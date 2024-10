Le LHC privé de trois joueurs ++ Albasini rejoint Q36.5

Lausanne HC: l'infirmerie se remplit Michael Raffl sera absent entre huit et dix semaines Image: KEYSTONE/PostFinance Le Lausanne HC sera privé de trois joueurs ces prochaines semaines, a indiqué le club. Il s'agit des défenseurs Lukas Frick et Nathan Vouardoux ainsi que de l'attaquant Michael Raffl. Tous sont touchés au bas du corps. Raffl, qui s'est blessé le 11 octobre contre Fribourg, a dû se soumettre à une opération. L'international autrichien sera éloigné des patinoires entre huit et dix semaines. Vouardoux (touché vendredi à Davos) devrait lui pouvoir revenir au jeu début décembre. Le retour de Frick (blessé samedi contre Ambri-Piotta) est pour sa part envisagé pour la mi-novembre.

Michael Albasini ne sera plus entraîneur national Michael Albasini a décidé de changer d'air Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Michael Albasini (43 ans) quitte son poste d'entraîneur national des élites et espoirs hommes, a annoncé Swiss Cycling. L'ancien professionnel était en poste depuis début 2021. Albasini, qui avait mis fin à sa carrière de coureur en 2020, va toutefois rester dans le monde du vélo. Il sera dès 2025 désormais directeur sportif de l'équipe ProTeam Q36.5, formation avec licence suisse. Le nom de son successeur à Swiss Cycling n'est pas encore connu. Par ailleurs, Kathrin Stirnemann dirigera dès l'an prochain l'équipe nationale dames de VTT. Elle succède à Edi Telser, qui se concentrera sur son rôle d'entraîneur de l'équipe nationale dames sur route.

Super League: coup dur pour le FC Lucerne Nicky Beloko: une absence estimée à trois mois Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Lucerne sera privé de son milieu de terrain Nicky Beloko (24 ans) ces prochains temps. Le joueur s'est blessé au ligament croisé antérieur du genou droit samedi à Berne contre Young Boys. La durée de l'absence de Beloko est estimée à trois mois. Il ne devra par contre pas être opéré, a indiqué le club de Suisse centrale.

Un deuxième tiers fatal pour Janis Moser et le Lightning Janis Moser (à gauche) à l'épreuve de deux anciens joueurs du championnat de Suisse, Auston Matthews (34) et John Tavares (91). Image: KEYSTONE/AP/Frank Gunn Après trois victoires initiales, Tampa Bay marque le pas. Janis Moser et ses coéquipiers ont concédé une deuxième défaite de rang. Ils se sont inclinés 5-2 à Toronto. Le Lightning a traversé une seconde période bien pénible. Le portier Andrei Vasilevskiy a été battu à quatre reprises en l’espace de 12’06’’ avant d’être remplacé par Jonas Johansson. Avec un doublé et une passe décisive, William Nylander fut l’attaquant le plus tranchant des Maple Leafs dans cette rencontre qui a vu également l’ex-Zurichois Auston Matthews trouver le chemin des filets. Aligné durant 21’52’’, Janis Moser a été crédité d’un bilan neutre. Le Biennois espère rebondir ce mardi à New Jersey face aux Devils.

Un "remake" de la finale 2024 au programme à Madrid Le Borussia Dortmund se rend mardi en tant que leader de la Ligue des champions chez le tenant du titre, le Real Madrid. Le gardien de l'équipe nationale Gregor Kobel et ses équipiers se sont pour l'heure montrés convaincants sur la scène européenne. La Ligue des champions réformée fait jusqu'à présent jubiler tous ceux qui ont de la sympathie pour les jaune et noir. Après deux journées, le Borussia Dortmund est en tête du classement, l'une des sept équipes à avoir obtenu le maximum de points. Début octobre, le BVB a donné une leçon (7-1) au Celtic Glasgow, qui accueillera les Young Boys en janvier. Adeyemi, actuellement blessé, a inscrit un hat-trick avant même la pause, Guirassy s'offrant un doublé. C'était un match pour la galerie - et pour le goal-average. Après le 3-0 en ouverture contre Bruges, Dortmund est actuellement en tête du classement avec 10 buts marqués et 1 seul encaissé. Mardi, ce bilan immaculé pourrait être menacé avec un déplacement à Madrid pour y défier le Real Madrid, tenant du titre. Il s'agit d'un "remake" de la finale 2024, gagnée 2-0 au stade de Wembley à Londres par des Merengues à la sérénité et à l'efficacité impressionnantes face à un BVB dominateur par moments. Mais contrairement au club de la Ruhr, les Madrilènes ont connu des débuts difficiles dans la nouvelle version de la C1. Après la défaite surprenante 1-0 à Lille début octobre, l'équipe de Carlo Ancelotti est sous pression si elle ne veut pas voir sa place dans le top 8 et donc sa qualification directe pour les huitièmes de finale menacée. Le Real avait néanmoins dominé 3-1 le VfB Stuttgart en ouverture mi-septembre.

