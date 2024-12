Le basket suisse en deuil ++ La Nati M20 lourdement battue

Ancien coach de l'équipe de Suisse, Renato Carettoni est décédé Renato Carettoni est décédé à l'âge de 72 ans Image: KEYSTONE/TI-PRESS/SAMUEL GOLAY Le basketball helvétique pleure l'un de ses grands messieurs. Ancien coach de l'équipe de Suisse masculine, Renato Carettoni est décédé à l'âge de 72 ans, ont révélé les médias tessinois. Le volcanique Tessinois aura passé cinquante ans au bord des parquets de son canton. Après une carrière de joueur à Massagno, il avait rejoint le staff technique du club de la banlieue de Lugano dès 1972. Devenu coach principal de la SAM en 1986, il mena l'équipe en finale de la Coupe de Suisse en 1992. Renato Carettoni a ensuite entraîné les Lugano Tigers et Viganello, avant de prendre pendant quatre ans les rênes de l'équipe de Suisse (2000-2004) après deux ans comme adjoint de Dusko Ivanovic. Il est revenu au Tessin en 2004, surtout dans un rôle d'assistant puis auprès des équipes de jeunes de Lugano et de Viganello.

La Suisse lourdement battue par la Tchéquie Le gardien suisse Elijah Neuenschwander a souffert face aux Tchèques Image: KEYSTONE/AP/Spencer Colby La Suisse s'est lourdement inclinée (5-1) face à la Tchéquie jeudi soir à Ottawa pour son entrée en lice dans le championnat du monde M20. La sélection de Marcel Jenni tentera de se relancer dès vendredi après-midi, face à la Slovaquie, à 19h heure suisse. L'équipe de Suisse n'a jamais pu croire en l'exploit jeudi, subissant sa cinquième défaite d'affilée face aux Tchèques dans cette compétition. La Tchéquie a ouvert la marque après 4'46 et a forcé la décision avant la mi-match en inscrivant deux buts en l'espace de 78 secondes pour mener 3-0 à la 28e. Le gardien tchèque Michael Hrabal fut l'homme du match avec ses 25 arrêts. Le no 38 de la draft 2023 de NHL ne s'est incliné que sur une réussite de l'attaquant chaux-de-fonnier Léo Braillard (Lethbrisge Hurricanes/WHL), auteur du 4-1 à la 48e. L'équipe de Suisse vise les quarts de finale dans ce championnat du monde. Si la logique est respectée, une victoire en quatre matches dans la phase préliminaire devrait suffire. Les ambitieux espoirs helvétiques espèrent la décrocher dès vendredi face à la Slovaquie, qui a pour sa part été battue 5-2 par la Suède jeudi.

Atlanta renverse Chicago grâce à un dernier quart de feu Capela et les Hawks ont renversé Chicago dans le dernier quart jeudi Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER Atlanta a réussi un dernier quart-temps de folie jeudi en NBA. Encore menés de 17 points par Chicago à 6'32 de la fin du match, Clint Capela et les Hawks ont renversé les Bulls en inscrivant 50 points dans le dernier quart-temps. Ils se sont imposés 141-133. Menés 124-107 après un panier primé de Zach LaVine, les Hawks ont conclu cette partie sur un partiel de 23-2 pour cueillir leur 16e succès de la saison en 31 sorties, le deuxième d'affilée après une série de trois défaites. Atlanta avait accusé jusqu'à 21 longueurs de retard à 1'12 de la fin du troisième quarter (108-87). Le grand homme du match du côté d'Atlanta fut l'ailier Jalen Johnson, auteur de 30 points (son record en NBA) et de 15 rebonds. Trae Young a ajouté 27 points (avec 13 passes décisives), alors que Clint Capela est resté discret avec 8 points et seulement 4 rebonds en 25' passées sur le parquet. En face, Zach LaVine a cumulé 37 points, 7 assists et 5 rebonds. Les Wizards du Valaisan Kyshawn George ont pour leur part décroché jeudi leur 5e victoire dans cet exercice 2024/25, en 28 parties disputées. Washington a battu Charlotte 113-110 grâce à un tir à 3 points réussi par Jordan Poole à 8''1 du "buzzer". George n'a pas marqué le moindre point (0/5 au tir), réussissant tout de même 4 rebonds et 2 passes décisives en 24' de jeu.

