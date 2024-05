«Le Bayer a quelque chose en plus» ++ Bernal sera présent sur le Tour

Newey travaille pour Red Bull depuis 2006. Il a conçu les monoplaces qui ont apporté à l'écurie basée à Milton Keynes six titres de champion du monde des constructeurs entre 2010 et 2023 et sept titres chez les pilotes avec Sebastian Vettel (de 2010 à 2013) puis Max Verstappen (de 2021 à 2023). "Sa vision et son génie nous ont aidés à remporter 13 titres en 20 saisons", a salué le directeur de l'écurie Christian Horner.

L'écurie, qui écrase la concurrence depuis deux saisons, a encore précisé que l'ingénieur allait dès à présent s'éloigner de la F1 pour se consacrer à plein temps, et jusqu'à son départ, au projet de première voiture hypercar de Red Bull. "Mon rêve était d'être un ingénieur de formule 1, et j'ai eu la chance de faire ce rêve une réalité", explique l'ingénieur dans le communiqué de son écurie. Il ajoute que "le moment est opportun pour passer le relais à d'autres et chercher de nouveaux défis pour moi-même".

Le capitaine des Preds a permis à son équipe de revenir à 1-1 à la 48e minute, marquant ainsi son premier but dans ces play-off - et son troisième point dans la série - en supériorité numérique un peu plus de quatre minutes après que Vancouver avait pris l'avantage. C'est Alexandre Carrier qui a signé le but de la victoire, à la 53e.

Dans un Madison Square Garden bouillant et hostile, le jeune Tyrese Maxey (23 ans) a réussi un match immense, son meilleur en play-off avec 46 points et 9 passes décisives. Il permet aux 76ers de n'être plus menés que 3-2 au 1er tour des play-off par les Knicks, grâce à un succès 112-106 après prolongation.

Un quatrième match en six jours, le deuxième en deux jours après un duel de plus de trois heures la veille, c'est trop. Trop, pour son deuxième tournoi depuis sa reprise (après Barcelone mi-avril), après pas loin de deux ans sans que son corps lui laisse du répit, après encore trois mois sur le flanc entre janvier et avril.

Madrid a eu envie d'y croire jusqu'au bout mardi soir. Même quand son chouchou venait de concéder le brek au début du deuxième set, la "Caja magica" s'est époumonée: "Si se puede, si se puede", l'équivalent espagnol de "Yes, we can", a-t-elle scandé.

Lewis Hamilton garde aussi un souvenir ému du jour fatidique. "J'avais neuf ans et mon père m'a dit qu'Ayrton Senna était mort dans un accident. En tant qu'enfant, c'est difficile de comprendre ce que cela signifie vraiment mais je suis allé derrière la voiture et j'ai pleuré", se souvient celui qui allait devenir septuple champion du monde, toujours dans le film "1, Life on the Limit".

Avec trois titres de champion du monde (1988, 1990 et 1991), 41 victoires et 65 pole positions en 161 Grands Prix, Ayrton Senna a bâti l'un des plus beaux palmarès de la F1, avec Lewis Hamilton, Juan-Manuel Fangio, Michael Schumacher, Max Verstappen, Sebastian Vettel et Alain Prost.

Une longue enquête a permis d'établir que l'accident a été provoqué par la rupture de la colonne de direction de sa Williams et qu'une roue est venue heurter son casque, alors qu'un bras de suspension a perforé l'habitacle lorsque la monoplace s'est fracassée contre un mur en béton, dans le virage de Tamburello, où un hommage lui sera rendu mercredi en présence du patron de la F1 Stefano Domenicali et des ministres italien et brésilien des Affaires étrangères.

Dans le film "1, Life on the Limit", sorti en 2013 et consacré à la sécurité en F1, le journaliste spécialisé britannique Maurice Hamilton faisait observer que la mort d'Ayrton Senna avait "été retransmise dans les salons de millions de gens qui ne connaissaient pas grand-chose au sport automobile mais savaient qui il était et voulaient savoir qui était le coupable".

Après avoir assuré contre le PSV Eindhoven en 8e de finale (1-1; 2-0), elle a renversé un quart de finale très mal embarqué après sa défaite à l'aller contre l'Atlético Madrid (1-2; 4-2). Et "on est une équipe encore plus stable et meilleure qu'en septembre ou en novembre", assure le coach Edin Terzic.

