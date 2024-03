Le Bayer Leverkusen reste imperturbable ++ Podium pour Häcki-Gross

Leverkusen renverse Agdam dans les arrêts de jeu La joie de Patrik Schick, héros de la qualification de Leverkusen Image: KEYSTONE/AP/Martin Meissner Rien ne semble pouvoir perturber le Bayer Leverkusen cette saison. Granit Xhaka et ses coéquipiers se sont qualifiés pour les quarts de finale de l'Europa League en s'imposant 3-2 face à Qarabag Agdam jeudi en 8e de finale retour, après s'être retrouvés menés 2-0. Le héros du match fut Patrik Schick. L'attaquant tchèque a inscrit les deux derniers buts de Leverkusen, à la 93e puis à la... 98e minute! il avait déjà joué les sauveurs à l'aller en Azerbaïdjan, marquant alors le 2-2 à la 92e. Désormais invaincu en 37 matches cette saison, Leverkusen est donc revenu de très loin dans cette double confrontation. Le leader de la Bundesliga fut mené 2-0 à l'aller comme au retour. Jeudi, le 2-0 est même tombé alors que les Allemands évoluaient à onze contre dix. Mais le Bayer n'a une nouvelle fois rien lâché. Liverpool cartonne A noter par ailleurs le deuxième carton réalisé par Liverpool face au Sparta Prague. Vainqueurs 5-1 à l'aller dans la capitale tchèque, les Reds se sont imposés 6-1 jeudi soir. Il y avait déjà 4-0 après moins d'un quart d'heure de jeu... L'OM a en revanche joué à se faire peur. Les Phocéens, qui avaient écrasé Villarreal 4-0 à l'aller, se sont inclinés 3-1 au retour en Espagne. Ils ont pu craindre le pire lorsque Mosquera a marqué le 3-0 à la 86e, Clauss assurant leur qualification à la 94e (3-1).

"On peut désormais placer Servette sur la carte de l'Europe" Jérémy Frick est fier du parcours réalisé par Servette Image: KEYSTONE/EPA/FILIP SINGER Les sentiments de Jérémy Frick balancent entre fierté et regrets. Au micro de Blue, le gardien du Servette FC retenait l’essentiel après l'élimination en 8e de finale de Conference League: "On peut désormais placer Servette sur la carte de l’Europe !" "Nous aurions dû gagner avant les penalties. Mais le gardien adverse a été remarquable. Dans le jeu, nous étions les meilleurs, explique Jérémy Frick. Il ne faut pas oublier que nous ne possédons pas une énorme expérience en Coupe d’Europe. Et ce soir, nous sommes tombés contre une équipe de valeur, portée par une ville entière. Ne pas encaisser un seul but contre le Viktoria est, à mes yeux, significatif. Nous avons vraiment progressé à chaque match. Genève et la Suisse peuvent être, au final, assez fières de nous." "Pas grand monde n'aurait imaginé un tel parcours de notre part, poursuit le portier. C’est vrai qu’il a été long. Nous avons en quelque sorte bouclé la boucle ce soir (réd: jeudi soir). Nous nous étions qualifiés aux tirs au but à Genk. Et à Plzen, nous sommes éliminés dans ce même exercice."

