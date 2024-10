Le hockey suisse a un nouveau patron ++ Ndoye doit assumer son statut

La poisse pour Sixtine Cousin qui va manquer toute la saison La poisse pour la Genevoise Sixtine Cousin Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Avant même le début de la saison de skicross, la malchance frappe à nouveau les athlètes suisses. Sixtine Cousin va manquer l'entier de la saison. Lors d'un entraînement à Saas-Fee samedi, la Genevoise de 24 ans a chuté et s'est blessée au genou gauche. Les examens ont révélé des déchirures du ligament croisé, du ligament interne et des deux ménisques. Sixtine Cousin doit donc se soumettre à une opération. La Genevoise avait décroché sa première victoire en Coupe du monde la saison dernière à San Candido. Elle avait aussi pris la 4e place en clôture de saison à Idre Fjäll.

Martin Baumann est le nouveau CEO de la SIHF Martin Baumann est le nouveau CEO de la SIHF Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Martin Baumann a été nommé comme nouveau CEO de la fédération suisse de hockey (SIHF). Le Zougois de 56 ans reprendra la direction opérationnelle début novembre après le départ de Patrick Bloch. Au cours de ces dix dernières années, Martin Baumann a dirigé la Champions Hockey League SA. Avant cela, Baumann a occupé plusieurs postes de direction dans le secteur de la finance, à la banque Julius Bär et à la banque Vontobel. "Nous nous réjouissons d’avoir pu engager un expert reconnu disposant d’un immense savoir-faire dans le hockey", a déclaré Stefan Schärer, président du Conseil d’administration de la SIHF. Le Zougois se réjouit de relever ce nouveau défi: "Mon objectif est de m’appuyer sur mon expérience dans la direction d’équipe et l'organisation de manifestations. J'entends promouvoir les innovations, renforcer l’engagement des fans et mettre en place des partenariats solides."

Equipe de Suisse: Dan Ndoye doit assumer un nouveau statut Dan Ndoye a un nouveau statut Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Après s'être fait un nom à travers l'Europe cet été en Allemagne, Dan Ndoye a choisi de rester dans son club de Bologne. En Italie comme avec l'équipe de Suisse, il veut confirmer son nouveau statut. "Cette saison, on attend de moi que je fasse la différence, que je marque des buts. C'est aussi pour ça que je suis resté à Bologne, car c'est un rôle qui me convient", déclare Dan Ndoye. Le Vaudois de 23 ans n'a pas souhaité quitter l'Emilie-Romagne, alors que certaines rumeurs l'envoyaient du côté de l'Inter Milan après son Euro réussi. "Je suis resté, car j'ai senti que c'était le bon choix pour ma carrière de faire une saison de plus. J'avais encore des choses à faire à Bologne, et pouvoir jouer la Ligue des champions était une grosse opportunité", explique-t-il. Début de saison décevant Avec Remo Freuler et Michel Aebischer, Ndoye a toutefois dû s'adapter à un nouvel entraîneur, Thiago Motta ayant cédé aux sirènes de la Juventus de Turin. Il a été remplacé par l'ex-coach de la Fiorentina Vincenzo Italiano. "C'est une nouvelle philosophie, un nouveau coach avec des nouvelles idées. Il faut un peu de temps pour tout assimiler, d'autant plus que de nombreux joueurs de l'effectif ont eu une préparation tronquée à cause de l'Euro", rappelle Dan Ndoye. Résultat, après un exercice 2023/24 bouclé à la 5e place, Bologne effectue un début de saison décevant (une seule victoire en Serie A) et peine à marquer des buts (7 buts en 9 matches). Il revient donc en partie à Dan Ndoye de régler la mire, mais le Vaudois n'est pas connu pour être un "serial buteur". La saison dernière, il n'a marqué qu'une fois en championnat. "C'est dans ce domaine que mon jeu doit s'améliorer le plus. Je travaille depuis plusieurs années là-dessus", admet-il. "Il me faudrait peut-être un déclic sur une saison, et après ça s'enchaînera. Je sais que le travail va payer. Je ne sais pas quand, mais je sais que ça va arriver." S'inspirer de Shaqiri L'équipe de Suisse aussi a besoin d'un Ndoye efficace devant le but. Avec la retraite internationale de Xherdan Shaqiri, elle a perdu un joueur capable de faire la différence à tout moment. "Je peux m'inspirer de sa persévérance. Donner mon maximum tout au long d'un match pour être capable d'en changer le cours à tout moment. Shaq' avait cette capacité", admire Dan Ndoye. Mais l'ancien du LS ne veut pas non plus perdre sa polyvalence. D'abord aligné comme attaquant en phase de groupes à l'Euro, il a également dépanné en tant que piston droit après la suspension de Silvan Widmer. "Mon poste de prédilection reste celui d'ailier, mais le coach sait que je peux jouer à plusieurs positions", affirme Dan Ndoye.