Les Celtics favoris à leur propre succession La 79e saison NBA commence dans la nuit de mardi à mercredi. Et tout le monde s'accorde sur le fait qu'il faudra être fort pour empêcher les Celtics de conserver leur titre. Un 64-18 en saison régulière puis seulement trois défaites lors des play-off: les Celtics de Jayson Tatum et Jaylen Brown sont des favoris légitimes à leur propre succession, sous la houlette du jeune coach Joe Mazzulla (36 ans). 83% des patrons de franchises NBA ont pronostiqué un 19e titre pour Boston lors du traditionnel sondage d'avant-saison. Les bookmakers semblent tabler sur une finale contre Oklahoma City, éliminé en demi-finale de Conférence par Dallas la saison dernière avec en tête de pont leur star Shai Gilgeous-Alexander, candidat au titre de MVP. Mais il est évident que les Texans, finalistes malheureux contre Boston, espèrent bien soulever le trophée Larry O'Brien grâce à leur génial Luka Doncic. Le Slovène peut compter sur Kyrie Irving et désormais sur Klay Thompson, l'ancien compère de Steph Curry à l'adresse incroyable. Mais l'impression est qu'à l'Est il y aura deux poids lourds pour contester la suprématie des Celtics: les Knicks et les Sixers. Parce que les New Yorkais sont allés chercher Karl-Anthony Towns de Minnesota pour aider le meneur vedette Jalen Brunson. A Philadelphie, on compte sur l'arrivée de Paul George pour former un "Big Three" avec le meneur Tyrese Maxey et l'intérieur Joël Embiid. Objectif play-off pour les deux Suisses Pour les deux joueurs suisses en lice, atteindre les play-off ne sera pas évident. A Washington, l'heure est à la reconstruction et comme le dit Kyshawn George, "il faut que les joueurs apprennent à grandir ensemble". A Atlanta, Clint Capela attaque sa cinquième saison avec les Hawks. La saison passée, il avait tourné en double-double avec 11,5 points et 10,6 rebonds. La franchise géorgienne a mis fin à l'expérience Dejaunte Murray en l'envoyant à La Nouvelle-Orléans contre deux choix de première ronde, après avoir eu la chance de pouvoir drafter en premier et de choisir le Français Zaccharie Risacher.

