Le HCC vire son coach ++ Infantino fâché

L'actu du foot féminin Ana-Maria Crnogorcevic a fait ses débuts en championnat de France le week-end dernier Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Chaque lundi, Keystone-ATS fait le point sur l'actualité du football féminin.

Alors que la Women's Super League reprendra le 6 février, les internationales suisses évoluant à l'étranger ont déjà retrouvé le chemin des terrains en compétition en 2026.

FRANCE. Ana-Maria Crnogorcevic a fait ses débuts en championnat de France samedi avec le RC Strasbourg. Entrée en jeu à la 65e minute, alors que le score était de 1-0, la joueuse suisse la plus capée de l'histoire a pu fêter la victoire contre Lens. Sa compatriote Eseosa Aigbogun, qui est également sous contrat avec Strasbourg, n'a pas été alignée.

ANGLETERRE. Au lieu du championnat, c'est le quatrième tour de la FA Cup qui était au programme ce week-end en Angleterre. Avec West Ham United, deux Suissesses se sont qualifiées pour le tour suivant. Leila Wandeler, qui a rejoint le club cet été, a joué dès le début et a été remplacée à la 71e minute alors que le score était acquis (3-0) contre Newcastle United. C'est sa compatriote Seraina Piubel qui l'a remplacée.

PAYS-BAS. Le championnat national a repris aux Pays-Bas. Actuelle meilleure buteuse de l'Eredivisie, Riola Xhemaili n'a pas trouvé le chemin des filets avec le PSV Eindhoven, signant tout de même un passe décisive. Son équipe s'est imposée 2-0 face à Zwolle.

ITALIE. Une semaine après avoir remporté la Supercoupe d'Italie contre l'AS Roma, la Juventus Turin a connu la défaite en championnat. Lors du match perdu 2-1 contre l'Inter Milan, Lia Wälti a délivré la passe décisive sur l'ouverture du score tombée dès la 4e minute. Viola Calligaris a suivi cette partie depuis le banc.

ESPAGNE. Laia Ballesté a décroché une victoire surprise avec l'Espanyol Barcelone. La défenseuse internationale suisse a été alignée durant l'intégralité du match contre l'Atlético Madrid, la formation catalane s'imposant 1-0.



HCC: Louis Matte démis de ses fonctions Louis Matte n'entraîne plus le HCC Image: KEYSTONE/MANUEL GEISSER Louis Matte quitte le HC La Chaux-de-Fonds. Le club neuchâtelois de Swiss League a annoncé lundi matin avoir démis avec effet immédiat son coach ̈canado-suisse de ses fonctions.

"Les récents mauvais résultats et l'état général de l'équipe ont convaincu le Conseil d'administration qu'un changement était indispensable pour insuffler un nouveau souffle à l'équipe en vue de la fin du championnat", est-il écrit dans le communiqué d'un club qui pointe au 3e rang du classement de Swiss League.

Le HCC avait annoncé il y a plus de deux mois que le contrat de Louis Matte ne serait de toute façon pas prolongé au terme de la présente saison. L'intérim à la tête de la première équipe est assuré par le directeur sportif Loïc Burkhalter et par Santeri Matikainen, "jusqu'à nouvel avis".



Infantino fustige le comportement des Sénégalais Le comportement des Sénégalais a été fustigé par Gianni Infantino Image: KEYSTONE/AP/Mosa'ab Elshamy Le président de la FIFA Gianni Infantino a condamné lundi "des scènes inacceptables" lors de la finale de la CAN.

Le Valaisan met en cause certains joueurs et une partie du staff du Sénégal qui ont quitté le terrain plusieurs minutes en plein match.

Le Sénégal a remporté la finale de la CAN face au Maroc à l'issue de la prolongation (1-0) au cours d'une partie qui a sombré dans le chaos le plus total à Rabat. Un penalty sifflé en faveur du pays-hôte à la fin du temps règlementaire, juste après un but refusé au Sénégal, a entraîné le départ du terrain d'une partie de l'équipe sénégalaise.