Wimbledon: un système électronique remplacera les juges de ligne Les juges de ligne de Wimbledon seront remplacés Image: KEYSTONE/EPA/FELIPE TRUEBA Wimbledon va abandonner ses emblématiques juges de ligne au profit d'un système de vérification électronique. Cela va ainsi changer le visage du seul tournoi du Grand Chelem disputé sur gazon. Les arbitres et juges de ligne élégamment vêtus font partie depuis un temps immémorial du tournoi londonien au même titre que les fraises, la crème et la tenue entièrement blanche que doivent porter les joueurs. Mais Wimbledon vient d'annoncer une évolution majeure en la matière, visant selon les organisateurs à "équilibrer la tradition et l'innovation", en renonçant à ces juges de ligne, suivant en cela une mesure de l'ATP. Le circuit masculin a en effet décidé en 2023, à horizon 2025, de généraliser un dispositif électronique permettant de vérifier si la balle a touché ou non la ligne (ELC). Le but est d'"optimiser la précision et la cohérence entre les tournois". Si les tournois du Grand Chelem restent libres de leur choix, le All England Club, qui gère Wimbledon, a indiqué mercredi qu'il passerait lui-même à l'ELC à partir de 2025. "La technologie d'arbitrage sera mise en place pour tous les matches, des qualifications jusqu'à la finale, et concernera les appels de "out" et de "fault" qui étaient jusqu'à présent effectués par les arbitres de ligne", ont indiqué les organisateurs dans un communiqué. L'année prochaine, Wimbledon se déroulera du 30 juin au 13 juillet.

Liverpool: le gardien Alisson Becker blessé aux ischio-jambiers Alisson sera absent des pelouses plusieurs semaines Image: KEYSTONE/AP/SILVIA IZQUIERDO Le gardien brésilien de Liverpool Alisson Becker (32 ans) sera absent des pelouses durant au moins six semaines. Il souffre d'une blessure aux ischio-jambiers. Alisson avait dû quitter la pelouse à la 79e samedi en Premier League à Londres lors du succès des Reds 1-0. Son remplaçant habituel, l'Irlandais Caoimhin Kelleher (25 ans) étant malade, son poste avait été pris par le Tchèque Vitezslav Jaros (23 ans), qui avait ainsi effectué ses grands débuts avec Liverpool. Le club, actuel leader de Premier League, ne devrait pas pouvoir compter sur Alisson avant la mi-novembre.

Jürgen Klopp va ouvrir un nouveau chapitre Jürgen Klopp lors de ses adieux à Liverpool Image: KEYSTONE/AP/JON SUPER Jürgen Klopp (57 ans) retrouve le ballon rond. Le technicien allemand, libre depuis son départ de Liverpool cet été, a été nommé patron du football au sein du groupe Red Bull. "J'aimerais développer, soutenir et améliorer les incroyables talents que nous avons", a déclaré Klopp dans une publication de Red Bull sur les réseaux sociaux. Il prendra ses nouvelles fonctions le 1er janvier 2025, avec un contrat à long terme. Jürgen Klopp aura la responsabilité stratégique de tous les clubs de la galaxie du fabricant de boissons énergisantes. Cela concerne principalement Leipzig, Salzbourg, New York, mais aussi d'autres équipes comme Leeds, qui joue en 2e division anglaise. Le technicien devra faire bénéficier les clubs de sa vaste expérience en ce qui concerne les entraînements, la philosophie de jeu, le développement des talents ainsi que les transferts de joueurs et d'entraîneurs. Impressionnant palmarès Le contrat de l'ancien coach de Mayence, Borussia Dortmund et Liverpool comporte une clause de sortie pour devenir sélectionneur de l'Allemagne. Au fil des années, Klopp s'est forgé un impressionnant palmarès, avec notamment deux titres de champion d'Allemagne (2011/2012) et une Coupe d'Allemagne (2012) avec Dortmund. Avec Liverpool, il a remporté un championnat d'Angleterre (2020), une Coupe d'Angleterre (2022), deux Coupes de la Ligue (2022/2024), une Ligue des champions (2019) et une Coupe du monde des clubs (2019).