Hubert Waeber: "Nous sommes revenus à nos fondamentaux" Fribourg-Gottéron participe pour la troisième fois à la Coupe Spengler. Pour le président Hubert Waeber, le rendez-vous de Davos est à la fois une affaire de cœur et une vitrine formidable. Keystone-ATS s’est entretenu avec le président fribourgeois durant la récente pause internationale, soit avant le remplacement de l’entraîneur Pat Emond par Lars Leuenberger. Même si l’actualité de ces derniers jours n’est pas évoquée, le dirigeant singinois aborde des sujets qui comptent, notamment les raisons du départ de Christian Dubé et la bonne santé financière du club. Pourquoi avoir attendu douze ans pour rejouer la Coupe Spengler ? "Comme membre fondateur, nous avons été engagés sur les premières éditions de la Ligue des Champions. A l’époque, il avait été estimé qu’il n’était pas judicieux de disputer durant une même saison la Ligue des Champions et la Coupe Spengler. Mais nous avons toujours formulé aux dirigeants davosiens notre souhait de rejouer la Coupe Spengler." Que peut apporter la Coupe Spengler à Fribourg ? "Nos deux premières participations avaient suscité un immense engouement. Par ailleurs, le rayonnement de la Coupe Spengler peut nous aider dans la recherche d’un nouveau sponsor ou dans le recrutement d’un joueur étranger." La Ligue des Champions était également à votre programme cette saison. N’avez-vous pas redouté de courir trop de lièvres à la fois ? "Non. Nous possédons un cadre élargi. L’idée aussi est de donner une chance à notre relève. Ces dernières saisons, Christian Dubé avait intégré plusieurs jeunes dans l’entraînement de la première équipe. Mais leur temps de jeu est resté modeste." Le départ de Christian Dubé a fait couler beaucoup d’encre... "Christian Dubé mérite toute notre reconnaissance pour le travail accompli. Je suis un grand fan de Christian Dubé. J’apprécie sa personnalité et son management. Mais nous avons décidé de mettre un terme à l’expérience du double mandat, celui d’entraîneur et de directeur sportif. Avec Gerd Zenhäusern, nous avons trouvé le directeur sportif qui répond parfaitement à la philosophie du club. Nous avons alors décidé d’ouvrir une nouvelle page." Sans Christian Dubé ? "Nous voulions terminer le cycle avec Christian Dubé. Nous avons aussi trouvé un terrain d’entente avec Roger Rönnberg pour la place d’entraîneur à partir de la saison 2025/2026. La question était alors de savoir s’il fallait travailler encore une année avec Christian Dubé. Christian Dubé a toutefois trouvé que Gerd Zenhäusern aurait dû lui faire part de ses intentions plus tôt." Les turbulences sur le plan sportif traversées par le club affectent-elles ses finances ? "Non. Nos finances sont saines. J’ai toujours dit qu’il n’y aura pas un troisième "Sauvez Gottéron". La nouvelle patinoire nous offre une plus grande marge de manœuvre. Nous pouvons compter ainsi aujourd’hui sur le soutien de 640 sponsors. Aucun autre club en Suisse ne possède autant de sponsors. Par le passé, le club a investi avant tout dans la première équipe avec l’espoir de remporter enfin le titre. Malgré deux finales, nous n’y sommes pas parvenus. Nous sommes maintenant revenus aux fondamentaux, c’est-à-dire développer le club comme il se doit et mettre l’accent sur la relève." Pourquoi le hockey marche-t-il si bien à Fribourg ? "A Gottéron, nous avons l’avantage de ne pas être en concurrence avec un club de football. La patinoire est le carrefour des deux communautés linguistiques du canton, des jeunes et des moins jeunes, de l’ouvrier et du CEO. Il y a un véritable esprit de famille que nous nous attachons à cultiver."

Premier League: Liverpool renforce sa place de leader Mo Salah inscrit le but du 3-1 Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Liverpool a pleinement profité de la défaite de Chelsea lors du Boxing Day. Les Reds ont battu Leicester 3-1 dans le brouillard d'Anfield Road pour renforcer leur place de leader. Après 18 journées, l'équipe d'Arne Slot compte en effet désormais sept points d'avance sur Chelsea en tête de la Premier League, avec un match en moins. Pourtant, Liverpool a été surpris dès la 6e par une réussite d'Ayew pour les Foxes. Les Reds ont ensuite poussé tant et plus, touchant les montants par Robertson puis Salah. D'une superbe frappe, Gakpo a égalisé juste avant la pause (45e). Et dès la reprise, Jones a donné l'avantage à Liverpool (49e). L'inévitable Salah y est ensuite allé de son but pour assurer la victoire (82e). L'Egyptien mène le classement des buteurs avec déjà 16 réussites.

