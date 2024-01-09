Le LHC humilie Genève-Servette ++ Arsenal s'impose à Bilbao

Ligue des champions: 4-4 entre la Juve et Dortmund Kenan Yildiz (à droite) et Yan Couto ont tous deux marqué Image: KEYSTONE/EPA/Alessandro Di Marco Le premier choc de la saison en Ligue des champions a tenu ses promesses. A Turin, la Juventus et Borussia Dortmund ont fait match nul 4-4. Tous les buts sont tombés en seconde période!

La partie s'est totalement débridée après le thé. Les visiteurs ont pris l'avantage deux fois, par Adeyemi (52e) et Nmecha (65e). Mais la Juve a répliqué grâce à Yildiz (63e), auteur d'une frappe somptueuse, et au joker Vlahovic (67e).

Le BVB est repassé devant grâce à Yan Couto (74e) puis Bensebaini (86e/penalty). Mais les Italiens n'ont rien lâché. Vlahovic a réduit l'écart (94e) avant de servir Kelly pour le 4-4 (96e) dans un final hallucinant. Gregor Kobel n'a rien pu faire sur les quatre buts encaissés. Le portier suisse a par ailleurs sauvé plusieurs fois son camp.

Le Real grâce à deux buts sur penalty Le Real Madrid a peiné à domicile face à Marseille (2-1), mais s'en est sorti grâce à un doublé de Mbappé sur penalty. Les visiteurs ne se sont pas cachés et ont ouvert le score par Weah (22e). Sur penalty, Mbappé a égalisé (29e).

Rulli a ensuite souvent sauvé l'OM. Le Real a perdu ses deux latéraux droits: Alexander-Arnold est sorti sur blessure (5e), et Carvajal a été expulsé pour un coup de tête sur Rulli (72e). Un deuxième penalty de Mbappé a fait la différence (81e).

Sensation à Lisbonne Qarabag, l'un des petits poucets de la compétition, a démontré avoir sa place à ce niveau. Le club azéri, mené 2-0 à Lisbonne par le Benfica après un quart d'heure, a trouvé les ressources pour finalement créer la sensation et s'imposer 3-2 grâce à Kashchuk (86e).

A Londres, Tottenham l'a emporté 1-0 face à Villarreal. La décision est tombée sur un autogoal gag du gardien Luiz Junior dès la 4e.



Sandro Schmid donne la victoire à Gottéron Sandro Schmid (no 73) congratulé par Attilo Biasca et par Ludwig Johnson après son ouverture du score. Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Avec Lausanne bien sûr, Fribourg-Gottéron et Bienne sont les autres grands gagnants de la soirée. Pour les Fribourgeois, le succès 5-4 aux tirs au but à Zoug tombe à pic.

Il gomme en quelque sorte la défaite sans appel concédée vendredi à Lausanne et il souligne que Gottéron peut également briller loin de ses bases. Déjà auteur d’un doublé dans le temps réglementaire, Sandro Schmid a inscrit le penalty de la victoire dans le shootout.

Sur sa glace, le HC Bienne a battu Lugano 3-2 pour cueillir son premier succès de la saison. Il a été acquis sur une réussite de Toni Rajala après 59 secondes de jeu dans la prolongation. Menés 2-0 à l’appel des dix dernières minutes, les Seelandais sont revenus dans le match grâce à Petr Cajka et Marcus Sylvegaard.

Ajoie n'y arrive pas Le début de saison du HC Ajoie tourne, en revanche, doucement au cauchemar avec une quatrième défaite en quatre rencontres. Les Jurassiens ont été battus à domicile par Rapperswil -Jona (2-4). L’ouverture du score de Niklas Friman après seulement 30 secondes de jeu aurait pu placer le HC Ajoie sur une voie royale. Mais au fil des minutes, les Jurassiens n’ont pas pu masquer leurs lacunes du moment pour concéder cette défaite qui fait mal. Auteur d’un hat-trick, son quatrième en National League, Tyler Moy fut le grand homme du match.

