Le Brésil tient son nouveau sélectionneur

Brésil: Carlo Ancelotti nommé sélectionneur Carlo Ancelotti: un nouveau chapitre va s'écrire au Brésil Image: KEYSTONE/EPA/Siu Wu L'Italien Carlo Ancelotti (65 ans) a été nommé sélectionneur du Brésil. Son contrat ira jusqu'à la Coupe du monde 2026, a précisé la Confédération brésilienne (CBF).

"Faire venir Carlo Ancelotti pour entraîner le Brésil est plus qu'un mouvement stratégique. C'est une façon de dire au monde que nous sommes déterminés à revenir sur la plus haute marche du podium", a ajouté Ednaldo Rodrigues, président de la fédération. Ancelotti dirigeait le Real Madrid depuis 2021.

Le détenteur du record de trophées en Ligue des champions en tant qu'entraîneur (5) va ainsi prendre les rênes de l'équipe nationale la plus titrée en Coupe du monde (5). Cette annonce met fin à un mois et demi de suspense, depuis le limogeage de Dorival Junior fin mars, après la raclée monumentale (4-1) face à l'Argentine.

Une première depuis 60 ans C'est la première fois que l'équipe nationale brésilienne est entraînée par un étranger depuis 60 ans et le passage éphémère de l'Argentin Filpo Nuñez en 1965. La CBF a précisé que l'Italien serait déjà sur le banc de la Seleçao pour les matches contre l'Equateur, le 5 juin, puis le Paraguay, le 10, en qualifications du Mondial 2026.

Cela pourrait lui permettre de diriger le Real Madrid pour les derniers trois matches de la saison du championnat espagnol, même si ni le club madrilène ni la CBF n'ont donné de précision à ce sujet. La dernière rencontre de Liga est prévue le 25 mai, face à la Real Sociedad.

Indignes de son rang Le Brésil court après son sixième titre depuis 2002. À quatre journées de la fin des qualifications pour le Mondial 2026, le Brésil est quatrième, à dix points des leaders argentins, et des stars comme Vinicius (Real Madrid) ou Raphinha (FC Barcelone) peinent à afficher en sélection le même niveau qu'avec leur club.

Sa qualification pour le tournoi aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique ne semble pas compromise, mais les résultats et le niveau de jeu affiché sont indignes de son rang.



Sandro Schärer arbitrera la finale de la Ligue des nations Sandro Schärer dirigera la finale de la Ligue des nations Image: KEYSTONE/DPA/ROBERT MICHAEL Un Suisse dirigera la finale de la Ligue des nations à Munich le 8 juin. Le Schwytzois Sandro Schärer a en effet été désigné par l'UEFA pour arbitrer cette prestigieuse rencontre.

Il aura l'aide de ses assistants Jonas Erni et Stéphane De Almeide, alors que Fedayi San officiera comme Video Assistant Referee. L'arbitre suisse a déjà dirigé cette saison la Supercoupe de l'UEFA, cinq matches de Ligue des champions, quatre en Europa League et un en Conference League. Il a aussi sifflé lors de trois parties de Ligue des nations.

Lors du Final Four, les demi-finales mettront aux prises l'Allemagne et le Portugal le 4 juin à Munich et la France et l'Espagne le 5 à Stuttgart. La finale opposera les deux vainqueurs dans la capitale bavaroise.



Taulant Xhaka a dérapé dimanche soir, le FC Bâle s'excuse Taulant Xhaka s'est excusé pour ses dérapages de dimanche soir. Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Le milieu de terrain du FC Bâle Taulant Xhaka s'est "distingué" par plusieurs dérapages verbaux et gestuels lors des célébrations du titre de champion de son équipe. Le club condamne son attitude.

