Le Bayern se relance contre le Sporting ++ 17 joueurs turques suspendus

Le Bayern se relance contre le Sporting Lennart Karl célèbre après avoir marqué pour le Bayern Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader Le Bayern Munich a renoué avec la victoire en Ligue des champions contre le Sporting (3-1) mardi. Ceci deux semaines après avoir concédé sur la pelouse d'Arsenal sa seule défaite de la saison.

Les Allemands, surpris au retour des vestiaires par un but contre son camp de Joshua Kimmich (54e), ont renversé la situation en cinq minutes, grâce à Serge Gnabry (65e) et Lennart Karl (69e). Jonathan Tah (77e) a enfoncé le clou en fin de partie.

Le club bavarois pointe provisoirement à la deuxième place du classement, avec 15 points en six journées, soit autant que les "Gunners", dernière équipe invaincue de C1, qui jouent mercredi à Bruges.



17 joueurs suspendus: un club turc décimé par un scandale de paris En Turquie, les paris pourrissent le football jusqu'en 4e division Image: KEYSTONE/AP/WAYNE PARRY Une hécatombe: 17 footballeurs du Agri Spor, équipe turque de 4e division, ont été suspendus dans le cadre d'un vaste scandale de paris qui secoue le football turc.

Résultat, l'entraîneur ne dispose plus que d'un maigrissime effectif de sept joueurs. "Nous continuerons à nous battre coûte que coûte", a promis lundi soir sur Facebook le club d'Agri, dont les 17 joueurs reconnus coupables de paris illégaux ont écopé de suspensions allant de 45 jours à 12 mois.

La Fédération turque de football (TFF) a suspendu la semaine passée 637 joueurs du championnat de 4e division, composé de 64 équipes, après avoir sanctionné au même motif 25 joueurs de première division et plus de 350 autres évoluant en 2e et 3e divisions.

Beaucoup affirment avoir parié sur des rencontres il y a plusieurs années et avoir renoncé depuis.

Face aux sanctions de la fédération, qui a suspendu les championnats de 3e et 4e divisions deux semaines, l'entraîneur du Agri Spor a affirmé qu'il piocherait dans l'équipe juniors pour aligner onze joueurs lors de la prochaine rencontre.

La TFF, qui dit vouloir "nettoyer" le football turc, a révoqué la semaine passée 149 arbitres reconnus eux aussi coupables de paris illégaux. Six d'entre eux, ainsi que le président d'Eyüpspor, un club de première division, ont été placés en détention provisoire le 10 novembre dans le cadre d'une enquête judiciaire.

Le procureur général d'Istanbul, qui enquête sur des soupçons de matches truqués, a promis d'"aller jusqu'au bout dans cette affaire".



Projet NBA Europe: "Encore beaucoup de travail", estime la FIBA Yann Sommer et l'Inter accueillent Liverpool mardi soir Image: KEYSTONE/EPA La FIBA a affirmé "qu'octobre 2027" était "un objectif réaliste" pour le lancement du projet NBA Europe. Elle a aussi rappelé qu'il y avait "encore beaucoup de travail" avant d'en voir les contours.

Dans une conférence de presse organisée en visioconférence, le secrétaire général de la FIBA, Andreas Zagklis a aussi rappelé que le rôle de l'instance était "de permettre à chacun de trouver sa place dans cet écosystème".

L'arrivée de la NBA en Europe, via une possible compétition sous l'égide également de la FIBA à l'horizon 2027, intrigue autant qu'elle divise alors que la puissante ligue nord-américaine avait confirmé son intérêt en mars dernier.

En novembre, Paulius Motiejunas, le patron de l'Euroligue - compétition européenne rassemblant cette saison 20 équipes - a notamment qualifié dans la presse italienne le projet de "mauvaise nouvelle".

De son côté, Andreas Zagklis a à nouveau défendu le projet, estimant que "ce qui est en train d'être créé est beaucoup plus compatible avec le modèle sportif européen et les critères de la FIBA que ce que nous avons connu ces dernières années".