Coupe Spengler: le Team Canada domine nettement Davos Les Canadiens ont largement domin Image: KEYSTONE/MELANIE DUCHENE Tenant du trophée, le HC Davos s'est incliné pour son entrée en lice à la Coupe Spengler. Les Grisons ont été nettement dominés 6-2 par le Team Canada dans un duel moins équilibré que prévu. Palve a certes ouvert le score pour le HCD (9e), mais les Canadiens ont vite répliqué. Hazen (11e) et Carr (13e) ont en effet trouvé l'ouverture. Zadina a égalisé à la 30e, mais ensuite le Team Canada a frappé trois fois avant la fin du tiers médian par Hudon (31e), Shaw (33e) et Hudon encore (39e), s'assurant un avantage décisif qui a encore été augmenté par Fritz (52e). Davos aura l'occasion de se reprendre dès vendredi soir. Les hommes de Josh Holden affronteront les Allemands de Straubing Tigers.

Premier League: Chelsea surpris par son voisin Fulham Cole Palmer a marqué en vain pour Chelsea Image: KEYSTONE/EPA/DAVID CLIFF Le Boxing Day n'a pas souri à Chelsea. Les Blues, 2es de Premier League, ont été surpris à domicile par leur voisin Fulham, qui l'a emporté 2-1 lors de la 18e journée de Premier League. Chelsea avait pourtant ouvert le score grâce à Palmer (16e). Mais les hommes d'Enzo Maresca ont peut-être eu le tort de trop reculer après la pause. Après plusieurs occasions manquées, les visiteurs ont fini par égaliser grâce à Wilson (82e) avant d'arracher la victoire dans les arrêts de jeu par Muniz (95e).

Coupe Spengler: Fribourg-Gottéron s'incline d'entrée Match animé entre Fribourg et Pardubice Image: KEYSTONE/MELANIE DUCHENE Fribourg-Gottéron a manqué son entrée dans la Coupe Spengler. A Davos, les Dragons ont été battus 3-2 tab par les Tchèques du Dynamo Pardubice lors du match d'ouverture du traditionnel tournoi grison. Les Tchèques ont pris les devants dès la première période. Les finalistes de l'édition 2023 ont marqué par Radil (10e) et Rakos (13e), se mettant ainsi dans une position favorable. Dans un premier temps, cette rencontre a permis de confirmer une fois encore les difficultés actuelles de Fribourg à concrétiser ses occasions. Même si elle arrive à se montrer dangereuse, l'équipe ne marque tout simplement pas assez. Il faut aussi souligner les mérites du gardien Roman Will, qui a rendu une copie parfaite sur la glace davosienne avant de se blesser sur l'action du 2-1 signé Rathgeb, bien servi par De la Rose (50'00). Et moins d'une minute plus tard, c'est Gunderson, un autre défenseur, qui arrachait l'égalisation sur un slap féroce (50'54). Reto Berra a ensuite réussi deux parades décisives qui ont permis aux siens d'arriver en prolongation. Rien n'a été marqué durant les cinq minutes supplémentaires, de sorte que la décision s'est faite aux tirs au but. Seul Sedlak, deuxième tireur tchèque, a réussi à marquer, Ce revers de Gottéron signifie que l'équipe devra jouer son prochain match dès vendredi. A 15h10, les Fribourgeois seront en effet aux prises avec les Finlandais de Kärpät Oulu.

Manchester City tenu en échec par Everton Manuel Akanji au duel avec Dominic Calvert-Lewin pour un nouveau match bien "compliqué". Image: KEYSTONE/AP/Rui Vieira Manchester City est toujours bien malade. Tenus en échec 1-1 sur leur pelouse par Everton, les Champions en titre ont enchaîné un quatrième match sans victoire en Premier League. Malgré l’ouverture du score de Bernardo Silva à la 14e minute, Manchester City n’a jamais témoigné d’une réelle maîtrise face à un adversaire venu en premier lieu pour défendre, mais qui a su prendre des initiatives au fil des minutes. A l’image d’Erling Haaland qui a raté un penalty en seconde période, les joueurs de Pep Guardiola évoluent la peur au ventre. Manuel Akanji n’échappe pas à ce constat. Le Zurichois endosse une part de responsabilité sur l’égalisation de l’ex-Marseillais Illman Ndaye à la 36e minute. Manuel Akanji a, en effet, raté son intervention pour permettre à Ndaye d’ajuster Stefan Ortega. Avec ses deux points perdus, Manchester City n’avance plus, L’objectif de terminer parmi les quatre premiers pour se qualifier directement pour la prochaine Ligue des Champions risque de devenir de plus en plus difficile à atteindre.

