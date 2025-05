Le Bayern célèbre son 34e titre ++ Gros soulagement pour Sion

Bâle fonce vers le titre grâce à un immense Shaqiri Xherdan Shaqiri a brillé de mille feux samedi en signant un "hattrick" Image: KEYSTONE/SAMUEL GOLAY Bâle pourrait bien valider son 21e titre de champion de Suisse dès dimanche.

Portés une nouvelle fois par un immense Xherdan Shaqiri, les hommes de Fabio Celestini ont cueilli samedi leur septième victoire d'affilée en Super League en allant s'imposer 5-2 à Lugano.

Pourtant réduit à dix dès la 42e minute après l'expulsion de son premier buteur du soir Albian Ajeti, le FCB a forcé la décision en début de deuxième mi-temps grâce à son joyau alors que le score était de 1-1 à la pause. Shaqiri a signé un "hat trick" en moins de dix minutes, grâce à trois tirs parfaits du pied gauche.

"XS" a marqué le 2-1 à la 48e, le 3-1 à la 51e - d'un lob subtil - et le 4-1 à la 57e pour afficher désormais 18 buts à son compteur 2024/25 en championnat. Le Bâlois de 33 ans a notamment trouvé la faille à neuf reprises dans les sept derniers matches de championnat livrés par son équipe!

Cette partie avait pourtant démarré idéalement pour Lugano, qui a ouvert la marque après moins de deux minutes de jeu sur une réussite d'Uran Bislimi. Si les Tessinois ont concédé l'égalisation dès la 4e, ils ne pensaient certainement pas vivre un tel cauchemar après l'expulsion de l'auteur du 1-1.

Mais l'ouragan Xherdan Shaqiri est passé par là. Et Lugano n'a pu sortir la tête de l'eau qu'après avoir encaissé un cinquième but, oeuvre de Léo Leroy à la 60e. C'est Anto Grgic qui a permis à l'équipe de Mattia Croci-Torti de réduire l'écart, en transformant un penalty à la 69e.

Servette doit gagner Le FCB, dont le dernier sacre remonte à 2017, pourrait donc être titré dimanche déjà. Seule une victoire du Servette FC face à Young Boys pourrait retarder l'inéluctable. Mais les Grenat accuseraient alors toujours 9 longueurs de retard sur le leader rhénan, à trois journées de la fin du Championship Group...



Sinner s'impose en deux sets pour son retour Jannik Sinner a signé un retour gagnant après ses 3 mois de suspension Image: KEYSTONE/AP/Andrew Medichini Jannik Sinner a signé un retour gagnant samedi après ses trois mois de suspension pour dopage. Le no 1 mondial s'est hissé en 16e de finale du Masters 1000 de Rome en battant Mariano Navone (ATP 99).

Exempté de 1er tour en sa qualité de tête de série no 1, l'Italien s'est imposé 6-3 6-4 devant l'Argentin pour son premier match depuis sa finale remportée à l'Open d'Australie le 26 janvier. Il a dans l'ensemble maîtrisé son sujet, même s'il a concédé trois fois son service dans une deuxième manche décousue.

Jannik Sinner a bénéficié du soutien des 10'800 spectateurs du court central du Foro Italico, et de tout un pays qui attendait son retour à la compétition avec impatience. L'Agence mondiale antidopage (AMA) avait annoncé le 15 février avoir conclu avec lui un "accord de règlement de cas", en vertu duquel il a été suspendu jusqu'au 4 mai.

La tâche de Jannik Sinner s'annonce plutôt aisée au 3e tour. Il se mesurera à l'étonnant Néerlandais Jesper de Jong (ATP 93), issu des qualifications et facile vainqueur (6-0 6-2) du 26e mondial Alejandro Davidovich Fokina samedi au 2e tour.