Les tensions ont gagné les tribunes où les supporters des Lions de la Teranga ont tenté d'envahir le terrain pendant près de 15 minutes, même lorsque Brahim Diaz s'apprêtait à tirer son pénalty, finalement raté, et ont été difficilement contenus dans une bagarre générale par les stadiers, secondés par les forces de l'ordre.

"Inadmissible" "Nous condamnons fermement le comportement (...) de quelques joueurs sénégalais et des membres du staff technique. Il est inacceptable de quitter le terrain de cette manière", a déclaré Infantino dans un communiqué transmis à l'AFP.

"Il est inadmissible de quitter le terrain de cette manière, et la violence ne saurait être tolérée dans notre sport; elle est tout simplement inacceptable. Nous devons toujours respecter les décisions prises par les arbitres, sur et en dehors du terrain. Les équipes doivent jouer dans le respect des Lois du Jeu, car tout autre comportement met en péril l'essence même du football", a poursuivi le président l'instance.

"Les scènes déplorables dont nous avons été témoins aujourd'hui doivent être condamnées et ne jamais se reproduire", a également écrit Gianni Infantino, qui a aussi appelé "les instances disciplinaires compétentes de la CAF (Confédération africaine de football, ndlr)" à prendre "les mesures appropriées".



Wawrinka passe le 1er tour à Melbourne La joie de Stan Wawrinka après sa victoire au 1er tour à Melbourne Image: KEYSTONE/AP Stan Wawrinka (ATP 139) s'est offert un 159e succès en Grand Chelem lundi à Melbourne, le premier depuis Wimbledon 2024.

Le "quadra" vaudois a renversé Laslo Djere (ATP 92) au 1er tour de l'Open d'Australie.

Le vainqueur de l'édition 2014 du "Happy "Slam s'est imposé 5-7 6-3 6-4 7-6 (7/4) en 3h20' devant le Serbe. Il aurait pu plier l'affaire plus rapidement s'il n'avait pas manqué une balle de premier set à 5-4 sur le service adverse.

Invité par les organisateurs, Stan Wawrinka a eu le mérite de rapidement se ressaisir après la perte de la manche initiale. L'ex-no 3 mondial a dominé les débats dans les deuxième et troisième sets, avant de connaître une légère baisse de régime dans le quatrième. Mené 2-4, il a toutefois pu recoller à 4-4.

Le Vaudois, qui mettra fin à sa carrière au terme de cette saison, a ensuite parfaitement négocié un tie-break dont il a gagné les trois premiers points. Il a conclu cette partie sur sa première balle de match, en profitant de la 67e faute directe commise par Laslo Djere dans cette partie.

Stan Wawrinka devrait avoir un joli défi à relever au 2e tour de cet Open d'Australie. La logique voudrait qu'il affronte le Tchèque Jiri Lehecka, 19e mondial et quart de finaliste du dernier US Open.



Tampa Bay retrouve le chemin de la victoire Moser (à gauche) et le Lightning ont battu Dallas dimanche Image: KEYSTONE/AP/Tony Gutierrez Tampa Bay n’a pas tardé à retrouver le chemin de la victoire en NHL. Janis Moser et le Lightning se sont imposés 4-1 dimanche à Dallas pour cueillir un 12e succès dans leurs 13 derniers matches et reprendre la tête de la Conférence Est.

La franchise floridienne, dont la série de 11 victoires d’affilée avait été brisée vendredi à St. Louis aux tirs au but, a pourtant concédé l’ouverture du score à Dallas après 4’00 de jeu. Mais son portier Andrei Vasilevskiy a stoppé les 19 autres tirs cadrés par les Stars, toujours privés de leur défenseur soleurois Lian Bichsel blessé.

Janis Moser s’est illustré avec un assist sur le 4-1 inscrit dans une cage vide par Pontus Holmberg à 2’01 de la fin du temps réglementaire. Le défenseur seelandais, qui affiche désormais 16 points à son compteur 2025/25 (dont 11 assists), a terminé avec un bilan de +1. Avec un +37 sur l’ensemble de la saison, il est le no 3 de la Ligue dans la statistique des +/-.