Validant "l'objectif réaliste" d'"octobre 2027" pour son lancement, il a ajouté l'importance d'un "événement qui nous permette de tout regrouper sous un même toit".

"Sous un même toit signifie sous le toit de la FIBA, mais cela ne veut pas dire que la FIBA contrôle tout", a-t-il précisé. La Fédération internationale n'oublie pas non plus "son rôle qui est de réunir tout le monde", alors que Zagklis a mentionné "de bons échanges avec l'ECA", la société organisatrice de l'Euroligue.

Il a aussi évoqué "plusieurs autres réunions" en 2026, notamment avec l'ECA. "Nous avons beaucoup de travail à effectuer pour dessiner cette nouvelle compétition", dans laquelle certaines équipes pourraient se qualifier via la Ligue des champions (BCL) mais aussi via un possible "tournoi de qualification" de fin de saison.

Egalement interrogé sur les aspects commerciaux, notamment les sponsors ou les droits TV, le secrétaire général de la FIBA a repoussé ce sujet "entre le début et le milieu de l'année 2026" estimant que la Fédération se concentrait "sur l'élaboration du projet et comment il pourrait avoir du sens pour l'écosystème tout entier".



JO 2026: la NHL "prudemment optimiste" sur la patinoire de Milan La construction de l'Arena Santa Giulia, ici photographiée le 24 octobre dernier, a pris plus de temps que prévu. Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno La NHL s'est dite "prudemment optimiste" concernant les travaux de la patinoire des JO 2026 à Milan. La ligue nord-américaine a rappelé qu'elle pouvait encore retirer ses joueurs du tournoi olympique.

"J'ai reçu des informations positives sur ce que (les organisateurs des JO) vont faire, sur ce que sera la prochaine étape, à quoi cela rassemblera, comment toutes les parties agissent", a déclaré lundi Bill Daly, le no 2 de la NHL à l'issue d'un conseil d'administration. "Toutes les informations que je reçois sont plus positives que négatives."

"Les bâtiments sont supposés être prêts (en configuration olympique) d'ici au 2 février, nous avons encore le temps, mais les dernières informations, et j'étais à la table de cette réunion, sont positives", a insisté M. Daly.

Inauguration prévue le 9 janvier A moins de deux mois du coup d'envoi des JO 2026, l'Arena Santa Giulia, une salle omnisport construite par un promoteur privé à Milan, est toujours en travaux.

Cette salle en configuration patinoire, d'une capacité de 15.000 places, devait être initialement livrée en décembre. Mais les travaux ont pris du retard et sa livraison aura lieu "en janvier", a assuré la semaine dernière le promoteur à l'AFP.

Le comité d'organisation des JO 2026 a confirmé de son côté que la patinoire sera inaugurée le 9 janvier avec le premier des sept matches du Championnat d'Italie et de la Coupe d'Italie, jusqu'au 11 janvier, qui serviront de "test-events".

"Nous allons dans la bonne direction et nous aurons un merveilleux cadre pour le hockey sur glace", a déclaré à l'AFP samedi le patron des JO 2026, Andrea Varnier.

Aucun plan B M. Daly a confirmé qu'il n'existait pas de plan B pour accueillir les phases finales des tournois féminin et masculin, les matches de poules se déroulant dans une patinoire provisoire construite dans le palais des congrès et expositions de Rho, près de Milan.

S'il s'est voulu rassurant, le dirigeant de la ligue nord-américaine a continué à souffler le chaud et le froid sur ce tournoi qui doit voir les stars de la NHL faire leur retour aux JO pour la première fois depuis 2014.

"Si la glace est injouable, elle est injouable (...) C'est quelque chose qu'on saura en avance et cela deviendra un autre problème", a-t-il insisté. "Si les joueurs ont le sentiment que la glace n'est pas sûre, nous n'allons pas jouer, c'est aussi simple que cela", a conclu l'adjoint de l'emblématique "commissioner" Gary Bettman.