Le Bayern célèbre son 34e titre avec une victoire Thomas Müller (de face) a vécu une belle dernière soirée à l'Allianz Arena Image: KEYSTONE/EPA/ANNA SZILAGYI Le Bayern Munich a célébré son 34e titre de champion d'Allemagne avec une victoire contre le Borussia Mönchengladbach (2-0) samedi soir.

Avec cette victoire, les joueurs de Vincent Kompany comptent 79 points, avant la dernière journée. La semaine dernière, au lendemain de son match nul (3-3) à Leipzig, le "Rekordmeister" avait assuré la reconquête du titre national après le match nul de Leverkusen à Fribourg (2-2).

Samedi, les Munichois ont ouvert le score par Harry Kane, qui a suffisamment dévié de la tête une tentative de Michael Olise pour tromper le gardien suisse de Gladbach Jonas Omlin à la demi-heure de jeu. Kane caracole en tête du classement des buteurs, avec 25 réalisations. Olise a assuré la victoire munichoise à la 90e.

Thomas Müller est sorti sous une ovation debout à la 83e minute, pour son 750e match sous le maillot munichois, le dernier dans l'Allianz Arena. Après la rencontre, les Bavarois ont reçu le "Schale", le trophée en forme d'assiette argentée creuse remis au champion en fin de saison.



La mauvaise affaire pour Yverdon, contraint au nul face à Sion La joie des joueurs de Sion, qui ont décroché le nul à Yverdon Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Yverdon et Sion se sont séparés sur un nul 1-1 lors de la 2e journée du Relegation Group.

Ce résultat ne fait pas les affaires de la formation du Nord vaudois, qui se retrouve en position de barragiste.

Tout avait pourtant commencé de manière idéale pour Yverdon, qui a concrétisé sa domination initiale dès la 14e minute grâce à une superbe frappe enroulée du pied gauche de Varol Tasar (2e but en deux matches). Les hommes de Paolo Tramezzani auraient même pu prendre un avantage plus conséquent avant le thé.

Mais tout a changé au retour des vestiaires. Métamorphosé après les sorties de Ziegler et Miranchuk - et surtout après l'entrée en jeu de Cipriano, le FC Sion a trouvé la récompense de ses efforts à la 78e. Théo Bouchlarhem trompait Paul Bernardoni d'une reprise acrobatique, reprenant un centre de Marquinhos Cipriano qui avait pourtant rebondi sur la pelouse du Stade Municipal.

Yverdon, qui en est désormais à sept matches d'affilée sans victoire (3 défaites, 4 nuls), glisse donc au 5e et avant-dernier rang de cette poule de relégation. YS a été dépassé par Winterthour, qui est allé s'imposer 4-1 à St-Gall pour cueillir son quatrième succès consécutif. Il accuse par ailleurs désormais 5 longueurs de retard sur Sion, qui s'est peut-être mis à l'abri samedi.

GC dans le dur Les Yverdonnois, qui sont à 1 point de "Winti", ne comptent que 2 points de plus qu'une équipe de Grasshopper également mal en point. GC, qui restait sur deux défaites face à Winterthour, a perdu samedi un troisième derby zurichois d'affilée. Les Sauterelles se sont inclinés 3-0 face au FC Zurich, qui semble décidé à jouer le jeu après avoir échoué aux portes du Championship Group.



Une finale Olympic-Lions de Genève Eric Nottage (à gauche) et Olympic affronteront les Lions de Genève en finale des play-off Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT La finale des play-off de SBL messieurs opposera les deux meilleures équipes du pays.

Fribourg Olympic et les Lions de Genève, qui s'affronteront dès le week-end prochain au meilleur des cinq matches, se sont tous deux qualifiés en trois matches.

Sextuple tenant du titre national, Olympic est allé s'imposer 90-78 samedi sur le terrain de Massagno. Les Lions, qui avaient eu besoin de cinq matches pour vaincre Union Neuchâtel en quart, ont quant à eux dominé les Foxes de Pully Lausanne 93-76 en terre vaudoise grâce notamment aux 26 points et 5 rebonds de Paul Gravet.

