Le départ du TdF 2026 à Barcelone ++ Mityukov et Mamié en forme

L'édition 2026 partira de Barcelone Tadej Pogacar (à gauche) et Jonas Vingegaard (au centre) pourraient se retrouver sur les routes espagnoles pour le Tour de France 2026, comme en 2023 lors du départ de Bilbao. Image: KEYSTONE/EPA L'EQUIPE POOL Le Tour de France partira de Barcelone en 2026, a annoncé la société organisatrice Amaury Sport Organisation (ASO) mardi. Ce sera le troisième départ d'Espagne dans l'histoire de l'épreuve. "Barcelone est une ville prestigieuse et c'est une ville de sport", a souligné Christian Prudhomme auprès de l'AFP. Le directeur du Tour de France a précisé qu'il y aurait "deux étapes complètes et le départ" de la troisième étape en Catalogne. Ce sera la troisième fois depuis sa création en 1903 que la Grande Boucle s'élancera du territoire espagnol après Saint-Sébastien en 1992 et Bilbao en 2023. Ce sera aussi le quatrième "grand départ" de l'étranger en cinq ans (le 27e en 113 éditions) après Copenhague en 2022, Bilbao en 2023 et Florence en 2024, avant celui de Lille en 2025. "Candidate depuis longtemps" "Ces grands départs-là permettent au Tour de France de rayonner davantage encore, a défendu Prudhomme. Je le revendique à la condition expresse qu'il y ait des petits villages français dans les villes-étapes du Tour, comme Evaux-les-Bains cette année, Castelnau-Magnoac en 2022 ou Châtillon-sur-Chalaron en 2023." Barcelone, ville-hôte des Jeux Olympiques de 1992, était "candidate depuis longtemps". L'actuel maire socialiste de la ville, Jaume Collboni, en poste depuis un an, "rêvait" d'accueillir la Grande Boucle, selon le directeur du Tour, ravi de ce grand départ. Cette année, le Tour de France s'élancera le 29 juin pour la première fois d'Italie. Elle se terminera avec une arrivée inédite trois semaines plus tard à Nice et non pas à Paris, en raison des Jeux olympiques.

Roman Mityukov et Lisa Mamié à l'aise en séries Roman Mityukov a signé le meilleur temps des séries du 200 m dos à Belgrade (archives). Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Roman Mityukov a réalisé une bonne entrée en matière aux Championnats d'Europe de Belgrade mardi. Le Genevois a signé le meilleur temps des séries du 200 m dos. Sans forcer, Mityukov a facilement remporté sa course en 1'57''19 pour se qualifier pour les demi-finales, qui auront lieu dans la soirée. Il sera accompagné de Flavio Bucca, qui s'est aussi qualifié en 2'01''38 (15e temps). Mamié facile Lisa Mamié s'est également qualifiée pour les demi-finales, en 100 m brasse. Seules deux nageuses ont fait mieux que la Zurichoise, qui a a bouclé son effort en 1'07''19. Une autre Suissesse a réussi à s'extraire des séries matinales, la jeune Julia Ullmann (18 ans). Elle a réalisé le 19e temps du 50 m papillon (27''09), suffisant pour passer en demi-finale. En revanche, les deux nageurs helvétiques engagés sur le 100 m nage libre n'ont pas passé le cut. Ni Antonio Djakovic (49''55), ni Tiago Behar (50''24) n'ont réussi à se qualifier pour les demies.