Une montagne de regrets pour Servette en Conference League Miroslav Stevanovic est l'un des trois Servettiens à avoir raté son tir au but jeudi Image: KEYSTONE/EPA/FILIP SINGER Le parcours européen du Servette FC s'est conclu sur la note la plus malheureuse jeudi soir. A Plzen, les Grenat se sont inclinés aux tirs au but (3-1) dans un huitième de finale de la Conference League qu'ils auraient dû mille fois remporter. Le score était de 0-0 après le temps réglementaire et les prolongations, comme à l'aller. Contrairement au deuxième tour préliminaire de la Ligue des Champions contre Genk l'été dernier, l'exercice des penalties n'a pas souri au Servette FC. A Plzen, seul Jérémy Guillemenot a transformé sa frappe alors que Miroslav Stevanovic, Yoan Severin et Keigo Tsunemoto ont échoué assez nettement. Un goût extrêmement amer Ce dénouement est vraiment cruel pour la formation de René Weiler. Sur l'ensemble des deux matches, elle fut l'équipe la plus entreprenante, la plus séduisante aussi. Mais elle fut incapable de marquer le moindre but à des Tchèques qui étaient bien loin d'évoluer dans le registre du Slavia Prague, l'équipe contre laquelle le Servette FC avait pris une leçon lors de la phase de poules de l'Europa League. C'est pourquoi cette élimination laisse un goût extrêmement amer. La première période a épousé le scénario du match aller. Les Grenat pouvaient s'opposer à la puissance physique de l'adversaire pour imposer leur football. Ils parvenaient ainsi, dans ce match très fermé, à dessiner une très belle action initiée et conclue par Gabriel Ondoua (34e). Mais la frappe du Camerounais ne surprenait pas Martin Jedlicka. Jérémy Frick n'en a pas rajouté Deux reprises de la tête de Robin Hranac furent les seules alertes essuyées par Jérémy Frick lors de cette entame. A la 13e, la VAR annulait la réussite du défenseur pour un hors-jeu très net. Le gardien servettien traversait son moment le plus difficile à la 39e lorsqu'il recevait un jet de bière sur sa nuque. Il n'en rajoutait pas alors que d'autres auraient pu tenter d'en faire un drame pour reprendre très vite sa place, avec sans doute la satisfaction de mesurer au travers de cet incident toute la frustration du public tchèque. Les spectateurs de Plzen avaient de la peine à croire que leur équipe pouvait être aussi inoffensive. L'ascendant du Servette FC fut encore bien plus prononcé en seconde période. Sans deux arrêts de grande classe de Jedlika sur une frappe de Stevanvic (51e) et sur une tête d'Alexis Antunes (89e) qui était sorti du banc, les Grenat auraient classé l'affaire avant les prolongations. Il ne leur aura manqué qu'un soupçon de réalisme dans la surface tchèque pour que la copie rendue à Plzen soit parfaite.

Sinner toujours invaincu en 2024 Sinner en est à 16 succès en 16 matches en 2024 Image: KEYSTONE/EPA/JOHN G. MABANGLO Jannik Sinner est toujours invaincu en 2024. Le champion d'Australie a cueilli son 16e succès en 16 matches disputés cette saison en se hissant en demi-finales du Masters 1000 d'Indian Wells. L'Italien (ATP 3) s'est imposé 6-3 6-3 devant le Tchèque Jiri Lehecka (ATP 32) en quart de finale jeudi dans le désert californien. Il pourrait affronter le tenant du trophée Carlos Alcaraz (ATP 2) pour une place en finale. Jannik Sinner, qui en est même à 19 victoires de rang si l'on tient compte de ses trois succès fêtés lors de la phase finale de la Coupe Davis 2023, est le cinquième joueur depuis 1990 à entamer une saison en gagnant ses 16 premiers matches. Il imite ainsi Pete Sampras, Roger Federer, Novak Djokovic et Rafael Nadal.

Un premier podium en sprint pour Lena Häcki-Gross Lena Häcki-Gross a terminé 3e du sprint de Canmore jeudi Image: KEYSTONE/EPA/MARTIN DIVISEK Lena Häcki-Gross tient la forme en cette fin de saison. L'Obwaldienne a pris la 3e place du sprint des finales de la Coupe du monde jeudi à Canmore, s'offrant ainsi son premier podium dans la discipline. Douze jours après avoir remporté la mass-start d'Oslo pour décrocher son deuxième succès de la saison, Lena Häcki-Gross a donc enchaîné sur la neige canadienne un quatrième top 10 consécutif en individuel. Elle a définitivement fait oublier ses déconvenues à répétition des Mondiaux de Nove Mesto. Jeudi, l'Obwaldienne a réalisé un sans faute sur le pas de tir pour aller chercher son cinquième podium de l'hiver. Elle a concédé 8''6 à l'Italienne Lisa Vittozzi et 3''1 à la Française Lou Jeanmonnot, qui ont elles aussi réussi un 10/10 au tir.