Waltert subit la loi d'Anisimova Simona Waltert a été battue d'entrée à Melbourne Image: KEYSTONE/AP/Dita Alangkara Première représentante de Swiss Tennis à entrer en lice à l’Open d’Australie, Simona Waltert (WTA 87) a logiquement été éliminée dès le 1er tour. La Grisonne a subi la loi d’Amanda Anisimova (WTA 4).

Simona Waltert s’est inclinée 6-3 6-2 lundi à Melbourne devant l’Américaine, finaliste malheureuse des deux précédentes levées du Grand Chelem (Wimbledon et US Open). Elle disputait son premier match dans le tableau final du premier Majeur de la saison.

La Grisonne de 25 ans a été nettement dominée, se procurant une seule balle de break qu’elle a pu convertir pour revenir à 2-1 dans le premier set. Amanda Anisimova a cependant très vite repris la main pour passer l'épaule en 60 minutes de jeu.



Le Sénégal prive le Maroc de son rêve Scène de joie pour les Sénégalais en finale à Rabat Image: KEYSTONE/AP/Mosa'ab Elshamy Le rêve de victoire à domicile à la CAN s’est effondré en finale pour le Maroc. A Rabat, les Marocains se sont inclinés 1-0 ap face au Sénégal.

Pape Gueye a été l’homme décisif. Le milieu de Villarreal a inscrit l'unique but à la 4e minute des prolongations. Les Marocains ont ensuite poussé pour obtenir l’égalisation, mais n’ont réussi en prolongations qu’un tir sur la transversale. Le Sénégal remporte sa deuxième CAN après 2022, tandis que le Maroc attend toujours un deuxième titre depuis 1976.

La pilule sera dure à avaler pour l’équipe d’Achraf Hakimi. Le scénario de la finale a été incroyable. Les dernières minutes du temps réglementaire resteront gravées dans les mémoires. Dans la dernière des huit minutes de temps additionnel affichées, l’arbitre Ndala a accordé un penalty aux Marocains, signalé par le VAR pour une faute sur le meilleur buteur Brahim Díaz. Sur corner, l'attaquant du Real Madrid avait été légèrement déséquilibré par une main adverse sur l’épaule. Un coup dur pour les Sénégalais.

La délégation sénégalaise a longuement protesté, se sentant lésée, d’autant qu’on leur a refusé un but en début de temps additionnel pour une faute litigieuse. En l’espace de quelques instants, les Sénégalais ont donc dû faire face à deux coups durs. Certains joueurs ont quitté la pelouse pour les vestiaires avant que Sadio Mané ne les ramène sur le terrain.

Près de quinze minutes après la décision du penalty, Brahim Díaz s’est élancé et a échoué en tentant une panenka dans les bras d'Edouard Mendy. Ce coup du sort a sans doute perturbé les Marocains.



La Suisse craque face à la Slovénie Andy Schmid a vu son équipe s'effondrer contre la Slovénie Image: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI La Suisse a subi un revers amer lors de son deuxième match de groupe à l’Euro. Après le nul 28-28 en ouverture contre les Féroé, l'équipe d’Andy Schmid s'est inclinée à Oslo face à la Slovénie 38-35.

Grosse désillusion pour la Suisse! Car la sélection helvétique comptait neuf buts d'avance en cours de partie (23-14). Pour atteindre la phase principale, les Suisses devront impérativement battre largement le Monténégro, encore sans point, lors de leur dernier match de groupe mardi (18h).

La Slovénie, 4e des JO, a quant à elle validé son billet pour la suite grâce à ce deuxième succès.



Guerdat maître de Leipzig Steve Guerdat et lashin Sitte ont remporté l'épreuve de Coupe du monde à Leipzig Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Steve Guerdat a remporté sur Iashin Sitte l’épreuve de Coupe du monde de Leipzig dotée de 205'000 euros. Le Jurassien a réalisé un week-end parfait après son succès samedi dans le Championnat.