Le tournoi olympique fait les beaux jours de Gstaad Quart de finaliste à Roland-Garros, Alex de Minaur (ATP 7) sera l'une des têtes d'affiche du Swiss Open de Gstaad. Image: KEYSTONE/AP/Jean-Francois Badias Le Swiss Open de Gstaad, qui se tiendra juste avant les JO de Paris, pourra compter sur l'un des meilleurs plateaux de son histoire. Sept joueurs du top 20 prendront part au tournoi de tennis bernois. Souvent snobé par les joueurs ne désirant pas retourner sur terre battue après le passage sur gazon et avant la tournée américaine sur dur, le Swiss Open profite cette année du fait que le tournoi olympique se jouera sur l'ocre de Roland-Garros. Les cadors du circuit ont donc besoin de reprendre leurs marques sur cette surface après Wimbledon. Deux joueurs du top 10, l'Australien Alex de Minaur (ATP 7) et le Polonais Hubert Hurkacz (ATP 9), sont donc en tête de liste. Stefanos Tsitsipas (GRE/11), Tommy Paul (USA/13), Ugo Humbert (FRA/16), Félix Auger-Aliassime (CAN/18), Nicolas Jarry (CHI/20) et Tomas Martin Etcheverry (ARG/32) sont les autres têtes de série. Nadal opte pour Bastad Les organisateurs n'ont pas réussi à attirer Rafael Nadal, qui a opté pour le tournoi de Bastad en raison de l'altitude. L'entry-list comprend toutefois d'autres favoris du public, comme les Italiens Matteo Berrettini et Fabio Fognini. Parmi les Suisses, Stan Wawrinka sera certainement de la partie. Les organisateurs disposent de trois wild-cards qui devraient également revenir en grande partie à des Suisses. Entre Dominic Stricker, tenant du titre en double avec Wawrinka, Leandro Riedi, Alexander Ritschard, les candidats ne manquent pas.

Le Portugal entre en scène face à la Tchéquie Le Portugal de Cristiano Ronaldo est le dernier cador à entrer en scène dans l'Euro 2024. Les vainqueurs de l'édition 2016 se frottent à la République tchèque mardi à 21h à Leipzig. La Seleçao a impressionné durant la phase qualificative, avec dix succès en dix matches. Elle a ainsi parfaitement su réagir après son échec subi en quart de finale du Mondial 2022 face aux surprenants Marocains et le départ de son sélectionneur Fernando Santos. Désormais placé sous la férule de Roberto Martinez, le Portugal a qui plus est battu la République tchèque à quatre reprises en cinq duels, dont deux fois lors de la Ligue des nations en 2022. Les Tchèques ont fêté leur unique victoire lors de leur premier affrontement, en quart de finale de l'Euro 1996. L'autre match de ce groupe F, programmé à 18h à Dortmund, mettra aux prises la Turquie, en reconquête après avoir terminé en tête de son groupe de qualification devant la Croatie, et la Géorgie. Entraînés par l'ex-international français Willy Sagnol, les Géorgiens rêvent d'exploit pour la première phase finale de leur histoire dans un grand championnat.

McIlroy prend une pause après le "plus dur" moment de sa carrière Rory McIlroy s'offre une pause après avoir vécu le pire moment de sa carrière dimanche Image: KEYSTONE/AP/Matt York Rory McIlroy a annoncé lundi prendre une pause de quelques semaines après s'être écroulé en toute fin d'US Open dimanche. L'ex-no 1 mondial a vécu probablement le moment le "plus dur" de sa carrière. McIlroy court après une victoire en tournoi majeur depuis 10 ans. Dimanche à Pinehurst en Caroline du Nord, il comptait deux coups d'avance sur le futur vainqueur américain Bryson DeChambeau à 5 trous de la fin, avant de commettre trois bogeys en quatre trous, dont deux sur des putts à très courte distance. Le quadruple vainqueur de tournoi majeur, âgé de 35 ans, s'était ensuite éclipsé sans parler aux médias. "Hier (dimanche) a été une journée difficile, probablement le moment le plus dur en près de 17 années de golf professionnel", a indiqué McIlroy lundi sur ses réseaux sociaux. "Mais comme je l'ai toujours fait je vais essayer de retenir le positif de cette semaine, bien plus important que le négatif (...) Comme je l'avais dit en début de tournoi, je ne me suis jamais senti aussi prêt à gagner de nouveau un majeur", a-t-il ajouté. "Je vais prendre quelques semaines hors du circuit pour digérer et me préparer à la défense de mon titre au Scottish Open (11-14 juillet), puis à disputer le British Open (18-21 juillet)", a encore indiqué le Nord-Irlandais, qui s'est retiré d'un tournoi cette semaine dans le Connecticut.