Les Genevois, désormais entraînés par Patrick Pembele, joueront leur première finale de play-off depuis la saison 2018/2019 (défaite 3-0 face à Fribourg). Ils restaient sur trois échecs consécutifs en demi-finale. Les Lions, sacrés ce printemps en Coupe de Suisse, rêvent de faire tomber l'ogre fribourgeois qui les avait battus en janvier en finale de la SBL Cup.



Tarling gagne le clm de Tirana, Roglic en rose Joshua Tarling (ici lors des Mondiaux 2024 à Zurich) a cueilli samedi son 1er succès sur un grand Tour Image: KEYSTONE/AP/PETER DEJONG Joshua Tarling (Ineos) a cueilli samedi son premier succès sur un grand Tour.

Le Gallois de 21 ans a remporté la 2e étape du Giro, un contre-la-montre de 13,7 km disputé à Tirana en Albanie. Deuxième à 1'', Primoz Roglic s'empare du maillot rose.

Médaillé de bronze du "chrono" des championnats du monde sur route de 2023, Joshua Tarling s'est imposé en 16'07 pour décrocher son plus beau succès chez les professionnels. Il avait vécu deux crève-coeur l'an dernier dans son exercice de prédilection, terminant 4e tant aux JO de Paris qu'aux Mondiaux de Zurich.

Vainqueur du Tour d'Italie 2023 et favori de cette édition, Primoz Roglic (Red Bull-Bora) a laissé filer la victoire d'étape pour 1 seconde. Mais le Slovène prend les commandes du classement général avec... 1 seconde d'avance sur le Danois Mads Pedersen, vainqueur de la 1re étape la veille et 7e de ce clm à 12'' du vainqueur.

Principal rival de Roglic pour la victoire finale dans ce Giro, Juan Ayuso a perdu 16'' sur le Slovène samedi. L'Espagnol, 10e de l'étape, pointe également à 16'' au général (5e place). Seul Suisse en lice, le Jurassien Yannis Voisard a terminé 94e de l'étape (à 1'24). Il est 97e du général, à près de 7' de Roglic.



Marc Marquez toujours invaincu en sprint en 2015 Marc Marquez a signé son 6e succès en 6 sprints disputés cette saison Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Marc Marquez est toujours invaincu cette saison en sprint. L'Espagnol a fêté samedi au Mans son sixième succès en six sprints disputés dans le championnat du monde 2025 de MotoGP.

Premier pilote de l'histoire à s'adjuger six sprints consécutifs, Marc Marquez s'est imposé avec une marge de 0''530 sur son frère cadet Alex. La 3e place est revenue à un autre Espagnol, le jeune Fermin Aldeguer (20 ans), qui a concédé 2''164, alors que le poleman français Fabio Quartararo échoue au pied du podium.

Parti en 2e position sur la grille au Mans, Marc Marquez a dépassé Fabio Quartararo dans le 6e des 13 tours pour prendre les commandes. Il reprend ainsi la tête du championnat du monde, où il accusait 1 point de retard sur son frère. Sa marge sur Alex Marquez, qui s'est quant à lui classé six fois 2e en sprint en 2025, est de 2 longueurs avant la course dominicale.



Battue au 3e tour à Rome, Iga Swiatek chutera au 4e rang mondial Iga Swiatek a chuté dès le 3e tour à Rome Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez Sensation samedi à Rome! Tenante du titre, Iga Swiatek (WTA 2) a chuté dès le 3e tour du WTA 1000 disputé sur la terre battue du Foro Italico.

Swiatek s'est inclinée 6-1 7-5 devant l'Américaine Danielle Collins (WTA 35), qui a signé le break à six reprises dans cette partie dont quatre fois dans une première manche qu'elle a survolée. La Polonaise a connu un début de match cauchemardesque, concédant les cinq premiers jeux.

