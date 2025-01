Le FC Sion perd à 11 contre 10 ++ Aaltonen s'excuse

L'improbable défaite du FC Sion Théo Berdayes devancé par Tsiy Ndenge: comme si le FC Sion aura toujours accusé un temps de retard lors de cette reprise. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON L’année débute très mal pour le FC Sion. A Tourbillon, les Sédunois se sont inclinés 1-0 devant les Grasshoppers alors qu’ils ont évolué en supériorité numérique dès la 4e minute... Piégé sur une réussite de l’Argentin Tomas Veron Lupi à la 64e minute sur une action qui a dévoilé toutes les limites du capitaine Reto Ziegler, le FC Sion a, bien sûr, exercé une domination sans partage face à des Zurichois réduits à 10 après l'expulsion justifiée de Saulo Decarli pour un coup de coude. Il aurait pu la concrétiser à la 71e sans un miracle du portier Justin Hammel devant Dejan Sorgic ou à la 79e sans un... double sauvetage sur la ligne de Dirk Abels. Avec une défense composée de quatre gauchers et un milieu de terrain trop vite privé de Kevin Bua qui s’est blessé à l’épaule juste avant la demi-heure, le FC Sion n’a toutefois pas livré la marchandise. Cette défaite fait tache alors que la formation de Didier Thiolot avait cueilli 13 points lors des six derniers matches avant la trêve. Elle ne fait également pas l’affaire d’Yverdon qui voit les Grasshoppers le devancer pour se retrouver virtuellement dans la peau du barragiste. YB muet Le second match disputé à 18.00 a également débouché sur une surprise. Pour la première d’Uli Forte, le FC Winterthour a gâché la... première de Giorgio Contini à la tête des Young Boys. Contraints au nul 0-0 face à un adversaire qui a pu s’appuyer sur un gardien en état de grâce en la personne du Grec Stefanos Kapino, les Bernois ont beaucoup raté. Ils ont surtout laissé filer deux points précieux pour une équipe qui rêvent d’une impossible remontada et qui risquent de se retrouver dimanche à 10 points du leader et à 6 de la barre.

Miro Aaltonen s'excuse pour son comportement Miro Aaltonen est suspendu pour avoir contrevenu aux règles anti-dopage Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Vendredi, Miro Aaltonen a été suspendu provisoirement pour une infraction liée au dopage. L'attaquant a reconnu un comportement fautif auprès de l'agence finlandaise STT. Aaltonen s'est exprimé tard vendredi soir. "Pendant la trêve avant Noël, j'étais dans une boîte de nuit et j'ai apparemment consommé, à des fins de divertissement, une substance qui n'améliore pas les performances, mais qui est interdite dans le sport." On ne sait pas encore quelle substance le champion olympique finlandais a consommée de manière interdite. Ni Kloten ni Swiss Sport Integrity, qui a suspendu provisoirement le joueur de 31 ans pour une durée indéterminée en raison d'une violation potentielle des dispositions antidopage, ne se sont encore exprimés sur le cas. Aaltonen, qui a signé avec Berne un contrat de deux ans valable à partir de la saison prochaine, a en outre déclaré qu'il s'agissait d'une erreur stupide. "Je vais demander de l'aide et j'assume les conséquences de mes actes, rapporte SST. Dès que je serai autorisé à le faire, je souhaite reprendre mon travail. Je présente mes excuses les plus sincères pour ce que j'ai fait à mes proches et au HC Kloten, aux fans et aux coéquipiers."