Zurich battu 2-1 à Langnau un adversaire contre lequel il restait sur... onze victoires de rang, le HC Davos est désormais la seule équipe à avoir fait le plein depuis les trois coups du championnat. Sur leur glace, les Grisons ont battu Kloten 4-2 pour un quatrième succès. Cette première place du HC Davos ne constitue pas une surprise dans la mesure où l’équipe de Josh Holden n’a peut-être jamais été aussi bien équilibrée.





Lausanne humilie Genève-Servette Théo Rochette ouvre le score. Le festival peut commencer pour le LHC... Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Lausanne a humilié Genève mardi à Malley lors du premier derby lémanique de la saison pour la 4e journée de National League. Les Vaudois l'ont emporté 11-0.

La honte, le déshonneur, l'humiliation. Le jeûne genevois a eu lieu jeudi dernier, mais les Aigles ont visiblement voulu poursuivre l'histoire en jeûnant devant le but adverse. Incapables de produire quoi que ce soit de solide, les joueurs de Yorick Treille ont été disséqués par un LHC à qui tout a réussi. En ce mardi 16 septembre, le LHC s'est mué en entreprise de désinfection où aucune araignée n'a survécu tant les joueurs vaudois ont chassé les toiles du but adverse.

Lausanne a commencé son match comme face à Fribourg. Les Lions ont joué simple en mettant la pression sur la cage de Stéphane Charlin. Après une première grosse occasion pour Riat (5e), les Vaudois ont ouvert le score à la 8e par l'entremise de Théo Rochette. Bien lancé, le numéro 90 a battu Charlin à mi-hauteur.

Triplé de Rochette Comme lors du match contre Gottéron, le LHC a doublé la mise. A la 18e et alors qu'ils étaient à 5 contre 3, c'est Erik Brännström qui a nettoyé la lucarne de Charlin d'un puissant tir. Le tiers médian a tourné à la démonstration avec des Lions qui ont enlevé le deuxième vingt 6-0 ! Stéphane Charlin n'a d'ailleurs pas résisté au 5-0 de Czarnik et a cédé sa place à Robert Mayer à la 24e.

Mais ce changement n'a eu aucun effet. Les Lausannois ont continué à se montrer cliniques. Théo Rochette y est allé de son triplé, tandis qu'Austin Czarnik a inscrit 5 points (1 goal/4 assists).

Bien entendu, ce résultat est le plus gros écart jamais réalisé dans l'histoire moderne du club vaudois. Avant cela, les plus grosses victoires étaient des 8-1 face à Davos le 15 octobre 2016 et en play-off face à Langnau le 23 mars 2019. Quant aux derniers matches avec plus de dix buts, il faut remonter au 28 janvier 2022 lorsque Zoug avait écrasé Ajoie 11-0. A noter que Genève avait encaissé dix buts aux Vernets le 2 octobre 2021 face à Ambri lors d'un revers 10-4. Mais là, la pilule passe encore plus mal.



Ligue des champions: Arsenal s'impose à Bilbao Gabriel Martinelli ouvre le score une minute après son entrée en jeu Image: KEYSTONE/AP/Miguel Oses Arsenal a pris un départ victorieux en Ligue des champions. Les Gunners sont allés s'imposer 2-0 à Bilbao face à l'Athletic Club lors de la 1re journée de la phase de ligue.

Les Londoniens ont parfois été bousculés par leurs adversaires basques, surtout en début de match. Mais ils ont su laisser passer l'orage avant de progressivement prendre le dessus.

Entré en jeu à la 71e à la place d'un Eze très discret, Martinelli n'a pas tardé à justifier la décision de son manager Mikel Arteta. Lancé en profondeur sur une déviation de Trossard, qui avait relayé Gyökeres (65e), le Brésilien est allé marquer sur son premier ballon à la 72e. Les deux remplaçants ont inversé les rôles à la 87e, le Belge étant cette fois à la conclusion.