Vinicius dénonce des chants racistes lors d'Atlético-Inter Vinicius dénonce à nouveau des chants racistes à son encontre Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez Vinicius Junior a dénoncé jeudi des chants racistes le visant, entonnés par des supporters de l'Atlético avant le 8e de finale retour de Ligue des champions contre l'Inter Milan mercredi. "J'espère que vous avez déjà pensé à leur punition", a lancé sur X l'attaquant brésilien du Real Madrid en mentionnant les comptes officiels de la Ligue des champions et de l'UEFA. Dans son message, il relaye une vidéo où l'on entend des supporters de l'Atlético chanter "alé, alé, alé, Vinicius chimpanzé" devant le stade Metropolitano. "C'est une triste réalité qui arrive même lors de matches où je ne suis pas présent", a ajouté dans le même message Vinicius, victime d'actes ou d'insultes racistes à de nombreuses reprises depuis son arrivée à Madrid en 2018. La ligue espagnole a déclaré à l'AFP qu'elle allait déposer plainte pour ces "lamentables chants racistes", même si les faits se sont produits lors d'un match européen et pas de championnat, et en dehors du stade. "La Liga est très engagée pour faire du football un espace sans haine et continuera à poursuivre sans relâche toute attitude de racisme, d'homophobie, de violence, de haine.... Quelle que soit la compétition", a-t-elle assuré. De trop nombreux précédents Fréquemment visé pour sa couleur de peau, le Brésilien de 23 ans est devenu malgré lui un leader de la lutte contre les discriminations dans le football espagnol. Il a déjà été attaqué plusieurs fois depuis le début de saison dans ou autour d'un stade, notamment à Séville et Barcelone, après un épisode violent à Valence en 2023 pour lequel trois personnes, que le club a bannies à vie, font actuellement l'objet d'une enquête judiciaire. En juin, quatre supporters ultras de l'Atlético, accusés d'avoir pendu fin janvier un mannequin à l'effigie de Vinicius à un pont de la capitale espagnole, avaient également été interdits de stade pendant deux ans.

Un maillot en hommage à Tintin pour la Belgique Yoan Severin face aux Tchèques lors du match aller Image: KEYSTONE/EPA/MARTIAL TREZZINI La sélection belge arborera à l'Euro 2024 un maillot en hommage au célèbre personnage de bande dessinée Tintin et à son créateur. Ce chandail a été dévoilé jeudi au musée Hergé de Louvain-la-Neuve. Il s'agit d'un maillot bleu ciel à col blanc, en référence à la tenue favorite (chemise blanche sous un pull bleu) du reporter à houppette devenu héros de BD mondialement connu sous la plume du dessinateur belge Hergé -Georges Rémi de son vrai nom (1907-1983). "En tant que grand fan de Tintin, je suis ravi que nos Diables rouges partent à la conquête de l'Europe avec un maillot inspiré de l'un des plus grands héros belges", a commenté Piet Vandendriessche, directeur exécutif de l'Union belge. Ce maillot doit être porté par l'équipe nationale lors de ses matches à l'extérieur et pour la première fois à l'occasion du match amical Angleterre-Belgique, le 26 mars, a-t-il été précisé. Pour parfaire la ressemblance avec Tintin, très souvent en pantalon court marron, la tenue présentée jeudi comprend un short marron. Pour les matches à domicile, les Diables rouges resteront en rouge... foncé. Le nouveau "kit domicile" change aussi le code de couleurs habituel.

Tedesco prolongé jusqu'en 2026 à la tête de la Belgique Domenico Tedesco a prolongé jusqu'en 2026 son contrat avec les Diables rouges Image: KEYSTONE/AP La fédération belge a annoncé la prolongation du contrat du sélectionneur italo-allemand des Diables rouges, Domenico Tedesco. Les deux parties sont désormais liées jusqu'à la Coupe du monde 2026. Cet engagement pour deux années supplémentaires a été officialisé au musée Hergé de Louvain-la-Neuve, au sud de Bruxelles. Ce cadre exceptionnel a été choisi pour dévoiler aussi un nouveau maillot de la sélection rendant hommage à Tintin et à son créateur. Depuis l'arrivée de Tedesco comme sélectionneur, début 2023 après le Mondial 2022 raté au Qatar, la Belgique s'est qualifiée pour l'Euro 2024 en Allemagne, compétition dont elle sera une des têtes de série dans un groupe l'opposant notamment à la Roumanie et à la Slovaquie. "Avec une équipe rajeunie, il (Domenico Tedesco) a disputé une fantastique campagne qualificative pour l'Euro", a salué le président de la fédération, Piet Vandendriessche, se disant "ravi" de pouvoir prolonger la collaboration avec le technicien italo-allemand de 38 ans.