Sacrée à trois reprises sur la terre battue romaine (2021, 2022, 2024), Iga Swiatek abordera donc en plein doute Roland-Garros (25 mai-8 juin), dont elle a remporté quatre des cinq dernières éditions (2020, 2022, 2023, 2024). L'ex-reine du circuit féminin reculera au 4e rang à l'issue de ce tournoi.



Marlen Reusser termine au 2e rang Marlen Reusser a pris la 2e place de la Vuelta féminine Image: KEYSTONE/EPA ANP/VINCENT JANNINK Marlen Reusser a terminé la Vuelta Femenina à la 2e place. La Suissesse n'a été battue que par la favorite néerlandaise Demi Vollering.

Le final de cette course de sept jours a été marqué par une montée de dix kilomètres avec 800 m de dénivelé jusqu'à l'Alto de Cotobello. La Néerlandaise Demi Vollering, ancienne coéquipière de Marlen Reusser et toujours domiciliée en Suisse, a confirmé son succès sur le Tour de l'année dernière en remportant l'étape.

Demi Vollering a lâché Marlen Reusser et Anna van der Breggen dans le dernier kilomètre.



Le Canada facilement Noah Dobson inscrit le 4-0 pour le Canada Image: KEYSTONE/AP/Fredrik Sandberg Le Canada a logiquement commencé par un succès son Mondial à Stockholm. Les Nord-Américains ont dominé la Slovénie 4-0 pour leur entrée en lice dans le groupe A.

Tout autre résultat qu'une victoire de la bande à Crosby aurait été un tremblement de terre. Sans forcer, les joueurs à la feuille d'érable ont inscrit trois buts en supériorité numérique sans avoir vraiment eu le temps d'entraîner leurs unités spéciales.

L'attaquant des Islanders Bo Horvat s'est offert un doublé, tandis que Nathan MacKinnon a réussi trois points (1 but, 2 assists). Sidney Crosby n'a pas eu besoin de trop en faire, lui qui a piloté une ligne avec les deux jeunes Macklin Celebrini et Adam Fantilli. Les Canadiens ont tiré 44 fois au but contre 11 tentatives pour les Slovènes.

Dans le groupe B à Herning, le Kazakhstan a surpris la Norvège 2-1.



Un premier succès pour les Cavaliers face aux Pacers Donovan Mitchell (45) a sorti le grand jeu vendredi face aux Pacers Image: KEYSTONE/AP/Michael Conroy Battu à domicile dans les deux premiers matches de la série, Cleveland a relancé ses actions face aux Pacers en demi-finale de la Conférence Est de NBA.

Les Cavaliers sont allés s'imposer 126-104 sur le parquet d'Indiana vendredi dans l'acte III.

Emmenés par leur arrière All Star Donovan Mitchell (43 points, 9 rebonds), les Cavaliers ont forcé la décision dans le deuxième quart-temps. Un partiel de 25-4 a alors permis à la tête de série no 1 de la Conférence Est de faire passer le score de 36-36 à 61-40.

Menés de 24 points (69-45) après 1'33 de jeu dans le troisième quart, les Pacers sont revenus à 11 longueurs (104-93) à 8'26 de la fin du match. Mais les Cavaliers ont rapidement ôté tout espoir à leurs adversaires en réussissant deux paniers consécutifs à 3 points pour reprendre le large (112-95).

Denver reprend la main Le deuxième match de la soirée fut bien plus serré, et s'est d'ailleurs joué en prolongation. A l'Ouest, les Nuggets ont repris l'avantage (2-1) face au Thunder, meilleure équipe de la saison régulière, en s'imposant 113-104 vendredi dans le Colorado. Denver a forcé la décision en marquant les 7 premiers points en "overtime".