La présence de Steve Guerdat, un «miracle» pour le CHI Steve Guerdat et Dynamix sont de retour à Palexpo (archives). Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD Steve Guerdat sera une fois de plus la tête d'affiche du CHI de Genève, qui se tient de mercredi à dimanche à Palexpo. La présence du cavalier jurassien, qui revient de blessure, tient du "miracle".

Opéré du dos en septembre, le triple médaillé olympique n'a repris la compétition qu'à la toute fin novembre, à l'occasion du concours 2* de Riesenbeck, en Allemagne. Cela lui a permis de remettre ses chevaux, dont sa jument Dynamix, dans le bain avant "son concours fétiche", a-t-on pu lire sur son site internet.

"C'est un miracle que Steve puisse être présent à Genève", s'est réjoui Alban Poudret, le directeur sportif du CHI, lors de la conférence de presse de présentation du concours genevois. Mais c'est surtout sa participation à la finale du Top 10 de vendredi qui mérite un tel qualificatif.

Steve Guerdat a en effet manqué plusieurs mois de compétition cette année. Il avait été opéré une première fois du dos en février, ce qui l'avait contraint de déclarer forfait pour la finale de la Coupe du monde à Bâle. Mais ses excellentes performances de l'été - il a terminé troisième des prestigieux Grands Prix d'Aix-la-Chapelle et de Spruce Meadows (Calgary) - lui ont suffi pour figurer parmi les dix meilleurs cavaliers du classement mondial.

Un plateau très relevé Le natif de Bassecourt est le seul à avoir remporté trois fois (2010, 2018, 2023) la prestigieuse finale du Top 10, qui se tiendra pour la 20e fois à Genève. Il devra faire fort pour battre les autres cadors: l'Ecossais Scott Brash, l'Américain Kent Farrington, l'Allemand Richard Vogel, le Néerlandais Harrie Smolders ou encore l'Anglais Ben Maher.

Avec Steve Guerdat, ces derniers seront également les principaux favoris du Grand Prix de dimanche, point d'orgue du concours genevois. Mais d'autres Suisses pourraient briller lors du quatrième GP estampillé Grand Chelem (avec Bois-le-Duc, Aix-la-Chapelle et Spruce Meadows).

Le Zurichois Martin Fuchs, vainqueur en 2019 et 2021 et qui ne disputera pas la finale du Top 10, aura forcément envie de briller sur la piste de Palexpo. Tout comme le Jurassien Anthony Bourquard, qui sort de la plus belle année de sa carrière avec d'excellentes performances en Coupe des Nations.

Aussi le cross et l'attelage La 64e édition du Concours hippique international de Genève sera comme de coutume l'occasion pour les spectateurs de suivre d'autres disciplines que celle du saut d'obstacles. Le cross de vendredi et les deux épreuves d'attelage à quatre chevaux de samedi et dimanche devraient notamment attirer de nombreux curieux.

En attelage, le Valaisan Jérôme Voutaz cherchera à briller une nouvelle fois devant le public romand. Sur son char, le meneur de Sembrancher devra sortir le grand jeu s'il entend battre l'Australien Boyd Exell et le Néerlandais Bram Chardon, les deux grands dominateurs de la discipline.



NHL: Los Angeles s'impose grâce aux assists de Kevin Fiala Kevin Fiala (à droite) et le deuxième meilleur compteur des Los Angeles Kings (archives). Image: KEYSTONE/AP/Gene J. Puskar Kevin Fiala a largement contribué à la victoire 4-2 de Los Angeles sur la glace de l'Utah Mammoth, lundi en NHL. L'attaquant suisse a délivré deux assists sur les deux premiers buts des Kings.

A Salt Lake City, sa longue passe à destination du Finlandais Joel Armia sur le 2-0 (11e) a été un régal pour les yeux. Deux minutes plus tôt, il avait déjà mis sur orbite le Suédois Adrian Kempe pour l'ouverture du score de LA.