Les Lakers s'imposent au buzzer Stephen Curry déborde LeBron James: une image presque trompeurse... Image: KEYSTONE/AP/Eakin Howard LeBron James s’est offert un beau cadeau pour son 19e match de Noël : une victoire dans le fief de l’un de ses meilleurs ennemis Stephen Curry. Les Lakers se sont, en effet, imposé 115-113 à San Francisco face à Golden State grâce à un layup d’Austin Reaves à une seconde du buzzer. Sur l’action précédente, Stephen Curry avait permis aux Warriors de revenir à la hauteur des Lakers sur un tir à 3 points, le huitième qu’il a armé victorieusement. Le héros de la dernière finale des Jeux a été le meilleur marqueur de la soirée avec ses 38 points. Avec ses 31 points et ses 10 assists, LeBron James a également justifié son rang, Avec le concours d’Austin Reaves, crédité d’un triple double avec 26 points, 10 rebonds et 10 passes décisives, LeBron James s’est démultiplié pour compenser la sortie sur blessure en première mi-temps d’Anthony Davîs, touché à la cheville gauche.

Bencic et Stricker pour un nouveau départ La saison tennistique 2025 démarre vendredi déjà, avec la United Cup à Sydney et Perth. Pour les Suisses, Belinda Bencic et Dominic Stricker en tête, l'heure est à la reconquête. L'équipe de Suisse fait son retour dans cette United Cup, dont elle avait manqué la précédente édition. Elle doit sa présence au retour aux affaires de Belinda Bencic, qui a renoué avec la compétition cet automne après sa pause maternité. La championne olympique de 2021 a déjà clairement démontré que son potentiel restait immense, même après la naissance de sa fille en avril dernier. Du côté des fans suisses, de nombreux regards seront tournés vers elle l'année prochaine. Après seulement trois tournois - et une rencontre de Billie Jean King - Belinda Bencic est déjà de retour dans le top 500 (8 victoires, 2 défaites). Dans le WTA 125 d'Angers, elle a notamment surclassé la 113e mondiale Océane Dodin 6-3 6-1. Mais elle vise plus haut: son objectif reste de gagner un Majeur. Avec son classement protégé de 15e, la St-Galloise est assurée d'une place dans le tableau principal de l'Open d'Australie, le premier point fort de l'année. Dominic Stricker sera également présent à Melbourne grâce à un classement protégé, alors que Stan Wawrinka a reçu une wild-card en tant que champion 2014. Stricker sous pression Après l'année la plus maigre depuis des décennies - aucun Suisse ou Suisse en 8es de finale d'un tournoi du Grand Chelem -, beaucoup se trouvent à un tournant. Alors que Stan Wawrinka (ATP 161) tentera, à bientôt 40 ans, de briller une nouvelle fois, il s'agit pour Dominic Stricker (ATP 300) de relancer sa carrière. Après des problèmes de dos qui l'ont stoppé pendant six mois, le champion junior de Roland-Garros 2020 a mis du temps à retrouver son rythme. Mais avec un quart de finale à Stockholm et un 8e de finale à Bâle, il a prouvé son indéniable potentiel. Il doit néanmoins retrouver le top 100 avant que son classement protégé n'expire. Stricker forme avec Belinda Bencic le duo prévu à la United Cup. La Suisse affrontera la France (le 28 décembre) et l'Italie (le 29 décembre) dans le groupe D à Sydney. Céline Naef, Conny Perrin, Rémy Bertola et Jakub Paul font également partie de l'équipe de Suisse. Les vainqueurs de groupe ainsi que le meilleur deuxième atteindront les quarts de finale le 2 ou le 3 janvier. Grâce à Viktorija Golubic (WTA 90), l'année ne se termine toutefois pas sans une présence suisse dans le top 100. La Zurichoise de 32 ans a enchaîné dix victoires et a remporté les tournois de Jiujiang (WTA 250) et de Limoges (Challenger). Mais ces excellents résultats sont survenus trop tard pour lui permettre - sauf cascade de forfaits - d'intégrer directement le tableau final à Melbourne. La vice-championne olympique de double devra passer par les qualifications de cet Open d'Australie, où elle devra gagner trois matches face à des adversaires extrêmement motivées. Or, elle jouera gros puisqu'elle avait atteint pour la première fois le 3e tour en janvier dernier à Melbourne. La "Next Gen" dans le top 100 Chez les hommes, plusieurs autres jeunes talents attendent de faire leur entrée dans le top 100 après avoir été, comme Stricker, freinés par des blessures. Leandro Riedi (ATP 135) était en bonne voie avant de devoir mettre un terme à sa saison fin août en raison d'une opération à un genou. Jérôme Kym (ATP 134) a dû en subir une en 2023, mais il a montré une belle réaction l'année dernière. Les deux Zurichois Alexander Ritschard (ATP 118) et Marc-Andrea Hüsler (ATP 159) font quant à eux déjà partie des plus expérimentés. Ils espèrent retrouver le top 100. Chez les dames, Céline Naef (WTA 153), 19 ans, peut également s'appuyer sur un bel automne, tandis que Jil Teichmann (WTA 135) a également repris pied après des mois difficiles. De plus, le contingent suisse a reçu un renfort inattendu avec le retour sous la bannière helvétique de Rebeka Masarova (WTA 145), qui avait tourné le dos à la Suisse en 2018 pour rejoindre la fédération espagnole.