Le rêve de Kyshawn George prend forme Si tout se passe normalement, Kyshawn George devrait devenir le troisième Suisse à évoluer en NBA. Ce sera dans la nuit de jeudi à vendredi avec Washington face à Boston, champion en titre. Il avait annoncé depuis l'école primaire qu'il serait le troisième Suisse à jouer en NBA. Kyshawn George a fait de ce rêve d'enfant une évidence. Cette confiance en lui émane même au téléphone. Le timbre est posé, sans grandes envolées. Il y a dans ses réponses une sorte d'humilité se mélangeant avec une assurance nécessaire, pour qui ambitionne de jouer dans la meilleure ligue du monde. Car évoluer en NBA demeure un accomplissement majuscule avec 30 équipes et une quinzaine de joueurs par franchise, soit un total d'environ 450 athlètes pour un sport qui se joue sur tous les continents. Un été bien rempli Drafté par les New York Knicks en 24e position en juin dernier, le Chablaisien avait été transféré dans la foulée à Washington. Que s'est-il donc passé depuis cette folle soirée? "Je suis allé directement à Washington, confie-t-il à l'agence Keystone-ATS. J'y suis resté un mois en disputant la Summer League. Après ça je suis revenu une dizaine de jours en Suisse avant de repartir aux Etats-Unis avec un camp à Los Angeles, puis des séjours à Washington et Toronto." A la manière d'un Clint Capela, Kyshawn George a très vite compris que le travail était essentiel dans un univers où le talent se retrouve dans chaque équipe: "Je me suis beaucoup entraîné pour que l'équipe voie mes intentions." A Washington, Kyshawn George a la chance de pouvoir compter sur le soutien de ses parents. Le jeune homme de 20 ans leur a loué un appartement dans lequel ils devraient passer l'année. Son père Deon, ancien basketteur canado-suisse, a pris une année sabbatique pour suivre l'un de ses deux fils. "C'est un peu pour rattraper le temps perdu, glisse Kyshawn avec le sourire. Parce que j'ai vécu seul depuis mes 15 ans (réd: à Châlon puis à Miami). C'est important de les avoir autour de moi. Ils se sont proposés et cela s'est fait naturellement. Ils pourront m'aider avec certaines tâches administratives." Et qu'en pense son grand frère Jamal qui brille actuellement aux Pully-Lausanne Foxes? "Il vit à Lausanne. Je pense que ça lui a quand même fait quelque chose, mais il est fier de moi." Pas fan des comparaisons Intégrer un cinq de base en NBA n'est vraiment pas chose aisée. Clint Capela avait dû passer par la D-League, aujourd'hui G-League, avant de s'imposer à Houston. Kyshawn George ne devrait pas connaître le même parcours. Très bon en présaison, le Montheysan fait partie des joueurs censés compenser l'absence pour blessure de Malcolm Brogdon. Pour son deuxième match de préparation, le 10 octobre au Madison Square Garden, George a ébloui avec 14 points, 4 rebonds, 3 contres et une interception. Pas de quoi cependant faire enfler sa tête: "Je savais qu'ils m'avaient drafté et que c'était une bonne équipe, mais c'était un match comme les autres. Je me donne toujours à fond, peu importe l'adversaire." Concernant la blessure de Brogdon, le jeune joueur indique qu'"il y a des minutes à prendre". Et lorsque son coéquipier Kyle Kuzma s'amuse à le comparer à la star des Knicks Mikal Bridges, en rapport à ses qualités des deux côtés du terrain, Kyshawn George n'en perd pas le sommeil. "Je ne suis pas fan des comparaisons, chaque situation est différente, répond-il avec calme. Je ne cherche pas à ressembler à quelqu'un mais à être moi-même. Ceci dit, cela reste un compliment." Un joueur complet Et est-ce que d'avoir à ses côtés son père, ancien basketteur pro, change quelque chose? "D'un point de vue basket, non. Il ne me dit pas grand-chose, il sait bien faire la balance." Selon ses propres dires, l'une des forces de Kyshawn George tient à sa mentalité défensive. "Il faut avoir la volonté de jouer en défense, de venir se replacer, explique-t-il. Tout commence par là. Je pense être assez bon défensivement et savoir bien lire le jeu." L'une des grandes forces de George, c'est sa polyvalence. En théorie et selon les adversaires, il peut défendre quatre positions sur cinq. "Une grosse qualité qui plaît aux coaches", souligne-t-il. Après avoir rêvé à la NBA, quelle est l'ambition de Kyshawn George pour la saison à venir? "Une saison réussie sur le plan personnel serait d'intégrer la +All rookie team+. Et du point de vue de l'équipe, nous sommes en phase de reconstruction. Il faut établir les bases pour le futur. J'ai été super bien accueilli par les vétérans et j'espère qu'avec mes deux autres coéquipiers draftés en même temps que moi, on va pouvoir créer un jeune groupe solide."

Fin de carrière pour Alexia Paganini Alexia Paganini lors des JO 2022 à Pékin Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Alexia Paganini (22 ans) a annoncé sa retraite sur son compte Instagram. Son meilleur résultat au niveau international a été un 4e rang au championnat d'Europe en 2020. La patineuse née aux Etats-Unis portait les couleurs de la Suisse depuis 2017, son père étant originaire de Brusio, dans les Grisons. Alexia Paganini a été championne de Suisse à quatre reprises (2018, 2019, 2020, 2022). Elle va désormais se consacrer à des shows sur glace et d'autres projets.