Ce n'est que la deuxième fois de la saison que Fiala marque deux points en un seul match. Très régulier, le Saint-Gallois affiche toutefois un excellent bilan personnel avec 10 buts et 11 assists en 28 matches, ce qui le place au deuxième rang des compteurs de LA, juste derrière Kempe (10 buts, 16 assists).

Moser battu Janis Moser a quant à lui connu moins de succès avec Tampa Bay. Le Lightning a encaissé une quatrième défaite consécutive à Toronto (2-0) avec le défenseur seelandais sur la glace. Avant cette série, les Floridiens avaient gagné sept fois de suite.



Le grand malaise biennois Après avoir raté les play-off la saison dernière, Bienne, finaliste de National League en 2023, ne s'est pas rassuré en ce début de saison.

La bonne santé offensive du club de la cité bilingue ne permet pas de compenser un manque de réalisme dans les moments-clés, ainsi qu'une défense qui prend l'eau.

Au terme de la rencontre à domicile face à Lausanne samedi, les mines étaient grises côté biennois. L'équipe de Martin Filander a concédé une quatrième défaite dans ses cinq dernières rencontres, alors qu'elle a mené 1-0 pendant deux tiers, galvaudant plusieurs occasions de saler l'addition. A 21 matches du terme de la saison régulière, les Seelandais occupent la 10e place, la dernière qualificative pour les play-in.

"J'ai l'impression de dire la même chose après chaque match", résume l'attaquant Nolan Cattin à peine sorti de la glace. "On joue bien 40 minutes, durant lesquelles on contrôle le jeu, puis on perd le momentum. Le fait de perdre un match comme ça, avec trois points importants à la clé, c'est frustrant", conclut-il.

"Il nous a manqué de la qualité dans le dernier geste pour marquer un ou deux buts supplémentaires", acquiesce le coach Filander. Sur la situation délicate au classement, Filander évacue tout catastrophisme: "L'équipe doit se focaliser sur elle-même, et ne pas regarder ce que font les adversaires directs. Nous ne devons pas chercher d'excuses pour nos mauvaises performances, mais nous concentrer sur nos temps forts comme la victoire de vendredi (réd. à Rapperswil, 3-2 tab) ou les deux premières périodes de ce soir."

Les situations de supériorité numérique, qui ont beaucoup souri aux Biennois en début de saison avec 20 réussites en 89 "power plays", n'ont pas permis au HCB de passer l'épaule face au LHC malgré cinq pénalités contre les visiteurs. "On a fait un match sans à ce niveau-là", admet Johnny Kneubühler, l'attaquant auteur du but seelandais au premier tiers.

Retrouver l'efficacité à l'extérieur La victoire à "Rappi" et cette défaite à domicile contraste avec le bilan global. Sur leurs 14 victoires de la saison, les Biennois en ont remporté dix sur leur glace, le cinquième meilleur bilan à domicile de National League. En revanche, les hommes de Martin Filander n’ont emporté que quatre de leurs 15 rencontres à l’extérieur, ce qui constitue la plus mauvaise performance de 1re division.

De plus, Bienne a encaissé samedi son 100e but depuis le début de la saison, ce fait de sa défense l'une des pires de National League, avec Ambri Piotta (100 buts concédés également) et la lanterne rouge Ajoie (108). "Ce n'est vraiment pas une situation dans laquelle on veut être. On travaille tous les jours pour ne pas y être, mais pour l'instant on n'y arrive pas", indique Kneubühler, dépité.

Construire sur ses forces Pour s'assurer une place parmi le top 10, le club de la cité bilingue a néanmoins des atouts sur lesquels il peut se développer. Outre son efficacité en power play, la troupe de Filander s'est révélée redoutable aux tirs au but, enlevant cinq des sept rencontres où elle a dû aller au-delà des prolongations.

Avec 90 buts marqués, c'est également la cinquième attaque la plus prolifique du championnat. Mais l'équipe pèche trop souvent par orgueil dans les moments-clés, à l'image de la rencontre contre Lausanne. "On avait le match en main, et on a cru pouvoir s'en sortir comme ça. Le LHC a su profiter de nos erreurs", analyse Kneubühler.