Dimanche soir, le frère aîné de Granit Xhaka a notamment allumé une torche que la foule lui avait lancée, s'irrite le FC Bâle dans un communiqué sur son site. Il a aussi proféré des slogans haineux et insultants contre le FC Zurich et Grasshopper, "qui sont une offense aux valeurs du FC Bâle 1893", condamne et s'excuse le club. Les mots proférés sont complètement déplacés, même dans les moments d'euphorie, poursuit-il.

Les dirigeants bâlois se distancient clairement "des propos primitifs" de leur international albanais de 34 ans, qui ont jeté une ombre sur les célébrations.

Taulant Xhaka a exprimé ses excuses: "Je regrette ce que j'ai fait et dit dimanche soir et je m'excuse auprès de GC et du FCZ pour ces dérapages. Après huit années sans titre et alors que je m'apprête à arrêter ma carrière professionnelle, je n'ai pas pu contenir mes émotions bouillonnantes - mais cela n'excuse pas mes dérapages", écrit-il.



Des dizaines de milliers de Bâlois fêtent leurs héros Euphorie en ville de Bâle après le 21e titre de champion du FCB. Image: KEYSTONE/TIL BUERGY Des dizaines de milliers de supporters et d'habitants fiers de leur équipe ont célébré durant des heures dimanche soir et dans la nuit le 21e titre de champion de Suisse du FC Bâle.

La fête fut d'autant plus belle que les Rhénans avaient connu une éclipse depuis 2017.

La Bärfusserplatz a été le coeur de la fiesta. L'équipe championne s'est réunie vers 20h30 sur le balcon du casino de la ville pour saluer la foule enthousiaste. Ce titre doit énormément au retour de l'enfant prodige, Xherdan Shaqiri, décisif et efficace en particulier dans la dernière phase du Championnat.

L'apparition de "XS" sur le balcon a provoqué l'euphorie. Tout comme celle de Taulant Xhaka, autre star de l'équipe, qui prendra bientôt sa retraite.

Une bonne partie de la ville arborait les couleurs rouge et bleu de l'équipe, dans un élan d'autant plus fort et joyeux qu'il coïncidait avec les festivités en ouverture du Concours Eurovision de la chanson, qui voit déjà affluer des dizaines et bientôt des centaines de milliers de visiteurs en vue du week-end prochain.

"Je n'avais pas pensé vivre ça comme ça", a lancé, ému, le président et ancien joueur du FCB David Degen. Le coach assistant Davide Callà a promis aux fans que l'équipe réaliserait le doublé. Il faudra pour cela vaincre le FC Bienne (formation de Promotion League) en finale de la Coupe le 1er juin au Wankdorf.

Les autorités bâloises avaient donné leur feu vert pour ces festivités en ville, dans une sorte de double vacarme avec celles, fortes en décibels, marquant le lancement de l'Eurovision. Mais la fête officielle du titre de champion reste agendée au 24 mai.

XS taille XXL Les médias suisses ont souligné l'importance de ce nouveau sacre pour le club, après une traversée du désert qui a vu le FCB évoluer dans l'ombre, notamment, des Young Boys.

"Ce titre représente une surprise, comme rarement il en a été", relève la NZZ. L'explication, c'est Xherdan Shaqiri, simplement, écrit la Basler Zeitung, pour qui ce sacre est indissociable du no 10 au pied gauche magique.

Critique, lematin.ch estime que ce trophée est le résultat du niveau médiocre de la concurrence. Cette explication ne franchit guère la Sarine.

CH-Media est nuancé: "Affirmer que Bâle est redevenu champion parce que YB a failli n'est pas faux, mais représente seulement une partie de la vérité. Avec un Shaqiri aussi impressionnant, YB aurait dû sérieusement hausser le niveau pour barrer la route aux Bâlois (...). Les Bernois doivent avoir le courage de corriger leurs erreurs. Car la fin d'une ère (de domination) arrive souvent plus vite qu'on ne le pense. Les Bâlois le savent mieux qui quiconque, eux qui semblaient invincibles en 2017 après leur 8e titre d'affilée", suivi par une longue éclipse et, donc, la renaissance d'aujourd'hui, note CH-Media.