Onze paires s’étaient qualifiées pour le barrage et Guerdat fut l'un des cinq cavaliers à sortir un nouveau sans faute. Avec un temps de 42’’21, il a devancé d’un peu plus d’une seconde le Français Simon Delestre. Le deuxième Suisse engagé, Bryan Balsiger sur C‐Mistral, a terminé 19e après une barre.

Grâce à ce succès, Guerdat empoche 20 nouveaux points lors de la 9e des treize épreuves qualificatives pour la finale de la Coupe du monde, prévue en avril aux Etats-Unis. Meilleur Suisse, il occupe désormais la 10e place du classement avec 29 unités. Le champion olympique 2012 a toutefois confirmé, en marge du CSI de Bâle, qu’il renonçait cette année à la finale outre-Atlantique afin d’éviter une trop grande charge pour ses chevaux.



Super League: Sion ramène un point de Bâle Liam Chipperfield (à droite) a égalisé pour Sion en deuxième période face à Bâle. Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Sion n'a pas démérité mais a concédé le nul 1-1 à Bâle lors de la 20e journée de Super League. Surpris d'entrée, les hommes de Didier Tholot ont trouvé les ressources pour égaliser en seconde période.

Mis sous pression d'entrée par les Rhénans, Sion n'est pas parvenu à enchaîner après leur victoire à Tourbillon mercredi face à la lanterne rouge Winterthour. Cinquièmes au classement, les Valaisans restent la meilleure équipe romande grâce à leurs 31 unités, à deux points du FCB, quatrième.

Bâle a pris le contrôle de la rencontre dès la 4e minute. Sur un coup franc de Xherdan Shaqiri, Flavius Daniliuc a frappé un boulet de canon à bout portant pour transpercer le dernier rempart sédunois Anthony Racioppi.

Racioppi encore décisif Le portier valaisan a cependant eu la main ferme pour dévier le tir entrant d'Andrej Bacanin à la 18e. En deuxième mi-temps, le meilleur buteur de Sion Rilind Nivokazi a trouvé Liam Chiperfield pour l'égalisation à la 58e, tandis que Shaqiri a vu son tir de la 75e stoppé par un Racioppi attentif.

Thoune continue sa marche vers le titre À Zurich, Thoune s'est joué de Grasshopper 3-1. Emerin Rastoder (5e) puis Kastriot Imeri (9e) ont rapidement mis les Bernois en orbite. Malgré la réduction du score des Sauterelles attribuée au malheureux portier thounois Niklas Steffen (50e), Fabio Fehr a mis les siens à l'abri à la 69e pour assurer au leader du championnat une 3e victoire de rang.

Les hommes de Mauro Lustrinelli comptent désormais six points d'avance sur leur poursuivant Saint-Gall, qui compte un match de moins.



Lausanne perd des plumes Les Lausannois ne sont pas passés loin de la victoire face à Rapperswil Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD Lausanne a manqué une belle occasion de marquer trois points dimanche en National League. A Malley, les Vaudois ont été battus 4-3 ap par Rapperswil.

La victoire obtenue en prolongation à Kloten se devait d'être suivie d'une autre performance positive pour les hommes de Geoff Ward. Comme pour mettre ce début d'année raté dans un placard. Si les Lausannois veulent positiver, ils peuvent se dire qu'ils ont tout de même obtenu quelque chose avec ce point. Septième, Rapperswil se bat pour décrocher une place dans le top 6. Ces deux points leur permettent d'espérer.

Les Vaudois pensaient avoir ouvert le score à la 15e grâce à l'ancien joueur de Rapperswil, Nathan Vouardoux. Seulement un hors-jeu, signalé après un coach's challenge, a repoussé ce moment de quelques minutes. Les Lions ont frappé à la 22e, deux secondes après la fin d'une pénalité saint-galloise, par Brännström. Le défenseur du LHC a expédié son fameux missile dans la lucarne de Nyffeler pour son 18e goal de la saison.