Au repos jusqu'au 19 décembre, les membres de l'équipe biennoise ne risquent pas de chômer tant les chantiers sont nombreux. "Sur la défense, la concrétisation des occasions et la gestion des matches, on a plusieurs points sur lesquels on peut s'améliorer", ajoute celui qui est également passé par Lausanne et Ambri-Piotta.

Entre le 2 janvier et le 1er février, la National League entrera dans sa phase décisive, durant laquelle Bienne jouera à 12 reprises avant la trêve olympique. Soit autant d'occasions pour les Seelandais de prouver que 2023 n'est pas si loin, et de se qualifier pour son premier quart de finale depuis 2024.



Le Bayern et l'Inter à la relance La 6e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions se déroule mardi et mercredi.

Respectivement 3e et 4e du classement avec 12 points, le Bayern Munich et l'Inter du duo suisse Yann Sommer/Manuel Akanji espèrent se relancer mardi après avoir connu leur première défaite lors de leur précédente sortie.

La formation bavaroise accueillera le Sporting (dès 18h45), alors que le club milanais recevra à 21h une équipe de Liverpool à la peine dans son championnat national. Les Reds ont également besoin de points en C1: ils restent sur un cuisant échec à domicile face au PSV Eindhoven (1-4) et ne figurent qu'au 13e rang avec 9 points.

Seulement 18e avec 7 points, le FC Barcelone n'a pour sa part pas le droit à l'erreur à l'heure d'accueillir l'Eintracht Francfort d'Aurèle Amenda (21h). Les Catalans ont également connu la défaite lors de la 5e journée de cette phase de ligue (3-0 à Londres face à Chelsea), mais ils ont repris confiance en Liga espagnole.

La pression est également grande pour l'OM d'Ulisses Garcia et l'AS Monaco de Philipp Köhn et Denis Zakaria. Marseille et Monaco, respectivement 21e et 23e avec 6 points, doivent gagner pour garder l'espoir de disputer la phase à élimination directe (top 24). L'ASM accueille le Galatasaray, alors que l'OM se déplace en Belgique pour affronter l'Union St-Gilloise de l'espoir suisse Marc Giger.



Liverpool: Slot recadre Salah, mais ouvre la porte Arne Slot (en arrière-plan) a indiqué que la mise à l'écart de Mo Salah (au premier plan) n'était qu'une mesure temporaire. Image: KEYSTONE/AP/Jon Super La sortie médiatique de Mohamed Salah n'est "pas une bonne chose pour l'équipe", a déclaré lundi l'entraîneur Arne Slot. Ce dernier est toutefois "convaincu" qu'un retour de l'Egyptien est possible.

La mise à l'écart de l'attaquant égyptien pour l'affiche de Ligue des champions à l'Inter Milan, mardi, est une mesure temporaire qui ne présage en rien l'avenir, a expliqué le Néerlandais. "Nous avons décidé de ne pas l'emmener pour ce match. Mais après demain, nous examinerons de nouveau la situation", a-t-il déclaré en conférence de presse depuis l'Italie.

Salah a exprimé sa vive déception devant des journalistes samedi soir après un match nul à Leeds (3-3), où l'entraîneur l'a relégué au coup d'envoi sur le banc des remplaçants pour la troisième fois d'affilée.

Était-ce son dernier match sous le maillot des "Reds", qu'il porte depuis 2017? "Je n'en ai aucune idée. Je ne peux pas répondre à cette question à l'heure actuelle", a esquivé Slot. Mais dans tous les cas, a-t-il ajouté, "je suis convaincu qu'il y a toujours une possibilité pour un joueur de revenir".

"Une surprise pour moi" Il a assuré ne pas avoir eu l'impression que la relation était rompue entre eux, contrairement à ce que Salah a suggéré. "Ce n'est pas ce que j'ai ressenti, pas du tout, jusqu'à samedi soir en tout cas. (...) Il était très respectueux avec le staff, avec ses coéquipiers, il s'entraînait très dur. Dans une certaine mesure, c'était une surprise pour moi quand j'ai entendu ce qu'il a dit après le match".