L'Union Saint-Gilloise a pour sa part fêté ses grands débuts en Ligue des champions par un succès 3-1 sur la pelouse du PSV Eindhoven. David (9e/penalty), El Hadj (39e) et MacAllister (81e) ont inscrit les buts des champions de Belgique, pour qui le Suisse Marc Giger est entré à la 67e. Celui-ci a été transféré à l'Union depuis Schaffhouse en janvier 2025.



Stan Wawrinka déroule Stan Wawrinka ne s'est pas pris les pieds dans le tapis Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Deux jours après sa finale perdue à Rennes devant Hugo Gaston, Stan Wawrinka (ATP 137) a su rebondir. Le Vaudois a passé le cap du 1er tour du Challenger de Saint-Tropez.

Le Vaudois s’est imposé 6-3 6-3 devant l’Allemand de 17 ans Justin Engel (ATP 217). Il a su, ainsi, parfaitement gérer la transition entre l’indoor et le dur extérieur. Stan Wawrinka a conclu après seulement 61 minutes de match face à un joueur un brin trop émotif. Le fait d’affronter un triple vainqueur en Grand Chelem n’a pas aidé le junior de Nuremberg à lâcher vraiment ses coups.

Jeudi, Stan Wawrinka sera opposé au Français Robin Bertrand (ATP 311) en huitième de finale. Sa route devrait ensuite logiquement croiser en quart de finale celle de la tête de série no 1 du tableau, l'Espagnol Martin Landaluce (ATP 139).



Mondiaux de Tokyo: Faith Kipyegon sacrée pour la 4e fois Quatre titres mondiaux sur 1500 m pour Faith Kipyegon Image: KEYSTONE/EPA/FRANCK ROBICHON La Kényane Faith Kipyegon (31 ans) a décroché son quatrième titre de championne du monde du 1500 m mardi à Tokyo. En 3'52''15, elle a encore renforcé son hégémonie sur le demi-fond.

Egalement triple championne olympique de la distance, la détentrice du record du monde a mené sa course d'une main de maître, en tête du début à la fin. Elle a devancé sa compatriote Dorcus Ewoi (3'54''92) et l'Australienne Jessica Hull (3'55''16).

Avec cinq titres mondiaux (dont un sur 5000 m), trois titres olympiques et cinq records du monde battus en deux ans seulement (1500 m trois fois, mile, 5000 m depuis battu), Kipyegon continue de réécrire une page entière de l'histoire de l'athlétisme. Jamais personne, hommes et femmes confondus, n'avait autant dominé le demi-fond.

Kerr titré à la hauteur Le Néo-Zélandais Hamish Kerr a confirmé sa domination sur le saut en hauteur. Le champion olympique en titre a ajouté une médaille d'or mondiale à son palmarès. Il a été le seul concurrent à franchir une barre à 2m36, et ce dès son premier essai. Cela a aussi constitué la meilleure performance mondiale de l'année.

Son plus sérieux adversaire a été le Sud-Coréen Sang-Hyeok Woo, qui a décroché l'argent avec 2m34. Le Tchèque Jan Stefala a complété le podium avec 2m31.

Katzberg impérial au marteau Le champion du monde et olympique Ethan Katzberg a conservé son titre au marteau grâce à un jet à 84m70 au deuxième essai. Le Canadien âgé de 23 ans a explosé son record pour devenir le cinquième meilleur performeur de l'histoire de la discipline. Il s'agit même de la meilleure performance mondiale au marteau depuis... 2005.

Le Canadien a dominé le concours puisque trois de ses six lancers lui auraient permis d'être sacré. Katzberg a devancé l'Allemand Merlin Hummel (82m77) et le Hongrois Bence Halasz (82m69), qui àtait déjà 3e aux Mondiaux 2023 et 2e aux JO 2024.



Mondiaux de Tokyo: Jason Joseph passe à côté de sa finale Jason Joseph (à gauche) s'est raté en finale du 110 m haies. Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Jason Joseph a manqué son affaire en finale du 110 m haies des Mondiaux de Tokyo mardi. Le Bâlois s'est arrêté avant de franchir la première haie. L'Américain Cordell Tinch s'est imposé en 12''99.