A la mi-match, les Lakers ont pu égaliser par Dünner en power-play. Mais 74 secondes après cette réussite, Brännström a trouvé Rochette pour son 20e but de l'exercice. Encore fragile, le LHC a vu Zangger inscrire le 2-3 à la 42e. Heureusement, les Vaudois ont répondu par Oksanen à la 47e. Un but inscrit du patin que les arbitres sont allés revisionner avant de l'accorder.

En prolongation, les joueurs de Ward pensaient par deux fois avoir pris le deuxième point. Mais Brännström et Spooner se sont heurtés à Nyffeler. Et sur le contre, Rask a pu battre Pasche.

Grâce à sa victoire aux tirs au but 4-3 sur Langnau, Lugano a lui marqué deux points. Les Tessinois, 4es, comptent donc trois longueurs d'avance sur les Vaudois au classement.



Super League: Servette concède le nul face au FC Zurich Marco Burch a marqué pour sa première apparition sous le maillot de Servette face au FCZ ce dimanche. Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Servette n'est pas parvenu à battre le FC Zurich lors de la 20e journée de Super League. A Genève, les Zurichois réduits à 10 en fin de match ont tenu bon pour conserver le nul 1-1.

L'équipe de Jocelyn Gourvennec n'a toujours pas gagné en 2026, après sa défaite contre Lausanne mercredi 1-0. Les Genevois n'ont pas saisi l'occasion d'empocher une victoire qui semblait à leur portée, notamment après l'expulsion à la 72e du défenseur zurichois Lindrit Kamberi pour une faute de dernier recours sur Florian Ayé.

Marco Burch s'illustre Après un début de rencontre offensif, Servette a fini par trouver la faille à la 20e. Parfaitement servie par Lilian Njoh, la nouvelle recrue des Grenat Marco Burch a pu débloquer son compteur dès sa première apparition avec le SFC. Cependant, un cafouillage dans la défense genevoise a permis au FCZ d'égaliser à la 28e grâce à Damenius Reverson.

Le SFC n'a plus connu la victoire depuis le 6 décembre, et reste à la 10e place de Super League avec 21 points. Le FCZ a concédé un 4e match sans victoire en championnat, et se maintient à la 8e place du classement avec 25 unités.



Slalom de Wengen: Meillard au pied du podium, McGrath s'impose Loïc Meillard doit se satisfaire de la 4e place à Wengen. Image: Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Loïc Meillard a terminé au pied du podium du slalom de Wengen dimanche. Le Norvégien Atle Lie McGrath a conservé sa couronne devant Lucas Pinheiro Braathen et Henrik Kristoffersen.

Deuxième ex aequo de la première manche, Meillard n'a signé que le 17e temps sur le second tracé, insuffisant pour monter sur la boîte. Le skieur d'Hérémence a finalement concédé 0''49 à Kristoffersen, qui a décroché le 100e podium de sa carrière en Coupe du monde.

Vainqueur du slalom d'Alta Badia le 22 décembre, Atle Lie McGrath est décidément à l'aise à Wengen, où il s'était déjé imposé l'an dernier. Le Norvégien, qui avait réalisé le meilleur chrono dimanche matin, a signé la 5e victoire de sa carrière sur le Cirque blanc avec la manière.

La remontée d'Iten La belle histoire dans le camp suisse est venue de Matthias Iten. Le Zougois de 26 ans a obtenu le meilleur résultat de sa carrière avec une magnifique 6e place. Parti avec le dossard 44, il s'est d'abord qualifié sans trembler (23e) avant de faire un bond de 17 rangs en signant le meilleur temps de la deuxième manche.

Leader de la Coupe du monde de slalom, le Français Paco Rassat a perdu de précieux points dans la course au globe en enfourchant sur le second tracé. Il cède le dossard rouge à McGrath, qui compte 21 points d'avance sur Pinheiro Braathen. Loïc Meillard est 8e à 140 points.



Open d'Australie: Alcaraz, Zverev et Sabalenka passent le 1er tour Carlos Alcaraz a assuré l'essentiel pour son premier match depuis sa séparation avec son entraîneur Juan Carlos Ferrero. Image: KEYSTONE/AP/Dita Alangkara Le no 1 mondial Carlos Alcaraz a livré un match sérieux sans être parfait pour se hisser dimanche au 2e tour de l'Open d'Australie. C'est le seul tournoi du Grand Chelem qui manque à son palmarès.

