. L'ex-no 3 mondial s'est ainsi procuré la première balle de break enregistrée dans le deuxième set, à 1-0. Et dans la première manche, il avait bénéficié - alors qu'il était mené 4-2 - d'une occasion d'effacer le break concédé dans le quatrième jeu du match. Mais il n'est jamais parvenu à s'emparer du service adverse. Stan Wawrinka, qui a également hérité d'une "wild card" pour le Masters 1000 de Shanghai (2-13 octobre), a résisté jusqu'à 4-4 dans le deuxième set. Il a alors perdu pour la deuxième fois son service, non sans avoir manqué une balle de 5-4. Son manque d'efficacité au service (51% de premières balles passées) a pesé lourd.

Les anneaux olympiques de la tour Eiffel ont été déposés Les anneaux de la tour Eiffel ont été retirés Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Les anneaux olympiques accrochés sur la tour Eiffel depuis juin ont été retirés, a constaté un photographe de l'AFP. Ils devraient en principe être remplacés par une structure plus pérenne pour y rester jusqu'en 2028 comme le veut la mairie de Paris. Les anneaux aux cinq couleurs - 29 mètres de long, 15 mètres de haut - trônaient entre le premier et le deuxième étage de la Dame de fer. La maire de Paris Anne Hidalgo souhaite que ce symbole de l'olympisme reste sur le monument emblématique de la capitale jusqu'aux JO de Los Angeles en 2028. Mais la structure de trente tonnes confectionnée par le sidérurgiste Arcelor Mittal n'a pas été conçue pour résister aux conditions météorologiques hivernales. La Ville de Paris, propriétaire de la tour Eiffel, et le CIO, propriétaire du logo olympique, ont dit travailler à la construction de nouveaux anneaux pérennes, plus légers, tandis que les anciens seront fondus. En attendant que les nouveaux soient installés, des anneaux plus petits ont été accrochés sur le pont d'Iéna, juste en face, pour "faire une continuité", selon la mairie. Critiques Le projet de la maire socialiste de garder les anneaux jusqu'en 2028 sur la tour Eiffel a soulevé de vives critiques chez les défenseurs du patrimoine et les descendants de Gustave Eiffel. Ces derniers estiment que leur maintien porterait atteinte à l'oeuvre de leur ancêtre érigée il y a 135 ans, qui n'a pas vocation à leurs yeux à afficher une "enseigne publicitaire", les anneaux étant une marque commerciale.

Servette Chênois ne participera pas à la phase de groupes Malgré le but d'Imane Saoud (à gauche), Servette Chênois ne verra pas la phase de groupes de la Ligue des champions féminine. Image: KEYSTONE/EPA/MARTIAL TREZZINI Pas d'exploit pour Servette Chênois au 2e tour de qualification de la Ligue des champions. Battues 3-1 à l'aller à Rome, les Genevoises se sont inclinées 7-2 à domicile au match retour jeudi. Menées 4-1, les Servettiennes avaient déjà dit adieu à la phase de groupes à la mi-temps, avant que les Italiennes n'aggravent l'addition en deuxième période. Les deux buts servettiens ont été marqués par Imane Saoud (23e) et Joana Marchao (59e). Les deux internationales suisses de la Roma n'ont pas joué. Alayah Pilgrim a passé 90 minutes sur le banc et Eseosa Aigbogun ne figurait pas dans l'effectif italien. De son côté, Servette Chênois devra attendre avant de participer à une deuxième phase de groupes de la Ligue des champions, qu'elle avait découverte en 2021/22.

Luna Rossa et Britannia dos à dos après les deux premières courses Britannia (au premier plan) et Luna Rossa s'affrontent pour obtenir le droit de défier Team New Zealand lors de la Coupe de l'America. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Un partout entre Luna Rossa et Britannia en finale de la Coupe Louis Vuitton. Le vainqueur de cette série au meilleur des 13 manches sera le challenger de la Coupe de l'America. Les Italiens ont remporté la première course jeudi dans les eaux de Barcelone, tandis que les Britanniques se sont nettement imposés dans le deuxième duel. Les deux prochains tours auront lieu samedi. Pour rappel, les Britanniques ont éliminé le syndicat suisse Alinghi Red Bull en demi-finale, tandis que les Italiens se sont imposés face au représentant américain American Magic.

Mondiaux de Zurich: Sandra Fuhrer en bronze en H4 Une médaille inattendue en handbike pour Sandra Fuhrer Image: KEYSTONE/AP/Peter Dejong Sandra Fuhrer a obtenu la médaille de bronze dans la catégorie H4 aux Mondiaux de Zurich. La Suissesse n'a été devancée que par la Néerlandaise Jennette Jansen et l'Autrichienne Cornelia Wibmer. La Bernoise, qui dispute à 38 ans ses premiers championnats du monde, a étonné son monde. "C'est une grosse surprise pour moi, je n'aurais jamais pensé gagner une médaille, je ne réalise pas encore", a-t-elle déclaré. La Suisse a ainsi décroché une septième médaille dans ces championnats du monde, la cinquième en para-cyclisme.

Lugano: Calvin Thürkauf gravement blessé à un genou Calvin Thürkauf devra patienter avant de retrouver la glace Image: KEYSTONE/TI-PRESS Calvin Thürkauf (27 ans) s'est gravement blessé mardi contre Berne. Le capitaine du HC Lugano souffre d'une déchirure du ligament collatéral médial du genou gauche. Il devrait être absent longtemps. Le MVP de la National League de la saison 2023/24 va donc manquer sans doute plusieurs mois de compétition. C'est un coup dur pour les bianconeri, ainsi que pour l'équipe de Suisse. La durée exacte de son indisponibilité n'est pas encore connue.