"Il peut tout à fait penser ce qu'il pense, mais il n'a pas à le partager aux médias. Il a le droit, mais ensuite c'est à nous de réagir à cela", a développé Slot.

L'entraîneur a refusé de dire si la situation l'affectait personnellement. Il s'est en revanche attardé sur les effets que cela pouvait avoir sur les membres du staff "qui travaillent si dur au quotidien". Ils sont, a-t-il ajouté, "affectés" par la crise sportive et "à cause de ce qui s'est passé. Ce n'est donc pas une bonne chose pour nous en tant qu'équipe".

Le club n'a parlé qu'une fois à Salah depuis samedi, selon lui, et c'était lundi pour signifier à l'attaquant sa non-sélection en Italie.



La Suisse contre l'Allemagne et la Norvège en mars Murat Yakin et ses joueurs joueront à Bâle et à Oslo en mars. Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO L'équipe de Suisse commencera son année 2026, celle de la Coupe du monde, avec deux matches amicaux au mois de mars. Elle affrontera l'Allemagne à Bâle et la Norvège à Oslo, a annoncé l'ASF lundi.

Murat Yakin peut se réjouir: son équipe va se frotter à deux redoutables adversaires deux mois et demi avant le grand évènement. De quoi permettre d'évaluer un peu mieux le niveau des Helvètes par rapport aux autres participants au Mondial nord-américain.

La Suisse défiera d'abord l'Allemagne au Parc Saint-Jacques le vendredi 27 mars. Les deux équipes ne se sont plus rencontrées depuis la phase de groupes de l'Euro 2024, lors de laquelle elles s'étaient quittées sur un match nul 1-1.

Une première depuis 2013 Elle se déplacera ensuite à Oslo le mardi 31 mars pour y défier la Norvège, une nation qui a fortement impressionné lors des qualifications. La dernière rencontre face aux Scandinaves remonte au 10 septembre 2013, lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2014. La Suisse s'était imposée 2-0 dans la capitale norvégienne grâce à un doublé de Fabian Schär.

Pour rappel, la sélection de Murat Yakin affrontera le Canada, le Qatar et un barragiste européen (Italie, Pays de Galles, Irlande du Nord ou Bosnie-Herzégovine) à la Coupe du monde. L'ASF communiquera début 2026 à propos du programme de la préparation.



Jasmine Flury de retour à St-Moritz Jasmine Flury va faire son retour en Coupe du monde le week-end prochain Image: KEYSTONE/AP Après 22 mois de pause forcée, Jasmine Flury (32 ans) va faire son retour ce week-end en Coupe du monde à St-Moritz.

La championne du monde 2023 de descente avait subi une lésion du cartilage du genou en février 2024.

La Grisonne a connu des revers répétés depuis cette blessure, mais elle est désormais à nouveau prête à en découdre. Elle fait partie de la sélection suisse pour le coup d'envoi de la saison de vitesse dames, avec deux descentes (vendredi et samedi) et un super-G (dimanche) à St-Moritz. Son programme exact n'est pas établi.

C'est dans la station de l'Engadine que Jasmine Flury avait fêté la première de ses deux victoires en Coupe du monde, il y a huit ans lors d'un super-G. Elle a également remporté une descente sur le Cirque blanc, en décembre 2023 à Val d'Isère.



Ex-président du FCZ, Sven Hotz est décédé à 96 ans Ancien président du FC Zurich, Sven Hotz est décédé dimanche à l'âge de 96 ans Image: KEYSTONE/STR Ancien président du FC Zurich, Sven Hotz est décédé dimanche soir à l'âge de 96 ans, comme l'a annoncé son ancien club lundi.

"Il est réconfortant pour nous tous que Sven ait pu s'endormir paisiblement après une longue maladie", écrit l'actuel président du FCZ, Ancillo Canepa.