Mais sérénité et PSG ne riment jamais très longtemps et une demi-finale de Ligue des champions avec le statut de favori n'aura rien d'évident lorsqu'il faudra affronter le Mur jaune du Signal Iduna Park mercredi soir. Quand bien même la plus grande tribune debout d'Europe sera en configuration UEFA (16'000 places contre les 24'500 habituelles, pour installer des sièges).

L'équipe est prête à faire parler son statut, assure Luis Enrique: "On l'a démontré, on est une équipe très difficile à battre, techniquement, tactiquement, mentalement. Les statistiques sont là. C'est maintenant qu'on va jouer pour la compétition que toutes les équipes désirent. Je suis convaincu qu'on va vraiment lutter et qu'on ira en finale, c'est mon objectif".

Désormais, le PSG et sa superstar peuvent légitimement être "obsédés" par la victoire finale, dont seuls les séparent trois matches, dont les deux contre le Borussia Dortmund. Un adversaire abordable pour le PSG, malgré les déclarations de principe du jeune attaquant Bradley Barcola à l'UEFA: "On les a déjà joués deux fois cette saison, on sait que c'est une très bonne équipe".

Au gré d'un exercice au cours duquel ils auront élevé leur niveau mois après mois, à la faveur aussi d'un tableau ouvert à partir des 8es de finale et après une phase de groupe compliquée, les Parisiens auront réussi à rallier les demi-finales. Atteindre ce stade était peu envisageable en août dernier, au tout début de l'ère Luis Enrique, juste après les départs de Lionel Messi et Neymar et à l'approche des adieux de Kylian Mbappé cet été.

John Fust: "Zurich a mérité son titre, mais on a tout donné"

Jason Fuchs et le reste des Lausannois espèrent bien gagner le titre prochainement Image: KEYSTONE/URS FLUEELER

Lausanne n'a pas démérité lors du septième match de la finale des play-off de National League. Mais Zurich était plus fort, comme l'a reconnu le directeur sportif vaudois John Fust.

"Tout d'abord, félicitations à Zurich. C'était mérité. On a tout donné sur ce dernier match. On ne l'avait pas dans les jambes, on l'a vu. On a joué jusqu'à la fin." Forcément déçu, le directeur sportif a tenu à exprimer sa fierté envers son équipe: "Je suis fier de l'équipe, fier du staff. Je ne crois pas qu'une autre équipe aurait pu pousser Zurich comme ça au septième match. On les a fait souffrir."

Au regard de la partie pourtant, Lausanne n'a pas vraiment poussé Zurich dans ses derniers retranchements. "Bien sûr que ça aurait été bien de jouer de manière plus offensive, mais ils sont venus avec beaucoup de pression, reconnaît John Fust. Au premier tiers, on a vu l'écart des tirs. On a dû défendre et ça nous a coûté de l'énergie, mais on fera l'analyse de ce match une autre fois. Là je suis fier de Lausanne, fier des fans, de la ville, tout le monde s'est uni. Tout un canton était derrière nous."

Respect de la Suisse

Concernant le bilan de la saison et des séries, le Canado-Suisse est logiquement positif: "On voulait passer les quarts, on l'a fait. On voulait passer les demies, on l'a fait. Et là, septième match et il manque si peu. Mais ça sera notre motivation pour la saison prochaine. On a beaucoup appris sur nous. Je crois qu'on a gagné le respect de la Suisse entière et on sait maintenant quel pas il nous reste à faire."

Au micro de Léman bleu, Jason Fuchs a lui aussi été lucide: "S’il n’y a pas la victoire au bout, c’est qu’il nous manquait un petit quelque chose. On a eu quelques bonnes occasions. Le 1-0, juste avant la fin d’un tiers, nous a fait mal. On n’a pas trouvé la solution offensivement ce soir. Ça fait chier d’avoir été si proches, à un match et à une victoire du titre, ça fait mal. Dans les prochains jours, on se rendra compte de ce qu’on a accompli avec ce groupe incroyable, de tout notre parcours. Je vous le dis, on sera là dans les prochaines années, et on va le gagner ce titre."