Les deux candidats au titre de MVP de la saison, Nikola Jokic et Shai Gilgeous-Alexander, ont souffert dans cette partie. Le pivot de Denver a certes réussi 20 points et 16 rebonds, mais il a manqué ses 10 tentatives à 3 points. Le meneur d'OKC a quant à lui cumulé 18 points, 13 rebonds et 7 assists, mais avec un piètre 7/22 au tir.



Les Jets égalisent à 1-1 face aux Stars La joie des Jets de Winnipeg, qui ont égalisé à 1-1 dans leur série face aux Stars Image: KEYSTONE/AP/FRED GREENSLADE Les Jets de Nino Niedereiter ont égalisé à 1-1 dans la demi-finale de la Conférence Ouest de NHL qui les oppose aux Dallas Stars de Lian Bichsel. Winnipeg s'est imposé aisément 4-0 à domicile.

Battu 3-2 dans l'Acte I, les Jets ont cette fois-ci su parfaitement museler le Finlandais Mikko Rantanen, qui restait sur deux triplés consécutifs. La franchise du Manitoba a pris très vite les commandes vendredi, avec un premier but inscrit après 3'35 de jeu et un deuxième après 7'07.

L'homme du match fut l'ex-junior du HC Bienne Nikolaj Ehlers, qui a réussi 2 buts et 1 assist. Buteur dans le match 1, Nino Niederreiter a quant à lui réussi un assist sur le 3-0 marqué par Adam Lowry à la 32e. L'attaquant grison affiche un bilan de +1 au terme de cette partie, que le défenseur soleurois de Dallas Lian Bichsel a terminée avec un différentiel de -1.

Dernier vainqueur de la Coupe Stanley, Florida n'est par ailleurs plus mené que 2-1 par Toronto en demi-finale à l'Est. Les Panthers ont gagné 5-4 après prolongation vendredi en Floride, après avoir été menés 2-0 puis 3-1 dans cet Acte III. C'est Brad Marchand qui a inscrit le but de la délivrance pour les Panthers, après 15'27 en "overtime".



Le FC Bâle pour un huitième succès de rang Le FC Bâle peut faire un pas de plus vers le titre ce soir à Lugano. S’ils s’imposent au Cornaredo, les Rhénans seront sacrés dimanche en cas de nul ou de défaite du Servette FC face aux Young Boys.

Au Tessin, le capitaine Xherdan Shaqiri et ses coéquipiers entendent signer un... huitième succès de rang toutes compétitions confondues. Ils seront toutefois confrontés à une opposition de taille dans la mesure où le FC Lugano, le... Champion d’automne, s’est pleinement relancé dimanche dernier avec sa victoire 2-0 à Lucerne.

Trois rencontres auront lieu à 18h30. Elles concernent uniquement le tour de relégation avec le derby romand entre Yverdon Sport et le FC Sion, le derby zurichois entre le FCZ et les Grasshoppers et le déplacement de la "lanterne rouge2 Winterthour à Saint-Gall. Après son nul de mardi contre Saint-Gall, Yverdon doit enchaîner sous peine de se retrouver à nouveau dans la peau du relégable ou du barragiste. Seulement un point sépare les Vaudois du FC Winterthour et des Grasshoppers.





La Suisse doit s'imposer face au Danemark Battue en prolongation par les Tchèques vendredi pour son entrée en lice, l'équipe de Suisse doit rapidement réagir. L'occasion est belle samedi dès 20h20 face au Danemark.

Forcément, les Danois bénéficieront du soutien inconditionnel de leurs supporters à Herning. Mais la tâche de l'attaquant de Rapperswil-Jona Nicklas Jensen et de ses équipiers s'annonce délicate face aux vice-champions du monde 2024.

La Suisse de Patrick Fischer reste en effet sur deux très larges victoires face au Danemark dans le cadre des Mondiaux. Elle s'était imposée 6-0 en 2022 à Helsinki, et 8-0 à Prague l'an dernier.