Stan Wawrinka ne veut pas jouer éternellement avec des wild cards Stan Wawrinka s'est livré devant la presse à Bâle Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS "Le but n’est pas de jouer éternellement avec des wild cards... » Avant son entrée en lice aux Swiss Indoors, Stan Wawrinka livre une vérité sur son avenir : il ne prolongera pas l’aventure à tout prix. "Il y a eu trop longtemps cette année un décalage entre les sensations à l’entraînement et les résultats. A Stockholm la semaine dernière, j’ai enfin pu enchaîner, se félicite Stan Wawrinka. J’ai retrouvé avec cette demi-finale en Suède la confiance qui me manquait." Cette confiance derrière laquelle il courait depuis des mois. "J'ai perdu en début d'année des matches serrés en Amérique du Sud que j’aurais très bien pu gagner. Et cela aurait pu changer bien des choses", poursuit le Vaudois. "Si j'arrête, il n'y aura pas de retour !" Ses trois victoires à Stockholm lui ont permis de gagner 48 places à l’ATP. Aujourd’hui 169e, il veut très vite retrouver un classement qui doit lui permettre de jouer les tournois de son choix. "Je n’ai pas une wild card pour Paris-Bercy la semaine prochaine. J’en aurai une revanche pour l’ATP 250 de Belgrade », précise Stan Wawrinka. Il sait aussi que les organisateurs de l’Open d’Australie lui donneront un sésame en sa qualité d’ancien vainqueur du tournoi si son classement ne lui ouvre pas les portes du tableau principal. "Mais il me faut vraiment un bon classement, insiste-il. Le but est de pousser au maximum pour refaire une année complète. Je n’ai pas de plan quant à mon avenir. Je veux profiter de chaque instant. Je sais aussi que si j’arrête, il n’y aura pas de retour !" Cette semaine à Bâle, l’homme aux trois titres du Grand Chelem partage au sens propre l’affiche du tournoi avec Andrey Rublev, Casper Ruud et Holger Rune. "Cela ne me surprend pas vraiment. Si l’on regarde ma carrière..., sourit Stan Wawrinka. J’ai toujours donné le maximum pour devenir le meilleur joueur possible". Les émotions vécues il y a deux ans dans la Halle St. Jacques avec sa victoire notamment sur Ruud sont encore dans toutes les mémoires. "Je n'avais jamais reçu un tel accueil dans un tournoi. Ce furent des moments exceptionnels, se souvient-il. J’avais établi une connexion incroyable avec le public." Un premier tour "compliqué" Ce mercredi lors de son premier tour face à Adrian Mannarino (ATP 57), Stan Wawrinka fera tout pour connaître à nouveau une telle ivresse dans le temple de Roger Federer, lequel est devenu depuis deux ans persona non grata depuis sa dernière brouille avec le directeur du tournoi Roger Brennwald. "Je sais très bien ce que je dois faire sur le court pour vivre à nouveau de tels moments", assure le Vaudois. Rassuré sur son niveau de jeu après sa victoire sur Andrey Rublev vendredi à Stockholm, il mordra dans son 17e... Swiss Indoors comme un mort de faim. "J’ai livré face à Rublev mon meilleur match de l’année. Il y avait la puissance et les frappes des deux côtés. Et aussi plus de questionnement entre les points, dit-il. Mais Mannarino, même si son année est difficile, a un style de jeu qui ne convient pas vraiment. En indoor, son service de gaucher est très gênant. Il est un joueur contre lequel il est difficile de manœuvrer." Un joueur, surtout, contre lequel Stan Wawrinka s’est incliné à trois reprises en trois rencontres...

Une défaite qui n'en est pas une Jérôme Kym n'est pas passé loin de l'exploit. Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Jérôme Kym a (ATP 140) a pris date ! Le premier match de sa carrière contre un joueur du top-50 a livré un enseignement majeur : il est vraiment promis à un grand avenir. Issu des qualifications, l’Argovien de 21 ans s’est incliné 6-4 6-7 (5/7) 7-5 devant Ugo Humbert (ATP 16) lors d’une superbe rencontre qui a parfaitement lancé les Swiss Indoors. Demi-finaliste du tournoi l’an dernier et candidat au titre cette année, le gaucher français a vraiment dû s’employer pour remporter cette partie longue de 100 minutes. Il a su lâcher un passing et un coup droit gagnants sur les deux derniers points de la rencontre pour s’épargner un tie-break du troisième set de tous les dangers. Après avoir regardé les yeux dans les yeux un joueur qui a gagné tout de même gagné deux tournois cette année, Jérôme Kym a dévoilé au grand jour un potentiel qui fera de lui très vite le quinzième joueur suisse à se hisser dans le top 100 de l’ATP. Ce n’est qu’une question de semaines pour l’Argovien qui a entamé l’année au... 485e rang pour que son classement soit conforme à son potentiel. Jérôme Kym ne peut pas vraiment nourrir de regrets face à un joueur aussi solide que le Lorrain. Il ne s’est procuré qu’une seule balle de break sur l’ensemble du match qui aurait pu lui permettre de mener 4-2 dans la première manche. Mais avec la puissance de son service et de son coup droit, il a été capable de poser, lui aussi, sa griffe dans cette rencontre. Sa "malchance" fut de tomber sur un adversaire aussi aguerri qu’Ugo Humbert.