"Pas d'opération" pour Mbappé, qui s'est cassé le nez Mbappé a le nez cassé, mais ne subira pas d'opération Image: KEYSTONE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL Le capitaine de l'équipe de France Kylian Mbappé, qui a eu le nez cassé lors du match face à l'Autriche lundi à l'Euro 2024, ne subira pas d'intervention chirurgicale. "Ça va le faire, pas d'opération", a lâché à des journalistes le président de la Fédération française (FFF) Philippe Diallo en toute fin de soirée. Star des Bleus, Kylian Mbappé s'est blessé en heurtant violemment l'épaule du défenseur autrichien Kevin Danso en voulant reprendre un ballon de la tête. Il est encore trop tôt pour estimer la durée de son indisponibilité. Mais le fait qu'il ne subira pas d'opération est rassurant tant les images filmées sur la pelouse du stade de Düsseldorf étaient impressionnantes. Le capitaine des Bleus, nez en sang, avait dû quitter ses coéquipiers à la 86e minute. "Je ne peux pas donner d'éléments précis, parce que je n'en ai pas", avait dit Didier Deschamps en conférence de presse, ajoutant que son capitaine était "entre les mains du staff médical".

Boston domine Dallas en cinq matches en finale NBA Les C's du jeune coach Joe Mazzulla (au centre) ont remporté un 18e titre record en NBA Image: KEYSTONE/AP/Charles Krupa Boston a facilement dominé les Dallas Mavericks 106-88 lundi à domicile pour remporter la finale NBA 4-1 et décrocher un 18e titre record. Les Celtics n'avaient plus été sacrés depuis 2008. Ce titre fait rentrer dans la riche histoire de la franchise le duo Jayson Tatum/Jaylen Brown. La tête dans les mains, le sourire béat, les larmes aux yeux, Tatum a ainsi savouré les derniers instants d'une rencontre dominée de bout en bout (106-88) qui permet aux Celtics de devancer les rivaux ancestraux des Los Angeles Lakers (17 titres) et reprendre le leadership des grandes franchises NBA. Le trio Kevin Garnett/Paul Pierce/Ray Allen avait offert le dernier trophée en 2008 (aux dépens des Lakers en finale, avant que la franchise au trèfle n'entame sa reconstruction récente avec deux joueurs choisis en 3e position dans la draft: Jaylen Brown (27 ans) en 2016 et Jayson Tatum (26 ans) en 2017. "Un long chemin" Après les désillusions de 2022 (défaite en finale face à Golden State) et 2023 (défaite en finale de Conférence Est face à Miami), Tatum et Brown se sont retrouvés à la tête d'un effectif complet, redoutable des deux côtés du terrain. "On a répondu présent toute la saison. Ca a été un long chemin", a commenté Tatum au micro d'ESPN. Encore inconnu il y a deux ans, Joe Mazzulla devient à 35 ans (il aura 36 ans le 30 juin) le deuxième plus jeune entraîneur de l'histoire à soulever le trophée, après la légende Bill Russell, quelques mois plus jeune lorsqu'il était entraîneur-joueur des Celtics déjà en 1967. Lundi, Boston s'est rapidement détaché face aux Mavericks du Slovène Luka Doncic (28 points, 12 rebonds, 5 assists, mais aussi 7 pertes de balle), magicien du basket finalement impuissant face au collectif des "C's". Tatum (31 points) et Brown (21 points) ont quant à eux brillé dans le camp de Boston.

