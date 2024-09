Le LHC se veut prudent ++ Alinghi débloque enfin son compteur

Actif dans le monde de la finance, notamment pour Credit Suisse entre 2008 et 2016, ce Lausannois pur sucre est un administrateur de sociétés confirmé. Le LHC n'est aujourd'hui plus un simple club sportif, mais une PME d'une centaine d'employés environ. En plus de la SA, Jean-Luc Rochat s'occupera également de l'Académie, de LHC Gourmet et du LHC Group.

Toujours aussi serein, l'entraîneur Geoff Ward a rappelé quelques principes de base: "Nous ne devons pas être complaisants en nous souvenant de ce qui s'est passé la saison dernière. La préparation se passe bien et il s'agit de ne pas oublier une chose: on ne peut pas gagner un championnat aujourd'hui, mais on peut le perdre."

En prolongeant Kevin Pasche et Aurélien Marti, le club joint le geste à la parole. La prolongation de Jason Fuchs, arrivé en 2021, est aussi un signe encourageant. Les retours des anciens juniors Nathan Vouardoux et Iñaki Baragano (en 2025) participent aussi à cette volonté affichée de "produire local".

Sur le plan sportif, le directeur technique John Fust a lui aussi évoqué une confirmation: "L'objectif est d'atteindre les play-off, le top 6, mais aussi de s'établir sur la durée. Nous avons défini trois pôles: poursuivre la reconstruction, former les jeunes et conserver une identité lausannoise."

Mais le LHC a tout de même retiré quelques bénéfices de sa superbe saison passée. Le nombre d'abonnés a pris l'ascenseur (+ 50% !) et s'établit aujourd'hui à 6200 avec un secteur debout complet. Les prix sont restés les mêmes avec les play-off inclus, alors que 370'000 spectateurs sont venus la saison dernière. Le club a ainsi augmenté sa présence sur les réseaux sociaux, et se réjouit de compter 614 PME au sein de son réseau.

Déçus d'avoir manqué le titre mais ravis d'avoir pu vivre de pareils instants, les Lions repartent à l'abordage avec humilité. "On est redescendu de la montagne et nous allons essayer de confirmer les bonnes intentions", image ainsi le directeur général vaudois.

L'équipe du Pérou sera pour sa part emmenée par son no 1, Juan Pablo Varillas (ATP 157), qui avait atteint l'an dernier la 60e place mondiale. Les espoirs de 20 ans Ignacio Buse (ATP 270) et Gonzalo Bueno (ATP 280) ont également été convoqués, tout comme les frères Conner et Arklon Huertas del Pino, spécialistes de double.

Plus expérimentés, Marc-Andrea Hüsler (ATP 168) et Dominic Stricker ATP 169) font également partie de la sélection. Celle-ci comporte aussi le Tessinois de 25 ans Remy Bertola (ATP 273), qui faisait déjà partie de l’équipe en février dernier face aux Pays-Bas.

Pour Jan Cadieux, l'objectif d'un top 4 que le club a officiellement établi n'a rien de déraisonnable. "Il n'y a aucune forme d'arrogance de se dévoiler ainsi, lâche Jan Cadieux. Tout simplement, nous croyons en nous. Sur un plan personnel, la pression est bien là. Elle ne me fait pas peur. Bien au contraire. J'aime me remettre en question tous les jours." Jan Cadieux attaque vraiment sa saison III à la tête du Genève-Servette HC le mors aux dents.

Philippe Baechler, Marc Gautschi et l'entraîneur Jan Cadieux sont parfaitement conscients de n'avoir pas fait tout juste la saison dernière malgré la conquête de la Ligue des Champions. "Nous n'avons pas su gérer les lendemains de notre victoire en finale des play-off. Le club n'avait encore jamais gagné avant cette saison 2022/2023, souffle Marc Gautschi. Nous ne sommes pas mis en route au mois d'août. Et nous n'avons pas été en mesure de rattraper les points perdus lors de nos premiers matches."

Champion de Suisse en 2023 et vainqueur de la Ligue des Champions en 2024, le club genevois s'estime paré pour jouer sur les deux tableaux. "Nous avons l'effectif pour y parvenir", assure le directeur sportif Marc Gautschi. Avec sa légion étrangère imposante emmenée par Sami Vatanen - et sans doute renforcée par le transfuge d'Ambri-Piotta Michael Spacek, Genève-Servette en impose vraiment.

Paralympiques: un troisième titre pour Debrunner

Une nouvelle médaille d'or pour Catherine Debrunner Image: KEYSTONE/AP/Christophe Ena

Après avoir triomphé sur 5000 mètres et 800 mètres, Catherine Debrunner a obtenu une troisième médaille d'or depuis le début de ces Jeux paralympiques en décrochant le titre sur 1500 mètres.

Jamais une Suissesse n'avait réussi à triompher trois fois lors des mêmes Jeux paralympiques. C'est désormais chose faite pour Debrunner. La Thurgovienne a obtenu la quatrième médaille d'or paralympique de sa carrière, elle qui s'était déjà imposée sur 400 mètres il y a trois ans à Tokyo.

L'athlète de 29 ans devient aussi la deuxième Suissesse la plus titrée lors d'un plus grand événement mondial du sport handicap. Le record est toujours détenu par Elisabeth Bisquolm, six fois médaillée paralympique en athlétisme et en tennis de table entre 1976 et 1988. Debrunner pourrait atteindre, voire dépasser cette marque cette année déjà, elle qui figure parmi les favorites sur le 100 mètres, le 400 mètres et au marathon.

Catherine Debrunner a dominé de la tête et des épaules cette épreuve du 1500 mètres. La championne du monde et détentrice du record du monde a contrôlé la course dès les premiers mètres. Elle n'a laissé aucune chance à ses adversaires dans le dernier tour, avec un record paralympique à la clé (3'13''10). La Thurgovienne a devancé la Britannique Samantha Kinghorn de 2''91. L'Américaine Susannah Sciaroni complète le podium.

Eachus 4e, la poisse pour Schär

"Je ne pensais pas que j'étais toujours en tête, ce n'était pas le but, a déclaré Debrunner au micro de la SRF. Mes adversaires sont restées derrière moi et j'ai changé de tactique. C'était une course spéciale."

Comme sur le 5000 mètres, la Zurichoise de 34 ans Patricia Eachus a terminé au pied du podium. Quant à Manuela Schär, vainqueure dimanche sur 800 mètres en catégorie T53, elle a joué de malchance. La Lucernoise de 39 ans a heurté la Chinoise Zhou Zhaoqian et s'est effondrée juste après le début du dernier tour. "Je ne sais pas exactement ce qu'il s'est passé", a-t-elle déclaré.