Hotz, qui avait souffert de démence, avait été élu président du FCZ en 1986 et s'était retiré 20 ans plus tard. Durant son mandat, il a fêté avec le club deux victoires en Coupe de Suisse ainsi qu'un titre de champion, en 2006.

Avant d'être président, l'ancien junior du FCZ a été vice-président pendant deux ans, puis membre du Conseil d'administration et secrétaire pendant sept ans. "Nous ne parlions pas beaucoup de football", se souvient Canepa en évoquant les années qui ont suivi 2005, lorsqu'il est devenu lui-même membre du CA.

En plus de son activité dans le football, Sven Hotz, maçon de formation, était également promoteur immobilier. Il avait commencé comme exploitant de cinéma avant de se lancer de plus en plus dans la construction et l'immobilier.



Joey Barton condamné à 6 mois de prison avec sursis Joey Barton a été condamné à six mois de prison avec sursis Image: KEYSTONE/AP/Michel Spingler Joey Barton a été condamné lundi à six mois de prison avec sursis.

L'ex-joueur de Manchester City ou Marseille est sanctionné pour avoir publié des messages "gravement offensants" sur les réseaux sociaux.

La sentence rendue publique lundi par un tribunal de Liverpool se transformerait en condamnation ferme si l'ancien milieu de terrain anglais de 43 ans venait à récidiver dans les dix-huit mois à venir.

Le 7 novembre, un jury avait jugé que Barton avait "franchi la limite entre liberté d'expression et délit" dans six publications sur X visant le présentateur britannique Jeremy Vine et deux commentatrices, Lucy Ward et Eni Aluko.

Dans l'une des publications pour lesquelles il a été condamné, à l'occasion d'un match télévisé de Coupe d'Angleterre en janvier 2024 entre Crystal Palace et Everton, il avait qualifié Ward et Aluko de "Fred et Rose West du commentaire footballistique", en allusion à deux des tueurs en série les plus connus de Grande-Bretagne.

Barton a également publié un message assimilant Aluko, ancienne internationale anglaise, à "la catégorie des Joseph Staline et Pol Pot", l'accusant d'avoir "assassiné les oreilles de centaines de milliers, voire de millions de fans de football". Le tribunal ne l'a pas condamné pour la comparaison, mais pour l'illustration qui accompagnait son message.

L'ex-footballeur aux 2,5 millions d'abonnés sur X a également été condamné pour une publication dans laquelle il écrivait qu'Aluko, née au Nigeria, n'avait été recrutée qu'au nom de la diversité ethnique.

Dans un autre de ses messages, l'ancien Marseillais a établi une analogie entre le présentateur Jeremy Vine et le prédateur sexuel américain Jeffrey Epstein.

Joey Barton, relaxé en revanche de six autres chefs d'accusation, avait été libéré sous caution en attendant la sentence rendue lundi.



Errani rejoint le staff de Paolini Sara Errani (à droite) intègre le staff de Jasmine Paolini (à gauche) Image: KEYSTONE/EPA Jasmine Paolini (WTA 8) aura parmi ses entraîneurs en 2026 sa partenaire en double Sara Errani, a-t-elle annoncé dimanche. Les deux Italienne ont conquis l'or olympique du double à Paris 2024.

"Sara fera partie de mon équipe la saison prochaine", a déclaré Paolini lors d'une émission de la chaîne de télévision Rai Uno. "Il y aura deux personnes à mes côtés: Danilo Pizzorno sera mon entraîneur et Sara sera en charge des questions tactiques, car dans ce domaine, elle est à un autre niveau", a précisé Paolini, qui avait mis fin en mars dernier à sa collaboration avec Renzo Furlan, son entraîneur pendant dix ans.

Si elle a mis un terme à sa carrière en simple, Sara Errani (38 ans) entend continuer à jouer en double avec Paolini (29 ans): "Nous jouons tellement bien ensemble que c'est difficile d'arrêter", a indiqué l'ancienne 5e joueuse mondiale en simple, finaliste à Roland-Garros en 2012.