3 points, le plus beau des cadeaux pour Guardiola et Man City? Englué dans une invraisemblable série de 9 défaites en 12 rencontres, Man City peut s'offrir le plus beau des cadeaux. Ceci en s'imposant lors de la réception d'Everton, jeudi, pour le "Boxing Day". Loin de ce marasme, les équipes du Top 5 de Premier League ont l'opportunité de mettre une guirlande de plus sur le sapin puisqu'elles reçoivent toutes des équipes en difficulté lors de cette 18e journée, tel le leader Liverpool, opposé à Leicester (17e). De plus en plus loin de ces sommets, Manchester City, à nouveau battu (2-1) samedi à Aston Villa, ne parvient décidément pas à enrayer sa chute, et pointe désormais à la 7e place à 12 points des Reds. Depuis fin octobre, les Citizens n'ont gagné qu'un match, le 4 décembre contre Nottingham Forest (3-0), pour deux nuls - dont l'invraisemblable 3-3 en C1 face au Feyenoord - et neuf défaites. Alors l'enjeu sera simple à l'Etihad Stadium, en ouverture (13h30) du Boxing Day: battre Everton, engagé dans la course au maintien (15e). Avant la rencontre, Guardiola s'est attaché à absorber les critiques ayant surtout visé dernièrement son buteur norvégien Erling Haaland. "Sans lui, ça serait encore pire. Il a aussi besoin qu'on lui donne les bons ballons au bon endroit", a déclaré l'entraîneur catalan. Arsenal, la vie sans Saka Dans le sillage de leur démonstration à Tottenham (6-3), les Reds n'ont pas ces tracas au moment d'accueillir Leicester, autre club en difficulté (17e) et dont la dernière victoire à Anfield remonte à 2000. En tête à Noël pour la première fois depuis 2020, Liverpool peut compter sur un Mohamed Salah aux statistiques records à mi-saison (15 buts, 11 passes décisives), quand "l'effet Ruud Van Nistelrooy" semble déjà avoir fait long feu chez les Foxes. Après des débuts réussis sur le banc contre West Ham (3-1) début décembre, l'ancien buteur de Manchester United reste sur deux lourdes défaites, à Newcastle (4-0) et contre Wolverhampton (3-0). Derrière Liverpool, Chelsea, même si son entraîneur Enzo Maresca jure ne pas jouer le titre, aura à coeur d'effacer le match nul et vierge décevant concédé à Everton, et ainsi ne pas laisser filer les Reds. Arsenal (3e) devra pour sa part prouver vendredi, en recevant Ipswich, qu'il peut vivre sans son atout offensif Bukayo Saka, touché aux ischios et absent "de nombreuses semaines", d'après Mikel Arteta. Surprises de la saison, Nottingham Forest, qui a gagné 7 de ses 10 derniers matches de championnat, et Bournemouth ont aussi l'occasion d'engranger, en recevant Tottenham (11e) et Crystal Palace (16e). Humilié le week-end dernier à Old Trafford par Bournemouth (3-0), le Manchester United de Ruben Amorim (13e) se rend chez des Wolves affamés après la large victoire à Leicester.

