Le LS écrase Yverdon ++ Belle perf' de la Nati

Au Cornaredo, les Zurichois ont, en effet, enchaîné un... neuvième match sans défaite en championnat. Les joueurs de Tomas Oral ont tenu le GC Lugano en échec (1-1). Ils ont même mené au score jusqu’à la 86e et l’égalisation de la tête d’Antonios Papadopoulos qui avait, enfin, répondu au but de... l’ex-Yverdonnois Evans Maurin à la 7e. Battus jeudi soir à St. Gall, les Tessinois ne peuvent pas vraiment se satisfaire de ce résultat. Un candidat au titre ne peut pas laisser échapper cinq points de la sorte.

A la Tuilière, Lausanne s’est imposé 4-1 pour cueillir son premier succès de l’année après deux nuls et deux défaites. Le prodige Alvyn Sanches a, une fois de plus, tenu un rôle déterminant. Il a été à l’origine de l’ouverture du score d’Alban Ajdini à la 27s avec une passe décisive bien... involontaire avant de signer un petit chef-d’œuvre sur le 2-0 de la 32e. Son enchaînement dans la surface fut à la fois irrésistible et merveilleux. C’est lui, enfin, qui devait sceller le score à la 72e avec, encore une fois, une certaine réussite. La chance dans ce derby a bien souri au joueur le plus talentueux.

Troisième derby vaudois et troisième victoire du Lausanne-Sport ! Cette saison, il n’y a vraiment pas photo entre le club de la capitale olympique et Yverdon-Sport.

L'abnégation des Helvètes a finalement été récompensée à la 54e, sur un magnifique une-deux réalisé par Nicolas Bächler (Zurich Lions) et Simon Knak (Davos). Le premier a dévié subtilement la passe du second pour offrir une égalisation méritée à la sélection de Patrick Fischer.

Les Suissesses en retrait en descente, comme en super-G

Lara Gut-Behrami s'estime chanceuse de ne pas s'être blessée Image: KEYSTONE/AP/Marco Trovati

Les Suissesses ont manqué leur affaire dans les épreuves de vitesse des Mondiaux de Saalbach, échouant loin du podium.

Samedi en descente, les espoirs reposaient sur Corinne Suter et Lara Gut-Behrami. Championne du monde en 2021 et championne olympique en titre, Corinne Suter (7e) a fait ce que l'on attendait d'elle, mais il a manqué ce petit grain de folie pour signer son quatrième podium de suite dans la spécialité.

Surprise par un mouvement de terrain, Lara Gut-Behrami est quant à elle partie à la faute et s'en est plutôt bien sortie. "On sait que quand on va à 130 km/h, ce n'est pas si simple, a-t-elle expliqué en zone mixte. Je ne sais pas si le ski a mordu ou si je n'étais pas très bien positionnée sur le ski, mais ça se passe vite. On a vu en Super-G que sur cette neige, on pouvait vite se faire les croisés après une faute. Ce n'est pas le jour où j'avais envie de faire une faute. Je suis entière et je peux skier demain."

La Tessinoise a donné plus de précisions quant à la nature du terrain: "Ce n'était pas facile à interpréter, parce que la neige a changé. C'était difficile de trouver le bon réglage. Si on est trop agressif, le ski mord et si on appuie un peu moins, on a l'impression que le ski ne produit pas de vitesse."

L'apprentissage pour Malorie Blanc

Malorie Blanc (19e) et Priska Ming-Nufer (21e), ont fini plus loin. "Il ne faut pas que je sois trop dure avec moi-même, mais j'aurais voulu skier avec plus de confiance et plus de relâchement, a confié la Valaisanne de 21 ans. C'est une piste assez particulière et je dois apprendre à skier dans ces conditions."

L'athlète d'Anzère arbore toujours un large sourire, surtout qu'elle sait que ses Mondiaux ne sont pas terminés puisqu'elle va prendre part au combiné par équipe mardi. "Je sais que je vais le faire et c'est super, a conclu Malorie Blanc. Et en plus, il n'y a que des chouettes personnes avec qui participer."