Fin de saison pour Naomi Osaka, blessée Naomi Osaka ne jouera plus en 2024 Image: KEYSTONE/AP/Ng Han Guan Naomi Osaka a mis un terme à sa saison, ont annoncé les organisateurs du WTA 250 de Hong Kong (28 octobre-3 novembre), auquel elle avait prévu de participer. La Japonaise est blessée. Quadruple lauréate de tournois du Grand Chelem et ex-no 1 mondial, "Naomi Osaka a été contrainte de se retirer" du tournoi asiatique "en raison d'une blessure, ce qui met malheureusement un terme à sa saison 2024", ont indiqué les organisateurs sur X. Aujourd'hui 56e au classement WTA, la Japonaise de 27 ans avait dû abandonner début octobre en huitièmes de finale du tournoi WTA 1000 de Pékin. Elle avait déjà dû renoncer à disputer le tournoi de Tokyo, qui a débuté lundi. Double lauréate de l'Open d'Australie et de l'US Open, Naomi Osaka est revenue sur le circuit professionnel en janvier, après une pause de plus d'un an durant laquelle elle a donné naissance à une fille. Depuis son retour, elle n'est pas parvenue à dépasser les quarts de finale des tournois auxquels elle a participé.

Golubic s'incline au 1er tour à Canton Viktorija Golubic a été battue dès le 1er tour à Canton Image: KEYSTONE/AP/JULIA NIKHINSON Viktorija Golubic (WTA 165) a chuté dès le 1er tour du WTA 250 de Canton. La Zurichoise de 32 ans a été dominée 6-4 2-6 6-1 par la Roumaine Jaqueline Cristian (WTA 74) lundi. Battue pour la sixième fois dans ses sept derniers matches, Viktorija Golubic a totalement manqué son affaire dans la manche décisive face à une joueuse qu'elle avait battue lors de leurs deux premiers duels. Elle a perdu les cinq premiers jeux de ce troisième set en n'inscrivant que 8 points au passage. La Zurichoise, qui a quitté le top 100 de la hiérarchie mondiale lundi dernier, avait pourtant parfaitement su réagir après un début de match catastrophique. Elle avait recollé à 4-4 après avoir perdu 14 des 16 premiers points du match, cédant toutefois dans le "money time" du set initial, et avait dominé les débats dans la deuxième manche. Mais elle a craqué dans le dernier set.

Sabalenka déloge Swiatek de la place de no 1 Aryna Sabalenka a détrôné Iga Swiatek au classement WTA Image: KEYSTONE/AP/Andy Wong Aryna Sabalenka retrouve la place de numéro 1 mondial, selon le classement WTA publié lundi. La Bélarusse détrône la Polonaise Iga Swiatek qui était aux commandes depuis novembre 2023. Sabalenka avait brièvement occupé la première place au classement pendant huit semaines en septembre et octobre 2023 avant que Swiatek ne récupère son bien. Aucune des deux joueuses n'a joué la semaine dernière mais la Polonaise a perdu davantage de points (-120) que la Bélarusse (-10). Aryna Sabalenka est récompensée pour ses remarquables performances des derniers mois, elle qui a gagné 20 de ses 21 derniers matches. Elle a conquis son troisième trophée majeur à l'US Open, après avoir déjà triomphé en Australie en janvier, s'imposant aussi dans les WTA 1000 de Cincinnati et Wuhan.

Ajoie se sépare de son coach Christian Wohlwend Christian Wohlwend n'est plus le coach du HC Ajoie Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Ajoie se sépare de son coach Christian Wohlwend, annonce le club jurassien. Le directeur sportif Julien Vauclair assure l'intérim dès ce lundi, précise le HCA sur son site internet. "Au terme d'un premier tour de saison régulière bouclé avec 4 points seulement en 13 matchs, le bilan du HC Ajoie n'est pas à la hauteur des espérances placées dans une équipe construite pour faire mieux que les saisons précédentes", écrit le club pour justifier une décision qui semblait inévitable. Ajoie, qui a sauvé sa peau le printemps dernier sans avoir à disputer un barrage ni même un play-out, n'a gagné qu'un match depuis le début de la saison. Le HCA a perdu les cinq rencontres qu'il a disputées depuis qu'il a obtenu son unique succès le 4 octobre face à Kloten.