Objectif quarts pour la Suisse au Mondial M20 La Suisse se présente au Mondial M20 qui commence le 26 décembre à Ottawa avec une équipe prometteuse. Mais il va falloir exploiter le potentiel sur la glace. Pour la deuxième fois de suite, c'est Marcel Jenni qui dirige l'équipe. Il y a un an, la Suisse avait manqué de peu sa première demi-finale depuis 2019. La troupe de Jenni s'était inclinée 3-2 ap. L'effectif semble prometteur. Pas moins de 16 des joueurs convoqués pour la préparation ont patiné cette saison en National League. La "star" de la sélection se nomme Jamiro Reber, qui joue en SHL avec HV71 et qui a inscrit 14 points en 25 parties. Marcel Jenni évoque une plus grande versatilité dans son contingent et donc de plusieurs options. Comme chaque année, l'objectif minimal est d'atteindre les quarts de finale. Les Suisses sont dans le groupe B et affronteront tour à tour la Tchéquie (jeudi), la Slovaquie (vendredi), la Suède (dimanche) et le Kazakhstan (mardi). Il leur faudra au moins prendre la 4e place du groupe et donc probablement faire mieux que le Kazakhstan. Les Tchèques sont grands et solides et ils restent sur une 3e place l'année passée. Les Slovaques sont un peu moins forts, mais leur formation est toujours de qualité. Quant à la Suède, elle fait toujours partie des favoris. Jenni attend de ses joueurs une identité proche de celle de l'équipe A avec l'esprit d'équipe comme valeur cardinale. Pour remplacer Tommy Albelin, assistant aux New York Islanders en NHL, c'est le Suédois Rikard Franzen, assistant de Jan Cadieux à Genève, qui va aider l'ancien attaquant de Kloten. Et le jour de Noël, le sélectionneur Patrick Fischer et le coach mental Stefan Schwitter rejoindront l'équipe. Schwitter travaillera la concentration et le fait d'être vigilant. "Toute la préparation mentale relève une importance capitale", souligne Jenni. Rien ne doit être laissé au hasard.

La Coupe Spengler débute cet après-midi La 96e édition de la Coupe Spengler commence cet après-midi à Davos. Fribourg-Gottéron ouvrira les feux dès 15h10 contre les Tchèques de Dynamo Pardubice. Les Fribourgeois participent pour la troisième fois au traditionnel tournoi grison, après 1992 et 2012. Demi-finalistes voici douze ans, les Fribourgeois, entraînés depuis dimanche par Lars Leuenberger, doivent profiter de la Coupe Spengler pour se relancer et attaquer la fin de championnat dans les meilleures dispositions. On a vu par le passé avec Ambri-Piotta que le tournoi davosien pouvait offrir un changement de décor bénéfique. En sera-t-il de même pour les Fribourgeois après les limogeages successifs de Christian Dubé et Pat Emond? Déjà un choc Dès 20h15, Davos, club organisateur, sera aux prises avec le Team Canada dans ce qui sera déjà un choc très attendu entre les deux formations les plus titrées dans le tournoi, avec 16 victoires chacune. Le succès du club grison acquis de l'an dernier, après douze ans de résultats insatisfaisants, a permis à l'entraîneur Josh Holden de se faire apprécier des fans. Avec les artificiers Stransky, Zadina et Tambellini, Davos a de quoi espérer. Pour sa 39e participation, le Team Canada espère bien aller chercher une 17e couronne. Cette sélection composée majoritairement des meilleurs Canadiens évoluant en Europe est souvent la favorite du public. La fierté de porter le maillot à la Feuille d'érable est grande pour des joueurs qui n'ont pas l'occasion de disputer des Mondiaux ou des JO. Les Canadiens veulent mettre fin à cinq ans de disette. Les Finlandais de Kärpät Oulu et les Allemands des Straubing Tigers entreront en lice vendredi. Oulu affrontera le perdant du match d'ouverture, alors que les Allemands joueront contre le perdant de la rencontre entre Davos et le Team Canada.