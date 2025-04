Le FC Bâle survole le "Klassiker" ++ Lausanne terrasse Fribourg

Le FC Bâle survole le "Klassiker" Xherdan Shaqiri: un bonheur de le voir jouer. Image: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ Emmené par un Xherdan Shaqiri au sommet de son art, le FC Bâle a fait un pas de plus vers le titre. Les Rhénans se sont imposés 4-0 au Letzigrund face au FC Zurich dans un "Klassiker" déséquilibré. A la faveur de ce succès, le quatrième de rang en championnat, le FC Bâle compte désormais 7 points d’avance sur le Servette FC, qui se déplace à Sion dimanche. Si Xherdan Shaqiri évolue toujours dans le même registre, le FCB sera intouchable. Son capitaine est en passe de survoler la Super League alors que son retour au pays avait été accueilli l’été dernier avec un certain scepticisme. Au Letzigrund, Xherdan Shaqiri a inscrit deux goals superbes, une frappe sous la barre dans un angle presque impossible pour le 2-0 et un coup franc merveilleux pour le 3-0, pour partager désormais avec 13 réussites la première place du classement des buteurs avec le Servettien Dereck Kutesa. Également auteur d’un doublé, Philip Otele a été l’autre grand homme de la soirée. Très vite surclassé, le FC Zurich n’a pas cueilli le point qui lui assurait de devancer le Lausanne-Sport dans la course au top-6. Après une telle déroute, on voit mal comment le FCZ pourrait le remporter lundi prochain à Berne face aux Young Boys....

Lausanne terrasse Fribourg dans l'Acte VII Antti Suomela: le grand homme de l'Acte VII. Image: KEYSTONE/TIL BUERGY Lausanne est en finale des play-off de National League. Samedi à Malley lors de l'acte VII, les Vaudois ont dominé Fribourg 5-1 pour enlever la série 4-3 et affronter Zurich dès mardi. Les chiffres mentent rarement. La statistique donnait 80% de chance au club à domicile de s'imposer dans un 7e match, elle s'est vérifiée. Si Fribourg avait triomphé à Berne au tour précédent, jamais aucune équipe en National League n'avait réussi à gagner deux actes VII à l'extérieur. Vainqueur des deux derniers duels, Lausanne a attaqué cette ultime partie avec la bonne attitude. Et sur un premier power-play tombé rapidement pour une faute de Sandro Schmid, c'est Damien Riat qui a pu ouvrir le score à la 3e sur un excellent service d'Antti Suomela. De quoi libérer les Lausannois et mettre les Fribourgeois directement sous pression, eux qui apprécient contrôler la rencontre lorsqu'ils mènent à la marque. Après les deux défaites consécutives, Lars Leuenberger avait décidé d'opérer plusieurs changements dans son alignement avec Schmid en centre de la première ligne avec Sörensen et Lilja. Linden Vey a lui retrouvé Christoph Bertschy avec le jeune Kevin Nicolet. Quant à Daniel Ljunggren, il a repris place dans le quatrième bloc. Mais la première action dangereuse des Dragons est venue à la 17e de la canne de Jan Dorthe, juste avant un jeu de puissance pour les visiteurs qui n'a rien donné. Un grand Suomela et de la tension Fribourg a tenté de faire douter les Vaudois. Il n'a pas manqué grand-chose pour que les Dragons égalisent, mais les joueurs de Geoff Ward ont sorti leur bleu de travail et ont offert à leur public une belle débauche d'énergie, se couchant sur les pucks. Et à la 28e, c'est Suomela qui a pu donner de l'air à ses couleurs en partant en contre pour battre Berra. Les Fribourgeois n'ont pas abdiqué et sont repartis de plus belle. Ils ont d'ailleurs manqué une montagne à la 35e. Et comme bien souvent, cela se paie cash à ce niveau. A la 38e, Suomela, décidément intenable, a récupéré le puck et l'a offert à Oksanen pour le 3-0. Trois buts de la première ligne du LHC, inutile de chercher plus loin la raison de cette victoire. Les esprits se sont échauffés dans l'enchaînement de ce but lorsque Samuel Walser a chargé le gardien Kevin Pasche derrière le but vaudois. Une bagarre a alors éclaté avec cinq pénalités prononcées et un Reto Berra qui est venu jusque dans le rond central d'engagement pour appeler Pasche à se battre. Le jeune portier n'a pas répondu à l'invitation et Berra a même reçu une punition pour avoir mis un coup de poing à un Lausannois alors que le tiers était terminé. Dur de voir les leaders fribourgeois perdre pareillement les pédales. Les Dragons ont jeté leurs dernières forces dans la bataille et ont sauvé l'honneur par le jeune Etter à la 45e. Mais dans la cage vide, Suomela (4 points!) et Rochette ont donné au score des allures de fessée. Dès mardi à Malley, les Lausannois accueilleront les Lions zurichois pour un remake de la finale de l'an dernier remportée par le "Z" 4-3. Lausanne aura l'avantage de la glace, mais dans quel état physique?