Une saison blanche pour Nils Hintermann Nils Hintermann ne skiera pas cet hiver. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Niels Hintermann doit mettre une croix sur sa saison 2024/2025. Un communiqué de Swiss Ski précise que le spécialiste de vitesse doit renoncer à skier cet hiver pour des raisons de santé. Victorieux à trois reprises sur le front de la Coupe du monde, le Zurichois de 29 ans s'exprimera cet après-midi lors d'une conférence de presse.

Chicago n'a pas gâché la fête Philipp Kurashev (au second plan) au duel avec Josh Doan. Image: KEYSTONE/AP/Spenser Heaps Philipp Kurashev et Chicago n’ont pas gâché la fête à Salt Lake City. Les Blackhawks se sont inclinés 5-2 pour la grande première de la nouvelle franchise du Utah Hockey Club. Mené 3-0 à la mi-match, Chicago a repris espoir avec les réussites de Nick Foligno et de Teuvo Teravainen avant de concéder le 4-2 dans la cage vide à 42’’ de la sirène. Aligné durant 17’55’’, Philipp Kurashev a accusé un bilan de -2 face à un adversaire dont la majorité des joueurs provenait du contingent des Arizona Coyotes. L’attaquant bernois et ses coéquipiers évolueront encore trois fois à l’extérieur, à Winnipeg, à Edmonton et à Calgary avant leur premier match à domicile jeudi prochain contre San Jose. Avec une entame aussi ardue, Chicago sera très vite fixé sur son sort. Est-ce que cette équipe en reconstruction pourra-t-elle déjà tenir un rôle intéressant cette saison ? Plus tôt dans la soirée, Florida, le Champion en titre, a parfaitement lancé sa saison. Sur leur glace de Sunrise, les Panthers se sont imposés 6-4 devant Boston grâce notamment à un doublé de Sam Bennett, La menace de l’ouragan Milton avait longtemps menacé la tenue de cette rencontre, celle des véritables trois coups de la saison après la parenthèse des Global Series Europe qui ont vu New Jersey cueillir deux succès face à Buffalo à Prague.

Champions Hockey League: Fribourg retrouve des couleurs Un triplé pour Jan Dorthe Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Fribourg Gottéron a retrouvé des couleurs mardi en Champions Hockey League. Les Dragons ont largement battu les Eisbären Berlin 9-3 grâce notamment à un triplé du jeune Jan Dorthe (18 ans). Les Fribourgeois ont ainsi obtenu un succès très important sur le plan mental après leurs récentes déconvenues en championnat. Eux qui avaient une peine énorme à marquer se sont libérés en allumant la lumière trois fois dès le premier tiers. Dorthe, promu en première ligne, a inscrit les deux premières réussites (8e/10e) alors que le numéro 3 est venu de la canne de Yannick Rathgeb (16e). Les autres buts de Gottéron ont été l'oeuvre de Mottet (22e), Schmid (26e), Bertschy (27e/31e), Dorthe encore (30e) et Näf (50e). Autre fait réjouissant, les joueurs de Pat Emond ont marqué trois fois en supériorité numérique. Les Zurich Lions ont été moins prolifiques. A domicile, les champions de Suisse l'ont emporté 2-1 tab face aux Sheffield Steelers. Rudolfs Balcers a été l'homme du match en signant le 1-0 pour les Lions et en transformant le tir au but décisif.