Lematin.ch relève encore, lui, que cette saison sera à oublier rapidement, rarement le niveau du Championnat ayant été selon lui aussi médiocre ces dernières années.



OKC égalise à 2-2 face à Denver Shai Gilgeous-Alexander (2) et le Thunder ont égalisé à 2-2 face à Denver Image: KEYSTONE/AP/David Zalubowski Oklahoma City a égalisé à 2-2 face à Denver en demi-finale de la Conférence Ouest de NBA. Le Thunder est allé s'imposer 92-87 dimanche sur le parquet des Nuggets.

Moins de 48h après un match 3 gagné en prolongation par les Nuggets, les deux équipes ont eu du mal à se régler lors d'une partie débutée à 13h30 heure locale. Meilleure équipe de la saison régulière, le Thunder menait ainsi 42-36 à la mi-temps, après que Denver n'avait marqué que 8 points dans le premier quart.

Les Nuggets ont paru en mesure de s'envoler dans la série lorsqu'ils ont pris 7 points d'avance (73-66) à 10'57 de la fin du match. Mais OKC a réagi en signant un partiel de 11-0. Et son meneur canadien Shai Gilgeous-Alexander, candidat au titre de MVP, a su peser en fin de partie en inscrivant 9 de ses 25 points dans le dernier quart.

A l'Est, les Pacers ont détruit les Cavaliers, têtes de série no 1, en deux quart-temps pour un terrible 80-39 à la pause. Indiana s'est imposé 129-109 pour mener 3-1 dans la série et se retrouver à un succès d'une qualification surprise en finale de Conférence. A noter la blessure à une cheville du meneur All Star de Cleveland Donovan Mitchell, qui n'a pas été aligné en deuxième mi-temps.



Dallas reprend la main face à Winnipeg Mikko Rantanen est irrésistible depuis le début des play-off Image: KEYSTONE/AP/Julio Cortez Les Stars de Lian Bichsel ont repris la main dans la demi-finale de la Conférence Ouest de NHL qui les oppose aux Jets de Nino Niederreiter. Vainqueur 5-2 au Texas, Dallas mène 2-1 dans la série.

Menés 1-0 - après seulement 2'27 de jeu - puis 2-1 dans ce match no 3, les Winnipeg Jets ont pourtant pu recoller à 2-2 à la 31e sur un but de Nino Niederreiter, le quatrième pour l'attaquant grison dans ces play-off. Mais ils ont craqué au troisième tiers.

Deux buts inscrits en l'espace de 49 secondes de jeu ont permis aux Stars de se mettre à l'abri. Passeur décisif sur le 3-2 (44e), l'inévitable Mikko Rantanen a inscrit le 4-2 à la 45e. L'attaquant finlandais en est à 9 buts et 9 assists dans ces séries finales.

Le "rookie" Lian Bichsel est, lui, toujours en quête d'un premier point dans ces play-off. Mais le défenseur soleurois de 20 ans a brillé dimanche: crédité d'un bilan de +2, il a réussi pas moins de 13 charges (!) en n'ayant passé que 14'01 sur la glace.

A l'Est, le champion en titre Florida a égalisé à 2-2 face à Toronto en s'imposant pour la deuxième fois d'affilée à domicile. Les Panthers ont maté les Maple Leafs 2-0 grâce notamment aux 23 arrêts de leur gardien Sergei Bobrovsky, auteur de son deuxième blanchissage dans ces play-off 2025.



Tyler Moy a enfin sa chance dans un Mondial Lundi, Tyler Moy vivra un moment particulier à Herning.

Dès le troisième match de son premier Mondial, le plus vieux "rookie" de l'équipe de Suisse (29 ans) va jouer contre les Etats-Unis, son pays de naissance.