La France s'en contentera Mike Maignan a effectué une parade décisive devant Christoph Baumgartner, juste avant que la France ne prenne les devants grâce à un autogoal autrichien. Image: KEYSTONE/EPA Loin de convaincre pleinement, la France a entamé l’Euro par le bon bout. Elle s’est imposée 1-0 à Düsseldorf devant l’Autriche sur un autogoal du malheureux Maximilian Wöber (38e). Le sort est bien cruel pour les Autrichiens. Deux minutes seulement avant la déviation fatale dans sa propre cage du défenseur du Borussia Mönchengladbach, Mike Maignan avait sauvé son camp. Le gardien a eu le bon réflexe devant Christoph Baumgartner. Buteur contre la Suisse à St. Gall neuf jours plus tôt, l’attaquant de Leipzig a sans doute manqué de conviction dans son dernier geste. Mais sans la parade de Maignan, l’histoire de ce match n’aurait pas été la même avec des Français trop souvent bousculés dans l’impact physique. Les Bleus doivent impérativement élever le curseur pour être au rendez-vous de la finale de Berlin le 14 juillet. Au lendemain de sa prise de position contre les extrêmes en France, Kylian Mbappé fut l’acteur majeur de cette rencontre. Le capitaine des Bleus a tout d’abord sonné la charge avec une première occasion à la 8e minute avant d’être à l’origine de l’autogoal de Wöber grâce à un débordement imparable. Sa fin de match fut plus rocambolesque avec une sortie sous les sifflets des supporters autrichiens pour une réaction trop théâtrale après un choc dans un duel aérien avec le Lensois Kevin Danso Didier Deschamps a vraiment donné les clés de l’équipe à Kylian Mbappéavec un système de jeu tourné exclusivement pour lui avec l’espoir que le retour de l’extraordinaire Ngolo Kanté veillera à l’équilibre de l’équipe. Le calcul est risqué. Mais pour l’instant il est gagnant.

Viktorija Golubic passe le premier tour Viktorija Golubic, ici en action à Wimbledon l'an dernier, a signé une troisième victoire de rang à Birmingham après ses deux succès en qualifications ce week-end. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Viktorija Golubic (WTA 78) a passé le cap du premier tour au tournoi de Birmingham. Sur le gazon anglais, elle est venue à bout de la Colombienne Camila Osorio (WTA 81) en trois sets, 6-4 1-6 6-4. La Zurichoise de 31 ans et son adversaire, toutes deux sorties des qualifications, se sont échangé leurs mises en jeu quatre fois de suite dans le premier set. Golubic a ensuite signé un break blanc décisif à 4-4, puis a remporté la première manche sur son service. Après un deuxième set à sens unique, la Suissesse a corrigé le tir dans le troisième avant de conclure sur sa première balle de match. Au prochain tour, elle affrontera la Canadienne Leylah Fernandez, qui l'avait battue en finale à Monterrey en 2021, pour une place en quart de finale.

La Belgique trébuche face à la Slovaquie Amadou Onana (en rouge) et la Belgique sont tombés sur un os pour leur premier match de l'Euro. Image: KEYSTONE/AP/Themba Hadebe Deuxième surprise dans le groupe E de l'Euro. Après la victoire de la Roumanie contre l'Ukraine (3-0), la Slovaquie a battu la Belgique à Francfort lundi (1-0). Ce sont pourtant les Belges qui ont réalisé un départ canon, emmené par un Jérémy Doku bien décidé à faire des différences sur son côté droit. Romelu Lukaku a toutefois raté la balle du 1-0 après une percée décisive de l'ailier de Manchester City. Un peu trop en confiance, Doku a ensuite tenté un dribble dangereux près de son poteau de corner. Juraj Kucka a hérité du cuir dans la surface et son tir, renvoyé par Koen Casteels, le suppléant de Thibaut Courtois devant le but belge, est tombé dans les pieds d'Ivan Schranz. L'attaquant slovaque, du plat du pied, a plongé les Diables Rouges en plein doute (7e). La VAR contre Lukaku Muet lors de la phase de groupes du dernier Mondial qui avait vu la Belgique sortir prématurément, Romelu Lukaku ne s'est pas remis en confiance. Après son raté initial, il a perdu un face-à-face avec Martin Dubrovka (42e), avant de voir son but égalisateur être annulé par la VAR pour une position de hors-jeu (56e). Et lorsque le buteur de l'AS Rome a repris victorieusement un bon service de l'entrant Loïs Openda en fin de match (86e), la VAR est à nouveau intervenue pour sanctionner une main du passeur décisif. Si elle veut éviter un nouveau camouflet dans une grande compétition, la Belgique devra se ressaisir samedi contre la Roumanie.

