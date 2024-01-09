Le LS sèchement battu ++ Schwarz s'impose à Alta Badia

Saut: Hauswirth 23e et meilleur Suisse à Engelberg Sandro Hauswirth a été le meilleur Suisse dimanche Image: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI Les Suisses n'ont pas brillé lors du concours dominical Coupe du monde à Engelberg. Le meilleur d'entre eux a été Sandro Hauswirth (23e) juste devant Juri Kesseli (24e) et Yannick Wasser (26e).

Seuls trois des huit Helvètes en lice ont décroché leur place en finale. La déception a notamment été grande pour Simon Ammann (37e), qui avait fini 20e samedi, et pour Gregor Deschwanden (39e). Le Lucernois, très à l'aise l'hiver dernier, semble avoir totalement perdu ses repères.

Sur le Titlis, c'est le Japonais Ryoyu Kobayashi qui s'est imposé grâce à des sauts de 133 et 132 m. Il a précédé le Slovène Domen Prevc, vainqueur du concours de la veille, et l'Allemand Felix Hoffmann.



Super League: Saint-Gall s'impose contre GC Hugo Vandermersch donne la victoire aux Saint-Gallois Image: KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER Saint-Gall a cueilli un succès précieux en s'imposant 2-1 à Zurich contre Grasshopper lors de la 19e journée de Super League. Cela permet aux Brodeurs de rester à trois points du leader Thoune.

Au Letzigrund, les Saint-Gallois ont décroché la totalité de l'enjeu grâce à des réussites de Baldé (28e) et Vandermersch (48e). Les Sauterelles, qui avaient provisoirement égalisé par Zvonarek (42e), n'ont pas pu éviter une défaite qui les laisse au 11e et avant-dernier rang.

La pause hivernale arrive à point nommé pour les Young Boys. Battus 3-0 au Cornaredo par Lugano, les Bernois font peine à voir en cette fin décembre. Ils n'ont pas réagi après la claque 6-2 reçue à domicile mercredi contre GC. YB a fini à dix après l'expulsion de Janko (59e), symptomatique des errements défensifs et des nerfs à vif qui caractérisent son équipe.

Lugano a rapidement plié l'affaire. Les bianconeri ont marqué par Behrens (3e) et Steffen (16e). Ils ont manqué plusieurs occasions de saler l'addition en seconde période avant d'y parvenir par Koutsias (66e). Grâce à ce succès, Lugano se hisse sur le podium provisoire, au 3e rang avec une longueur d'avance sur Bâle et quatre sur YB.



Super League: Lausanne-Sport sèchement battu à domicile Les Lucernois ont pu se congratuler plusieurs fois Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Le Lausanne-Sport a fini 2025 sur une note négative. Lors de la 19e journée de Super League, il s'est incliné 4-0 à la Tuilière face à Lucerne, qui a marqué trois fois dans les dix dernières minutes.

Trois jours après un succès de prestige face à la Fiorentina en Conference League, l'équipe de Peter Zeidler s'est fait corriger par Lucerne en deuxième période. Le club de Suisse centrale a fini par trouver la faille par Kevin Spadanuda à la 61e sur corner.

À huit minutes du terme, Bryan Okoh est encore parvenu à percer le rideau défensif lucernois sans parvenir à cadrer, avant que Lucas Ferreira (89e) et Lars Villiger à deux reprises dans le temps additionnel n'assurent le succès de Lucerne. Il s'agit de la première défaite du LS depuis son élimination face à Yverdon en Coupe de Suisse le 3 décembre. Au classement, les Vaudois comptent 21 points, soit six de retard par rapport à la barre.

Lucerne gagne enfin Déterminés à mettre fin à une série de six matches sans victoire en championnat, les Lucernois ont pris l'initiative dès le début de rencontre. Le portier Karlo Letica a dû se déployer dès la 4e pour éviter l'ouverture du score.

Le gardien croate a encore eu la main ferme à la 34e, bloquant à deux reprises les tirs de Julian von Moos. Privé de son atout offensif Gouassou Diakité, le LS n'a pas su faire douter les visiteurs durant la première mi-temps et a souffert, à l'image d'Hamza Abdallah, sorti sur blessure à la 26e.



Lucien Favre annonce la fin de sa carrière d'entraîneur Lucien Favre n'entraînera plus Image: KEYSTONE/EPA Getty Images POOL Lucien Favre (68 ans) a annoncé la fin de sa carrière d'entraîneur dans le Matin Dimanche et le SonntagsBlick. Le Vaudois a été l'un des meilleurs techniciens suisses de l'histoire.