Elu meilleur joueur de la rencontre face au Danemark avec un doublé et un assist, Tyler Moy ne pouvait pas rêver mieux avant ce match qu'il a dû encercler à peine Patrick Fischer lui avait dit qu'il le prenait dans sa sélection pour le Danemark. Parce que pour le joueur de Rapperswil, cette rencontre représente ses deux cultures. Né en 1995 à San Diego d'un père américain et d'une mère lucernoise, Moy le taiseux va pouvoir affronter ce pays dans lequel il a vécu jusqu'en 2018, avant de débarquer à Lausanne.

Pendant longtemps, le numéro 95 ne pouvait pas imaginer qu'il jouerait un jour pour l'équipe de Suisse. "Enfant, j'étais fan des Etats-Unis et de la Suisse quand je regardais la télévision", se souvient-il. Mais il n'a jamais parlé allemand avec sa mère. "Mon père est de Detroit et ne comprend pas l'allemand, et ma mère ne pensait pas que j'aurais un jour besoin du suisse allemand." Il s'efforce alors d'apprendre au moins l'allemand via une application. "Et puis j'essaie de faire le lien entre ce que j'ai appris et ce que j'entends dans le vestiaire à Rapperswil", dit-il en riant.

Un travailleur acharné Plutôt réservé, Moy n'est pas du genre à exulter lors de ses buts. Il y a toujours en lui comme une sorte de retenue. Mais après le match de samedi, le Californien arborait un large sourire. Il savoure chaque minute passée au sein de cette sélection. Parce que les deux dernières années, il avait vu son aventure sous les drapeaux se terminer lors du cut final de Patrick Fischer.

Le sélectionneur dit d'ailleurs de lui: "Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui en fasse plus pour être dans l'équipe de Suisse. Il essaie de s'améliorer via des vidéos et fait des entraînements supplémentaires." Cet effort porte ses fruits puisqu'il a finalement intégré le groupe pour un Mondial.

Et surtout, Moy a la chance d'être dans une ligne offensive avec Hischier et Meier, là où ses qualités de buteur s'expriment le mieux. "Ce n'est pas quelqu'un pour la troisième ou la quatrième ligne, et lors des derniers championnats du monde, elles étaient justement déjà occupées", explique Patrick Fischer.

En 2023 et malgré ses 51 points (24 buts) en 52 matches, Moy s'était fait recaler. Pareil l'an dernier (36 points en 52 rencontres). Pas facile à vivre pour celui qui a commencé sa carrière sur les bords du Léman. Quand il débarque à Lausanne en 2018, Moy flambe rapidement et inscrit notamment six goals en huit matches.

La suite sera plus ardue. Moy ne marque plus beaucoup. Il file alors à Genève pendant deux saisons, mais c'est véritablement à Rapperswil qu'il franchit un palier. Tout d'abord avec Cervenka, puis tout seul comme un grand lorsque le Tchèque rentre au pays. Avec 42 points en 52 parties cette saison, Moy démontre qu'il peut être le fer de lance d'une ligne et qu'il n'a nul besoin d'une star pour briller.

Quatre ans à Harvard Rembobinons le fil et repartons quelques années plus tôt aux Etats-Unis. Lorsqu'il se fait drafter par Nashville en 2015 au 6e tour en 175e position, Tyler Moy se dit qu'il va peut-être pouvoir jouer avec Roman Josi et Yannick Weber, alors défenseurs des Preds. Il sort de deux saisons avec Harvard, la prestigieuse université.

Désireux de terminer son cursus en NCAA, Moy dispute encore deux saisons dans le Massachussets. La troisième année est plus compliquée sur le plan statistique avec 19 points (7 buts) en 31 matches, mais il s'accroche. Lors de sa quatrième année, il explose ses records avec 45 points (22 buts) en 36 parties.

"C'était dur de concilier le sport et les cours, se souvient-il. Toutes ces longues nuits passées à travailler sur des projets d'études et à réviser pour les examens m'ont appris la ténacité." La récompense de ce travail en vaut la peine et lui offre un bachelor en biologie de l'évolution humaine.