Descente de Wengen: Odermatt encore le roi du Lauberhorn Marco Odermatt le roi du Lauberhorn Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Marco Odermatt a remporté la descente de Wengen pour la troisième fois. C'est même le cinquième doublé suisse de la saison chez les hommes avec la 2e place de Franjo von Allmen. Il a beau être originaire du canton de Nidwald, Wengen est bien la maison de Marco Odermatt. Le meilleur skieur du monde a prouvé que personne actuellement ne pouvait rivaliser avec lui sur le Lauberhorn, même lorsque la piste est un peu plus facile à appréhender. En entrée de Hundschopf, le leader de la Coupe du monde a réussi à conserver une vitesse supérieure à 82 km/h et juste avant le Kernen-S, pourtant élargi, "Super Marco" a découpé ces virages mythiques. Odi s'est fait un peu peur dans le S final en attaquant la porte avec un angle impressionnant. En coupant la ligne en 2'22'58, le Nidwaldien a établi le nouveau record de la piste que détenait Kristian Ghedina depuis 1997 (2'24''23). "C'est une bonne réaction après la course d'hier (réd: 7e du Super-G), a expliqué le vainqueur du jour au micro de la RTS. Le ski était parfait sur cette neige, la sensation sous les pieds était bonne, sur les sauts, je savais que j'étais bon en allant plus loin qu'aux entraînements." Rempli de confiance, Odermatt est maintenant prêt pour son grand objectif de la saison: s'imposer sur la Streif. "Kitzbühel, c'est la course la plus importante de l'année pour moi, on verra mais la confiance est parfaite", a confié celui qui a décroché la 43e victoire de sa carrière, la 4e en descente. Le week-end de rêve de Franjo von Allmen Derrière le patron, on retrouve Franjo von Allmen qui a vécu un week-end de rêve, 24 heures après avoir remporté son premier succès en Coupe du monde lors du Super-G. Parti juste avant son chef de file, le Bernois avait coupé la ligne en tête avec 0''20 de bonus sur Miha Hrobat. "Je voulais du vert, mais je savais qu'il y avait des bons coureurs derrière moi, a-t-il lâché dans un grand sourire. Ce n'était pas simple de garder de la force dans le S final, mais j'ai pris l'énergie du public." Il s'agit au passage du premier doublé suisse sur le Lauberhorn. Très bonne sortie pour Justin Murisier, 7e. Mais le Bagnard n'était pas totalement satisfait: "J'ai été moyen dans les passages où je suis bon et plutôt bon dans les passages où j'avais des problèmes. Et des chances à Wengen, je n'en n'aurais pas 100'000. Après cette interruption de Kriechmayr juste avant que je parte, ce n'était pas facile. J'ai manqué de risques dans le S final." Stefan Rogentin a pris la 11e place, alors qu'Alexis Monney a raté la dernière porte.

Descente de Cortina: Gut-Behrami 4e, Goggia s'impose Sofia Goggia la plus forte à Cortina Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati Et de 4 pour Sofia Goggia en descente à Cortina! Dans les Dolomites, l'Italienne a enlevé la 19e descente de sa carrière en Coupe du monde, la 26e victoire de sa carrière. Pas de surprise sur l'Olimpia delle Tofane. Sofia Goggia était l'une des grandes favorites et elle a parfaitement assumé ce rôle. La Bergamasque a surtout fait la différence dans le troisième secteur avec le passage du Delta. Elle a "collé" une demi-seconde à ses adversaires. Derrière la championne olympique de descente 2018, on retrouve la Norvégienne Kajsa Vickhoff Lie et l'Italienne Federica Brignone qui a récupéré le dossard rouge de leader de la discipline. Les Suissesses sont juste derrière, au pied du podium (4e à 0''72 et 5e à 0''75). Quadruple vainqueure en Coupe du monde sur cette piste, ainsi que deux fois médaillée d'or aux Mondiaux de 2021, Lara Gut-Behrami a concédé trop de temps dans le troisième secteur et dans les derniers hectomètres de course. Trois centièmes derrière la Tessinoise, Corinne Suter se hisse dans le top 5 pour la première depuis près de deux ans et sa troisième place à Kvitfjell. Sur la piste qui l'avait couronnée championne du monde en 2021, la Schwytzoise a donné l'impression de retrouver une partie de ses sensations. Magnifique deuxième lors de la descente de St-Anton samedi passé, Malorie Blanc est redescendue de son nuage sur une piste qu'elle découvrait. La Valaisanne occupe la 23e place provisoire à 1''89. Delia Durrer a fait un peu mieux avec son 19e rang. Priska Ming-Nufer (27e) et Michelle Gisin (29e) sont au-delà des deux secondes de retard