Que de regrets pour Joseph! L'athlète de 26 ans est passé à côté de son sujet pour sa deuxième finale mondiale, deux ans après sa 7e place à Budapest. Pourtant bien parti, il n'a même pas tenté de franchir la première haie, comme tétanisé par l'enjeu. Il n'a pas non plus semblé blessé.

Médaillé de bronze aux Championnats d'Europe de Rome en juin 2024, le Suisse a vraiment manqué une occasion en or de décrocher une breloque historique au lendemain du titre de Ditaji Kambundji sur 100 m haies. Son record de Suisse (13''07), qu'il a atteint à deux reprises cette saison, lui aurait en effet permis de monter sur le podium à Tokyo.

Tinch devant deux Jamaïcains La course a été remportée sans surprise par le grand dominateur de la discipline cette saison, l'Américain Cordell Tinch (12''99). Le 4e meilleur performeur de l'histoire s'est imposé devant les Jamaïcains Orlando Bennett (13''08) et Tyler Mason (13''12).

Jason Joseph avait réussi une belle demi-finale pour se qualifier pour le point d'orgue de cette quatrième journée des Mondiaux japonais. Il avait pris la 2e place de sa demi-finale derrière Tinch en 13''18 malgré un mauvais départ.

Devant son public, Rachid Muratake n'a pas non plus réussi d'exploit. Le Japonais s'est classé 5e de cette finale (13''18) à laquelle le triple champion du monde en titre américain Grant Holloway, éliminé en demi-finale, n'a pas participé.



Mondiaux: Jason Joseph qualifié pour la finale du 110 m haies Jason Joseph a terminé sa demi-finale comme un boulet de canon. Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Jason Joseph disputera la finale du 110 m haies mardi à 15h20 à Tokyo. Le hurdleur bâlois a pris la deuxième place de sa demi-finale (13''18) derrière l'Américain Cordell Tinch.

Comme à son habitude, Joseph a pris quelques longueurs de retard au départ de cette course avant de monter en puissance et rattraper presque tous ses concurrents. Seul Tinch, vainqueur en 13''16 et meilleur performeur mondial de l'année (12''87), a résisté au retour du Suisse.

S'il parvient à réaliser un départ un peu plus rapide et courir au niveau de son record de Suisse (13''07), l'athlète de 26 ans pourrait bien toucher du doigt une médaille. D'autant plus qu'un candidat au podium, l'Américain Dylan Beard, est passé à la trappe lors de la première demi-finale. Grant Holloway, triple champion du monde sortant et champion olympique à Paris, a lui aussi pris la porte.



Mondiaux de Tokyo: Annik Kälin renonce à l'heptathlon Blessée au pied, Annik Kälin ne pourra pas défendre ses chances lors de l'heptathlon. Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Les Championnats du monde de Tokyo tournent court pour Annik Kälin. Blessée au pied droit dès son premier saut lors de la qualification de la longueur samedi, la Grisonne doit renoncer à l'heptathlon.

"Des examens et une IRM ont révélé une réaction de stress au niveau du talus, une déchirure des ligaments interne et externe, une irritation du tendon tibial postérieur et un gonflement important avec hémorragie dans l'articulation", a annoncé Swiss Athletics mardi dans un bref communiqué.

L'athlète de 25 ans n'avait pas pu retenir ses larmes samedi après s'être blessée. Au Japon, la recordwoman de Suisse de la longueur et de l'heptathlon avait fait le choix de s'aligner sur les deux disciplines et visait une première médaille mondiale en extérieur.



Steve Guerdat à nouveau opéré du dos Steve Guerdat, ici à Saint-Gall en mai dernier sur sa jument Dynamix, doit à nouveau se reposer (archives). Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Steve Guerdat se retrouve à nouveau au repos forcé. Le cavalier jurassien a dû être opéré une deuxième fois du dos, a-t-il annoncé lundi sur son site internet.

Son disque intervertébral opéré au début de l'année s'est à nouveau déformé. "On a essayé plusieurs thérapies alternatives afin d'éviter une nouvelle opération, mais malheureusement ça n'a fait que de s'aggraver", a expliqué le triple médaillé olympique de saut d'obstacles.