Son diplôme en poche, il peut goûter à l'AHL à Milwaukee pendant cinq matches, mais ne croise pas Kevin Fiala qui avait déjà rejoint les Predators. Les deux hommes n'auront jamais l'occasion de jouer ensemble sous le maillot de la franchise du Tennessee. Quand Tyler Moy fait sa saison complète en 2017/18 avec Milwaukee (16 points en 72 matches), Fiala a composté son ticket pour la NHL. Ce qui est amusant, c'est que Fiala vient renforcer la Suisse et que c'est Tyler Moy qui occupe sa place sur la première ligne. Des destins croisés en somme.

Un duel d'Américano-Suisses Mais revenons à ce Suisse - Etats-Unis de lundi après-midi. "Ce sera super spécial, se réjouit-il déjà. C'est une expérience unique de jouer contre ton pays de naissance." Sa famille sera-t-elle tiraillée? Non, elle se tiendra bien entendu les pouces pour la Suisse. "Et ne serait-ce pas génial si un Americano-Suisse marquait un but à un Americano-Suisse?"

Tyler Moy fait référence au gardien Joey Daccord, fils de Brian Daccord, qui fut gardien d'Ambri de nombreuses années dans les années 80 et 90, et qui a rencontré sa femme fribourgeoise lors de son passage à Gottéron lors de la saison 94/95. Et il y a fort à parier que le gardien du Kraken de Seattle affronte la Suisse.



Les Etats-Unis, un gros morceau Pour son troisième match du Mondial à Herning, la Suisse se frotte lundi (16h20) aux Etats-Unis. Une équipe américaine qui impressionne avec un contingent presque entièrement estampillé NHL.

Les noms ne sont pas aussi ronflants que ceux du Canada avec Sidney Crosby, Nathan MacKinnon ou encore Marc-André Fleury, mais cette formation américaine se présente tout de même avec 22 joueurs de NHL et trois garçons de NCAA. Mais sur ces trois jeunes, deux sont des choix de première ronde à la draft.

Autant dire que cette équipe des Etats-Unis possède tous les atouts pour ennuyer la Suisse. Aux buts, les Américains peuvent compter sur Jeremy Swayman. Le portier de Boston avait fait le malheur des attaquants suisses en quarts de finale à Helsinki en 2022 lors d'un succès 3-0 des USA. Mais le coach Ryan Warsofsky fera peut-être jouer Joey Daccord, lui l'Américain aux racines helvétiques par sa maman fribourgeoise, lui le fils de Brian Daccord, ancien portier d'Ambri et de Fribourg.

En défense, les regards seront tournés vers Zach Werenski et ses 82 points en 81 matches. L'arrière de Columbus peut avaler de grosses minutes. Parmi les autres joueurs importants, impossible de ne pas mentionner Clayton Keller. L'ancien coéquipier de Janis Moser en Arizona a connu une saison à 90 points. Attention également à Tage Thompson, formidable buteur de Buffalo qui a déjà dépassé par deux fois les 40 buts en saison régulière.

Et bien entendu, ces joueurs sont entourés par de jeunes éléments de NHL qui peuvent tous prendre un match à leur compte. A la Suisse d'être très vigilante.

Du côté de Patrick Fischer, il s'agira de savoir comment le sélectionneur va gérer l'arrivée de Kevin Fiala. Va-t-il l'aligner au côté de Nico Hischier et Timo Meier et ainsi sacrifier Tyler Moy qui fut excellent contre les Danois? Ou le Zougois va-t-il bousculer ses lignes 2 ou 3 en intégrant la star des Kings et bouger des joueurs comme Riat ou Hofmann dans l'alignement? Pour les réponses, il conviendra d'attendre une heure avant le match lorsque la composition sortira.