Pour son premier match officiel depuis sa séparation mi-décembre avec son entraîneur historique Juan Carlos Ferrero, l'Espagnol de 22 ans s'est imposé 6-3 7-6 (7/2) 6-2 contre l'Australien Adam Walton (ATP 81).

Désormais entraîné par le seul Samuel Lopez, qui avait intégré son équipe fin 2024, Alcaraz a bien entamé la partie, réalisant le break à 4-3 dans la première manche avant de conclure le set sur son service.

Mais Walton a répliqué en début de deuxième manche, se détachant à 3-1 avant que le patron du circuit ATP ne recolle pour pousser l'Australien au tie-break, aisément remporté 7/2 par l'Espagnol.

Wawrinka en lice lundi Dans le troisième set, Alcaraz a breaké sur un jeu blanc à 3-2 pour s'envoler vers la victoire, acquise après un peu plus de deux heures de match. Le prochain adversaire du no 1 mondial sera l'Allemand Yannick Hanfmann (ATP 102), qui a disposé dimanche en quatre sets de l'Américain Zachary Svajda (ATP 143), issu des qualifications.

Le duel Alcaraz-Walton était le dernier match de la première journée sur le Central, avant l'entrée en lice prévue lundi du décuple vainqueur de l'Open d'Australie Novak Djokovic (ATP 4).

Lauréat de l'édition 2014, Stan Wawrinka (ATP 139), invité par les organisateurs à l'entame de sa dernière saison professionnelle, jouera aussi lundi face au Serbe Laslo Djere (ATP 92).

Zverev lâche un set Le no 3 mondial Alexander Zverev a quant à lui mis un set pour entrer dans son tournoi, avant de remporter son duel face au Canadien Gabriel Diallo (ATP 41). L'Allemand s'est imposé 6-7 (1/7) 6-1 6-4 6-2.

Finaliste l'an dernier à Melbourne, l'Allemand affrontera au deuxième tour le Français Alexandre Müller (ATP 50) ou l'Australien Alexei Popyrin (ATP 49).

"Je n'étais pas content en voyant le tirage au sort parce que (Diallo) est un joueur très talentueux et très agressif", a commenté Zverev, qui a estimé qu'il n'aurait pas pu "jouer plus mal" qu'au premier set mais qu'ensuite, il a joué à un "très bon niveau".

A partir du deuxième set, "j'ai mieux frappé mes coups droits, j'ai mieux retourné, j'ai été plus agressif", a-t-il analysé. "Je sais que c'est ça mon jeu, je n'ai pas besoin que 58 spécialistes ou des milliers d'Allemands me le répètent à chaque tournoi !", a-t-il ajouté entre humour et irritation.

Sabalenka gênée par Federer Chez les dames, la no 1 mondiale Aryna Sabalenka a réussi, mais sans faire d'étincelles, son entrée en lice en écartant logiquement la Française Sarah Rakotomanga (WTA 118) 6-4 6-1 dimanche au premier tour.

"Je n'ai pas très bien débuté et elle, au contraire, elle a tout de suite très bien joué. C'était un match piège pour moi en ce début de tournoi alors je suis contente de l'avoir bouclé en deux sets secs", a commenté la Bélarusse de 27 ans, grande favorite pour décrocher un troisième trophée à Melbourne.

Dimanche, la leader incontestée en ce moment du circuit féminin a mis un peu de temps pour entrer dans son match, elle qui avait pourtant survolé le tournoi de préparation de Brisbane, avant de dérouler et de s'imposer en 1h16.

Son explication ? La présence en tribunes des champions Rod Laver et Roger Federer, assis côte à côte. "J'étais sous pression parce que je voulais que vous me voyiez bien jouer. Alors j'étais nerveuse. Mais j'espère que vous vous êtes quand même un peu amusés", a-t-elle lancé à l'intention des deux légendes du tennis.