Discret depuis son départ de Nice en janvier 2023, Lucien Favre a évoqué dans le Matin Dimanche "la fin d’une aventure extraordinaire", entamée au début des années 1990 après la fin de sa carrière de joueur.

"J'ai pris ma décision il y a longtemps déjà, parce que j'ai senti que c'était le moment: tout est accompli, c'est assez", a-t-il sobrement commenté dans le SonntagsBlick. Favre s'est progressivement fait une réputation en passant par Echallens, Yverdon, Servette et Zurich. Il a ouvert son palmarès en remportant la Coupe de Suisse (2001 avec Servette, 2005 avec le FCZ) et en décrochant deux titres de champion avec le FC Zurich (2006/2007).

Périple à l'étranger Cela lui a ouvert les portes de l'étranger. Il a successivement dirigé Hertha Berlin, Borussia Mönchengladbach, Nice, Borussia Dortmund avant un retour à Nice, qui a ainsi été la dernière étape de son périple. Le Vaudois a laissé partout l’empreinte d’un coach méticuleux, obsédé par le détail et la progression individuelle.

En Allemagne, où il a dirigé près de 400 matches, il reste une référence absolue, élu meilleur entraîneur du XXIe siècle par les supporters de Gladbach, ceci même sans avoir gagné de trophée. "Cela fait plusieurs mois que j’ai senti que l’envie n’était plus là. J’ai entraîné pendant vingt-neuf ans. Maintenant, l’âge des coachs dans les grands championnats d’Europe tourne autour de 55 ans et moins. Il y a même quelques trentenaires. Tout change, et le foot n’y échappe pas. Il est à l’image de la société", explique le Vaudois dans l'interview accordée au Matin Dimanche.



Géant d'Alta Badia: Schwarz s'impose, Odermatt seulement 6e Marco Odermatt moins à l'aise que d'habitude sur la Gran Risa Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati Déception pour les coureurs suisses au géant d'Alta Badia. Marco Odermatt n'a pris que la 6e place d'une course enlevée par Marco Schwarz, devant Lucas Pinheiro Braathen et Stefan Brennsteiner.

C'est bien un Marco qui a levé les bras dans l'aire d'arrivée d'Alta Badia, mais pas celui qu'on imaginait. En lieu et place de la 29e victoire d'Odermatt dans sa discipline de prédilection, le public italien a assisté à la deuxième victoire en géant de l'Autrichien Marco Schwarz. Largement dominateur sur le tracé matinal, le skieur de Villach a conservé 0''18 sur ses rivaux pour remporter son 7e succès en Coupe du monde

Quintuple vainqueur sur la Gran Risa, Marco Odermatt est passé à côté, selon ses standards. Seulement 11e de la première manche, le Nidwaldien n'a pas réussi à faire aussi bien qu'en 2022 où il avait décroché la 3e place après un premier run en dedans.

Avec quatre courses en autant de jours et surtout trois podiums, le patron de la Coupe du monde avait aussi le droit d'être fatigué. Il a logiquement attaqué pour son second passage en ayant changé quelques réglages. Sans quelques fautes, le leader du général aurait peut-être pu envisager la 4e place, mais pas forcément mieux.

Il termine 6e à 0''82 de Schwarz. Et pour trouver trace d'un géant où le skieur d'Hergiswil n'a pas fini sur le podium, hormis ses quatre sorties de piste, il faut remonter au mois de mars 2021 à Lenzerheide. "Odi" avait alors pris la 11e place. Il perd en outre le dossard rouge de la spécialité au profit de Brennsteiner pour 5 points.

La fête du week-end dernier avec le triplé suisse semble bien loin. Le bilan est moyen avec Meillard 10e, Aerni 13e et Tumler 15e.



Fanny Smith à nouveau sur le podium à San Candido Fanny Smith a obtenu un nouveau podium à San Candido Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Fanny Smith est à nouveau montée sur le podium dimanche lors de la Coupe du monde de skicross à San Candido. La Vaudoise a pris la 3e place derrière Sandra Näslund et Daniela Maier.

Avec le trio plus la gagnante de la veille, Marielle Berger Sabbatel, ce sont les quatre mêmes femmes qui ont pris part à la finale que samedi.

Sandra Näslund n'a cette fois pas laissé d'ouverture. La Suédoise a mené de bout en bout et a montré que sa troisième place de samedi n'était qu'une erreur. Fanny Smith a été rattrapée dans la dernière ligne droite par Maier.

Mais le véritable vainqueur du jour se nomme Ryan Regez. Le champion olympique et du monde a obtenu la limite pour les Jeux en se qualifiant pour les demi-finales. Le Bernois a levé le poing au ciel en franchissant la ligne d'arrivée. En demi-finale et en petite finale, il n'a pas tout donné.