17e victoire de suite pour Sinner, qualifié pour les huitièmes Jannik Sinner poursuit sa route à Melbourne Image: KEYSTONE/EPA/JOEL CARRETT Le no 1 mondial Jannik Sinner, tenant du titre, s'est qualifié samedi pour les 8es de finale de l'Open d'Australie. Ceci grâce à sa victoire en trois sets contre l'Américain Marcos Giron (46e). L'Italien, vainqueur pour la 4e fois en autant de duels face à son adversaire, s'est imposé 6-3 6-4 6-2 et rejoint ses rivaux Alexander Zverev (2e), Carlos Alcaraz (3e) et Novak Djokovic (7e) parmi les seize derniers joueurs en lice. Sinner, désormais sur une série de 17 victoires d'affilée, affrontera en huitièmes de finale le Danois Holger Rune (13e) ou le Serbe Miomir Kecmanovic (51e), qui disputent leur 3e tour dans la soirée. Double vainqueur en Grand Chelem (Open d'Australie et US Open 2024), le champion de 23 ans n'a plus été battu depuis plus de trois mois et sa défaite en finale du tournoi ATP 500 de Pékin contre Alcaraz, début octobre.

Noemi Rüegg pour une première sur le World Tour Noemi Rüegg, ici lors du Tour de Romandie, a remporté la 2e étape du Tour Down Under Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Noemi Rüegg fait une entrée fracassante sur le World Tour féminin en ce début de la saison. La championne de Suisse a remporté la 2e étape du Tour Down Under et pris la tête du général. Rüegg a doublé les meilleures grimpeuses lors de l'arrivée au sommet à Willunga Hill. La Zurichoise de 23 ans de l'équipe EF Education-Oatly s'est détachée à un peu plus de 500 m de l'arrivée et a terminé avec dix secondes d'avance sur la Néerlandaise Silke Smulders. Elise Chabbey, qui court désormais pour l'équipe FDJ-Suez, a pris la 7e place à 26 secondes. "Je n'ai pas de mots pour exprimer ce que je ressens", a déclaré Rüegg lors de l'interview d'après-course, bien incapable de retenir ses larmes de joie. Grâce à sa première victoire au plus haut niveau, elle a de bonnes chances de terminer l'épreuve de trois jours en leader. Avant la dernière étape vallonnée, elle compte 15 secondes d'avance sur Smulders. Le profil et le sprint en légère montée à Stirling devraient lui convenir.

Le gardien Nedeljkovic s'offre un but et un assist Alex Nedeljkovic fêté par ses coéquipiers Image: KEYSTONE/AP/Jeffrey T. Barnes Pittsburgh est à la recherche de sa gloire d'antan. Mais cette nuit, son gardien Alex Nedeljkovic a réussi un exploit inédit en NHL en marquant un but et en faisant un assist contre Buffalo. Lors de cette victoire 5-2 de la bande à Sidney Crosby, Nedeljkovic a réalisé 40 arrêts pour un pourcentage de 95,2% et il a aussi contribué de l'autre côté de la feuille de statistiques. Il a ainsi été crédité d'une passe sur le 3-1 de Cody Glass et c'est lui qui a scellé le score à 2'42 de la fin en marquant dans la cage vide. Ce fan de Martin Brodeur est en outre le premier gardien à marquer en ECHL, AHL et NHL. Son but est le 19e inscrit par un gardien en NHL et il est le 16e dans l'histoire à accomplir cet exploit.

Monfils renverse le 4e mondial Taylor Fritz au 3e tour Gaël Monfils jouera les 8es de finale de l'Open d'Australie Image: KEYSTONE/AP/Manish Swarup Increvable Gaël Monfils ! Le Français de 38 ans s'est hissé en 8e de finale de l'Open d'Australie en sortant le no 4 mondial Taylor Fritz samedi au 3e tour. Gaël Monfils (ATP 41) s'est imposé 3-6 7-5 7-6 (7/1) 6-4 en un peu plus de trois heures face à l'Américain, finaliste du dernier US Open et du dernier Masters ATP. Il décroche sa première victoire en Grand Chelem contre un top 5 depuis 2008, et son premier succès face à l'une des quatre premières têtes de série dans un Majeur. Devenu début janvier à Auckland le vainqueur de tournoi le plus âgé sur le circuit principal depuis 1977, le Parisien fut quasiment intouchable sur son service. Il a claqué 24 aces, le dernier pour conclure cette partie, et a effacé trois des quatre balles de break auxquelles il a dû faire face. Deux fois demi-finaliste en Grand Chelem (Paris 2008, New York 2016), Gaël Monfils n'avait plus atteint les 8es de finale d'un tournoi majeur depuis l'Open d'Australie 2022 où il s'était hissé en quarts de finale. Son prochain adversaire sera l'Italien Lorenzo Musetti (ATP 15) ou l'Américain Ben Shelton (ATP 20). Chez les dames, Iga Swiatek (WTA 2) a vécu une journée particulièrement tranquille, écrasant la lauréate de l'US Open 2021 Emma Raducanu (WTA 61) 6-1 6-0 au 3e tour. La Polonaise, quintuple lauréate en Grand Chelem, affrontera pour une place en quarts la "lucky loser" allemande Eva Lys (WTA 128).