Une défaite qui fait très mal pour le Lausanne-Sport La scène de l'autogoal de Morgan Poaty pour le 1-0 pour Winterthour. Image: KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER La messe est pratiquement dite pour le Lausanne-Sport ! Battus 1-0 à Winterthour, les Vaudois ne figureront pas lundi prochain dans le top-6 même si cet échec n’est pas encore acté mathématiquement. Lausanne peut encore se hisser dans le bon wagon si Zurich ne marque plus aucun point lors des ses deux prochains matches et, bien sûr, s’il s’impose à Pâques contre Lugano. Même si le poids des absences a pesé, Lausanne a livré une performance à Winterthour qui souligne que sa septième place au classement répond à une certaine logique. Si flamboyante à l’automne, l’équipe a perdu le fil cette année. La grave blessure du joyau Alvin Sanches a, bien sûr, représenté un immense coup dur. A Winterthour, Lausanne a cédé sur un autogoal de Morgan Poaty peu après l’heure de jeu. Les Vaudois n’en ont pas fait assez pour mériter davantage sur une pelouse où ils s’étaient déjà inclinés sur le même score le 9 novembre dernier pour le seul couac de leur magnifique automne. Yverdon barragiste Ce samedi n’a également pas souri à Yverdon Sport. Battus 2-1 sur leur pelouse par les Grasshoppers contre le cours du jeu, les joueurs de Paolo Tramezzani se retrouvent à nouveau dans la peau du barragiste, avec 6 points d’avance sur Winterthour. Un matelas sans doute conséquent, mais qui n’offre pas toutes les assurances. Oui, Yverdon devra batailler encore pour assurer son maintien. Avec 2 points d’avance sur les Grasshoppers et Yverdon, le FC Sion serait, par ailleurs, bien avisé de ne pas perdre dimanche le derby du Rhône... A Yverdon, les Grasshoppers ont raflé la mise grâce à une déviation de la tête à la 78e du joker Pascal Schürpf sur un coup franc de Giotto Morandi.

Pas d'exploit pour Jil Teichmann Une défaite malheureusement prévisible pour Jil Teichmann. Image: KEYSTONE/EPA/Piotr Polak Le miracle n’a pas eu lieu pour la Suisse ! La défaite de Jil Teichmann (WTA 96) face à Elina Svitolina (WTA 18) a sonné le glas de ses espoirs de disputer la phase finale de la Billie Jean King Cup. Battues 3-0 par la Pologne jeudi, les Suissesses devaient s’imposer sur le même score face à l’Ukraine pour conserver une chance de se rendre à Shenzen en septembre prochain. Céline Naef (WTA 178) avait rallumé la flamme après sa victoire 6-4 7-6 (7/1) dans le premier simple contre Marta Kostyuk (WTA 25). Mais après un bon début de rencontre, Jil Teichmann a logiquement subi la loi de l’épouse de Gaël Monfils pour s’incliner 6-4 6-2. A noter que les deux joueuses s’affronteront à nouveau mardi, mais cette fois dans le cadre du WTA 250 de Rouen. Victorieuse de cette compétition en 2022, la formation de Heinz Günthardt n’avait pas franchement les armes pour espérer un meilleur sort à Radom. Le forfait de Belinda Bencic a représenté un handicap insurmontable. No 1 en l’absence de la Championne olympique de Tokyo, Viktorija Golubic n’était pas, quant à elle, en pleine possession de ses moyens. Battue jeudi 6-4 6-3 par Magda Linette, la Zurichoise n’a d'ailleurs pas insisté. La Suisse devra batailler en novembre dans un barrage pour conserver sa place dans le Groupe mondial et se donner à nouveau une chance de jouer la victoire en 2026. Heinz Günthardt pourrait accorder à l’automne sa confiance à Rebeka Masarova, la Suissesse la plus brillante de ce début d’année avec bien sûr Belinda Bencic. Le capitaine peut aussi espérer que cette semaine en Pologne a constitué le déclic attendu pour Céline Naef.