Sierro et Kutesa retenus pour la première fois Première convocation en équipe de Suisse pour Kutesa Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Murat Yakin a retenu deux néophytes dans sa sélection en vue des matches amicaux au Danemark et en Irlande. Il s'agit de Vincent Sierro (Toulouse) et Dereck Kutesa (Servette). Sierro (28 ans) avait quitté les Young Boys en janvier 2023 pour Toulouse. Le milieu de terrain est vite devenu un élément indispensable dans le club de Ligue 1, où il porte désormais le brassard de capitaine. Kutesa (26 ans) joue pour sa part un rôle important dans les succès récents de Servette. Aligné le plus souvent sur une aile, il a déjà inscrit six buts. Les défenseurs Becir Omeragic (Montpellier) et Kevin Mbabu (Augsburg) effectuent quant à eux leur retour en sélection. Omeragic n'avait plus été retenu depuis juin 2021, alors que Mbabu n'avait plus été sélectionné depuis la Coupe du monde 2022 au Qatar. Les principaux absents de la liste sont Loris Benito et Filip Ugrinic. Les deux joueurs des Young Boys sont blessés. Benito est déjà out pour l'Euro (ligament croisé du genou).

Sion: retour de Marco Degennaro Marco Degennaro: retour au FC Sion Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Le FC Sion a nommé l'Italien d'origine Marco Degennaro au poste de directeur général. Il avait déjà exercé cette fonction à Tourbillon entre 2015 et 2021 avant d'aller à Yverdon durant trois ans. Marco Degennaro (53 ans) entrera en fonction début avril. Il occupera le poste laissé vacant depuis le départ de Massimo Cosentino en été 2022. Sa principale tâche sera la gestion globale du club et de ses projets. Il travaillera en étroite collaboration avec le président Christian Constantin, le directeur sportif Barthélémy Constantin et le directeur du football Pablo Iglesias. "Je suis heureux de retourner en Valais. Revenir au FC Sion, c'est pour moi comme rentrer à la maison. Je suis fier de pouvoir contribuer aux projets ambitieux du club", a déclaré Marco Degennaro dans le communiqué publié par le club actuel leader de Challenge League et qualifié pour les demi-finales de la Coupe de Suisse.

Roman Josi et Nashville marchent sur l'eau La fête continue pour Roman Josi (à gauche) et Nashville. Image: KEYSTONE/AP/JOHN WOODS Roman Josi et Nashville marchent sur l’eau ! Victorieux 4-2 à Winnipeg, les Predators ont désormais marqué au moins un point lors de leurs treize derniers matches. Avec cette série qui comprend onze victoires contre seulement deux défaites au-delà du temps réglementaire, Nashville a sans doute pris une option décisive sur sa qualification pour les play-off. Les Predators possèdent, en effet, un matelas de 9 points sur la barre. Face aux Jets de Nino Niederreiter, Nashville a mené 2-0 à l’issue du premier tiers avant d’enfoncer le clou au début de l’ultime période avec deux réussites inscrites en l’espace de 22’’. "Nous avons livré un grand match face à l’une des meilleures équipes de la Ligue, se félicite Roman Josi. Ce match était très important. L’adversaire a démarré fort, mais nous avons su faire face." Roman Josi, qui a obtenu la deuxième étoile, a payé de sa personne. Le capitaine a délivré deux passes décisives sur les deux premiers buts. Il a, ainsi, atteint le seuil des 50 assists en une saison pour la deuxième fois de sa carrière. Il en avait réussi 72 il y a deux ans. Par ailleurs, il a réussi au moins deux passes décisives dans un même match pour la... 100e fois. Seuls quatre autres défenseurs en activité ont signé un tel exploit : Erik Karlsson (130), Kris Letang (105), Victor Hedman (103) et Brent Burns (101).