La France frôle l'exploit face à la Finlande Le gardien du LHC Antoine Keller a sorti le grand jeu face à la Finlande, en vain Image: KEYSTONE/EPA/CHRISTINE OLSSON La France a manqué de très peu l'exploit dimanche à Stockholm dans le championnat du monde.

Les hommes du coach Yorik Treille se sont inclinés 4-3 après prolongation face à la Finlande, alors qu'un but inscrit par Jordann Perret dans une cage vide leur avait permis de mener 3-1 à 2'42 de la fin du temps réglementaire!

Le gardien du Lausanne HC Antoine Keller (47 arrêts au total) a capitulé à deux reprises dans les deux dernières minutes du troisième tiers, Eeli Tolvanen signant un doublé en l'espace de 65 secondes pour arracher une prolongation. Juuso Parssinen a complété le "comeback" finlandais après 1'24 en "overtime".



L'Inter fait le job et revient à 1 point de Naples L'Inter de Simone Inzaghi est revenu à 1 point de Napoli en Serie A Image: KEYSTONE/EPA/Alessandro Di Marco L'Inter Milan a fait le job dimanche en Championnat d'Italie.

Les Nerazzurri, qui se sont imposés 2-0 sous une pluie diluvienne sur le terrain du Torino lors de la 36e ronde, reviennent même à une longueur du leader Naples à deux journées de la fin.

Futur adversaire du PSG en finale de la Ligue des champions, l'Inter a rempli sa mission avec une équipe-bis. Le coach Simone Inzaghi avait procédé à neuf changements par rapport à l'équipe victorieuse du FC Barcelone mardi en Ligue des champions, laissant notamment au repos le héros de la qualification Yann Sommer.

Cinq jours après sa retentissante et renversante qualification pour la finale de C1 à Giuseppe-Meazza, l'Inter s'est imposé grâce à un but de Nicola Zalewski (14e) et à un penalty transformé par Kristjan Asllani (49e). Malgré les trombes d'eau, qui ont provoqué une longue interruption à la mi-temps.

Napoli a en revanche manqué son affaire en soirée, se contentant d'un nul 2-2 face au Genoa qui avait titularisé à la surprise générale le gardien bâlois Benjamin Siegrist, champion du monde M17 en 2009. Les Napolitains ont mené deux fois au score mais ont concédé l'égalisation à la 84e minute. La lutte pour le Scudetto n'est donc pas terminée.



Le Barça bat le Real et s'envole vers le titre La joie des joueurs du Bar軋, qui s'envolent vers le titre en Liga Image: KEYSTONE/AP/Joan Monfort Mené 2-0 à la 15e minute, le FC Barcelone a résisté à un triplé de Kylian Mbappé pour dominer dimanche le Real Madrid (4-3). Le Barça s'envole ainsi vers son 28e titre de champion d'Espagne.

A trois journées de la fin de la saison, le Barça (1er, 82 points) compte désormais sept longueurs d'avance sur son éternel rival et file tout droit vers un nouveau sacre, deux ans après le dernier et un triplé national (Liga, Coupe du Roi, Supercoupe).

Le FC Barcelone a renversé la table avant même la mi-temps grâce à des réussites de Garcia (19e) et Lamal (32e) ainsi qu'à un doublé de Raphinha (34e et 45e). Le Real est revenu à une longueur à la 70e mais n'est pas parvenu à arracher le point de l'espoir.



Servette et YB se neutralisent, Bâle sacré pour la 21e fois Xherdan Shaqiri et ses équipiers sont assurés de décrocher le titre de champion de Suisse Image: KEYSTONE/SAMUEL GOLAY Le FC Bâle est assuré de décrocher son 21e titre de champion de Suisse, le premier depuis 2017.

Le match nul entre Servette et Young Boys (0-0) fait les affaires des Rhénans, sacrés à trois journées de la fin du Championship Group de la Super League.