GP du Qatar: Marc Marquez gagne le sprint devant son frère Alex Marc Marquez en 2025: quatre succès en autant de courses sprint Image: KEYSTONE/EPA/NOUSHAD THEKKAYIL Marc Marquez (Ducati) a enchaîné avec un quatrième succès consécutif en sprint MotoGP. L'Espagnol s'est imposé une fois encore devant son frère Alex Marquez (Ducati-Gresini). Le scénario a donc été celui que l'on connaît depuis le début de la saison. Auteur de la pole position, l'aîné des Marquez n'a pas failli sur le circuit de Lusail pour aller s'imposer et reprendre la tête du championnat. Il compte désormais 98 points, contre 96 pour son frère Alex et 77 pour l'Italien Francesco Bagnaia, son coéquipier dans l'équipe officielle Ducati. Au Qatar, le podium de ce sprint a été complété par l'Italien Franco Morbidelli (Ducati-VR 46).

GP de Bahreïn: Piastri signe sa deuxième pole Oscar Piastri partira en pole position dimanche sur le circuit de Sakhir Image: KEYSTONE/EPA/ALI HAIDER Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) partira en pole position dimanche au Grand Prix de Bahreïn. C'est la deuxième fois de sa carrière que l'Australien s'est montré le meilleur lors des qualifications. Piastri a devancé l'Anglais George Russell (Mercedes) de 0''168, mais ce dernier est sous enquête et pourrait être pénalisé. Le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) a signé le troisième temps à 0''334 devant le rookie italien Kimi Antonelli (Mercedes/à 0''372), mais qui est lui aussi susceptible d'être pénalisé. Lando Norris (McLaren-Mercedes) s'est raté en ne signant que le sixième temps à 0''426 de son coéquipier. Le Britannique a précédé Max Verstappen (Red Bull-Honda), en proie à des problèmes de freins. Du côté de l'écurie Sauber, l'Allemand Nico Hülkenberg s'est hissé en Q2. ll s'élancera de la 13e position, ce qui est positif. Pour sa part, l'Argentin Gabriel Bortoleto est resté scotché en Q1 avec le 18e chrono. Ces qualifications ont été marquées par la violente sortie de route d'Estaban Ocon (Haas-Ferrari) en Q2. Le Français n'a pas été blessé malgré un impact impressionnant.

Zakaria et Embolo buteurs Un sixième but en Ligue 1 cette saison pour Breel Embolo. Image: KEYSTONE/EPA/ENNIO LEANZA our de fête pour Denis Zakaria et Breel Embolo ! Le Genevois et le Bâlois ont été les grands artisans du succès 3-0 à domicile de Monaco face à Marseille. Ce succès permet à la formation de la Principauté de ravir la deuxième place du classement aux Phocéens. Quant aux Marseillais qui désormais perdu cinq de leurs sept derniers matches, l'état de crise n'est plus très loin. Denis Zakaria a été à l’origine de l’ouverture du score de Takumi Minamino à la 34e avec sa récupération dans la surface. Breel Embolo a, quant à lui, signé le 2-0 à la 59e pour sa sixième réussite de la saison en Ligue 1 avant de provoquer le penalty du 3-0 transformé par... Zakaria à la 82e. Toujours titularisé malgré ses deux bourdes à Brest la semaine dernière, Philipp Köhn a également livré la marchandise. Le troisième Suisse de l’ASM a réussi les arrêts qu’il fallait pour fermer la porte à des Marseillais bien décevants. Titulaire pour la première fois depuis le 19 janvier, Ulisses Garcia, qui a joué à gauche dans la défense à trois de Roberto De Zerbi dans les rangs marseillais. Le Genevois a été remplacé à la 76e sans avoir été de loin le Marseillais le plus décevant.

