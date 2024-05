Le LS sauvé ++ Swiatek sacrée

Ces deux résultats signifient que Grasshopper n'échappera pas à la place de barragiste. Les Zurichois, qui n'avaient plus le contrôle de leur destin, ont perdu 1-0 à domicile contre le FC Bâle lors de cette 37e journée, sur un but de Frei à la 94e. Ils joueront leur place en Super League dans un barrage aller/retour de tous les dangers, probablement contre Thoune.

Yverdon est aussi désormais certain de jouer encore dans l'élite lors du prochain championnat. Les joueurs du nord vaudois, qui avaient besoin d'un point, en ont récolté trois en s'imposant 3-1 face à Lucerne grâce à des réussites d'Aké (45e), Rodrigues (46e) et Carlos (54e).

Après un départ en fanfare avec un meilleur temps personnel sur 100 m en 10''34 et 8,25 m au saut en longueur, l'Appenzellois n'a pas réussi à tenir la cadence. Il a dû se contenter de 14,08 m au lancer du poids, de 2,03 m au saut en hauteur et d'un temps de 48''22 sur 400 m.

Ce duel a été de toute beauté, très intense et riche en rebondissements. Bien décidés à réagir après leur défaite concédée à l'ultime seconde contre l'Autriche, les Finnois ont pris le match à bras-le-corps. Markus Granlund et consorts ont mené 2-0 dès la 4e minute, puis 3-2 à la 37e, via un second but de Jesse Puljujarvi.

Au général, Pogacar compte désormais plus de 3 minutes d'avance sur son nouveau dauphin, Geraint Thomas (2e à 3'41'') et sur le Colombien Daniel Martinez (3e à 3'56'').

Outre Ganna, Tymen Arensman (3e à 1'07'') et Geraint Thomas (4e à 1'14'') ont permis à l'équipe Ineos-Grenadier de signer tir groupé qui aurait pu être encore plus impressionnant si Magnus Sheffield (11e à 1'35'') n'avait pas chuté dans un virage.

Le double champion du monde de la spécialité n'a été accroché que par le leader du général, auteur d'un début de course en mode fusée. Pogacar possédait en effet 4''d'avance au premier temps intermédiaire. Dès la mi-course, Ganna, plus constant, est parvenu à faire la différence.

Respectivement triple et double vainqueur sur les contre-la-montre du Tour d'Italie, en 2020 et 2021, Filippo Ganna a ajouté un nouveau succès à son palmarès. L'Italien l'a emporté à la moyenne de 53,434 km/h. Deuxième à 29'', le Slovène Tadej Pogacar a conforté son maillot rose de leader.

Le triple champion du monde a tourné en 1'14''746 pour signer sa septième pole de la saison. Il a devancé de peu les McLaren-Mercedes de l'Australien Oscar Piastri (à 0''074) et du Britannique Lando Norris (à 0''091). Devant leur public, les Ferrari ont dû se contenter des 4e et 5e rangs avec le Monégasque Charles Leclerc (à 0''224) et l'Espagnol Carlos Sainz (à 0''487).

Deux jours après une entrée en matière ponctuée par une défaite contre la Lituanie (18-21) et un succès contre l'Allemagne (19-18) l'équipe de Suisse masculine du 3x3 n'est pas parvenue à décrocher son ticket pour les quarts de finale du tournoi de qualification olympique de Debrecen. Jonathan Dubas, Natan Jurkovitz, Marco Lehmann et Gilles Martin - de retour au jeu, il était malade jeudi-, ont concédé la défaite contre Magadascar (16-21).

Christoph Bertschy: "On peut être fier de nous"

La quatrième ligne suisse célèbre le 8-0 contre le Danemark Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

La Suisse a enchaîné avec la manière au Championnat du monde à Prague. Les Helvètes ont signé leur cinquième succès de rang en atomisant le Danemark 8-0.

"Non, on peut être fier de nous", a répondu Christoph Bertschy à propos du possible excès de confiance qui pourrait naître à la suite d'une pareille démonstration. "Je pense que c'était un très bon match et nous sommes tous assez professionnels pour savoir que si on lâche un ou deux pourcents demain, cela ne va pas le faire. Non vraiment on peut être fier parce qu'on a été très bon offensivement et on ne leur a rien donné défensivement, hormis cette action dangereuse dans la dernière minute."

Ce large succès sonne aussi comme le rappel que la Suisse possède une équipe solide et plutôt bien construite. "On ne doit pas se cacher, on est chaud, on a envie de gagner tous les matches, poursuit Bertschy. On a vu qu'on était prêt pour tous les matches."

20 victoires en 21 matches de poule

Vrai. Si l'on connaît le bilan frustrant des quarts de finale depuis 2019, il convient aussi de relever que les joueurs de Patrick Fischer restent sur 20 victoires en 21 matches de poule. Leur unique défaite remonte à la rencontre face à la Lettonie l'an dernier à Riga dans une partie sans véritable enjeu pour eux. Cela signifie que le sélectionneur, bien que critiqué sur les matches à élimination directe, affiche un taux de réussite impressionnant.

"On se prépare toujours de la même manière, note le Fribourgeois. On a envie de jouer notre jeu, peu importe l'adversaire en face. On a vu par le passé qu'on avait du caractère et que l'on ne va pas se prendre la tête avec une victoire comme celle-là."

D'un point de vue personnel, Christoph Bertschy a retrouvé sa place sur le quatrième trio avec Tristan Scherwey et Calvin Thürkauf comme pilote de ligne. Et il se trouve que les trois attaquants ont signé les trois buts suisses dans le dernier tiers. Une façon de montrer à Patrick Fischer qu'il n'y a pas que les joueurs de NHL qui peuvent marquer des buts au sein de cette sélection.

"Avec Tristan, on a beaucoup de vitesse et Calvin est bon pour nous ramener des pucks, analyse l'attaquant de Gottéron. Ca fonctionne bien ensemble, parce qu'on sait sortir les pucks de la bande. Et comme on a bien joué en attaque, c'est plus simple à gérer que lorsque tu dois passer 40 secondes dans ta zone de défense."