Sion pour se hisser dans le top 6? En recevant GC samedi pour la reprise de la Super League, Sion a une belle occasion de se hisser dans le top 6. Quant à Servette, un succès face à St-Gall pourrait lui offrir la tête du championnat. Les Sédunois doivent toutefois se méfier de Sauterelles qui n'ont plus perdu depuis le 10 novembre en championnat et un revers contre St-Gall. Depuis, les Zurichois, toujours 11es, ont compilé trois nuls et un succès juste avant la pause. Septième, Sion peut de son côté espérer grimper dans le top 6 avec une victoire, surtout que les Valaisans couchent sur trois succès et sur 12 points lors de leurs cinq dernières parties. Pour Servette, il s'agit de commencer 2025 sur de bonnes bases. Mais en recevant St-Gall, les Genevois doivent se méfier d'un adversaire qui vaut certainement mieux que sa 8e place actuelle dans un championnat particulièrement serré. Tellement serré qu'en cas de victoire, les Grenat pourraient prendre provisoirement la tête du championnat en attendant les rencontres de dimanche.

Denis Law s'est éteint Le doyen des Ballons d'Or s'en est allé à 84 ans. Image: KEYSTONE/AP Manchester United et le football écossais pleurent l’un de leurs plus grands joueurs. Denis Law, qui était le lauréat du Ballon d’Or le plus âgé, s’est éteint à 84 ans. Ballon d’Or 1964, Denis Law a commencé sa carrière à Huddersfield Town, mais s'est fait un nom à Manchester United où il a passé 11 ans, remportant le titre de champion en 1965 et 1967, ainsi que la Coupe d'Europe en 1968. Il y a marqué 237 buts en 404 matches, devenant ainsi le troisième meilleur buteur de l'histoire du club derrière Wayne Rooney (253) et Bobby Charlton (249). Seul Ecossais à avoir remporté le Ballon d’Or, Denis Law a également porté les couleurs de Manchester City et du Torino. Il reste le meilleur buteur de l'histoire de l'Écosse, avec 30 buts en 55 sélections, après avoir fait ses débuts internationaux en 1958 à l'âge de 18 ans.

La Suisse valeureuse Lenny Rubin l'atout maître de l'équipe de Suisse. Image: KEYSTONE/TIL BUERGY La Suisse n’a pas signé l’exploit lors de son deuxième match du Mondial. Après le nul contre la République tchèque, elle s’est logiquement inclinée 31-29 devant l’Allemagne à Herning. La Suisse conserve toutefois toutes ses chances de qualification pour le tour final. Elle ne doit tout simplement pas perdre dimanche contre la Pologne. Si elle évolue dans le même registre que face à l’Allemagne, la formation d’Andy Schmid ne devra pas nourrir de grandes inquiétudes. Elle a, en effet, offert une superbe réplique aux médaillés d’argent des Jeux de Paris. Sans le brio du portier allemand Andreas Wolff qui était vraiment dans un grand soir, les Suisses auraient même pu s’imposer. Ils ont ainsi mené 26-25 à la 51e avant d’accuser un passage vide fatal. A 27-27, l’Allemagne devait marquer trois buts de suite pour forcer la décision dans cette rencontre. Auteur de 7 buts, Lenny Rubin a été le meilleur marqueur d’une équipe de Suisse qui a forcé le respect. A elle désormais de ne pas se prendre les pieds dans le tapis dimanche contre la Pologne.