Alex Fiva, qui visait son 40e podium en Coupe du monde, s'est lui retrouvé en finale. Mais il a raté son départ et n'a pu quitter la 4e place. Le Canadien Reece Howden s'est imposé pour la troisième fois consécutive.

Les prochaines courses sont prévues en janvier à Veysonnaz, après quoi les tickets pour les JO seront attribués.



Super-G de Val d'Isère: Suissesses aux fraises, Goggia "se venge" Sofia Goggia a remporté le Super-G de Val d'Isère Image: KEYSTONE/AP/Giovanni Auletta Les Suissesses ont conclu leur week-end à Val d'Isère comme elles l'ont commencé. Malorie Blanc (20e) fut la meilleure représentante helvétique d'un Super-G gagné par Sofia Goggia.

Le passage en Haute-Tarentaise n'a pas souri à une équipe de vitesse décimée. Encore en phase d'apprentissage, Malorie Blanc a manqué deux secteurs pour se classer à 1''39. Jasmina Suter est pour l'heure 22e, Joana Hählen suit au 23e rang et Jasmine Flury occupe la 26e place.

Coupable d'une grosse erreur la veille en descente, Sofia Goggia s'est bien rattrapée. La Bergamasque de 33 ans a réussi une excellente partie technique pour s'adjuger le 8e Super-G de sa carrière.

Derrière la Transalpine, on retrouve une Alice Robinson qui est décidément de plus en plus à l'aise en vitesse, surtout sur des tracés moins tournants. La Néo-Zélandaise a échoué à 0''15 de Goggia.

Et sur la troisième marche du podium, qui d'autre que Lindsey Vonn? L'Américaine de 41 ans fait clairement partie des favorites à chaque course de vitesse et son chemin vers les JO de Cortina ressemble à une route pavée de métal. Sans une partie technique moyenne, elle aurait pu challenger Goggia (à 0''36).



Les Suisses très moyens à Alta Badia, Schwarz mène largement Luca Aerni meilleur représentant après la première manche du géant d'Alta Badia Image: KEYSTONE/AP/Gabriele Facciotti Il faudra une sacrée remontée des Suisses lors du géant d'Alta Badia. A l'issue de la 1re manche, Aerni, Meillard et Odermatt sont 6e, 7e et 11e, alors que Schwarz mène le bal.

Quintuple vainqueur sur la Gran Risa, Marco Odermatt avait l'air perplexe en voyant son chrono dans l'aire d'arrivée. Il faut dire que voir le Nidwaldien relégué à 1''51 en géant ne correspond pas à la norme. On repense à 2022 lorsque le patron du ski mondial avait bouclé sa première manche à 1''42 de Zan Kranjec et qu'il avait effectué une impressionnante remontada pour finalement échouer au 3e rang à 0''10 du vainqueur Lucas Braathen, qui courait alors pour la Norvège.

Comme en 2022, Odermatt voit deux coéquipiers mieux classés que lui. Sixième à 1''14, c'est Luca Aerni qui défend le mieux les couleurs de Swiss-Ski. Sa 2e place à Val d'Isère lui donne visiblement des ailes. Juste derrière le skieur des Barzettes, on retrouve Loïc Meillard à 1''14. Thomas Tumler occupe lui le 13e rang provisoire à 1''70 de Marco Schwarz.

L'Autrichien a réalisé la manche parfaite. Un run "à la Odermatt" pour repousser ses rivaux River Radamus à 0''64 et Stefan Brennsteiner à 0''67. Le coureur de Villach aura-t-il les nerfs assez solides pour décrocher un deuxième succès dans la discipline après sa victoire sous la neige de Palisades Tahoe en 2023? Réponse dès 13h30 pour la seconde manche.



Kyshawn George brille et les Wizards gagnent Kyshawn George régale en NBA Image: KEYSTONE/AP/Brandon Dill Rare victoire pour les Wizards en NBA. Grâce à un excellent Kyshawn George, Washington a battu Memphis 130-122 pour un cinquième succès cette saison.

Le Chablaisien a livré un tout grand match. En 39 minutes, il a amassé 28 pts (10/16 soit 62,5%), avec un 3/7 à distance, 7 rebonds, 7 assists, une interception et un contre. Cette deuxième année est vraiment celle de la confirmation pour le Valaisan qui affiche une moyenne de 14,7 pts, 5,8 rebonds et 5 assists.