Encore une saison en Coupe du monde pour Nino Schurter Nino Schurter pas encore prêt à ranger son VTT Image: KEYSTONE/EPA/MAXIME SCHMID Nino Schurter (38 ans) n'est pas prêt à ranger son VTT. Le Grison, coureur suisse le plus titré de l'histoire, a indiqué sur Instagram qu'il allait poursuivre sa carrière la saison prochaine. Dans un message vidéo, Schurter a dit être fier de tout ce qu'il avait accompli. Mais pour lui, ce sont les rencontres avec les gens qui occupent la première place. "A cause de vous, je ne suis pas encore prêt à arrêter", a-t-il expliqué. Nino Schurter a par contre dit à la télévision SRF que 2025 constituerait son ultime saison en Coupe du monde. "Un autre championnat du monde en Suisse et les courses de Coupe du monde à Lenzerheide, ce sera la fin parfaite de ma carrière en cross country", a déclaré le champion olympique 2016. Ensuite, il va continuer à disputer des courses, mais en dehors de la Coupe du monde. Schurter a décroché trois médailles olymiques, une de chaque métal. Il compte dix titres de champion du monde et 36 victoires en Coupe du monde.

HC Lugano: Adam Huska engagé jusqu'au terme de la saison Joren Van Pottelberghe sera absent trois mois Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Lugano a engagé le gardien international slovaque Adam Huska (27 ans). Il doit pallier les blessures des deux derniers remparts du club tessinois, Niklas Schlegel et Joren Van Pottelberghe. Schlegel souffre depuis quelques jours d'une blessure musculaire. Quant à Van Pottelberghe, il a fait une chute lors d'une promenade durant un jour de congé et s'est fait de multiples fractures à la cheville et au pied droit. Son absence est estimée à environ trois mois. Huska, qui arrivera mercredi à Lugano avec un contrat jusqu'au terme de la saison, a disputé 74 matches de KHL entre 2022 et 2024 pour le club de Nijni Novgorod. Auparavant, il avait tenté sa chance en Amérique du Nord, mais a dû se contenter de jouer en AHL exception faite d'une apparition en NHL avec les New York Rangers en 2021/22.

Andrés Iniesta annonce sa retraite à 40 ans Andrés Iniesta a annoncé sa retraite sportive mardi lors d'un évènement organisé à Barcelone. Image: KEYSTONE/EPA/Alejandro Garcia Andrés Iniesta range ses crampons à 40 ans. La légende du Barça et de la Roja a annoncé mardi à Barcelone prendre sa retraite, après une dernière expérience professionnelle aux Emirats arabes unis. "Être sur la pelouse, c'est fini", a déclaré le milieu de terrain, visiblement ému, après avoir longuement évoqué toute sa carrière devant la presse, lors d'un événement organisé à Barcelone. "Je ne peux pas rester loin du football, c'est ma vie et cela continuera à être ma vie. Maintenant, je dois continuer à me former, je suis en train de passer mon diplôme d'entraîneur et c'est la prochaine étape", a-t-il poursuivi. "J'essaierai de revenir pour faire un grand travail, mais ce ne sera pas en courant derrière le ballon, mais depuis un autre endroit". Andrés Iniesta a joué seize ans en équipe première du Barça, son club formateur, cinq au Vissel Kobe au Japon, avant une dernière pige d'un an à l'Emirates Club, aux Emirats Arabes Unis. 32 trophées Formé à la Masia, la pépinière du FC Barcelone, il est considéré comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire du club catalan, symbolisant, avec Xavi et Lionel Messi, la domination du jeu collectif du Barça au niveau européen entre 2008 et 2015. Il a disputé en tout 674 matches sous le maillot blaugrana et remporté 32 trophées, dont quatre Ligues des champions et neuf championnats d'Espagne, tout en s'imposant comme le joueur clé des succès de la sélection espagnole (130 sélections en tout) à la même période, soulevant coup sur coup l'Euro 2008, la Coupe du monde 2010 et l'Euro 2012. Déjà une figure respectée du football mondial, Iniesta, devenu Catalan d'adoption mais né près d'Albacete (Castille-la-Manche, centre), est rentré définitivement dans le coeur de tous les Espagnols un soir de juillet 2010 à Johannesburg, en Afrique du Sud, en offrant à la Roja sa première Coupe du monde d'une demi-volée à la 116e minute face aux Pays-Bas. Félicité et encensé par nombre de ses anciens entraîneurs dans des vidéos diffusées mardi lors de l'annonce de sa retraite, Iniesta a aussi été salué par son ancien partenaire Messi, qui a évoqué sur Instagram "un des coéquipiers les plus magiques" avec qui il avait évolué.