Le Jurassien de 43 ans participait la semaine dernière au Grand Prix de Spruce Meadows, au Canada, où il a encore pris la 3e place. Il s'est ensuite fait opéré jeudi, une intervention qui s'est déroulée avec succès.

"Je suis maintenant de retour à la maison et me voilà donc à nouveau au devant d'une longue convalescence", a-t-il encore écrit, sans préciser de date de reprise de la compétition.



Mumenthaler: "Un peu tôt pour envisager un podium" Sacré champion d'Europe du 200 m en 2024 à Rome, Timothé Mumenthaler vit à Tokyo ses premiers Mondiaux en plein air. La progression du sprinter genevois est remarquable.

Mais "il est un peu tôt pour envisager un podium" dans un grand événement intercontinental, souligne-t-il. "Je ne sais pas vraiment où j'en suis sur 200 m, car je n'ai pas beaucoup couru cette distance ces derniers", confesse Timothé Mumenthaler (23 ans en décembre), qui a accordé un entretien téléphonique à Keystone-ATS vendredi dernier. Son dernier 200 m en compétition remonte ainsi au 16 août.

La raison en est simple: forfait pour le 200 m des championnats de Suisse en raison de crampes survenues le 23 août lors de son sacre sur 100 m, le Genevois avait renoncé à s'aligner sur le demi-tour de piste lors du Weltklasse de Zurich. Pas question de prendre le moindre risque juste avant les Mondiaux.

"Choqué" par ses 10''13 "C'est évidemment dommage de ne pas avoir pu courir à Zurich", glisse-t-il. Regrette-t-il plutôt de ne pas avoir pu s'aligner sur 100 m à Tokyo? "C'est également dommage. J'aurais pu réussir quelque chose sur 100 m. Mais je ne me suis pas montré assez constant sur cette distance cette saison", juge-t-il.

"Ca fait partie du jeu", poursuit Timothé Mumenthaler, qui a pourtant explosé de 13 centièmes son meilleur temps sur la rectiligne en réussissant 10''13 le 21 juin à Genève. Mais qui est resté "loin" de la limite qualificative fixée pour ces joutes nippones par World Athletics (10''00).

Aucune frustration donc de ne pas s'être retrouvé au départ dans la discipline reine. "C'est la première année au cours de laquelle je me concentre avant tout sur le 100 m. Ca reste donc encourageant pour l'avenir", lâche-t-il. "Et j'étais choqué d'avoir couru en 10''13 à Genève, car j'étais en période d'examens", rappelle-t-il.

A Tokyo, cet étudiant en microtechnique à l'EPFL va donc tenter de signer l'exploit sur 200 m. "J'ai couru en 20''27 (le 12 juin à Oslo en Ligue de diamant) et même en 20''05 (le 21 juin à Genève, avec un vent trop favorable) cette saison. Cela montre que j'ai un gros chrono dans les jambes", positive-t-il.

"Cool de pouvoir passer en finale" "Mais pour viser le podium, j'estime qu'il faudra courir en 19''80 ou moins. Ce sont des horizons auxquels j'aspire, mais j'ai encore bien des étapes à franchir avant d'y parvenir", explique le protégé du coach Kevin Widmer. "Ce serait déjà vraiment cool de pouvoir passer en finale", souffle-t-il.

Devra-t-il tout donner dès les séries mercredi, ou pourra-t-il en garder sous la semelle dans l'optique des demi-finales de jeudi? "Ca dépendra du niveau de la série dans laquelle je figurerai, et de moi-même. Si je réussis un bon départ en séries, j'aurai peut-être l'occasion de contrôler un peu", explique-t-il.

Timothé Mumenthaler se dit en forme. Mais il sait que sa tâche s'annonce compliquée: "Kevin (Widmer) estime qu'il faudra courir en 20''30 ou moins pour s'assurer une place en demi-finales, et sous les 20''20 pour aller en finale. Je devrai peut-être tout donner à chaque tour. Mais j'espère bien disputer trois courses."