Les Houston Rockets ont battu les Denver Nuggets de Nikola Jokic 115-101, mais Clint Capela n'est pas entré en jeu. Quant à Yanic Konan Niederhäuser, il n'était pas dans l'effectif des Clippers qui ont pris le meilleur sur les Lakers dans le derby de Los ANgeles, 103-88.



Des victoires mais peu de points pour les Suisses en NHL Soirée de travail assez moyenne pour Akira Schmid Image: KEYSTONE/AP/Jeff McIntosh Deux maigres assists pour Janis Moser et Roman Josi la nuit dernière en NHL. Mais les deux défenseurs bernois ont gagné.

Mené 3-0 puis 4-3, Tampa Bay a battu les Carolina Hurricanes 6-4. Le but victorieux est tombé de la canne de Jake Guentzel sur une passe de Janis Moser.

Le joueur de Safnern a été utilisé près de 23 minutes, dont plus de cinq en infériorité numérique. Il a tenté quatre tirs, a bloqué trois shoots et a distribué trois mises en échec.

Roman Josi s'est imposé avec les Predators 5-3 contre Toronto. Le capitaine s'est fait l'auteur d'une nouvelle passe décisive en 21'35 de glace.

Pius Suter et les St-Louis Blues ont fait tomber les Florida Panthers, vainqueurs de la Coupe Stanley ces deux dernières années. Un succès 6-2 auquel le Zurichois a participé de manière moins visible que sur le tableau de marque. Pas de point pour Suter, mais un bon temps de jeu et surtout dans toutes les situations.

Dernier Helvète en lice, le gardien Akira Schmid et les Vegas Golden Knights se sont inclinés 6-3 face à Calgary. Le Bernois a repoussé 20 des 25 tirs pour un médiocre 80% d'arrêts.



Odermatt vise un 6e succès en géant à Alta Badia Le marathon italien se poursuit pour Marco Odermatt. Après les trois courses de vitesse de Val Gardena, le Nidwaldien retrouve dimanche l'un de ses terrains de jeu favori avec le géant d'Alta Badia.

Marco Odermatt est même quasiment intouchable dans la station des Dolomites. Il y a fêté cinq de ses 28 succès obtenus en géant sur le front de la Coupe du monde, et reste sur quatre victoires consécutives: une en 2022 - au lendemain d'une 3e place -, deux en 2023 et une en 2024.

Le Nidwaldien, qui s'était également imposé à Alta Badia en 2021 dans sa discipline fétiche, pointe déjà en tête de la Coupe du monde de la spécialité malgré son élimination à Copper Mountain. Vainqueur à Sölden et à Beaver Creek, il reste sur une troisième place à Val d'Isère où Swiss-Ski avait signé un fameux triplé.

Vainqueur pour la première fois de l'hiver dans la station française, Loïc Meillard espère quant à lui confirmer son retour au tout premier plan. Le skieur d'Hérémence est toujours en quête d'un premier podium en géant à Alta Badia. Deuxième à Val d'Isère, Luca Aerni skiera quant à lui sans trop de pression après avoir validé son ticket pour les JO 2026.



Lausanne sur sa lancée européenne? Le LS reçoit Lucerne lors de la 19e journée de Super League dimanche. Les Vaudois doivent surfer sur leur qualification en Conference League pour distancer le club de Suisse centrale.

Auréolés de leur victoire de prestige sur la Fiorentina jeudi soir, les Lausannois doivent profiter de l'euphorie pour dominer des Lucernois qui couchent sur quatre défaites de rang. L'attaque de la troupe de Mario Frick semble en berne en ce moment. Le LS reste lui sur deux nuls 0-0 en championnat. Et les hommes de Peter Zeidler, 8es, ne comptent que trois points de marge sur leur adversaire. Une victoire leur donnerait un peu d'air.

En visite à GC, St-Gall va tenter de se rapprocher de Thoune, mais les Zurichois ont infligé un 6-2 à YB dernièrement. Des Bernois qui se déplacent eux à Lugano avec la ferme intention de remettre les pendules à l'heure face à ses Tessinois invaincus depuis quatre matches.



Mbappé égale les 59 buts de CR7 au Real sur une année civile Kylian Mbappé a inscrit son 59e but en 2025 Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez L'attaquant français du Real Madrid Kylian Mbappé a égalé le record établi par Cristiano Ronaldo en 2013. Il a inscrit son 59e but de l'année 2025 sur penalty samedi face à Séville (2-0).

Mbappé, qui fêtait ses 27 ans, a transformé un penalty provoqué par le Brésilien Rodrygo à la 86e pour atteindre le même total que le meilleur buteur de l'histoire du club madrilène. Le 1-0 a été inscrit par Jude Bellingham en première mi-temps.