Le sacre du FCB ne faisait plus un pli depuis l'éclatant succès obtenu par Xherdan Shaqiri et ses équipiers samedi soir à Lugano (5-2). Il est désormais officiel, le Servette FC n'étant pas parvenu à s'imposer dimanche face à YB pour entretenir l'espoir ainsi qu'un semblant de suspense.

Les Grenat conservent la 2e place, qui offrira également une place en Ligue des champions la saison prochaine, avec 2 points d'avance sur son adversaire du jour. Les joueurs de Thomas Häberli auraient pu forcer la décision en deuxième mi-temps dimanche, après avoir laissé l'initiative aux Bernois en première période.

YB aurait d'ailleurs pu prendre l'avantage avant le thé. Le portier servettien Joël Mall a d'ailleurs été battu à deux reprises, mais les buts inscrits par Athekame (2e) et Bedia (31e) ont été annulés pour des hors-jeu. Il a même fallu recourir à la VAR pour invalider la réussite d'Athekame.

Poussés par quelque 10'000 supporters à La Praille, les Grenat ont enfin enflammé ce match en deuxième mi-temps, sans succès. Timothé Cognat a vu son tir de la 58e heurter le montant droit du but de Marvin Keller, lequel a sauvé son équipe à la 91e en détournant un tir puissant mais pas suffisamment précis de Miroslav Stevanovic.



Dortmund peut croire à la Ligue des champions Guirassy et le BVB sont allés s'imposer à Leverkusen dimanche Image: KEYSTONE/EPA Le Borussia Dortmund est allé s'imposer (4-2) sur la pelouse du Bayer Leverkusen, champion 2024 détrôné par le Bayern Munich, dimanche après-midi.

Ce succès permet au BVB du gardien international suisse Gregor Kobel d'espérer une place en Ligue des champions la saison prochaine.

Avant la dernière journée du championnat d'Allemagne, les hommes de Niko Kovac comptent 54 points, soit un de moins que Fribourg (55) qui occupe la quatrième place, celle qui offre le dernier sésame pour la prochaine Ligue des champions. Le Borussia recevra Kiel, officiellement relégué, lors de l'ultime journée.

Logiquement mené au score à la demi-heure de jeu sur un but de Jeremie Frimpong, le Borussia Dortmund s'est montré d'un réalisme froid en première période pour regagner les vestiaires avec l'avantage au score grâce à Julian Brandt et Julian Ryerson.

En seconde période, Karim Adeyemi (73e) et Serhou Guirassy (77e) ont offert un dernier quart d'heure tranquille à leur équipe, à peine dérangée par la réduction du score de Jonas Hofmann dans le temps additionnel (92e). Granit Xhaka a été remplacé au sein du onze de Leverkusen juste après le 4-1.



Un 2e succès pour Pedersen, à nouveau en rose Mads Pedersen a récupéré le maillot rose à l'issue de la 3e étape du Giro Image: KEYSTONE/EPA/GEORGI LICOVSKI Mads Pedersen a remporté la 3e étape du Giro, la dernière disputée en Albanie, en s'imposant au sprint dimanche à Vlorë.

Déjà vainqueur de la 1re étape vendredi, le Danois de la Lidl-Trek récupère la tunique rose de leader du classement général.

Le champion du monde 2019 a réglé un peloton d'une soixantaine de coureurs, en l'absence de tous les principaux sprinters lâchés dans un long col aux deux-tiers de l'étape. Grâce aux bonifications, il reprend le maillot rose au Slovène Primoz Roglic qui est arrivé dans le premier peloton avec tous les autres favoris pour le général à l'issue d'une journée tranquille.

Pedersen abordera la première journée de repos avec 9'' d'avance sur Roglic, 2e du classement général. La 3e place du général est occupée par un autre coureur de la Lidl-Trek, le Tchèque Mathias Vacek (à 14''). Rival annoncé de Roglic pour la victoire finale, l'Espagnol Juan Ayuso est quant à lui 5e à 25''.