Une finale Carlos Alcaraz - Lorenzo Musetti Carlos Alcaraz abordera la finale de dimanche avec les faveurs du pronostic. Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER La finale du Masters 1000 de Monte-Carlo opposera dimanche dès 12h00 Carlos Alcaraz (ATP 3) à Lorenzo Musetti (ATP 16). Malgré tout le talent de l’Italien, le titre semble promis à Carlos Alcaraz. Victorieux 7-6 (7/2) 6-4 de son compatriote Alejandro Davidovich Fokina (ATP 42) lors de la première demi-finale, l’Espagnol assure l’essentiel depuis le début de la semaine même s’il peut accuser parfois des trous d’air. Il aura, surtout, l’avantage de la fraîcheur dans la mesure où Lorenzo Musetti sort de deux matches éprouvants contre le tenant du titre Stefanos Tsitsipas et samedi contre Alex de Minaur (ATP 10). A deux points de la défaite face à l’Australien à 6-5 30-30 sur son service dans la dernière manche, l’Italien a su trouver le relâchement nécessaire dans le jeu décisif. Porté par le public, il s’est finalement imposé 1-6 6-4 7-6 (7/4) après 2h39’ de match. La question désormais est de savoir s’il a encore d’essence dans le réservoir pour sa première finale en Masters 1000 face à un Alcaraz contre lequel il reste sur trois défaites.

Johan Manzambi donne la victoire au SC Fribourg Un premier but qui va compter pour Johan Manzambi. Image: KEYSTONE/SFV/FABIO BLASER Johan Manzambi a inscrit son premier but en Bundesliga. Formé au Servette FC, le grand espoir de 19 ans a donné la victoire 2-1 au SC Fribourg à Mönchengladbach. Introduit pour le dernier quart d’heure, Johan Manzambi a marqué de la tête pour offrir à ses couleurs un succès qui compte. Il permet au SC Fribourg de se hisser à la 6e place et de nourrir désormais l’ambition d’une qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Au SC Fribourg depuis janvier 2023, Johan Manzambi avait été l’un des buteurs de la Suisse M21 lors du nul 2-2 contre l’Angleterre à la fin mars. A Mönchengladbach, il a fait sa cinquième apparition en Bundesliga.

La Suisse peut rêver au miracle Un grand match de Céline Naef à Radom pour entretenir l'espoir. Image: KEYSTONE/EPA/Piotr Polak Le miracle est toujours possible pour la Suisse à Radom ! Céline Naef a cueilli le point de l’espoir face à l’Ukraine pour croire à une qualification pour la phase finale de la Billie Jean King Cup. 178e mondiale, la Schwytzoise s’est imposée 6-4 7-6 (7/1) devant la 25e mondiale Marta Kostyuk. Pour aller à Shenzen en septembre prochain, la Suisse doit gagner cette rencontre sur le score de 3-0 et espérer que le calcul des jeux lui sera favorable. Jil Teichmann (WTA 96) livrera le dernier simple face à Elina Svtolina (WTA 18) dans une rencontre où elle ne part pas vraiment avec les faveurs du pronostic. Après trois défaites, Celina Naef a, quant à elle, enlevé son premier simple en Billie Jean King Cup. Même si son adversaire ne possède pas vraiment le mental le plus aguerri du Circuit, la Schwytzoise a signé un succès qui ne souffre aucune discussion. Dans les deux sets, elle a su revenir après avoir été la première à concéder son engagement. Dans le second, elle a su digérer les deux balles de matches sauvées par Marta Kostyuk à 5-4 pour réussir une fin de match admirable.

Paris-Roubaix Femmes: victoire française Pauline Ferrand-Prévot à son arrivée au vélodrome de Roubaix Image: KEYSTONE/AP/Thibault Camus La Française Pauline Ferrand-Prévot (33 ans) a remporté en solitaire la 5e édition de Paris-Roubaix Femmes. La Genevoise Elise Chabbey, active dans le final, a pris la septième place à 1'04. Pour sa première participation dans l'Enfer du Nord, la championne olympique en titre de VTT, qui détient un palmarès XXL dans plusieurs disciplines, a fait très fort. Elle est partie seule à 18 km de l'arrivée après avoir rejoint la Danoise Emma Norsgaard, alors en tête, et n'a pas faibli. Elise Chabbey a tenté de s'échapper pour prendre la deuxième place à 3,5 km du but, mais sa tentative n'a pas été couronnée de succès. Pauline Ferrand-Prévot a sans doute reçu des conseils avisés de la part de son compagnon Dylan Van Baarle. Le Néerlandais avait remporté Paris-Roubaix en 2022. Le podium a été complété par l'Italienne Letizia Borghesi (à 0'58) et la Néerlandaise Lorena Wiebes (à 1'01). Victorieuse l'an passé, la championne du monde belge Lotte Kopecky a fini 12e à 2'04, après avoir tenté de multiples attaques loin de l'arrivée.