Séville a terminé le match en infériorité numérique après l'expulsion du Brésilien Marcão, qui a reçu un carton jaune à la 68e. Djibril Sow a joué pour les Andalous, Ruben Vargas est toujours absent pour cause de blessure.

Le Real revient à un point du Barça qui joue dimanche pour le compte de cette 17e journée de Liga. Les Catalans se déplacent à Villareal, actuellement 3e.



Fribourg et Lausanne triomphent, Genève sous la barre Lausanne a enchaîné un septième succès de rang Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Fribourg a dominé Zurich 4-2 lors de la soirée de National League. Lausanne s'est débarrassé d'Ambri 5-1 pour enregistrer un 7e succès de rang, alors que Bienne a battu Genève 3-2.

Fribourg et Berra n'ont pas été malheureux lors de la période médiane. Rudolfs Balcers pensait bien avoir marqué le 3-1 pour Zurich après une relance catastrophique du portier des Dragons, mais après avoir visionné les images à disposition, les arbitres n'ont pas pu déterminer avec certitude que le puck avait franchi la ligne.

Avant cet épisode qui a fait perdre énormément de temps, c'était au cours des vingt premières minutes qu'il s'est passé des choses. Balcers a ouvert le score (9e), puis Bertschy a égalisé sur le premier jeu de puissance accordé aux Dragons (11e). Mais un peu plus de deux minutes plus tard, c'est Fröden qui a redonné une longueur d'avance aux visiteurs.

Mais comme on a pu l'observer à plusieurs reprises cette saison, Gottéron sait renverser la vapeur. Et dans le troisième tiers, en une minute entre la 51e et la 52e, Seiler et De la Rose ont permis aux Fribourgeois de retrouver le sourire. Les locaux ont assuré leur succès dans la cage vide grâce à Nemeth.

A noter qu'en guise de cadeau de Noël, les dirigeants fribourgeois ont annoncé la prolongation pour deux saisons supplémentaires de leur défenseur américain Michael Kapla. Débarqué cet été, Kapla s'est tout de suite intégré et s'est imposé comme un rouage essentiel dans le jeu de Roger Rönnberg.

7e succès consécutif pour le LHC Après avoir perdu un point la veille à Porrentruy, Lausanne n'avait pas l'intention de laisser Ambri rentrer avec la moindre unité. Les Vaudois ont donc fait en sorte de ne pas trembler.

L'ouverture du score est tombée à la 19e de la canne de l'inévitable Brännström. Le meilleur défenseur de National League a de nouveau fait preuve d'un flair offensif aiguisé pour tromper Senn sur une passe lumineuse de Czarnik.

Le tiers médian fut largement dominé par des Vaudois bien dans leurs patins. Le LHC a tiré 20 fois au but contre seulement six envois pour les Léventins. lausanne a su faire fructifier cette domination en inscrivant deux réussites par Oksanen (33e) et Riat (37e en power-play).

Incapables d'ajouter une quatrième réussite rapidement, les Lions ont donné un peu d'espoir à Ambri qui a réduit la marque à la 50e avant d'attraper la transversale de Hughes. Le quatrième but est finalement intervenu dans la cage vide de la canne de Niku, puis Aurélien Marti a inscrit le 5-1.

Bienne bat Genève A Bienne, Genève s'est présenté avec cinq étrangers en raison des absences de Sakari Manninen et du nouvel arrivé Derick Brassard. Ce sont pourtant les Aigles qui ont ouvert le score à la 9e par Granlund. Les Seelandais pensaient avoir égalisé à la 11e, mais les arbitres ont invalidé la réussite de Kneubühler. L'attaquant vaudois se rattrapera par la suite en marquant le 2-1 à la 15e, un peu moins de deux minutes après l'égalisation de Dionicio.

Les choses se sont décantées dans le dernier tiers avec Cajka (46e) puis Pouliot (48e) qui ont fait bouger le score, mais pas l'issue du match. Bienne profite de cette victoire pour prendre trois points de marge sur la 11e place. Genève glisse de son côté au 7e rang, mais avec le même nombre de points que Lugano, 5e.

Le leader Davos a remporté un nouveau succès en disposant de Lugano 5-4. Mené rapidement 2-0, Rapperswil a trouvé les ressources nécessaires pour battre Zoug 4-2. Les Saint-Gallois repassent devant leur adversaire du soir.

Langnau a pu compter sur ses étrangers et notamment son attaquant suédois Andre Petersson qui a fêté sa prolongation de contrat d'un an en inscrivant ses 16e et 17e buts, le deuxième en prolongation, pour offrir la victoire aux Tigres 4-3 ap face à Kloten.