Toscan 5e du 400 m 4 nages à Belgrade Marius Toscan a terminé 5e du 400 m 4 nages aux Européens Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Marius Toscan a pris la 5e place de la finale du 400 m 4 nages lundi soir aux Européens en grand bassin de Belgrade. Le St-Gallois a nagé en 4'17''51, un nouveau record personnel. Auteur du 6e temps des séries en 4'18''91, Marius Toscan (22 ans) a parfaitement négocié sa première finale sur la scène internationale. Il a retranché 1''29 à son meilleur chrono dans la discipline, établi en décembre dernier, échouant néanmoins à près de six secondes du podium. Le titre est revenu au Grec Apostolos Papastamos. Seul autre Helvète en lice lundi soir, Jérémy Desplanches a logiquement échoué en demi-finales du 100 m brasse. Le Genevois, 15e en 1'01''67, s'est montré plus lent qu'en séries (1'01''36). Pas de quoi le rassurer avant de s'attaquer à la limite olympique sur 200 m 4 nages (1'57''94) samedi et dimanche en Serbie.

Neve Bradbury remporte la 3e étape après 105 km d'échappée Katarzyna Niewiadoma, à gauche, a laissé la victoire à sa coéquipière Neve Bradbury. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER La 3e étape du Tour de Suisse dames entre Vevey et Champagne a souri à Neve Bradbury. L'Australienne (22 ans) s'est imposée devant sa coéquipière Katarzyna Niewiadoma après une échappée de 105 km. Arrivées côte à côte sur la ligne, la Polonaise (29 ans) a laissé la victoire à sa jeune coéquipière, qu'elle avait rejointe dans l'échappée du jour à une centaine de kilomètres de l'arrivée. Les deux fuyardes de l'équipe SRAM/Canyon, dont la Genevoise Elise Chabbey fait aussi partie, étaient accompagnées de trois autres coureuses qui ont lâché prise dans le final accidenté de cette étape. Bradbury a également profité de cette victoire pour faire un bond au classement général et se retrouver à la deuxième place, à 1'22'' de Demi Vollering. La Néerlandaise, qui a terminé l'effort du jour à 2'11'' de l'Australienne en compagnie des autres favorites, conserve toutefois son maillot jaune. Elle tentera de succéder à Marlen Reusser, vainqueure de la dernière édition, à l'issue de la quatrième et dernière étape mardi, une boucle de 127,5 km à travers le Jura vaudois et neuchâtelois.

La furia roumaine assomme l'Ukraine Les joueurs roumains ont régalé leurs supporters venus en nombre à Munich. Image: KEYSTONE/AP/Antonio Calanni La Roumanie a déjoué les pronostics lundi à Munich face à une équipe d'Ukraine pourtant séduisante sur le papier. Les "Tricolori" l'ont emporté 3-0 au terme d'une partie qu'ils ont largement dominée. Très solides défensivement pendant une demi-heure, les Roumains ont ensuite accentué leur pressing jusqu'à forcer une mauvaise relance d'Andriy Lunin. Le capitaine Nicolae Stanciu ne s'est pas fait prier pour punir cette erreur du portier du Real Madrid (29e). Décevant, le trident offensif ukrainien composé de Mudryk (Chelsea), Dovbyk et Tsygankov (Girona) n'a tout simplement rien pu faire face au bloc mis en place par le sélectionneur roumain Edward Iordanescu. La Roumanie a même mis K.O. son adversaire en deuxième mi-temps en quatre minutes. Une frappe lointaine de Razvan Marin (53e), sur laquelle Lunin n'a de loin pas été irréprochable, et une déviation de Denis Dragus (57e) après un corner joué à deux ont permis aux Roumains d'assurer leur première victoire dans ce groupe E.