Pékin: Viktorija Golubic gagne enfin un match Enfin un succès pour Viktorija Golubic Image: KEYSTONE/EPA/JOHN G. MABANGLO Viktorija Golubic (WTA 96) a mis fin à sa série noire. La Zurichoise a franchi le 1er tour du tournoi WTA 1000 de Pékin en battant la Chinoise Wang Xiyu (WTA 95) 7-6 (7/5) 0-6 6-3. Golubic restait sur six défaites consécutives d'entrée en autant de tournois, JO y compris. Elle a aussi pris sa revanche contre son adversaire, qui l'avait dominée récemment à Hua Hin, en Thaïlande. Au 2e tour, la Suissesse affrontera la Croate Donna Vekic (WTA 20), demi-finaliste de Wimbledon en juillet. Leur seul affrontement avait souri à la Zurichoise, qui avait gagné en 2023 sur le gazon de Nottingham.

Challenge League: le Stade Lausanne-Ouchy change d'entraîneur Ricardo Dionisio et le SLO, c'est fini Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Stade Lausanne-Ouchy et l'entraîneur Ricardo Dionisio (41 ans) se séparent d'un commun accord, a annoncé le club. Dionisio était en poste depuis novembre 2023. Le technicien portugais n'avait pas pu empêcher la relégation du SLO de Super League en Challenge League. Et le début de cette saison à l'échelon inférieur n'a pas apporté d'embellie: la formation vaudoise occupe le dernier rang du classement avec un seul succès en huit matches. L'identité du nouvel entraîneur n'est pas encore connue.

Mondiaux de Zurich: la Suisse 8e du relais mixte Les trois Suisses ensemble au départ, mais Johan Jacobs ne tiendra pas le rythme longtemps Image: KEYSTONE/TIL BUERGY La Suisse, double tenante du titre, n'a pu faire mieux que 8e du relais mixte des championnats du monde à Zurich. La victoire a souri à l'Australie, qui a devancé l'Allemagne de... 85 centièmes! Les espoirs suisses, déjà assez minces en raison des absences de Marlen Reusser, Stefan Küng et Mauro Schmid, se sont évaporés après moins de cinq minutes de course. Johan Jacobs a en effet été lâché dans la première côte par ses coéquipiers Stefan Bissegger et Fabian Weiss. Les messieurs ont passé le relais en 9e position au trio féminin composé d'Elise Chabbey, Noemi Rüegg et Jasmin Liechti, qui a gagné un rang et a terminé à près de trois minutes de l'équipe victorieuse. La Suisse avait remporté cette épreuve en 2022 et 2023, dans une composition alors bien plus compétitive. La lutte pour le titre mondial a été acharnée. Les Australiens - Michael Matthews, Ben O'Connor, Jay Vine, Grace Brown, Brodie Chapman et Ruby Roseman-Gannon - l'ont emporté sur le fil devant les Allemands. L'Italie a pris la médaille de bronze à 8 secondes seulement.

David von Ballmoos jusqu'en 2027 avec les Young Boys David von Ballmoos: un long bail avec Young Boys Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Les Young Boys ont prolongé le contrat de leur gardien David von Ballmoos (29 ans) jusqu'en 2027, avec option pour une saison supplémentaire. La précédente entente allait jusqu'à fin juin 2025. Von Ballmoos a signé son premier contrat professionnel avec YB en 2013. Il a d'abord été remplaçant et passé deux ans en prêt à Winterthour. Il a débuté en première équipe des Young Boys en 2017 et a depuis disputé 247 matches officiels. Le portier s'est construit un joli palmarès, riche de six titres de champion et de deux victoires en Coupe de Suisse. Il est ainsi le joueur le plus titré de l'histoire du club bernois. "David occupe une fonction de leader chez nous et il est notre numéro 1", a indiqué YB dans un communiqué. Marvin Keller (22 ans) s'était récemment illustré en l'absence de von Ballmoos. Keller a montré qu'on pouvait compter sur lui à chaque moment, a ajouté le club.

Le Real Madrid devra se passer de Mbappé Kylian Mbappé sera éloigné des pelouses ces prochains jours Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez Kylian Mbappé s'est blessé mardi contre Alavés, a annoncé le Real Madrid. L'attaquant français souffre d'une blessure musculaire à la cuisse gauche. La durée de son absence n'a pas été précisée. "Suite aux examens effectués aujourd'hui sur notre joueur Kylian Mbappé par le service médical du Real Madrid, il a été diagnostiqué une blessure au biceps fémoral de la jambe gauche", a écrit le club espagnol dans un communiqué. Selon des médias espagnols, le Français pourrait être indisponible pendant trois semaines. Il devrait donc manquer le derby madrilène de dimanche face à l'Atlético Madrid en championnat, ainsi que le déplacement à Lille en Ligue des champions le 2 octobre. Le capitaine de l'équipe de France est également incertain pour la prochaine fenêtre internationale avec les Bleus, qui affrontent Israël et la Belgique en Ligue des nations les 10 et 14 octobre. Auteur de son cinquième but en sept journées de championnat mardi contre Alavés (3-2), Mbappé avait demandé à sortir à la 80e minute, après un nouveau match plein.