"Je savais qu'un temps dans les 12''20 était possible" Ditaji Kambundji: un bonheur fou pour la Bernoise Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Médaille d'or au cou, drapeau suisse sur les épaules, Ditaji Kambundji a fait le tour des médias après son titre mondial sur 100 m haies à Tokyo. Elle a répondu à quelques questions.

Ditaji Kambundji, vous êtes championne du monde depuis un peu plus d'une heure. Que représente ce triomphe pour vous?

"C'est juste incroyable! Je n'étais pas ici en tant que favorite. Tout était possible. Je savais que les cartes étaient redistribuées en finale. Chaque concurrente pouvait gagner, moi y compris."

Vous avez couru en 12''24. Est-ce que vous pensiez pouvoir réussir un tel chrono?

"Oui. Cette saison, j'ai été très constante entre 12''40 et 12''50. Mais je n'avais jamais eu une course dans laquelle j'ai pu tout mettre en place. Mais je savais qu'un temps dans les 12''20 était possible."

Avec cette médaille d'or, vous avez dépassé votre soeur, avec qui vous avez des contacts très proches. Je suppose qu'elle est la première à se réjouir de votre succès.

"Oui, Mujinga est aux anges. On a eu un contact avec elle et notre grand-maman en Suisse. Le soutien de ma famille est énorme. Ils vivent avec, ils vibrent et ils voyagent avec moi. J'ai le meilleur environnement possible pour établir de telles performances."



Borussia Mönchengladbach: Gerardo Seoane n'est plus l'entraîneur Fin de l'aventure pour Gerardo Seoane avec Borussia Mönchengladbach Image: KEYSTONE/DPA/DAVID INDERLIED Gerardo Seoane (46 ans) a été limogé de son poste d'entraîneur de Borussia Mönchengladbach. Le technicien suisse était en place depuis un peu plus de deux ans.

Le net revers 4-0 concédé dimanche à domicile contre Werder Brême a été fatal à Seoane. Lundi, le club a annoncé son limogeage et son remplacement provisoire par Eugen Polanski, responsable de l'équipe M21.

Le Borussia reste sur dix matches de Bundesliga sans victoire entre la fin de saison dernière et le début du championnat actuel. L'équipe n'a plus marqué en championnat depuis cinq matches. Cette saison, elle occupe le 16e rang avec un point pris en trois rencontres.

Gerardo Seoane a entamé sa carrière d'entraîneur à Lucerne, avant de diriger les Young Boys avec qui il a été trois fois champion de Suisse (2019, 2020, 2021). Il est ensuite parti au Bayer Leverkusen (juillet 2021-octobre 2022) avant de prendre ses fonctions à Mönchengladbach en juin 2023.



Mondiaux de Tokyo: Armand Duplantis établit un 14e record du monde La barre à 6m30 est franchie par Duplantis Image: KEYSTONE/AP/Pawel Kopczynski Armand Duplantis va toujours plus haut. Le Suédois a battu son record du monde pour la 14e fois en franchissant 6m30 à la perche à son troisième essai lors des Mondiaux de Tokyo.

"Mondo" Duplantis n'en finit pas de repousser les limites de son sport. Le perchiste âgé de 25 ans a ainsi amélioré une fois encore son record du monde, dont il est le détenteur depuis 2020, quand il avait détrôné le Français Renaud Lavillenie en franchissant 6m17.

Dans un scenario similaire à celui des Jeux olympiques de Paris en 2024, où il avait passé 6m25 à son ultime essai, Duplantis a attendu lundi sa troisième tentative pour franchir 6m30, après deux essais très probants.

Fou de joie, il a sauté dans les bras du médaillé d'argent mondial, le Grec Emmanouil Karalis (6m00) et de l'Australien Kurtis Marschall (3e avec 5m95). Il a ensuite retrouvé sa fiancée et ses parents, présents dans les tribunes.

Sacré champion olympique pour la première fois de sa carrière dans ce même stade, vide en raison de la pandémie, en 2021, Duplantis avait affirmé qu'il rêvait de battre le record du monde à Tokyo.