Fabian Rieder: "Je peux être un facteur important" Fabian Rieder est épanoui à Stuttgart et avec l'équipe de Suisse. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Fabian Rieder a pris du galon en équipe de Suisse depuis l'Euro 2024. En club, il s'affirme également à Stuttgart qu'il a rejoint cet été après une saison compliquée à Rennes. "Je suis vraiment très heureux, pas uniquement en tant que footballeur mais aussi en tant que personne. Tout s'est bien passé pour moi ces derniers mois", a déclaré Fabian Rieder mardi, à l'occasion d'un point presse de l'équipe de Suisse à Saint-Gall. Le Bernois de 22 ans semble bien avoir mis derrière lui son expérience d'un an en France, pas aussi fructueuse qu'il aurait pu l'espérer après avoir crevé l'écran à Young Boys. "Le sport n'est pas toujours une partie de plaisir. J'ai toujours été prêt et continué à m'entraîner. Je suis arrivé à l'Euro avec cette attitude et cela m'a permis de pouvoir m'exprimer sur le terrain", a-t-il expliqué. A Stuttgart, dauphin du Bayer Leverkusen la saison dernière, Fabian Rieder n'a pas encore le statut de titulaire indiscutable. Mais il a entamé deux matches, participé à toutes les rencontres depuis le début de la saison et a marqué un but et délivré deux passes décisives. Malgré les résultats en dents de scie de son club (9e, à 5 points du Bayern), le Suisse est convaincu d'être au bon endroit. "Nous avons une équipe de haut niveau et je pense que nous n'avons pas été très bien payés ces derniers temps." Retrouver sa place Avec la Nati, Rieder prétend à l'une des trois places du trident offensif de Murat Yakin. Il s'y était imposé lors de l'Euro après une performance XXL contre l'Allemagne en phase de groupes, avant d'enchaîner contre l'Italie et l'Angleterre. Lors de la trêve de septembre (deux défaites en Ligues des nations), il avait toutefois cédé sa place à Zeki Amdouni contre l'Espagne après avoir débuté au Danemark. "Je suis encore l'un des plus jeunes, et j'essaie de profiter de chaque minute pour tout donner. J'ai pu montrer durant l'Euro que je pouvais être un facteur important dans un match, que ce soit en tant que titulaire ou en tant que remplaçant. Je dois rééditer ces performances pour rester sur le terrain", a-t-il lancé. A voir si Murat Yakin lui accordera à nouveau sa confiance samedi en Serbie, où la Suisse visera les trois points.

Young Boys limoge son entraîneur Patrick Rahmen Patrick Rahmen et Young Boys, c'est fini. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Patrick Rahmen n'est plus l'entraîneur de Young Boys. Le club bernois, lanterne rouge de la Super League, a annoncé mardi qu'il se séparait de son coach. Joël Magnin assurera l'intérim. La défaite d'YB à Bâle dimanche (1-0) aura donc été celle de trop pour le technicien bâlois. Ce cinquième revers de la saison en championnat a mis fin à une collaboration qui n'a duré que quelques mois. "Ces dernières semaines, nous avons tout tenté pour inverser la tendance, mais nous n'y sommes malheureusement pas parvenus", déclare le directeur sportif d'YB Steve von Bergen dans le communiqué du club. "Après un quart du championnat, le classement a une signification. Et nous sommes en queue de peloton." En mai, Patrick Rahmen, 55 ans, avait signé un contrat de deux ans dans la capitale après une saison réussie à Winterthour. Il avait succédé à Joël Magnin, qui avait assuré l'intérim après le départ de Raphaël Wicky en cours de saison. Magnin assurera donc un nouvel intérim après avoir maintenu Young Boys en tête de la Super League au printemps et assuré aux Bernois un 17e titre de champion de Suisse. "Nous sommes convaincus qu'il parviendra à redonner à l'équipe plus de confiance et de stabilité. Dans notre situation, nous ne devons pas parler de titre de champion, mais de sortir du marasme pas à pas", déclare Christoph Spycher, copropriétaire d'YB.