Italie: bonnes nouvelles pour Mike Maignan Mike Maignan après le choc contre un coéquipier Image: KEYSTONE/EPA/Gabriele Menis Le gardien de l'AC Milan et de l'équipe de France Mike Maignan (29 ans) a quitté samedi matin l'hôpital d'Udine. Il y avait été transféré vendredi soir après un violent choc avec un coéquipier. "Mike est sorti de l'hôpital ce matin, il va bien, il doit maintenant observer un repos total jusqu'à mardi, quand de nouveaux examens seront faits", a expliqué un porte-parole des rossoneri. A la 51e minute du match d'ouverture de la 32e journée du championnat d'Italie remporté 4-0 par l'AC Milan contre l'Udinese, Maignan a percuté de plein fouet son défenseur Alex Jimenez. Le vice-champion du monde 2022 est resté au sol et a été entouré par ses coéquipiers qui ont aussitôt appelé l'encadrement médical du Milan. Les services de secours sont ensuite rentrés sur le terrain et ont évacué Maignan sur une civière, avant son transfert à l'hôpital pour des examens complémentaires. L'AC Milan avait rapidement donné des nouvelles rassurantes en indiquant qu'il était "conscient" et souffrait d'un traumatisme crânien.

Justin Rose sous la menace de Bryson De Chambeau et de Rory McIlroy Justin Rose tiendra-t-il ? Image: KEYSTONE/AP/David J. Phillip Justin Rose s'accroche à la première place du Masters d'Augusta. L'Anglais compte avec un coup d'avance sur l'Américain Bryson DeChambeau. Justin Rose, qui menait de trois points après un premier tour de rêve jeudi, a réalisé quatre birdies et trois bogeys pour rendre une carte de 71, et se situe à huit sous le par après 36 trous. "Une très bonne position avant le week-end", s'est autocongratulé l'Anglais de 44 ans, dont le dernier succès sur le circuit PGA remonte à 2023 à Pebble Beach. Pour sa part, Rory McIlroy, qui avait subi un double bogey en fin de parcours jeudi pour terminer 27e, a enchaîné vendredi trois birdies et un eagle sur les neuf derniers trous. Il a finalement réussi un putt de par tendu à 1,5 mètre du 18e trou pour signer une carte de six sous le par, sans bogey, à deux longueurs de Rose et à égalité avec le Canadien Corey Conners. "Je devais me rappeler que je jouais bien. Je ne pouvais pas laisser deux mauvais trous dicter les 16 bons", a déclaré le no 2 mondial, qui n'a pas connu de victoire dans un Majeur depuis 2014. "Terminer sans bogey aujourd'hui était très important". Bryson DeChambeau, qui avait battu McIlroy au 72e trou pour remporter l'US Open l'an dernier, a expédié sur des birdies quatre des huit premiers trous, puis a répondu à un bogey au 16e trou par un putt de birdie de près de 6 mètres au 17e trou. Il a rendu une carte de 68. Le tenant du titre Scottie Scheffler, qui a joué dans les conditions les plus venteuses, a eu quatre bogeys et trois birdies sur les neuf derniers trous pour finir sur un score de 71 et à une cinquième place partagée avec quatre autres concurrents.

Une 64e défaite pour Kyshawn George et les Wizards Kyshawn George (à gauche) voit Julian Phillips s'envoler au rebond. Image: KEYSTONE/AP/Nam Y. Huh Kyshawn George et Washington ont bu la tasse à Chicago ! Battus 119-89 par les Bulls, les Wizards ont concédé leur huitième défaite avec un écart d’au moins 30 points. Titularisé dans le cinq de base, Kyshawn George a inscrit 11 points pour accuser un déficit de -21 avec son 4 sur 10 au tir. Revenu aux affaires mercredi lors de la défaite contre Philadelphia après un mois à soigner sa cheville, le Valaisan espère conclure sa première saison en beauté dimanche à Miami. Face au Heat, Washington entend éviter une... 65e défaite pour abandonner la " lanterne rouge" de la NBA à Utah, qui présente ce même bilan de 17 victoires contre 64 défaites. Le Jazz affrontera Minnesota à Minneapolis.