Une victoire de plus pour Fribourg-Gottéron Les Fribourgeois remercient leurs supporters après la rencontre: ils ont livré la marchandise. Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Fribourg-Gottéron a évité la glissade en Ajoie, vendredi. Chez la lanterne rouge, les Dragons ont retourné la partie à la mi-match pour s'imposer 2-1. Genève-Servette a pour sa part battu Kloten 2-0. Depuis l'arrivée de Greg Ireland à la tête du HC Ajoie, fin octobre dernier, la formation jurassienne est devenue particulièrement difficile à manoeuvrer en ses murs. Fribourg, qui traverse également une bonne période depuis que Lars Leuenberger est aux commandes, en a également fait l'expérience vendredi soir. Les Ajoulots ont d'ailleurs profité de la première pénalité du match pour ouvrir le score sur un tir frappé de Honka dans le bas de la cage du jeune Gallay (15e). Les deux formations se sont ensuite passablement neutralisées, malgré quelques occasions de part et d'autre. Mais les visiteurs ont fini par renverser la vapeur au milieu de la rencontre. D'abord grâce à Bertschy, qui est parvenu à égaliser en infériorité numérique (29'57'') avec son premier but en 12 matches, puis à l'aide d'un superbe numéro de relais entre Wallmark et Sörensen, que ce dernier a conclu avec maîtrise (31'00''). Dans l'enchaînement, Lilja a même encore trouvé le poteau sur un tir croisé. Et les Jurassiens ne se sont jamais vraiment remis de ce coup de massue. Les hommes d'Ireland ont tenté le tout pour le tout dans les deux dernières minutes en sortant Conz pour un patineur supplémentaire, sans parvenir à égaliser. Gottéron a même encore ajusté le poteau à 18 secondes du terme. Un premier but long à venir Aux Vernets, Genève-Servette s'en est sorti contre Kloten dans un match qui a surtout offert beaucoup de déchet technique. Malgré des sauts d'un but à l'autre, aucun des deux adversaires n'est parvenu à trouver la faille au terme des quarante premières minutes. Les Genevois ont fini par ouvrir le score 25 secondes après le second retour des vestiaires. Prompt à s'extraire de la mêlée, Jooris a reçu une passe parfaite de Granlund pour pouvoir tromper Waeber. Jooris a été le libérateur des Aigles, puisque c'est encore lui qui s'est envolé pour assurer la victoire genevoise dans la cage vide à 34 secondes de la sirène finale face à un adversaire privé de son topscorer Miro Aaltonen suspendu. Lugano a cueilli un succès de prestige à la Resega contre Davos pour la grande première d'Uwe Krupp à la barre. Les Tessinois, toujours sous la barre avec Ajoie, ont dominé les Grisons, 3es du classement avant le match, sur le score de 6-3. Zoug a fait mieux encore en surclassant Berne dans la capitale 1-5, pour s'emparer de la deuxième place jusqu'alors occupée par les Ours. Le duel accroché entre Ambri et les Zurich Lions, au Tessin, a quant à lui tourné à l'avantage des visiteurs (3-2 ap), grâce à un but de Malgin en prolongation.

Breel Embolo: l'erreur fatale Breel Embolo (à droite): un début d'année "compliqué". Image: KEYSTONE/EPA Breel Embolo traverse un début d’année bien difficile. Remplaçant au coup d’envoi, le Bâlois a précipité la défaite de l’AS Monaco à Montpellier (2-1). Introduit à la 77e minute, Breel Embolo a perdu dans les pieds du Genevois Becir Omeragic un ballon qui a permis à Montpellier de mener une rupture conclue par le Jordanien Mousa Al-Tamari pour le 2-1. L’absence du capitaine Denis Zakaria, malade, a bien sûr pesé face à la "lanterne rouge". Sans lui, l’équipe souffre d’un déséquilibre dans ses lignes trop souvent fatal. Trois jours après une élimination en Coupe de France à Reims, cette défaite coûte aux Monégasques leur troisième place au classement.

Miro Aaltonen suspendu provisoirement Miro Aaltonen rattrapé par la patrouille ? Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Coup dur pour le EHC Kloten ! Son topscorer Miro Aaltonen est frappé d’une suspension provisoire en raison d’une infraction potentielle aux dispositions antidopage. Le joueur finlandais et le club ont été avertis vendredi de la décision émise par Swiss Sport Integrity. Aucune information ne sera dévoilée sur cette affaire tant que l’enquête est en cours. Miro Aaltonen a inscrit 35 points (20 buts/10 assists) depuis le début de la saison pour s’avancer comme l’un des artisans du remarquable parcours de Kloten cette saison. Agé de 31 ans, il évolue depuis 2022 avec le club zurichois.