Un "road trip" qui commence mal Un nouveau double double pour Clint Capela (à gauche) face à Deandre Ayton. Image: KEYSTONE/AP/Craig Mitchelldyer Atlanta a entamé sur une défaite le plus long "road trip" de sa saison. Clint Capela et les Hawks se sont inclinés 106-102 à Portland. Incapable d’enrayer le rayon d’action d’Anfernee Simons (36 points) et de DeAndre Ayaton (33), Atlanta n’a pas tenu la distance malgré les 40 points de Dejounte Murray.. Les Hawks ont compté un avantage de 16 points (33-17) au début du deuxième quarter. Dans une équipe diminuée par le poids des absences, Clint Capela monte en puissance. Le pivot genevois a signé un troisième double double consécutif avec ses 13 points et ses 14 rebonds. Clint Capela et ses coéquipiers tenteront de renouer avec la victoire vendredi à Utah, deuxième étape de ce "road trip" qui les verra affronter également les Clippers, les Lakers et Phoenix.

Conference League: Servette pour un exploit ce soir Servette va tenter ce soir dès 18h45 de se hisser en quarts de finale de Conference League. Les Genevois joueront en Tchéquie sur la pelouse du Viktoria Plzen. Le match aller s'était conclu sur un nul 0-0, de sorte que tout reste possible pour la qualification. La configuration est similaire à celle du tour précédent contre Ludogorets Razgrad: les Bulgares avaient obtenu le 0-0 à Genève, avant que les Grenat ne s'imposent 1-0 au retour. Les joueurs de René Weiler mesurent pleinement l’ampleur de la tâche qui les attend. Les Tchèques sont invaincus depuis quatorze matches toutes compétitions confondues et viennent d’infliger dimanche une défaite 4-0 au Sparta Prague, le leader du championnat. Par ailleurs, ils pourront compter sur Pavel Sulc, le meilleur buteur de la "1. Liga" avec ses 14 réussites, qui était suspendu jeudi dernier. "Nous sommes capables de tout" "Nous sommes capables de tout cette saison", répond Yoan Severin lorsqu’il lui est demandé de planter le décor de ce match retour qui, sur le papier, doit sourire au Viktoria Plzen. Comme les Tchèques, les Servettiens ne perdent pas souvent, avec une seule défaite cette année en treize rencontres, ce match à Yverdon qu’ils n’auraient jamais dû laisser filer. On mesure l’enjeu sportif avec une qualification pour les quarts de finale qui ferait le plus grand bien au football suisse pour le classement UEFA. L’enjeu financier se chiffre à un million d’euros, le montant de la prime versée par l’UEFA, et la promesse d’une très belle recette au tour suivant pour la venue, pourquoi pas, de la Fiorentina, d’Aston Villa, de l'Ajax, de Lille ou de Fenerbahçe.

Yann Sommer: une performance de choix pour rien Yann Sommer à la parade devant Alvaro Morata. Image: KEYSTONE/EPA/Mariscal La Ligue des Champions ne sourit toujours pas à Yann Sommer. Le portier de l’équipe de Suisse a connu une très grande désillusion à Madrid avec l’Inter face à l’Atlético. Les Milanais se sont inclinés 3-2 aux tirs au but malgré un arrêt de Yann Sommer sur la frappe de Saul Niguez. Seulement, son homologue Jan Oblak devait détourner les tirs d’Alexis Sanchez et de Davy Klaassen avant que le capitaine Lautaro Martinez, le dernier frappeur de l’Inter, n’allume le ciel de Madrid. On était resté à 2-1 pour les Madrilènes après les 120 minutes de jeu. On rappellera que l’Inter avait remporté 1-0 le match aller. Eliminé l’an dernier en quart de finale avec le Bayern Munich face à Manchester City dans une double confrontation où il ne fut pas vraiment à son avantage, Yann Sommer échappe, cette fois, à toute critique. Il a réussi cinq arrêts qui ont compté lors de ce match retour que l’Inter n’aurait jamais dû laisser échapper. Le futur Champion d’Italie avait ouvert le score à la 33e par l’ex-Sédunois Federico Dimarco. Mais deux minutes plus tard, une erreur de Benjamin Pavard permettait à Antoine Griezmann de remettre l’Atlético dans le match. Yann Sommer était battu une seconde fois à la 87e sur une frappe imparable de Memphis Depay. Introduit à la 79e, le Néerlandais fut le grand homme de cette fin de rencontre. On précisera enfin que l’Inter n’avait plus disputé une séance de tirs au but sur la scène européenne depuis la défaite de l’équipe alors dirigée par Roy Hodgson en finale de la Coupe de l’UEFA 1997 face à Schake 04. Le temps passe, mais la malédiction reste.